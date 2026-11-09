Munich. Englischer Garten. Musim panas 2006. Jerman tengah dilanda demam Piala Dunia yang digelar di kandang sendiri. Dongeng musim panas timnas Jerman menghiasi tajuk utama, cuacanya luar biasa, dan Englischer Garten, paru-paru hijau Munich, dipadati orang. Mereka bersantai di hamparan rumput, berendam di Sungai Eisbach yang menyegarkan, menikmati hidup. Di tengah keramaian, beberapa pemuda bermain sepakbola. Orang Turki, Arab, Albania, Afrika, Jerman, Italia: sebuah kelompok multikultural. Sesekali, satu-dua orang yang gemar sepakbola berhenti untuk menonton selama beberapa menit. Lalu mereka melanjutkan perjalanan.
Tak seorang pun dari mereka menyadari bahwa di antara para pemuda yang mengejar bola kulit usang di bawah sinar matahari yang cerah, bermain dengan gawang dari rompi atau ransel mereka, ada seseorang yang sebenarnya sudah bisa, bahkan seharusnya, menjadi bintang dunia sejak lama. Seseorang yang pernah disebut Franz Beckenbauer sebagai "talenta terbesar dalam sepakbola Jerman", yang dinyatakan tidak untuk dijual oleh ikon Bayern, Uli Hoeneß. Yang menjalani debut di Liga Champions bersama klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu pada usia 17 tahun, dan diprediksi memiliki masa depan begitu cerah.
Artikel ini pertama kali terbit pada 3 Februari 2023 dan termasuk dalam kumpulan kisah kami yang tak lekang oleh waktu.