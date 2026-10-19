Kristin Schrumpf diberi tahu bahwa ia tidak boleh berbicara soal taktik. Saat itu, perempuan asal Amerika tersebut berada di sebuah pub di London dan menyampaikan pendapatnya tentang pertandingan Bayern Munich. Di dekatnya ada dua perempuan dan sekelompok besar pria yang sedang kesal. Seperti penggemar sepakbola lainnya, Schrumpf menunjukkan kelemahan taktis dalam sistem permainan Bayern. Seorang pria menanggapinya dengan marah:

“Seorang pria berkata kepada saya, ‘Terus saja cari pria itu di Google, serahkan urusan taktik kepada para pria,’” kata Schrumpf.

Kejadian itu memberinya dorongan untuk membuat wadahnya sendiri. Schrumpf sudah beberapa lama mempertimbangkan gagasan tentang ruang sepakbola yang lebih inklusif. Ia telah lama menjadi penggemar Bayern, tertarik pada klub itu karena Robert Lewandowski dan akar keluarganya yang berasal dari Polandia. Menurutnya, perempuan membutuhkan tempat untuk membicarakan sepakbola dengan cara mereka sendiri, tanpa pria yang merendahkan pendapat mereka atau menyuruh mereka diam.

Dari situlah perjalanan Bayern Red Ladies dimulai. Mereka dengan bangga, dan memang beralasan, menyebut diri sebagai satu-satunya klub suporter internasional Bayern yang seluruh anggotanya perempuan. Pada awalnya, Schrumf kesulitan mencari anggota. Ia harus mendaftarkan ibunya agar mencapai jumlah minimum 11 orang yang disyaratkan untuk menjadi klub suporter resmi. Kini, mereka memiliki lebih dari 300 anggota di 40 negara, termasuk banyak anggota di Amerika.

Dalam banyak hal, Red Ladies juga mencerminkan upaya Bundesliga untuk mendapatkan tempat di Amerika.

Premier League adalah kompetisi domestik dengan kekuatan finansial terbesar di dunia sepakbola. MLS pun memiliki basis penggemar yang besar dan terus berkembang di kawasan itu. Liga Jerman harus berjuang menarik perhatian, sementara kesepakatan hak siar televisi yang baru dan daya tarik para bintang Bayern hanya bisa membawanya sampai titik tertentu. Liga itu membutuhkan penggemar yang cukup peduli untuk terus kembali. Di sinilah kelompok yang tumbuh dari komunitas penggemar seperti Red Ladies berperan, dengan memberi penggemar lama tempat untuk merasa diterima dan penggemar baru jalan untuk bergabung. Bagi Bundesliga, membangun komunitas semacam itu sangat penting agar pijakannya di Amerika dapat bertahan lama.