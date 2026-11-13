Impian Manchester United, air mata USMNT: Mauricio Pochettino bersiap meninggalkan “keluarga” yang menghidupkan kembali gairahnya

FAYETTEVILLE, Ga.: Tak butuh waktu lama hingga senyum khas Mauricio Pochettino berganti air mata. Ia berusaha sekuat tenaga menahannya.

Pelatih timnas AS yang akan segera meninggalkan jabatannya itu beberapa kali berhenti bicara, tetapi upayanya tak berhasil. Ia mengusap matanya, berharap air mata itu berhenti. Ia menyesap air sementara jajaran pimpinan U.S. Soccer meletakkan tangan di punggungnya untuk menyemangatinya sebisa mungkin. Namun, air mata itu tetap mengalir. Kali ini, Pochettino tak mampu menahannya.

Sebelum menyapa Manchester United, Pochettino harus lebih dulu mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasional putra Amerika Serikat. Perpisahan itu ternyata lebih berat daripada yang disadari banyak orang.

“Sulit bagi saya untuk berbicara sekarang,” kata Pochettino saat berusaha menguasai diri, beberapa jam setelah kabar itu resmi diumumkan. “Sebab, saya rasa saya orang yang sangat emosional... Kami peduli. Kami benar-benar peduli, dan kami akan selalu peduli kepada federasi, para pemain, serta semua orang yang ada di sini.”

Pada Jumat pagi, kabar yang sudah menjadi rahasia umum di dunia sepakbola itu akhirnya terkonfirmasi: Pochettino resmi diumumkan sebagai manajer Manchester United. Pengumuman tersebut datang setelah sepekan laporan dan rumor beredar. Seiring berlalunya pekan itu, semakin jelas bahwa masa Pochettino di sepakbola Amerika akan berakhir. Kenyataan tersebut begitu berat baginya saat menghadapi media pada Jumat. Keputusan itu terasa mudah, tetapi sekaligus sulit.

Namun, keputusan kini telah dibuat. Meski masih memiliki dua pertandingan dan beberapa hari lagi untuk mengenakan lambang timnas AS, Pochettino akan segera menuju Old Trafford. Setelah dua tahun menjabat, petualangannya di Amerika mendekati akhir. Semakin ia merenungkannya, semakin sulit pula kenyataan itu diterima.

“Hal paling berharga yang akan kami rasakan bukanlah satu kemenangan atau bahwa kami telah membantu program ini,” katanya. “Melainkan hubungan yang tulus itu... Saya rasa bisa mempertahankan hubungan tersebut dan semua kenangan yang kami lalui bersama adalah sesuatu yang luar biasa.”

Tak lama lagi, semua itu akan menjadi masa lalu. Proses tersebut dimulai pada Minggu, ketika rumor menjadi kenyataan dan Pochettino, setelah melalui banyak pertimbangan, menjadi manajer Manchester United berikutnya.

“Ketika Anda tiba pada momen seperti ini,” katanya, “ini selalu menjadi momen yang sangat, sangat berat karena keputusan seperti ini tidak mudah... Kami belajar banyak dari Anda, dari Anda semua, dari negara ini, dan dari orang-orangnya yang luar biasa. Ini adalah salah satu keputusan tersulit. Terima kasih.”