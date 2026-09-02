Ketika Eva Olid ditunjuk sebagai manajer Hearts pada 2021, sangat sedikit yang tahu siapa dirinya, apalagi memperkirakan ia akan menghadirkan keajaiban seperti yang dilakukannya. Mengambil alih tim yang finis di dasar klasemen Scottish Women’s Premier League pada musim sebelumnya, dalam waktu lima tahun ia membawa Hearts ke final FA Cup pertama, gelar SWPL perdana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pada akhirnya membuatnya mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih kepala Manchester United.

Penunjukan Olid oleh Manchester United pada musim panas ini menjadi akhir dari beberapa bulan yang cukup kacau bagi semua pihak yang terlibat. Pelatih asal Spanyol itu mengumumkan pada April bahwa ia akan meninggalkan Hearts setelah kampanye 2025-26, yang berakhir beberapa pekan kemudian dengan keberhasilan luar biasa meraih gelar. Ke mana ia akan pergi berikutnya menjadi hal yang sangat menarik perhatian, dan baru pada awal Agustus hal itu menjadi jelas.

Langkah Manchester United untuk mendatangkan Olid terjadi ketika kesepakatan dicapai dengan pelatih kepala Marc Skinner untuk pemutusan kontraknya secara bersama-sama, hanya sebulan sebelum musim baru Women’s Super League dijadwalkan dimulai. Manchester United akan menghadapi London City Lionesses yang ambisius dan kuat secara finansial pada laga pembuka musim Jumat malam, yang akan menjadi pertandingan kompetitif pertama Olid sebagai bos United.

Ada banyak pertanyaan dan kekhawatiran di klub menjelang dimulainya kampanye baru. Tidak banyak rekrutan pada musim panas ini, terutama mengingat ada delapan kepergian dari tim utama, dan fokus jelas telah berubah dengan menekankan investasi serta pengembangan talenta muda.

Apakah Olid akan cocok dengan situasi itu? Siapa sebenarnya sosok Spanyol yang masih relatif belum dikenal ini? Dan apa yang akan ia bawa ketika Manchester United berusaha bangkit dari kampanye 2025-26 yang mengecewakan?