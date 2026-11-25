Mauricio Pochettino menyebut melatih Manchester United sebagai pekerjaan “impian” setelah meninggalkan Amerika Serikat untuk menggantikan Michael Carrick di Old Trafford. Namun, pekerjaan itu berubah menjadi mimpi buruk jauh lebih cepat daripada yang pernah ia bayangkan. Dalam laga pertamanya mendampingi tim di tepi lapangan, di Anfield, tim barunya dihajar Liverpool 4-0. Hasil itu menyamai kekalahan terbesar seorang manajer United dalam laga debutnya selama 100 tahun terakhir.

Hasil tersebut membuat Manchester United terpuruk di peringkat ke-19 klasemen Liga Primer setelah 11 pertandingan, tertinggal 10 poin dari Bournemouth yang kini menempati posisi kelima, yang berpotensi menjadi tempat terakhir untuk lolos ke Liga Champions. Akan menjadi keajaiban jika Pochettino mampu membawa United kembali ke lima besar dari posisi ini. Tujuan utamanya sekarang adalah memastikan mereka tidak terseret dalam persaingan menghindari degradasi.

Untuk itu, mereka membutuhkan tambahan pemain pada Januari. The Daily Mail melaporkan bahwa Pochettino akan memiliki dana kurang dari £50 juta karena klub berupaya mematuhi Aturan Profit dan Keberlanjutan liga. Hanya dua pemain diperkirakan akan didatangkan, dengan salah satunya mungkin berstatus pinjaman. Namun, jika United masih terancam degradasi saat bursa transfer dibuka, pemilik klub, INEOS, siap “mengambil risiko” demi pemain yang tepat.

Membenahi lini belakang harus menjadi prioritas pertama Pochettino, mengingat United memiliki catatan pertahanan terburuk di seluruh Eropa setelah kebobolan 34 gol musim ini. Namun, The Times menyebut ia juga menginginkan striker baru, sementara Benjamin Sesko masih dalam pemulihan dari cedera jangka panjang. Di sinilah Evanilson bisa menjadi jawabannya.

Pemain tim nasional Brasil itu menjadi penggerak utama kebangkitan Bournemouth di bawah Marco Rose dan bisa memberi lini serang United titik tumpu yang dapat diandalkan. Kepindahan itu pun tidak akan datang tiba-tiba dan mengejutkan Bournemouth, karena Evanilson telah menyampaikan isyarat terbuka bahwa ia ingin direkrut, sesuatu yang kemungkinan tidak disambut baik oleh para pendukung di Vitality Stadium. Jika United meresponsnya, peluang mereka untuk bangkit pada paruh kedua musim akan jauh lebih besar.