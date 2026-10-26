Pada 2019 silam, ketika diminta menyampaikan pendapatnya tentang Ballon d’Or oleh GIVEMESPORT, mantan penyerang Inggris Gary Lineker menganggap penghargaan itu tidak terlalu penting. Ia mengutip argumen yang kerap dikemukakan bahwa penghargaan individu pada akhirnya tidak berarti dalam olahraga beregu.

Namun, dalam jawabannya, Lineker juga menyoroti perbedaan penting antara apa yang diyakini banyak orang dihargai oleh Ballon d’Or dan apa yang sebenarnya menjadi tujuan penghargaan itu, dengan menilai kelayakan Messi untuk memenanginya pada tahun tersebut.

“Terpilih sebagai pemain terbaik tahun ini kini dianggap terlalu penting sampai tidak masuk akal. Ini sudah konyol,” kata Lineker. “Sebab, jika penghargaan itu diberikan kepada pemain terbaik setiap tahun, dia (Messi) akan memenanginya setiap tahun… Penampilan Messi musim lalu, sebelum akhir musim ketika menurut saya Barcelona mulai terlihat agak lelah dan agak tua, sungguh luar biasa. Statistiknya pun luar biasa.”

Di situlah letak inti perubahan Ballon d’Or. Alih-alih sekadar memilih pesepakbola terbaik di dunia setiap tahun tanpa memandang pencapaian atau trofi yang diraih, Bola Emas kini cenderung diberikan kepada pemain elite yang menjalani musim terbaik secara individu, dan yang penampilannya idealnya turut membawa timnya meraih trofi.

Belakangan ini, penyelenggara penghargaan, France Football, berupaya menegaskan bahwa para jurinya yang cenderung terpikat trofi tidak semata-mata mendasarkan pilihan pada jumlah gelar yang diraih seorang pemain sepanjang musim. Kebiasaan itu pada akhirnya membawa Jorginho ke podium pada 2021 setelah ia memainkan peran penting, meski jauh dari kata luar biasa, dalam keberhasilan Chelsea menjuarai Liga Champions dan Italia menjuarai Kejuaraan Eropa. Namun, tidak diragukan lagi bahwa masih ada kecenderungan untuk memilih pemain yang tampil baik dalam pertandingan terbesar dan menghadirkan momen penentu gelar di panggung paling bergengsi. Kecenderungan itu bisa saja membuat pemain selain Kane keluar sebagai pemenang pada Senin.

Meski demikian, tidak diragukan bahwa musim penyerang Bayern Munich itu mengungguli semua pemain lain dalam hal apa yang mampu ia hasilkan secara individu.