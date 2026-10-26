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Harry Kane Ballon d'Or 1:1Getty/GOAL

Harry Kane bukan pesepakbola terbaik dunia, tetapi bintang Bayern Munich dan Inggris itu layak meraih Ballon d'Or 2026 berkat musim yang gemilang

Setelah mencetak lebih dari 70 gol untuk klub dan negaranya sepanjang musim 2025-26, mantan penyerang Tottenham itu dianugerahi Bola Emas di London pada Senin.

Tom Maston
Diterjemahkan oleh

  • Pada Senin, London menjadi tuan rumah seremoni Ballon d’Or untuk pertama kalinya, ketika para tokoh terkemuka dunia sepak bola berdatangan ke ibu kota Inggris untuk merayakan 12 bulan terakhir dalam sepak bola.

    Meski jumlah penghargaan yang diserahkan oleh pembawa acara Thierry Henry dan Kate Scott terus bertambah, siapa yang akhirnya meraih Bola Emas putra tetap menjadi topik perdebatan terbesar karena begitu banyaknya kandidat yang benar-benar layak.

    Ada alasan kuat untuk mendukung lima hingga 10 pemain dari daftar pendek berisi 30 nama sebagai peraih penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola dunia. Namun, argumen untuk setiap kandidat unggulan menjelang seremoni juga memiliki kelemahan yang cukup berarti. Hal itu menjadikan persaingan Ballon d’Or 2026 yang paling terbuka sekaligus paling mengundang perdebatan dalam beberapa dekade.

    Era duopoli Lionel Messi-Cristiano Ronaldo sudah lama berlalu; kini setiap musim dimulai dengan banyak pemain yang yakin bisa dinobatkan sebagai pemain terbaik di dunia. Namun, gambaran tentang pemenang akhirnya sebagai pemain terbaik di dunia itu mungkin justru mengaburkan fakta bahwa sejak awal, pemain yang jelas paling pantas memenangi Ballon d’Or 2026 adalah Harry Kane.

  • Narasi baru

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024
    AFP

    Apakah Ballon d'Or benar-benar diberikan kepada pemain terbaik di dunia, atau sekadar kepada pemain yang menjalani musim terbaik, telah menjadi bahan perdebatan.

    Pada 2019 silam, ketika diminta menyampaikan pendapatnya tentang Ballon d’Or oleh GIVEMESPORT, mantan penyerang Inggris Gary Lineker menganggap penghargaan itu tidak terlalu penting. Ia mengutip argumen yang kerap dikemukakan bahwa penghargaan individu pada akhirnya tidak berarti dalam olahraga beregu.

    Namun, dalam jawabannya, Lineker juga menyoroti perbedaan penting antara apa yang diyakini banyak orang dihargai oleh Ballon d’Or dan apa yang sebenarnya menjadi tujuan penghargaan itu, dengan menilai kelayakan Messi untuk memenanginya pada tahun tersebut.

    “Terpilih sebagai pemain terbaik tahun ini kini dianggap terlalu penting sampai tidak masuk akal. Ini sudah konyol,” kata Lineker. “Sebab, jika penghargaan itu diberikan kepada pemain terbaik setiap tahun, dia (Messi) akan memenanginya setiap tahun… Penampilan Messi musim lalu, sebelum akhir musim ketika menurut saya Barcelona mulai terlihat agak lelah dan agak tua, sungguh luar biasa. Statistiknya pun luar biasa.”

    Di situlah letak inti perubahan Ballon d’Or. Alih-alih sekadar memilih pesepakbola terbaik di dunia setiap tahun tanpa memandang pencapaian atau trofi yang diraih, Bola Emas kini cenderung diberikan kepada pemain elite yang menjalani musim terbaik secara individu, dan yang penampilannya idealnya turut membawa timnya meraih trofi.

    Belakangan ini, penyelenggara penghargaan, France Football, berupaya menegaskan bahwa para jurinya yang cenderung terpikat trofi tidak semata-mata mendasarkan pilihan pada jumlah gelar yang diraih seorang pemain sepanjang musim. Kebiasaan itu pada akhirnya membawa Jorginho ke podium pada 2021 setelah ia memainkan peran penting, meski jauh dari kata luar biasa, dalam keberhasilan Chelsea menjuarai Liga Champions dan Italia menjuarai Kejuaraan Eropa. Namun, tidak diragukan lagi bahwa masih ada kecenderungan untuk memilih pemain yang tampil baik dalam pertandingan terbesar dan menghadirkan momen penentu gelar di panggung paling bergengsi. Kecenderungan itu bisa saja membuat pemain selain Kane keluar sebagai pemenang pada Senin.

