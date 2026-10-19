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Bundesliga in America 1-1GOAL

“Harry Kane itu sebenarnya main di mana, sih?”: Bagaimana Bundesliga membangun ceruk pasarnya di AS sambil bersaing dengan Liga Primer Inggris dan MLS memperebutkan pemirsa

Para bintang Bayern, kesepakatan hak siar televisi baru, dan kelompok akar rumput seperti Red Ladies mendorong upaya Bundesliga mengubah antusiasme terhadap Piala Dunia menjadi dukungan jangka panjang di Amerika Serikat.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Kristin Schrumpf diberi tahu bahwa ia tak boleh membicarakan taktik. Saat itu, perempuan asal Amerika Serikat tersebut berada di sebuah pub di London, mengutarakan pendapatnya tentang pertandingan Bayern Munich. Di dekatnya ada dua perempuan dan sekelompok besar pria yang sedang kesal. Seperti penggemar sepakbola lainnya, Schrumpf menunjukkan kelemahan taktis dalam sistem permainan Bayern. Seorang pria menanggapinya dengan marah:

    “Pria itu berkata kepada saya, ‘Terus saja cari pria itu di Google, serahkan urusan taktik kepada para pria,’” kata Schrumpf.

    Kejadian itu memberinya dorongan untuk membangun wadahnya sendiri. Schrumpf sudah cukup lama mempertimbangkan gagasan tentang ruang sepakbola yang lebih inklusif. Ia telah lama menjadi penggemar Bayern, tertarik kepada klub itu karena Robert Lewandowski dan akar keluarganya di Polandia. Menurutnya, perempuan membutuhkan tempat untuk membicarakan sepakbola dengan cara mereka sendiri, tanpa pria yang merendahkan pendapat mereka atau menyuruh mereka diam.

    Dari situlah Bayern Red Ladies bermula. Mereka dengan bangga, dan memang beralasan, menyebut diri sebagai satu-satunya klub suporter internasional Bayern yang seluruh anggotanya perempuan. Pada awalnya, Schrumf harus bersusah payah mencari anggota. Ia bahkan harus mendaftarkan ibunya agar jumlah anggota mencapai batas minimum 11 orang untuk menjadi klub penggemar resmi. Kini, mereka memiliki lebih dari 300 anggota di 40 negara, dengan jumlah anggota yang besar pula di Amerika Serikat.

    Dalam banyak hal, Red Ladies juga mencerminkan perjuangan Bundesliga untuk mendapatkan tempat di Amerika.

    Premier League merajai sepakbola dunia sebagai liga domestik dengan kekuatan finansial terbesar. MLS pun memiliki basis penggemar yang besar dan terus berkembang di kawasan itu. Liga Jerman harus bersaing untuk merebut perhatian. Kesepakatan hak siar televisi yang baru dan daya tarik para bintang Bayern hanya bisa membawanya sampai titik tertentu. Bundesliga membutuhkan penggemar yang cukup peduli untuk terus kembali mengikuti liga tersebut. Di sinilah kelompok yang tumbuh dari akar rumput seperti Red Ladies berperan, memberi penggemar lama tempat untuk merasa menjadi bagian dari komunitas dan membuka jalan bagi penggemar baru untuk bergabung. Bagi Bundesliga, membangun komunitas seperti itu penting agar pijakannya di Amerika dapat bertahan lama.

  • “Kami ingin memanfaatkan momentum ini”

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    Eibner

    Piala Dunia tidak diragukan lagi telah meningkatkan minat terhadap sepak bola di Amerika.

    Piala Dunia dipandang sebagai titik balik bagi sepakbola di Amerika. Inilah momen ketika semua orang diharapkan sadar bahwa olahraga ini cukup menarik. Kenyataannya, anggapan itu terlalu sederhana. Sejumlah liga lebih berhasil dibanding liga lainnya. Ada yang diuntungkan oleh daya tarik para bintang, seperti La Liga. Ada pula yang diuntungkan oleh kedekatan geografis, seperti MLS.

    Bundesliga memiliki sedikit dari semuanya. Ya, Bayern memang sangat bagus, dan salah satu pemain terbaiknya, Harry Kane, masih berpeluang memenangi Ballon d'Or. Ya, secara lebih luas, ada ketertarikan di Amerika terhadap cara kerja sepakbola Jerman. Namun yang terpenting, waktunya tepat.

