Hidup setelah Lionel Messi: sepak bola Amerika tidak punya rencana untuk menggantikan bintang yang tak tergantikan itu
Kamal Miller bahkan tidak mempertanyakannya ketika Lionel Messi tiba-tiba muncul di fasilitas Inter Miami. Selama berminggu-minggu, rumor bahwa pemenang Ballon d'Or delapan kali itu mungkin akan bergabung dengan tim terus beredar. Pengamanan di tempat latihan menjadi lebih ketat. Para pemain diberi tahu bahwa jersey nomor 10 tidak tersedia.
Namun ketika Miller, seorang bek tengah senior, masuk ke ruang ganti pada suatu hari dan mendapati Messi duduk di sana, ia benar-benar terpukau. Rumor itu menjadi kenyataan. Mereka mengamankan perekrutan terbesar dalam sejarah MLS. Itulah momen sebelum momen itu. Segalanya berubah bagi para pemain sejak saat itu. Sosok ini, yang kurang dari setahun sebelumnya mengangkat trofi Piala Dunia untuk Argentina, duduk di sana, di hadapan mereka. Miller buru-buru mengirim pesan kepada keluarganya. Namun pada saat itu, internet sudah keburu heboh. Messi telah datang, dan sepak bola Amerika tidak akan pernah benar-benar sama lagi.
Tentu saja, Messi segera memperkenalkan dirinya kepada liga. Itu dimulai dengan penampilan menarik dari bangku cadangan di Leagues Cup, yang ditutup dengan tendangan bebas khasnya.
Lalu ada kemenangan di Leagues Cup, gelar Supporters' Shield, dan keberhasilan yang terasa tak terelakkan dalam merebut MLS Cup pada 2025. Tiga tahun, tiga trofi. Tugas selesai. Dan beberapa bulan lalu, terasa masih ada lebih banyak lagi yang akan datang. Sebelum musim dimulai, Messi menandatangani kontrak baru untuk membuatnya tetap di klub hingga musim 2027-28. Miami, secara teori, memiliki sosok andalan mereka untuk tahun-tahun mendatang.
Namun kini, situasinya terlihat sangat berbeda. Setelah kekalahan menyakitkan di final Piala Dunia dari Spanyol, Messi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional awal pekan ini. Dan dengan pengakuannya sendiri bahwa ia merasa sulit menemukan dorongan yang dibutuhkan untuk bermain selama 90 menit, tampaknya meninggalkan klubnya dan gantung sepatu untuk selamanya bisa terjadi kapan saja. Pada dasarnya, ini adalah fase akhir Messi.
Itu buruk untuk sepak bola. Namun sepak bola dunia akan tetap berjalan. Bagi lanskap sepak bola Amerika, bagaimanapun, ini bisa benar-benar menjadi bencana. Messi telah menjadi urat nadi olahraga ini selama tiga tahun terakhir di Amerika Serikat, dan bisa dibilang bahkan jauh sebelum itu. Jika ia pergi, semua level permainan di Amerika Utara akan terdampak, dan itu akan menjadi ujian bagi kekuatan sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Mesin uang MLS
Sulit untuk melebih-lebihkan betapa signifikan kedatangan Messi pada 2023. MLS berada di posisi yang agak aneh saat itu. Tentu, kualitas liga ini terus membaik. Tetapi kompetisi ini membutuhkan seorang bintang, dan pada saat Messi datang, lanskapnya relatif tandus. Nama-nama besar yang nyaris pensiun, yang dulu menjadi daya tarik utama ajang ini, sudah mengering. MLS, entah mau mengakuinya atau tidak, membutuhkan suntikan tenaga. Dan 20.000 suporter memenuhi Chase Stadium untuk menyaksikan perkenalannya, menerjang badai petir Miami demi melihat sekilas Messi berjabat tangan dengan David Beckham.
Dan begitulah sang Argentina datang, tujuh bulan setelah pencapaian puncak dalam kariernya. Ia juga peduli, dan meski Miami pada dasarnya sudah di luar persaingan playoff ketika ia menandatangani kontrak, Messi memimpin laju menuju Leagues Cup, mencetak 10 gol saat Miami tak terkalahkan dalam tujuh laga beruntun untuk memenangkan trofi besar pertama mereka.
