'Hentikan pertandingan!' - Bagaimana laga Nations League antara Irlandia dan Israel menjadi pertandingan paling kontroversial dalam sepak bola
Penolakan terbaru Ed Sheeran untuk membela Macklemore, Palestina merdeka, atau bahkan kebebasan berbicara menempatkan para penampil pembuka dalam sisa turnya pada posisi yang tak terduga dan canggung, tetapi tidak ada yang lebih terasa dibanding Aaron Rowe dan para personel band folk Beoga.
Mereka sama sekali tidak setenar Finneas maupun Lukas Graham. Sejujurnya, mereka bahkan tidak terlalu dikenal di Irlandia, negara asal mereka. Karena itu, mereka sangat berterima kasih kepada "teman" mereka, Sheeran, karena memberi mereka kesempatan tampil di hadapan ribuan penggemar di stadion-stadion di seluruh Amerika Serikat. Itu adalah tingkat sorotan yang belum pernah mereka dapatkan dan tak ternilai harganya, sebuah pengalaman yang nyaris sulit dipercaya, "sesuatu yang hanya ada dalam mimpi", seperti yang dikatakan Beoga, tetapi kenyataan pahit dari situasi ini menuntut tindakan.
Robert Kraft, pemilik miliarder Gillette Stadium tempat Sheeran dan para penampil pembukanya dijadwalkan tampil akhir pekan ini, menegaskan bahwa Macklemore tidak bisa menjadi bagian dari pertunjukan tersebut dan, bagi Beoga, terus tampil "di venue yang membungkam siapa pun yang menyerukan Palestina Merdeka sama sekali bukan pilihan bagi kami".
Rowe menjelaskan bahwa "sebagai orang Irlandia, kami sangat memahami genosida, kelaparan paksa, dan pendudukan dengan kekerasan", sehingga pria asal Dublin itu dan rekan-rekannya dari Beoga pun mundur. Mereka menolak tampil.
Dan pertanyaan yang kini diajukan semua orang di Irlandia adalah apakah ada anggota tim nasional putra yang akan melakukan hal yang sama menjelang bentrokan Nations League melawan Israel pada hari Minggu.
“Tekanan dari luar yang sangat besar”
Sejak Irlandia dan Israel ditempatkan di grup yang sama dalam undian Nations League bulan Februari di Brussels, sudah jelas bahwa dua pertemuan kedua tim akan memicu kontroversi dalam jumlah sangat besar.
Pada September sebelumnya, Bohemian Football Club, FairSquare, dan Irish Sport for Palestine menulis kepada UEFA untuk meminta penangguhan segera terhadap Israel Football Association (IFA) karena melanggar statuta UEFA dan FIFA terkait pertandingan di permukiman ilegal, serta tindakan rasis dan diskriminatif. Permintaan itu diajukan hanya dua hari setelah Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB menyimpulkan bahwa otoritas Israel sedang melakukan genosida di Jalur Gaza, di mana kini lebih dari 70.000 orang telah tewas oleh militer Israel sejak 7 Oktober 2023, ketika Hamas dan kelompok Palestina lainnya membunuh 1.200 orang di wilayah yang diduduki Israel dan menyandera 251 orang.
Dua bulan kemudian, dalam rapat umum luar biasa Football Association of Ireland (FAI), para anggota majelis memberikan suara untuk mengajukan mosi kepada UEFA agar melarang Israel dari kompetisi klub dan internasional Eropa. Namun, dalam rapat umum tahunan yang langsung menyusul setelah itu, presiden FAI Paul Cooke mengatakan, "terus terang saja, kami akan bermain melawan [Israel], asalkan itu merupakan bagian dari kompetisi UEFA".
"Dia seharusnya tidak mengatakan itu," kata chief commercial officer Bohemians Dan Lambert kepada GOAL, "karena itu tidak mewakili mandat yang diberikan dalam pertemuan tersebut. Sembilan puluh tiga persen orang mendukung mosi itu.
