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Christian Pulisic 1-1GOAL

“Ia membuat permainan terasa mudah”: Christian Pulisic kembali menikmati bermain untuk timnas AS lewat dua gol ke gawang Haiti dan menginspirasi rekan-rekan setimnya yang lebih muda

Dua gol Christian Pulisic dalam kemenangan 6-0 timnas putra Amerika Serikat atas Haiti bukan sekadar soal gol: juga tentang keluarga, menemukan kembali kegembiraannya, dan menginspirasi generasi penerus bintang Amerika.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • MIAMI: Ketika gol pertama dari dua golnya bersarang di gawang, Christian Pulisic berlari ke arah penonton dengan senyum lebar dan disambut hangat. Orang tuanya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, serta keponakan-keponakan perempuannya datang menyaksikan pertandingan. Banyak anggota keluarganya tinggal di Florida. Mereka tak mau melewatkan laga itu, apalagi pelukan setelah Pulisic mencetak gol.

    Beberapa saat kemudian, Pulisic kembali merayakan gol, tetapi kali ini ia berlari ke sudut lapangan yang lain. Gol pertama memberinya kesempatan merayakan bersama keluarga, sedangkan gol kedua terasa lebih seperti momen kepulangannya. Dengan satu ayunan kaki, Pulisic benar-benar kembali bersama timnas putra Amerika Serikat.

    Kemenangan 6-0 atas Haiti pada Sabtu menjadi pertandingan pertamanya sejak kiprahnya di Piala Dunia berakhir mendadak. Musim panas ini seharusnya menjadi momen yang menentukan warisan Pulisic, tetapi cedera membuatnya tak pernah benar-benar bisa mencapai performa terbaik. Gambaran terakhir dirinya di Piala Dunia yang digelar di kandang sendiri ini adalah saat ia berjalan terpincang-pincang meninggalkan lapangan, terlalu kesakitan untuk membantu menghentikan gempuran Belgia yang akhirnya menenggelamkan USMNT.

    Dua gol melawan Haiti di Liga Negara CONCACAF tak akan menghapus gambaran itu dari ingatan publik, tetapi bagi Pulisic, bukan itu tujuan pertandingan ini. Laga dan pemusatan latihan ini adalah tentang hal-hal sederhana: mengenakan seragam USMNT, menghabiskan waktu bersama teman-temannya, dan yang terpenting, menikmati semuanya.

    "Senang sekali bisa bertemu semua orang," kata Pulisic seusai pertandingan. "Saya sangat antusias. Rasanya luar biasa. Tim tampil sangat bagus, dan senang bisa kembali terlibat, mencetak beberapa gol, serta memenangi pertandingan."

    Sepanjang sebagian besar laga yang berakhir dengan kemenangan telak pada Sabtu itu, momen kembalinya Pulisic tampak akan berlangsung relatif tenang. Lalu, tiba-tiba keadaan berubah ketika Pulisic mengawali rentetan gol USMNT.

  • Merasa dalam kondisi baik

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Pulisic mencetak dua gol dalam dua menit untuk mengawali gempuran timnas Amerika Serikat.

    Gol pertama Pulisic tercipta dari titik penalti dan, sejujurnya, prosesnya mungkin lebih sulit daripada yang terlihat. Bahkan, VAR melakukan peninjauan cukup lama. Keputusan akhirnya? Penalti. Pulisic maju sebagai eksekutor dan sukses mencetak gol, memberinya kesempatan untuk menikmati momen itu bersama keluarganya di pinggir lapangan.

    Tak lama kemudian, Pulisic kembali merayakan gol. Kali ini, ia harus bekerja lebih keras. Setelah menerima bola di lini tengah, Pulisic menggiringnya menuju kotak penalti Haiti. Ia mengangkat kepala, melihat ruang, lalu mengarahkan bola ke sudut gawang. Kiper Haiti Alexandre Pierre tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan tembakan Pulisic yang masuk ke gawang.

    Usai pertandingan, Pulisic mengatakan gol itu sebagian tercipta karena adanya peluang. Namun, kepercayaan diri juga berperan.

