Gol favorit Lionel Messi: Bagaimana sundulan mengejutkan ikon Barcelona itu menenggelamkan Manchester United di final Liga Champions
Mengingat begitu banyaknya gol yang dicetak Lionel Messi sepanjang kariernya, memilih satu yang menjadi favorit adalah hal yang sia-sia bagi sebagian besar penggemar sepakbola. Sensasi asal Argentina itu telah membuat penonton, lawan, dan rekan setim sama-sama terpukau lewat gol-gol memukaunya di setiap tahap kariernya.
Beberapa gol menonjol karena pentingnya, seperti gol keduanya dalam kemenangan Argentina atas Prancis di final Piala Dunia 2022. Yang lain dikenang karena keindahannya: solo run melewati Getafe yang mengingatkan pada gol ikonik Diego Maradona ke gawang Inggris; momen ketika ia memperlakukan skuad Real Madrid seperti cone latihan di semifinal 2011; atau gol pembuka yang luar biasa ke gawang Athletic Club di final Copa del Rey 2015, saat Messi lolos dari tiga bek di dekat garis tepi sebelum melewati satu pemain lain lalu melepaskan tembakan keras ke gawang.
Di antara banyak kandidat gol terbaik Messi, pemenang Ballon d'Or delapan kali itu punya satu favorit yang jelas: sundulannya ke gawang Manchester United di final Liga Champions 2009.
"Saya telah mencetak banyak gol yang mungkin bahkan lebih indah dan lebih berharga, juga karena pentingnya," kata Messi pada 2025, "tetapi sundulan di final Liga Champions melawan Manchester United selalu menjadi favorit saya."
Dengan tinggi 1,7 m, sosok yang dijuluki La Pulga (Si Kutu) itu tidak pernah menjadi pencetak gol sundulan yang produktif; sebelum partai penentuan gelar Eropa di Roma, ia baru mencetak dua gol sundulan di level senior. Namun, gol itu menghasilkan salah satu gambar paling berkesan dalam kariernya. Faktanya, ada tiga sudut terkenal dari momen pemain berusia 21 tahun itu melompat tinggi untuk menyambut bola saat kiper United Edwin van der Sar tetap terpaku di tanah dalam keterkejutan. Beberapa yard dari Messi, Rio Ferdinand yang menjulang tinggi berdiri tak berdaya untuk mencegah hal yang tak terelakkan.
Sentuhan akhir Messi terhadap umpan silang Xavi pada menit ke-70 menggandakan keunggulan Barca atas Manchester United dan memastikan gelar Liga Champions, sekaligus menuntaskan treble pada musim debut pelatih Pep Guardiola.
Bagi penyerang 21 tahun itu, itu adalah momen yang menentukan pada tahun yang menegaskannya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia dan memberi isyarat bahwa ia bisa menjadi yang terhebat sepanjang masa.
Latar belakang
Setelah menjadi pemain termuda yang pernah tampil dan mencetak gol untuk Barcelona pada usia 17 tahun pada musim 2004-05, Messi menikmati kenaikan yang stabil menuju ketenaran. Belajar dari sosok-sosok seperti Samuel Eto’o, Ronaldinho, Xavi, dan Deco, ia dimasukkan ke tim secara bertahap oleh pelatih Frank Rijkaard, dengan memainkan peran kecil saat Barcelona menjuarai dua gelar La Liga dan Liga Champions dalam dua musim pertamanya.
Di bawah Pep Guardiola, yang naik dari Barcelona B untuk menggantikan Rijkaard pada 2008, Messi berkembang menjadi sosok yang benar-benar tak tertandingi di dunia. Manajer yang masih hijau itu langsung memberikan peran utama kepada sang wonderkid, bahkan sampai melepas pemenang Piala Dunia Ronaldinho demi keuntungan pemain Argentina tersebut dalam salah satu langkah pertamanya. Keputusan itu membuahkan hasil karena Messi mencetak total 38 gol dalam 51 pertandingan di semua kompetisi untuk menjadi top skor tim, mengungguli Eto’o dan Thierry Henry.
