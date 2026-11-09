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imago-sport-89097.jpgBernd Müller

Ia mencetak 400 gol dalam satu musim dan Uli Hoeneß menyatakan ia tidak akan dijual: bagaimana talenta yang muncul sekali dalam seabad terpuruk secara dramatis di Bayern Munich

Franz Beckenbauer dan Uli Hoeneß sudah memujinya sejak dini. Pada usia 17 tahun, ia menjalani debut bersama Bayern Munich, dan dunia seolah terbentang di hadapannya. Namun, Berkant Göktan gagal, lengkap dengan segala hal yang menyertainya.

Oliver Maywurm
Diterjemahkan oleh

  • Munich. Englischer Garten. Musim panas 2006. Jerman tengah dilanda demam Piala Dunia yang digelar di kandang sendiri. Dongeng musim panas timnas Jerman menghiasi tajuk utama, cuacanya luar biasa, dan Englischer Garten, paru-paru hijau Munich, dipadati orang. Mereka bersantai di hamparan rumput, berendam di Sungai Eisbach yang menyegarkan, menikmati hidup. Di tengah keramaian, beberapa pemuda bermain sepakbola. Orang Turki, Arab, Albania, Afrika, Jerman, Italia: sebuah kelompok multikultural. Sesekali, satu-dua orang yang gemar sepakbola berhenti untuk menonton selama beberapa menit. Lalu mereka melanjutkan perjalanan.

    Tak seorang pun dari mereka menyadari bahwa di antara para pemuda yang mengejar bola kulit usang di bawah sinar matahari yang cerah, bermain dengan gawang dari rompi atau ransel mereka, ada seseorang yang sebenarnya sudah bisa, bahkan seharusnya, menjadi bintang dunia sejak lama. Seseorang yang pernah disebut Franz Beckenbauer sebagai "talenta terbesar dalam sepakbola Jerman", yang dinyatakan tidak untuk dijual oleh ikon Bayern, Uli Hoeneß. Yang menjalani debut di Liga Champions bersama klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu pada usia 17 tahun, dan diprediksi memiliki masa depan begitu cerah.

    Artikel ini pertama kali terbit pada 3 Februari 2023 dan termasuk dalam kumpulan kisah kami yang tak lekang oleh waktu.

  • Sepuluh hingga dua belas gol dalam satu pertandingan

    "Sekitar 400 gol dalam satu musim D-Jugend. Saat itu saya sering mencetak 10 atau 12 gol dalam satu pertandingan."

    Semua itu terjadi di Englischer Garten bahkan belum sepuluh tahun silam. Namun, pada musim panas 2006, Berkant Göktan, yang baru berusia 25 tahun, sudah seolah berjarak bertahun-tahun cahaya dari masa-masa tersebut. Untuk sementara, ia pun telah mencapai titik terendah. "Kami sering bermain sepakbola di Englischer Garten bersama orang-orang lain dari berbagai latar budaya," kata pria kelahiran München asal Turki itu dalam sebuah wawancara dengan 11Freunde mengenai masa tersebut. Sudah beberapa pekan ia tidak lagi bermain untuk klub mana pun dan berusaha menjaga kebugarannya sebisanya. Kiprahnya di 1. FC Kaiserslautern, persinggahan berikutnya yang juga tidak membuahkan hasil, telah ia akhiri lebih awal.

    Kembali ke masa lalu. Kembali ke tempat semuanya bermula, ketika segalanya masih berjalan baik bagi "Berki" kecil. Ia mulai bermain sepakbola di Helios München, sebuah klub kecil di bagian timur ibu kota Bayern itu. Saat bermain di kelompok usia E, ia ditemukan oleh klub besar FC Bayern, yang langsung memboyong Göktan, kala itu berusia delapan tahun, ke Säbener Straße setelah menjalani latihan seleksi. Ia segera dianggap sebagai anak ajaib, calon bintang. Mengatakan bahwa ia mencetak gol tanpa henti pun masih terasa kurang.

    "Ada sekitar 400 gol dalam satu musim di kelompok usia D. Saat itu saya sering mencetak 10 atau 12 gol dalam satu pertandingan," kenang Göktan. Bayern pun menaruh harapan besar kepada penyerang muda tersebut. Pada usia 13 tahun, ia menandatangani prakontrak. Ia mengabaikan sekolah, nyaris tidak pernah hadir, dan sejak dini mempertaruhkan segalanya pada sepakbola. Pada awalnya, kariernya pun untuk waktu yang lama hanya mengenal satu arah: menanjak tajam.

