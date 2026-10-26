Pada Senin, London menjadi tuan rumah seremoni Ballon d’Or untuk pertama kalinya, ketika para tokoh terkemuka dunia sepak bola berdatangan ke ibu kota Inggris untuk merayakan 12 bulan terakhir dalam sepak bola.
Meski jumlah penghargaan yang diserahkan oleh pembawa acara Thierry Henry dan Kate Scott terus bertambah, siapa yang akhirnya meraih Bola Emas putra tetap menjadi topik perdebatan terbesar karena begitu banyaknya kandidat yang benar-benar layak.
Ada alasan kuat untuk mendukung lima hingga 10 pemain dari daftar pendek berisi 30 nama sebagai peraih penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola dunia. Namun, argumen untuk setiap kandidat unggulan menjelang seremoni juga memiliki kelemahan yang cukup berarti. Hal itu menjadikan persaingan Ballon d’Or 2026 yang paling terbuka sekaligus paling mengundang perdebatan dalam beberapa dekade.
Era duopoli Lionel Messi-Cristiano Ronaldo sudah lama berlalu; kini setiap musim dimulai dengan banyak pemain yang yakin bisa dinobatkan sebagai pemain terbaik di dunia. Namun, gambaran tentang pemenang akhirnya sebagai pemain terbaik di dunia itu mungkin justru mengaburkan fakta bahwa sejak awal, pemain yang jelas paling pantas memenangi Ballon d’Or 2026 adalah Harry Kane.