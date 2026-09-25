Gilberto Mora mengambil nomor 10, Chucky Lozano mendapat kesempatan lain: Lima sorotan saat Rafael Marquez memulai perjalanan Meksiko menuju 2030
Rafael Marquez memulai masa jabatannya di Baltimore, tetapi tujuan sesungguhnya adalah 2030.
Meksiko finis di peringkat kesembilan di Piala Dunia kandang, memenangkan laga fase gugur untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, dan memulihkan ikatan dengan para pendukungnya. Kini muncul pertanyaan yang lebih sulit: seberapa besar kemajuan itu bisa dibawa El Tri melampaui turnamen yang menyatukannya?
Marquez mengenal tim itu dari masanya sebagai asisten Javier Aguirre. Pemusatan latihan pertamanya memberinya empat pertandingan untuk mulai menerapkan ide-idenya sendiri, dimulai melawan Kolombia pada 26 September di M&T Bank Stadium, Baltimore. Setelah itu, Meksiko menghadapi Peru pada 29 September di Sports Illustrated Stadium, Harrison, New Jersey, Amerika Serikat pada 3 Oktober di Glendale, Arizona, dan Chile pada 6 Oktober di Los Angeles.
Juanma Lillo dan Andres Guardado bergabung dengannya sebagai asisten bersama Vidal Paloma, dengan Xabier Mancisidor melatih para kiper.
Marquez menunjuk kemenangan 2-0 atas Ekuador di Piala Dunia sebagai contoh dari apa yang bisa dihasilkan Meksiko. Gilberto Mora tidak mencetak gol pada hari itu, tetapi pengaruhnya saat menguasai bola membantu memberi El Tri kendali. Apakah Meksiko bisa bermain dengan keyakinan seperti itu secara lebih konsisten menjadi pertanyaan yang mewarnai pemusatan latihan pertama ini.
Akankah Marquez beralih ke pertahanan tiga pemain?
Kolombia menghadirkan ujian perdana yang tanpa ampun. Pertemuan terakhir berakhir dengan kekalahan Meksiko 4-0 di tangan Meksiko di Arlington, Texas, pada Oktober 2025. Nestor Lorenzo kembali memanggil skuad kuat, termasuk penyerang Athletico Paranaense Kevin Viveros. Marquez harus memutuskan bagaimana Meksiko bisa melindungi diri dari pergerakan Kolombia tanpa mengorbankan kemampuan mereka membangun serangan.
Ia pernah menjalani keseimbangan itu sebelumnya. Di bawah Ricardo La Volpe, Marquez menjadi pengatur permainan dari tim Meksiko yang fleksibel dan kerap memakai tiga bek. Pada Piala Konfederasi 2005, tim La Volpe mengalahkan Brasil dan mencapai semifinal. Setahun kemudian, Marquez menjadi kapten El Tri di Piala Dunia dan mencetak gol pembuka melawan Argentina sebelum Meksiko kalah pada babak perpanjangan waktu. Tim-tim itu mampu membangun permainan dari lini belakang dan mengubah bentuk sesuai tuntutan pertandingan.
Formasi tiga bek akan memungkinkan Marquez menghidupkan kembali pendekatan itu, meski itu masih sebatas kemungkinan, bukan rencana yang sudah diumumkan. Johan Vazquez, Luis Romo, Cesar Montes, dan Israel Reyes memberikan fondasi berpengalaman, dengan Victor Guzman dan Everardo Lopez menawarkan opsi tambahan. Diego Campillo akan bergabung setelah laga liga berikutnya milik Chivas.
Laga melawan Kolombia akan memberikan bukti pertama tentang bagaimana Marquez ingin para beknya mengambil posisi dan, yang tak kalah penting, apa yang ia harapkan mereka lakukan saat menguasai bola.
Gilberto Mora mewarisi nomor 10 Meksiko
Mora baru berusia 17 tahun dan telah diberi nomor punggung 10 Meksiko. Bebannya terlihat jelas, bahkan bagi pemain yang tampak nyaman saat tampil di Piala Dunia. Pertanyaannya bukan lagi soal apakah ia bisa menghadapi lapisan ekspektasi lain, melainkan apakah Marquez bisa menempatkannya di posisi yang tepat untuk memberi dampak.
Lillo bisa memainkan peran penting dalam perkembangan itu. Ia telah memuji pemahaman Andres Iniesta tentang permainan dan menjelaskan keyakinannya bahwa sepak bola menyerang yang baik berawal dari cara sebuah tim membangun permainan dari belakang. Bagi Mora, pelajaran yang berguna adalah bagaimana membaca permainan satu langkah lebih cepat, bukan bagaimana meniru Iniesta.
