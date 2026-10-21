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Harry Kane Ballon d'Or 1:1Getty/GOAL

Harry Kane bukan pesepakbola terbaik di dunia, tetapi bintang Bayern Munich dan Inggris itu paling layak meraih Ballon d'Or pada 2026

Meski mencetak lebih dari 70 gol sepanjang musim 2025/26, mantan penyerang Tottenham itu belum meyakinkan semua orang bahwa ia layak meraih Bola Emas.

Tom Maston
Diterjemahkan oleh

  • Pada Senin, London akan menjadi tuan rumah seremoni Ballon d’Or untuk pertama kalinya, dengan tokoh-tokoh terkemuka dunia sepakbola dijadwalkan berkumpul di ibu kota Inggris untuk merayakan perjalanan sepakbola selama 12 bulan terakhir.

    Meski jumlah penghargaan yang akan diserahkan oleh pembawa acara Thierry Henry dan Kate Scott terus bertambah, sosok yang akan menerima Bola Emas putra tetap menjadi topik perdebatan terbesar, bahkan ketika hanya ada dua atau tiga kandidat yang layak. Namun, pada 2026, perdebatan seputar Ballon d’Or mencapai puncaknya karena begitu banyaknya kandidat.

    Ada alasan kuat untuk mendukung antara lima hingga 10 pemain dalam daftar 30 kandidat sebagai peraih penghargaan individu paling bergengsi di sepakbola dunia, setelah begitu banyak pemain menunjukkan kelayakan mereka sepanjang musim 2025-26 serta Piala Dunia yang berlangsung setelahnya.

    Namun, masing-masing favorit menjelang seremoni juga memiliki kelemahan yang cukup berarti, sehingga persaingan Ballon d’Or kali ini menjadi yang paling terbuka sekaligus paling kontroversial dalam beberapa dekade. Era ketika Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mendominasi penghargaan ini sudah lama berlalu; kini, setiap musim dimulai dengan banyak pemain yang yakin bisa dinobatkan sebagai pemain terbaik di dunia.

    Meski begitu, sebutan pemain terbaik di dunia bagi pemenang penghargaan ini mungkin justru mengaburkan penilaian terhadap pemain yang jelas paling layak meraih Ballon d’Or 2026: Harry Kane.

  • Narasi baru

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024
    AFP

    Apakah Ballon d'Or benar-benar diberikan kepada pemain terbaik di dunia atau sekadar pemain yang menjalani musim terbaik telah menjadi bahan perdebatan.

    Pada 2019, ketika dimintai pendapat tentang Ballon d’Or oleh GIVEMESPORT, mantan penyerang Inggris Gary Lineker menilai penghargaan itu tidak terlalu penting. Ia mengemukakan argumen yang kerap terdengar bahwa penghargaan individu pada akhirnya tidak berarti banyak dalam olahraga beregu.

    Namun, dalam jawabannya, Lineker juga menyoroti perbedaan mendasar antara apa yang menurut banyak orang dihargai oleh Ballon d’Or dan tujuan penghargaan itu dalam praktiknya. Ia melakukannya dengan menilai kelayakan Messi untuk meraih penghargaan tersebut pada tahun itu.

    “Status pemain terbaik tahun ini yang ditentukan lewat pemungutan suara kini dianggap terlalu penting. Ini sudah konyol,” kata Lineker. “Sebab, kenyataannya, jika penghargaan ini diberikan kepada pemain terbaik setiap tahun, Messi akan memenanginya setiap tahun… Penampilan Messi musim lalu, sebelum akhir musim ketika menurut saya Barcelona mulai terlihat agak lelah dan agak menua, sungguh luar biasa. Catatan statistiknya luar biasa.”

    Di situlah inti dari perubahan Ballon d’Or. Alih-alih sekadar memilih pesepakbola terbaik di dunia setiap tahun tanpa memandang pencapaian atau trofi yang diraihnya, Bola Emas kini cenderung diberikan kepada pemain elite yang menjalani musim individu terbaik dan, idealnya, membawa timnya meraih trofi lewat penampilannya.

    Penyelenggara acara, France Football, belakangan berupaya menegaskan bahwa para jurinya tidak mendasarkan pilihan semata-mata pada jumlah gelar yang dimenangi seorang pemain dalam satu musim. Kebiasaan terpikat oleh trofi itu pada akhirnya membuat Jorginho menempati salah satu dari tiga posisi teratas pada 2021, setelah ia memainkan peran penting, meski jauh dari luar biasa, dalam keberhasilan Chelsea menjuarai Liga Champions dan Italia menjuarai Piala Eropa. Namun, kecenderungan untuk memilih pemain yang tampil bagus dalam pertandingan terbesar dan menghasilkan momen penentu gelar di panggung termegah jelas masih ada. Hal itu bisa membuat pemain selain Kane meraih penghargaan tersebut pekan depan.

    Meski begitu, tidak diragukan lagi bahwa musim yang dijalani penyerang Bayern Munich tersebut mengungguli semua pemain lain dari segi apa yang mampu ia hasilkan secara individu.

