'Hentikan pertandingan!' - Bagaimana bentrokan Irlandia melawan Israel di Nations League menjadi laga paling kontroversial dalam sepakbola
Penolakan terbaru Ed Sheeran untuk membela Macklemore, Palestina merdeka, atau bahkan kebebasan berbicara menempatkan para penampil pembuka di sisa turnya dalam posisi yang tak terduga dan canggung, tetapi tidak ada yang lebih merasakannya daripada Aaron Rowe dan para anggota band folk Beoga.
Mereka sama sekali tidak setenar Finneas maupun Lukas Graham. Sejujurnya, mereka bahkan tidak terlalu dikenal di negara asal mereka, Irlandia. Karena itu, mereka sangat berterima kasih kepada Sheeran, "teman" mereka, karena memberi mereka kesempatan tampil di hadapan ribuan penggemar di stadion-stadion di seluruh Amerika Serikat. Itu adalah tingkat eksposur yang belum pernah mereka dapatkan dan tak ternilai harganya, sebuah pengalaman yang nyaris tak bisa dipercaya, "bagaikan mimpi", seperti kata Beoga, tetapi realitas brutal dari situasi tersebut menuntut tindakan.
Robert Kraft, pemilik miliarder Gillette Stadium, tempat Sheeran dan para penampil pembukanya dijadwalkan tampil akhir pekan ini, menegaskan bahwa Macklemore tidak bisa menjadi bagian dari pertunjukan itu dan, bagi Beoga, tetap tampil "di venue yang membungkam siapa pun yang menyuarakan Palestina merdeka sama sekali bukan pilihan bagi kami".
Rowe menjelaskan bahwa "sebagai orang Irlandia, kami sangat memahami genosida, kelaparan paksa, dan pendudukan dengan kekerasan", sehingga pemain asal Dublin itu dan rekan-rekannya dari Beoga pun mundur. Mereka menolak tampil.
Dan pertanyaan yang kini diajukan semua orang di Irlandia adalah apakah ada anggota tim nasional putra yang akan melakukan hal serupa menjelang bentrokan Nations League melawan Israel pada hari Minggu.
“Tekanan dari luar yang sangat besar”
Sejak Irlandia dan Israel ditempatkan di grup yang sama dalam undian Nations League pada Februari di Brussels, sudah jelas bahwa dua pertandingan antara kedua tim akan memicu kontroversi yang sangat besar.
Pada September sebelumnya, Bohemian Football Club, FairSquare, dan Irish Sport for Palestine menulis kepada UEFA untuk meminta penangguhan segera terhadap Israel Football Association (IFA) karena melanggar statuta UEFA dan FIFA terkait pertandingan di permukiman ilegal, serta tindakan rasis dan diskriminatif. Permintaan itu diajukan hanya dua hari setelah Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB menyimpulkan bahwa otoritas Israel sedang melakukan genosida di Jalur Gaza, di mana kini lebih dari 70.000 orang telah dibunuh oleh militer Israel sejak 7 Oktober 2023, ketika Hamas dan kelompok Palestina lainnya membunuh 1.200 orang dan menyandera 251 orang.
Dua bulan kemudian, dalam rapat umum luar biasa Football Association of Ireland (FAI), para anggota majelis memberikan suara untuk mengajukan mosi kepada UEFA agar melarang Israel tampil di kompetisi klub dan internasional Eropa. Namun, dalam rapat umum tahunan yang langsung menyusul setelah itu, presiden FAI Paul Cooke mengatakan, "terus terang saja, kami akan bermain melawan [Israel], asalkan itu bagian dari kompetisi UEFA".
"Seharusnya dia tidak mengatakan itu," kata chief commercial officer Bohemians Dan Lambert kepada GOAL, "karena itu tidak mewakili mandat yang diberikan dalam pertemuan tersebut. Sebanyak 93 persen orang mendukung mosi itu.