    "Setelah Piala Dunia, kami ingin memanfaatkan momentum itu. Kami telah melihat antusiasme terhadap sepakbola sepanjang musim panas. Yang kini kami coba lakukan, dan yang mulai kami lihat hasilnya, adalah mengajak penggemar sepakbola dari Piala Dunia untuk terus mengikuti sepakbola sepanjang satu musim. Idealnya, bersama Bundesliga," kata Robin Asutermann, Wakil Presiden Eksekutif Bundesliga untuk Amerika, kepada GOAL.

    Klub-klub juga menyadarinya.

    "Saya kira kami memandang Piala Dunia sebagai momen besar yang pasti akan mempercepat tumbuhnya minat," tambah Dee Kundra, Direktur Pelaksana strategi Bayern Munich di Amerika.

    Karena itu, mereka sudah cukup lama bersiap. Bayern pertama kali membuka kantor di Amerika pada 2014, secara kebetulan tepat setelah Jerman menjuarai Piala Dunia. Borussia Dortmund membangun kehadiran permanen di Amerika Serikat pada 2024 dan sejak itu menggelar kegiatan promosi di berbagai penjuru negara serta merangkul komunitas kreator konten di New York City. RB Leipzig bermitra dengan organisasi sepakbola usia muda "Top Baller" dan mengundang para pemenang kompetisi 1v1 untuk mengikuti seleksi tim senior pada November 2025.

  • “Ini memberi kami jangkauan yang jauh lebih luas”

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    Jan Huebner

    Kesepakatan hak siar televisi baru membuat Bundesliga lebih mudah disaksikan.

    Semua ini sulit terwujud tanpa kesepakatan hak siar yang layak. Jika ada satu hal yang diajarkan Premier League kepada Amerika, itu adalah betapa pentingnya kemudahan akses untuk menonton sepakbola. Jika orang tidak bisa menonton sepakbola, mereka tidak akan belajar mencintainya.

    Untungnya, kesepakatan hak siar Bundesliga di Amerika Serikat berakhir tepat sebelum Piala Dunia. Kesepakatannya dengan ESPN bernilai sekitar $30 juta per tahun, tetapi semua pertandingan hanya tersedia melalui layanan berbayar. Hanya segelintir laga, sebagian besar pertandingan besar Bayern Munich, yang tersedia di televisi terestrial. Itu berlaku untuk siaran berbahasa Inggris maupun Spanyol.

    Kali ini, Bundesliga memilih membagi hak siarnya di Amerika Serikat. USA Network dan platform film Fandango bersama-sama membayar $100 juta untuk hak siar berbahasa Inggris selama lima musim. Kedua layanan itu berada di bawah perusahaan induk yang sama, Versant, yang memiliki kehadiran kuat di NBA dan NFL. Setiap pertandingan tersedia untuk ditonton melalui salah satu layanan tersebut. Lebih dari 30 pertandingan ditayangkan di USA Network, yang memerlukan langganan televisi kabel standar. Sebanyak 270 pertandingan lainnya bisa ditonton gratis di Fandango.

    Hak siar berbahasa Spanyol dijual secara terpisah. Telemundo milik NBC Universal membeli hak atas seluruh siaran berbahasa Spanyol senilai $10 juta untuk tiga tahun ke depan. Pada dasarnya, Bundesliga memperoleh jumlah uang yang sama melalui dua kesepakatan terpisah.

    Terdengar rumit? Ada alasan di balik langkah tersebut.

    "Dalam era baru yang kami masuki terkait pengaturan hak siar, kami menempatkan diri dalam posisi yang membuat kami jauh lebih mudah diakses dibandingkan sebelumnya," kata Austermann. "Ini memberi kami jangkauan yang jauh lebih luas daripada yang pernah kami miliki di Amerika Serikat."

    Angka-angkanya pun terlihat menjanjikan. Melalui siaran berbahasa Spanyol, Bundesliga menjangkau sekitar 300.000 orang per pertandingan, sedikit di belakang Premier League dan jauh di atas Serie A.

    "Ini menjadi kejutan yang menyenangkan. Saya pikir apa yang kami lakukan adalah mengubah persepsi terhadap Bundesliga di negara ini," kata Joaquin Duro, EVP of Sports dan Head of Streaming di Telemundo, kepada GOAL.

    Piala Dunia juga turut mendongkrak angka tersebut. Jumlah pemirsa Telemundo melonjak selama turnamen itu, dengan jumlah penonton sepakbola berbahasa Spanyol hampir menyamai jumlah penonton siaran berbahasa Inggris.