    Meski demikian, tidak diragukan bahwa musim penyerang Bayern Munich itu mengungguli semua pemain lain dalam hal apa yang mampu ia hasilkan secara individu.

  • Statistik luar biasa

    FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026
    Getty Images Sport

    Gol-gol Kane mengantarkan Bayern meraih dua gelar domestik di Jerman

    Pejamkan mata dan bayangkan seorang pemain yang mencetak 73 gol hanya dalam 65 penampilan untuk klub dan negaranya sepanjang satu musim. Sebanyak 36 gol di antaranya, yang tercipta dengan rata-rata satu gol setiap 66 menit bermain, mengantarkan klubnya meraih gelar liga. Ia juga mencetak gol di setiap putaran kompetisi piala domestik, dengan torehan 10 gol dalam enam pertandingan, termasuk hat-trick penentu kemenangan di final.

    Di Liga Champions, pemain ini mencetak 14 gol dalam 13 pertandingan, termasuk gol dalam kelima laga fase gugur yang ia mainkan saat timnya mencapai semifinal. Di Piala Dunia, ia menjadi kapten negaranya hingga meraih peringkat ketiga, pencapaian terbaik mereka di luar negeri, sembari mencetak enam gol (jumlah yang hanya dilampaui oleh empat pemain lain), termasuk gol penentu kemenangan di dua putaran fase gugur.

    Mengesankan, bukan? Statistik itu saja, yang tentu saja merupakan catatan Kane pada musim 2025-26, seharusnya cukup untuk menuntaskan perdebatan soal Ballon d’Or. Hanya satu orang, Messi pada musim 2011-12, yang mencetak lebih banyak gol dalam satu musim pada abad ke-21 dibandingkan Kane musim lalu.

    Ketajamannya di dalam dan sekitar kotak penalti saat ini tak tertandingi. Meski gol-gol Kane tidak menghasilkan dua trofi terbesar, gol-gol itu tetap membawa Bayern meraih trofi serta memastikan Bayern dan Inggris bertahan dalam persaingan hingga tahap lanjut turnamen tingkat benua dan dunia.

  • Aset serbabisa

    Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Kesediaan Kane untuk turun lebih dalam membuat rekan-rekannya di klub dan tim nasional tampil maksimal.

    Namun, bukan berarti Kane sekadar pencetak gol yang menunggu di kotak penalti hingga rekan-rekan setimnya memberinya peluang mudah. Kane adalah penyelesai peluang kelas elite yang mampu mencetak gol-gol spektakuler, tetapi gambaran itu pun belum sepenuhnya mencerminkan kualitasnya sebagai pesepakbola.

    Kemampuannya dalam berbagai aspek permainan menjadikan Kane penyerang nomor 9 paling menonjol di generasinya. Kesediaannya untuk turun menjemput bola dan memberi dampak positif pada serangan lewat umpan serta pergerakannya nyaris tak tertandingi di antara para pemain papan atas seusianya.

    Catatan delapan assist sepanjang musim lalu tidak cukup menggambarkan kekuatan kreatif Kane sejak memasuki usia 30-an. Bersama Bayern saja, ia menciptakan 26 “peluang besar” di semua kompetisi. Andai rekan-rekan setimnya setajam kapten Inggris itu di depan gawang, ia mungkin juga berada di jajaran teratas daftar pemberi assist di Eropa.

    Terlepas dari itu, kemampuan Kane membuka ruang bagi pemain lain menjadi kunci dalam cara bermain yang diinginkan Vincent Kompany dan Thomas Tuchel. Maka, tidak mengherankan jika para pemain sayap dan gelandang yang kerap menusuk ke kotak penalti, baik di Bayern maupun Inggris, tampil cemerlang saat bermain bersama mantan pemain kesayangan pendukung Tottenham yang kini berusia 33 tahun itu.

  • Persaingan terbuka lebar

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Aksi gemilang Messi di Piala Dunia kembali menempatkannya dalam persaingan meraih Ballon d'Or

    Namun, terlepas dari semua itu, muncul perasaan yang kian kuat bahwa Kane tidak akan meraih Ballon d’Or yang layak ia dapatkan berkat penampilannya sepanjang musim. Salah satu penyebabnya adalah persaingan yang begitu terbuka, dengan suara yang berpotensi terpecah dengan cara yang jarang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya.