"Namun saya memang berpikir sejak tahap yang sangat awal FAI berada di bawah tekanan eksternal yang sangat besar. Sebagai contoh, ketika mosi yang menyerukan pengusiran Israel disahkan November lalu, senator Amerika Lindsay Graham langsung menulis di Twitter bahwa jika FAI melanjutkan langkah ini, akan ada konsekuensi ekonomi bagi Irlandia."
Ancaman 'buatan'
Segera setelah undian Nations League, Taoiseach Irlandia (Perdana Menteri) Michael Martin juga memuji FAI karena mengambil "keputusan yang tepat untuk memenuhi jadwal pertandingan" dan menyatakan keyakinannya bahwa laga kandang itu dapat dimainkan "dalam lingkungan yang aman di Dublin". Namun, itu sama sekali tidak pernah realistis mengingat kuatnya sentimen di Irlandia, dan bentrokan 4 Oktober melawan Israel kemudian dipindahkan ke Serbia karena "tantangan operasional", tempat pertandingan itu akan dimainkan secara tertutup, yang membuat banyak penggemar sepakbola Irlandia tidak percaya.
Gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat antara Hamas dan Israel pada 10 Oktober 2025 mungkin membuat UEFA mengurungkan rencana untuk melarang Israel dari kompetisi kontinental, tetapi terus berlanjutnya korban jiwa di Palestina berarti tidak ada pelemahan terhadap penolakan atas pertandingan Nations League di Irlandia.
Namun, pada EGM FAI lainnya pada Juli, para delegasi mendukung mosi untuk melanjutkan pertandingan, dengan 75 suara setuju, 32 menolak, dan tiga abstain. Menurut asosiasi itu, boikot apa pun akan sia-sia dan menyebabkan "kerugian yang signifikan dan berkepanjangan" bagi sepakbola Irlandia, klaim yang berulang kali ditentang oleh Brendan Ogle, salah satu figur kunci yang terlibat dalam kampanye 'Stop the Game'.
"FAI menyiratkan, dengan cara yang cukup tidak jujur, bahwa akan ada hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap asosiasi jika memboikot pertandingan, tetapi UEFA tidak pernah membuat ancaman semacam itu, sebagaimana [chief executive FAI] David Courell sejak itu sendiri nyatakan secara terbuka," kata Ogle kepada GOAL, menyinggung spekulasi tak berdasar pada saat itu bahwaboikot dapat berdampak pada upaya-upaya di masa depan untuk lolos ke turnamen besar, dan bahkan status negara itu sebagai tuan rumah bersama Euro 2028.
"Selain itu, ada banyak boikot dalam beberapa tahun terakhir yang melibatkan negara-negara seperti Belarus, yang diboikot oleh Latvia, Lithuania, dan Estonia, dan tidak ada yang terjadi selain kekalahan default 3-0 seperti biasa, bersama denda yang sangat kecil. Jadi, gagasan bahwa FAI mungkin akan menjadi sasaran atau diperlakukan secara khusus tidak memiliki preseden hukum. Sederhananya, tidak ada ancaman terhadap FAI, selain yang diciptakan FAI sendiri."
"Kebebasan total"
FAI terus bersikeras bahwa mereka tidak punya pilihan selain tetap menjalani laga-laga tersebut, terutama karena sikap keras kepala UEFA, yang tidak menanggapi permintaan komentar atas isu-isu yang diangkat dalam tulisan ini.
"Kami berharap tidak berada dalam posisi ini," kata Courell kepada RTE Sport baru pekan lalu. "Kami secara terbuka telah menyerukan, dan secara resmi telah menyerukan, pencoretan Israel dari sepak bola internasional. Kami adalah satu-satunya federasi di UEFA dari 55 federasi yang melakukan itu secara resmi. Tetapi pada level institusional, itu belum terjadi...
"Kami telah berbicara panjang lebar dengan UEFA selama setahun terakhir, ya. Dan respons mereka? Tetap sama seperti yang sudah terjadi selama beberapa waktu. Mereka mengakui kuatnya keyakinan FAI dalam topik ini dan bagaimana itu mencerminkan solidaritas rakyat Irlandia terhadap penderitaan Palestina. Namun, mereka juga harus mempertimbangkan sentimen dari 54 negara lainnya. Dan sayangnya, pada saat ini, itu belum bersifat universal."