Dampaknya di luar lapangan bahkan lebih signifikan. Meski sang pemain sendiri datang di pertengahan musim, jersey Messi menjadi yang terlaris sepanjang tahun. Tiket untuk setiap pertandingan Inter Miami, kandang maupun tandang di semua kompetisi, ludes terjual dalam 24 jam setelah kedatangannya. Harga tiket di pasar sekunder meningkat 4,5 kali lipat, menurut StubHub.Pada 2024, Miami menjual habis tiket musiman mereka, tak masalah bahwa klub menggandakan harga di beberapa bagian tribun. Pada 2021, klub menandatangani perjanjian sponsor jersey yang mencakup klausul bahwa jika klub merekrut seorang pemain yang telah memenangkan Ballon d'Or setidaknya lima kali, nilai pembayarannya akan berlipat ganda. Pada Mei, Forbes menilai Inter Miami sebesar $1,4 miliar.
Liga juga diuntungkan. Menurut Sportico, pendapatan sponsor MLS tumbuh 17 persen dalam 12 bulan setelah Messi pertama kali bergabung dengan liga. Hampir seketika, ia bukan hanya menjadi bintang Miami, tetapi juga mesin uang MLS.
Sebuah merek miliknya sendiri
Namun semua ini terjadi di tengah perasaan yang terus bertahan bahwa Messi tidak pernah sepenuhnya menerima perannya sebagai duta sepak bola Amerika.
Kemunculannya di media sangat minim, sementara keterlibatannya dalam MLS All-Star Game, salah satu agenda utama liga, nyaris tidak ada: cedera pada 2024, memilih untuk tidak datang pada 2025, dan kembali tidak tersedia setelah Piala Dunia 2026. Selain wawancara singkat dengan Apple TV setelah debutnya di Leagues Cup, ia sebagian besar menghindari kewajiban pascalaga yang rutin dipenuhi bintang-bintang MLS lainnya.
Kampanye iklan utamanya di Amerika juga relatif terbatas, sementara Inter Miami mengontrol dengan ketat akses kepada Messi dan rekan-rekan setimnya. Pendekatan itu membuat frustrasi reporter lokal dan kalangan tradisionalis MLS yang terbiasa dengan liga, serta budaya olahraga Amerika secara lebih luas, di mana para bintang diharapkan lebih mudah diakses.
Meski begitu, Messi tetap tak tergantikan bagi pertumbuhan sepak bola Amerika. Ia mungkin tidak memenuhi setiap ekspektasi sebagai duta yang menyertai kedatangannya, tetapi dampaknya tidak pernah bergantung pada hal tersebut.
“Kami punya Leo yang bermain di MLS”
Dan di situlah seharusnya letak kekhawatiran nyata bagi MLS. Messi begitu besar sehingga ia bisa menopang dirinya sendiri. Pengaruhnya melampaui aturan media MLS. Ketenarannya membuatnya tak perlu melakukan tur pers atau kampanye iklan. Mungkin ada daya tarik dalam kelangkaan, tetapi Messi pada dasarnya lebih besar daripada olahraga ini. Ia memiliki 516 juta pengikut di Instagram, 100 kali lebih banyak daripada liga itu sendiri. Ada argumen kuat yang bisa dibuat bahwa Messi adalah orang paling terkenal di dunia. Ia mungkin manusia paling terkenal sepanjang masa. Itu bukan pernyataan yang berlebihan.
Ada kesan serba mudah dalam hal ini juga. Messi tidak perlu tampil atau mengangkat satu jari pun untuk menjamin jerseinya ludes terjual, atau menempatkan ratusan ribu kostum Inter Miami di New York, London, dan nyaris setiap kota besar di seluruh dunia. Ia membawa ketenaran bukan hanya untuk Inter Miami tetapi juga untuk liga, tanpa benar-benar harus berusaha. Mereka yang pernah bermain di sini menyadari hal itu.
"Liga ini masih terus berkembang; nama-nama besar ini datang. Sekarang kita punya Leo bermain di MLS; itu sangat, sangat menyenangkan. Jadi bagus melihat bagaimana liga ini berkembang," kata legenda Brasil Kaka, yang bermain untuk Orlando City dari 2015 hingga 2017, kepada GOAL.
'Kami sudah sangat dekat dengan akhir'
Tapi apa yang terjadi ketika semua itu menghilang?
Poin pertama yang patut diakui di sini adalah bahwa Messi sebenarnya tidak lagi berutang apa pun kepada siapa pun. Dalam unggahan Instagram yang memilukan setelah kepergian ayahnya, Messi secara terbuka mengakui bahwa hari-harinya di olahraga ini tinggal menghitung waktu:
"Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa Anda; saya tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Saya bermain sepakbola, tetapi sekarang saya sangat ragu apakah saya akan terus melakukannya lebih lama lagi. Anda berada di sisi saya sejak awal, dan kami sudah begitu dekat dengan akhir. Mengapa Anda tidak bisa bertahan sedikit lebih lama agar kami bisa menuntaskan perjalanan ini bersama?" tulisnya bulan lalu.