"Namun saya memang berpikir bahwa sejak tahap yang sangat awal FAI mendapat tekanan eksternal yang sangat besar. Misalnya, ketika mosi yang menyerukan pengusiran Israel disahkan pada November lalu, senator Amerika Lindsay Graham segera menulis di Twitter bahwa jika FAI melanjutkan langkah ini, akan ada konsekuensi ekonomi bagi Irlandia."
Ancaman 'rekayasa'
Segera setelah pengundian Nations League, Taoiseach Irlandia (Perdana Menteri) Michael Martin juga memuji FAI karena mengambil "keputusan yang tepat untuk tetap menjalani pertandingan" dan menyatakan keyakinannya bahwa laga kandang itu bisa dimainkan "dalam lingkungan yang aman di Dublin". Namun, hal itu sama sekali tidak realistis karena kuatnya sentimen di Irlandia, dan bentrokan 4 Oktober dengan Israel kemudian dipindahkan ke Serbia karena "tantangan operasional", tempat laga itu akan dimainkan secara tertutup, yang membuat banyak penggemar sepak bola Irlandia tidak percaya.
Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat antara Hamas dan Israel pada 10 Oktober 2025 mungkin membuat UEFA menunda rencana untuk melarang Israel dari kompetisi antarklub Eropa, tetapi hilangnya nyawa yang terus berlanjut di Palestina berarti tidak ada pelemahan perlawanan terhadap laga-laga Nations League di Irlandia.
Namun, dalam EGM FAI lainnya pada Juli, para delegasi mendukung mosi untuk melanjutkan pertandingan, dengan 75 suara setuju, 32 menolak, dan tiga abstain. Menurut asosiasi tersebut, boikot apa pun akan sia-sia dan menyebabkan "kerugian besar dan berkepanjangan" bagi sepak bola Irlandia, klaim yang berulang kali dibantah oleh Brendan Ogle, salah satu tokoh kunci yang terlibat dalam kampanye 'Stop the Game'.
"FAI secara tidak jujur menyiratkan bahwa akan ada hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap asosiasi itu jika memboikot pertandingan, tetapi UEFA tidak pernah melontarkan ancaman semacam itu, sebagaimana [chief executive FAI] David Courell sejak itu sendiri telah menyatakannya secara terbuka," kata Ogle kepada GOAL, merujuk pada spekulasi tak berdasar pada saat itu bahwaboikot dapat memengaruhi upaya-upaya di masa depan untuk lolos ke turnamen besar, bahkan status negara itu sebagai tuan rumah bersama Euro 2028.
"Lebih jauh lagi, ada banyak boikot dalam beberapa tahun terakhir yang melibatkan tim seperti Belarus, yang diboikot oleh Latvia, Lithuania, dan Estonia, dan tidak ada konsekuensi selain kekalahan default 3-0 yang biasa, bersama denda yang sangat kecil. Jadi, gagasan bahwa FAI mungkin akan menjadi sasaran atau diperlakukan berbeda tidak memiliki preseden hukum. Singkatnya, tidak ada ancaman terhadap FAI, selain ancaman yang diciptakan FAI sendiri."
'Impunitas total'
FAI terus menegaskan bahwa mereka tidak punya pilihan selain tetap melanjutkan pertandingan ini, terutama karena sikap keras UEFA, yang tidak menanggapi permintaan untuk mengomentari isu-isu yang diangkat dalam tulisan ini.
"Kami berharap tidak berada dalam posisi ini," kata Courell kepada RTE Sport pekan lalu. "Kami telah secara terbuka menyerukan, dan secara resmi menyerukan, agar Israel dikeluarkan dari sepak bola internasional. Kami adalah satu-satunya federasi di UEFA dari 55 federasi yang melakukan itu secara resmi. Tetapi pada level institusional, itu belum terjadi...
"Ya, kami telah berbicara panjang lebar dengan UEFA selama setahun terakhir. Dan respons mereka? Tetap sama seperti selama beberapa waktu ini. Mereka mengakui kuatnya keyakinan FAI dalam isu ini dan bagaimana itu mencerminkan solidaritas rakyat Irlandia terhadap penderitaan Palestina. Tetapi di saat yang sama mereka juga harus mempertimbangkan pandangan dari 54 negara lainnya. Dan sayangnya, pada saat ini, itu belum menjadi sikap universal."
