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Decision Day 1-1GOAL

Hari Penentuan MLS: Apakah masa Greg Vanney sudah habis? LA Galaxy menyia-nyiakan tiket playoff, Nashville SC mencetak sejarah, dan Inter Miami berantakan

Nashville memasuki babak playoff dengan pencapaian bersejarah, sementara ambruknya Galaxy memunculkan pertanyaan soal masa depan Greg Vanney dan kelemahan pertahanan Miami memberi harapan kepada para rivalnya.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Pekan lalu, Cristian Espinoza enggan memberi kepastian apakah Nashville SC akan mencetak rekor baru untuk perolehan poin terbanyak dalam satu musim MLS.

    “Saya harap begitu,” ujarnya sambil tersenyum kecut.

    Ironisnya, bagi tim yang membuat pencapaian itu tampak begitu mudah, masih ada sedikit ketidakpastian. Apakah B.J. Callaghan akan menurunkan susunan pemain terkuatnya, atau memilih bermain lebih aman saat menghadapi FC Cincinnati? Apakah ia akan mengambil risiko pemainnya cedera setelah meraih Supporters' Shield dan menyamai rekor 74 poin Inter Miami pada musim reguler?

    Harapan Espinoza pun terwujud. Callaghan menurunkan para pemain andalannya dan, meski Nashville harus bekerja keras, dua gol Sam Surridge dalam waktu singkat pada babak kedua memastikan kemenangan 2-0 sekaligus mengantar mereka ke buku rekor.

    Sejujurnya, itulah sorotan utama dari Decision Day yang selebihnya agak hambar. Drama terbesar dalam perebutan tempat di babak playoff terjadi di Utah, ketika LA Galaxy kehilangan kendali dan RSL yang bermain terorganisasi berhasil merebut satu tempat di babak wild card. Di Wilayah Timur, Chicago Fire yang diperkuat Robert Lewandowski dan New England Revolution harus menyesali peluang yang terlewat untuk naik di klasemen.

    GOAL mengulas hal-hal utama yang menjadi sorotan dari Decision Day MLS...

  • Nashville mencetak sejarah (lagi)

    FC Cincinnati v Nashville SC
    Getty Images Sport

    Nashville mencetak rekor poin baru setelah menang 2-0 atas Cincinnati pada Sabtu malam.

    Mereka layak mendapat ucapan selamat.

    Nashville bukan hanya tim terbaik musim ini, tetapi mungkin juga tim MLS paling komplet dalam beberapa waktu terakhir. Ada dua hal luar biasa dari tim ini. Pertama, mereka nyaris tidak memiliki kelemahan: sama dominannya saat bertahan maupun menyerang. Kedua, mereka terus berjuang hingga akhir. Pekan demi pekan, mereka mencetak gol di menit-menit akhir. Rasanya hampir sempurna bahwa bahkan dalam pertandingan yang sebenarnya tidak terlalu 'berarti', Sam Surridge mencetak gol kedua untuk memastikan kemenangan pada menit ke-86. Begitulah Nashville.

    Lalu, apa selanjutnya? Kini saatnya mereka menikmati pencapaian ini. Nashville telah mengukir namanya dalam sejarah. Ini juga tampak sebagai pertanda kurang baik bagi pemenang laga play-off wildcard antara FC Cincy dan Orlando City. Apakah salah satu dari mereka benar-benar punya peluang dalam seri yang dimainkan hingga salah satu tim meraih dua kemenangan? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda.

  • LA Galaxy menyia-nyiakan peluang, apakah Vanney akan dipecat?

    Real Salt Lake v LA Galaxy
    Getty Images Sport

    Galaxy asuhan Vanney tampil mengecewakan saat menghadapi RSL dan gagal lolos ke playoff pada rintangan terakhir.

