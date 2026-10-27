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Gol abadi Zinedine Zidane: Kisah gol spektakuler legenda Real Madrid yang memastikan gelar Liga Champions melawan Bayer Leverkusen

Raksasa Spanyol itu meraih trofi Eropa kesembilan berkat tendangan fenomenal yang mengukuhkan warisan Zidane, lebih dari setahun setelah aksi menanduk pertamanya yang terkenal.

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • Itu adalah momen yang sungguh ajaib.

    Bukan berarti segala keadaan berpadu agar Zinedine Zidane mencetak gol terindah dalam sejarah final Liga Champions. Namun, rasanya memang demikian.

    Berbagai faktor berpadu pada malam di Hampden Park pada Mei 2002 itu untuk menghasilkan gol yang tak terlupakan sekaligus melengkapi warisan sang maestro asal Prancis dengan satu kepingan terakhir yang selama ini sulit diraih: umpan silang Roberto Carlos yang dikirim dengan susah payah dari garis tepi lapangan; pertahanan Bayer Leverkusen yang entah mengapa membiarkan pemain terbaik dunia itu tanpa kawalan di tepi kotak penalti; serta bola yang turun dengan sempurna dari langit Glasgow, tepat menyambut ayunan kaki Zidane yang konon lebih lemah, dengan waktu yang begitu pas.

    Segalanya berjalan sempurna hingga tercipta gol yang membawa Madrid meraih gelar Eropa kesembilan, sekaligus memberi Zidane satu trofi besar yang terus luput dari genggamannya.

    Inilah kisah gol gemilang yang membawa Madrid menjuarai Liga Champions.


  • Zidane bergabung dengan Galacticos

    Zinedine Zidane
    Getty Images Sport

    Gelandang asal Prancis itu gagal menjuarai Liga Champions bersama Juventus, sehingga menerima tawaran pindah ke Madrid.

    Sebuah revolusi tengah berlangsung di Madrid pada pergantian abad. Penantian tiga dekade klub itu untuk kembali merajai Eropa telah berakhir di bawah presiden Lorenzo Sanz. Setelah mempersembahkan dua gelar Liga Champions dalam tiga tahun, Sanz yakin bisa mempertahankan jabatannya dalam pemilihan tahun 2000. Namun, Florentino Perez muncul dengan kampanye yang menjanjikan transfer-transfer besar yang belum pernah terjadi sebelumnya sekaligus menjaga stabilitas keuangan. Para anggota klub pun yakin dan memilih perubahan. 

    Era Galactico langsung dimulai. Pada musim panas itu, pemimpin baru klub menepati salah satu janjinya yang paling berani: mendatangkan Luis Figo dari rival bebuyutan Barcelona lewat transfer pemecah rekor dunia yang mengejutkan. Claude Makelele dan Santiago Solari juga didatangkan untuk memperkuat kerangka tim yang sudah diisi Raul, Roberto Carlos, Ivan Helguerra, dan Iker Casillas muda.

    Meski Real Madrid kembali merebut gelar liga domestik di bawah pelatih Vicente del Bosque, tersingkir di semi-final kompetisi Eropa oleh Bayern Munich, yang kemudian menjadi juara musim 2000-01, membuat banyak orang di ibu kota Spanyol menganggap musim itu gagal. Dengan Real Madrid akan merayakan hari jadinya yang ke-100 pada musim berikutnya, meraih gelar Eropa kesembilan menjadi tujuan utama. Karena itu, Perez semakin teguh menjalankan rencananya dengan kembali memecahkan rekor transfer untuk musim panas kedua secara beruntun.

    Zidane adalah pemain yang paling diincar Madrid. Di Juventus, ia membangun reputasi sebagai pengatur serangan utama, membawa tim asal Turin itu meraih gelar Serie A secara beruntun dan menyabet Ballon d'Or 1998 setelah mencetak dua gol dalam kemenangan Prancis atas Brasil di final Piala Dunia. Dua tahun kemudian, ia mengorkestrasi keberhasilan Prancis menjuarai Piala Eropa.

    Namun, Liga Champions menjadi sumber kekecewaan bagi sang gelandang. Ia mencapai final dua kali berturut-turut bersama Juventus, tetapi selalu gagal pada laga penentuan, pertama melawan Borussia Dortmund pada 1997, lalu melawan Madrid sendiri di Amsterdam.

