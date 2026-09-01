Gol favorit Lionel Messi: Bagaimana sundulan mengejutkan ikon Barcelona itu menenggelamkan Manchester United di final Liga Champions

Mengingat begitu banyaknya gol yang dicetak Lionel Messi sepanjang kariernya, memilih satu yang menjadi favorit adalah hal yang sia-sia bagi sebagian besar penggemar sepakbola. Sensasi asal Argentina itu telah membuat penonton, lawan, dan rekan setim sama-sama terpukau lewat gol-gol memukaunya di setiap tahap kariernya.

Beberapa gol menonjol karena pentingnya, seperti gol keduanya dalam kemenangan Argentina atas Prancis di final Piala Dunia 2022. Yang lain dikenang karena keindahannya: solo run melewati Getafe yang mengingatkan pada gol ikonik Diego Maradona ke gawang Inggris; momen ketika ia memperlakukan skuad Real Madrid seperti cone latihan di semifinal 2011; atau gol pembuka yang luar biasa ke gawang Athletic Club di final Copa del Rey 2015, saat Messi lolos dari tiga bek di dekat garis tepi sebelum melewati satu pemain lain lalu melepaskan tembakan keras ke gawang.

Di antara banyak kandidat gol terbaik Messi, pemenang Ballon d'Or delapan kali itu punya satu favorit yang jelas: sundulannya ke gawang Manchester United di final Liga Champions 2009.

"Saya telah mencetak banyak gol yang mungkin bahkan lebih indah dan lebih berharga, juga karena pentingnya," kata Messi pada 2025, "tetapi sundulan di final Liga Champions melawan Manchester United selalu menjadi favorit saya."

Dengan tinggi 1,7 m, sosok yang dijuluki La Pulga (Si Kutu) itu tidak pernah menjadi pencetak gol sundulan yang produktif; sebelum partai penentuan gelar Eropa di Roma, ia baru mencetak dua gol sundulan di level senior. Namun, gol itu menghasilkan salah satu gambar paling berkesan dalam kariernya. Faktanya, ada tiga sudut terkenal dari momen pemain berusia 21 tahun itu melompat tinggi untuk menyambut bola saat kiper United Edwin van der Sar tetap terpaku di tanah dalam keterkejutan. Beberapa yard dari Messi, Rio Ferdinand yang menjulang tinggi berdiri tak berdaya untuk mencegah hal yang tak terelakkan.

Sentuhan akhir Messi terhadap umpan silang Xavi pada menit ke-70 menggandakan keunggulan Barca atas Manchester United dan memastikan gelar Liga Champions, sekaligus menuntaskan treble pada musim debut pelatih Pep Guardiola.

Bagi penyerang 21 tahun itu, itu adalah momen yang menentukan pada tahun yang menegaskannya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia dan memberi isyarat bahwa ia bisa menjadi yang terhebat sepanjang masa.



