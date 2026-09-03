Kamal Miller bahkan tidak mempertanyakannya ketika Lionel Messi tiba-tiba muncul di fasilitas Inter Miami. Selama berminggu-minggu, rumor bahwa pemenang Ballon d'Or delapan kali itu mungkin akan bergabung dengan tim terus beredar. Pengamanan di tempat latihan menjadi lebih ketat. Para pemain diberi tahu bahwa jersey nomor 10 tidak tersedia.

Namun ketika Miller, seorang bek tengah senior, masuk ke ruang ganti pada suatu hari dan mendapati Messi duduk di sana, ia benar-benar terpukau. Rumor itu menjadi kenyataan. Mereka mengamankan perekrutan terbesar dalam sejarah MLS. Itulah momen sebelum momen itu. Segalanya berubah bagi para pemain sejak saat itu. Sosok ini, yang kurang dari setahun sebelumnya mengangkat trofi Piala Dunia untuk Argentina, duduk di sana, di hadapan mereka. Miller buru-buru mengirim pesan kepada keluarganya. Namun pada saat itu, internet sudah keburu heboh. Messi telah datang, dan sepak bola Amerika tidak akan pernah benar-benar sama lagi.

Tentu saja, Messi segera memperkenalkan dirinya kepada liga. Itu dimulai dengan penampilan menarik dari bangku cadangan di Leagues Cup, yang ditutup dengan tendangan bebas khasnya.









Lalu ada kemenangan di Leagues Cup, gelar Supporters' Shield, dan keberhasilan yang terasa tak terelakkan dalam merebut MLS Cup pada 2025. Tiga tahun, tiga trofi. Tugas selesai. Dan beberapa bulan lalu, terasa masih ada lebih banyak lagi yang akan datang. Sebelum musim dimulai, Messi menandatangani kontrak baru untuk membuatnya tetap di klub hingga musim 2027-28. Miami, secara teori, memiliki sosok andalan mereka untuk tahun-tahun mendatang.

Namun kini, situasinya terlihat sangat berbeda. Setelah kekalahan menyakitkan di final Piala Dunia dari Spanyol, Messi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional awal pekan ini. Dan dengan pengakuannya sendiri bahwa ia merasa sulit menemukan dorongan yang dibutuhkan untuk bermain selama 90 menit, tampaknya meninggalkan klubnya dan gantung sepatu untuk selamanya bisa terjadi kapan saja. Pada dasarnya, ini adalah fase akhir Messi.

Itu buruk untuk sepak bola. Namun sepak bola dunia akan tetap berjalan. Bagi lanskap sepak bola Amerika, bagaimanapun, ini bisa benar-benar menjadi bencana. Messi telah menjadi urat nadi olahraga ini selama tiga tahun terakhir di Amerika Serikat, dan bisa dibilang bahkan jauh sebelum itu. Jika ia pergi, semua level permainan di Amerika Utara akan terdampak, dan itu akan menjadi ujian bagi kekuatan sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.