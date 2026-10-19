Kristin Schrumpf diberi tahu bahwa ia tak boleh membicarakan taktik. Saat itu, perempuan asal Amerika Serikat tersebut berada di sebuah pub di London, mengutarakan pendapatnya tentang pertandingan Bayern Munich. Di dekatnya ada dua perempuan dan sekelompok besar pria yang sedang kesal. Seperti penggemar sepakbola lainnya, Schrumpf menunjukkan kelemahan taktis dalam sistem permainan Bayern. Seorang pria menanggapinya dengan marah:

“Pria itu berkata kepada saya, ‘Terus saja cari pria itu di Google, serahkan urusan taktik kepada para pria,’” kata Schrumpf.

Kejadian itu memberinya dorongan untuk membangun wadahnya sendiri. Schrumpf sudah cukup lama mempertimbangkan gagasan tentang ruang sepakbola yang lebih inklusif. Ia telah lama menjadi penggemar Bayern, tertarik kepada klub itu karena Robert Lewandowski dan akar keluarganya di Polandia. Menurutnya, perempuan membutuhkan tempat untuk membicarakan sepakbola dengan cara mereka sendiri, tanpa pria yang merendahkan pendapat mereka atau menyuruh mereka diam.

Dari situlah Bayern Red Ladies bermula. Mereka dengan bangga, dan memang beralasan, menyebut diri sebagai satu-satunya klub suporter internasional Bayern yang seluruh anggotanya perempuan. Pada awalnya, Schrumf harus bersusah payah mencari anggota. Ia bahkan harus mendaftarkan ibunya agar jumlah anggota mencapai batas minimum 11 orang untuk menjadi klub penggemar resmi. Kini, mereka memiliki lebih dari 300 anggota di 40 negara, dengan jumlah anggota yang besar pula di Amerika Serikat.

Dalam banyak hal, Red Ladies juga mencerminkan perjuangan Bundesliga untuk mendapatkan tempat di Amerika.

Premier League merajai sepakbola dunia sebagai liga domestik dengan kekuatan finansial terbesar. MLS pun memiliki basis penggemar yang besar dan terus berkembang di kawasan itu. Liga Jerman harus bersaing untuk merebut perhatian. Kesepakatan hak siar televisi yang baru dan daya tarik para bintang Bayern hanya bisa membawanya sampai titik tertentu. Bundesliga membutuhkan penggemar yang cukup peduli untuk terus kembali mengikuti liga tersebut. Di sinilah kelompok yang tumbuh dari akar rumput seperti Red Ladies berperan, memberi penggemar lama tempat untuk merasa menjadi bagian dari komunitas dan membuka jalan bagi penggemar baru untuk bergabung. Bagi Bundesliga, membangun komunitas seperti itu penting agar pijakannya di Amerika dapat bertahan lama.