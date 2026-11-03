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Final kontroversial: Bagaimana Juventus melengserkan Ajax sebagai raja Liga Champions dan memicu tuduhan doping yang mengundang perdebatan

Tim Italia itu bangkit dari keterpurukan untuk mengakhiri dominasi Ajax di Eropa, tetapi tak lama kemudian muncul pertanyaan mengenai keabsahan kemenangan tersebut.

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • Kejayaan di Eropa berada di ujung tanduk saat Vladimir Jugovic berdiri di titik penalti di Stadio Olimpico, Roma.

    Dengan kedudukan 3-2 dalam adu penalti, gol dari pemain berusia 26 tahun itu akan memastikan gelar Liga Champions bagi raksasa Italia tersebut. Jika gagal, ia akan memberi Ajax, sang juara bertahan, kesempatan untuk kembali memegang kendali.

    Saat bersiap menendang bola melewati kiper Edwin van der Sar, senyum tersungging di wajah Jugovic yang berusia 26 tahun.

    “Kenapa dia tersenyum?” rekan-rekan setimnya bertanya-tanya dengan bingung. “Kita sedang memperebutkan gelar Liga Champions!”

    Ketegangan juga meningkat di tribune direksi. Melihat sesama petinggi klub berpaling karena takut pemain pengganti itu gagal, presiden legendaris Gianni Agnelli meyakinkan mereka yang ragu: “Tetap tenang, dia orang Serbia.”

    Benar saja, Jugovic menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Ia mengirim bola melewati jangkauan panjang Van der Sar dan masuk ke sudut bawah gawang.

    Juventus, yang dimotori pemain-pemain seperti Gianluca Vialli, Alessandro Del Piero, Antonio Conte, Didier Deschamps, dan Fabrizio Ravanelli, telah menggulingkan tim asuhan Louis van Gaal untuk menjadi juara Eropa.

    Namun, ketika perayaan pecah di ibu kota Italia dan di Turin, kecurigaan mengenai keabsahan kemenangan itu sudah mulai muncul.

    Beberapa pemain Ajax merasa ada yang tidak beres saat itu, tetapi butuh waktu bertahun-tahun hingga kecurigaan mereka bahwa lawan mereka menggunakan doping terbukti, sehingga menodai pencapaian tim Juventus yang hebat itu.

  • Membangun kembali setelah bencana

    Roberto Baggio and Gianluca Vialli both of Juventus FC
    Getty Images Sport

    Pelatih Juventus Lippi mengembangkan fondasi yang diletakkan Giovanni Trapattoni, menjadikan klub asal Turin itu penantang di kancah Eropa.

    Pada 1985, Juventus menorehkan pencapaian luar biasa dengan mengalahkan Liverpool yang diperkuat Kenny Dalglish, Ian Rush, Alan Hansen, dan Mark Lawrenson di final Piala Champions Eropa di Stadion Heysel, Brussel. Namun, kemenangan itu dibayangi tragedi yang merenggut nyawa 39 orang dan melukai 600 lainnya. Korban jiwa dan luka pada malam itu di Belgia begitu besar dan terus membayangi sehingga orang-orang di klub tak bisa mengenangnya dengan sukacita. “Kami tidak pernah benar-benar menganggap 1985 sebagai kemenangan karena Heysel,” kata wakil presiden Roberto Bettega di kemudian hari.

    Setelah tersingkir lebih awal dalam dua musim berikutnya, Juventus absen dari kompetisi elite Eropa itu selama hampir satu dekade. Mereka memang menjuarai Piala UEFA pada 1990 dan 1993, lalu kembali mencapai final dua tahun kemudian sebelum kalah dari rival sesama Italia, Parma. Namun, Liga Champions tetap menjadi tujuan utama.

    Setelah menggantikan Giovanni Trapattoni pada 1994, Marcello Lippi mulai membangun ulang Juventus. Perombakan besar terjadi pada musim panas 1995: Roberto Baggio dijual ke AC Milan dalam transfer yang memecahkan rekor, Jurgen Kohler dan Robert Jarni hengkang, sementara pemain seperti Ciro Ferrara, Didier Deschamps, dan Paulo Sousa didatangkan.

    Usai meraih dua gelar domestik pada musim perdananya, Lippi berupaya semakin memperkuat tim dengan memboyong tiga pemain dari Sampdoria, termasuk seorang pemain Serbia murah senyum yang kedatangannya terbukti sangat penting.

