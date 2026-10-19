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Bundesliga in America 1-1GOAL

“Harry Kane sebenarnya main di mana, sih?” Bagaimana Bundesliga membangun ceruk pasar di AS sambil bersaing dengan Liga Primer dan MLS memperebutkan penonton

Para bintang Bayern, kesepakatan siaran televisi baru, dan kelompok akar rumput seperti Red Ladies mendorong upaya Bundesliga mengubah antusiasme Piala Dunia menjadi dukungan jangka panjang di Amerika Serikat.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Kristin Schrumpf diberi tahu bahwa ia tidak boleh berbicara soal taktik. Saat itu, perempuan asal Amerika tersebut berada di sebuah pub di London dan menyampaikan pendapatnya tentang pertandingan Bayern Munich. Di dekatnya ada dua perempuan dan sekelompok besar pria yang sedang kesal. Seperti penggemar sepakbola lainnya, Schrumpf menunjukkan kelemahan taktis dalam sistem permainan Bayern. Seorang pria menanggapinya dengan marah:

    “Seorang pria berkata kepada saya, ‘Terus saja cari pria itu di Google, serahkan urusan taktik kepada para pria,’” kata Schrumpf.

    Kejadian itu memberinya dorongan untuk membuat wadahnya sendiri. Schrumpf sudah beberapa lama mempertimbangkan gagasan tentang ruang sepakbola yang lebih inklusif. Ia telah lama menjadi penggemar Bayern, tertarik pada klub itu karena Robert Lewandowski dan akar keluarganya yang berasal dari Polandia. Menurutnya, perempuan membutuhkan tempat untuk membicarakan sepakbola dengan cara mereka sendiri, tanpa pria yang merendahkan pendapat mereka atau menyuruh mereka diam.

    Dari situlah perjalanan Bayern Red Ladies dimulai. Mereka dengan bangga, dan memang beralasan, menyebut diri sebagai satu-satunya klub suporter internasional Bayern yang seluruh anggotanya perempuan. Pada awalnya, Schrumf kesulitan mencari anggota. Ia harus mendaftarkan ibunya agar mencapai jumlah minimum 11 orang yang disyaratkan untuk menjadi klub suporter resmi. Kini, mereka memiliki lebih dari 300 anggota di 40 negara, termasuk banyak anggota di Amerika.

    Dalam banyak hal, Red Ladies juga mencerminkan upaya Bundesliga untuk mendapatkan tempat di Amerika.

    Premier League adalah kompetisi domestik dengan kekuatan finansial terbesar di dunia sepakbola. MLS pun memiliki basis penggemar yang besar dan terus berkembang di kawasan itu. Liga Jerman harus berjuang menarik perhatian, sementara kesepakatan hak siar televisi yang baru dan daya tarik para bintang Bayern hanya bisa membawanya sampai titik tertentu. Liga itu membutuhkan penggemar yang cukup peduli untuk terus kembali. Di sinilah kelompok yang tumbuh dari komunitas penggemar seperti Red Ladies berperan, dengan memberi penggemar lama tempat untuk merasa diterima dan penggemar baru jalan untuk bergabung. Bagi Bundesliga, membangun komunitas semacam itu sangat penting agar pijakannya di Amerika dapat bertahan lama.

  • “Kami ingin memanfaatkan momentum tersebut”

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    Eibner

    Piala Dunia, tanpa diragukan lagi, telah meningkatkan minat terhadap sepak bola di Amerika.

    Piala Dunia dipandang sebagai titik balik bagi sepak bola di Amerika. Saat itulah semua orang diharapkan menyadari bahwa olahraga ini cukup menarik. Kenyataannya, anggapan itu terlalu sederhana. Ada liga yang lebih berhasil daripada liga lain. Beberapa, seperti La Liga, diuntungkan oleh daya tarik para bintang. Yang lain, seperti MLS, diuntungkan oleh kedekatan geografis.

    Bundesliga memiliki perpaduan berbagai faktor tersebut. Ya, Bayern sangat bagus, dan salah satu pemain terbaiknya, Harry Kane, masih berpeluang memenangi Ballon d'Or. Ya, secara lebih luas, ada minat di Amerika terhadap cara kerja sepak bola Jerman. Namun, yang terpenting, momentum datang pada saat yang tepat bagi Bundesliga.

