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Pochettino 1-1 GOAL

Impian Manchester United, air mata USMNT: Mauricio Pochettino bersiap meninggalkan “keluarga” yang menghidupkan kembali gairahnya

Manchester United menawarkan kesempatan yang tak bisa ditolak Mauricio Pochettino. Air matanya mengungkap betapa besar pengorbanan yang harus ia tanggung jika meninggalkan timnas Amerika Serikat.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • FAYETTEVILLE, Ga.: Tak butuh waktu lama hingga senyum khas Mauricio Pochettino berganti air mata. Ia berusaha sekuat tenaga menahannya.

    Pelatih timnas AS yang akan segera meninggalkan jabatannya itu beberapa kali berhenti bicara, tetapi upayanya tak berhasil. Ia mengusap matanya, berharap air mata itu berhenti. Ia menyesap air sementara jajaran pimpinan U.S. Soccer meletakkan tangan di punggungnya untuk menyemangatinya sebisa mungkin. Namun, air mata itu tetap mengalir. Kali ini, Pochettino tak mampu menahannya.

    Sebelum menyapa Manchester United, Pochettino harus lebih dulu mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasional putra Amerika Serikat. Perpisahan itu ternyata lebih berat daripada yang disadari banyak orang.

    “Sulit bagi saya untuk berbicara sekarang,” kata Pochettino saat berusaha menguasai diri, beberapa jam setelah kabar itu resmi diumumkan. “Sebab, saya rasa saya orang yang sangat emosional... Kami peduli. Kami benar-benar peduli, dan kami akan selalu peduli kepada federasi, para pemain, serta semua orang yang ada di sini.”

    Pada Jumat pagi, kabar yang sudah menjadi rahasia umum di dunia sepakbola itu akhirnya terkonfirmasi: Pochettino resmi diumumkan sebagai manajer Manchester United. Pengumuman tersebut datang setelah sepekan laporan dan rumor beredar. Seiring berlalunya pekan itu, semakin jelas bahwa masa Pochettino di sepakbola Amerika akan berakhir. Kenyataan tersebut begitu berat baginya saat menghadapi media pada Jumat. Keputusan itu terasa mudah, tetapi sekaligus sulit.

    Namun, keputusan kini telah dibuat. Meski masih memiliki dua pertandingan dan beberapa hari lagi untuk mengenakan lambang timnas AS, Pochettino akan segera menuju Old Trafford. Setelah dua tahun menjabat, petualangannya di Amerika mendekati akhir. Semakin ia merenungkannya, semakin sulit pula kenyataan itu diterima.

    “Hal paling berharga yang akan kami rasakan bukanlah satu kemenangan atau bahwa kami telah membantu program ini,” katanya. “Melainkan hubungan yang tulus itu... Saya rasa bisa mempertahankan hubungan tersebut dan semua kenangan yang kami lalui bersama adalah sesuatu yang luar biasa.”

    Tak lama lagi, semua itu akan menjadi masa lalu. Proses tersebut dimulai pada Minggu, ketika rumor menjadi kenyataan dan Pochettino, setelah melalui banyak pertimbangan, menjadi manajer Manchester United berikutnya.

    “Ketika Anda tiba pada momen seperti ini,” katanya, “ini selalu menjadi momen yang sangat, sangat berat karena keputusan seperti ini tidak mudah... Kami belajar banyak dari Anda, dari Anda semua, dari negara ini, dan dari orang-orangnya yang luar biasa. Ini adalah salah satu keputusan tersulit. Terima kasih.”

  • Keputusan besar

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino buka suara soal proses yang membuatnya bersedia melatih Manchester United.

    Seiring berjalannya konferensi pers, Pochettino mengakui bahwa, meski sudah bertahun-tahun menjadi pelatih, cara kepergiannya kali ini terasa asing. Biasanya, sebuah musim atau kontrak berakhir. Jika Anda pergi sebelum itu, sering kali keputusan tersebut datang dari orang lain.

    “Biasanya justru sebaliknya!” katanya sambil tertawa. “Anda merasa sakit, menangis karena ingin bertahan, lalu dipecat.”

    Namun, kali ini ia memilih untuk pergi. Ia tiba di Atlanta pada Jumat sebelumnya. Pada Minggu, ketika para pemainnya mendarat untuk mengikuti pemusatan latihan, namanya mulai dikaitkan dengan Manchester United. United sedang mencari pengganti Michael Carrick, dan Pochettino merupakan kandidat utama mereka.

    Pembicaraan berlangsung cepat sementara Pochettino, United, dan U.S. Soccer merampungkan berbagai detail. Pada Jumat pagi, semuanya resmi: kontrak dua setengah tahun untuk mengambil alih kursi pelatih di Old Trafford.

    Pochettino merasa senang bersama timnas putra Amerika Serikat dan menegaskan bahwa ia sepenuhnya berniat menuntaskan kontrak empat tahun yang ditandatanganinya lebih dari 100 hari lalu. Namun, menurutnya, ada peluang yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Manchester United, klub yang sudah lama ingin ia latih, adalah salah satunya.

