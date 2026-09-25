Rafael Marquez memulai masa jabatannya di Baltimore, tetapi tujuan sesungguhnya adalah 2030.

Meksiko finis di peringkat kesembilan di Piala Dunia kandang, memenangkan laga fase gugur untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, dan memulihkan ikatan dengan para pendukungnya. Kini muncul pertanyaan yang lebih sulit: seberapa besar kemajuan itu bisa dibawa El Tri melampaui turnamen yang menyatukannya?

Marquez mengenal tim itu dari masanya sebagai asisten Javier Aguirre. Pemusatan latihan pertamanya memberinya empat pertandingan untuk mulai menerapkan ide-idenya sendiri, dimulai melawan Kolombia pada 26 September di M&T Bank Stadium, Baltimore. Setelah itu, Meksiko menghadapi Peru pada 29 September di Sports Illustrated Stadium, Harrison, New Jersey, Amerika Serikat pada 3 Oktober di Glendale, Arizona, dan Chile pada 6 Oktober di Los Angeles.

Juanma Lillo dan Andres Guardado bergabung dengannya sebagai asisten bersama Vidal Paloma, dengan Xabier Mancisidor melatih para kiper.

Marquez menunjuk kemenangan 2-0 atas Ekuador di Piala Dunia sebagai contoh dari apa yang bisa dihasilkan Meksiko. Gilberto Mora tidak mencetak gol pada hari itu, tetapi pengaruhnya saat menguasai bola membantu memberi El Tri kendali. Apakah Meksiko bisa bermain dengan keyakinan seperti itu secara lebih konsisten menjadi pertanyaan yang mewarnai pemusatan latihan pertama ini.