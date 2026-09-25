'Hentikan pertandingan!' - Bagaimana bentrokan Irlandia dengan Israel di Nations League menjadi laga paling kontroversial di sepakbola
Penolakan terbaru Ed Sheeran untuk membela Macklemore, Palestina merdeka, atau bahkan kebebasan berbicara menempatkan para penampil pendukung di sisa turnya dalam posisi canggung yang tak terduga, tetapi tak ada yang lebih terdampak daripada Aaron Rowe dan para personel band folk Beoga.
Mereka sama sekali tidak seterkenal Finneas maupun Lukas Graham. Sejujurnya, mereka bahkan tidak terlalu dikenal di Irlandia, negara asal mereka. Karena itu, mereka sangat berterima kasih kepada Sheeran, "teman" mereka, karena memberi mereka kesempatan tampil di hadapan ribuan penggemar di stadion-stadion di seluruh Amerika Serikat. Itu adalah tingkat eksposur yang belum pernah mereka dapatkan dan tak ternilai harganya, pengalaman yang nyaris sulit dipercaya, "seperti mimpi", seperti yang dikatakan Beoga, tetapi realitas brutal dari situasi ini menuntut tindakan.
Robert Kraft, pemilik miliarder Gillette Stadium tempat Sheeran dan para penampil pendukungnya dijadwalkan tampil akhir pekan ini, menegaskan bahwa Macklemore tidak bisa menjadi bagian dari pertunjukan itu dan, bagi Beoga, tetap tampil "di venue yang membungkam siapa pun yang menyuarakan Palestina Merdeka sama sekali bukan pilihan bagi kami".
Rowe menjelaskan bahwa "sebagai orang Irlandia, kami sangat paham tentang genosida, kelaparan paksa, dan pendudukan dengan kekerasan", sehingga pemain asal Dublin itu dan rekan-rekannya dari Beoga sama-sama mundur. Mereka menolak tampil.
Dan pertanyaan yang kini diajukan semua orang di Irlandia kepada diri mereka sendiri adalah apakah ada anggota tim nasional putra yang akan melakukan hal yang sama menjelang bentrokan UEFA Nations League hari Minggu melawan Israel.
"Tekanan eksternal yang sangat besar"
Sejak Irlandia dan Israel ditempatkan di grup yang sama dalam undian Nations League bulan Februari di Brussels, sudah jelas bahwa dua pertemuan kedua tim akan memicu kontroversi dalam jumlah sangat besar.
Pada September sebelumnya, Bohemian Football Club, FairSquare, dan Irish Sport for Palestine menulis kepada UEFA untuk meminta penangguhan segera Israel Football Association (IFA) karena melanggar statuta UEFA dan FIFA terkait pertandingan di permukiman ilegal, serta tindakan rasis dan diskriminatif. Permintaan itu diajukan hanya dua hari setelah Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB menyimpulkan bahwa otoritas Israel melakukan genosida di Jalur Gaza, di mana kini lebih dari 70.000 orang telah tewas oleh militer Israel sejak 7 Oktober 2023, ketika Hamas dan kelompok Palestina lainnya membunuh 1.200 orang dan menyandera 251 orang.
Dua bulan kemudian, dalam rapat umum luar biasa Football Association of Ireland (FAI), para anggota sidang memilih untuk mengajukan mosi kepada UEFA agar melarang Israel tampil di kompetisi klub dan internasional Eropa. Namun, dalam rapat umum tahunan yang langsung menyusul setelahnya, presiden FAI Paul Cooke mengatakan, "terus terang saja, kami akan bermain melawan [Israel], asalkan itu bagian dari kompetisi UEFA".
"Dia seharusnya tidak mengatakan itu," kata chief commercial officer Bohemians Dan Lambert kepada GOAL, "karena itu tidak mewakili mandat yang diberikan dalam rapat tersebut. Sebanyak 93 persen orang mendukung mosi itu.
