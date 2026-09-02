Eva Olid: Manajer baru ajaib Manchester United yang ditugaskan membawa Manchester United ke puncak klasemen WSL
Ketika Eva Olid ditunjuk sebagai manajer Hearts pada 2021, sangat sedikit yang tahu siapa dirinya, apalagi memperkirakan ia akan menghadirkan keajaiban seperti yang dilakukannya. Mengambil alih tim yang finis di dasar klasemen Scottish Women’s Premier League pada musim sebelumnya, dalam waktu lima tahun ia membawa Hearts ke final FA Cup pertama, gelar SWPL perdana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pada akhirnya membuatnya mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih kepala Manchester United.
Penunjukan Olid oleh Manchester United pada musim panas ini menjadi akhir dari beberapa bulan yang cukup kacau bagi semua pihak yang terlibat. Pelatih asal Spanyol itu mengumumkan pada April bahwa ia akan meninggalkan Hearts setelah kampanye 2025-26, yang berakhir beberapa pekan kemudian dengan keberhasilan luar biasa meraih gelar. Ke mana ia akan pergi berikutnya menjadi hal yang sangat menarik perhatian, dan baru pada awal Agustus hal itu menjadi jelas.
Langkah Manchester United untuk mendatangkan Olid terjadi ketika kesepakatan dicapai dengan pelatih kepala Marc Skinner untuk pemutusan kontraknya secara bersama-sama, hanya sebulan sebelum musim baru Women’s Super League dijadwalkan dimulai. Manchester United akan menghadapi London City Lionesses yang ambisius dan kuat secara finansial pada laga pembuka musim Jumat malam, yang akan menjadi pertandingan kompetitif pertama Olid sebagai bos United.
Ada banyak pertanyaan dan kekhawatiran di klub menjelang dimulainya kampanye baru. Tidak banyak rekrutan pada musim panas ini, terutama mengingat ada delapan kepergian dari tim utama, dan fokus jelas telah berubah dengan menekankan investasi serta pengembangan talenta muda.
Apakah Olid akan cocok dengan situasi itu? Siapa sebenarnya sosok Spanyol yang masih relatif belum dikenal ini? Dan apa yang akan ia bawa ketika Manchester United berusaha bangkit dari kampanye 2025-26 yang mengecewakan?
'Tanda bagus dari seorang pemimpin yang baik'
Pada awal musim 2025-26, yang pada akhirnya ditutup dengan Hearts meraih gelar SWPL pertama yang mengejutkan, Olid menyimpang dari kebiasaan yang biasa ia lakukan. Sebelumnya, ia akan menetapkan target untuk tim sebelum musim dimulai, entah itu mengumpulkan sejumlah poin, kemenangan, gol, atau terkait posisi akhir tim di klasemen. Pendekatan itu bekerja dengan sangat baik dalam empat tahun pertamanya, memungkinkan tim berkembang menjadi tim papan atas yang konsisten di enam besar, setelah sempat menjadi kandidat degradasi saat ia datang.
Namun tahun lalu, Olid mengubah pendekatannya. “Itu benar-benar dihilangkan,” kata Joely Andrews, bagian dari skuad Hearts peraih gelar juara, kepada GOAL. “Dia seperti berkata, 'Kami hanya akan menjalaninya satu pertandingan pada satu waktu'. Sepanjang musim, dia berkata, 'Hal terpenting adalah memenangkan pertandingan berikutnya'.”
Itu membuat grup tersebut begitu fokus sehingga pikiran untuk menjuarai liga bahkan tidak masuk ke benak mereka, tidak saat mereka berada di posisi keempat sebelum liga dipecah pada Februari, maupun saat mereka naik ke puncak dua bulan kemudian. Baru pada beberapa pertandingan terakhir hal itu dibicarakan sebagai sebuah kemungkinan.
Apakah perubahan pendekatan itu merupakan tanda bahwa Olid tahu ia memiliki tim yang bisa mencapai sesuatu yang benar-benar istimewa, hanya dia yang tahu. “Saya pikir itu mungkin tanda yang bagus dari seorang pemimpin yang baik, bukan? Bahwa Anda mampu beradaptasi dan mampu mengubah pendekatan Anda,” ujar Sean Burt, asisten Olid selama empat tahun, termasuk pada awal musim 2025-26 itu. “Jelas itu membuahkan hasil. Ada banyak hasil menonjol, penampilan menonjol, dan itu jelas pada akhirnya memenangkan gelar.”
