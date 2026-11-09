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Folarin Balogun 1-1GOAL

Folarin Balogun membutuhkan timnas AS sama besarnya dengan tim itu membutuhkannya: Bintang Piala Dunia mencari awal baru setelah kegagalan Everton dan frustrasi di Monaco

Gagalnya kepindahan ke Everton dan minimnya menit bermain di Monaco menghambat momentum sang penyerang menuju Piala Dunia. Kembalinya ia ke timnas Amerika Serikat memberinya kesempatan pada saat yang tepat untuk membangun kembali momentum itu.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Para bintang kembali ke Atlanta untuk mengikuti pemusatan latihan terbaru tim nasional putra Amerika Serikat. Ada nama-nama yang sudah akrab seperti Christian Pulisic dan Weston McKennie. Ada pula pemain yang tengah naik daun seperti Cavan Sullivan dan Mathis Albert. Lalu ada Folarin Balogun, bintang USMNT yang mencuat pada musim panas ini dan kini berusaha mengembalikan momentumnya.

    Beberapa bulan lalu, Balogun menjadi pusat perhatian. Penyerang Monaco itu tampil mengesankan di Piala Dunia, menarik minat klub-klub Premier League dan tampaknya berada di jalur menuju transfer bernilai besar ke Everton. Namun, kesepakatan itu gagal terwujud. Sejak saat itu, perannya di Monaco tidak menentu dan kesempatan bermainnya sangat terbatas.

    Angka-angkanya menggambarkan situasi tersebut. Balogun bermain selama 314 menit dalam empat penampilan di Piala Dunia. Sejak itu, ia hanya mencatatkan 230 menit bersama klubnya. Musim panas yang menjanjikan banyak hal berganti menjadi musim yang sebagian besar ia habiskan untuk menunggu kesempatan.

    Kini, untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia tersebut, ia kembali bergabung dengan tim nasional. Perempat-final CONCACAF Nations League mendatang melawan Haiti memberinya kesempatan untuk kembali menemukan ritme permainan, membangun kepercayaan diri, dan mengingatkan semua orang mengapa ia sempat begitu menarik perhatian.

    USMNT jelas membutuhkan Balogun. Namun, saat ini Balogun juga membutuhkan USMNT.

  • Saga transfer yang berdampak jangka panjang

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    Balogun kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler di Monaco sejak rencana kepindahannya ke Everton gagal terwujud.

    Pada hari terakhir bursa transfer musim panas, Balogun tampaknya akan bergabung dengan Everton lewat transfer bernilai besar ke Liga Primer Inggris. Yang terjadi kemudian ramai diberitakan: muncul pertanyaan seputar tes medis, disusul tarik-ulur yang sengit, hingga akhirnya Balogun memutuskan untuk membatalkan kesepakatan itu. Dampaknya tidak hanya dirasakan sang penyerang.

    Monaco sudah merencanakan kepergiannya dan memperhitungkan pemasukan yang diharapkan dari penjualannya. Namun, Balogun tetap bertahan, sehingga ia dan klub harus menentukan langkah berikutnya. Kembalinya Balogun ke menit bermain reguler pun tidak berjalan mulus.

    Kesempatannya terbatas: hanya 152 menit bermain di liga dan 78 menit lagi di kompetisi Eropa. Bagi pemain yang membangkitkan begitu banyak antusiasme di Piala Dunia, kesempatan untuk melanjutkan kiprahnya itu masih sedikit.

    Meski begitu, ada tanda-tanda kemajuan. Balogun mencetak gol melawan Paris FC sebelum menjadi starter saat menghadapi Nordsjælland di Liga Konferensi pada 5 November dan bermain selama 78 menit. Situasinya masih belum menentu, tetapi kesempatan-kesempatan itu menunjukkan bahwa ia masih bisa mendapatkan peran di Monaco.

    Kini, untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia, Balogun kembali memperkuat timnas Amerika Serikat. Ia punya kesempatan untuk mengembangkan langkah-langkah kecil itu menjadi sesuatu yang lebih besar.

  • Kembalinya sosok penting ke timnas Amerika Serikat

    Folarin Balogun USMNT 2026 World Cup
    Getty

    Kembali bergabung dengan timnas Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia, Balogun berkesempatan menemukan kembali ritme permainannya.

    Meski minim menit bermain, Balogun tetap memperlihatkan kilasan kemampuan yang membuatnya begitu menonjol musim panas ini. Golnya ke gawang Paris FC menjadi pengingat bahwa ia tetap berbahaya meski belum mendapat kesempatan bermain secara konsisten.

    Namun, ia masih perlu menemukan kembali ritme permainannya. Sejumlah bintang utama USMNT sebelumnya memanfaatkan kesempatan bersama tim nasional untuk melakukan hal itu. Christian Pulisic kerap berbicara tentang pentingnya membela tim nasional saat melewati masa-masa sulit di Chelsea. Gio Reyna menemukan kepercayaan diri bersama USMNT ketika berjuang mendapatkan tempat di Borussia Dortmund. Bagi banyak pemain, jeda internasional adalah kesempatan untuk memulai kembali, bermain sepakbola, dan menikmati suasana yang berbeda.