"Tetapi saya memang berpikir bahwa sejak tahap yang sangat awal FAI berada di bawah tekanan eksternal yang sangat besar. Misalnya, ketika mosi yang menyerukan pengusiran Israel disahkan pada November lalu, senator Amerika Lindsay Graham segera muncul di Twitter dengan mengatakan bahwa jika FAI melanjutkan langkah ini, akan ada konsekuensi ekonomi bagi Irlandia."
Ancaman yang 'dibuat-buat'
Segera setelah undian Nations League, Taoiseach Irlandia (Perdana Menteri) Michael Martin juga memuji FAI karena mengambil "keputusan yang tepat untuk tetap menjalani pertandingan-pertandingan tersebut" dan menyatakan keyakinannya bahwa laga kandang itu bisa digelar "dalam lingkungan yang aman di Dublin". Namun, hal itu sama sekali tidak pernah realistis mengingat kuatnya sentimen di Irlandia, dan bentrokan pada 4 Oktober melawan Israel kemudian dipindahkan ke Serbia karena "tantangan operasional", tempat pertandingan itu akan digelar secara tertutup, yang membuat banyak penggemar sepak bola Irlandia tidak percaya.
Gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dimediasi Amerika Serikat pada 10 Oktober 2025 mungkin membuat UEFA mengurungkan rencana untuk melarang Israel dari kompetisi antarklub Eropa, tetapi terus berlanjutnya korban jiwa di Palestina berarti tidak ada pelunakan perlawanan terhadap laga-laga Nations League di Irlandia.
Namun, dalam EGM FAI lainnya pada Juli, para delegasi mendukung mosi untuk melanjutkan pertandingan-pertandingan itu, dengan 75 suara setuju, 32 menolak, dan tiga abstain. Menurut asosiasi tersebut, boikot apa pun akan sia-sia dan menyebabkan "kerusakan signifikan dan berkepanjangan" bagi sepak bola Irlandia, klaim yang berulang kali dibantah oleh Brendan Ogle, salah satu figur kunci yang terlibat dalam kampanye 'Stop the Game'.
"FAI menyiratkan, dengan cara yang sangat tidak jujur, bahwa akan ada hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap asosiasi itu jika memboikot pertandingan tersebut, tetapi UEFA tidak pernah membuat ancaman seperti itu, sebagaimana [chief executive FAI] David Courell sejak itu sendiri nyatakan secara terbuka," kata Ogle kepada GOAL, merujuk pada spekulasi tak berdasar pada saat itu bahwaboikot bisa berdampak pada upaya-upaya di masa depan untuk lolos ke turnamen besar, bahkan pada status negara itu sebagai tuan rumah bersama Euro 2028.
"Lebih jauh lagi, ada banyak boikot dalam beberapa tahun terakhir yang melibatkan negara seperti Belarus, yang diboikot oleh Latvia, Lithuania, dan Estonia, dan tidak ada konsekuensi lebih dari kekalahan walkover 3-0 seperti biasa, ditambah denda yang sangat kecil. Jadi, gagasan bahwa FAI mungkin akan dijadikan sasaran atau diperlakukan berbeda tidak memiliki preseden hukum. Sederhananya, tidak ada ancaman terhadap FAI, selain ancaman yang diciptakan sendiri oleh FAI."
'Impunitas total'
FAI terus menegaskan bahwa mereka tidak punya pilihan selain tetap melanjutkan laga-laga tersebut, terutama karena sikap keras kepala UEFA, yang tidak menanggapi permintaan untuk mengomentari isu-isu yang diangkat dalam tulisan ini.
"Kami berharap tidak berada dalam posisi ini," kata Courell kepada RTE Sport pekan lalu. "Kami secara terbuka telah menyerukan, dan secara resmi juga telah menyerukan, pencoretan Israel dari sepak bola internasional. Kami adalah satu-satunya federasi di UEFA dari total 55 yang melakukannya secara resmi. Namun di tingkat institusional, itu belum terjadi...
