Generasi emas Udinese yang telah berlalu dan perjuangan untuk tetap relevan di Serie A Italia yang sangat kompetitif
Penggemar sepak bola yang lebih muda tentu bisa dimaklumi jika tidak terlalu akrab dengan Udinese, yang berasal dari kota kecil Udine di timur laut Italia, dengan jumlah penduduk kurang dari 100.000 jiwa.
Namun, meski saat ini mereka sangat identik sebagai klub papan tengah Serie A, mereka pernah menjadi salah satu tim terbaik di negaranya di luar tatanan mapan, dengan skuad yang dipenuhi sosok-sosok kultus, termasuk seorang peraih gelar capocannoniere dua kali yang mendedikasikan masa-masa terbaiknya untuk Friulani.
Ekspektasi mungkin telah berubah, tetapi Udinese telah menegaskan diri sebagai langganan Serie A saat mereka memburu kesuksesan berkelanjutan dalam upaya untuk tetap relevan, baik secara kiasan maupun harfiah.
Masa keemasan
Sekarang itu mulai menjadi kenangan yang jauh, tetapi sepanjang era 2000-an dan awal 2010-an, Udinese termasuk yang terbaik di luar tim-tim elite di Serie A dan rutin tampil di kompetisi Eropa. Mereka lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah pada 2004-05, sebelum mencapai perempat-final Piala UEFA pada 2008-09 dan finis setinggi peringkat ketiga di liga pada 2011-12.
Klub itu menikmati tujuh tahun kesuksesan relatif yang berkelanjutan sejak 2007, dengan rutin finis di zona Eropa. Pada periode itulah sejumlah figur paling ikonik klub di era modern datang ke Stadio Friuli, termasuk Fabio Quagliarella, Kwadwo Asamoah, dan Gokhan Inler, yang sejak itu kembali sebagai direktur olahraga.
Mereka membentuk tulang punggung skuad yang seimbang, yang juga sudah diperkuat kiper legendaris Samir Handanovic, bintang masa depan Barcelona dan Arsenal Alexis Sanchez, serta striker ikonik Antonio Di Natale. Inti tim itu membantu Udinese mencatat performa terbaik mereka di Eropa sejak menjuarai Piala Intertoto pada 2000, saat mereka mencapai delapan besar Piala UEFA pada 2009, sebelum kalah tipis dari finalis Werder Bremen lewat adu penalti tanpa Handanovic dan Di Natale yang cedera.
"Kami punya banyak pemain yang benar-benar bagus, pemimpin yang bagus," kata Inler kepada GOAL. "Kami punya pemain-pemain hebat seperti Sanchez, (Mauricio) Isla, Handanovic sebagai kiper, (Mehdi) Benatia sebagai bek. Banyak, banyak nama.
"Dari tahun ke tahun kami berkembang, dan dalam empat tahun saya bertahan di sini, tahun keempat adalah yang terbaik. Kami meraih tempat di Liga Champions dengan skuad semuda itu. Saya senang pernah mengalami masa yang hebat ini bersama Udinese."
Pencetak gol terbanyak
Gol-gol Di Natale menjadi fondasi utama kesuksesan klub pada akhir 2000-an dan awal 2010-an, dan ia merupakan alasan besar mengapa perhatian publik di luar Italia tertuju kepada Udinese selama 12 tahun masa suburnya, ketika ia mendedikasikan tahun-tahun terbaiknya untuk Friulani.
Seorang penyerang bertubuh mungil, cepat, dan serbabisa dengan tendangan kaki kanan yang sangat keras serta mampu mencetak gol dari nyaris segala posisi, Di Natale benar-benar produktif pada tahun-tahun akhir kariernya setelah bergabung dari Empoli pada 2004 dan menyandang ban kapten tiga tahun kemudian.
Meski sudah melewati usia 30 tahun, ia mencetak lebih dari 25 gol dalam empat musim beruntun antara 2009 dan 2013, dan ia dinobatkan sebagai capocannoniere Serie A, atau pencetak gol terbanyak, dalam dua musim berturut-turut pada 2009-10 (29 gol) dan 2010-11 (28 gol). Penampilannya pada musim pertama itu juga memberinya penghargaan Pemain Sepakbola Italia Terbaik Serie A.
"Di Natale adalah kapten kami, seorang kakak yang membantu kami mengelola situasi di lapangan," kata mantan gelandang Udinese yang kini menjadi direktur teknis, Inler, kepada GOAL. "Dia benar-benar selalu ada untuk kami, juga terkadang keras kepada para pemain muda, tetapi itu adalah cara yang tepat untuk berkembang."
