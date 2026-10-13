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Eusebio, festival-festival reggae, dan klub-klub paling keren di USL: Bagaimana Vermont Green, Portland Hearts of Pine, dan Rhode Island FC memicu lonjakan popularitas sepak bola di New England

Vermont Green, Portland Hearts of Pine, dan Rhode Island FC mendorong pesatnya perkembangan sepakbola di New England. Bisakah mereka berkembang tanpa kehilangan keunikan masing-masing?

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Duker Bower lahir pada 1957 di Concord, N.H. Sebagai seniman dan pematung, ia menjalani sebagian besar kariernya jauh dari sorotan. Kini, ia menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja di sebuah studio sederhana di kota kecil di Vermont.

    Namun, dua karyanya yang berpengaruh membuat namanya dikenal di dunia seni. Yang pertama adalah patung penjelajah asal Portugal, Vasco da Gama, yang mencapai India melalui jalur laut pada 1498. Patung itu berdiri di Angra do Heroísmo, situs Warisan Dunia UNESCO di Azores, Portugal.

    Yang kedua, dan mungkin lebih relevan, adalah patung terkenal legenda Portugal Eusebio. Patung itu berada di luar Estadio da Luz di Lisbon, markas raksasa Primeira Liga, Benfica. Ironisnya, patung tersebut juga menjadi bagian ikonis dari sejarah sepakbola Amerika.

    Patung aslinya dipesan oleh seorang pengusaha Amerika keturunan Portugal dari kawasan Boston, yang menyumbangkannya kepada Benfica pada 1992. Patung kedua dicor pada tahun yang sama dan dipasang di Gillette Stadium pada 2006, sebelum dipindahkan ke Ludlow pada 2015. Kini, patung itu berdiri rapi tepat di balik gerbang Lusitano Stadium yang bersejarah. Wilayah kecil di New England yang berpenduduk 21.000 jiwa ini memiliki secuil kebesaran sepakbola Eropa.

    Dan memang sudah sepantasnya demikian. Meski merupakan replika patung yang jauh lebih terkenal dan berada ribuan mil jauhnya, penempatannya di sini mungkin sama tepatnya. Anehnya, New England sejak lama menjadi salah satu pusat keunggulan sepakbola di Amerika Serikat. Patung itu pun menjadi simbol yang tepat.

    Makna simbolis itu kian terasa berkat lonjakan popularitas dan keberhasilan belakangan ini. Banyaknya tim USL yang tengah digandrungi, ditambah kemunculan sebuah entitas NWSL dan kuatnya rasa kebersamaan masyarakat, menjadikan wilayah ini contoh bagi perkembangan sepakbola di kota-kota kecil Amerika.

    “[New England] adalah wilayah bersejarah di negara ini. Masyarakatnya sangat menghargai tradisi dan budaya mereka, dan menurut saya wilayah ini selalu memiliki hal-hal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan budaya sepakbola yang kuat dan berkembang,” kata Patrick Infurna, salah satu pendiri Vermont Green dari USL League Two, kepada GOAL.

  • Membangun merek-merek yang menarik perhatian

    Vermont Green
    Vermont Green

    Green telah menjuarai USL League Two dua kali berturut-turut.

    Dan Infurna tahu betul soal itu.

    Vermont Green-nya merupakan satu dari segelintir klub yang memelopori semacam revolusi di kawasan tersebut. Portland Hearts of Pine menjadi viral berkat jersei, identitas klub, dan pemahaman mereka terhadap kota yang relatif kecil. Rhode Island FC rutin memenuhi salah satu stadion paling mengesankan di negara itu, terlepas dari liga tempat mereka bermain. Western Massachusetts, tempat patung itu berada, memiliki sejarah yang mendukungnya serta budaya Portugis yang kuat. Ditambah klub NWSL Boston Legacy, tak ada kawasan lain di Amerika Utara yang melakukan hal serupa seperti New England.