Tim Camp Nou melaju mulus menuju gelar juara Spanyol, tetapi Liga Champions menjadi ujian sesungguhnya bagi gaya bermain menarik racikan Guardiola dan kemampuan sang permata Amerika Selatan yang mampu mengubah jalannya pertandingan.
Rangkaian lima gol dalam empat laga grup dan satu gol lainnya melawan Lyon di babak 16 besar sudah cukup mengesankan, tetapi penampilan Messi yang paling menyita perhatian datang di perempat-final. Ia menghancurkan Bayern Munich pada leg pertama dengan dua gol dan satu assist dalam 40 menit pertama dari kemenangan 4-0. Ia pula yang tanpa ego mengoper bola kepada Andres Iniesta untuk gol penentu kemenangan pada leg kedua semi-final yang penuh kontroversi melawan Chelsea asuhan Guus Hiddink, sekaligus memastikan partai penentuan gelar melawan United.
Pertarungan para raksasa di Roma mempertemukan tim memukau racikan Guardiola dengan juara bertahan Eropa milik Sir Alex Ferguson. Dan laga itu mempertemukan Messi dengan Cristiano Ronaldo beberapa bulan setelah bintang Portugal itu mengalahkannya dalam perebutan Ballon d’Or, sekaligus mengambil keunggulan awal dalam rivalitas mereka yang tengah berkembang.
Pertandingan
Dengan manajer legendaris Ferguson memimpin tim yang berisi Ronaldo, Wayne Rooney, Nemanja Vidic, Ferdinand, Patrice Evra, dan Van der Sar, United memiliki segudang talenta bertahan dan menyerang.
Bagi lawan mereka dari Catalunya, ini pada awalnya dipandang sebagai tahun transisi. Enam pemain dari starting XI yang menjuarai final 2006 melawan Arsenal telah pergi, sementara kehadiran Messi, Sergio Busquets, Gerrard Pique, dan Pedro menyuntikkan nuansa muda ke tim baru racikan Guardiola.
Sebagai juara bertahan yang menyingkirkan Barcelona pada musim lalu, banyak pihak lebih menjagokan tim Ferguson, tetapi kemenangan menakjubkan 6-2 atas Real Madrid tiga pekan sebelumnya menunjukkan betapa mematikannya Messi dan kawan-kawan.
Juara Premier League itu memulai laga dengan lebih baik, meski tembakan jarak jauh Ronaldo tidak terlalu merepotkan Victor Valdes. Pada menit ke-10, Eto’o membalikkan keadaan, menyambar umpan Iniesta dan dengan mudah melewati Vidic sebelum melepaskan gol pembuka.
Sejak saat itu, Barcelona berada di atas angin dan Messi segera mulai merepotkan dengan upaya jarak jauh, penempatan posisi yang cerdas, serta sebuah tusukan menjanjikan yang memancing pelanggaran di luar kotak penalti.
Barcelona membuat mereka kocar-kacir, tetapi Henry, Eto’o, dan Messi tak kunjung menemukan sentuhan akhir yang klinis, dan ketika United sedikit meningkatkan permainan mereka di pertengahan babak kedua, para pendukung Blaugrana mulai cemas.
Messi menentang gravitasi
Kemudian, pada menit ke-70, sapuan buruk Patrice Evra disambut Xavi di area tengah wilayah permainan United. Tetap menjadi misteri mengapa Evra dan Ronaldo sama sekali mengabaikan Xavi saat ia melenggang di sisi kanan dengan kepala tegak sebelum melepaskan bola ke tengah kotak penalti.
Itu bukan sundulan yang mudah. Messi harus melompat tinggi dan pada saat yang sama melenting ke belakang di udara untuk menyambut umpan silang melengkung itu dan mengarahkannya ke gawang, di luar jangkauan Van der Sar yang jangkung.