Namun, Lambert merasa kurangnya dukungan terhadap mosi FAI seharusnya tidak menghalangi mereka untuk "melakukan hal yang benar".
"Bagi saya, aspek yang paling membuat frustrasi dari seluruh urusan ini adalah FAI tidak pernah melihat sisi positifnya, dan terutama penghormatan yang akan didapat FAI secara nasional maupun internasional dari sebuah boikot," katanya, "Itu tidak akan pernah dilupakan.
"Akan ada implikasi finansial, tetapi saya tidak ragu bahwa berapa pun biayanya, kami akan mampu mengumpulkan kelipatan dari angka itu dengan menggalang dukungan dari para penggemar di Irlandia dan juga penggemar klub serta negara di seluruh dunia yang mengakui genosida. Saya juga tidak menerima gagasan bahwa kita harus diam karena tidak ada orang lain yang bersuara, karena jangan lupa mayoritas negara Eropa Barat telah melakukan penindasan kolonial semacam ini terhadap negara-negara lain, termasuk Irlandia.
"Jadi, meskipun memalukan bahwa negara-negara Eropa lain tidak melakukan apa-apa, kita tidak seharusnya terkejut dengan fakta itu. Kita juga tidak seharusnya terkejut dengan cara UEFA menangani situasi ini. Israel beroperasi dengan impunitas total di setiap ranah. Mereka melanggar lebih dari 30 resolusi Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka melanggar piagam hak asasi manusia Uni Eropa. Dan daftarnya masih panjang. Jadi, meskipun itu adalah sikap yang gila, tidak terlalu mengejutkan bahwa Israel mendapat perlakuan khusus dari UEFA. Dan juga FIFA."
"Meninggalkan rakyat Palestina"
Partisipasi Israel yang terus berlanjut dalam kompetisi UEFA dan FIFA terasa sangat membingungkan jika mempertimbangkan bahwa kedua organisasi melarang tim-tim Rusia hanya empat hari setelah Vladimir Putin melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada 24 Februari 2022.
"Ini kemunafikan, murni kemunafikan," kata jurnalis Palestina yang berbasis di Dublin, Abubaker Abed, kepada GOAL. "Satu aturan untuk Israel, dan aturan lain untuk semua pihak lainnya. Ini adalah contoh standar ganda paling jelas yang bisa Anda bayangkan.
"FIFA dan UEFA sudah lama mengatakan bahwa politik dan olahraga seharusnya tidak dicampuradukkan. Bahkan jika kita menerimanya begitu saja sesaat, itu justru memunculkan pertanyaan, 'Lalu mengapa Anda melarang Rusia?' Karena itu membuat mereka terlihat seperti sedang mendekatkan diri dengan negara-negara imperialis besar di barat, dan khususnya Amerika Serikat.
"Kita sudah melihat campur tangan politik itu secara terang-terangan saat Piala Dunia, ketika presiden AS Donald Trump secara efektif memerintahkan agar kartu merah untuk Amerika Serikat dibatalkan. Dan bagaimana mungkin presiden FIFA, Gianni Infantino, bisa berada di apa yang disebut sebagai 'Dewan Perdamaian'? Bagaimana itu bisa diizinkan?
"Apa yang telah Rusia lakukan di Ukraina tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah Israel lakukan di Gaza, tetapi dua pekan lalu, Aleksander Ceferin mengatakan hampir tidak ada tekanan politik terhadap UEFA untuk melarang Israel dari kompetisi mereka, yang berarti negara-negara yang mendorong pengusiran Rusia adalah kaum munafik. Dan kenapa? Karena mereka tidak melihat kami, rakyat Palestina, sebagai manusia.
"Sungguh memilukan bahwa kita hidup pada 2026 dan beberapa orang dalam komunitas sepakbola tidak memandang kami setara, tetapi kesimpulan lain apa yang mungkin bisa Anda tarik? Karena FIFA dan UEFA sudah lama meninggalkan rakyat Palestina.