Itu hanyalah salah satu contoh dari kemampuan beradaptasi dan perkembangan berkelanjutan yang ditunjukkan Olid, yang masih baru berusia 41 tahun, selama lima tahunnya di Hearts, kualitas-kualitas yang tentu menarik perhatian United dan akan menjadi kunci untuk menghadirkan kesuksesan di selatan perbatasan.
Cara yang ingin dimainkan setiap pesepakbola
Saat berbicara dengan para pemain yang menjadi bagian dari kesuksesan Olid di Hearts, ada satu hal yang terus berulang: Bermain di timnya, dengan gayanya, sangat menyenangkan. “Cara dia ingin bermain sepak bola, itu seperti total football,” kata Andrews. “Itu adalah cara bermain yang diinginkan setiap pesepak bola: Bola di bawah, berbasis penguasaan bola.”
“Dia mendorong kami untuk membangun serangan dari belakang, berkembang melewati tiap lini, dan saya pikir pergerakannya sangat canggih,” tambah Olivia Chomczuk, produk akademi Hearts yang menandatangani kontrak profesional pertamanya dan menjalani debut senior di bawah Olid. “Dia juga cukup menyerang. Saya suka bermain proaktif. Saat kami tidak menguasai bola, tim melakukan pressing cukup tinggi, jadi saya menikmati itu.”
Bagi Katie Lockwood, Pemain Terbaik Hearts pada 2024, gaya itu menjadi daya tarik besar ketika dia bergabung dengan klub. “Itu benar-benar sepak bola yang mengalir bebas,” katanya kepada GOAL. “Sangat menyenangkan bisa bermain di dalamnya dan menjadi bagian darinya.”
Detail berlimpah
Namun, itu baru bisa sampai ke tahap tersebut ketika semua orang benar-benar memahami ide-ide Olid dan mengetahui peran mereka dengan sangat baik. Itu butuh waktu dan kerja keras. Dengan pemicu yang berbeda untuk pergerakan yang berbeda serta banyak rotasi di dalam tim, ada banyak hal yang harus diserap, baik oleh para pemain maupun staf.
“Mungkin saya butuh sekitar dua tahun untuk benar-benar memahami apa yang dia lakukan karena informasinya sangat banyak,” aku Chomczuk, yang menjalani debutnya di bawah Olid saat berusia 16 tahun. “Sudut saat seseorang melakukan pressing, ada sistem yang benar-benar baru untuk itu. Sangat rumit.”
Lockwood mengingat sesi latihan yang berulang kali dihentikan, “sampai kami melakukannya dengan benar dan semuanya sempurna”. “Dia akan memastikan hal-hal kecil berjalan benar karena ketika hari pertandingan tiba, hal-hal kecil satu persen itu memberi perbedaan yang sangat besar. Gairah dan perhatiannya terhadap detail mungkin memang tidak ada duanya, sejujurnya.”
Hal itu juga terbantu karena Olid dikelilingi staf yang bisa membantu menegaskan kembali pesan-pesan tersebut, dengan Lockwood memujinya karena membangun “tim yang sangat bagus di sekelilingnya”. Burt, yang bekerja sebagai asisten Olid dan kemudian sebagai kepala rekrutmen di Hearts, ingat bagaimana ia menyadari dengan cukup “cepat” bahwa Olid “akan menuntut standar yang sangat tinggi dari staf”. “Pada akhirnya itu untuk mendorong standar dari segala hal di dalam lingkungan tersebut,” katanya.
Olid juga menjaga standar itu sendiri tetap tinggi. “Dia memberikan tuntutan itu kepada para pemain, tetapi para pemain juga bisa memberikan tuntutan kepada dia, dan dia selalu memenuhi tuntutan tersebut dalam hal hadir untuk membahas analisis individu, untuk membahas jika memang dibutuhkan detail lebih lanjut terkait gaya bermain, filosofi bermain,” kata Burt.
Lockwood bisa membuktikan itu. “Saya menjalani tak terhitung banyaknya pertemuan kecil dengannya,” katanya. “Anda selalu bisa bertanya kepadanya. Begitu dia bersama Anda secara empat mata, dia bisa melakukan percakapan personal seperti itu dan dia memahami apa yang membuat Anda bersemangat serta apa yang dibutuhkan pemain yang berbeda-beda. Dia sangat bagus dalam hal itu. Dia mungkin manajer yang paling mudah didekati yang pernah melatih saya.”