    Meski finis sebagai runner-up di belakang AC Milan di Serie A musim 1995/96, Juventus berfokus untuk kembali menempati posisi di jajaran elite Eropa.

    Kiprah mereka di Eropa dimulai dengan buruk. Juventus kebobolan pada menit pertama laga pembuka melawan Dortmund, ketika Andreas Moller kembali menghantui mereka, dua tahun setelah meninggalkan Juventus untuk bergabung dengan Dortmund.

    Namun, itu hanya kemunduran sesaat bagi tim asal Turin tersebut. Del Piero menginspirasi kebangkitan dengan memberi umpan untuk gol penyama kedudukan Michele Padovano sepuluh menit kemudian. Penyerang berusia 21 tahun itu lalu mencetak gol indah lewat sepakan melengkung sebelum memberi umpan kepada Conte untuk memastikan kemenangan.

    Penampilan penting Del Piero itu mengawali laju yang tak terbendung. Ia mencetak gol dalam lima pertandingan berturut-turut saat Juventus mengalahkan Rangers dan Steaua Bucharest dengan telak untuk menjuarai grup.

    Tim Lippi juga membuktikan ketangguhannya untuk bersaing dengan klub-klub besar Eropa. Mereka membalikkan kekalahan 1-0 pada leg pertama melawan Real Madrid lewat kemenangan 2-0 berkat permainan tanpa henti untuk melaju ke semifinal. Di sana, mereka menyingkirkan Nantes yang tampil gigih dengan agregat 4-3 dalam duel semifinal yang mendebarkan.

    “Kami tidak takut kepada siapa pun,” kata Vialli. “Setelah mengalahkan Real Madrid, rasanya hampir pasti kami akan mencapai final.”

    Sebelas tahun setelah tragedi yang hingga kini tetap membekas di hati dan benak para penggemar sepakbola, Juventus siap menunjukkan bahwa mereka benar-benar kembali ke jajaran elite.

  • Keunggulan bagi Juve

    SOC AJAX JUVENTUS
    AFP

    Pertarungan sengit melawan Ajax berlangsung hingga 120 menit penuh sebelum adu penalti menentukan gelar juara

    Yang menghadang mereka di Roma adalah juara bertahan Eropa asuhan Van Gaal. Selain menjuarai Piala Super UEFA dan melibas para rivalnya di Eredivisie pada 1995-96, tim yang diperkuat Van der Sar, Jari Litmanen, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Danny Blind, dan De Boer bersaudara itu kembali tampil dominan di kompetisi Eropa. Mereka hanya dua kali gagal menang dalam perjalanan menuju ibu kota Italia.

    Juve sangat menyadari beratnya tantangan yang mereka hadapi, dengan Sergio Porrini menunjuk Litmanen sebagai ancaman utama.

    “Tak diragukan lagi, dia yang paling berbahaya. Saat itu, setiap kali menyentuh bola, dia mencetak gol. Dan memang itulah yang terjadi. Para pemain sayap dalam formasi 4-3-3 itu juga sangat bagus, yakni pemain Belanda Kiki Musampa dan pemain Nigeria Finidi George. Mereka bisa membahayakan lawan dalam serangan, tetapi pada saat yang sama memberi banyak celah dalam pertahanan.”

    Namun, semangat muda Ajax saat itu telah berubah menjadi keangkuhan, dan Van Gaal memberi lawan mereka motivasi tambahan.

    Seperti dikatakan Ciro Ferrara: “Beberapa hari sebelum final, ketika ditanya siapa yang akan menjuarai Liga Champions, manajer Ajax Van Gaal menjawab: ‘Saya tidak tahu siapa yang akan menang, tetapi saya tahu piala itu akan pulang dengan pesawat kami.’”

    Pemain Italia itu menambahkan: “Ucapan itu memberi kami dorongan yang kami butuhkan.”

    Lewat pidato spontan untuk membakar semangat para pemainnya, Lippi melepas mereka ke lapangan dengan pesan: “Sembilan dari sepuluh kali, mereka menang, tetapi sekali ini, sialan, giliran kita. Dan malam inilah saatnya.”

    Kata-katanya langsung berdampak. Baru 12 menit final berjalan, Frank de Boer salah memperkirakan arah sundulan dan menunggu Van der Sar bergegas keluar untuk menangkap bola. Namun, Ravanelli menyelinap untuk merebutnya dan menyonteknya ke gawang kosong.

    Ajax merespons dengan baik, dan ucapan Porrini terbukti tepat ketika tendangan bebas De Boer ditepis kiper Angelo Peruzzi ke arah Litmanen. Ia mengatasi kawalan seorang bek lalu mencungkil bola masuk dari jarak dekat.