    “Tidak banyak peluang dalam karier Anda untuk menangani tim seperti Manchester United,” katanya, “dan tentu saja, ketika peluang itu datang, sulit untuk menolaknya.”

    Ia menambahkan: “Dalam beberapa hal, keputusan ini sangat menyedihkan. Di sisi lain, kami adalah profesional, dan kami juga perlu mencoba mengambil langkah berikutnya untuk mewujudkan impian.”

    Sepanjang pekan, para pemain timnas putra Amerika Serikat asuhan Pochettino mengatakan bahwa mereka juga menunggu untuk melihat bagaimana semuanya akan berakhir. Mereka telah mendengar rumor dan tahu ada sesuatu yang berlangsung di balik layar, tetapi Pochettino baru membicarakannya dengan mereka setelah rumor itu menjadi kenyataan. Begitu melakukannya, ia memastikan persoalan itu segera dituntaskan. Sebelum menjadi pelatih Manchester United, ia masih memiliki beberapa hari untuk melatih kelompok pemain ini dan berniat memanfaatkannya sebaik mungkin.

    “Kami mengadakan pertemuan, dan saya menyampaikan hal ini kepada para pemain serta seluruh staf,” katanya. “Saya ingin mengucapkan ‘terima kasih’ karena mereka sangat mendukung dan memahami situasinya. Mereka mengenal kami dan tahu betapa besar komitmen kami untuk dua pertandingan berikutnya, sementara federasi dan Manchester United telah sepakat bahwa kami tetap menjalankan tugas selama pemusatan latihan.

    “Saya rasa kami akan punya waktu pekan depan untuk membicarakan pekerjaan di Manchester United, tetapi sekarang saya rasa jauh lebih baik membicarakan kami, U.S. Soccer, dan tentu saja timnas putra Amerika Serikat.”

  • Sisi emosional

    Mauricio Pochettino Press Conference
    Getty Images Sport

    Pochettino mengungkapkan kekagumannya terhadap kepemimpinan U.S. Soccer dalam beberapa momen paling emosional di konferensi persnya.

    Sepanjang konferensi pers, Pochettino beberapa kali berbicara langsung kepada CEO U.S. Soccer JT Batson dan Presiden Cindy Parlow Cone. Pada saat-saat itulah ia tampak paling emosional, hingga keduanya menghampirinya untuk memeluk dan menepuk punggungnya.

    “Anda tidak pernah membohongi kami,” kata Pochettino pada satu kesempatan sambil menahan air mata. “Anda mengutamakan manusia di atas segalanya. Itulah mengapa ini keputusan yang sangat sulit, tetapi kami harus melangkah maju... Saya rasa Anda membuat saya merasa sangat, sangat bahagia menjalankan pekerjaan saya, berbagi proyek yang luar biasa, dan menjadi bagian dari keluarga ini.”

    Parlow Cone dan Batson juga berbicara. Batson menjelaskan langkah berikutnya dalam pencarian pelatih, sementara Parlow Cone mengungkapkan antusiasmenya terhadap fondasi tersebut. Itu bagian yang lebih mudah. Yang lebih sulit adalah berbicara langsung kepada Pochettino tentang dampak yang telah ia berikan.

    “Apa yang telah Anda lakukan untuk program putra dewasa dan usia muda dalam dua tahun ini sungguh luar biasa,” kata Parlow Cone. “Anda tidak hanya berkontribusi pada kemajuan mereka, tetapi juga membantu seluruh federasi menjadi lebih baik. Anda pun telah menjadi mitra yang luar biasa bagi kami semua. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus. Kami akan merindukan Anda.”

    Yang membuat Pochettino begitu dekat dengan U.S. Soccer adalah kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tentu saja, ada keputusan awal untuk merekrutnya. Namun, yang lebih penting adalah acara makan malam di New York sebelum Piala Dunia. Sambil menyantap steik, pimpinan federasi memberi tahu Pochettino bahwa mereka telah menyiapkan kontrak baginya jika ia ingin bertahan. Apa pun yang terjadi di Piala Dunia, mereka ingin ia kembali. Menang ataupun kalah, mereka percaya kepadanya dan pada apa yang bisa ia lakukan.

    Pochettino mengatakan bahwa kepercayaan itu sangat berarti baginya. Mereka memercayainya dengan cara yang hanya sedikit petinggi lain mau atau mampu lakukan. Kepercayaan itu kemudian membantunya menemukan kembali sesuatu yang telah hilang.

  • Menemukan kembali semangat

    imago-sport-1080166385.jpg
    IMAGO / Newscom World

    Saat bersama timnas putra Amerika Serikat, Pochettino kembali menemukan gairah yang sempat hilang seiring waktu.