Antara 2009 dan 2011, dua pemain saja yang mencetak lebih banyak gol liga daripada 67 gol milik Di Natale, yakni para bintang besar era modern Lionel Messi (82) dan Cristiano Ronaldo (86). Meski sempat mempertimbangkan pensiun dan menerima berbagai tawaran untuk pindah ke tempat lain, termasuk dari Juventus yang saat itu beruntun menjuarai Scudetto, striker veteran itu tetap setia bersama Udinese hingga akhirnya gantung sepatu pada 2016 dalam usia 38 tahun.
Nasib yang biasa-biasa saja
Nasib Udinese telah berubah jauh sejak masa puncak mereka dan Di Natale lebih dari satu dekade lalu. Meski menjadi langganan Serie A setelah bertahan di liga sejak promosi terakhir mereka pada 1995, Bianconeri hanya sekali mengakhiri musim di paruh atas klasemen sejak 2013, yakni saat finis di posisi ke-10 musim lalu.
Kepergian Francesco Guidolin yang berpengaruh pada 2014 tentu memberi dampak negatif, mengingat ia membawa klub itu finis di posisi keempat, ketiga, dan kelima dalam tiga musim sebelumnya. Setelah itu datang silih berganti pelatih yang tidak sukses, dan generasi emas yang dihuni Di Natale, Handanovic, Sanchez, Inler, dan lainnya pada akhirnya berlalu tanpa benar-benar tergantikan, sementara kesenjangan finansial dengan klub-klub terbesar Serie A melebar secara signifikan.
Mungkin tidak mengejutkan, Udinese juga beberapa kali flirted with relegation, dengan nyaris terdegradasi pada 2015, 2016, dan 2024. Selain itu, mereka konsisten finis di papan bawah tengah klasemen. Setelah sedikit membaik musim lalu, target mereka sekarang adalah entah bagaimana terus memangkas jarak dengan tim-tim di atas mereka. Tanggung jawab itu berada di tangan keluarga Pozzo, pemilik selama 40 tahun, serta hierarki yang mereka bangun.
Sebagai pemegang saham mayoritas Watford saat ini dan mantan pemilik Granada, keluarga Pozzo merupakan pelopor model multi-klub, dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Sebagian pihak menuduh mereka memprioritaskan aset-aset lain mereka, dengan kemunduran Udinese kurang lebih bertepatan dengan promosi Watford ke Premier League pada 2015.
'Anda memiliki tekanan ini'
Dari sudut pandang Inler, mentalitas dan disiplin akan menjadi kunci untuk menutup kesenjangan, bukan mengeluarkan banyak uang untuk merekrut pemain baru demi bersaing dengan Napoli, Inter, AC Milan, dan Juve.
Finis di peringkat ke-10 musim lalu sudah menjadi langkah maju yang signifikan, sementara mantan bek berpengalaman Bayern Munich dan Real Madrid, David Alaba, telah bergabung dengan klub dengan status bebas transfer. Kepemimpinannya tentu akan meningkatkan peluang Udinese untuk meraih kesuksesan.
"Tantangannya sekarang jauh lebih besar daripada sebelumnya," kata Inler. "Dulu itu sangat sulit karena Anda punya banyak pemain besar di Serie A, tetapi sekarang dalam posisi saya sebagai direktur, saya membawa mentalitas, disiplin yang dibutuhkan para pemain, terutama setiap hari karena Anda perlu mendorong mereka setiap hari.
"Di masa lalu, kami hanya bermain sepak bola, kami tidak punya media sosial, dan sekarang Anda juga punya tekanan dari penonton. Itulah mengapa penting untuk banyak berbicara dengan para pemain dan juga menunjukkan kepada mereka bagaimana membangun karier. Itulah mengapa, bagi saya, pekerjaan sehari-hari itu penting, untuk menunjukkan kepada mereka jalan mana yang perlu mereka tempuh."
Udinese saat ini berada di peringkat ke-13 Serie A setelah hanya meraih satu kemenangan dari lima pertandingan pembuka mereka, termasuk rangkaian tiga kekalahan beruntun sebelum jeda internasional yang panjang. Inler yakin keadaan akan berubah.
"Musim masih panjang, tetapi dari pertandingan ke pertandingan kami harus mencoba untuk menang," ujarnya. "Kami tidak memulai seperti dua tahun sebelumnya sejak saya berada di sini, dan hal terpenting adalah tetap rendah hati, bekerja keras, dan memperkuat energi. Kami membutuhkan persiapan yang baik, secara mental dan fisik."