    Tidak ada satu cara yang pasti benar untuk membuat sepakbola berkembang di Amerika modern. Solusi Major League Soccer, liga berformat tertutup dengan 30 waralaba, adalah menarik pemilik kaya yang bersedia membangun stadion-stadion besar. Pendekatan itu tentu memiliki kelebihan dan telah membawa Lionel Messi ke Amerika. Namun, ada pula model lain yang lebih membumi, yang menuntut upaya besar dari masing-masing individu hingga kontribusi mereka bersama-sama menghasilkan sesuatu yang lebih besar.

    New England berhasil menerapkan model tersebut, baik dengan membangun tim-tim yang stabil secara finansial maupun menciptakan identitas klub yang menarik. Hasilnya juga terlihat di lapangan. Vermont Green menjuarai USL League Two dua kali berturut-turut. Portland Hearts of Pine nyaris menjuarai USL League One. Klub-klub tersebut juga menciptakan beberapa atmosfer pertandingan terbaik dalam sepakbola Amerika.

    “Mereka boleh menghabiskan miliaran dolar, membangun stadion-stadion besar, dan merekrut pemain-pemain terbaik dunia. Namun, tak akan ada yang bisa membuat saya meninggalkan Virtue Field saat Vermont Green bermain,” kata Infurna.

  • Bertumpu pada akar sejarah

    Portland Hearts of Pine Fans
    Chris Linscott

    Portland mengandalkan formula ‘pertemuan warga’ untuk membantu membangun merek yang mudah dikenali.

    Namun, semua ini bermuara pada rasa kebersamaan. Hal itu jauh lebih mudah dipahami, meski tidak terlalu berkaitan dengan olahraga. Pada Selasa pertama bulan Maret setiap tahun, warga dari setiap kota kecil di Vermont berkumpul di suatu tempat pertemuan, biasanya balai kota. Di sana, secara teori, mereka dapat berpartisipasi langsung dalam pemerintahan setempat. Prinsipnya relatif sederhana: warga memilih pejabat setempat dan berkesempatan ikut dalam diskusi komunitas, alih-alih menyerahkan pembahasan kepada pejabat terpilih yang bertemu atas nama mereka. Seluruh pegawai pemerintah negara bagian mendapat libur pada hari itu agar dapat berpartisipasi. Ini merupakan salah satu dari sedikit bentuk demokrasi langsung yang masih bertahan.

    Di Vermont, praktik ini ada di mana-mana dan telah berlangsung sejak 1800-an. New England mengandalkannya selama berabad-abad, meski sejumlah negara bagian telah meninggalkan model tersebut. Namun, praktik itu masih bertahan di beberapa tempat: sejumlah munisipalitas di Maine dan Rhode Island tetap mempertahankan sistem tersebut. Terlepas dari apakah praktik semacam itu diatur dalam hukum atau tidak, rasa kebersamaan yang dipupuknya meluas jauh melampaui satu ruang pertemuan.

    “Saya melihat benang merahnya dengan budaya hari pertemuan warga kota yang khas Vermont. Itu adalah bentuk demokrasi langsung di Vermont yang masih ada. Sebagian dari yang kami lakukan adalah mengambil keputusan dan berdebat sehari dalam setahun di balai kota. Di sini, segala sesuatu dibangun dengan cara yang sangat personal, melalui keterlibatan langsung dan hubungan antartetangga,” kata Infurna.

    Rasa kebersamaan yang mengakar kuat itu berperan penting dalam membangun klub-klub yang erat, di mana pun mereka bermain. Apakah pertemuan-pertemuan tersebut secara langsung menghasilkan juara USL League Two atau jenama paling keren di USL League One bukanlah hal yang penting. Ini soal ikatan batin.