    Bagi Balogun, situasinya rumit. Transfer yang gagal terwujud membuat posisinya di Monaco tidak pasti, sementara kurangnya kesempatan bermain secara reguler menyulitkannya membangun momentum. Penampilannya di Piala Dunia membuatnya menjadi buah bibir musim panas ini. Sejak itu, kesempatan bermainnya berkurang, tetapi kemampuan yang memicu antusiasme tersebut tidak hilang.

    Karena itu, USMNT memberi Balogun kesempatan untuk mengingatkan Monaco dan klub-klub yang mungkin berminat merekrutnya akan kualitasnya. Pada usia 25 tahun, ada alasan untuk percaya bahwa ia bisa mengembangkan apa yang ditunjukkannya musim panas ini. Namun, pertama-tama ia membutuhkan kesempatan untuk melakukannya.

    Pertandingan-pertandingan mendatang melawan Haiti memberinya kesempatan lain. Laga-laga itu tidak akan menyelesaikan semua persoalannya di level klub, tetapi bisa membantunya kembali merasa seperti dirinya sendiri.

  • “Ini kesempatan yang luar biasa”

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    Icon Sportswire

    Mauricio Pochettino ingin memulihkan kepercayaan diri Balogun sambil mengelola dengan cermat kembalinya sang pemain ke pertandingan internasional.

    Sebelum menjelaskan apa yang ia harapkan dari sang penyerang, Mauricio Pochettino menekankan satu hal penting: ia senang Balogun kembali. Penyerang itu tidak mengikuti pemusatan latihan pertama setelah Piala Dunia, tetapi kembali untuk pemusatan latihan kali ini. Menurut Pochettino, itu kabar baik.

    “Ini kesempatan besar,” kata Pochettino, “untuk terus membantunya berkembang setelah musim panas yang sulit dan setelah Piala Dunia.”

    Namun, ada kenyataan yang harus diakui. Karena hanya mendapat sedikit menit bermain sejak Juli, Balogun tentu ingin mengejar ketertinggalan. Meski begitu, ia tidak bisa melakukannya sekaligus. Saat mengumumkan skuad, Pochettino mengakui bahwa Balogun maupun Ricardo Pepi belum berada dalam kondisi 100 persen, sehingga keseimbangan pilihan penyerangnya menjadi sangat penting.

    Itulah salah satu alasan utama Pochettino memanggil Julian Hall dan Justin Ellis bersama Balogun, sementara Pepi, yang baru-baru ini pulih dari cedera, tetap bersama klubnya. Tujuannya adalah memiliki dua penyerang yang bugar dan siap dimainkan sembari memberi Balogun kesempatan untuk memulihkan ketajaman serta kepercayaan dirinya.

    Pochettino yakin kombinasi itu memberikan apa yang dibutuhkan USMNT. Bagi Balogun, ini juga berarti kesempatan untuk berangsur kembali ke performa terbaiknya tanpa langsung dituntut memikul seluruh beban.

  • Menatap masa depan

    Folarin Balogun, USMNT
    GOAL

    Mendapatkan menit bermain secara reguler di klub akan sangat penting bagi Balogun saat ia berupaya melanjutkan terobosannya di Piala Dunia.

    Balogun tampaknya akan mendapat kesempatan bermain dalam laga-laga mendatang, meski seberapa banyak ia tampil akan bergantung pada penilaian Pochettino. Pelatih timnas Amerika Serikat itu tahu pentingnya membantu penyerang berusia 25 tahun tersebut kembali ke performa terbaik, baik untuk laga-laga ini maupun untuk apa yang akan datang setelahnya.

    Di level klub, Balogun masih menghadapi sejumlah pertanyaan yang menyelimutinya pada musim panas lalu. Ia memilih untuk tidak pindah ke Everton dan sejak itu harus menghadapi ketidakpastian yang muncul setelahnya. Langkah berikutnya bisa menentukan perjalanan kariernya dalam beberapa tahun ke depan, baik dengan kembali mendapat peran lebih besar di Monaco maupun pada akhirnya menemukan kesempatan di tempat lain.

    Pada usia 25 tahun, ia masih punya banyak waktu untuk melanjutkan terobosannya di Piala Dunia. Yang terpenting adalah mendapatkan kesempatan bermain secara reguler agar bisa melakukannya.

    Proses itu tidak dimulai ataupun berakhir dengan dua laga melawan Haiti. Klub mana pun yang mempertimbangkan Balogun akan melihat rekam jejaknya secara keseluruhan, bukan hanya penampilannya di Liga Negara CONCACAF. Jika Monaco hendak memberinya peran yang lebih besar, ia harus mendapatkannya melalui kontribusinya bagi klub.

    Meski begitu, jeda internasional bisa menjadi titik awal yang berguna. Ada kesempatan bermain yang harus diraih, kepercayaan diri yang perlu dibangun, dan peluang untuk kembali merasa menjadi pemain penting.

    Balogun telah kembali, dan ia kembali dengan tekad untuk membuktikan diri. Bagi dirinya dan timnas Amerika Serikat, itu bisa menjadi hal yang baik.