"Israel telah meluluhlantakkan seluruh dunia olahraga di Palestina. Lima puluh satu dari 54 klub telah dihancurkan atau dirusak oleh militer Israel selama kampanyenya. Sembilan dari 10 stadion telah dihancurkan. Satu stadion yang tersisa kini menjadi tempat penampungan bagi warga yang mengungsi. Dua dari tiga klub yang tersisa juga telah diubah menjadi tempat penampungan pengungsi.
"Para pemain telah terbunuh atau anggota tubuh mereka diamputasi atau kehilangan seluruh keluarga mereka. Saya ingat Hamdi Lubbad tewas dalam serangan udara Israel bersama istrinya dan keempat putri mereka. Dan itu terjadi dua tahun lalu. Dua tahun."
'Kekuatan olahraga'
Upaya yang terus berlangsung di Irlandia untuk menyatakan solidaritas kepada rakyat Palestina dipuji oleh sebagian pihak, tetapi dikritik oleh pihak lain, dengan mantan menteri Alan Shatter, yang merupakan seorang Yahudi, berulang kali mengklaim bahwa seruan untuk boikot didorong oleh antisemitisme. Sementara itu, IFA menuduh manajer Irlandia asal Islandia, Heimir Hallgrimsson, "bodoh, tidak tahu, dan munafik" karena pekan lalu, saat membela laga-laga itu tetap digelar, ia menyatakan bahwa timnya "bukan bermain bersama genosida", melainkan melawannya.
"Pernyataan IFA itu justru membuat Anda semakin marah," kata TD (anggota parlemen) Irlandia, dan mantan pesepakbola League of Ireland, Daniel Ennis kepada GOAL, "karena ini bukan soal antisemitisme; ini soal melakukan apa pun yang kami bisa untuk menghentikan genosida.
"Dan jangan salah paham soal potensi dampak boikot. Olahraga menyelamatkan hidup saya. Saya tahu kekuatan olahraga. Kami melawan rasisme di komunitas saya melalui sepakbola. Saya mengajarkan anak-anak di klub lokal kami bahwa hanya ada tiga warna di lapangan sepakbola: warna yang dikenakan tim Anda, warna yang dikenakan lawan Anda, dan rumput hijau yang harus kita bagi bersama. Dan pesannya selalu bahwa ketika Anda menginjak lapangan itu, Anda memperlakukan benar-benar semua orang dengan rasa hormat yang pantas mereka dapatkan.
"Saya dulu tidak selalu menyukai lawan-lawan saya, tetapi saya jelas menghormati mereka. Percaya atau tidak, saya bahkan akhirnya menjadi teman dekat dengan beberapa lawan terberat saya. Tetapi bagaimana kami bisa turun ke lapangan yang sama dengan seseorang yang dengan bangga mewakili rezim genosida? Bagaimana kami bisa berbagi lapangan dengan orang-orang yang tidak memiliki rasa hormat yang sama terhadap kehidupan manusia? Semua kehidupan manusia.
"Kita semua telah melihat video kejahatan yang dilakukan tentara IDF di Gaza dan dikirim kepada tim nasional sepakbola Israel untuk 'menginspirasi' mereka dalam kompetisi internasional. Ini mengerikan, ini menjijikkan. Bahasa tidak lagi cukup, kata-kata tidak mampu menyampaikan dengan tepat apa yang kita lihat, yang berarti satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mengambil tindakan.
"Karena argumen lama bahwa olahraga dan politik tidak seharusnya bercampur hanya pernah digunakan oleh orang-orang yang berusaha mendorong agenda mereka sendiri. Dan, maaf, tetapi olahraga dan politik selalu saling terkait, dan khususnya dalam sepakbola internasional, ketika itu tentang mewakili nilai dan prinsip Anda sebagai sebuah bangsa. Juga, mari kita sangat jujur soal ini, memainkan pertandingan ini sama politisnya dengan tidak memainkannya.