Namun, Lambert merasa kurangnya dukungan terhadap mosi FAI seharusnya tidak mencegah mereka untuk "melakukan hal yang benar".
"Bagi saya, aspek yang paling membuat frustrasi dari seluruh perkara ini adalah FAI tidak pernah melihat sisi positifnya, dan terutama rasa hormat yang akan didapat FAI secara nasional dan internasional dari sebuah boikot," katanya. "Itu tidak akan pernah dilupakan.
"Memang akan ada implikasi finansial, tetapi saya tidak ragu bahwa berapa pun biayanya, kami akan menggalang dana berkali-kali lipat dari angka itu dengan mengajak para penggemar di Irlandia dan juga penggemar klub serta negara-negara di seluruh dunia yang mengakui genosida. Saya juga tidak menerima gagasan bahwa kami harus tetap diam karena tidak ada orang lain yang bersuara, karena jangan lupa bahwa mayoritas negara Eropa Barat melakukan penindasan kolonial semacam ini terhadap negara-negara lain, termasuk Irlandia.
"Jadi, meski merupakan aib bahwa negara-negara Eropa lain tidak melakukan apa pun, kita seharusnya tidak terkejut dengan fakta itu. Kita juga seharusnya tidak terkejut dengan cara UEFA menangani situasi ini. Israel beroperasi dengan impunitas total di setiap arena. Mereka melanggar lebih dari 30 resolusi Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka melanggar piagam hak asasi manusia Uni Eropa. Dan daftarnya terus berlanjut. Jadi, meski ini adalah sikap yang gila, nyaris tidak mengejutkan bahwa Israel diberi perlakuan khusus oleh UEFA. Dan FIFA, dalam hal ini."
"Meninggalkan rakyat Palestina"
Keikutsertaan Israel yang terus berlanjut dalam kompetisi UEFA dan FIFA terasa sangat membingungkan jika mempertimbangkan bahwa kedua organisasi melarang tim-tim Rusia hanya empat hari setelah Vladimir Putin melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022.
"Ini kemunafikan, kemunafikan belaka," kata jurnalis Palestina yang berbasis di Dublin, Abubaker Abed, kepada GOAL. "Untuk Israel ada satu aturan, dan untuk semua yang lain ada aturan berbeda. Ini adalah contoh standar ganda paling jelas yang bisa Anda bayangkan.
"FIFA dan UEFA sudah lama mengatakan bahwa politik dan olahraga tidak seharusnya bercampur. Bahkan jika kita menerimanya mentah-mentah sejenak, itu justru memunculkan pertanyaan, 'Jadi mengapa Anda melarang Rusia?' Karena itu membuat mereka terlihat seperti sedang mendekatkan diri kepada negara-negara imperialis besar di Barat, dan khususnya Amerika Serikat.
"Kita melihat campur tangan politik itu secara terang-benderang saat Piala Dunia, ketika presiden AS Donald Trump pada dasarnya memerintahkan agar kartu merah untuk Amerika Serikat dibatalkan. Dan bagaimana presiden FIFA, Gianni Infantino, bisa berada di apa yang disebut 'Dewan Perdamaian'? Bagaimana itu bisa diizinkan?
"Apa yang dilakukan Rusia di Ukraina tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dilakukan Israel di Gaza, namun dua pekan lalu, Aleksander Ceferin mengatakan hampir tidak ada tekanan politik terhadap UEFA untuk melarang Israel dari kompetisi mereka, yang berarti negara-negara yang mendorong pengusiran Rusia adalah orang-orang munafik. Dan mengapa? Karena mereka tidak melihat kami, rakyat Palestina, sebagai manusia.
"Sangat memilukan bahwa kita hidup pada 2026 dan sebagian orang dalam komunitas sepak bola tidak memandang kami setara, tetapi kesimpulan lain apa yang mungkin bisa Anda tarik? Karena FIFA dan UEFA sudah lama meninggalkan rakyat Palestina.