    "Tepat setelah gol itu, saya rasa ruang mulai sedikit terbuka," kata Pulisic. "Lalu saya menerima bola saat ada ruang, melihat sekeliling, dan tidak menemukan banyak pilihan bagus. Saya merasa bisa mengarahkan bola melengkung ke tiang dekat, dan itulah yang terjadi. Saya merasa percaya diri."

    Orang-orang di sekitarnya juga merasakan hal yang sama, baik mereka yang baru pertama kali bermain bersama Pulisic maupun yang sudah bermain bersamanya untuk ke-100 kalinya.

  • “Mudah sekali bermain bersamanya”

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Rekan-rekan setimnya, baik yang baru maupun yang lama, senang melihat pemain sayap itu berada di lapangan.

    Menjelang pemusatan latihan timnas AS, hal yang paling membuat Pochettino antusias adalah kecocokan antarpemain. Ia kembali memasukkan Pulisic, Weston McKennie, dan Folarin Balogun ke dalam tim yang dipenuhi bintang muda baru yang tengah menanjak. Seperti apa perpaduan mereka nanti?

    “Yang terpenting adalah perpaduan mereka dan melihat kecocokan di antara mereka,” kata Pochettino. “Bagi Christian dan Mathis [Albert], ini akan menjadi kali pertama mereka bermain bersama, begitu pula McKennie dengan Cavan [Sullivan]. Saya rasa perpaduan itu adalah sesuatu yang perlu kami lihat selama pemusatan latihan.”

    Pada akhirnya, Pulisic tidak bermain bersama Albert. Ia justru digantikan oleh sesama jebolan Borussia Dortmund itu pada menit ke-81. Namun, ia sempat bermain bersama Julian Hall, yang mencetak gol kedua timnas AS untuk mengawali rangkaian lima gol pada babak kedua.

    “Itu luar biasa. Bahkan berlatih bersama mereka saja terasa cukup tidak nyata bagi saya,” kata Hall seusai pertandingan. “Bisa berada di lapangan dan bekerja sama dengan mereka sungguh luar biasa.”

    Hal itu juga luar biasa bagi Tyler Adams. Kapten timnas AS tersebut telah bermain bersama Pulisic sejak masih remaja. Namun, karena Pulisic absen pada pemusatan latihan sebelumnya, mereka sudah empat bulan penuh tidak bermain bersama. Bagi Adams, pemburu bola di lini tengah tim, kehadiran Pulisic di lapangan selalu membantu, terlebih ketika ia juga mencetak gol.

    “Christian adalah teman dekat saya dan pemain hebat,” kata Adams. “Kalian melihatnya sendiri malam ini. Bermain bersamanya sangat menyenangkan. Dia membuat permainan terasa mudah.”

    Hubungan Pulisic dengan Adams sudah terjalin. Semua perhatian tertuju pada kecocokan Pulisic dengan para pemain baru. Perpaduan itu masih dalam proses, tetapi fondasinya sudah terbentuk.

  • Panutan bagi generasi berikutnya

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Pulisic adalah salah satu dari sejumlah pemain senior yang telah memberikan pengaruh kepada generasi baru.

    Pada hari itu, setelah Pulisic tiba di pemusatan latihan timnas Amerika Serikat, Sullivan, bintang baru yang tengah naik daun di tim tersebut, mengungkapkan kekagumannya kepada pemain paling terkenal di sana. Sullivan mengatakan bahwa ia tumbuh besar dengan menyaksikan Pulisic; kini, ia akan menjadi rekan setimnya dan, yang lebih penting, berpotensi menjalin persahabatan dengannya.

    "Ada begitu banyak pemain kelas dunia di tim ini yang saya kagumi sepanjang hidup saya," kata Sullivan pada awal pekan. "Christian, tentu saja, adalah sosok utama yang dikagumi setiap anak di negeri ini. Namun, seperti yang sudah saya katakan, saya siap mendapatkan pengalaman baru dan menjalin pertemanan baru."