"Ya, kami telah banyak berbicara dengan UEFA sepanjang setahun terakhir. Dan respons mereka? Tetap sama seperti selama ini. Mereka mengakui kuatnya keyakinan FAI dalam isu ini dan bagaimana hal itu mencerminkan solidaritas rakyat Irlandia terhadap penderitaan Palestina. Namun di sisi lain mereka juga harus mempertimbangkan pandangan 54 negara lainnya. Dan sayangnya, pada saat ini, itu belum bersifat universal."
Namun, Lambert merasa kurangnya dukungan untuk mosi FAI seharusnya tidak menghalangi mereka untuk "melakukan hal yang benar".
"Bagi saya, aspek yang paling membuat frustrasi dari seluruh urusan ini adalah FAI tidak pernah melihat sisi positifnya, terutama rasa hormat yang akan didapat FAI secara nasional dan internasional dari sebuah boikot," ujarnya, "Itu tidak akan pernah dilupakan.
"Akan ada implikasi finansial, tetapi saya tidak ragu bahwa berapa pun biayanya, kami akan bisa mengumpulkan kelipatan dari angka itu dengan menggalang dukungan dari fans di Irlandia dan juga fans klub serta negara di seluruh dunia yang mengakui adanya genosida. Saya juga tidak menerima gagasan bahwa kami harus diam karena tidak ada orang lain yang bersuara, karena jangan lupa bahwa mayoritas negara Eropa Barat pernah melakukan penindasan kolonial semacam ini terhadap negara-negara lain, termasuk Irlandia.
"Jadi, meski merupakan aib bahwa negara-negara Eropa lain tidak melakukan apa pun, kita seharusnya tidak terkejut dengan fakta itu. Kita juga tidak seharusnya terkejut dengan cara UEFA menangani situasi ini. Israel beroperasi dengan impunitas total di setiap arena. Mereka melanggar lebih dari 30 resolusi Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka melanggar piagam hak asasi manusia Uni Eropa. Dan daftarnya masih terus berlanjut. Jadi, meski ini sikap yang gila, tidak terlalu mengejutkan jika Israel mendapat perlakuan khusus dari UEFA. Dan juga FIFA, dalam hal ini."
"Meninggalkan rakyat Palestina"
Keikutsertaan Israel yang terus berlanjut dalam kompetisi UEFA dan FIFA terasa sangat membingungkan jika mempertimbangkan bahwa kedua organisasi melarang tim-tim Rusia hanya empat hari setelah Vladimir Putin melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022.
"Itu kemunafikan, murni kemunafikan," kata jurnalis Palestina yang berbasis di Dublin, Abubaker Abed, kepada GOAL. "Satu aturan untuk Israel, dan aturan lain untuk semua pihak lainnya. Ini adalah contoh standar ganda paling jelas yang bisa Anda bayangkan.
"FIFA dan UEFA sudah lama mengatakan bahwa politik dan olahraga tidak seharusnya bercampur. Bahkan jika kita menerimanya begitu saja sejenak, itu justru memunculkan pertanyaan, 'Jadi mengapa Anda melarang Rusia?' Karena itu membuat mereka terlihat seperti sedang mendekat kepada negara-negara imperialis besar di Barat, dan khususnya Amerika Serikat.
"Kita melihat campur tangan politik itu secara terang-terangan selama Piala Dunia, ketika presiden AS Donald Trump secara efektif memerintahkan agar kartu merah untuk Amerika Serikat dibatalkan. Dan bagaimana presiden FIFA, Gianni Infantino, bisa berada di apa yang disebut 'Dewan Perdamaian'? Bagaimana itu bisa diizinkan?
"Apa yang telah dilakukan Rusia di Ukraina memudar jika dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan Israel di Gaza, namun dua pekan lalu, Aleksander Ceferin mengatakan hampir tidak ada tekanan politik terhadap UEFA untuk melarang Israel dari kompetisi mereka, yang berarti negara-negara yang mendorong pengusiran Rusia adalah orang-orang munafik. Dan mengapa? Karena mereka tidak melihat kami, orang Palestina, sebagai manusia.
"Sangat memilukan bahwa kita hidup pada 2026 dan sebagian orang dalam komunitas sepak bola tidak memandang kami setara, tetapi kesimpulan lain apa yang bisa diambil? Karena FIFA dan UEFA sudah lama meninggalkan rakyat Palestina.