    Potensi Göktan sangat besar. Halil Altintop, yang kemudian bermain bersamanya di Kaiserslautern ketika sang anak ajaib sudah cukup terpuruk, pernah berkata tentangnya: "Apa yang bisa ia lakukan dengan bola benar-benar luar biasa. Mungkin saya tidak pernah lagi melihat pemain dengan kemampuan teknik sehebat itu." Namun, bakat luar biasa saja tidak cukup. Kepribadian, karakter, dan sikap Göktan terhadap olahraga ini belum cukup matang.

  • Göktan juga membuat Owen Hargreaves kehilangan satu gelar bersama Bayern Munich

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    Sven Simon

    Bermain untuk FC Bayern Munich di Bundesliga.

    Sejak remaja, Göktan sudah kerap menimbulkan masalah. Orang-orang di sekitarnya menyebut bahwa pada usia 16 tahun, ia sesekali berulah akibat alkohol, bertindak semaunya, dan bertingkah bak bintang. "Sejak sangat muda, dia sudah yakin dirinya seorang bintang," kenang Herbert Harbich, yang selama bertahun-tahun menjadi pendamping sukarela tim-tim junior Bayern, kepada tz. "Namun, itu saja tidak cukup."

    Hingga kini, Harbich belum melupakan final Kejuaraan U-19 Jerman 1998. Terutama karena Göktan. Lebih tepatnya, karena aksi egoisnya kala itu yang menggagalkan tim asal Munich tersebut meraih gelar juara junior Jerman pertama mereka. Saat menghadapi Borussia Dortmund di kandang lawan, tim U-19 Bayern, yang kala itu diperkuat Göktan bersama antara lain Owen Hargreaves dan Daniel Bierofka, unggul 2-1. Ketika pertandingan menyisakan sedikit lebih dari 20 menit, Bayern mendapat penalti. Meski termasuk salah satu pemain yang lebih muda di tim dan tidak ditunjuk sebagai eksekutor, Göktan mengambil bola lalu gagal mencetak gol, menyia-nyiakan kesempatan untuk memastikan kemenangan.

    Setelah itu, drama pun berlanjut: BVB menyamakan kedudukan pada masa tambahan waktu dan pertandingan berlanjut ke adu penalti. "Göktan maju lagi, dan kembali gagal," kenang Harbich. Tim junior FCB akhirnya kalah, sementara Dortmund meraih gelar juara. Göktan pun menjadi sosok tragis dalam pertandingan itu.

    Meski begitu, untuk waktu yang lama, kurangnya profesionalisme tidak terlalu menghambat Göktan. Ia bermain tanpa beban, terus berkembang, dan pada usia 16 tahun ikut berlatih bersama tim utama di bawah Giovanni Trapattoni. Ia bahkan mulai mampu mengecoh bintang dunia seperti Lothar Matthäus. Pada usia 17 tahun, Göktan menandatangani kontrak profesional pertamanya, meninggalkan sekolah sepenuhnya, dan siap menapaki kariernya dengan sungguh-sungguh.

  • Debut profesional melawan Favid Beckham dan ManUnited yang besar

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    Camera 4

    Ia melakoni debut bersama Bayern di Liga Champions pada usia 17 tahun 9 bulan. Saat itu fase grup, dan klub besar Manchester United bertandang ke Olympiastadion München. Göktan mendapat kesempatan bermain selama hampir setengah jam. Ia masuk menggantikan Hasan Salihamidzic dan tiba-tiba berada di lapangan menghadapi pemain seperti David Beckham atau Paul Scholes. "Saya seperti sedang kesurupan," kata Göktan.

    Ia bahkan nyaris mencetak gol dalam penampilan perdananya di Liga Champions. Itulah satu momen yang, menurutnya, bisa mengubah segalanya seandainya hasilnya berbeda. "Tembakan kaki kiri itu melenceng tipis di sisi kanan gawang. Kadang saya berpikir: Kalau bola itu masuk, mungkin semuanya akan berbeda." Mungkin saat itu akan ada seseorang yang dengan tegas menjaganya tetap membumi, yang tidak membiarkannya besar kepala. Namun, sayangnya, sosok seperti itu tidak pernah hadir dalam kisah sedih Berkant Göktan.