Roberto “Piojo” Alvarado, pemain lain yang mampu menghubungkan lini tengah dengan lini serang, tersedia sepanjang pemusatan latihan. Melibatkan keduanya akan memberi Meksiko lebih banyak cara untuk menciptakan peluang tanpa meminta Mora memikul tanggung jawab itu sendirian.
Chucky Lozano mendapat kesempatan lain
Raul Jimenez dan Julian Quiñones absen karena cedera. Ketajaman yang hilang membuka peluang, tetapi kembalinya Hirving 'Chucky' Lozano lebih dari sekadar respons atas dua tempat kosong dalam skuad. Ini adalah pertaruhan penting pertama Marquez pada seorang pemain yang posisinya bersama Timnas Meksiko telah berubah.
Gol kemenangan Lozano ke gawang Jerman pada 2018 masih menjadi salah satu momen Piala Dunia paling menentukan bagi Meksiko dalam satu dekade terakhir. Ia juga bermain di turnamen 2022, tetapi melewatkan Piala Dunia 2026 setelah minimnya waktu bermain di level klub. Kini berusia 31 tahun dan bermain untuk LA Galaxy, ia punya kesempatan untuk menunjukkan kepada Marquez dan mantan rekan setimnya, Guardado, apa yang masih bisa ia tawarkan.
Kecepatan dan permainan direct-nya bisa mengubah jalannya pertandingan dari bangku cadangan. Namun, Lozano mungkin melihat pemusatan latihan ini sebagai kesempatan untuk merebut kembali peran starter. Bagaimana ia merespons peran apa pun yang diberikan Marquez kepadanya bisa sama pentingnya dengan kontribusi serangannya, dengan laga Nations League yang kian dekat pada November dan Gold Cup yang dijadwalkan berlangsung musim panas tahun depan.
Camberos dan Sandoval membawa gerakan pemain muda Chivas ke timnas Meksiko
Enam pemain Chivas masuk dalam daftar skuad Marquez: Raul Rangel, Alvarado, Romo, Campillo, Hugo Camberos, dan Santiago Sandoval. Rangel dan Alvarado tersedia untuk seluruh pemusatan latihan. Empat pemain lainnya bergabung setelah pertandingan Liga MX Guadalajara pada 26 September, yang berarti Camberos dan Sandoval harus menunggu hingga laga melawan Peru untuk berpeluang tampil.
Dua penyerang muda itu datang dengan catatan terbaru yang berbeda. Sandoval, 19 tahun, telah mencetak tiga gol di Apertura 2026, termasuk dua gol ke gawang Pumas pada awal bulan ini. Camberos, yang juga berusia 19 tahun, mencatatkan satu assist dan masih mencari gol liga pertamanya pada musim ini, tetapi termasuk di antara pemain paling menonjol dalam keberhasilan Meksiko menjuarai Concacaf U20 Championship. Pemanggilan mereka menjadi ganjaran atas potensi sekaligus produktivitas saat ini.
Marquez telah berbicara tentang mempersiapkan para pemain muda untuk mencapai tim senior dengan bekal yang lebih baik. Pemusatan latihan ini memberinya kesempatan untuk melihat seberapa cepat Sandoval dan Camberos bisa beradaptasi dengan tuntutannya. Dengan absennya Jimenez dan Quiñones, ada kebutuhan langsung untuk menambah cara dalam menciptakan dan menuntaskan peluang.
Seberapa cepat Juanma Lillo bisa memberi pengaruh?
Penunjukan Lillo memunculkan ekspektasi akan Meksiko yang lebih proaktif, tetapi pengaruhnya harus dinilai dari apa yang dilakukan tim di lapangan. Reputasinya sebagai mentor Pep Guardiola memberi konteks: ia melatih Guardiola di Dorados de Sinaloa dan kemudian menjadi bagian dari stafnya di Manchester City. Ia juga membawa pengalaman internasional, setelah pernah bekerja bersama Jorge Sampaoli di Chile.
Pandangannya terhadap sepakbola Meksiko memberi petunjuk yang lebih jelas soal apa yang mungkin bisa ia kontribusikan. Lillo memuji tim-tim Liga MX karena berusaha mengalirkan bola dari area pertahanan dan berpendapat bahwa build-up yang terorganisir juga membantu sebuah tim bertahan. Marquez membawanya kembali ke Meksiko untuk membantu menerapkan ide-ide itu bersama tim nasional.
Baltimore hanya akan menunjukkan permulaannya saja. Dalam empat pertandingan, ukuran yang lebih menentukan adalah apakah Meksiko mulai mengembangkan cara yang jelas untuk mengendalikan pertandingan dan menciptakan peluang.
Marquez mewarisi tim yang sedang berada dalam momentum positif. Tugas pertamanya adalah memberinya metode yang bertahan lama.