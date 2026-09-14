23 menit pertama pertandingan berjalan hati-hati, tetapi tindakan gegabah Foden seharusnya memberi United dorongan baru. Namun, mereka terus-menerus mengalirkan bola ke samping atau ke belakang, asal mengirim bola ke kotak penalti, dan melepaskan tembakan spekulatif dari jarak jauh.

Kobbie Mainoo mengenai tiang gawang lewat peluang terbaik mereka, dan Marcus Rashford juga membentur mistar dari tendangan bebas, tetapi United hanya mencatatkan dua tembakan tepat sasaran saat unggul jumlah pemain. Yang kedua datang pada masa injury time dan sejauh ini menjadi peluang terbaik mereka di pertandingan ini; Fernandes akhirnya melepaskan umpan vertikal akurat untuk menempatkan Bryan Mbeumo dalam posisi berhadapan dengan gawang, tetapi usaha pemain Kamerun itu berada pada ketinggian ideal bagi kiper nomor satu City, Gianluigi Donnarumma, untuk menepisnya ke belakang menjadi sepak pojok.

United terlihat kaku dan benar-benar kehilangan identitas. Sudah berapa kali kata-kata seperti itu diucapkan dalam 13 tahun terakhir? Sebaliknya, City, tanpa kecuali, berlari habis-habisan dan menunjukkan keberanian besar setiap kali kehilangan bola.

"Kami harus mengubah rencana, tetapi Enzo (Maresca) memberi kami rencana untuk memainkan kekuatan kami yang berbeda-beda," kata Haaland saat ditanya tentang semangat tim mereka. "Secara pribadi, saya harus berada di sana untuk menunggu peluang dan saya harus siap menuntaskannya. Kami juga butuh para petarung di dalam tim dan kami punya banyak. Lihat lini tengah kami, mereka suka bertarung!

"Saya sangat senang dengan setiap satu dari kami dan saya sangat, sangat bangga kepada semuanya. Bisa menjaga bola di Old Trafford dengan 10 pemain, itu adalah karakter."

Sayangnya bagi mereka, United sama sekali tidak punya cukup karakter atau daya juang, dan itulah sebabnya jurang antara kedua klub tetap menganga lebar.