Final kontroversial: Bagaimana Juventus melengserkan Ajax sebagai raja Liga Champions dan memicu tuduhan doping yang mengundang perdebatan

Yang menghadang mereka di Roma adalah juara bertahan Eropa asuhan Van Gaal. Selain menjuarai Piala Super UEFA dan melibas para rivalnya di Eredivisie pada 1995-96, tim yang diperkuat Van der Sar, Jari Litmanen, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Danny Blind, dan De Boer bersaudara itu kembali tampil dominan di kompetisi Eropa. Mereka hanya dua kali gagal menang dalam perjalanan menuju ibu kota Italia.
Juve sangat menyadari beratnya tantangan yang mereka hadapi, dengan Sergio Porrini menunjuk Litmanen sebagai ancaman utama.
“Tak diragukan lagi, dia yang paling berbahaya. Saat itu, setiap kali menyentuh bola, dia mencetak gol. Dan memang itulah yang terjadi. Para pemain sayap dalam formasi 4-3-3 itu juga sangat bagus, yakni pemain Belanda Kiki Musampa dan pemain Nigeria Finidi George. Mereka bisa membahayakan lawan dalam serangan, tetapi pada saat yang sama memberi banyak celah dalam pertahanan.”
Namun, semangat muda Ajax saat itu telah berubah menjadi keangkuhan, dan Van Gaal memberi lawan mereka motivasi tambahan.
Seperti dikatakan Ciro Ferrara: “Beberapa hari sebelum final, ketika ditanya siapa yang akan menjuarai Liga Champions, manajer Ajax Van Gaal menjawab: ‘Saya tidak tahu siapa yang akan menang, tetapi saya tahu piala itu akan pulang dengan pesawat kami.’”
Pemain Italia itu menambahkan: “Ucapan itu memberi kami dorongan yang kami butuhkan.”
Lewat pidato spontan untuk membakar semangat para pemainnya, Lippi melepas mereka ke lapangan dengan pesan: “Sembilan dari sepuluh kali, mereka menang, tetapi sekali ini, sialan, giliran kita. Dan malam inilah saatnya.”
Kata-katanya langsung berdampak. Baru 12 menit final berjalan, Frank de Boer salah memperkirakan arah sundulan dan menunggu Van der Sar bergegas keluar untuk menangkap bola. Namun, Ravanelli menyelinap untuk merebutnya dan menyonteknya ke gawang kosong.
Ajax merespons dengan baik, dan ucapan Porrini terbukti tepat ketika tendangan bebas De Boer ditepis kiper Angelo Peruzzi ke arah Litmanen. Ia mengatasi kawalan seorang bek lalu mencungkil bola masuk dari jarak dekat.
Kedua tim tak mampu memecah kebuntuan sepanjang sisa pertandingan yang berlangsung sengit selama 120 menit, sehingga pemenang akhirnya harus ditentukan lewat adu penalti.
Menurut Lippi, Gianluca Vialli menolak mengambil salah satu penalti awal karena dihantui pengalaman di stadion yang sama saat membela Italia di Piala Dunia.
“Di Olimpico, saya pernah gagal mengeksekusi penalti saat melawan Amerika Serikat di Piala Dunia 1990, dan kaki saya patah ketika mengambil penalti lain melawan Roma,” katanya kepada Corriere della Sera, menjelaskan alasan ia ingin mengambil penalti kelima atau keenam. “Malam itu saya tahu ini adalah kesempatan terakhir saya untuk menjuarai Liga Champions.
“Bayangkan mimpi buruk yang akan saya alami jika tidak!”
Lippi menjelaskan: “Vialli masih menyimpan perasaan buruk dari final melawan Barcelona, dan final ini sangat berarti baginya. Dia mengatakan kepada saya: ‘Liga Champions ini sangat berarti bagi saya. Jika kami kalah karena saya gagal mengeksekusi penalti, saya akan bunuh diri.’”
Situasi serupa terjadi di kubu Ajax, seperti diakui Sonny Silooy: “Tak satu pun dari kami ingin mengambil penalti setelah perpanjangan waktu. Saya benar-benar kesal karenanya. Louis sudah mendatangi semua pemain. Para pemain kunci menghindarinya.”
Sementara Ferrara, Gianluca Pessotto, dan Padovano berhasil mengeksekusi penalti mereka, kiper Peruzzi tampil gemilang di bawah mistar. Ia menepis tendangan pertama Davids, lalu tertawa ketika mengenangnya dengan berkata bahwa sang gelandang “menendangnya tepat ke arah saya!” Setelah itu, ia menjatuhkan diri untuk menggagalkan tendangan Sonny Silooy.
Saat kedudukan 3-2, tibalah giliran Jugovic untuk maju.
Rekan-rekan setimnya gugup dan para direktur di tribune tak sanggup menonton, tetapi Jugovic tersenyum. Ia merasa hasilnya sudah ditentukan.
“Saya yakin akan mencetak gol. Saya tersenyum karena takdir telah memilih saya untuk kemenangan yang begitu penting, baik bagi saya pribadi maupun bagi Juventus, klub yang sudah menantikannya selama bertahun-tahun,” katanya kepada Corriere della Serra.
Van der Sar tak punya peluang menghentikan tendangan keras Jugovic yang meluncur ke sudut bawah gawang.