Tentu saja, semua ini juga melibatkan uang. Ya, tempat-tempat ini menjadi ruang berkumpul masyarakat dengan harga tiket dan bir yang murah. Namun, para pebisnis yang jeli juga terlibat.

Johnson menjadi contoh pendekatan tersebut. Pada 2019, ia mengumumkan bahwa RIFC akan menjalani musim perdananya di stadion khusus sepakbola di Pawtucket. Biaya pembangunan, pendanaan dari luar, dan dampak finansial pandemi COVID-19 membuat rencana itu tertunda. Stadion tersebut akhirnya dibuka pada 2025 dengan kapasitas resmi 10.500 penonton, yang masih bisa ditambah jika diperlukan. Ia juga menemukan cara menghasilkan uang dari stadion itu di luar pertandingan RIFC.

Centreville Bank rutin menjadi tempat penyelenggaraan festival musik, termasuk acara reggae pada Agustus. Stadion itu juga menggelar laga persahabatan internasional, pertandingan lacrosse profesional, dan sepakbola Amerika. Boston Legacy memainkan beberapa pertandingan di stadion tersebut dan mengumumkan pada Agustus bahwa mereka akan menggunakannya sepanjang musim 2027 selama stadion mereka masih dibangun. Hal itu membantu dari sisi finansial sekaligus menarik perhatian publik.

“Apa pun yang kami lakukan untuk mendatangkan penonton ke stadion, terutama mereka yang berada jauh di luar kelompok yang saya sebut sebagai penggemar fanatik, menurut saya akan memberikan manfaat jangka panjang dalam memperbesar basis penggemar,” kata Johnson.

Portland tampaknya menempuh jalur serupa. Mereka mengumumkan akan membuka stadion khusus sepakbola milik sendiri pada 2029. Portland akan menjadi salah satu dari segelintir tim USL League One yang memiliki sendiri lapangan tempat mereka bermain. Dalam sebuah pernyataan, mereka menyebut fasilitas itu akan digunakan sebagai ‘ruang berkumpul sepanjang tahun’. Rencana itu juga masuk akal karena sebuah tim putri akan segera hadir.

Vermont, meski berstatus semi-profesional, juga mempertimbangkan gagasan serupa.

“Ketika kabar tentang Stadion Portland muncul, bagi saya itu hal yang luar biasa karena menjadi contoh lain bagi komunitas kami, para pemimpin kami, dan pemerintah kota kami untuk melihatnya lalu berkata, ‘mungkin kita membutuhkan versi kita sendiri,’ mungkin kita membutuhkan versi berkapasitas 6.000 penonton,” kata Infurna.

Tentu saja, peluang untuk berkembang juga membawa risiko hilangnya keaslian. Tempat-tempat ini berhasil karena tumbuh pada skala kecil. Itulah yang memberi mereka karakter dan membuatnya menarik.

Namun, para pemilik dan pemangku kepentingan berpendapat bahwa dukungan warga setempat akan selalu ada.

“Yang sangat membuat saya senang adalah kuatnya dukungan inti yang kami miliki. Namun, menurut saya dukungan itu sudah ada sebelum kami bermain di stadion tersebut,” kata Johnson.

Dan sekalipun tempat-tempat ini mulai berkembang melampaui akar mereka yang sederhana dan akrab, para pemilik bersikeras tidak akan mengikuti kemewahan olahraga Amerika yang lebih dikenal luas.

“Ketika Anda mengenal Vermont Green, Portland Hearts of Pine, atau Rhode Island FC, Anda menyadari ada sesuatu yang lebih dari sekadar duduk di sofa atau di tribune dan menonton dengan tiket seharga lebih dari 100 dolar,” kata Infurna.

Dengan demikian, masa depan akan diwarnai rivalitas. Western Mass lahir dari perselisihan lokal antara komunitas-komunitas Portugis yang saling bersaing, dan sejak itu telah dua kali bertemu Vermont di babak play-off USL League Two. Portland, RIFC, dan Vermont mungkin bermain di divisi yang berbeda, tetapi seiring USL mengarah ke sistem promosi dan degradasi, ada kemungkinan kelak mereka jauh lebih sering saling berhadapan.

Menang, kalah, atau imbang, pengalaman itu akan dirasakan bersama oleh sebuah kawasan yang telah menemukan cara yang tepat, mulai dari sebuah patung legenda asal Portugal yang tak terduga hingga komunitas-komunitas kecil yang merangkul dan membentuk sesuatu yang memikat.

“Masa depan New England sebagai pusat sepakbola, dengan geliat yang begitu semarak saat ini, akan terletak pada rivalitas. Kami akan bersaing satu sama lain di dalam dan di luar lapangan. Namun, pada akhirnya, saya juga yakin ada kemungkinan bagi kami untuk berbagi keberhasilan,” kata Infurna.