"Israel telah meluluhlantakkan seluruh dunia olahraga di Palestina. Lima puluh satu dari 54 klub telah dihancurkan atau dirusak oleh militer Israel selama kampanyenya. Sembilan dari 10 stadion telah dihancurkan. Satu stadion yang tersisa kini menjadi tempat penampungan bagi para pengungsi. Dua dari tiga klub yang tersisa juga telah diubah menjadi tempat penampungan pengungsi.
"Para pemain telah terbunuh atau diamputasi anggota tubuhnya atau kehilangan seluruh keluarga mereka. Saya ingat Hamdi Lubbad tewas dalam serangan udara Israel bersama istrinya dan keempat putrinya. Dan itu terjadi dua tahun lalu. Dua tahun."
'Kekuatan olahraga'
Upaya yang terus berlangsung di Irlandia untuk menyatakan solidaritas dengan rakyat Palestina dipuji oleh sebagian pihak, tetapi dikritik oleh pihak lain, dengan mantan menteri Alan Shatter, yang beragama Yahudi, berulang kali mengklaim bahwa seruan untuk boikot didorong oleh antisemitisme. Sementara itu, IFA menuduh pelatih Irlandia asal Islandia, Heimir Hallgrimsson, melakukan "kebodohan, ketidaktahuan, dan kemunafikan" setelah pekan lalu, saat membela tetap digelarnya laga-laga tersebut, ia menyatakan bahwa timnya "bukan bermain bersama genosida" melainkan melawannya.
"Pernyataan IFA justru membuat Anda semakin marah," kata anggota parlemen Irlandia (MP), dan mantan pemain League of Ireland, Daniel Ennis kepada GOAL, "karena ini bukan soal antisemitisme; ini soal melakukan apa pun yang kami bisa untuk menghentikan sebuah genosida.
"Dan jangan salah paham soal potensi dampak dari boikot. Olahraga menyelamatkan hidup saya. Saya tahu kekuatan olahraga. Kami melawan rasisme di komunitas saya melalui sepakbola. Saya mengajarkan anak-anak di klub lokal kami bahwa hanya ada tiga warna di lapangan sepakbola: warna yang dikenakan tim Anda, warna yang dikenakan lawan Anda, dan rumput hijau yang harus kami bagi bersama. Dan pesannya selalu bahwa ketika Anda melangkah ke lapangan itu, Anda memperlakukan semua orang dengan rasa hormat yang layak mereka dapatkan.
"Saya tidak selalu menyukai lawan-lawan saya dulu, tetapi saya jelas menghormati mereka. Percaya atau tidak, saya bahkan akhirnya menjadi teman dekat dengan beberapa lawan terberat saya. Tetapi bagaimana kami bisa melangkah ke lapangan yang sama dengan seseorang yang dengan bangga mewakili rezim genosida? Bagaimana kami bisa berbagi lapangan dengan orang-orang yang tidak memiliki penghormatan yang sama terhadap kehidupan manusia? Semua kehidupan manusia.
"Bahasa tidak lagi cukup, kata-kata tidak menggambarkan dengan semestinya apa yang kami saksikan, yang berarti satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah mengambil tindakan.
"Karena argumen lama bahwa olahraga dan politik seharusnya tidak dicampur hanya selalu digunakan oleh orang-orang yang mencoba mendorong agenda mereka sendiri. Dan, maaf, tetapi olahraga dan politik selalu saling terkait, dan khususnya dalam sepakbola internasional, ketika itu berkaitan dengan mewakili nilai dan prinsip Anda sebagai sebuah bangsa. Selain itu, mari kita sangat jujur soal ini, memainkan laga ini sama politisnya dengan tidak memainkannya.
"Tetapi bahkan jika kami memisahkan olahraga dan politik di sini, dalam semacam alam semesta alternatif di mana hal seperti itu mungkin dilakukan, pasukan Israel telah membunuh lebih dari seribu atlet Palestina, menurut angka terbaru, jadi, sayangnya, beban kini ada pada para pemain untuk menyatakan solidaritas dengan lebih dari 500 pesepakbola yang telah kehilangan nyawa mereka selama tiga tahun terakhir."