    Kedua tim tak mampu memecah kebuntuan sepanjang sisa pertandingan yang berlangsung sengit selama 120 menit, sehingga pemenang akhirnya harus ditentukan lewat adu penalti.

    Menurut Lippi, Gianluca Vialli menolak mengambil salah satu penalti awal karena dihantui pengalaman di stadion yang sama saat membela Italia di Piala Dunia.

    “Di Olimpico, saya pernah gagal mengeksekusi penalti saat melawan Amerika Serikat di Piala Dunia 1990, dan kaki saya patah ketika mengambil penalti lain melawan Roma,” katanya kepada Corriere della Sera, menjelaskan alasan ia ingin mengambil penalti kelima atau keenam. “Malam itu saya tahu ini adalah kesempatan terakhir saya untuk menjuarai Liga Champions.

    “Bayangkan mimpi buruk yang akan saya alami jika tidak!”

    Lippi menjelaskan: “Vialli masih menyimpan perasaan buruk dari final melawan Barcelona, dan final ini sangat berarti baginya. Dia mengatakan kepada saya: ‘Liga Champions ini sangat berarti bagi saya. Jika kami kalah karena saya gagal mengeksekusi penalti, saya akan bunuh diri.’”

    Situasi serupa terjadi di kubu Ajax, seperti diakui Sonny Silooy: “Tak satu pun dari kami ingin mengambil penalti setelah perpanjangan waktu. Saya benar-benar kesal karenanya. Louis sudah mendatangi semua pemain. Para pemain kunci menghindarinya.”

    Sementara Ferrara, Gianluca Pessotto, dan Padovano berhasil mengeksekusi penalti mereka, kiper Peruzzi tampil gemilang di bawah mistar. Ia menepis tendangan pertama Davids, lalu tertawa ketika mengenangnya dengan berkata bahwa sang gelandang “menendangnya tepat ke arah saya!” Setelah itu, ia menjatuhkan diri untuk menggagalkan tendangan Sonny Silooy.

    Saat kedudukan 3-2, tibalah giliran Jugovic untuk maju.

    Rekan-rekan setimnya gugup dan para direktur di tribune tak sanggup menonton, tetapi Jugovic tersenyum. Ia merasa hasilnya sudah ditentukan.

    “Saya yakin akan mencetak gol. Saya tersenyum karena takdir telah memilih saya untuk kemenangan yang begitu penting, baik bagi saya pribadi maupun bagi Juventus, klub yang sudah menantikannya selama bertahun-tahun,” katanya kepada Corriere della Serra.

    Van der Sar tak punya peluang menghentikan tendangan keras Jugovic yang meluncur ke sudut bawah gawang.

  • Kecurigaan langsung muncul

    AC Siena v AS Roma - Serie A
    Getty Images Sport

    Sejumlah pemain Ajax mencurigai Juventus setelah final itu, tetapi penyelidikan baru dibuka setelah wawancara Zdenek Zeman yang menggemparkan.

    Saat rombongan Juventus merayakan kemenangan dengan gegap gempita, para pemain Ajax yang kelelahan meninggalkan lapangan Stadion Olimpico dengan perasaan sangat tidak nyaman.

    Di ruang ganti, Overmars mengajak Ronald de Boer berbicara empat mata untuk menyampaikan kekhawatirannya.

    "Marc Overmars segera mengatakan kepada saya bahwa ia merasa ada sesuatu yang tidak beres," kata De Boer kepada The Independent. "Ia melihat seorang lawan yang matanya tampak tidak normal. Ia merasa lawan itu mengonsumsi sesuatu."

    Ia menambahkan: "Saya tidak merasakan hal itu. Tahu kenapa? Karena saya selalu berpikir tidak ada orang yang akan melakukannya. Saya sama sekali tidak menyadari hal itu. Dan kalau seseorang berlari lebih cepat, mungkin memang ia bisa berlari lebih cepat. Kami tahu musim itu panjang bagi kami."

    Ajax hanya bisa menerima kekalahan tersebut dan melanjutkan perjalanan, sementara Juventus mencapai final Liga Champions dalam dua musim berturut-turut, lalu kalah dari Borussia Dortmund dan Real Madrid.

    Kemudian, pada Agustus 1998, pelatih Roma Zdenek Zeman memberikan wawancara yang mengejutkan kepada L'Espresso dan mengecam praktik terlarang sejumlah tim Italia, khususnya Juventus. Sepakbola Italia harus "keluar dari apotek", katanya.