    “Setelah Piala Dunia, kami ingin memanfaatkan momentum itu. Kami telah melihat antusiasme terhadap sepak bola sepanjang musim panas. Yang kini berusaha kami lakukan, dan mulai kami lihat hasilnya, adalah mengajak penggemar sepak bola dari Piala Dunia untuk terus mengikuti olahraga ini sepanjang musim. Idealnya, bersama Bundesliga,” kata Robin Austermann, Wakil Presiden Eksekutif Bundesliga untuk kawasan Amerika, kepada GOAL.

    Klub-klub juga menyadarinya.

    “Menurut saya, kami memandang Piala Dunia sebagai momen besar yang pasti akan mempercepat tumbuhnya minat,” tambah Dee Kundra, Direktur Pelaksana strategi Bayern Munich di Amerika.

    Karena itu, mereka sudah cukup lama bersiap. Bayern pertama kali membuka kantor di Amerika Serikat pada 2014, secara kebetulan tepat setelah Jerman menjuarai Piala Dunia. Borussia Dortmund mulai memiliki kehadiran permanen di Amerika Serikat pada 2024 dan sejak itu menggelar berbagai kegiatan promosi di seluruh negeri serta merambah budaya kreator di New York City. RB Leipzig bekerja sama dengan organisasi sepak bola usia muda “Top Baller” dan mengundang para pemenang kompetisi satu lawan satu untuk mengikuti seleksi akademi pada November 2025.

  • “Itu memberi kami jangkauan yang jauh lebih luas”

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    Jan Huebner

    Kesepakatan hak siar televisi yang baru membuat Bundesliga lebih mudah disaksikan.

    Semua ini sulit terwujud tanpa kesepakatan hak siar yang layak. Jika ada satu hal yang diajarkan Premier League kepada Amerika, itu adalah pentingnya akses untuk menonton sepak bola. Jika tidak bisa menonton sepak bola, orang tidak akan belajar mencintainya.

    Untungnya, kesepakatan hak siar televisi Bundesliga di Amerika Serikat berakhir tepat sebelum Piala Dunia. Kesepakatan dengan ESPN itu bernilai sekitar 30 juta dolar AS per tahun, tetapi seluruh pertandingan berada di balik layanan berbayar, kecuali segelintir laga yang tersedia di televisi terestrial, sebagian besar pertandingan besar Bayern Munich. Kesepakatan tersebut mencakup siaran berbahasa Inggris dan Spanyol.

    Kali ini, Bundesliga memilih membagi hak siarnya di Amerika Serikat. USA Network dan platform film Fandango bersama-sama membayar 100 juta dolar AS untuk hak siar berbahasa Inggris selama lima musim. Kedua layanan itu berada di bawah perusahaan induk yang sama, Versant, yang memiliki kehadiran kuat di NBA dan NFL. Setiap pertandingan dapat ditonton melalui salah satu layanan tersebut. Lebih dari 30 pertandingan ditayangkan di USA Network, yang memerlukan langganan TV kabel standar. Sebanyak 270 pertandingan sisanya dapat ditonton gratis di Fandango.

    Hak siar berbahasa Spanyol dijual secara terpisah. Telemundo milik NBC Universal membeli hak atas seluruh siaran berbahasa Spanyol seharga 10 juta dolar AS per tahun untuk tiga tahun ke depan. Dengan dua kesepakatan terpisah ini, Bundesliga pada dasarnya memperoleh jumlah yang sama.

    Terdengar rumit? Ada alasan di balik pengaturan ini.

    “Di era baru yang kami masuki dalam hal pengaturan hak siar, kami mempersiapkan diri agar jauh lebih mudah diakses daripada sebelumnya,” kata Austermann. “Ini memberi kami jangkauan yang jauh lebih luas daripada yang pernah kami miliki di Amerika Serikat.”

    Angka-angkanya pun menjanjikan. Melalui siaran berbahasa Spanyol, Bundesliga menjangkau sekitar 300.000 orang per pertandingan, sedikit di belakang Premier League dan jauh di depan Serie A.

    “Ini kejutan yang menyenangkan. Saya pikir apa yang kami lakukan adalah mengubah persepsi terhadap Bundesliga di negara ini,” ujar Joaquin Duro, EVP of Sports and Head of Streaming di Telemundo, kepada GOAL.

    Piala Dunia tentu turut mendongkrak angka tersebut. Jumlah penonton Telemundo melonjak selama turnamen itu, dengan jumlah penonton sepak bola berbahasa Spanyol hampir menyamai penonton siaran berbahasa Inggris.