Memetik hasilnya
Dan meski itu mungkin terasa sangat banyak untuk dicerna, para pemain segera belajar bahwa, meminjam kata-kata Chomczuk: “Begitu Anda memahaminya, itu benar-benar efektif.”
Ketika pilar-pilar filosofi Olid juga sudah terbentuk, masih ada ruang untuk sedikit penyesuaian. Lockwood ingat saat menghadapi Hearts selama waktunya di Glasgow City, yang ia bela setelah meninggalkan klub Edinburgh itu, dan melihat mereka bermain dengan formasi yang berbeda. “Dia jelas beradaptasi dengan memiliki Rencana A, Rencana B, bahkan Rencana C,” katanya.
Hal itu juga ditegaskan oleh mereka yang berada di dalam klub. Burt menyaksikan evolusi gaya Olid lebih dari kebanyakan orang, setelah bergabung dengan Hearts pada 2021 dan melihat tim berkembang dari yang pada dasarnya tim amatir yang terancam degradasi menjadi juara. “Seiring proyek ini berkembang, kami memiliki tipe profil pemain yang berbeda-beda yang datang,” catatnya. “Tetapi fondasi dasarnya selalu ada. Itu menjadi sangat adaptif, tetapi saya pikir, pada akhirnya, dasar-dasar gaya bermainnya tidak pernah berubah.”
“Dia bisa menyimpang dari cara bermain tradisionalnya jika kami membutuhkannya, misalnya jika pressing tim lawan dilakukan dengan cara tertentu,” kata Chomczuk, yang meyakini “bahwa fleksibilitas itu membantu” dalam kampanye perebutan gelar, ketika Hearts memainkan beberapa formasi berbeda.
“Itu terlihat sangat fleksibel,” kata Andrews tentang hal tersebut. “Tetapi di dalamnya, hanya ada penyesuaian kecil dalam sistem yang menghasilkan perubahan yang lebih besar seperti itu.”
Percaya pada pemain muda
Di tengah semua itu, ada kepercayaan terhadap pemain-pemain muda, sesuatu yang banyak disorot sejak kepindahan Olid ke United diumumkan mengingat Manchester United membuat keputusan sadar untuk lebih fokus pada akademi klub dan pengembangan para talenta tersebut.
Ada argumen bahwa SWPL adalah liga yang sangat muda dan secara umum sangat berfokus pada pengembangan talenta itu, sehingga Olid tidak melawan arus dengan menaruh kepercayaan pada pemain muda. Namun, ketika GOAL bertanya kepada Burt apakah kepercayaan terhadap pemain muda penting bagi sosok berusia 41 tahun itu, sesuatu yang masuk akal dalam gambaran finansial yang dihadapi Hearts dan SWPL, atau perpaduan dari keduanya, ia menunjuk pada yang pertama, dengan menggambarkan pengembangan pemain muda sebagai sesuatu yang “sangat besar” bagi Olid. “Setiap musim, ada pemain yang menjalani debutnya,” ujarnya.
Chomczuk adalah salah satunya. Gelandang muda itu baru berusia 13 tahun ketika Olid bergabung dengan Hearts dan ia ingat melihat sosok asal Spanyol itu di beberapa sesi latihan dan pertandingan akademi, jauh sebelum dirinya sendiri berada di ambang tim utama. “Itu memberi dorongan karena cukup banyak pelatih datang, jadi itu menunjukkan bahwa jika Anda memanfaatkan kesempatan Anda dalam pertandingan, maka mungkin Anda akan mendapatkan peluang,” katanya.
Dan ketika Olid memang membawa para pemain muda itu ke tim utama, baik dari akademi maupun lewat rekrutmen eksternal, ia tidak memperlakukan mereka secara berbeda. “Entah Anda pemain paling berpengalaman di tim atau pemain termuda di tim, dia memiliki standar yang sama untuk keduanya dan keduanya terus ditantang,” kata Andrews, yang baru berusia 22 tahun dan bermain di luar negeri untuk pertama kalinya ketika ia menandatangani kontrak dengan Hearts. “Saya pikir itu sangat membantu saya sebagai pemain.”
