Final kontroversial: Bagaimana Juventus melengserkan Ajax sebagai raja Liga Champions dan memicu tuduhan doping yang mengundang perdebatan

Saat rombongan Juventus merayakan kemenangan dengan gegap gempita, para pemain Ajax yang kelelahan meninggalkan lapangan Stadion Olimpico dengan perasaan sangat tidak nyaman.

Di ruang ganti, Overmars mengajak Ronald de Boer berbicara empat mata untuk menyampaikan kekhawatirannya.

"Marc Overmars segera mengatakan kepada saya bahwa ia merasa ada sesuatu yang tidak beres," kata De Boer kepada The Independent. "Ia melihat seorang lawan yang matanya tampak tidak normal. Ia merasa lawan itu mengonsumsi sesuatu."

Ia menambahkan: "Saya tidak merasakan hal itu. Tahu kenapa? Karena saya selalu berpikir tidak ada orang yang akan melakukannya. Saya sama sekali tidak menyadari hal itu. Dan kalau seseorang berlari lebih cepat, mungkin memang ia bisa berlari lebih cepat. Kami tahu musim itu panjang bagi kami."

Ajax hanya bisa menerima kekalahan tersebut dan melanjutkan perjalanan, sementara Juventus mencapai final Liga Champions dalam dua musim berturut-turut, lalu kalah dari Borussia Dortmund dan Real Madrid.

Kemudian, pada Agustus 1998, pelatih Roma Zdenek Zeman memberikan wawancara yang mengejutkan kepada L'Espresso dan mengecam praktik terlarang sejumlah tim Italia, khususnya Juventus. Sepakbola Italia harus "keluar dari apotek", katanya.

"Saya bukan demagog atau provokator," katanya. "Saya orang olahraga. Saya menangkap desas-desus dan suasana yang beredar. Saya mendengar dan melihat bahwa bukan hanya dalam balap sepeda, tetapi juga dalam sepakbola, mereka mencoba menutupi kurangnya persiapan dengan produk farmasi. Dalam sepakbola, belum ada skandal besar yang meledak. Namun, semakin penting suatu olahraga, semakin besar pula bahayanya. Saya tahu banyak dokter yang beralih dari balap sepeda ke sepakbola. Saya tahu banyak klub Serie A yang mempekerjakan ahli farmakologi. Kita harus mencegah liga ini menjadi seperti Tour de France."

Ia menambahkan: "Ada hal yang membuat saya heran, mulai dari Gianluca Vialli hingga Alessandro Del Piero. Karena saya sendiri pernah menekuni berbagai olahraga, dulu saya berpikir hasil seperti itu hanya bisa dicapai melalui latihan pembentukan otot, setelah bertahun-tahun menjalani latihan khusus. Saya yakin sepakbola adalah jenis aktivitas yang sama sekali berbeda, setidaknya sepakbola yang saya mainkan, yang akan saya gambarkan dengan satu kata: ‘positif’."

Zeman mengakui bahwa para pemain Lazio asuhannya telah mengonsumsi berbagai zat kimia untuk membantu pemulihan atau memberi dorongan psikologis, tetapi ia menegaskan: "Saya merasa belakangan ini keadaan sudah terlalu jauh. Tekanan terhadap pemain semakin berat. Dan semakin sulit untuk menolak godaan pil ajaib... Masalah narkoba [Diego] Maradona sudah dibicarakan ketika Napoli membelinya dari Barcelona. Saya tidak percaya rekan setimnya, Ciro Ferrara, yang tentu tidak dikenal bersikap santun dalam perselisihannya dengan saya, tidak mengetahui masalah itu. Maradona terus bermain seperti seorang juara. Dan ia masih bermain hingga kini. Namun, saya ingin mengingatkan Ferrara bahwa jika mereka tidak menutup mata, jika seseorang benar-benar menaruh perhatian pada kecanduan narkobanya, ia mungkin bisa diselamatkan dari keadaan yang begitu menyedihkan. Namun, sekarang bisnis lebih diutamakan daripada segalanya. Dunia sepakbola dikuasai keuangan, juga apotek."

Setelah pernyataan Zeman, polisi menggeledah kantor dan fasilitas latihan Juventus dan menemukan 281 jenis zat farmasi. "Ini lebih mirip perlengkapan sebuah rumah sakit kecil," demikian kesaksian seorang ahli di pengadilan belakangan.

Meski tidak satu pun obat-obatan itu, yang sebagian besar berupa obat antiperadangan, pereda nyeri, dan stimulan jantung, masuk daftar terlarang saat itu, bukti yang memberatkan ditemukan dalam rekam medis dan sampel darah yang disita saat penggeledahan.

Ketika jaksa Raffaele Guariniello membawa dokter klub Juventus Riccardo Agricola dan kepala eksekutif Antonio Giraudo ke pengadilan pada 2004, pengadilan meminta ahli hematologi Dr. Giuseppe d’Onofrio menjadi saksi ahli untuk memeriksa sampel tersebut.

Temuannya memberatkan.

"Variasi yang saya lihat dalam data itu tidak bisa dianggap normal," kata D’Onofrio dalam kesaksiannya.

Ia menjelaskan bahwa fluktuasi ekstrem jumlah sel darah merah dan kadar hemoglobin di antara para pemain Juventus hanya dapat dijelaskan oleh transfusi darah atau penggunaan Erythropoietin (EPO), hormon sintetis yang dirancang untuk meningkatkan pasokan oksigen ke otot dan daya tahan tubuh. D’Onofrio bersaksi bahwa "hampir pasti" dua pemain Juventus pada pertengahan 1990-an telah menggunakan EPO, dan "sangat mungkin" tujuh pemain lainnya juga. Namun, para pengacara Juventus bersikeras bahwa pernyataannya soal kemungkinan tidak membuktikan apa pun tanpa menyisakan keraguan yang beralasan.

Karena memasok obat peningkat performa dalam jumlah besar kepada para pemain Juventus, Dr. Agricola dinyatakan bersalah atas kecurangan dalam olahraga dan dijatuhi hukuman penjara 22 bulan yang ditangguhkan. Namun, ia dan Giraudo dibebaskan melalui putusan banding pada 2005. Ketika Pengadilan Kasasi, pengadilan tertinggi Italia, meninjau kasus itu dua tahun kemudian, pengadilan tersebut membatalkan putusan banding dan menyatakan bahwa pemberian produk farmasi memang dapat tergolong kecurangan dalam olahraga menurut hukum Italia. Namun, karena peristiwanya terjadi antara 1994 dan 1998, masa kedaluwarsa penuntutannya telah berakhir.

Kasus itu ditutup.