    Ketika raksasa Italia itu mulai kesulitan di kompetisi Eropa pada tahun-tahun berikutnya, tawaran untuk bergabung dengan Madrid dalam upaya membangun era dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya terbukti tak mampu ia tolak. Pada Juli 2001, Zidane menuntaskan kepindahannya ke Spanyol senilai €77,5 juta.

    "Banyak pemain terlahir untuk bermain bagi Real Madrid dan Zinedine Zidane adalah salah satunya. Ia memiliki serangkaian kualitas yang sangat sesuai dengan budaya Madridismo," kata Perez saat memperkenalkan rekrutan barunya. "Real Madrid adalah klub terbaik di dunia, tempat Zidane akan bersinar sebagai pemain, dan kami akan menjadi lebih baik bersamanya. Tahun depan kami merayakan hari jadi ke-100, dan kami sedang membangun Real Madrid abad ke-21. Zidane belum pernah bermain di Bernabeu. Saya yakin ia akan menyukainya."

    Belakangan pada musim debutnya, ia menegaskan ambisinya dengan mengatakan: "Saya sudah kalah dalam dua final lain yang saya mainkan dan itu sudah terlalu berat. Saya ingin menang, sama seperti semua rekan setim saya."

    Namun, ketika Zidane berdiri di samping legenda klub Alfredo Di Stefano sambil memegang kostum ikonis bernomor 5, bayang-bayang malam terakhirnya di kompetisi Eropa bersama klub asal Turin itu masih menghantuinya.

    Pada 24 Oktober 2000, dalam laga fase grup Liga Champions antara Juventus dan Hamburg, Zidane kehilangan kendali sesaat. Setelah jatuh berlutut akibat sebuah hadangan, ia menyerang dengan menghantamkan kepalanya tepat ke wajah Jochen Kientz. Benturan itu membuat sang bek mengalami patah tulang pipi dan gegar otak, sementara Zidane menerima kartu merah langsung ke-10 sepanjang kariernya. Ia dijatuhi larangan bermain dalam lima pertandingan kompetisi Eropa. Karena insiden itu terjadi saat pemungutan suara Ballon d'Or berlangsung, ia pun kehilangan penghargaan individu tersebut.

    “Begitulah hidup, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya hanya harus menerimanya," katanya kepada France Football saat itu. "Para juri mempertimbangkan tindakan saya, sungguh disayangkan."

    Zidane menjalani satu pertandingan dari masa hukumannya bersama Juventus karena klub itu tersingkir lebih awal, sehingga aturan UEFA mengharuskannya menjalani sisa hukuman bersama Madrid. Setelah menyaksikan dari tribune saat Madrid mengawali kiprahnya dengan catatan kemenangan sempurna, Zidane masuk susunan pemain untuk debutnya di kompetisi Eropa bersama Madrid melawan Roma pada 24 Oktober 2001, tepat setahun setelah serangannya terhadap Kientz.

  • Langkah menuju Glasgow

    SOCCER-BARCELONA-REAL MADRID
    AFP

    Kemenangan atas Barcelona di semifinal membuka jalan menuju laga final di Hampden.

    Meski keterlibatan Zidane tak mampu menjaga awal sempurna Madrid di Liga Champions pada malam itu, setelah wakil Italia tersebut meraih hasil imbang 1-1, anak asuh Del Bosque kembali menemukan ritme pada fase grup kedua dengan mencatatkan lima kemenangan beruntun.

    Memasuki musim semi 2002, proyek Galactico Madrid melaju di Eropa dengan permainan yang elegan sekaligus tanpa ampun. Di perempat-final, Real Madrid membalas kekalahan dari Bayern. Setelah kalah 2-1 pada leg pertama di Jerman, mereka menang meyakinkan 2-0 untuk menyingkirkan sang juara bertahan.

    Lalu datang tantangan terbesar: duel Clasico melawan Barcelona di semi-final.