Ia masih terikat kontrak hingga 2028, dan Miami membayarnya sekitar $70 juta per tahun dalam gaji pokok, ekuitas kepemilikan, dan bagian sponsor. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar untuk ditinggalkan begitu saja, belum lagi kerja sama sponsor yang ia miliki dengan Adidas. Tentu saja, argumen sebaliknya adalah bahwa Messi sebenarnya tidak membutuhkan uang itu. Kekayaan bersihnya adalah $1,1 miliar. Pendapatan kariernya, sebelum pajak, mendekati $2 miliar. Namun, apakah Messi "membutuhkan" uang itu atau tidak, pada dasarnya tidak relevan. Ini sekarang soal dorongan, hasrat, dan, sekli klise pun terdengarnya, kecintaan pada permainan ini. Pada dasarnya, satu-satunya hal yang mencegah Messi untuk pergi adalah dirinya sendiri.
Bagaimana cara menggantikannya?
Dan tampaknya semakin besar kemungkinan bahwa ia akan melakukannya. Gelombang kejutnya akan sangat besar. Dalam sekejap, MLS berisiko kehilangan penjual jersey terlarisnya, pemain terbaiknya, dan daya tarik utamanya di mata dunia. Bagi rata-rata penggemar sepak bola di luar sana, pada dasarnya tidak ada alasan yang benar-benar kuat untuk menonton MLS selain karena "Messi bermain di sini." Ketika ia tidak lagi melakukannya, sulit untuk menjagokan liga ini sebagai sebuah produk semata.
Ada tiga respons utama untuk itu. Yang pertama adalah sesuatu yang selalu diandalkan MLS, yaitu bahwa efek Messi akan cukup mengangkat kualitas liga dan mendatangkan wajah-wajah baru. Tentu, ada benang merah yang bisa ditarik dari kesuksesan Messi di level domestik dan global dengan seragam MLS hingga kedatangan pemain-pemain seperti Son Heung-Min, Antoine Griezmann, dan Robert Lewandowski. Tidak akan ada Rodrigo De Paul, Casemiro, atau Luis Suarez tanpa Messi. Namun, apakah kualitas rata-rata liga sudah cukup meningkat dalam tiga tahun sejak ia bermain di liga ini?
Dan itu juga menjadi solusi lain. MLS sudah cukup lama menjajaki struktur gaji baru. Gagasannya, secara garis besar, adalah bahwa dengan memberi tim keleluasaan membelanjakan lebih banyak uang untuk pemain "rata-rata", klub akan bisa mencari talenta yang lebih baik. Tim-tim akan meningkat seiring waktu, dan secara keseluruhan produknya menjadi lebih baik. Mengatur waktunya bertepatan dengan pensiunnya Messi, atau lebih baik lagi, sesegera mungkin, tanpa diragukan akan membantu MLS memaksimalkan momentum yang ada.
Yang ketiga adalah memainkan formula lama, kembali ke buku pedoman, dan mencari bintang lain. Messi bisa diciptakan kembali secara kolektif, ala Moneyball . Cristiano Ronaldo jelas tidak mungkin didatangkan. Namun selain itu, dunia terbuka lebar. Neymar tampak sebagai sosok yang ideal, baik dari segi nama maupun gaya Brasil yang akan ia bawa ke basis penggemar Miami yang sudah sangat kental dengan nuansa Amerika Selatan.
Tetapi tak satu pun dari ketiganya sempurna. Ini akan menjadi pukulan yang dahsyat bagi pihak-pihak terkait. MLS akan kehilangan daya jualnya yang, meminjam ucapan Pep Guardiola, 'tidak bisa digantikan.' Adidas juga akan terkena dampaknya. Saham mereka melonjak 30 persen ketika Messi menandatangani kontrak dengan Miami. Pensiunnya Messi bisa membuat nilainya terpukul, terlepas dari kontrak seumur hidupnya dengan perusahaan tersebut.
Faktanya, tidak ada solusi nyata di sini. MLS dan sepak bola Amerika telah berkembang pesat berkat Messi semata. Hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa itu akan bisa bertahan ketika GOAT itu gantung sepatu.