"Pada momen itu saya membayangkan gol tersebut, saya bisa melihatnya akan datang," katanya kepada Four Four Two pada 2017. "Itu adalah gol yang sangat penting dalam segala hal. Bagi saya, bagi tim. Untuk bagaimana final itu berbalik menguntungkan kami. Sulit membayangkan bahwa saya akan mencetak gol dengan kepala saya dengan Ferdinand berada di depan saya. Tetapi kemudian dari posisi saya berdiri, tidak ada yang menjaga saya, dan umpannya sempurna sehingga saya bisa mencetak gol."
Ferdinand telah beberapa kali mencoba menjelaskan mengapa ia tidak berusaha menutup Messi, meski tahu ia tetap berada di kotak penalti di antara pemain Inggris itu dan Vidic.
"Saya berkali-kali sampai sulit tidur gara-gara itu," ujarnya kepada BT Sport 14 tahun kemudian. “Saya bertaruh Xavi tidak akan bisa mengangkat bola melewati kepala saya dari jarak sejauh itu dan itulah mengapa saya senang bukan seorang penjudi. Melawan pemain yang levelnya lebih rendah Anda bisa mengambil risiko, tetapi jika Anda bertaruh melawan kualitas, Anda akan dihukum.”
Ia menjelaskan lebih lanjut dalam sebuah dokumenter BBC pada 2024: “Di Premier League saat melawan beberapa pemain, atau bahkan di Liga Champions saat melawan beberapa pemain, tanpa bermaksud tidak menghormati, saya akan mengambil risiko atas kurangnya kemampuan mereka untuk bisa mengirim bola melewati saya. Saya pernah melakukan itu di final Liga Champions dan masalahnya adalah orang yang menguasai bola adalah Xavi. Anda harus tahu pemain yang sedang Anda hadapi, lalu dia mengirim bola dengan sangat presisi kepada Messi, yang mencetak sundulan luar biasa. Dia tidak mencetak banyak gol seperti itu dalam kariernya, tetapi dia melakukannya pada momen besar, dan itulah yang membedakan yang bagus dari yang hebat.”
Messi dkk. kembali menghantui Manchester United!
Dengan United tertinggal 2-0 dan hanya menyisakan 20 menit, kebangkitan jelas sudah di luar jangkauan mereka, dan Barcelona pun meraih gelar Liga Champions ketiga dalam sejarah klub.
"Ada beberapa pertandingan ketika tim bermain sedemikian rupa sehingga hampir mustahil bagi lawan untuk memberi kami kerusakan apa pun," kata Messi kepada The Sun pada 2016. "Dan itu hampir selalu terjadi dalam laga-laga besar. Final Liga Champions di Roma adalah salah satu pertandingan ketika tim memainkan laga yang sempurna."
Namun, itu baru permulaan. Kini benar-benar terlepas dalam gaya tiki-taka terkenal milik Guardiola, Messi membantu Barca menyapu tiga trofi lagi pada tahun kalender tersebut, yang berpuncak pada Piala Dunia Antarklub pada Desember. Tak terelakkan, Messi menang telak dalam pemungutan suara Ballon d'Or untuk yang pertama dari empat kemenangan beruntun.
"Kami pernah melawannya sebelumnya dan kami berhasil menguncinya," kata Ferdinand tentang peningkatan yang ia lihat setelah bentrokan sebelumnya melawan Messi. "Tapi ini Messi yang berbeda. Ini adalah Messi dengan lebih banyak kebebasan untuk bergerak ke mana-mana dan bermain di area tengah.
"Sebelumnya dia benar-benar terpaku di sisi lapangan, jadi Anda bisa sedikit membatasinya. Tetap hebat, tetapi ketika dia diberi kebebasan untuk bisa bergerak dan muncul di mana saja lalu mengejutkan Anda, dia seperti tak bisa dihentikan, seperti konyol, dan dia sebenarnya bahkan lebih baik di Wembley [pada 2011].
