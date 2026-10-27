Sebuah revolusi tengah berlangsung di Madrid pada pergantian abad. Penantian tiga dekade klub itu untuk kembali merajai Eropa telah berakhir di bawah presiden Lorenzo Sanz. Setelah mempersembahkan dua gelar Liga Champions dalam tiga tahun, Sanz yakin bisa mempertahankan jabatannya dalam pemilihan tahun 2000. Namun, Florentino Perez muncul dengan kampanye yang menjanjikan transfer-transfer besar yang belum pernah terjadi sebelumnya sekaligus menjaga stabilitas keuangan. Para anggota klub pun yakin dan memilih perubahan.

Era Galactico langsung dimulai. Pada musim panas itu, pemimpin baru klub menepati salah satu janjinya yang paling berani: mendatangkan Luis Figo dari rival bebuyutan Barcelona lewat transfer pemecah rekor dunia yang mengejutkan. Claude Makelele dan Santiago Solari juga didatangkan untuk memperkuat kerangka tim yang sudah diisi Raul, Roberto Carlos, Ivan Helguerra, dan Iker Casillas muda.

Meski Real Madrid kembali merebut gelar liga domestik di bawah pelatih Vicente del Bosque, tersingkir di semi-final kompetisi Eropa oleh Bayern Munich, yang kemudian menjadi juara musim 2000-01, membuat banyak orang di ibu kota Spanyol menganggap musim itu gagal. Dengan Real Madrid akan merayakan hari jadinya yang ke-100 pada musim berikutnya, meraih gelar Eropa kesembilan menjadi tujuan utama. Karena itu, Perez semakin teguh menjalankan rencananya dengan kembali memecahkan rekor transfer untuk musim panas kedua secara beruntun.

Zidane adalah pemain yang paling diincar Madrid. Di Juventus, ia membangun reputasi sebagai pengatur serangan utama, membawa tim asal Turin itu meraih gelar Serie A secara beruntun dan menyabet Ballon d'Or 1998 setelah mencetak dua gol dalam kemenangan Prancis atas Brasil di final Piala Dunia. Dua tahun kemudian, ia mengorkestrasi keberhasilan Prancis menjuarai Piala Eropa.

Namun, Liga Champions menjadi sumber kekecewaan bagi sang gelandang. Ia mencapai final dua kali berturut-turut bersama Juventus, tetapi selalu gagal pada laga penentuan, pertama melawan Borussia Dortmund pada 1997, lalu melawan Madrid sendiri di Amsterdam.

Ketika raksasa Italia itu mulai kesulitan di kompetisi Eropa pada tahun-tahun berikutnya, tawaran untuk bergabung dengan Madrid dalam upaya membangun era dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya terbukti tak mampu ia tolak. Pada Juli 2001, Zidane menuntaskan kepindahannya ke Spanyol senilai €77,5 juta.

"Banyak pemain terlahir untuk bermain bagi Real Madrid dan Zinedine Zidane adalah salah satunya. Ia memiliki serangkaian kualitas yang sangat sesuai dengan budaya Madridismo," kata Perez saat memperkenalkan rekrutan barunya. "Real Madrid adalah klub terbaik di dunia, tempat Zidane akan bersinar sebagai pemain, dan kami akan menjadi lebih baik bersamanya. Tahun depan kami merayakan hari jadi ke-100, dan kami sedang membangun Real Madrid abad ke-21. Zidane belum pernah bermain di Bernabeu. Saya yakin ia akan menyukainya."

Belakangan pada musim debutnya, ia menegaskan ambisinya dengan mengatakan: "Saya sudah kalah dalam dua final lain yang saya mainkan dan itu sudah terlalu berat. Saya ingin menang, sama seperti semua rekan setim saya."

Namun, ketika Zidane berdiri di samping legenda klub Alfredo Di Stefano sambil memegang kostum ikonis bernomor 5, bayang-bayang malam terakhirnya di kompetisi Eropa bersama klub asal Turin itu masih menghantuinya.

Pada 24 Oktober 2000, dalam laga fase grup Liga Champions antara Juventus dan Hamburg, Zidane kehilangan kendali sesaat. Setelah jatuh berlutut akibat sebuah hadangan, ia menyerang dengan menghantamkan kepalanya tepat ke wajah Jochen Kientz. Benturan itu membuat sang bek mengalami patah tulang pipi dan gegar otak, sementara Zidane menerima kartu merah langsung ke-10 sepanjang kariernya. Ia dijatuhi larangan bermain dalam lima pertandingan kompetisi Eropa. Karena insiden itu terjadi saat pemungutan suara Ballon d'Or berlangsung, ia pun kehilangan penghargaan individu tersebut.

“Begitulah hidup, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya hanya harus menerimanya," katanya kepada France Football saat itu. "Para juri mempertimbangkan tindakan saya, sungguh disayangkan."

Zidane menjalani satu pertandingan dari masa hukumannya bersama Juventus karena klub itu tersingkir lebih awal, sehingga aturan UEFA mengharuskannya menjalani sisa hukuman bersama Madrid. Setelah menyaksikan dari tribune saat Madrid mengawali kiprahnya dengan catatan kemenangan sempurna, Zidane masuk susunan pemain untuk debutnya di kompetisi Eropa bersama Madrid melawan Roma pada 24 Oktober 2001, tepat setahun setelah serangannya terhadap Kientz.