"Tetapi bahkan jika kami memisahkan olahraga dan politik di sini, di semacam alam semesta alternatif tempat hal seperti itu mungkin terjadi, pasukan Israel telah membunuh lebih dari seribu atlet Palestina, menurut angka terbaru, jadi, sayangnya, tanggung jawab kini ada pada para pemain untuk menyatakan solidaritas kepada lebih dari 500 pesepakbola yang telah kehilangan nyawa mereka selama tiga tahun terakhir."
'Perbedaan antara yang benar dan yang salah'
FAI telah berupaya mengalihkan perhatian dari Hallgrimsson dan skuadnya, dengan direktur sepakbola John Martin menegaskan bahwa "orang-orang seperti saya dan David Courell yang membuat keputusan ini, bukan para pemain."
"Kami perlu melindungi para pemain," tambah Martin, "dan menjaga para pemain karena kami seharusnya tidak berada dalam situasi di mana mereka dikritik."
Namun, seperti yang bahkan diakui Martin, tekanan itu akan "secara alami jatuh kepada mereka karena mereka berada di lapangan", yang memang persis di sanalah FAI menempatkan mereka. Bek veteran Seamus Coleman bahkan menyatakan secara terbuka pada Mei bahwa para pemain seharusnya tidak pernah ditempatkan dalam posisi di mana mereka harus menjawab pertanyaan soal masalah tersebut.
"Seharusnya ini ditangani oleh pihak di atas kami," katanya. "Saya seorang ayah, saya seorang suami, saya punya hati, saya tahu perbedaan antara yang benar dan yang salah. Maksud saya, jika saya menanyakan pertanyaan yang sama kepada Anda, saya yakin Anda semua punya pandangan yang sama tentang apa yang sedang terjadi. Ini mengerikan, ini sangat menyedihkan, tetapi seharusnya ini tidak dibebankan kepada para pemuda berusia 22, 23, 24 tahun yang hanya ingin bermain untuk negara mereka."
Para pengampanye 'Stop the Game' menggelar protes di hotel tim Irlandia di Dublin pada Senin dalam upaya meyakinkan para pemain agar memboikot pertandingan hari Minggu. Namun, Ogle mengatakan mereka sangat bersimpati kepada setiap anggota skuad Hallgrimsson, karena dia merasa mereka telah dikecewakan bukan hanya oleh FAI, tetapi juga oleh menteri pemerintah seperti Patrick O'Donovan dan Charlie McConalogue, yang mengatakan bahwa mereka tidak akan menghadiri laga melawan Israel sebagai bentuk prinsip, meskipun kedua pria itu merasa pertandingan tersebut harus tetap berjalan sesuai jadwal.
"Bagaimana mungkin para menteri mengatakan bahwa mereka akan memboikot pertandingan, tetapi bersikeras para pemain muda tampil di dalamnya! Beraninya mereka begitu munafik!" kata Ogle. "Para pemain telah dikhianati oleh pemerintah mereka di sini, dan sekarang kami berada dalam situasi yang mengerikan ini ketika FAI memaksa para pemain untuk tetap melanjutkan pertandingan-pertandingan ini.
"Pemain adalah atlet, mereka hidup dalam gelembung. Fokus mereka hanya rekan setim dan kebersamaan, dan prinsip-prinsip dasar olahraga itu telah dimanfaatkan oleh FAI untuk menggiring para pemuda itu ke dalam sebuah keputusan yang akan mengikuti mereka sepanjang sisa karier mereka. Kami baru-baru ini berbicara dengan John Robbie, mantan pemain rugby Irlandia yang ikut serta dalam tur ke Afrika Selatan pada 1981, dan dia masih menyesali keputusan itu hingga hari ini.
"Karena mari kita perjelas soal ini, para pemainlah yang akan diingat karena Irlandia berbagi lapangan dengan perwakilan dari rezim genosida, bukan John Martin, bukan David Courell, bukan Michael Martin atau siapa pun yang lain. Para pemainlah itu. Dan itu adalah kelalaian tugas yang mutlak dari pihak FAI dan pemerintah Irlandia."
