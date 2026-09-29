Namun, Hittzfeld tidak khawatir. Meski Juve memiliki talenta menakutkan dalam diri Zidane, Deschamps, Vieri, Del Piero, dan Boksic, pelatih asal Jerman itu melihat Peruzzi sebagai titik lemah utama.

"Kami tahu Juventus memiliki Peruzzi di bawah mistar, seorang kiper yang tidak terlalu kuat saat keluar dari garisnya, sangat kuat di garisnya, tetapi tidak saat maju keluar," ujarnya kepada UEFA. "Dan kami juga tahu bahwa kami punya para penyerang yang sangat kuat dalam duel udara, terutama Kalle Riedle, yang merupakan monster udara, jadi kami secara khusus berlatih bola mati."

Juventus memulai dengan percaya diri, tetapi Dortmund melindungi ruang di sekitar kotak penalti mereka dan menunggu momen yang sudah dipersiapkan Hitzfeld untuk mereka manfaatkan. Tim asal Italia itu menguasai bola, tetapi agak boros, sedangkan Dortmund siap menghukum setiap peluang.

Juventus marah setelah klaim penalti mereka diabaikan pada awal pertandingan dan sempat melihat Vieri melepaskan tembakan sulit setelah menyelinap di antara dua bek dan menerima umpan panjang, tetapi upayanya mengenai jaring samping.

Peluang besar pertama Dortmund datang pada menit ke-29 ketika sapuan buruk Juventus jatuh sempurna ke kaki gelandang Skotlandia Paul Lambert untuk mengirim umpan silang sentuhan pertama ke dalam kotak penalti. Tanpa kawalan, Riedle melompat untuk menyambar bola di udara dan membuatnya memantul melewati kiper Peruzzi yang maju meninggalkan garisnya.

Dengan Zidane mengatur permainan, Juventus terus menekan di sekitar kotak penalti lawan mereka, tetapi tidak bisa benar-benar memberi tekanan kepada Stefan Klos. Sekali lagi, Dortmund yang efisien membuat mereka membayar ketika "monster udara" Riedle menahan tantangan untuk menyambut sepak pojok Moller dan menanduk bola dengan keras ke dalam gawang.

"Tentu saja, ketika saya mencetak gol-gol itu, euforia di dalam diri saya benar-benar gila," katanya.

Riedle mengalami cedera dan membutuhkan suntikan pada turun minum agar bisa bermain di babak kedua. "Saya mengalami malam itu di Munich seperti sedang kesurupan," tambahnya. "Saya bahkan tidak benar-benar mendengar pidato Hitzfeld; saya langsung menjalaninya."

Sementara tim Jerman memulai babak kedua dengan cerah, dengan sundulan diving Riedle melebar, Juventus semakin mendekat tembakan demi tembakan dan akhirnya menguji Klos. Di pertengahan babak, sebuah rangkaian operan apik berakhir dengan Boksic mengirim umpan tarik kepada pemain pengganti Del Piero yang dengan sontekan rapi menaklukkan sang kiper.

Dengan gol Del Piero, Juventus akhirnya memetik hasil dari tekanan mereka. Keunggulan Dortmund tiba-tiba terlihat rapuh dan Hitzfeld merespons dengan memasukkan pemain yang menghabiskan malam itu mempelajari Peruzzi dan bertekad membuktikan sesuatu.

“Tim kami dipenuhi pemain tim nasional. Karena semua orang fit, saya sudah menduga akan berada di bangku cadangan," kenangnya, lalu berkata: "Saya agak kesal karena harus terlalu lama berada di bangku cadangan. Lagi pula, gol-gol saya melawan Auxerre dan Manchester United telah membantu kami mencapai final sejak awal. Meski Hitzfeld menjelaskan alasannya kepada saya pada malam sebelum pertandingan, saya tidak benar-benar senang dengan peran saya sebagai pemain pengganti."

Pemain berusia 20 tahun itu menggantikan top skor Stephane Chapuisat dan dalam hitungan detik langsung mengejar umpan terobosan Moller. Bek Juve Paolo Montero terus mendekat, tetapi gelandang itu tidak membuang waktu ketika menyambarnya di luar kotak penalti dan langsung mencungkil bola melewati Peruzzi yang tak berdaya.

"Itu mungkin cuma kenekatan anak muda," candanya. "Dari 10 percobaan, saya mungkin akan gagal sembilan kali. Tetapi saat melawan Juve, semuanya benar-benar berjalan sempurna."

Untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, Borussia Dortmund menjadi juara Eropa.

"Itu adalah momen yang tidak terlalu sering datang dalam hidup," kata Riedle kepada Sport1 18 tahun kemudian. "Sejujurnya, menjuarai Liga Champions bahkan lebih berarti bagi saya daripada menjuarai Piala Dunia pada 1990."