    "Saya bukan demagog atau provokator," katanya. "Saya orang olahraga. Saya menangkap desas-desus dan suasana yang beredar. Saya mendengar dan melihat bahwa bukan hanya dalam balap sepeda, tetapi juga dalam sepakbola, mereka mencoba menutupi kurangnya persiapan dengan produk farmasi. Dalam sepakbola, belum ada skandal besar yang meledak. Namun, semakin penting suatu olahraga, semakin besar pula bahayanya. Saya tahu banyak dokter yang beralih dari balap sepeda ke sepakbola. Saya tahu banyak klub Serie A yang mempekerjakan ahli farmakologi. Kita harus mencegah liga ini menjadi seperti Tour de France."

    Ia menambahkan: "Ada hal yang membuat saya heran, mulai dari Gianluca Vialli hingga Alessandro Del Piero. Karena saya sendiri pernah menekuni berbagai olahraga, dulu saya berpikir hasil seperti itu hanya bisa dicapai melalui latihan pembentukan otot, setelah bertahun-tahun menjalani latihan khusus. Saya yakin sepakbola adalah jenis aktivitas yang sama sekali berbeda, setidaknya sepakbola yang saya mainkan, yang akan saya gambarkan dengan satu kata: ‘positif’."

    Zeman mengakui bahwa para pemain Lazio asuhannya telah mengonsumsi berbagai zat kimia untuk membantu pemulihan atau memberi dorongan psikologis, tetapi ia menegaskan: "Saya merasa belakangan ini keadaan sudah terlalu jauh. Tekanan terhadap pemain semakin berat. Dan semakin sulit untuk menolak godaan pil ajaib... Masalah narkoba [Diego] Maradona sudah dibicarakan ketika Napoli membelinya dari Barcelona. Saya tidak percaya rekan setimnya, Ciro Ferrara, yang tentu tidak dikenal bersikap santun dalam perselisihannya dengan saya, tidak mengetahui masalah itu. Maradona terus bermain seperti seorang juara. Dan ia masih bermain hingga kini. Namun, saya ingin mengingatkan Ferrara bahwa jika mereka tidak menutup mata, jika seseorang benar-benar menaruh perhatian pada kecanduan narkobanya, ia mungkin bisa diselamatkan dari keadaan yang begitu menyedihkan. Namun, sekarang bisnis lebih diutamakan daripada segalanya. Dunia sepakbola dikuasai keuangan, juga apotek."

    Setelah pernyataan Zeman, polisi menggeledah kantor dan fasilitas latihan Juventus dan menemukan 281 jenis zat farmasi. "Ini lebih mirip perlengkapan sebuah rumah sakit kecil," demikian kesaksian seorang ahli di pengadilan belakangan.

    Meski tidak satu pun obat-obatan itu, yang sebagian besar berupa obat antiperadangan, pereda nyeri, dan stimulan jantung, masuk daftar terlarang saat itu, bukti yang memberatkan ditemukan dalam rekam medis dan sampel darah yang disita saat penggeledahan.

    Ketika jaksa Raffaele Guariniello membawa dokter klub Juventus Riccardo Agricola dan kepala eksekutif Antonio Giraudo ke pengadilan pada 2004, pengadilan meminta ahli hematologi Dr. Giuseppe d’Onofrio menjadi saksi ahli untuk memeriksa sampel tersebut.

    Temuannya memberatkan.

    "Variasi yang saya lihat dalam data itu tidak bisa dianggap normal," kata D’Onofrio dalam kesaksiannya.

    Ia menjelaskan bahwa fluktuasi ekstrem jumlah sel darah merah dan kadar hemoglobin di antara para pemain Juventus hanya dapat dijelaskan oleh transfusi darah atau penggunaan Erythropoietin (EPO), hormon sintetis yang dirancang untuk meningkatkan pasokan oksigen ke otot dan daya tahan tubuh. D’Onofrio bersaksi bahwa "hampir pasti" dua pemain Juventus pada pertengahan 1990-an telah menggunakan EPO, dan "sangat mungkin" tujuh pemain lainnya juga. Namun, para pengacara Juventus bersikeras bahwa pernyataannya soal kemungkinan tidak membuktikan apa pun tanpa menyisakan keraguan yang beralasan.

