Para bintang kembali ke Atlanta untuk mengikuti pemusatan latihan terbaru tim nasional putra Amerika Serikat. Ada nama-nama yang sudah akrab seperti Christian Pulisic dan Weston McKennie. Ada pula pemain yang tengah naik daun seperti Cavan Sullivan dan Mathis Albert. Lalu ada Folarin Balogun, bintang USMNT yang mencuat pada musim panas ini dan kini berusaha mengembalikan momentumnya.

Beberapa bulan lalu, Balogun menjadi pusat perhatian. Penyerang Monaco itu tampil mengesankan di Piala Dunia, menarik minat klub-klub Premier League dan tampaknya berada di jalur menuju transfer bernilai besar ke Everton. Namun, kesepakatan itu gagal terwujud. Sejak saat itu, perannya di Monaco tidak menentu dan kesempatan bermainnya sangat terbatas.

Angka-angkanya menggambarkan situasi tersebut. Balogun bermain selama 314 menit dalam empat penampilan di Piala Dunia. Sejak itu, ia hanya mencatatkan 230 menit bersama klubnya. Musim panas yang menjanjikan banyak hal berganti menjadi musim yang sebagian besar ia habiskan untuk menunggu kesempatan.

Kini, untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia tersebut, ia kembali bergabung dengan tim nasional. Perempat-final CONCACAF Nations League mendatang melawan Haiti memberinya kesempatan untuk kembali menemukan ritme permainan, membangun kepercayaan diri, dan mengingatkan semua orang mengapa ia sempat begitu menarik perhatian.

USMNT jelas membutuhkan Balogun. Namun, saat ini Balogun juga membutuhkan USMNT.