'Perbedaan antara yang benar dan yang salah'
FAI telah berupaya mengalihkan sorotan dari Hallgrimsson dan skuadnya, dengan direktur sepakbola John Martin menegaskan bahwa "orang-orang seperti saya dan David Courell yang membuat keputusan ini, bukan para pemain."
"Kami perlu melindungi para pemain," tambah Martin, "dan menjaga para pemain karena kami seharusnya tidak berada dalam situasi di mana mereka dikritik."
Namun, seperti yang bahkan diakui Martin, tekanan itu akan "secara alami jatuh kepada mereka karena mereka berada di lapangan", yang memang persis di situlah FAI menempatkan mereka. Bek veteran Seamus Coleman bahkan menyatakan secara terbuka pada Mei bahwa para pemain seharusnya tidak pernah ditempatkan dalam posisi di mana mereka harus menjawab pertanyaan soal masalah tersebut.
"Ini seharusnya ditangani oleh pihak di atas kami," katanya. "Saya seorang ayah, saya seorang suami, saya punya hati, saya tahu perbedaan antara benar dan salah. Maksud saya, kalau saya menanyakan pertanyaan yang sama kepada Anda, saya yakin Anda semua punya pandangan yang sama tentang apa yang sedang terjadi. Ini mengerikan, ini sangat menyedihkan, tetapi ini seharusnya tidak dibebankan kepada anak-anak muda berusia 22, 23, 24 tahun yang hanya ingin bermain untuk negara mereka."
Para pengampanye 'Stop the Game' menggelar aksi protes di hotel tim Irlandia di Dublin pada Senin dalam upaya meyakinkan para pemain agar memboikot laga hari Minggu. Namun, Ogle mengatakan mereka memiliki simpati sebesar-besarnya kepada setiap anggota skuad Hallgrimsson, karena ia merasa mereka telah dikecewakan bukan hanya oleh FAI, tetapi juga oleh menteri-menteri pemerintah seperti Patrick O'Donovan dan Charlie McConalogue, yang telah mengatakan bahwa mereka tidak akan menghadiri pertandingan melawan Israel sebagai bentuk prinsip, meskipun keduanya merasa laga-laga tersebut seharusnya tetap digelar sesuai jadwal.
"Berani-beraninya para menteri mengatakan bahwa mereka akan memboikot pertandingan tetapi tetap bersikeras agar para pemuda bermain di dalamnya! Berani-beraninya mereka menjadi orang-orang munafik seperti itu!" kata Ogle. "Para pemain telah dikhianati oleh pemerintah mereka di sini, dan sekarang kami berada dalam situasi mengerikan ini di mana FAI telah memaksa para pemain untuk tetap memainkan laga-laga ini.
"Pemain adalah atlet, mereka hidup dalam gelembung. Mereka hanya memikirkan rekan setim dan kebersamaan, dan prinsip-prinsip dasar olahraga itu telah dimanfaatkan oleh FAI untuk menggiring para pemuda itu ke dalam sebuah keputusan yang akan mengikuti mereka sepanjang sisa karier mereka. Baru-baru ini kami berbicara dengan John Robbie, mantan pemain rugby Irlandia yang ikut serta dalam tur ke Afrika Selatan pada 1981, dan dia masih menyesali keputusan itu sampai hari ini.
"Karena mari kita perjelas ini, para pemainlah yang akan diingat karena Irlandia berbagi lapangan dengan perwakilan rezim genosida, bukan John Martin, bukan David Courell, bukan Michael Martin atau siapa pun yang lain. Yang akan diingat adalah para pemain. Dan itu adalah kelalaian tugas yang mutlak dari pihak FAI dan pemerintah Irlandia."