    “Pada Piala Dunia, untuk pertama kalinya pangsa penonton kami hampir mencapai 50/50. Padahal, jika benar-benar melihat jumlah calon penonton yang bisa dijangkau FOX, perbandingannya tidak seimbang. Mereka bisa menjangkau sekitar 150 juta orang, sedangkan kami sekitar 45-50 juta orang. Jadi, meraih 50 persen pangsa penonton dan angka pemirsa dalam sebuah Piala Dunia berarti lebih besar lagi bagi kami,” tambah Duro.

  • “Ya Tuhan, ini Harry Kane!”

    Harry Kane 2026/27
    getty

    Kehadiran global Bayern yang besar telah membantu Bundesliga berkembang di AS.

    Tentu saja, ini tetap bisnis yang bertumpu pada para bintang. Bayern pun diuntungkan karena saat ini memiliki banyak pemain bintang yang bersinar di panggung dunia. Mereka memang selalu memiliki pemain kelas dunia. Namun, ketika Robert Lewandowski meninggalkan klub untuk bergabung dengan Barcelona, muncul kekosongan yang perlu diisi. Bayern akhirnya merespons dengan mendatangkan Kane setahun kemudian, meski langkah itu terbilang terlambat. Kapten Inggris tersebut memecahkan hampir semua rekor gol yang bisa ia pecahkan di sepak bola domestik dan menjadi salah satu kandidat terkuat peraih Ballon d'Or tahun ini.

    Hal itu membuat Bundesliga lebih mudah dipasarkan.

    "Saya kira semuanya bergantung pada para bintang besar yang mungkin dikenal orang lewat Piala Dunia," kata Duro. "Lalu mereka berkata, 'Ya ampun, itu Harry Kane! Saya tahu Harry Kane! Sebenarnya Harry Kane bermain di mana?' Oh, tahu tidak? Di sebuah tempat di Jerman."

    Bayern sendiri tahu bahwa memiliki pemain papan atas dapat mendongkrak pasar Amerika Serikat, meski mereka tidak selalu merekrut pemain demi menarik pemirsa di sana.

    "Seiring upaya kami menjangkau pasar internasional dan pasar-pasar baru, budaya yang berpusat pada bintang sangat kuat dan kami harus memanfaatkannya karena kami juga memiliki beberapa bintang terbesar. Jadi, bagi kami, sangat penting untuk memanfaatkan budaya gaya tersebut," kata Kundra.

    Secara lebih luas, ini merupakan periode yang kuat bagi Bayern secara keseluruhan. Mereka memberikan perlawanan sengit kepada PSG di semifinal Liga Champions tahun lalu dan patut dianggap sebagai salah satu favorit juara musim ini. Bayern menjuarai Bundesliga dengan keunggulan 16 poin tahun lalu dan hanya sekali kalah di liga. Memang, ada kekhawatiran soal kesenjangan kekuatan. Namun, Bayern yang kuat cenderung berdampak baik bagi sepak bola Jerman di Amerika Serikat. Tidak ada keraguan soal itu.

  • Mengaitkannya kembali dengan tradisi timnas putra AS dan klub

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FREIBURG
    AFP

    Tembok Kuning Dortmund merupakan salah satu pemandangan paling memikat dalam sepakbola dunia.

    Justru, liga memandang Bayern sebagai pintu masuk untuk mengenal Bundesliga, sekaligus cara memperkenalkan berbagai kisah yang membuat kompetisi ini begitu menarik secara keseluruhan. Salah satunya adalah fakta bahwa kasta tertinggi sepakbola Jerman sejak lama menjadi tempat berkembangnya talenta Amerika Serikat, sesuatu yang dekat dengan penggemar di negara itu.

    "Tokohnya tidak harus selalu seorang bintang papan atas. Bisa juga talenta yang sedang berkembang dan memiliki akar Amerika. Kita juga bisa bertanya, 'Oke, apakah ini musim terobosan Malik Tillman di Leverkusen? Ya atau tidak?' Ia mungkin mendapat pengakuan secara keseluruhan setara dengan Luis Diaz, tetapi itu tetap sebuah kisah. Sepanjang sejarah, liga kami memiliki pemain asal Amerika Serikat terbanyak, lebih dari 80 orang," jelas Austermann.

    Ada pula kisah-kisah lain. Frankfurt, Dortmund, Leverkusen, Hamburg, semuanya adalah klub yang sangat menarik dengan sejarah gemilang. Kini, Bundesliga berusaha menceritakan kisah mereka dengan lebih efektif. Jobe Bellingham, Serhou Guirassy, Christopher Nkunku; mereka semua adalah talenta luar biasa. Basis penggemar mereka pun sangat besar.

