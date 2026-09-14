Guardiola sudah pergi, tetapi Manchester masih biru: kegembiraan derby City menunjukkan jurang dengan Manchester United tetap menganga
Para penggemar Manchester United pantas dimaafkan jika sempat berpikir bahwa arus di kota itu akhirnya kembali berpihak kepada mereka. Mereka meraih lebih banyak poin hingga akhir musim dibanding tim mana pun di Premier League setelah Michael Carrick ditunjuk sebagai manajer interim pada pertengahan Januari, dengan tiga poin pertama didapat lewat kemenangan derby 2-0 yang sepenuhnya pantas atas Manchester City di Old Trafford.
Tim asuhan Carrick pada akhirnya finis hanya tujuh poin di belakang City yang menempati peringkat kedua di klasemen, dan menyaksikan dengan antusias penuh harap ketika Pep Guardiola mengonfirmasi berakhirnya kekuasaannya selama 10 tahun yang sarat trofi di Stadion Etihad. United tidak pernah finis di atas rival sekotanya itu pada era pasca-Sir Alex Ferguson, tetapi ada alasan untuk yakin hal itu akan berubah pada 2026-27, terutama setelah musim panas yang juga membuat City mengucapkan selamat tinggal kepada sejumlah pemain kesayangan, termasuk Rodri, Bernardo Silva, dan John Stones.
Namun kini, baru empat pertandingan memasuki musim baru, ada lagi perasaan yang begitu akrab di Manchester. Kota itu masih tetap tak terbantahkan berwarna biru.
Balas dendam manis
Manchester City membalas dendam manis atas tetangganya di Old Trafford pada hari Minggu, dengan mengamankan kemenangan susah payah 1-0 yang mengangkat mereka ke peringkat kedua klasemen di belakang juara Arsenal berdasarkan selisih gol, sekaligus mempertahankan start 100 persen mereka di musim ini. Di bawah manajer baru mereka, Enzo Maresca, mereka melakukan itu meski bermain selama 67 menit hanya dengan 10 pemain.
Phil Foden dikartu merah di pertengahan babak pertama karena menendang ke arah Bruno Fernandes dalam aksi kekanak-kanakan yang bodoh. Kontaknya sangat minim, dan Fernandes juga pantas dihukum atas reaksinya yang sangat teatrikal. Namun, Foden hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri, dan ia meninggalkan City dalam situasi yang sangat sulit.
Namun secara luar biasa, tekad kolektif tim tamu justru semakin kuat setelah itu. Maresca dengan cerdik mengubah bentuk permainan City menjadi 4-4-1 yang sempit untuk menutup ruang di jalur tengah, memaksa Manchester United mengalirkan permainan ke sisi lebar untuk full-back Patrick Dorgu dan Diogo Dalot. Tuan rumah menguasai sebagian besar penguasaan bola, tetapi menjadi terlalu mudah ditebak, dan City dengan mudah mampu mengatasi setiap umpan silang yang masuk setelah mengorbankan sisi sayap demi memadati area penalti.
Maresca juga memasukkan Iliman Ndiaye menggantikan Rayan Cherki saat turun minum, dan mantan pemain Everton itu membuat pertahanan City semakin kokoh berkat etos kerjanya yang tanpa henti, sekaligus memberi jalan keluar serangan yang eksplosif bersama Erling Haaland. City menghadirkan ancaman yang lebih besar, dan akhirnya memecah kebuntuan tepat pada menit ke-60, ketika Haaland menyambar umpan silang Josko Gvardiol di tiang jauh.
Gangguan VAR
City kemudian mampu mempertahankan keunggulan dengan cara yang sangat nyaman, tetapi United punya alasan untuk sangat kecewa dengan gol krusial Haaland. Gol itu awalnya dianulir, karena pemain Norwegia tersebut tampak berada dalam posisi offside saat Gvardiol mengalirkan bola, sebelum akhirnya VAR turun tangan dan merekomendasikan kepada wasit utama Michael Oliver agar gol itu disahkan.
Haaland terbukti onside, tetapi Enzo Fernandez berada jauh di depan bek terakhir ketika ia berusaha memainkan bola sebelum bola itu mencapai rekan setimnya asal Norwegia tersebut. VAR tidak menganggap itu sebagai alasan untuk menganulir gol karena Fernandez tidak menyentuh bola, tetapi ia jelas menghalangi garis pandang Lisandro Martinez, dan tampak memengaruhi kemampuannya untuk menghalau bahaya.