'Masih ada waktu untuk mengambil sikap'
Kapten reguler Republik Nathan Collins, yang saat ini cedera, sudah mengatakan sejak Mei bahwa meski tujuannya adalah skuad tetap bersatu dalam isu ini, "jika ada individu yang ingin mengambil sikap, kami tidak akan menghalangi mereka", dan kapten sementara Dara O'Shea mengungkapkan jelang bentrokan hari Kamis melawan Kosovo bahwa para pemain akan menggelar diskusi terbuka dan jujur di antara mereka sendiri pada hari Jumat tentang tindakan apa, jika ada, yang akan diambil terkait pertemuan hari Minggu dengan Israel.
"Saya bahkan tidak bisa mulai memahami tekanan yang mereka rasakan saat ini," aku Ennis, "Mereka tahu betapa serius situasinya dan seberapa besar penderitaannya, karena apa yang terjadi di Palestina adalah genosida yang paling banyak disaksikan dalam sejarah dunia. Kita semua melihatnya terjadi di TV atau di ponsel kita.
"Tetapi boikot itu seharusnya tidak dibebankan kepada mereka, dan yang benar-benar membuat saya muak tentang FAI adalah kita tidak melihat bukti nyata dan konkret bahwa para pemain akan didukung jika mereka menolak bermain. Bagaimana mereka tahu apakah mereka akan pernah mendapat cap lagi? Itu posisi yang mengerikan untuk dihadapi.
"Tidak bisa dimungkiri bahwa UEFA benar-benar sudah cuci tangan dari situasi ini, yang memalukan, tetapi kita mendengar FAI berkata, 'Kami berharap tidak berada dalam situasi ini', jadi mengapa mereka menempatkan para pemain dalam situasi yang persis sama? Salah satu prinsip dasar badan olahraga mana pun adalah melindungi dan mendukung para pemain Anda. Dan FAI tidak melakukan itu. Mereka membiarkan para pemain ini menghadapi semuanya sendiri, dan itu sangat sulit saya terima sebagai mantan pemain."
Pada tahap ini, tampaknya pertandingan-pertandingan itu akan tetap digelar, bahwa Irlandia akan turun ke lapangan untuk menghadapi Israel, pertama di Hungaria akhir pekan ini, lalu kembali di Serbia tujuh hari kemudian. Namun, gelandang Jason Knight mengatakan setelah kekalahan 1-0 dari Kosovo bahwa ia tidak merasa pertandingan hari Minggu seharusnya digelar, yang berarti mereka yang menyerukan boikot belum sepenuhnya kehilangan harapan bahwa para pemain akan mengambil keputusan yang seharusnya tidak pernah dibebankan kepada mereka.
"Sejarah akan mengingat mereka jika mereka tidak memainkan pertandingan itu," kata Abed. "Mereka akan dipuji sebagai pahlawan selamanya. Orang-orang akan mengingat setiap satu dari mereka. Tetapi jika mereka bermain, mereka akan dicap sebagai pengecut. Saya tidak sedang berusaha menghina mereka, tetapi mereka bukan anak-anak. Mereka adalah pria dewasa. Dan mereka cerdas. Mereka punya otak. Mereka punya hati nurani. Dan mereka punya hati.
"Pesan saya kepada mereka bahkan pada tahap yang sudah terlambat ini adalah bahwa semuanya belum terlambat. Masih ada waktu untuk melakukan hal yang benar, untuk mengambil sikap, terlepas dari konsekuensinya.
"Jangan sampai Anda harus menjelaskan kepada anak-anak Anda sendiri mengapa Anda bermain melawan tim yang mewakili negara yang bertanggung jawab atas kematian lebih dari 20.000 anak. Wakili negara Anda, wakili Irlandia yang sesungguhnya dan sejarah perlawanannya yang membanggakan. Berikan penghormatan kepada lebih dari 1.000 sesama atlet yang telah terbunuh. Hormati mereka, dan muliakan mereka, dengan mengambil tindakan, apa pun konsekuensinya.
"Jangan terlibat. Jangan diam. Suarakan suara Anda. Jangan jadi Ed Sheeran. Jadilah Macklemore. Jadilah Aaron Rowe. Jadilah Beoga-nya sepakbola. Tolak untuk bermain."