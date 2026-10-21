Pada Senin, London akan menjadi tuan rumah seremoni Ballon d’Or untuk pertama kalinya, dengan tokoh-tokoh terkemuka dunia sepakbola dijadwalkan berkumpul di ibu kota Inggris untuk merayakan perjalanan sepakbola selama 12 bulan terakhir.

Meski jumlah penghargaan yang akan diserahkan oleh pembawa acara Thierry Henry dan Kate Scott terus bertambah, sosok yang akan menerima Bola Emas putra tetap menjadi topik perdebatan terbesar, bahkan ketika hanya ada dua atau tiga kandidat yang layak. Namun, pada 2026, perdebatan seputar Ballon d’Or mencapai puncaknya karena begitu banyaknya kandidat.

Ada alasan kuat untuk mendukung antara lima hingga 10 pemain dalam daftar 30 kandidat sebagai peraih penghargaan individu paling bergengsi di sepakbola dunia, setelah begitu banyak pemain menunjukkan kelayakan mereka sepanjang musim 2025-26 serta Piala Dunia yang berlangsung setelahnya.

Namun, masing-masing favorit menjelang seremoni juga memiliki kelemahan yang cukup berarti, sehingga persaingan Ballon d’Or kali ini menjadi yang paling terbuka sekaligus paling kontroversial dalam beberapa dekade. Era ketika Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mendominasi penghargaan ini sudah lama berlalu; kini, setiap musim dimulai dengan banyak pemain yang yakin bisa dinobatkan sebagai pemain terbaik di dunia.

Meski begitu, sebutan pemain terbaik di dunia bagi pemenang penghargaan ini mungkin justru mengaburkan penilaian terhadap pemain yang jelas paling layak meraih Ballon d’Or 2026: Harry Kane.