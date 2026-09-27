Generasi emas Udinese yang telah berlalu dan perjuangan untuk tetap relevan di Serie A Italia yang sangat kompetitif

Dari sudut pandang Inler, mentalitas dan disiplin akan menjadi kunci untuk menutup kesenjangan, bukan mengeluarkan banyak uang untuk merekrut pemain baru demi bersaing dengan Napoli, Inter, AC Milan, dan Juve.

Finis di peringkat ke-10 musim lalu sudah menjadi langkah maju yang signifikan, sementara mantan bek berpengalaman Bayern Munich dan Real Madrid, David Alaba, telah bergabung dengan klub dengan status bebas transfer. Kepemimpinannya tentu akan meningkatkan peluang Udinese untuk meraih kesuksesan.

"Tantangannya sekarang jauh lebih besar daripada sebelumnya," kata Inler. "Dulu itu sangat sulit karena Anda punya banyak pemain besar di Serie A, tetapi sekarang dalam posisi saya sebagai direktur, saya membawa mentalitas, disiplin yang dibutuhkan para pemain, terutama setiap hari karena Anda perlu mendorong mereka setiap hari.

"Di masa lalu, kami hanya bermain sepak bola, kami tidak punya media sosial, dan sekarang Anda juga punya tekanan dari penonton. Itulah mengapa penting untuk banyak berbicara dengan para pemain dan juga menunjukkan kepada mereka bagaimana membangun karier. Itulah mengapa, bagi saya, pekerjaan sehari-hari itu penting, untuk menunjukkan kepada mereka jalan mana yang perlu mereka tempuh."

Udinese saat ini berada di peringkat ke-13 Serie A setelah hanya meraih satu kemenangan dari lima pertandingan pembuka mereka, termasuk rangkaian tiga kekalahan beruntun sebelum jeda internasional yang panjang. Inler yakin keadaan akan berubah.

"Musim masih panjang, tetapi dari pertandingan ke pertandingan kami harus mencoba untuk menang," ujarnya. "Kami tidak memulai seperti dua tahun sebelumnya sejak saya berada di sini, dan hal terpenting adalah tetap rendah hati, bekerja keras, dan memperkuat energi. Kami membutuhkan persiapan yang baik, secara mental dan fisik."

Pandangan itu digaungkan oleh bek kunci Udinese, Oumar Solet. "Kami hanya harus tetap fokus, di setiap pertandingan. Musim lalu kami tampil cukup baik untuk Udinese," kata pemain Prancis itu kepada GOAL. "Tujuan kami adalah mencoba tetap berada di jalur ini, kami tahu kami bisa mencapai ini. Kami harus bekerja keras. Musim sudah dimulai, tetapi saya sangat antusias untuk terus melangkah dan melihat apa yang akan terjadi."