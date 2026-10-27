Setelah timnya terpukul secara mental oleh dua pukulan beruntun, situasi Toppmoller semakin memburuk menjelang laga final melawan penguasa Piala Champions Eropa. Leverkusen kehilangan dua pilar terpentingnya, yakni kapten sekaligus bek Jens Nowotny dan winger asal Brasil Ze Roberto.
"Robeknya ligamen krusiatum Jens Nowotny merupakan pukulan berat. Ze Roberto terkena skorsing. Pemain kami tinggal sedikit," aku Toppmoller kemudian. Meski susunan pemainnya timpang, instruksi taktisnya tetap berani: "Kami sama sekali tidak ingin bertahan. Saya ingin kami mengendalikan pertandingan."
Sayangnya bagi pelatih asal Jerman itu, para pemainnya tidak menjalankan instruksi tersebut. Pada menit kesembilan, Madrid unggul 1-0 setelah lemparan ke dalam diagonal Roberto Carlos memantul ke arah Raul, yang kemudian meneruskan bola melewati Butt.
"Dalam persiapan pertandingan, saya sudah berkali-kali membahas lemparan ke dalam Roberto Carlos," kata sang pelatih. "Kami sudah tahu soal itu. Namun, kami tetap kecolongan lewat lemparan ke dalam seperti itu, dan Raul mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-0."
Leverkusen membalas lewat sundulan keras Lucio hanya enam menit kemudian. Setelah itu, pertandingan berlangsung sengit tanpa ada tim yang benar-benar mendominasi.
Lalu, tepat sebelum jeda, terjadilah momen yang mengubah sejarah sepakbola. Yang mengejutkan, semuanya bermula dari sebuah umpan yang canggung.
Setelah menguasai bola di dekat garis tengah, Santiago Solari mencoba melambungkan umpan menyusuri sisi kiri lapangan kepada Roberto Carlos. Namun, bola yang memantul menyulitkan pemain Brasil itu saat ia berlari mendahului bek Zoltan Sebescen.
"Umpan Solari seperti diarahkan ke sesuatu di luar stadion, tahu? Buruk sekali," kata bek kiri itu. "Bolanya datang dari atas, pemain di dekat saya tingginya dua meter... Saya berlari lebih cepat darinya."
Berusaha sekuat tenaga menjaga serangan tetap hidup, bek kiri asal Brasil itu tidak punya waktu untuk mengontrol bola. Secara naluriah, ia mencungkil umpan silang tinggi yang melambung melewati bahunya.
"Saya bahkan tidak tahu Zizou ada di sana," akunya. "Saya hanya melihat ke sisi kanan dan melihat seseorang berbaju putih datang... Saya mengirim umpan tepat ke tengah area gawang dan salah satu pemain terbaik di dunia berada di sana."
Di tepi kotak 16,46 meter, Zidane menunggu. Ketika bola akhirnya turun dari ketinggian, pemain asal Prancis itu mengayunkan kaki kirinya, yang bukan kaki dominannya, dan menyambar bola dengan tendangan bersih serta keras ke sudut atas gawang. Butt terpaku di garis gawangnya.
"Saya mengikuti pergerakan Roberto Carlos di sisi kiri. Lalu saya melihat betapa bagusnya umpan silang itu. Saya terus menatap bola dan menyambarnya tanpa berpikir," kata Zidane. "Itu naluri."
Babak kedua menghadirkan drama yang berbeda. Leverkusen mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang demi mempertahankan peluang.
Ketika kiper Madrid Cesar Sanchez terjatuh akibat cedera pergelangan kaki yang parah pada menit ke-68, Del Bosque terpaksa memasukkan Casillas yang berusia 21 tahun. Casillas sebelumnya kehilangan tempatnya sebagai pemain utama pada musim itu.
Pada menit-menit akhir, ketika Leverkusen melancarkan serangan bertubi-tubi, Casillas melakukan serangkaian penyelamatan luar biasa dari jarak dekat. Ia menggagalkan peluang Berbatov dan Ballack di garis gawang untuk mempertahankan keunggulan 2-1.
"Kami lebih unggul dan bermain sangat bagus," kata Nowotny bertahun-tahun kemudian. "Namun, malam itu bintang Iker Casillas bersinar. Dia bisa saja berdiri di belakang gawangnya dan tembakan kami tetap akan mengenainya!"
Toppmoller mengungkapkan reaksinya: "Pikiran pertama saya adalah: Sial, kami seharusnya memenangi pertandingan itu karena kami bermain lebih baik."
Meski Zidane mencetak gol kemenangan yang gemilang, ia segera mengalihkan pujian dari golnya: "Semua orang membicarakan gol saya, tetapi pahlawan sesungguhnya adalah Casillas berkat penyelamatan-penyelamatannya."
Ketika peluit akhir berbunyi, Real Madrid meraih gelar Piala Champions Eropa kesembilan pada tahun keseratus berdirinya klub. Bagi Toppmoller dan Leverkusen, akhir terburuk yang mungkin terjadi bagi musim gemilang mereka pun menjadi kenyataan. Tiga kompetisi, tiga kali menjadi runner-up, tanpa trofi.
"Sangat menyakitkan mengakhiri musim tanpa meraih apa pun," kata Toppmoller yang terpukul. "Kami bisa menghabiskan waktu selama mungkin di lapangan latihan untuk menyusun rencana, tetapi kemudian terjadi sesuatu yang istimewa yang tidak bisa Anda antisipasi. Dalam kasus ini, itu adalah gol Zidane."
Bagi pria yang akrab disapa Zizou itu, penantian panjangnya akhirnya berakhir. Kekecewaan bersama Juventus pada 1997 dan 1998, larangan tampil di kompetisi Eropa, serta beban berat harga transfernya, semuanya sirna.
"Mencetak gol dengan cara seperti itu di Liga Champions, jika hal itu hanya terjadi sekali seumur hidup, maka itu terjadi pada malam final tersebut," kata Zidane. "Tendangan voli itu merupakan momen luar biasa bagi saya karena sebelumnya saya belum pernah memenangi trofi itu... Ketika Anda memenanginya dan mengangkat trofinya, itu momen yang sungguh luar biasa."
Dengan satu ayunan kaki kirinya, sang maestro menampilkan karya terbaiknya. Simfoninya pun lengkap.