  • Statistik yang luar biasa

    FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026
    Getty Images Sport

    Gol-gol Kane mengantar Bayern meraih dua gelar domestik di Jerman

    Pejamkan mata dan bayangkan seorang pemain yang mencetak 73 gol hanya dalam 65 penampilan bersama klub dan tim nasional sepanjang satu musim. Sebanyak 36 gol di antaranya, dengan rata-rata satu gol setiap 66 menit ia berada di lapangan, mengantar klubnya meraih gelar liga. Ia juga mencetak gol di setiap babak kompetisi piala domestik, dengan total 10 gol dalam enam pertandingan, termasuk hat-trick penentu kemenangan di final.

    Di Liga Champions, pemain ini mencetak 14 gol dalam 13 pertandingan, termasuk gol di kelima laga fase gugur yang ia mainkan saat timnya melaju ke semi-final. Di Piala Dunia, ia menjadi kapten tim nasionalnya hingga finis di posisi ketiga, pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah di luar negeri. Ia mencetak enam gol, jumlah yang hanya dilampaui empat pemain lain, termasuk gol penentu kemenangan di dua babak fase gugur.

    Statistik itu saja, yang tentu saja merupakan catatan Kane pada musim 2025-26, seharusnya cukup untuk mengakhiri perdebatan soal Ballon d’Or. Hanya satu pemain, yakni Messi pada musim 2011-12, yang mencetak lebih banyak gol dalam satu musim di abad ke-21 dibandingkan Kane musim lalu.

    Produktivitas Kane di dalam dan sekitar kotak penalti saat ini tidak tertandingi. Meski gol-golnya tidak menghasilkan dua trofi terbesar, gol-gol itu tetap membantu Bayern meraih trofi serta memastikan Bayern dan Inggris terus bersaing hingga tahap akhir turnamen kontinental dan global masing-masing.

  • Aset serbabisa

    Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Kesediaan Kane untuk turun lebih dalam membuat rekan-rekannya di klub dan tim nasional tampil maksimal.

    Namun, bukan berarti Kane sekadar pencetak gol yang menunggu di kotak penalti untuk menerima peluang mudah dari rekan-rekan setimnya. Kane adalah penyelesai peluang kelas elite yang mampu mencetak gol-gol spektakuler. Bahkan, gambaran itu pun belum sepenuhnya menggambarkan kualitasnya sebagai pesepakbola.

    Kemampuan Kane yang menyeluruh menjadikannya penyerang nomor 9 paling menonjol di generasinya. Kesediaannya untuk turun menjemput bola dan memberi dampak positif pada serangan melalui umpan serta pergerakannya nyaris tak tertandingi di antara sesama pemain papan atas.

    Catatan hanya delapan assist sepanjang musim lalu tidak mencerminkan kekuatan kreatif yang dimiliki Kane sejak memasuki usia 30-an. Untuk Bayern saja, ia menciptakan 26 ‘peluang besar’ di semua kompetisi. Mungkin, jika rekan-rekan setimnya setajam kapten Inggris itu di depan gawang, Kane juga akan berada di papan atas daftar pemberi assist di Eropa.

    Bagaimanapun, kemampuan Kane membuka ruang bagi pemain lain menjadi kunci dalam cara bermain yang diinginkan Vincent Kompany maupun Thomas Tuchel. Tak mengherankan jika para pemain sayap dan gelandang yang merangsek ke kotak penalti di Bayern serta Inggris tampil gemilang saat bermain bersama mantan pemain kesayangan Tottenham yang berusia 33 tahun itu.

  • Persaingan terbuka lebar

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Penampilan gemilang Messi di Piala Dunia kembali menjadikannya kandidat peraih Ballon d'Or

    Namun, terlepas dari semua itu, kian terasa bahwa Kane mungkin tidak akan meraih Ballon d’Or yang layak ia dapatkan berkat performanya sepanjang musim. Salah satu penyebabnya adalah persaingan yang begitu terbuka, sehingga suara kemungkinan akan terbagi dengan cara yang jarang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya.

    Para juri yang masih meyakini Ballon d’Or seharusnya diberikan kepada ‘pesepakbola terbaik di dunia’ mungkin akan memilih Lamine Yamal, meski ia gagal memenuhi harapan secara individu saat Spanyol menjuarai Piala Dunia. Mereka juga bisa memilih Kylian Mbappe, yang mencetak hampir 60 gol untuk Real Madrid dan Prancis serta meraih Sepatu Emas Piala Dunia, tetapi tetap mendapat banyak kritik atas kegagalan tim-timnya meraih trofi.

    Sementara itu, aksi gemilang Messi pada musim panas di Amerika Utara bahkan memunculkan anggapan bahwa ia masih merupakan pemain terbaik di dunia. Meski demikian, masih ada pertanyaan tentang seberapa besar pencapaiannya di MLS patut diperhitungkan mengingat tingkat persaingan di sana.