"Saya ingat berdiri di lapangan bersama [Paul Scholes] dan menyaksikan mereka pergi mengangkat trofi lalu hanya berkata: 'Kami hanya perlu pergi dari sana [lapangan] karena mereka baru saja mengambil jiwa kami.'
"Messi adalah bahan utama, dia adalah pemain yang seharusnya bisa saya hadapi, dia terus bermain menjauh dari Anda lalu tiba-tiba dia muncul, bam, dia ada di sana. Benar-benar pesepakbola yang luar biasa."
Dua tahun setelah duel di Roma, Barcelona dan United bertemu lagi di final Liga Champions, keduanya sebagai pemenang divisi masing-masing sekali lagi. Namun kali ini, Messi, Xavi, dan Iniesta mendominasi di Stadion Wembley dari awal hingga akhir, sempat unggul lebih dulu sebelum gol penyeimbang kontroversial Rooney.
Pemain Argentina itu bahkan lebih menonjol kali ini dan mencetak gol indah lainnya untuk mengembalikan keunggulan Barca lewat tembakan dari luar kotak penalti sebelum David Villa mengubah skor menjadi 3-1.
"Saya tidak malu mengakui bahwa dalam pertandingan melawan Barcelona saya menghabiskan banyak waktu hanya dengan berharap dia mengambil posisi sejauh mungkin dari saya," kata Paul Scholes kemudian. “Sukar dipahami adalah kata yang langsung terlintas di benak saya ketika saya memikirkan gaya bermain Messi."
Dan selebihnya menjadi sejarah
Pada 2012, era Guardiola berakhir setelah kekalahan di semifinal melawan Chelsea di Eropa dan kegagalan mempertahankan gelar La Liga dari Real Madrid. Namun, Messi terus menjadi semakin baik. Pada tahun itu ia memecahkan rekor legenda Bayern Munich, Gerd Muller, untuk jumlah gol terbanyak dalam satu musim, dengan mencetak 91 gol yang luar biasa.
Barcelona terus membangun tim di sekeliling penyerang bertubuh mungil itu. Neymar dan Luis Suarez segera datang untuk melengkapinya dan gelar Liga Champions lainnya, yang merupakan gelar keempat Messi, kemudian diraih di bawah Luis Enrique. Sementara itu, kesuksesan domestik terus berdatangan. Setelah kepergian Guardiola, Messi memenangi lima gelar La Liga lagi dan jumlah yang sama di Copa del Rey.
Hubungan Messi dengan Barcelona berakhir karena situasi finansial klub yang kacau, yang membuatnya pindah secara bebas transfer ke Paris Saint-Germain pada 2021. Meski waktunya di ibu kota Prancis kurang mengesankan, ia meraih Ballon d'Or ketujuhnya saat bermain bersama Neymar dan Kylian Mbappe.
Pada usia 35 tahun, ia akhirnya merebut satu-satunya gelar yang selama ini selalu dijadikan tolok ukur sebagai rintangan terakhir untuk mencapai status pemain terhebat sepanjang masa. Messi mencetak dua gol di final saat Argentina kemudian mengalahkan Prancis lewat adu penalti di final Piala Dunia, dengan La Pulga dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Empat tahun kemudian, ia kembali untuk merebut penghargaan individu itu sekali lagi, tetapi kali ini Spanyol menjadi pihak yang menggagalkan mereka di final.
"Ada satu hal yang membuat saya beruntung dalam karier saya, saya memiliki Lionel Messi selama tiga tahun di tim saya," kata Guardiola beberapa tahun kemudian. "Dia adalah seorang jenius yang memahami permainan ini seperti tidak ada orang lain."
Sebagai pemain dengan koleksi gelar terbanyak dalam sejarah sepakbola, Messi telah memecahkan tak terhitung rekor individu dan tim sepanjang kariernya. Namun, baik dari segi keindahan maupun arti pentingnya, momen itu melawan Manchester United akan selalu dikenang sebagai salah satu yang paling spesial.