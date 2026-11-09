Semua itu terjadi di Englischer Garten bahkan belum sepuluh tahun silam. Namun, pada musim panas 2006, Berkant Göktan, yang baru berusia 25 tahun, sudah seolah berjarak bertahun-tahun cahaya dari masa-masa tersebut. Untuk sementara, ia pun telah mencapai titik terendah. "Kami sering bermain sepakbola di Englischer Garten bersama orang-orang lain dari berbagai latar budaya," kata pria kelahiran München asal Turki itu dalam sebuah wawancara dengan 11Freunde mengenai masa tersebut. Sudah beberapa pekan ia tidak lagi bermain untuk klub mana pun dan berusaha menjaga kebugarannya sebisanya. Kiprahnya di 1. FC Kaiserslautern, persinggahan berikutnya yang juga tidak membuahkan hasil, telah ia akhiri lebih awal.

Kembali ke masa lalu. Kembali ke tempat semuanya bermula, ketika segalanya masih berjalan baik bagi "Berki" kecil. Ia mulai bermain sepakbola di Helios München, sebuah klub kecil di bagian timur ibu kota Bayern itu. Saat bermain di kelompok usia E, ia ditemukan oleh klub besar FC Bayern, yang langsung memboyong Göktan, kala itu berusia delapan tahun, ke Säbener Straße setelah menjalani latihan seleksi. Ia segera dianggap sebagai anak ajaib, calon bintang. Mengatakan bahwa ia mencetak gol tanpa henti pun masih terasa kurang.

"Ada sekitar 400 gol dalam satu musim di kelompok usia D. Saat itu saya sering mencetak 10 atau 12 gol dalam satu pertandingan," kenang Göktan. Bayern pun menaruh harapan besar kepada penyerang muda tersebut. Pada usia 13 tahun, ia menandatangani prakontrak. Ia mengabaikan sekolah, nyaris tidak pernah hadir, dan sejak dini mempertaruhkan segalanya pada sepakbola. Pada awalnya, kariernya pun untuk waktu yang lama hanya mengenal satu arah: menanjak tajam.

Potensi Göktan sangat besar. Halil Altintop, yang kemudian bermain bersamanya di Kaiserslautern ketika sang anak ajaib sudah cukup terpuruk, pernah berkata tentangnya: "Apa yang bisa ia lakukan dengan bola benar-benar luar biasa. Mungkin saya tidak pernah lagi melihat pemain dengan kemampuan teknik sehebat itu." Namun, bakat luar biasa saja tidak cukup. Kepribadian, karakter, dan sikap Göktan terhadap olahraga ini belum cukup matang.