    Barcelona mendominasi penguasaan bola dan terus menekan lawannya sejak awal leg pertama di Camp Nou, sementara Madrid berusaha mengalirkan bola kepada Zidane hampir di setiap kesempatan agar ia bisa menciptakan peluang. Luis Enrique, Philipp Cocu dan Thiago Motta cukup baik dalam menutup opsi umpannya, tetapi perubahan arah yang cepat, kontrol bola yang tampak mudah, serta kemampuan membaca permainan yang luar biasa dari Zidane menimbulkan masalah. Tanda bahaya besar pertama muncul menjelang akhir babak pertama, ketika ia mengontrol bola dengan dada dan melewati seorang bek sebelum melepaskan tembakan jarak jauh yang meleset dari sasaran.

    Pada awal babak kedua, ia memecah kebuntuan. Raul memanfaatkan kesalahan pertahanan dan mengirim umpan terobosan kepada pemain Prancis itu. Saat Zidane berlari masuk ke kotak penalti, kiper Roberto Bonano bergegas keluar untuk mempersempit sudut tembak. Dengan cungkilan yang berani namun tampak begitu santai, Zidane mengirim bola melambung melewati jangkauan sang kiper dan masuk ke gawang, membuka jalan bagi kemenangan 2-0 di markas rival mereka asal Catalunya. 

    Setelah bermain imbang 1-1 pada leg kedua di Bernabeu, Real Madrid memastikan tempat di Glasgow. Gelandang Barcelona Xavi, yang bermain pada leg kedua, mengatakan tentang tim Madrid tersebut: "Menyebalkan melihat mereka bermain seperti itu karena mereka punya gagasan dan konsep. Zidane, Roberto Carlos ... Mereka luar biasa. Mereka mendominasi semua aspek permainan.

    "Anda hanya harus menerima bahwa mereka lebih baik."

  • Lawan

    SOCCER-CHAMPIONS LEAGUE-MADRID-LEVERKUSEN
    AFP

    Tim Klaus Toppmoller menjadi lawan sepadan bagi Real Madrid setelah menjalani musim yang menjanjikan.

    Setelah finis ketiga di La Liga dan gagal meraih Copa del Rey, Madrid tinggal berjarak satu pertandingan dari akhir gemilang bagi musim yang selebihnya kurang memuaskan. Namun, lawan mereka juga bertekad menuntaskan kisah bak dongeng mereka sendiri.

    Jauh sebelum musim 2001-02, Bayer Leverkusen sudah akrab dengan kepedihan finis di posisi kedua. Mereka menjadi runner-up Bundesliga di belakang Bayern Munich pada musim 1996-97 dan 1998-99, selalu gagal menandingi tim yang tak terbantahkan sebagai kekuatan dominan Jerman itu.

    Menjelang laga terakhir Bundesliga musim 1999-00 di bawah asuhan Christoph Daum, keadaan tampaknya akhirnya mulai berubah. Leverkusen memuncaki klasemen dengan keunggulan tiga poin. Mereka hanya membutuhkan satu poin saat menghadapi Unterhaching, tim papan tengah, untuk meraih gelar juara Jerman pertama dalam 96 tahun sejarah klub.

    Namun, bencana justru terjadi. Pada menit ke-20, Michael Ballack yang berusia 23 tahun tanpa sengaja membelokkan umpan silang ke gawangnya sendiri, mengawali keruntuhan total timnya. Leverkusen kalah 2-0, sementara Bayern mengalahkan Werder Bremen dan merebut gelar berkat selisih gol. Pemandangan Ballack menangis seusai laga semakin menguatkan anggapan bahwa kekalahan sudah melekat pada Leverkusen, sekaligus mempertegas reputasi mereka sebagai ‘Neverkusen’.

    Musim berikutnya menjadi bencana, tetapi perubahan yang dilakukan Klaus Toppmoller setelah ditunjuk sebagai pelatih pada musim panas 2001 membawa semangat baru ke BayArena. Leverkusen mampu mempertahankan pemain-pemain seperti Ballack, Lucio, Dimitar Berbatov, Ze Roberto, dan Oliver Neuville, sementara kiper Hans-Jorg Butt datang dengan status bebas transfer.

