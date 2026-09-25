Kapten reguler Republik Irlandia Nathan Collins, yang saat ini cedera, sudah mengatakan sejak Mei bahwa meski tujuannya adalah skuad tetap bersatu dalam isu ini, "jika ada individu yang ingin mengambil sikap, kami tidak akan menghalangi mereka", dan kapten sementara Dara O'Shea mengungkapkan menjelang bentrokan hari Kamis melawan Kosovo bahwa para pemain akan menggelar diskusi yang terbuka dan jujur di antara mereka sendiri pada Jumat tentang tindakan apa, jika ada, yang akan diambil terkait pertemuan hari Minggu dengan Israel.

"Saya bahkan tidak bisa mulai membayangkan tekanan yang mereka rasakan saat ini," aku Ennis, "Mereka tahu betapa seriusnya situasi ini dan besarnya penderitaan yang terjadi, karena apa yang berlangsung di Palestina adalah genosida yang paling banyak disaksikan dalam sejarah dunia. Kita semua melihatnya terjadi di TV atau di ponsel kita.

"Namun boikot itu seharusnya tidak dibebankan kepada mereka, dan yang benar-benar membuat saya muak tentang FAI adalah kami tidak melihat bukti nyata dan konkret bahwa para pemain akan didukung jika mereka menolak bermain. Bagaimana mereka tahu apakah mereka akan pernah mendapatkan caps lagi? Itu situasi yang mengerikan untuk dihadapi.

"Tidak bisa dimungkiri bahwa UEFA benar-benar sudah cuci tangan dari situasi ini, yang memalukan, tetapi kami mendengar FAI berkata 'Kami berharap tidak berada dalam situasi ini', jadi mengapa mereka menempatkan para pemain dalam situasi yang sama persis? Salah satu prinsip dasar badan olahraga mana pun adalah melindungi dan mendukung para pemain Anda. Dan FAI tidak melakukan itu. Mereka membiarkan para pemain ini menanggung sendiri semuanya, dan itu sangat sulit saya terima sebagai mantan pemain."

Pada tahap ini, tampaknya laga-laga tersebut akan tetap digelar, bahwa Irlandia akan turun ke lapangan untuk menghadapi Israel, pertama di Hungaria akhir pekan ini, lalu kembali di Serbia tujuh hari kemudian. Namun, gelandang Jason Knight mengatakan setelah kekalahan 1-0 dari Kosovo bahwa ia tidak berpikir pertandingan hari Minggu seharusnya digelar, yang berarti mereka yang menyerukan boikot masih belum kehilangan harapan bahwa para pemain akan mengambil keputusan yang seharusnya tidak pernah dibebankan kepada mereka.

"Sejarah akan mengingat mereka jika mereka tidak memainkan pertandingan itu," kata Abed. "Mereka akan dipuji sebagai pahlawan selamanya. Orang-orang akan mengingat setiap satu dari mereka. Tetapi jika mereka bermain, mereka akan dicap sebagai pengecut. Saya tidak sedang berusaha menghina mereka, tetapi mereka bukan anak-anak. Mereka adalah pria dewasa. Dan mereka cerdas. Mereka punya otak. Mereka punya hati nurani. Dan mereka punya hati.

"Pesan saya kepada mereka bahkan pada tahap yang sudah sangat terlambat ini adalah bahwa semuanya belum terlambat. Masih ada waktu untuk melakukan hal yang benar, untuk mengambil sikap, terlepas dari konsekuensinya.

"Jangan sampai kalian harus menjelaskan kepada anak-anak kalian sendiri mengapa kalian bermain melawan tim yang mewakili sebuah negara yang bertanggung jawab atas kematian lebih dari 20.000 anak. Wakili negara kalian, wakili Irlandia yang sesungguhnya dan sejarah perlawanannya yang membanggakan. Berikan penghormatan kepada lebih dari 1.000 sesama atlet yang telah terbunuh. Hormati mereka, dan muliakan mereka, dengan mengambil tindakan, apa pun konsekuensinya.

"Jangan ikut terlibat. Jangan tetap diam. Suarakan suara kalian. Jangan jadi Ed Sheeran. Jadilah Macklemore. Jadilah Aaron Rowe. Jadilah Beoga-nya sepakbola. Tolak bermain."