    Sebaliknya, penampilan melawan United itu tetap menjadi panggung terbesar yang pernah dinikmati Göktan sebagai pemain Bayern. Ia membiarkan dirinya teralihkan, memprioritaskan segala hal selain sepakbola, dan hanya memainkan dua pertandingan kompetitif lagi untuk FCB. Pelatih Ottmar Hitzfeld pun mendadak tak lagi mengandalkannya. Pada awal 1999, saat usianya masih 18 tahun, ia dipinjamkan ke Borussia Mönchengladbach. Setengah tahun kemudian, ia dikirim ke Bielefeld untuk bergabung dengan mantan mentornya, Hermann Gerland.

    Namun, pemain yang sangat berbakat itu tiba-tiba tertinggal. Ia hanya tampil lima kali untuk Gladbach dan 16 kali untuk Bielefeld, tetapi cuma mencetak satu gol. Ia mulai putus asa dan menginginkan terlalu banyak hal dalam waktu terlalu singkat. Pada musim panas 2000, ia kembali ke Bayern, tetapi hampir selalu bermain untuk tim kedua di Regionalliga. "Kemunduran besar saya di Bayern adalah saya berlatih sebanyak biasanya, tetapi peningkatan performa itu tidak datang," katanya suatu kali kepada kicker. Perkembangannya mandek, ia tak kunjung maju, tetapi penghasilannya tergolong tinggi. "Perlahan-lahan saya kehilangan motivasi. Saya lalu menutupinya dan berfokus pada uang. Sepakbola hanya menjadi urusan sampingan."

  • Selama satu tahun menjadi bintang di Galatasaray Istanbul

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    BSR Agency
    "Setiap langkah membawa saya semakin dekat ke tanah"

    Babak Göktan bersama Bayern akhirnya benar-benar berakhir pada 2001. Yang mengejutkan banyak orang, Göktan, yang pada usia 20 tahun masih dianggap sebagai pemain berbakat, mendapat tempat di klub papan atas Turki, Galatasaray. "Luar biasa! Saat penandatanganan kontrak, ada dua puluh kamera dan banyak wartawan. Saya belum pernah mengalami hal seperti itu," ujar Göktan dengan antusias kepada 11Freunde. Setelah membutuhkan waktu setengah tahun untuk beradaptasi, kiprahnya di lapangan pun berjalan cukup baik. Göktan menyumbang lima gol dalam keberhasilan Galatasaray menjuarai liga Turki dan tampil di Liga Champions menghadapi Liverpool atau Barcelona.

    Namun, seperti yang kerap terjadi sepanjang karier Göktan, masa-masa bagus itu tak lebih dari secercah harapan baru yang hanya menyala sesaat. Pada tahun kedua dan ketiganya di Gala, ia nyaris tak bermain. Ia pindah ke Besiktas pada 2004, tetapi di sana sama sekali tak mendapat tempat. Sikap yang kurang serius dan nasib buruk terkait pergantian pelatih membuat karier Göktan terus merosot. "Itu menghancurkan saya secara mental. Saya berpikir: 'Kawan, kamu tidak akan pernah bermain lagi. Kamu cuma pemain pengganti.' Setiap langkah membawa saya semakin dekat ke dasar," jelasnya.

    Michael Henke, mantan asisten pelatihnya di Bayern ketika Göktan masih dielu-elukan sebagai talenta abad ini, membawanya kembali ke Jerman, ke Kaiserslautern. Namun, Henke segera dipecat, dan di bawah penggantinya, Wolfgang Wolf, Göktan sekali lagi sama sekali tak mendapat tempat. Karena itu, pada April 2006 ia memutus kontraknya dengan FCK dan kembali ke München, ke kampung halamannya. Ke Englischer Garten.

  • Pahlawan sisi biru Munich, hingga ia memakai kokain

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    MIS
    "Kesuksesan membuat saya besar kepala"

    Göktan melakukan segala cara untuk menjaga kebugarannya. Ia tampak telah berubah dan mendadak bersikap rendah hati. "Di lapangan rumput sintetis klub pertama saya, saya menempatkan saudara laki-laki saya di gawang lalu berlatih. Saya melakukan segalanya selama masa itu: bermain sepakbola, bersepeda, berenang, dan joging." Keberuntungannya, 1860 München mendengar kabar bahwa mantan anak ajaib dari rival besar mereka di Säbener Straße itu ingin kembali berkiprah. Mereka mula-mula merekrutnya untuk tim amatir, sebelum Göktan menjalani dua tahun yang mungkin menjadi masa terbaiknya sebagai pemain profesional bersama tim berjuluk Singa itu.