    “Saat memulai persiapan pada musim panas, saya mengatakan bahwa kami ingin menekankan sepakbola menyerang. Jadi, kami menyusun taktik yang memungkinkan kami bermain ke depan dan mengambil risiko,” jelas Toppmoller kepada UEFA menjelang final kompetisi Eropa. “Jika melihat tim ini, jelas kami memiliki pemain yang tepat untuk bermain seperti itu. Nowotny dan Lucio di jantung pertahanan sama-sama cepat, agresif, dan bagus dalam duel udara. Saat maju menyerang, kami juga selalu mampu mencetak gol.”

    Seketika, permainan Leverkusen memikat penonton. Berkat kepemimpinan Ballack yang tiada tanding dan pergerakannya yang dinamis dari satu kotak penalti ke kotak penalti lainnya, keberanian Lucio maju dari lini belakang, serta kepiawaian Bernd Schneider di sayap, Leverkusen menjelma menjadi salah satu tim paling menarik untuk ditonton di benua Eropa.

    Memasuki April, tim asuhan Toppmoller sudah sangat dekat dengan pencapaian yang akan mengukir nama mereka dalam sejarah sepakbola. Mereka memburu treble yang belum pernah diraih sebelumnya.

    Di Bundesliga, mereka unggul lima poin atas Borussia Dortmund dengan hanya tiga pertandingan tersisa. Di DFB-Pokal, mereka melaju ke final untuk menghadapi Schalke. Sementara itu, perjalanan bak dongeng di Eropa membawa mereka menyingkirkan Liverpool dan Manchester United hingga mencapai final melawan Real Madrid asuhan Del Bosque.

    Dalam waktu kurang dari dua pekan, ketiga trofi itu lepas dari genggaman mereka. Pertama, kegagalan fatal membuat mereka menyerahkan gelar juara Jerman kepada Dortmund pada hari terakhir musim. Sepekan kemudian, mereka menyia-nyiakan keunggulan pada babak pertama saat Schalke menghajar mereka 4-2 di final DFB-Pokal.


  • Mahakarya Zidane

    SOCCER-CHAMPIONS LEAGUE-MADRID-LEVERKUSEN
    AFP

    Pemain asal Prancis itu mengukir momen terbaiknya di final Liga Champions dengan meraih gelar yang telah lama luput dari genggamannya.

    Setelah timnya terpukul secara mental oleh dua pukulan beruntun, situasi Toppmoller semakin memburuk menjelang laga final melawan penguasa Piala Champions Eropa. Leverkusen kehilangan dua pilar terpentingnya, yakni kapten sekaligus bek Jens Nowotny dan winger asal Brasil Ze Roberto.

    "Robeknya ligamen krusiatum Jens Nowotny merupakan pukulan berat. Ze Roberto terkena skorsing. Pemain kami tinggal sedikit," aku Toppmoller kemudian. Meski susunan pemainnya timpang, instruksi taktisnya tetap berani: "Kami sama sekali tidak ingin bertahan. Saya ingin kami mengendalikan pertandingan."

    Sayangnya bagi pelatih asal Jerman itu, para pemainnya tidak menjalankan instruksi tersebut. Pada menit kesembilan, Madrid unggul 1-0 setelah lemparan ke dalam diagonal Roberto Carlos memantul ke arah Raul, yang kemudian meneruskan bola melewati Butt.

    "Dalam persiapan pertandingan, saya sudah berkali-kali membahas lemparan ke dalam Roberto Carlos," kata sang pelatih. "Kami sudah tahu soal itu. Namun, kami tetap kecolongan lewat lemparan ke dalam seperti itu, dan Raul mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-0."

    Leverkusen membalas lewat sundulan keras Lucio hanya enam menit kemudian. Setelah itu, pertandingan berlangsung sengit tanpa ada tim yang benar-benar mendominasi. 

    Lalu, tepat sebelum jeda, terjadilah momen yang mengubah sejarah sepakbola. Yang mengejutkan, semuanya bermula dari sebuah umpan yang canggung.

    Setelah menguasai bola di dekat garis tengah, Santiago Solari mencoba melambungkan umpan menyusuri sisi kiri lapangan kepada Roberto Carlos. Namun, bola yang memantul menyulitkan pemain Brasil itu saat ia berlari mendahului bek Zoltan Sebescen.

    "Umpan Solari seperti diarahkan ke sesuatu di luar stadion, tahu? Buruk sekali," kata bek kiri itu. "Bolanya datang dari atas, pemain di dekat saya tingginya dua meter... Saya berlari lebih cepat darinya."