    "Pada akhirnya, untuk pertama kalinya, pangsa pemirsa kami di Piala Dunia hampir berimbang, 50-50. Padahal, jika Anda benar-benar melihat potensi jumlah pemirsa yang bisa dijangkau FOX, perbandingannya pun tidak seimbang. Mereka bisa menjangkau sekitar 150 juta orang, sedangkan kami sekitar 45 hingga 50 juta orang. Jadi, meraih 50 persen pangsa pemirsa dan rating di Piala Dunia berarti lebih besar lagi bagi kami," tambah Duro.

  • “Ya Tuhan, ini Harry Kane!”

    Harry Kane 2026/27
    getty

    Kehadiran Bayern yang sangat besar di seluruh dunia turut membantu Bundesliga berkembang di AS.

    Tentu saja, ini tetap bisnis yang bertumpu pada para bintang. Bayern pun diuntungkan karena saat ini memiliki banyak bintang di panggung dunia. Mereka memang selalu memiliki pemain kelas dunia. Namun, ketika Robert Lewandowski meninggalkan klub untuk bergabung dengan Barcelona, ada kekosongan yang perlu diisi. Bayern akhirnya merespons dengan mendatangkan Kane setahun kemudian. Kapten Inggris itu memecahkan hampir semua rekor gol yang bisa diraihnya di kompetisi domestik dan menjadi salah satu kandidat terdepan peraih Ballon d'Or tahun ini.

    Hal itu membuat Bundesliga lebih mudah dipasarkan.

    "Saya pikir semuanya bergantung pada para superstar yang mungkin dikenal orang lewat Piala Dunia," kata Duro. "Lalu mereka berkata, 'Ya ampun, ini Harry Kane! Saya tahu Harry Kane! Harry Kane main di mana, sih?' Oh, ternyata di suatu tempat di Jerman."

    Bayern sendiri tahu bahwa keberadaan pemain elite membantu memperkuat pasar Amerika, meski mereka tidak selalu merekrut pemain demi menyenangkan penonton AS.

    "Seiring upaya kami merambah pasar internasional dan menjangkau pasar baru, budaya yang berpusat pada bintang sangat kuat dan kami harus memanfaatkannya karena kami juga memiliki beberapa bintang terbesar. Jadi, bagi kami, sangat penting untuk memanfaatkan budaya gaya tersebut," kata Kundra.

    Secara lebih luas, ini adalah periode yang kuat bagi Bayern secara keseluruhan. Mereka memberikan perlawanan sengit kepada PSG hingga akhir dalam semifinal Liga Champions tahun lalu dan harus diperhitungkan sebagai salah satu favorit juara musim ini. Mereka menjuarai Bundesliga dengan keunggulan 16 poin tahun lalu dan hanya sekali kalah di liga. Tentu, ada kekhawatiran soal kesenjangan kekuatan. Namun, Bayern yang tampil bagus cenderung berdampak baik bagi sepakbola Jerman di Amerika Serikat. Tidak diragukan lagi.

  • Mengaitkannya kembali dengan tradisi timnas putra Amerika Serikat dan klub

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FREIBURG
    AFP

    Tembok Kuning Dortmund termasuk salah satu pemandangan paling memikat di dunia sepak bola.

    Justru, liga melihat Bayern sebagai pintu masuk untuk mengenal Bundesliga, sekaligus berbagai kisah yang membuat kompetisi ini secara keseluruhan begitu menarik. Salah satunya adalah fakta bahwa kasta tertinggi sepakbola Jerman sejak lama menjadi tempat berkembangnya talenta Amerika Serikat, sesuatu yang terasa dekat bagi penggemar di sana.

    "Tidak harus selalu bintang papan atas. Bisa juga talenta yang sedang berkembang dan memiliki akar Amerika. Kita juga bisa membahas, 'Oke, apakah ini musim terobosan Malik Tillman di Leverkusen? Ya atau tidak?' Ia mungkin mendapat pengakuan secara luas pada level yang sama dengan Luis Diaz, tetapi itu tetap sebuah cerita. Liga kami memiliki jumlah pemain Amerika Serikat terbanyak sepanjang sejarah, lebih dari 80 orang," jelas Austermann.

    Masih ada kisah-kisah lain. Frankfurt, Dortmund, Leverkusen, dan Hamburg adalah klub-klub yang sangat menarik dengan sejarah gemilang. Kini, Bundesliga berusaha menceritakan kisah mereka dengan lebih efektif. Jobe Bellingham, Serhou Guirassy, Christopher Nkunku; mereka semua talenta luar biasa. Basis penggemar mereka pun sangat besar.