    “Kami punya ciri khas dan kami berbeda. Burlington bukan Portland. Portland bukan Burlington. Namun, jika melihat gambaran besarnya, siapa pun akan tahu bahwa kami sebenarnya adalah orang-orang yang sangat mirip. Anda mengerti maksud saya? Tempat kami juga sangat mirip, dan apa yang sedang mereka bangun di Portland sungguh menakjubkan untuk disaksikan,” kata Infurna.

  • Memanfaatkan pasar baru

    Rhode Island FC 2025
    IMAGN

    Rhode Island FC memenuhi kebutuhan akan tim olahraga profesional setelah tim bisbol liga minor setempat hengkang.

    Namun, mungkin ada penjelasan yang lebih sederhana: wilayah ini sangat luas, sementara jumlah tim dari cabang olahraga lain relatif sedikit. New England Patriots, Boston Red Sox, dan Boston Celtics akan selalu punya tempat di sini. Namun, jika New England Revolution, yang bermain di Foxborough, Massachusetts, lebih dekat ke Providence, Rhode Island, ketimbang Boston, dikesampingkan, kawasan ini hanya memiliki sedikit tim sepak bola di level tertinggi.

    Banyak calon pemilik klub melihat peluang. Brett Johnson, salah satu pemilik Rhode Island FC, menilai Providence sebagai pasar media yang belum tergarap. Ketika Pawtucket Red Sox pindah dari Providence ke Worcester, Massachusetts, kota itu pun tidak lagi memiliki tim.

    “Saya mendapat motivasi ketika Paw Sox meninggalkan negara bagian ini. Saya keberatan ketika orang-orang membawa tim-tim ini pindah, karena tim tersebut bukan aset pribadi; mereka adalah aset publik,” kata Johnson.

    Penilaiannya terbukti tepat ketika Providence masuk sepuluh besar pasar penonton Piala Dunia. Kota itu menempati peringkat kesembilan dalam rata-rata jumlah penonton di FOX. Hanya satu pasar lain tanpa klub MLS, yakni Richmond, Virginia, yang masuk 15 besar.

    Yang lain juga melihat peluang serupa untuk memberi dampak. Hearts of Pine telah menjadi daya tarik olahraga utama di Portland, Maine (populasi: 70.000). Di Burlington (populasi: 45.000), tim setempat menjadi tontonan yang paling diminati. Bahkan Western Mass Pioneers harus memindahkan pertandingan mereka ke Jumat malam demi mengakomodasi dukungan kuat warga setempat, sehingga mereka lebih menyerupai tim sepak bola Amerika tingkat sekolah menengah ketimbang klub sepak bola semiprofesional.

    “Ini soal komunitas. Anda akan bertemu seseorang yang Anda kenal di sana dan berbincang tentang sepak bola,” kata Brandon Smith, Direktur Operasional Western Mass Pioneers.

  • Menghindari sikap “menggadaikan prinsip”

    Vermont Green TIFO
    Patrick McCormack

    Meningkatnya minat dan investasi dapat mengikis dukungan yang tulus.

    Tentu saja, semua ini juga melibatkan uang. Ya, tempat-tempat ini menjadi ruang berkumpul masyarakat dengan harga tiket dan bir yang murah. Namun, para pebisnis yang jeli juga terlibat.

    Johnson menjadi contoh pendekatan tersebut. Pada 2019, ia mengumumkan bahwa RIFC akan menjalani musim perdananya di stadion khusus sepakbola di Pawtucket. Biaya pembangunan, pendanaan dari luar, dan dampak finansial pandemi COVID-19 membuat rencana itu tertunda. Stadion tersebut akhirnya dibuka pada 2025 dengan kapasitas resmi 10.500 penonton, yang masih bisa ditambah jika diperlukan. Ia juga menemukan cara menghasilkan uang dari stadion itu di luar pertandingan RIFC.