"Israel telah meluluhlantakkan seluruh dunia olahraga di Palestina. Lima puluh satu dari 54 klub telah dihancurkan atau dirusak oleh militer Israel selama kampanye mereka. Sembilan dari 10 stadion telah dihancurkan. Satu stadion yang tersisa kini menjadi tempat penampungan bagi orang-orang yang mengungsi. Dua dari tiga klub yang tersisa juga telah diubah menjadi tempat penampungan pengungsi.
"Para pemain telah terbunuh atau diamputasi anggota tubuhnya atau kehilangan seluruh keluarga mereka. Saya ingat Hamdi Lubbad tewas dalam serangan udara Israel bersama istrinya dan keempat putrinya. Dan itu terjadi dua tahun lalu. Dua tahun."
'Kekuatan olahraga'
Upaya yang terus berlangsung di Irlandia untuk menyatakan solidaritas mereka kepada rakyat Palestina dipuji oleh sebagian pihak, tetapi dikritik oleh pihak lain. Mantan menteri Alan Shatter, yang merupakan seorang Yahudi, berulang kali mengklaim bahwa seruan boikot didorong oleh antisemitisme. Sementara itu, IFA menuduh manajer Irlandia asal Islandia, Heimir Hallgrimsson, melakukan "kebodohan, ketidaktahuan, dan kemunafikan" karena mengatakan pekan lalu, saat membela tetap digelarnya laga tersebut, bahwa timnya "bukan bermain bersama genosida" melainkan melawannya.
"Pernyataan IFA itu justru membuat Anda semakin marah," kata TD Irlandia (anggota parlemen), dan mantan pesepakbola League of Ireland, Daniel Ennis, kepada GOAL, "karena ini bukan soal antisemitisme; ini tentang melakukan apa pun yang bisa kami lakukan untuk menghentikan sebuah genosida.
"Dan jangan salah paham soal potensi dampak boikot. Olahraga menyelamatkan hidup saya. Saya tahu kekuatan olahraga. Kami melawan rasisme di komunitas saya melalui sepakbola. Saya mengajarkan anak-anak di klub lokal kami bahwa hanya ada tiga warna di lapangan sepakbola: warna yang dikenakan tim Anda, warna yang dikenakan lawan Anda, dan rumput hijau yang harus kita bagi bersama. Dan pesannya selalu bahwa ketika Anda melangkah ke lapangan itu, Anda memperlakukan semua orang sepenuhnya dengan rasa hormat yang pantas mereka dapatkan.
"Dulu saya tidak selalu menyukai lawan-lawan saya, tetapi saya pasti menghormati mereka. Percaya atau tidak, saya bahkan akhirnya menjadi sahabat baik dengan beberapa lawan terberat saya. Tetapi bagaimana kami bisa melangkah ke lapangan yang sama dengan seseorang yang dengan bangga mewakili rezim genosida? Bagaimana kami bisa berbagi lapangan dengan orang-orang yang tidak memiliki penghormatan yang sama terhadap kehidupan manusia? Semua kehidupan manusia.
"Bahasa tidak lagi memadai, kata-kata tidak mampu menyampaikan dengan semestinya apa yang kita saksikan, yang berarti satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mengambil tindakan.
"Karena argumen lama bahwa olahraga dan politik tidak seharusnya bercampur hanya selalu dipakai oleh orang-orang yang mencoba mendorong agenda mereka sendiri. Dan, maaf, tetapi olahraga dan politik selalu saling terkait, dan khususnya dalam sepakbola internasional, ketika itu menyangkut representasi nilai dan prinsip Anda sebagai sebuah bangsa. Selain itu, mari kita benar-benar jujur soal ini, memainkan pertandingan ini sama politisnya dengan tidak memainkannya.
"Tetapi bahkan jika kami memisahkan olahraga dan politik di sini, dalam semacam alam semesta alternatif tempat hal semacam itu mungkin dilakukan, pasukan Israel telah membunuh lebih dari seribu atlet Palestina, menurut angka terbaru, jadi, sayangnya, beban kini ada pada para pemain untuk menyatakan solidaritas kepada lebih dari 500 pesepakbola yang telah kehilangan nyawa mereka selama tiga tahun terakhir."