    "Seperti apa rasanya menjadi penggemar Frankfurt atau Dortmund? Apa yang begitu istimewa dari Tembok Kuning? Mengapa stadion-stadion selalu begitu riuh? Kisah-kisah seperti itulah yang perlu kami ceritakan secara aktif. Sebab, sekali lagi, saya tidak bisa berasumsi bahwa Anda, teman-teman Anda, atau orang-orang di Amerika Serikat sudah mengetahuinya. Dalam hal ini, kami perlu mempromosikannya dan, sampai batas tertentu, mengedukasi penonton," tambah Austermann.

    Itu berarti menggandeng sosok-sosok dengan banyak pengikut untuk mengulas klub secara mendalam. Langkah tersebut merupakan bagian dari inisiatif 'Discover a Club', yang memperkenalkan tim-tim Bundesliga yang disebut lebih kecil kepada khalayak yang jauh lebih luas.

    "Kami mengirim satu kreator dari Amerika Serikat dan satu dari Meksiko ke Jerman. Mereka menghabiskan satu pekan penuh bersama klub dan menceritakan kisah Frankfurt, Schalke, atau klub lainnya dengan cara yang sama sekali berbeda, dari sudut pandang Amerika. Kami menyediakan kontennya untuk penyiar kami dan menggunakannya di media sosial. Narasi ini dapat digunakan sepanjang musim," jelas Austermann.

    Hal ini juga terbantu oleh klub-klub Bundesliga yang jauh lebih tertarik menjalin kerja sama global dibandingkan klub-klub dari liga lain.

    "Klub-klub kami sangat terbuka terhadap hal itu. Mereka benar-benar aktif. Mereka tentu ingin menceritakan kisah mereka. Mereka bersaing di lapangan, tetapi dalam kegiatan internasional, khususnya di Amerika Serikat, kami tahu orang-orang mengikuti pemain, kemudian klub, lalu liga. Ya, kami bisa melakukan banyak hal, tetapi kami juga membutuhkan klub-klub tersebut," tambah Austermann.

    Ada hal lain pula. Sepakbola Jerman memiliki daya tariknya sendiri. Klub-klubnya cenderung dikelola secara berkelanjutan. Mereka jarang mengeluarkan dana besar dan dimiliki oleh para penggemar. Atmosfer pertandingan mereka tiada bandingannya. Sepakbola Eropa lainnya bersifat korporat. Jerman tidak sempurna, tetapi juga memiliki pesona yang dekat dengan masyarakat.

  • "Kami autentik"

    FC Bayern München Visit Oktoberfest 2026
    Getty Images Sport

    Bayern Munich memiliki hubungan bersejarah dengan Oktoberfest dan membawa semangat festival itu ke New York.

    Pada 18 September, Bayern Munich menyewa seluruh Timeout Market di Union Square, di tengah kawasan Manhattan bagian bawah, untuk menggelar acara Oktoberfest. Gagasannya cukup sederhana: Bayern Munich akan menghadapi Union Berlin. Festival bir tahunan yang berpusat di Munich itu baru saja dimulai. Klub ingin membawanya ke Amerika.

    Ini bukan hal yang benar-benar baru. Ratusan acara Oktoberfest digelar di seluruh Amerika Serikat setiap tahun, mencerminkan ketertarikan terhadap budaya Jerman sekaligus kegemaran akan minuman beralkohol. Namun, acara semacam itu jarang mendapat dukungan dari liga.

    “Kami berpikir, ‘Tunggu dulu, kami adalah merek Bavaria yang autentik. Mitra bir kami adalah Paulaner, salah satu dari hanya enam merek bir yang diizinkan disajikan di Oktoberfest asli. Mengapa kami tidak membuat sesuatu bersama dan menjadikannya benar-benar autentik?’” jelas Kundra.

    Hasilnya sangat menarik. Ratusan orang memadati tempat yang relatif kecil itu. Ada maskot, gelas bir besar, dan layar-layar raksasa untuk menyaksikan pertandingan. Bayern menghajar Union 7-0. Kane mencetak dua gol. Michael Olise mencetak tiga gol. Hasil itu bukan gambaran bagus tentang keseimbangan persaingan, tetapi menunjukkan betapa menariknya sajian pertandingan tersebut. Setelah laga usai, penyelenggara mengadakan lomba menahan gelas bir. Peserta harus memegang satu liter bir dengan lengan lurus, tanpa menurunkan gelas atau membiarkannya terjatuh.

    Bayern Munich juga hadir lewat kelompok perempuannya. Kota New York berjarak sekitar 6.400 kilometer dari Munich. Namun, di sana pada hari itu, jaraknya terasa jauh lebih dekat.