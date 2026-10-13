Duker Bower lahir pada 1957 di Concord, N.H. Sebagai seniman dan pematung, ia menjalani sebagian besar kariernya jauh dari sorotan. Kini, ia menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja di sebuah studio sederhana di kota kecil di Vermont.
Namun, dua karyanya yang berpengaruh membuat namanya dikenal di dunia seni. Yang pertama adalah patung penjelajah asal Portugal, Vasco da Gama, yang mencapai India melalui jalur laut pada 1498. Patung itu berdiri di Angra do Heroísmo, situs Warisan Dunia UNESCO di Azores, Portugal.
Yang kedua, dan mungkin lebih relevan, adalah patung terkenal legenda Portugal Eusebio. Patung itu berada di luar Estadio da Luz di Lisbon, markas raksasa Primeira Liga, Benfica. Ironisnya, patung tersebut juga menjadi bagian ikonis dari sejarah sepakbola Amerika.
Patung aslinya dipesan oleh seorang pengusaha Amerika keturunan Portugal dari kawasan Boston, yang menyumbangkannya kepada Benfica pada 1992. Patung kedua dicor pada tahun yang sama dan dipasang di Gillette Stadium pada 2006, sebelum dipindahkan ke Ludlow pada 2015. Kini, patung itu berdiri rapi tepat di balik gerbang Lusitano Stadium yang bersejarah. Wilayah kecil di New England yang berpenduduk 21.000 jiwa ini memiliki secuil kebesaran sepakbola Eropa.
Dan memang sudah sepantasnya demikian. Meski merupakan replika patung yang jauh lebih terkenal dan berada ribuan mil jauhnya, penempatannya di sini mungkin sama tepatnya. Anehnya, New England sejak lama menjadi salah satu pusat keunggulan sepakbola di Amerika Serikat. Patung itu pun menjadi simbol yang tepat.
Makna simbolis itu kian terasa berkat lonjakan popularitas dan keberhasilan belakangan ini. Banyaknya tim USL yang tengah digandrungi, ditambah kemunculan sebuah entitas NWSL dan kuatnya rasa kebersamaan masyarakat, menjadikan wilayah ini contoh bagi perkembangan sepakbola di kota-kota kecil Amerika.
“[New England] adalah wilayah bersejarah di negara ini. Masyarakatnya sangat menghargai tradisi dan budaya mereka, dan menurut saya wilayah ini selalu memiliki hal-hal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan budaya sepakbola yang kuat dan berkembang,” kata Patrick Infurna, salah satu pendiri Vermont Green dari USL League Two, kepada GOAL.