'Perbedaan antara benar dan salah'
FAI telah berupaya mengalihkan perhatian dari Hallgrimsson dan skuadnya, dengan direktur sepak bola John Martin menegaskan bahwa "orang-orang seperti saya dan David Courell yang membuat keputusan ini, bukan para pemain."
"Kami perlu melindungi para pemain," tambah Martin, "dan menjaga para pemain karena kami tidak seharusnya berada dalam situasi di mana mereka dikritik."
Namun, seperti yang bahkan diakui Martin, tekanan itu akan "secara alami jatuh kepada mereka karena mereka berada di lapangan", yang memang persis di situlah FAI menempatkan mereka. Bek veteran Seamus Coleman bahkan secara terbuka mengatakan pada Mei bahwa para pemain seharusnya tidak pernah ditempatkan dalam posisi di mana mereka harus menjawab pertanyaan mengenai masalah tersebut.
"Ini seharusnya ditangani di level di atas kami," katanya. "Saya seorang ayah, saya seorang suami, saya punya hati, saya tahu perbedaan antara yang benar dan yang salah. Maksud saya, jika saya menanyakan pertanyaan yang sama kepada Anda, saya yakin Anda semua punya pandangan yang sama tentang apa yang sedang terjadi. Ini mengerikan, sangat menyedihkan, tetapi ini seharusnya tidak dibebankan kepada anak-anak muda berusia 22, 23, 24 tahun yang hanya ingin bermain untuk negara mereka."
Kampanye 'Stop the Game' menggelar protes di hotel tim Irlandia di Dublin pada Senin dalam upaya meyakinkan para pemain agar memboikot pertandingan hari Minggu. Namun, Ogle mengatakan mereka memiliki simpati sebesar-besarnya kepada setiap anggota skuad Hallgrimsson, karena ia merasa mereka telah dikecewakan bukan hanya oleh FAI, tetapi juga para menteri pemerintah seperti Patrick O'Donovan dan Charlie McConalogue, yang mengatakan bahwa mereka tidak akan menghadiri laga-laga Israel atas dasar prinsip, meskipun keduanya merasa pertandingan itu seharusnya tetap berjalan sesuai jadwal.
"Beraninya para menteri mengatakan bahwa mereka akan memboikot pertandingan tetapi bersikeras para pemuda bermain di dalamnya! Beraninya mereka menjadi orang-orang munafik seperti itu!" kata Ogle. "Para pemain telah dikhianati oleh pemerintah mereka di sini, dan sekarang kami berada dalam situasi mengerikan ini ketika FAI telah memaksa para pemain untuk tetap melanjutkan pertandingan-pertandingan ini.
"Para pemain adalah atlet, mereka hidup dalam gelembung. Mereka hanya memikirkan rekan setim dan kebersamaan, dan prinsip-prinsip dasar olahraga itu telah dimanfaatkan oleh FAI untuk menggiring para pemuda itu ke dalam sebuah keputusan yang akan mengikuti mereka sepanjang sisa karier mereka. Kami baru-baru ini berbicara dengan John Robbie, mantan pemain rugby Irlandia yang ikut serta dalam tur Afrika Selatan pada 1981, dan ia masih menyesali keputusan itu hingga hari ini.
"Karena mari kita perjelas soal ini, para pemainlah yang akan diingat karena Irlandia berbagi lapangan dengan perwakilan rezim genosida, bukan John Martin, bukan David Courell, bukan Michael Martin atau siapa pun yang lain. Para pemainlah itu. Dan itu adalah pengabaian tanggung jawab total dari pihak FAI dan pemerintah Irlandia."