    Akan ada banyak perdebatan soal apakah Greg Vanney harus dipecat. Keputusan itu mungkin tidak mudah. Vanney bisa menunjuk cedera sebagai alasan jelas di balik kesulitan timnya, terutama cedera Riqui Puig, yang kini melewatkan dua musim penuh akibat operasi lutut berturut-turut. Saat fit, Puig merupakan salah satu pemain terbaik di MLS. Tidak ada tim yang mampu mengatasi kehilangan pemain seperti itu.

    Namun, Galaxy adalah klub dengan standar yang sangat tinggi. Tidak ada tim yang meraih trofi MLS Cup lebih banyak. Mereka adalah klub yang paling mendekati status waralaba bersejarah di liga ini. Meski begitu, ada kesalahan yang bisa dengan mudah menjadi alasan pemecatan. Nasib Galaxy berada di tangan mereka sendiri menjelang laga melawan RSL pada Sabtu. Bertandang ke sana memang sulit, tetapi mereka hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan tempat di play-off MLS.

    Alih-alih meraihnya, mereka justru ambruk. RSL seharusnya sudah unggul 4-0 setelah 20 menit. Di atas kertas, skor 2-1 terlihat seperti kemenangan tipis. Kenyataannya, Galaxy dihajar habis-habisan. Galaxy gagal lolos ke play-off MLS dalam dua musim beruntun. Vanney harus dipecat?

  • Jangan pernah berharap Brian Schmetzer kalah

    San Diego FC v Seattle Sounders FC
    Getty Images Sport

    Pelatih kepala Sounders mengawal kebangkitan pada fase akhir hingga timnya mengamankan tempat di babak playoff.

    Beberapa bulan lalu, manajer Seattle Sounders Brian Schmetzer terang-terangan mengeluhkan kondisi skuadnya. Banyaknya pemain yang cedera dan kurangnya investasi membuat klub kesulitan. Sounders mencatat rekor klub baru dengan delapan kekalahan beruntun. Situasi di Seattle saat itu tampak suram.

    Namun, mereka berhasil bangkit. Langkah jitu di bursa transfer dengan mendatangkan penyerang kelas atas, Dejan Joveljic, turut membantu. Begitu pula pulihnya seluruh pemain pada waktu yang tepat. Hasilnya, mereka tampil cukup baik menjelang akhir musim. Bukan periode yang dominan, melainkan perjuangan keras yang mengangkat mereka dari posisi tak diperhitungkan menjadi tim yang sekadar cukup bagus untuk masuk play-off. Ini musim yang buruk bagi Seattle. Namun, mereka tetap lolos ke play-off berkat kemenangan 2-1 atas LAFC pada hari terakhir. Dan pada akhirnya, itulah yang terpenting.

  • Inter Miami tampak rapuh pada saat yang tidak tepat

    FBL-MLS-INTER MIAMI-CHARLOTTE CF
    AFP

    Inter Miami gagal mempertahankan keunggulan telak 3-0 dan harus puas bermain imbang dengan Charlotte FC

    Bola tak pernah bohong? Inter Miami sudah cukup lama tidak bermain bagus. Ya, mereka berada di peringkat kedua Wilayah Timur. Ya, mereka secara teknis meraih trofi tahun ini lewat Campeones Cup. Namun, keseimbangan tim masih belum pas. Para bek tampil tidak menentu. Lini tengah kurang memiliki daya jelajah. Liga ini menuntut intensitas tinggi dan banyak berlari. Terus terang, terkadang kerja keras lebih menentukan daripada kualitas.

    Meski begitu, Miami terus menang.

    Hingga akhirnya, pada Sabtu, hal itu berubah. Miami unggul 3-0 saat jeda dan tampak akan menang mudah. Namun, Charlotte bermain lebih baik. Tidak seperti banyak tim lain sejauh musim ini, permainan mereka membuahkan hasil. Tiga gol pada babak kedua membuat skor menjadi 3-3, hasil yang pada akhirnya adil. Segala sesuatu ada kali pertamanya...