Pandangan itu digaungkan oleh bek kunci Udinese, Oumar Solet. "Kami hanya harus tetap fokus, di setiap pertandingan. Musim lalu kami tampil cukup baik untuk Udinese," kata pemain Prancis itu kepada GOAL. "Tujuan kami adalah mencoba tetap berada di jalur ini, kami tahu kami bisa mencapai ini. Kami harus bekerja keras. Musim sudah dimulai, tetapi saya sangat antusias untuk terus melangkah dan melihat apa yang akan terjadi."
Kesuksesan berkelanjutan
Klub itu tidak menyembunyikan fakta bahwa prioritasnya telah sedikit berubah sejak masa gemilang pada akhir dekade 2000-an dan awal 2010-an, dengan target di luar lapangan juga menjadi prioritas.
Di luar lapangan, Udinese telah memantapkan diri sebagai tim paling berkelanjutan di Italia dan salah satu yang paling berkelanjutan di seluruh Eropa berkat inisiatif hijau mereka, yang dimulai ketika mereka meminta pemasok kostum Macron untuk membuat jersey mereka dari bahan daur ulang pada 2020. Bluenergy Stadium milik klub Friuli itu sepenuhnya ditenagai oleh ladang panel surya berisi 2.400 panel pada hari pertandingan, sementara ada juga strategi yang diterapkan untuk mengatasi pemborosan makanan dan mereka telah berinteraksi dengan komunitas Udine untuk memberikan edukasi tentang isu-isu lingkungan.
Berbicara kepada GOAL, Magda Pozzo, seorang eksekutif klub dan putri pemilik klub, Giampaolo, mengatakan: "Kami adalah salah satu tim di Italia yang sangat terlibat dengan semua praktik keberlanjutan. Kami mencoba menerapkan aktivitas yang mendorong keberlanjutan, pergi ke stadion dengan sepeda, kami adalah satu-satunya klub dengan taman surya di Italia, jadi kami mendapatkan daya dari energi surya selama pertandingan, jadi ini adalah proyek yang luar biasa."
Ia berpandangan bahwa keberlanjutan harus menjadi target di dalam dan di luar lapangan. "Kami tidak bisa melupakan bahwa Udine adalah kota kecil, kami memiliki 100.000 orang yang tinggal di sana, jadi saya pikir kami harus bersikap konservatif dan tahu bahwa kami stabil di papan tengah klasemen," katanya. "Namun, tentu saja, pada saat yang sama [kami harus] mencoba setiap tahun untuk berkembang, dan saya pikir ini adalah keseluruhan ide dan keseluruhan strategi.
"Kami sangat berhati-hati, dan inilah mengapa kami telah berada di sini sebagai sebuah keluarga selama 40 tahun dan 30 tahun di Serie A, dan saya pikir sangat penting bagi kami untuk menerapkan keberlanjutan juga dalam masalah keuangan."
Milan memanggil
Dalam empat tahun terakhir, dorongan Udinese untuk mempromosikan diri sendiri, secara cukup mengejutkan, membawa klub itu ke Milan Fashion Week. Kini hal itu telah menjadi tradisi bagi Udinese untuk meluncurkan kostum ketiga mereka di panggung yang unik tersebut, dan pada 2026 pun tidak berbeda ketika klub itu memanfaatkan kesempatan untuk merayakan ulang tahun ke-130 mereka.
Seragam berwarna krem yang elegan, menampilkan motif bintang, lambang khusus ulang tahun, dan detail hitam, diperkenalkan dalam sebuah acara di pusat kota Milan pada Selasa, dengan para pemain tim utama Solet, Maduka Okoye, Nicolo Bertola, dan Matteo Palma menjadi modelnya.
Jersey itu dirancang oleh Giuseppe Buccinna yang berbasis di Milan dan mengambil inspirasi dari fotografer Tina Modotti serta penyair Pier Paolo Pasolini, yang keduanya menangkap semangat Friuli, wilayah asal Udinese, melalui medium seni mereka masing-masing.
"Kami sudah melakukan ini selama empat tahun, berkat klub dan Macron kami bisa berada di Milan Fashion Week, tempat ada banyak orang dan seniman terkenal," kata Inler kepada GOAL. "Setiap tahun kami mencari satu seniman untuk menciptakan jersey kami, dan selalu istimewa datang ke sini. Para pemain menyukainya karena penting untuk menampilkan mereka bukan hanya sebagai pesepakbola di lapangan, tetapi juga merepresentasikan diri mereka di acara seperti fashion week."
Kostum ketiga Udinese 2026-27 kini sudah tersedia untuk dibeli di toko resmi Udinese atau di Macron.com.