Bahkan jika Anda dengan enggan menerima bahwa kaki Dorgu, yang berusaha memotong umpan silang Gvardiol di sisi jauh lapangan, secara harfiah berada beberapa milimeter di depan kaki Haaland, hampir mustahil untuk berargumen bahwa Fernandez tidak mengganggu permainan. Carrick menyebut keputusan itu "mencengangkan", sementara Martinez menyebutnya sebagai sebuah "ketidakadilan", dan bahkan mantan bek City Micah Richards mengakui bahwa ofisial telah membuat keputusan yang salah di studio Sky Sports.
Hanya beberapa jam setelah laga usai, badan perwasitan Premier League, Pro Ref, mengakui adanya "kesalahan dalam penilaian" atas gol yang pada akhirnya hanya menambah penderitaan United, karena itu tidak mengubah hasil akhir. Namun City pantas mendapatkan keberuntungan mereka, dan tim Carrick yang suam-suam kuku serta minim imajinasi tidak bisa bersembunyi di balik VAR.
Tanpa semangat juang
23 menit pertama pertandingan berjalan hati-hati, tetapi tindakan gegabah Foden seharusnya memberi United dorongan baru. Namun, mereka terus-menerus mengalirkan bola ke samping atau ke belakang, asal mengirim bola ke kotak penalti, dan melepaskan tembakan spekulatif dari jarak jauh.
Kobbie Mainoo mengenai tiang gawang lewat peluang terbaik mereka, dan Marcus Rashford juga membentur mistar dari tendangan bebas, tetapi United hanya mencatatkan dua tembakan tepat sasaran saat unggul jumlah pemain. Yang kedua datang pada masa injury time dan sejauh ini menjadi peluang terbaik mereka di pertandingan ini; Fernandes akhirnya melepaskan umpan vertikal akurat untuk menempatkan Bryan Mbeumo dalam posisi berhadapan dengan gawang, tetapi usaha pemain Kamerun itu berada pada ketinggian ideal bagi kiper nomor satu City, Gianluigi Donnarumma, untuk menepisnya ke belakang menjadi sepak pojok.
United terlihat kaku dan benar-benar kehilangan identitas. Sudah berapa kali kata-kata seperti itu diucapkan dalam 13 tahun terakhir? Sebaliknya, City, tanpa kecuali, berlari habis-habisan dan menunjukkan keberanian besar setiap kali kehilangan bola.
"Kami harus mengubah rencana, tetapi Enzo (Maresca) memberi kami rencana untuk memainkan kekuatan kami yang berbeda-beda," kata Haaland saat ditanya tentang semangat tim mereka. "Secara pribadi, saya harus berada di sana untuk menunggu peluang dan saya harus siap menuntaskannya. Kami juga butuh para petarung di dalam tim dan kami punya banyak. Lihat lini tengah kami, mereka suka bertarung!
"Saya sangat senang dengan setiap satu dari kami dan saya sangat, sangat bangga kepada semuanya. Bisa menjaga bola di Old Trafford dengan 10 pemain, itu adalah karakter."
Sayangnya bagi mereka, United sama sekali tidak punya cukup karakter atau daya juang, dan itulah sebabnya jurang antara kedua klub tetap menganga lebar.
Perencanaan superior
Maresca menghadapi tugas berat bahkan untuk mendekati warisan Guardiola di City, tetapi ia nyaris tak mungkin memberikan kesan pertama yang lebih baik. City mencatatkan lima kemenangan dari lima laga di semua kompetisi, dan jelas masih memiliki ketangguhan kolektif yang dibutuhkan untuk menantang trofi-trofi terbesar.
Ahli taktik asal Italia itu juga diuntungkan oleh jendela perekrutan yang sangat baik, yang membuat City menggelontorkan £456 juta ($617 juta) yang memecahkan rekor untuk pemain-pemain baru, dengan Fernandez, Ndiaye, Elliot Anderson, dan Ayyoub Bouaddi menjadi empat nama utama. Mereka bergerak proaktif untuk memperkuat skuad demi memberi Maresca peluang sebaik mungkin untuk menghadirkan kesuksesan.
United sudah tertinggal delapan poin dari City karena Sir Jim Ratcliffe dan INEOS lalai melakukan hal yang sama. Youri Tielemans, Carlos Baleba, dan Andrey Santos didatangkan untuk menyegarkan lini tengah, tetapi Carrick juga sangat membutuhkan setidaknya dua bek lagi, serta seorang striker untuk menantang Benjamin Sesko.
Carrick membayar harga atas pendekatan INEOS yang sangat konservatif dan sulit dipahami, dan ia tak terelakkan lagi akan kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat. United sama kacau di balik layar di bawah rezim yang dipimpin Ratcliffe seperti saat keluarga Glazer memegang kendali penuh atas operasi sepakbola. Mereka terjebak dalam siklus kegagalan yang akan berlanjut setidaknya selama satu tahun lagi.
Tidak akan ada pertarungan baru untuk supremasi di Manchester; City masih jauh menjadi yang terdepan.