Hari Penentuan MLS: Apakah masa Greg Vanney sudah habis? LA Galaxy menyia-nyiakan tiket playoff, Nashville SC mencetak sejarah, dan Inter Miami berantakan

Pekan lalu, Cristian Espinoza enggan memberi kepastian apakah Nashville SC akan mencetak rekor baru untuk perolehan poin terbanyak dalam satu musim MLS.

“Saya harap begitu,” ujarnya sambil tersenyum kecut.

Ironisnya, bagi tim yang membuat pencapaian itu tampak begitu mudah, masih ada sedikit ketidakpastian. Apakah B.J. Callaghan akan menurunkan susunan pemain terkuatnya, atau memilih bermain lebih aman saat menghadapi FC Cincinnati? Apakah ia akan mengambil risiko pemainnya cedera setelah meraih Supporters' Shield dan menyamai rekor 74 poin Inter Miami pada musim reguler?

Harapan Espinoza pun terwujud. Callaghan menurunkan para pemain andalannya dan, meski Nashville harus bekerja keras, dua gol Sam Surridge dalam waktu singkat pada babak kedua memastikan kemenangan 2-0 sekaligus mengantar mereka ke buku rekor.

Sejujurnya, itulah sorotan utama dari Decision Day yang selebihnya agak hambar. Drama terbesar dalam perebutan tempat di babak playoff terjadi di Utah, ketika LA Galaxy kehilangan kendali dan RSL yang bermain terorganisasi berhasil merebut satu tempat di babak wild card. Di Wilayah Timur, Chicago Fire yang diperkuat Robert Lewandowski dan New England Revolution harus menyesali peluang yang terlewat untuk naik di klasemen.

GOAL mengulas hal-hal utama yang menjadi sorotan dari Decision Day MLS...