'Masih ada waktu untuk mengambil sikap'
Kapten reguler Republik Irlandia Nathan Collins, yang saat ini sedang cedera, sudah mengatakan sejak Mei bahwa meski tujuannya adalah agar skuad tetap bersatu dalam isu ini, "jika ada individu yang ingin mengambil sikap, kami tidak akan menghalangi mereka", dan kapten sementara Dara O'Shea mengungkapkan menjelang laga Kamis melawan Kosovo bahwa para pemain akan menggelar diskusi terbuka dan jujur di antara mereka sendiri pada Jumat tentang tindakan apa, jika ada, yang akan diambil terkait pertemuan hari Minggu dengan Israel.
"Saya bahkan tidak bisa mulai memahami tekanan yang mereka rasakan saat ini," aku Ennis, "Mereka tahu betapa serius situasinya dan besarnya penderitaan itu, karena apa yang terjadi di Palestina adalah genosida yang paling banyak disaksikan dalam sejarah dunia. Kita semua melihatnya terjadi di televisi atau di ponsel kita.
"Tetapi boikot itu seharusnya tidak dibebankan kepada mereka, dan yang benar-benar membuat saya muak tentang FAI adalah bahwa kami tidak melihat bukti nyata dan konkret bahwa para pemain akan didukung jika mereka menolak bermain. Bagaimana mereka tahu apakah mereka akan pernah mendapat caps lagi? Itu situasi yang mengerikan untuk dihadapi.
"Tidak bisa disangkal bahwa UEFA benar-benar sudah lepas tangan dari situasi ini, yang memalukan, tetapi kami mendengar FAI berkata, 'Kami berharap tidak berada dalam situasi ini', jadi mengapa mereka menempatkan para pemain dalam situasi yang sama? Salah satu prinsip dasar dari badan olahraga mana pun adalah melindungi dan mendukung para pemain Anda. Dan FAI tidak melakukan itu. Mereka membiarkan para pemain ini menghadapi semuanya sendiri, dan itu sangat sulit saya terima sebagai mantan pemain."
Pada tahap ini, tampaknya laga-laga tersebut akan tetap digelar, bahwa Irlandia akan turun ke lapangan menghadapi Israel, pertama di Hungaria akhir pekan ini, lalu lagi di Serbia tujuh hari kemudian. Namun, gelandang Jason Knight mengatakan setelah kekalahan 1-0 dari Kosovo bahwa ia tidak berpikir pertandingan hari Minggu seharusnya tetap digelar, yang berarti mereka yang menyerukan boikot belum sepenuhnya kehilangan harapan bahwa para pemain akan mengambil keputusan yang seharusnya tidak pernah dibebankan kepada mereka.
"Sejarah akan mengingat mereka jika mereka tidak memainkan pertandingan itu," kata Abed. "Mereka akan dipuji sebagai pahlawan selamanya. Orang-orang akan mengingat setiap satu dari mereka. Tetapi jika mereka bermain, mereka akan dicap sebagai pengecut. Saya tidak sedang mencoba menghina mereka, tetapi mereka bukan anak-anak. Mereka adalah pria dewasa. Dan mereka cerdas. Mereka punya otak. Mereka punya hati nurani. Dan mereka punya hati.
"Pesan saya kepada mereka, bahkan pada tahap yang sudah sangat akhir ini, adalah bahwa semuanya belum terlambat. Masih ada waktu untuk melakukan hal yang benar, untuk mengambil sikap, terlepas dari konsekuensinya.
"Jangan sampai Anda harus menjelaskan kepada anak-anak Anda sendiri mengapa Anda bermain melawan tim yang mewakili sebuah negara yang bertanggung jawab atas kematian lebih dari 20.000 anak. Wakili negara Anda, wakili Irlandia yang sesungguhnya dan sejarah perlawanannya yang membanggakan. Berikan penghormatan kepada lebih dari 1.000 sesama atlet yang telah dibunuh. Hormati mereka, dan muliakan mereka, dengan mengambil tindakan, apa pun konsekuensinya.
"Jangan terlibat. Jangan diam. Suarakan suara Anda. Jangan jadi Ed Sheeran. Jadilah Macklemore. Jadilah Aaron Rowe. Jadilah Beoga-nya sepakbola. Tolak bermain."