'Masih ada waktu untuk mengambil sikap'
Kapten reguler Republik Irlandia Nathan Collins, yang saat ini cedera, sudah mengatakan sejak Mei bahwa meski tujuannya adalah skuad tetap bersatu dalam isu ini, "jika ada individu yang ingin mengambil sikap, kami tidak akan menghalangi mereka", dan kapten sementara Dara O'Shea mengungkapkan menjelang bentrokan hari Kamis melawan Kosovo bahwa para pemain akan menggelar diskusi yang terbuka dan jujur di antara mereka sendiri pada Jumat tentang tindakan apa, jika ada, yang akan diambil terkait pertemuan hari Minggu dengan Israel.
"Saya bahkan tidak bisa mulai membayangkan tekanan yang mereka rasakan saat ini," aku Ennis, "Mereka tahu betapa seriusnya situasi ini dan besarnya penderitaan yang terjadi, karena apa yang berlangsung di Palestina adalah genosida yang paling banyak disaksikan dalam sejarah dunia. Kita semua melihatnya terjadi di TV atau di ponsel kita.
"Namun boikot itu seharusnya tidak dibebankan kepada mereka, dan yang benar-benar membuat saya muak tentang FAI adalah kami tidak melihat bukti nyata dan konkret bahwa para pemain akan didukung jika mereka menolak bermain. Bagaimana mereka tahu apakah mereka akan pernah mendapatkan caps lagi? Itu situasi yang mengerikan untuk dihadapi.
"Tidak bisa dimungkiri bahwa UEFA benar-benar sudah cuci tangan dari situasi ini, yang memalukan, tetapi kami mendengar FAI berkata 'Kami berharap tidak berada dalam situasi ini', jadi mengapa mereka menempatkan para pemain dalam situasi yang sama persis? Salah satu prinsip dasar badan olahraga mana pun adalah melindungi dan mendukung para pemain Anda. Dan FAI tidak melakukan itu. Mereka membiarkan para pemain ini menanggung sendiri semuanya, dan itu sangat sulit saya terima sebagai mantan pemain."
Pada tahap ini, tampaknya laga-laga tersebut akan tetap digelar, bahwa Irlandia akan turun ke lapangan untuk menghadapi Israel, pertama di Hungaria akhir pekan ini, lalu kembali di Serbia tujuh hari kemudian. Namun, gelandang Jason Knight mengatakan setelah kekalahan 1-0 dari Kosovo bahwa ia tidak berpikir pertandingan hari Minggu seharusnya digelar, yang berarti mereka yang menyerukan boikot masih belum kehilangan harapan bahwa para pemain akan mengambil keputusan yang seharusnya tidak pernah dibebankan kepada mereka.
"Sejarah akan mengingat mereka jika mereka tidak memainkan pertandingan itu," kata Abed. "Mereka akan dipuji sebagai pahlawan selamanya. Orang-orang akan mengingat setiap satu dari mereka. Tetapi jika mereka bermain, mereka akan dicap sebagai pengecut. Saya tidak sedang berusaha menghina mereka, tetapi mereka bukan anak-anak. Mereka adalah pria dewasa. Dan mereka cerdas. Mereka punya otak. Mereka punya hati nurani. Dan mereka punya hati.
"Pesan saya kepada mereka bahkan pada tahap yang sudah sangat terlambat ini adalah bahwa semuanya belum terlambat. Masih ada waktu untuk melakukan hal yang benar, untuk mengambil sikap, terlepas dari konsekuensinya.
"Jangan sampai kalian harus menjelaskan kepada anak-anak kalian sendiri mengapa kalian bermain melawan tim yang mewakili sebuah negara yang bertanggung jawab atas kematian lebih dari 20.000 anak. Wakili negara kalian, wakili Irlandia yang sesungguhnya dan sejarah perlawanannya yang membanggakan. Berikan penghormatan kepada lebih dari 1.000 sesama atlet yang telah terbunuh. Hormati mereka, dan muliakan mereka, dengan mengambil tindakan, apa pun konsekuensinya.
"Jangan ikut terlibat. Jangan tetap diam. Suarakan suara kalian. Jangan jadi Ed Sheeran. Jadilah Macklemore. Jadilah Aaron Rowe. Jadilah Beoga-nya sepakbola. Tolak bermain."