    Ada pula juri yang lebih mengutamakan performa di Liga Champions dan, karena itu, mungkin memilih Khvicha Kvaratskhelia berkat penampilan gemilangnya untuk Paris Saint-Germain pada babak gugur, meski performanya di Ligue 1 jarang mencapai level yang sama. Sebagian juri juga akan menempatkan Piala Dunia di atas segalanya, sehingga Rodri, Pemain Terbaik Turnamen, masuk dalam persaingan meski menjalani musim yang biasa-biasa saja di Manchester City.

    Ditambah lagi, sebagian juri mungkin menilai perkembangan Michael Olise menjadi salah satu penyerang komplet elite lebih layak mendapat suara mereka ketimbang Kane. Akibatnya, ada risiko suara para pendukung pemain dari trio lini depan Bayern terpecah, sehingga membuka jalan bagi salah satu nama yang disebut sebelumnya untuk meraih Ballon d’Or.

  • Kampanye yang tenang

    FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP
    AFP

    Kane belum mendapat dukungan terbuka dari Bayern seperti yang diterima Yamal dan Mbappe dari klub masing-masing.

    Peluang Kane tidak terbantu oleh perang PR yang sangat riuh seputar proses pemungutan suara. Barcelona dan Real Madrid, khususnya, sibuk mengampanyekan Yamal dan Mbappe, sementara kedua pemain itu juga tak melewatkan kesempatan untuk menyuarakan alasan mengapa mereka layak menang.

    Ditambah dorongan dari rekan-rekan Messi di timnas Argentina agar ia meraih Bola Emas kesembilan, serta seruan yang sesekali muncul dari orang-orang di sekitar PSG agar Kvaratskhelia atau salah satu pemain mereka yang menjuarai Liga Champions meraih penghargaan itu, dukungan terbuka bagi Kane sama sekali belum mencapai tingkat yang sebanding.

    “Saya tidak memikirkan Ballon d’Or ini setiap hari,” kata pelatih Bayern, Kompany, ketika ditanya pekan lalu apakah Kane atau Olise yang seharusnya menang, sebuah jawaban yang menggambarkan situasi itu dengan jelas. “Saya berharap pemain Bayern menang, tetapi tentu saja, bagi saya lebih penting kami meraih gelar bersama Bayern.”

    Kane sendiri, dibandingkan dengan beberapa pesaingnya, juga tidak banyak membantu peluangnya di luar lapangan. Pernyataannya yang paling menarik perhatian mengenai hal ini, jika memang bisa disebut demikian, muncul dalam wawancara dengan Marca pada September, ketika ia berkata: “Saya tidak pernah suka terlalu banyak membicarakan diri sendiri. Satu-satunya hal yang ingin saya katakan adalah musim lalu luar biasa, baik secara pribadi maupun sebagai tim. Itu, sejauh ini, adalah musim terbaik dalam hidup saya.”

    “Memang benar, finis dengan 73 gol, jumlah terbanyak kedua dalam sejarah, sudah berbicara dengan sendirinya,” tambahnya. “Saya sangat bangga akan hal itu. Saya hanya bisa berterima kasih kepada rekan-rekan setim dan semua orang yang telah membantu saya mewujudkannya.”

  • Ikon yang kurang dihargai

    FBL-GER-SUPERCUP-DORTMUND-BAYERN MUNICH
    AFP

    Sebagian pengkritik Kane tidak akan pernah mengakui statusnya sebagai salah satu bintang papan atas dunia.

    Kerendahan hati Kane mungkin menjadi salah satu alasan mengapa ia belum mencapai status raksasa komersial seperti beberapa pesaingnya dalam perebutan penghargaan ini. Sulit bagi siapa pun untuk menyamai Mbappe, Messi, Erling Haaland atau, belakangan ini, Yamal dalam hal kontrak iklan dan citra merek. Namun, dari sudut pandang Inggris, Kane sudah tertinggal dari Jude Bellingham, sementara di Bayern ia kian tertinggal dari Olise yang daya jualnya terus meningkat.

    Penilaian terhadapnya juga akan berkurang di mata mereka yang menganggap mencetak gol di Bundesliga tidak setara dengan melakukannya di Premier League atau La Liga, serta mereka yang menyoroti bahwa 19 golnya berasal dari titik penalti. Ada pula bias anti-Inggris dalam sepakbola di seluruh dunia, yang mungkin memang beralasan. Karena itu, terlepas dari segala yang ia tunjukkan di lapangan selama sekitar 12 bulan terakhir, sebagian orang tidak akan pernah menghargai Kane sebagaimana mestinya.

    Satu-satunya cara Kane untuk mengubah pandangan para pengkritiknya adalah dengan mencetak gol, dan ia melakukannya dalam jumlah besar sepanjang musim lalu. Ada banyak pesepakbola yang bakatnya membuat mereka layak meraih Ballon d’Or, dan Kane telah membuktikan bahwa ia termasuk di antara mereka.

    Apakah cukup banyak pemilih penghargaan ini yang sependapat, kita akan mengetahuinya pada Senin. Jika Kane tidak membawa pulang penghargaan yang begitu layak ia dapatkan di kota asalnya, patut dipertanyakan apa lagi yang seharusnya bisa ia lakukan.