    Berusaha sekuat tenaga menjaga serangan tetap hidup, bek kiri asal Brasil itu tidak punya waktu untuk mengontrol bola. Secara naluriah, ia mencungkil umpan silang tinggi yang melambung melewati bahunya.

    "Saya bahkan tidak tahu Zizou ada di sana," akunya. "Saya hanya melihat ke sisi kanan dan melihat seseorang berbaju putih datang... Saya mengirim umpan tepat ke tengah area gawang dan salah satu pemain terbaik di dunia berada di sana."

    Di tepi kotak 16,46 meter, Zidane menunggu. Ketika bola akhirnya turun dari ketinggian, pemain asal Prancis itu mengayunkan kaki kirinya, yang bukan kaki dominannya, dan menyambar bola dengan tendangan bersih serta keras ke sudut atas gawang. Butt terpaku di garis gawangnya.

    "Saya mengikuti pergerakan Roberto Carlos di sisi kiri. Lalu saya melihat betapa bagusnya umpan silang itu. Saya terus menatap bola dan menyambarnya tanpa berpikir," kata Zidane. "Itu naluri."

    Babak kedua menghadirkan drama yang berbeda. Leverkusen mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang demi mempertahankan peluang.

    Ketika kiper Madrid Cesar Sanchez terjatuh akibat cedera pergelangan kaki yang parah pada menit ke-68, Del Bosque terpaksa memasukkan Casillas yang berusia 21 tahun. Casillas sebelumnya kehilangan tempatnya sebagai pemain utama pada musim itu.

    Pada menit-menit akhir, ketika Leverkusen melancarkan serangan bertubi-tubi, Casillas melakukan serangkaian penyelamatan luar biasa dari jarak dekat. Ia menggagalkan peluang Berbatov dan Ballack di garis gawang untuk mempertahankan keunggulan 2-1.

    "Kami lebih unggul dan bermain sangat bagus," kata Nowotny bertahun-tahun kemudian. "Namun, malam itu bintang Iker Casillas bersinar. Dia bisa saja berdiri di belakang gawangnya dan tembakan kami tetap akan mengenainya!"

    Toppmoller mengungkapkan reaksinya: "Pikiran pertama saya adalah: Sial, kami seharusnya memenangi pertandingan itu karena kami bermain lebih baik."

    Meski Zidane mencetak gol kemenangan yang gemilang, ia segera mengalihkan pujian dari golnya: "Semua orang membicarakan gol saya, tetapi pahlawan sesungguhnya adalah Casillas berkat penyelamatan-penyelamatannya."

    Ketika peluit akhir berbunyi, Real Madrid meraih gelar Piala Champions Eropa kesembilan pada tahun keseratus berdirinya klub. Bagi Toppmoller dan Leverkusen, akhir terburuk yang mungkin terjadi bagi musim gemilang mereka pun menjadi kenyataan. Tiga kompetisi, tiga kali menjadi runner-up, tanpa trofi.

    "Sangat menyakitkan mengakhiri musim tanpa meraih apa pun," kata Toppmoller yang terpukul. "Kami bisa menghabiskan waktu selama mungkin di lapangan latihan untuk menyusun rencana, tetapi kemudian terjadi sesuatu yang istimewa yang tidak bisa Anda antisipasi. Dalam kasus ini, itu adalah gol Zidane."

    Bagi pria yang akrab disapa Zizou itu, penantian panjangnya akhirnya berakhir. Kekecewaan bersama Juventus pada 1997 dan 1998, larangan tampil di kompetisi Eropa, serta beban berat harga transfernya, semuanya sirna.

    "Mencetak gol dengan cara seperti itu di Liga Champions, jika hal itu hanya terjadi sekali seumur hidup, maka itu terjadi pada malam final tersebut," kata Zidane. "Tendangan voli itu merupakan momen luar biasa bagi saya karena sebelumnya saya belum pernah memenangi trofi itu... Ketika Anda memenanginya dan mengangkat trofinya, itu momen yang sungguh luar biasa."

    Dengan satu ayunan kaki kirinya, sang maestro menampilkan karya terbaiknya. Simfoninya pun lengkap.