    Ketika tiba di AS, Pochettino sedikit kehilangan keyakinan terhadap sepakbola Eropa di level tertinggi. Ia meraih trofi selama menangani PSG, tetapi juga menghadapi berbagai tekanan akibat keberadaan para pemain bintang. Kiprahnya di Chelsea berlangsung singkat. Di sana, ia harus menghadapi tuntutan salah satu klub paling kacau di dunia sekaligus menangani salah satu skuad paling membengkak dalam sepakbola.

    Karena itulah ia memilih pergi ke Amerika untuk sebuah petualangan yang ternyata berlangsung dua tahun dan sulit dibayangkan sebelumnya oleh banyak orang. Ia jatuh cinta pada musik country dan kerap memutarnya keras-keras di mana pun ia berada selama pemusatan latihan. Ia mengenal Whole Foods dan Chick-Fil-A. Ia mengepalkan tangan saat lagu "Country Roads" diputar dan bertemu orang-orang dari seluruh penjuru negeri. Selama tinggal di sana, Pochettino menjelajahi Amerika dan, pada akhirnya, merasa menjadi bagian dari negeri itu.

    Ia juga merasa kembali menjadi dirinya sendiri, baik sebagai manusia maupun pelatih.

    "Saya tidak menyiapkan pidato," katanya. "Saya berbicara dari hati, dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian karena kita kembali menemukan motivasi. Kita kembali memiliki kemampuan untuk bermimpi besar, kemampuan untuk melatih pemain yang benar-benar ingin berkembang dan benar-benar ingin berbagi momen-momen indah, serta pemain yang benar-benar peduli pada federasi dan negara ini. Mereka ingin membawa negara dan federasi ke posisi yang layak bagi keduanya."

    Peran Pochettino dalam perjuangan itu hampir selesai. Namun, kata kuncinya adalah "hampir". Masih ada dua pertandingan dalam jadwal sebelum ia terbang ke Manchester.

  • Mengucapkan selamat tinggal

    Mauricio Pochettino Press Conference
    Getty Images Sport

    Warisan Pochettino menjadi penilaian orang lain, sementara ia bersiap menyaksikan dari jauh.

    Pada Sabtu, timnas Amerika Serikat akan menghadapi Haiti. Pada Selasa, mereka akan kembali bertanding. Itulah dua pertandingan terakhir Pochettino. Ia menantikannya dan berharap bisa menikmatinya. Tentu saja, hasil pertandingan biasanya menentukan seberapa jauh seorang pelatih bisa menikmati laga, dan kali ini pun demikian. Karena itu, Pochettino sangat ingin meraih hasil yang kelak bisa dikenangnya dengan senang hati saat ia berusaha mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang tepat.

    “Sebelum menjadi profesional, kami adalah manusia, dan ada ikatan emosional yang kami rasakan di sini,” katanya. “Saya pikir penting untuk menunjukkan komitmen, rasa hormat, kepedulian, dan kasih sayang, meskipun kami mengambil keputusan yang bukan merupakan pilihan terbaik bagi salah satu pihak.

    “Saya pikir kami sudah terbuka dan mendapat rasa hormat dari para pemain serta staf. Mereka pun memahami situasinya, tentu saja... Kami sangat optimistis, dan saya pikir ini cara yang sangat alami untuk mengakhiri kerja sama kami.”

    Salah satu pertanyaan menyinggung warisan dari kerja sama tersebut. Apakah Pochettino pernah memikirkannya? Bagaimana ia ingin dikenang oleh para penggemar Amerika Serikat?

    “Tidak, tidak, saya tidak sombong,” ia memulai. “Yah, tidak sampai sesombong itu! Saya tidak menerima proyek ini untuk melakukan sesuatu agar dikenang selamanya atau agar foto saya terpajang di pusat latihan tim nasional ini. Dampaknya ada pada sisi kemanusiaan: menjadi mitra yang baik dan berusaha mewujudkan visi federasi. Dalam hal ini, kami menyumbangkan kualitas dan pengetahuan kami tentang sepakbola, tentang cara kami memandang berbagai hal, serta menjadi bagian dari keluarga ini.

    “Kami berharap sekarang, di Manchester United, hal yang sama bisa terjadi.”

    Namun, tidak ada yang akan sama lagi. Mulai Rabu, Pochettino dan stafnya akan mempersiapkan Manchester United untuk bertandang ke markas Liverpool. Sementara itu, U.S. Soccer sudah memulai pencarian pelatih baru yang akan dilakukan secara menyeluruh. Kini yang tersisa hanyalah melangkah maju, seperti kata Pochettino, dan kedua pihak akan melangkah ke arah yang berbeda.

    Meski begitu, Pochettino yakin dengan arah perkembangan sepakbola Amerika Serikat. Ia tak lagi menjadi orang yang mendorongnya maju, tetapi ia percaya perkembangan itu akan terus berlanjut. Sementara itu terjadi, ia akan menyaksikannya dari jauh, mungkin sambil mendengarkan lagu country yang diputar keras dengan mata berkaca-kaca.

    “Masa depannya bisa luar biasa,” ia memulai, sebelum menuntaskan ucapannya, “bersama pelatih lain.”