Chomczuk sependapat. “Anda tidak ingin diperlakukan berbeda ketika naik ke level ini,” katanya. “Anda ingin diperlakukan sama seperti pemain tim utama karena itulah yang ingin Anda capai.”
Waktu dan kesabaran
Namun, semua yang dicapai Olid di Hearts, kebangkitan dari dasar SWPL ke puncak, final FA Cup, gelar juara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan gaya permainan yang menjadi inti dari semuanya, tidak akan terjadi tanpa waktu dan kesabaran.
Olid membutuhkan waktu untuk memahami para pemain dan apa yang membuat mereka terpacu. Itu berlaku untuk kelompok ini sebagai individu, dengan Lockwood yang secara sederhana menggambarkannya sebagai pelatih yang “mengerti”, sementara ia sendiri berkembang pesat dalam peran No.10 di bawah pelatih asal Spanyol itu.
Itu juga berlaku untuk tim. Peralihan ke pendekatan dari satu laga ke laga berikutnya membuahkan hasil luar biasa pada musim peraih gelar itu, misalnya, begitu juga dengan cara santai Olid mengelola ruang ganti, yang lebih banyak berada di tangan kelompok pemimpin ketimbang pelatih, yang sering kali hanya turun tangan untuk meredam masalah sejak dini bila diperlukan.
“Dia bukan sosok yang punya kuasa menekan atau semacamnya,” kenang Andrews. “Dia membiarkan para pemain menjadi diri mereka sendiri dan dia adalah manajernya.”
Lalu, tentu saja, ada gaya permainan, detail yang harus diserap agar itu berhasil, dan kesabaran yang dibutuhkan agar performa serta hasilnya datang. “Kesalahan akan terjadi,” aku Burt. “Dalam hal karakteristik mental para pemain juga, akan butuh waktu untuk membangun keberanian, untuk membangun nyali, yang ingin ia lihat dimiliki para pemain itu.”
Andrews berada di barisan terdepan dalam perjalanan itu, sebagai gelandang bertahan di tim Hearts peraih gelar juara. “Sebagai pemain, Anda ditekan tinggi dan harus membangun serangan dari belakang, lalu Anda berpikir, 'Ya ampun, saya cuma ingin menyapu bola jauh, kami berada di bawah tekanan besar',” kenangnya. “Namun ketika Anda tahu Anda harus melakukannya, dan Anda melakukannya lalu itu berhasil, Anda mendapatkan begitu banyak kepercayaan diri dari situ, dan itulah sepakbola yang ingin Anda mainkan.”
Babak baru
Ada satu frasa yang berulang kali diucapkan Burt saat berbicara kepada GOAL tentang masa Olid di Hearts: “Buktinya ada pada hasil.” Dari hasil yang ia raih, perkembangan dan kesuksesan yang ia hadirkan, lingkungan positif yang ia ciptakan, serta para pemain muda berbakat yang ia bantu kembangkan, itu memang benar. Kini, ganjarannya adalah sebuah peluang besar di Manchester United.
Itu tidak akan mudah. Sementara Arsenal, Chelsea, dan Manchester City, tiga tim yang sedang dikejar United, semuanya telah memperkuat skuad pada bursa transfer musim panas, dan tim-tim menjanjikan di bawah mereka seperti London City, Tottenham, dan Brighton terus menunjukkan ambisi mereka, Manchester United baru mendatangkan tiga pemain, salah satunya adalah kiper pelapis. Sebaliknya, ada keinginan untuk melihat lebih dekat talenta yang muncul di Carrington dan mengintegrasikannya ke tim utama. Akankah Olid diharapkan untuk langsung memadukan itu dengan kesuksesan meraih trofi? Atau akankah ia diberi waktu untuk meninggalkan jejaknya?
Burt tidak khawatir. “Saya sangat santai dengan situasi ini karena saya telah melihat Eva dari dekat,” katanya. “Saya telah melihat cara kerjanya. Saya telah melihat dedikasi dan gairahnya terhadap permainan ini, dan itu menular. Saya sama sekali tidak ragu bahwa Eva akan sukses di sana. Di Hearts, tentu saja, butuh waktu untuk menerapkan sebuah filosofi dan itu tidak terjadi dalam semalam, dan di United juga akan butuh waktu.”
Jika Olid diberi waktu itu, maka kiprahnya yang luar biasa dan transformatif selama lima tahun di Hearts menjadi bukti atas apa yang bisa ia capai.