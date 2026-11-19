Endrick tidak kekurangan peminat pada musim panas setelah menjalani masa peminjaman yang mengesankan di Lyon pada paruh kedua musim lalu. Namun, Jose Mourinho langsung menutup kemungkinan pemain Brasil itu kembali hengkang begitu ia kembali menangani Real Madrid.

"Karena kualitas yang ia miliki, posisi-posisi yang bisa ia tempati... Ia pencetak gol dan tim membutuhkan gol," kata Mourinho kepada TNT Sports saat menjelaskan keputusannya. "Dan tentu saja ia akan mendapat banyak kesempatan untuk bermain dan berkembang. Ia harus bekerja keras di sini, bekerja keras bersama [pelatih Brasil] Carlo Ancelotti. Saya ingin ia tetap bersama kami karena saya melihat potensinya untuk menjadi pemain yang selevel dengan Real Madrid."

Namun, untuk mencapai potensi itu, Endrick harus berada di lapangan. Sejauh musim ini, Mourinho hanya memberinya 147 menit bermain di semua kompetisi. Satu-satunya kontribusi berarti pemain berusia 20 tahun itu datang saat kemenangan 4-3 atas Roma di Liga Champions, ketika ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist.

Meski demikian, Endrick tetap dipanggil ke skuad Brasil dalam dua jeda internasional terakhir. Ancelotti masih menaruh kepercayaan kepada lulusan akademi Palmeiras yang dahulu ia bawa sendiri ke Madrid pada 2024 itu, tetapi ia khawatir perkembangannya kini terhambat di ibu kota Spanyol.

"Masalah bagi pemain-pemain muda Brasil adalah mereka tidak berkembang karena tidak bermain," kata pelatih asal Italia itu bulan lalu. "Itu terjadi pada Endrick, tetapi juga pada talenta lain seperti Estevao: mereka pergi ke Eropa pada usia 18 atau 19 tahun, bergabung dengan klub-klub besar dan tidak mendapat tempat. Tanpa bermain, mereka tidak bisa berkembang."

Sangat mungkin tidak akan pernah ada tempat bagi Endrick di susunan pemain utama Real. Karena itu, ia perlu mengupayakan transfer agar dapat kembali berkembang. Kontraknya berlaku hingga 2030, tetapi tidak masuk akal bagi pemain dengan bakat sebesar itu untuk membuang lebih banyak waktu, terutama jika ia ingin mempertahankan tempatnya di timnas Brasil.