    Ia menjadi bintang tim dan wajah 1860. "Akhirnya, untuk sekali ini saya beruntung dalam hidup karena di München saya bertemu pelatih yang percaya kepada saya, tahu cara menangani saya dengan tepat, dan bisa bekerja bersama saya untuk waktu yang lama." Marco Kurz membawanya ke tim amatir. Ketika Kurz kemudian dipromosikan menjadi pelatih tim utama, Göktan benar-benar melejit bersama 1860. Ia mencetak sepuluh gol hanya dalam 13 penampilan di divisi dua pada musim pertamanya bersama 1860. Pada musim keduanya, ia kembali mencetak sepuluh gol meski harus absen tiga bulan karena cedera.

    "Saya tidak mengulangi kesalahan saya di masa lalu. Saya kembali meraih sukses, tetapi kali ini saya tetap membumi," kata Göktan pada 2007. Ia menunjukkan penyesalan atas kegagalannya di Bayern dan mengakui: "Saya orang yang kacau. Masalah besar saya adalah terlalu tidak sabar, terlalu impulsif. Kesuksesan membuat saya besar kepala." Kini, setelah kariernya kembali menanjak, ia ingin melakukan segalanya dengan lebih baik dan kembali ke Bundesliga. Namun, sejak peristiwa menggemparkan pada Oktober 2008 itu, jelas bahwa Göktan kembali gagal.

    1860 memerintahkan tes kokain karena perilaku Göktan yang mencolok dan aneh, serta sejumlah informasi dari kehidupan malam München. Hasilnya positif. Ketenaran singkat itu tampaknya kembali berdampak buruk baginya. Cedera kaki yang misterius juga mengganggunya. Selain itu, muncul pembicaraan tentang masalah keluarga, terutama dengan ayahnya, Fahrettin. Setelah hasil tes narkoba positif, 1860 menawarkan bantuan kepadanya dan awalnya hanya ingin menangguhkan kontraknya. Namun, Göktan menolak tawaran itu, meninggalkan segalanya dan melarikan diri ke Thailand. Saat usianya bahkan belum mencapai 28 tahun, ia pun menghilang untuk selamanya dari sepakbola profesional Jerman.

  • Salam singkat di Instagram

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    Lackovic

    "Saya lega semuanya terungkap, karena dengan begitu saya tak punya jalan keluar lagi," katanya bertahun-tahun kemudian tentang penyalahgunaan kokain yang dilakukannya. "Di bandara, ada dua pilihan: Meksiko atau Thailand." Göktan memilih Thailand, meninggalkan sepak bola, mulai tertarik pada ajaran Buddha, dan bertemu dengan sosok yang menjadi cinta barunya. Hampir satu setengah tahun setelah berpisah dengan 1860, ia mencoba memulai lagi bersama klub papan atas Thailand, Muangthong United. Namun, kiprahnya di sana hanya berlangsung singkat.

    Pada akhir 2012, di usia 31 tahun, ia tiba-tiba ingin kembali mendapat tempat di sepak bola Jerman. Namun, hampir tak ada klub yang masih menginginkannya. Ia hanya bisa bergabung dengan SV Heimstetten di Regionalliga Bayern. Bahkan bersama klub desa dari wilayah Oberbayern itu, Göktan hanya tampil selama enam menit dalam pertandingan resmi. Menit-menit tersebut justru datang saat menghadapi tim kedua FC Bayern, dalam kekalahan 0-5 pada akhir Oktober 2013.

    Sejak itu, nama Göktan tak lagi muncul dalam laporan pertandingan. Kini, akun Instagram-nya pun cukup sepi. Namun, sesekali ia mengunggah foto dirinya dan keluarganya. Ia tampak lebih membumi, tersenyum ke arah kamera bersama anak-anaknya dan berbagai hewan. Di sana-sini masih ada pula foto-foto lama dari masanya sebagai pesepakbola. Foto-foto koran lama yang telah memudar, misalnya foto dirinya bersama Stefan Effenberg.

    Dan mungkin ia masih sesekali bermain bola di Englischer Garten. Di hadapan segelintir orang yang sesekali berhenti untuk menonton. Mereka tak tahu bahwa yang sedang mereka saksikan adalah sosok yang pernah dianggap sebagai talenta sekali dalam seabad. Lalu, setelah beberapa menit, mereka melanjutkan langkah begitu saja.