    Sullivan tidak bermain pada Sabtu, sehingga kerja samanya dengan Pulisic masih harus menunggu. Meski begitu, ucapan pemain berusia 17 tahun itu mengingatkan betapa pentingnya posisi Pulisic di timnas Amerika Serikat dan sepakbola Amerika secara umum.

    "Terkadang itu memang membuat Anda merasa tua," katanya sambil tertawa. "Saya sudah cukup lama berada di sini. Sudah lebih dari 10 tahun saya bersama tim nasional, tetapi ini menyenangkan. Senang melihat para pemain ini, menyaksikan anak-anak muda itu berlatih dan melihat betapa bagusnya mereka. Mereka pemain-pemain yang sangat bagus.

    "Bagi saya, ini menyenangkan, dan saya berharap bisa melakukan apa pun untuk mendukung mereka sebisa saya. Meski begitu, mereka tidak membutuhkan saya. Mereka sudah tampil bagus dengan kemampuan mereka sendiri, dan menyenangkan bisa bersama mereka."

    Pochettino memuji cara Pulisic, McKennie dan Balogun kembali ke pemusatan latihan. Ia juga memuji pemain seperti Adams yang melanjutkan upaya dari pemusatan latihan sebelumnya untuk membantu para pemain baru beradaptasi. Dengan begitu banyak pemain muda di tim, penting bagi para pemimpin untuk menjalankan peran mereka. Pulisic tidak pernah dikenal sebagai pemimpin yang banyak bicara, tetapi ia jelas menjadi panutan. Pochettino melihat Pulisic dan pemain lainnya menjalankan peran itu pekan ini.

    "Mereka tidak mengikuti pemusatan latihan bulan lalu dan telah banyak membantu para pemain muda. Dalam hal itu, mereka luar biasa sejak awal."

    Timnas Amerika Serikat tampil tanpa ampun pada Sabtu, memberi Pochettino banyak hal untuk dirayakan saat ia bersiap untuk penampilan terakhirnya.

  • Melangkah maju

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Timnas Amerika Serikat masih harus memainkan satu pertandingan lagi sebelum era baru dimulai.

    Bisa dikatakan Pulisic dan Pochettino tidak selalu sejalan. Namun, kontroversi Piala Emas kini sudah berlalu. Masa kepelatihan Pochettino bersama timnas AS juga akan segera berakhir karena ia akan menuju Manchester United. Pulisic mengakui besarnya peluang yang menanti pelatihnya, tetapi menegaskan bahwa AS harus terus berkembang setelah kepergiannya.

    “Ia punya peluang besar di sana,” kata Pulisic. “Kami hanya perlu melanjutkan apa yang sudah kami lakukan dan berusaha terus berkembang sebagai tim. Saya rasa kami mengalami beberapa momen bagus, dan ia membawa banyak antusiasme ke dalam tim. Saya pikir itulah yang akan ia tinggalkan.”

    Sebelum Pochettino benar-benar pergi, masih ada satu pertandingan lagi: leg kedua melawan Haiti di Cincinnati. Melihat skor yang ada, hasilnya pada dasarnya sudah bisa dipastikan. Dalam satu sisi, laga itu akan menandai akhir sebuah era, tetapi juga kelanjutannya, dengan Pulisic, Sullivan, dan semua pemain yang ditinggalkan Pochettino terus membawa tim melangkah maju.

    Bagi Pulisic, itulah pentingnya pertandingan hari Selasa. Laga itu menjadi kesempatan untuk terus membangun dan berkembang. Yang tak kalah penting, ia juga mendapat kesempatan bermain bersama timnas AS, sesuatu yang sangat berarti baginya.

    “Ini sangat penting bagi kami,” katanya. “Saya rasa kami harus menghadapi pertandingan itu dengan cara yang sama seperti hari ini. Kami tidak boleh berpuas diri. Kami ingin tampil dan menang di Cincinnati. Kami juga ingin memenangkan pertandingan itu karena kemenangan tersebut akan memberi kami banyak kepercayaan diri dan keyakinan untuk terus melangkah maju.”

    Timnas AS terus melangkah maju. Begitu pula Pulisic, yang kini resmi kembali.