    "Seperti apa rasanya menjadi penggemar Frankfurt atau Dortmund? Apa yang begitu istimewa dari Tembok Kuning? Mengapa stadion-stadion mereka selalu begitu riuh? Kisah-kisah seperti itulah yang perlu kami ceritakan secara aktif. Sebab, sekali lagi, saya tidak bisa begitu saja berasumsi bahwa Anda, teman-teman Anda, atau orang-orang di Amerika Serikat sudah mengetahuinya. Dalam hal ini, kami perlu mempromosikannya dan, sampai batas tertentu, memberikan pemahaman kepada audiens," tambah Austermann.

    Itu berarti melibatkan kreator dengan banyak pengikut untuk mengupas masing-masing klub secara mendalam. Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif 'Discover a Club', yang memperkenalkan tim-tim Bundesliga yang disebut lebih kecil kepada audiens yang jauh lebih luas.

    "Kami mengirim satu kreator dari Amerika Serikat dan satu dari Meksiko ke Jerman. Mereka menghabiskan satu pekan penuh bersama sebuah klub dan menceritakan kisah Frankfurt, Schalke, atau klub lain dengan cara yang sama sekali berbeda, dari sudut pandang Amerika. Kami menyediakan kontennya bagi pemegang hak siar kami dan menggunakannya di media sosial. Kisah ini kemudian bisa diangkat sepanjang musim," jelas Austermann.

    Hal lain yang membantu adalah klub-klub Bundesliga jauh lebih tertarik menjalin kerja sama global dibandingkan klub-klub dari liga lain.

    "Klub-klub kami sangat terbuka terhadap hal itu. Mereka benar-benar aktif. Mereka tentu ingin menceritakan kisah mereka. Mereka bersaing di lapangan, tetapi untuk kegiatan internasional, khususnya di Amerika Serikat, kami tahu bahwa orang-orang mengikuti pemain, lalu klub, kemudian liga. Jadi, kami bisa melakukan banyak hal, tetapi kami juga membutuhkan klub-klub itu," tambah Austermann.

    Masih ada hal lain. Sepakbola Jerman memiliki daya tarik tersendiri yang nyaris melegenda. Klub-klubnya cenderung dikelola secara berkelanjutan. Mereka jarang mengeluarkan dana besar dan dimiliki oleh suporter. Atmosfer stadion mereka pun tiada tanding. Sepakbola di negara-negara Eropa lainnya bernuansa korporat. Jerman tidak sempurna, tetapi sepakbolanya juga memiliki pesona yang merakyat.

  • “Kami autentik”

    FC Bayern München Visit Oktoberfest 2026
    Getty Images Sport

    Bayern Munich memiliki ikatan historis dengan Oktoberfest dan membawa semangat perayaan itu ke New York.

    Pada 18 September, Bayern Munich menyewa seluruh Timeout Market di Union Square, kawasan Manhattan bagian selatan, untuk menggelar acara Oktoberfest. Gagasannya sederhana: Die Roten akan menghadapi Union Berlin. Festival bir tahunan di Munich itu baru saja dimulai. Klub ingin membawanya ke Amerika.

    Acara semacam ini bukan hal baru. Setiap tahun, ada ratusan perayaan Oktoberfest di seluruh Amerika Serikat, berkat ketertarikan pada budaya Jerman (dan kegemaran minum alkohol). Namun, jarang ada yang didukung oleh liga.

    “Kami berpikir, ‘Tunggu sebentar, kami adalah merek Bavaria yang autentik. Mitra bir kami adalah Paulaner, salah satu dari hanya enam merek bir yang boleh disajikan di Oktoberfest asli. Mengapa kami tidak mengadakan sesuatu bersama dan membuatnya benar-benar autentik?’” jelas Kundra.

    Hasilnya sangat menarik. Ratusan orang memadati tempat yang relatif kecil itu. Ada maskot, gelas-gelas bir besar, dan layar-layar raksasa untuk menonton pertandingan. Bayern menghajar Union 7-0. Kane mencetak dua gol. Michael Olise mencetak tiga. Hasil itu bukan gambaran bagus soal keseimbangan kekuatan, tetapi menunjukkan betapa menariknya pertandingan yang ditawarkan. Setelah laga usai, penyelenggara mengadakan lomba menahan gelas bir. Peserta harus memegang segelas penuh bir berisi satu liter dengan lengan lurus, tanpa menjatuhkannya atau terjatuh.

    Tim putri Bayern Munich juga hadir. New York City berjarak sekitar 6.400 kilometer dari Munich. Namun, di sana pada hari itu, jaraknya terasa jauh lebih dekat.