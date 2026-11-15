MIAMI: Ketika gol pertama dari dua golnya bersarang di gawang, Christian Pulisic berlari ke arah penonton dengan senyum lebar dan disambut hangat. Orang tuanya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, serta keponakan-keponakan perempuannya datang menyaksikan pertandingan. Banyak anggota keluarganya tinggal di Florida. Mereka tak mau melewatkan laga itu, apalagi pelukan setelah Pulisic mencetak gol.

Beberapa saat kemudian, Pulisic kembali merayakan gol, tetapi kali ini ia berlari ke sudut lapangan yang lain. Gol pertama memberinya kesempatan merayakan bersama keluarga, sedangkan gol kedua terasa lebih seperti momen kepulangannya. Dengan satu ayunan kaki, Pulisic benar-benar kembali bersama timnas putra Amerika Serikat.

Kemenangan 6-0 atas Haiti pada Sabtu menjadi pertandingan pertamanya sejak kiprahnya di Piala Dunia berakhir mendadak. Musim panas ini seharusnya menjadi momen yang menentukan warisan Pulisic, tetapi cedera membuatnya tak pernah benar-benar bisa mencapai performa terbaik. Gambaran terakhir dirinya di Piala Dunia yang digelar di kandang sendiri ini adalah saat ia berjalan terpincang-pincang meninggalkan lapangan, terlalu kesakitan untuk membantu menghentikan gempuran Belgia yang akhirnya menenggelamkan USMNT.

Dua gol melawan Haiti di Liga Negara CONCACAF tak akan menghapus gambaran itu dari ingatan publik, tetapi bagi Pulisic, bukan itu tujuan pertandingan ini. Laga dan pemusatan latihan ini adalah tentang hal-hal sederhana: mengenakan seragam USMNT, menghabiskan waktu bersama teman-temannya, dan yang terpenting, menikmati semuanya.

"Senang sekali bisa bertemu semua orang," kata Pulisic seusai pertandingan. "Saya sangat antusias. Rasanya luar biasa. Tim tampil sangat bagus, dan senang bisa kembali terlibat, mencetak beberapa gol, serta memenangi pertandingan."

Sepanjang sebagian besar laga yang berakhir dengan kemenangan telak pada Sabtu itu, momen kembalinya Pulisic tampak akan berlangsung relatif tenang. Lalu, tiba-tiba keadaan berubah ketika Pulisic mengawali rentetan gol USMNT.