    Karena memasok obat peningkat performa dalam jumlah besar kepada para pemain Juventus, Dr. Agricola dinyatakan bersalah atas kecurangan dalam olahraga dan dijatuhi hukuman penjara 22 bulan yang ditangguhkan. Namun, ia dan Giraudo dibebaskan melalui putusan banding pada 2005. Ketika Pengadilan Kasasi, pengadilan tertinggi Italia, meninjau kasus itu dua tahun kemudian, pengadilan tersebut membatalkan putusan banding dan menyatakan bahwa pemberian produk farmasi memang dapat tergolong kecurangan dalam olahraga menurut hukum Italia. Namun, karena peristiwanya terjadi antara 1994 dan 1998, masa kedaluwarsa penuntutannya telah berakhir.

    Kasus itu ditutup.

  • Tak berhenti sampai di situ.

    Fabrizio Ravanelli of Juventus celebrates UEFA European Cup Final 1996
    Hulton Archive

    Kepahitan Ajax masih membekas, tetapi gelar Liga Champions itu tetap milik Juventus

    Satu pertanyaan penting terus membayangi sepakbola Eropa: jika para pemain Juventus menggunakan obat peningkat performa secara sistematis, mengapa tidak ada pemain yang dinyatakan positif dalam tes doping menjelang atau sekitar final 1996?

    Jawabannya akhirnya terungkap pada 2013 dalam sebuah episode penting serial dokumenter Belanda Andere Tijden Sport. Jaksa Guariniello mengungkapkan di depan kamera bahwa penyelidikannya menemukan sampel doping dari pertandingan Serie A dan kompetisi Eropa yang dikirim ke laboratorium pengujian resmi di Roma ternyata tidak pernah diuji. Keterangan itu dikonfirmasi dalam dokumenter tersebut oleh mantan direktur laboratorium Roma yang kini sudah tidak beroperasi.

    D'Onofrio dan sesama ilmuwan Alessandro Donati menganalisis ulang catatan darah, khususnya yang berkaitan dengan pekan berlangsungnya final pada Mei 1996 di Roma. Mereka yakin parameter darah tersebut membuktikan bahwa para pemain Juventus hampir pasti telah dipersiapkan dengan EPO.

    “Wah, ini aneh. Saya merasa ada yang tidak beres,” kata Finidi George mengenai pengungkapan itu. “Bukan hanya satu pemain, melainkan beberapa pemain dari tim tersebut. Jika ada enam, tujuh pemain yang bermain seperti itu dalam pertandingan tersebut, itu kecurangan besar.”

    Perseteruan antara Ajax dan Juventus tidak berakhir, tetapi mereda hingga 2019, ketika kedua tim bertemu di perempat-final kompetisi tersebut.

    David Endt, mantan manajer umum Ajax, menyatakan bahwa tim Belanda itu ingin membalas kekalahan dari tim yang “sedikit menggunakan doping”. Belakangan, ia mengatakan kepada The Independent bahwa dirinya masih merasa “pahit” dan “muak” atas kekalahan tersebut.

    Mantan bintang Juventus Alessio Tacchinardi membalas: “Saya mendengar pernyataan dari David Endt yang katanya begitu terkenal itu dan hanya bisa mengatakan bahwa dia seharusnya malu pada dirinya sendiri. Memalukan! Tim itu bekerja keras sejak hari pertama latihan pramusim untuk membawa Liga Champions kembali ke Turin, dan kami mewujudkan impian itu.

    “Justru saya berharap kata-katanya menjadi motivasi tambahan bagi para pemain kami untuk kembali menyingkirkan Ajax. Memalukan!”

    Mantan bek Ferrara menambahkan: “Saya ingin menunjukkan bahwa Endt sangat membantu kami meraih kemenangan itu. Beberapa hari sebelum final, pelatih Louis van Gaal ditanya siapa yang akan memenangi Liga Champions dan menjawab: ‘Saya tidak tahu, tetapi trofi itu akan pulang bersama kami di pesawat.’

    “Nah, sebagai orang yang bertanggung jawab atas komunikasi tim, Endt seharusnya tahu bahwa pernyataan itu membuat kami sangat bersemangat.”

    Masih bersemangat sekaligus marah atas tuduhan tersebut, Juventus dan para pendukungnya terus mengenang malam di Roma itu sebagai momen penebusan. Kemenangan yang dibangun di atas visi Lippi, aksi heroik Peruzzi, dan penalti Jugovic. Momen ketika klub itu kembali merebut gelar tertinggi sepakbola Eropa, terbebas dari duka Heysel.

    Namun, bagi Ajax dan banyak pihak lain di seluruh Eropa, kemenangan itu akan selalu disertai catatan.