    Centreville Bank rutin menjadi tempat penyelenggaraan festival musik, termasuk acara reggae pada Agustus. Stadion itu juga menggelar laga persahabatan internasional, pertandingan lacrosse profesional, dan sepakbola Amerika. Boston Legacy memainkan beberapa pertandingan di stadion tersebut dan mengumumkan pada Agustus bahwa mereka akan menggunakannya sepanjang musim 2027 selama stadion mereka masih dibangun. Hal itu membantu dari sisi finansial sekaligus menarik perhatian publik.

    “Apa pun yang kami lakukan untuk mendatangkan penonton ke stadion, terutama mereka yang berada jauh di luar kelompok yang saya sebut sebagai penggemar fanatik, menurut saya akan memberikan manfaat jangka panjang dalam memperbesar basis penggemar,” kata Johnson.

    Portland tampaknya menempuh jalur serupa. Mereka mengumumkan akan membuka stadion khusus sepakbola milik sendiri pada 2029. Portland akan menjadi salah satu dari segelintir tim USL League One yang memiliki sendiri lapangan tempat mereka bermain. Dalam sebuah pernyataan, mereka menyebut fasilitas itu akan digunakan sebagai ‘ruang berkumpul sepanjang tahun’. Rencana itu juga masuk akal karena sebuah tim putri akan segera hadir.

    Vermont, meski berstatus semi-profesional, juga mempertimbangkan gagasan serupa.

    “Ketika kabar tentang Stadion Portland muncul, bagi saya itu hal yang luar biasa karena menjadi contoh lain bagi komunitas kami, para pemimpin kami, dan pemerintah kota kami untuk melihatnya lalu berkata, ‘mungkin kita membutuhkan versi kita sendiri,’ mungkin kita membutuhkan versi berkapasitas 6.000 penonton,” kata Infurna.

    Tentu saja, peluang untuk berkembang juga membawa risiko hilangnya keaslian. Tempat-tempat ini berhasil karena tumbuh pada skala kecil. Itulah yang memberi mereka karakter dan membuatnya menarik.

    Namun, para pemilik dan pemangku kepentingan berpendapat bahwa dukungan warga setempat akan selalu ada.

    “Yang sangat membuat saya senang adalah kuatnya dukungan inti yang kami miliki. Namun, menurut saya dukungan itu sudah ada sebelum kami bermain di stadion tersebut,” kata Johnson.

    Dan sekalipun tempat-tempat ini mulai berkembang melampaui akar mereka yang sederhana dan akrab, para pemilik bersikeras tidak akan mengikuti kemewahan olahraga Amerika yang lebih dikenal luas.

    “Ketika Anda mengenal Vermont Green, Portland Hearts of Pine, atau Rhode Island FC, Anda menyadari ada sesuatu yang lebih dari sekadar duduk di sofa atau di tribune dan menonton dengan tiket seharga lebih dari 100 dolar,” kata Infurna.

    Dengan demikian, masa depan akan diwarnai rivalitas. Western Mass lahir dari perselisihan lokal antara komunitas-komunitas Portugis yang saling bersaing, dan sejak itu telah dua kali bertemu Vermont di babak play-off USL League Two. Portland, RIFC, dan Vermont mungkin bermain di divisi yang berbeda, tetapi seiring USL mengarah ke sistem promosi dan degradasi, ada kemungkinan kelak mereka jauh lebih sering saling berhadapan.

    Menang, kalah, atau imbang, pengalaman itu akan dirasakan bersama oleh sebuah kawasan yang telah menemukan cara yang tepat, mulai dari sebuah patung legenda asal Portugal yang tak terduga hingga komunitas-komunitas kecil yang merangkul dan membentuk sesuatu yang memikat.

    “Masa depan New England sebagai pusat sepakbola, dengan geliat yang begitu semarak saat ini, akan terletak pada rivalitas. Kami akan bersaing satu sama lain di dalam dan di luar lapangan. Namun, pada akhirnya, saya juga yakin ada kemungkinan bagi kami untuk berbagi keberhasilan,” kata Infurna.