    Para pemilih yang masih meyakini bahwa Ballon d’Or seharusnya diberikan kepada ‘pesepakbola terbaik di dunia’ punya alasan kuat untuk memilih Lamine Yamal, meski secara individu ia gagal tampil sesuai harapan saat Spanyol menjuarai Piala Dunia. Mereka juga bisa memilih Kylian Mbappe, yang mencetak hampir 60 gol untuk Real Madrid dan Prancis serta meraih Sepatu Emas Piala Dunia, kendati ia juga turut menanggung banyak kesalahan atas kegagalan kedua timnya meraih trofi.

    Sementara itu, aksi gemilang Messi pada musim panas di Amerika Utara bahkan memunculkan anggapan bahwa ia masih menjadi pemain terbaik di dunia. Meski demikian, level persaingan di MLS membuat pencapaiannya di sana masih dipertanyakan.

    Ada pula pemilih yang mengutamakan penampilan di Liga Champions dan karena itu memilih Khvicha Kvaratskhelia setelah aksi gemilangnya pada fase gugur bersama Paris Saint-Germain, meski penampilannya di Ligue 1 jarang mencapai level yang sama. Sebagian pemilih juga akan menempatkan Piala Dunia di atas segalanya, sehingga Rodri, yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen, masuk dalam persaingan meski menjalani musim yang biasa saja bersama Manchester City.

  • Kampanye yang tenang

    FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP
    AFP

    Kane tidak mendapat dukungan terbuka dari Bayern seperti yang diterima Yamal dan Mbappe dari klub masing-masing.

    Peluang Kane tidak terbantu oleh perang humas yang sangat gencar sepanjang proses pemungutan suara. Barcelona dan Real Madrid, khususnya, sibuk mengampanyekan Yamal dan Mbappe, sementara kedua pemain itu juga tak melewatkan kesempatan untuk menyampaikan alasan mengapa mereka layak menang.

    Ditambah lagi dorongan dari rekan-rekan setim Messi di Argentina agar ia meraih Bola Emas kesembilan, serta seruan yang sesekali muncul dari orang-orang di sekitar PSG agar Kvaratskhelia atau salah satu pemain mereka lainnya yang menjuarai Liga Champions meraih penghargaan itu. Alhasil, dukungan terbuka untuk Kane sama sekali tidak mencapai tingkat yang mendekati mereka.

    “Saya tidak memikirkan Ballon d’Or ini setiap hari,” kata pelatih Bayern, Kompany, saat ditanya apakah Kane atau Olise yang seharusnya menang, sedikit lebih dari sepekan sebelum seremoni. Jawaban itu menggambarkan situasinya dengan jelas. “Saya berharap pemain Bayern menang, tetapi tentu saja, yang lebih penting bagi saya adalah kami meraih gelar bersama Bayern.”

    Kane pun tidak banyak membantu peluangnya sendiri di luar lapangan dibandingkan dengan sejumlah pesaingnya. Pernyataannya yang paling menyita perhatian soal penghargaan itu, jika memang bisa disebut demikian, muncul dalam wawancara dengan Marca pada September. Ia mengatakan: “Saya tidak pernah suka terlalu banyak membicarakan diri sendiri. Satu-satunya hal yang ingin saya katakan adalah musim lalu luar biasa, baik secara pribadi maupun sebagai tim. Sejauh ini, itu adalah musim terbaik dalam hidup saya.”

    “Memang, mengakhiri musim dengan 73 gol, jumlah terbanyak kedua dalam sejarah, sudah berbicara dengan sendirinya,” tambahnya. “Saya sangat bangga akan hal itu. Saya hanya bisa berterima kasih kepada rekan-rekan setim dan semua orang yang telah membantu saya mewujudkannya.”

  • Ikon yang kurang dihargai

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    Para pengkritik Kane kini mungkin akhirnya mengakui bahwa ia termasuk jajaran megabintang elite dunia

    Masih ada orang-orang yang tak akan pernah menghargai Kane atas kualitasnya yang sesungguhnya. Satu-satunya cara untuk membuat para pengkritiknya berubah pikiran adalah mencetak gol. Musim lalu, ia melakukannya dalam jumlah yang luar biasa.

    Waktu Yamal dan Mbappe pasti akan tiba. Namun pada 2026, mereka harus mengakui keunggulan Harry Kane, peraih Ballon d'Or.