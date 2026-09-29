Enam belas detik di Munich: gol penentu karier Lars Ricken yang menghancurkan hati Juventus dan memastikan gelar Liga Champions pertama Borussia Dortmund
Enam belas detik. Hanya itu waktu yang dibutuhkan Lars Ricken untuk mencetak gol yang mendefinisikan kariernya dan memastikan Borussia Dortmund menjuarai final Liga Champions.
Tim Jerman itu unggul 2-1 atas Juventus ketika pemain berusia 20 tahun tersebut dimasukkan pada babak kedua laga penentuan gelar Eropa di Munich. Pesan dari pelatih Ottmar Hitzfeld sederhana: "Lars, masuklah dan cetak gol penentu kemenangan."
Gelandang itu sudah memiliki rencana yang jelas dalam pikirannya. Kesal karena tidak dimasukkan dalam starting XI, pemain Jerman itu menghabiskan 65 menit pertama di bangku cadangan sambil mempelajari kelemahan besar lawan: kiper Angelo Peruzzi.
"Saya punya banyak waktu di bangku cadangan untuk memikirkan apa yang akan saya lakukan ketika masuk," kata Ricken kepada Bild. "Saya bahkan mengatakan kepada [sesama pemain pengganti] Heiko Herrlich: 'Perruzzi selalu berdiri terlalu jauh dari gawangnya. Tidak peduli di mana saya mendapatkan bola, saya akan menendangnya lurus ke gawang dari mana saja.'"
Beberapa detik setelah masuk, itulah yang persis dia lakukan. Berlari menyambut bola terobosan dari Andreas Moller, pemain pengganti yang penuh percaya diri itu mengecek posisi Peruzzi dan mencungkil bola melewatinya dari luar kotak penalti. Bola itu melayang melewati kiper Juventus yang telanjur maju, yang sudah bergerak melewati garis enam yard, lalu jatuh ke dalam gawang.
Dengan sentuhan pertamanya, Ricken telah melengserkan juara Eropa itu saat Dortmund menyelesaikan perjalanan dari kebangkitan domestik menjadi juara kontinental dalam enam tahun di bawah Hitzfeld. Dan semuanya bermuara pada 16 detik itu.
Kebangkitan tak terduga Dortmund
Itu merupakan kemenangan luar biasa bagi tim Jerman tersebut. Perkembangan mereka di bawah Hitzfeld benar-benar fenomenal. Sang pelatih mengangkat mereka dari finis di posisi ke-10 Bundesliga menjadi runner-up pada musim pertamanya dan membawa tim Westfalenstadion ke final Piala UEFA pada tahun berikutnya. Namun, itu menjadi langkah yang terlalu jauh, karena mereka kalah kelas dari Juve asuhan Giovanni Trapattoni, tumbang 3-1 di kandang sebelum menelan kekalahan 3-0 pada leg kedua di Turin.
Dua tahun kemudian, tim Bundesliga itu kembali dipertemukan dengan Juventus, kali ini dilatih oleh Marcello Lippi, di semifinal dan lagi-lagi kalah di Jerman, lalu tersingkir dengan agregat 4-3. Tim Italia itu, yang memenangi dwigelar domestik pada tahun tersebut, kalah dari Parma di final Piala UEFA.
Sementara itu, Dortmund akhirnya mengakhiri penantian 38 tahun untuk meraih gelar domestik pada musim tersebut. Keberhasilan itu memastikan kembalinya mereka ke kompetisi antarklub top Eropa untuk pertama kalinya sejak 1964, tetapi perjalanan itu berakhir dengan kekalahan di perempat final dari tim Ajax legendaris asuhan Louis van Gaal.
Musim 1996-97 menjadi bencana di level domestik. Kaiserslautern mengalahkan mereka lewat adu penalti di DFB-Supercup sebelum Wattenscheid dari divisi keempat menyingkirkan mereka melalui babak tambahan pada putaran pertama DFB-Pokal. Persaingan mereka di Bundesliga sempat bertahan untuk beberapa waktu, tetapi kemudian meredup pada Maret dan membuat mereka harus puas finis di posisi ketiga.
Namun, di Eropa, Dortmund justru bersinar. Tim asuhan Hitzfeld lolos dari grup yang berisi Atletico Madrid, Widzew Lodz, dan Steaua Bucharest sebelum menyingkirkan Auxerre dengan agregat 4-1 di perempat final untuk menyiapkan semifinal melawan Manchester United.
Setelah kini melangkah lebih jauh daripada sebelumnya, mereka mulai menyadari potensi mereka. "Suasananya sunyi mencekam," kenang Rene Tretschok tentang atmosfer ruang ganti sebelum leg pertama melawan tim asuhan Alex Ferguson. "Sebelum pertandingan Bundesliga, biasanya ada sedikit canda. Kali ini berbeda. Anda bisa merasakan segalanya dipertaruhkan. Setiap pemain, terlepas dari apa yang pernah mereka alami sebelumnya, sepenuhnya fokus."
Setelah gol Tretschok menghadirkan kemenangan 1-0 atas Manchester United di Westfalenstadion, Ricken menjatuhkan raksasa Inggris itu di Old Trafford, menerima umpan Moller tanpa kehilangan langkah dan melepaskan tembakan melewati Peter Schmeichel untuk mengamankan tempat di final.
Sang juara Eropa menanti
Yang menanti di Munich adalah juara bertahan dan tim yang secara luas dianggap sebagai yang terkuat di Eropa. Juventus racikan Lippi memadukan kontrol Didier Deschamps dan Zinedine Zidane dengan ancaman dari Alen Boksic, Christian Vieri, dan Alessandro Del Piero.
Sejak mimpi mereka dihancurkan Juventus pada dua kesempatan, Dortmund telah menjadi tangguh dan ancaman nyata di panggung Eropa. Namun, dibandingkan dengan raksasa tradisional Italia itu, mereka masih merupakan pendatang muda.
Melanjutkan fondasi fantastis yang diletakkan Giovanni Trapattoni, Lippi mengembalikan Juventus ke puncak pada tahun pertamanya dengan meraih gelar ganda domestik, dan mereka hanya semakin baik setelah kejutan di final Piala UEFA melawan Parma.
Meski kalah dalam perburuan Scudetto dari AC Milan pada tahun kedua Lippi, mereka kembali solid di Liga Champions, mendominasi grup yang juga dihuni Dortmund, Rangers, dan Steaua Bucharest. Setelah kemenangan comeback atas Real Madrid dan kemenangan agregat tipis atas Nantes, mereka menghadapi Ajax, yang sebelumnya menyingkirkan lawan Dortmund di perempat final, pada final 1996 dan menang lewat adu penalti.
Dalam perjalanan ke Munich pada musim berikutnya, tim Italia itu hanya dua kali terpeleset dan masing-masing mengalahkan Manchester United, Fenerbahce, dan Ajax dua kali sebelum bertemu Dortmund.
Tim Jerman itu tidak menaruh ilusi. "Saya rasa semua bandar taruhan memberi kami peluang 1 persen, jadi dari sudut pandang itu, jelas ini adalah momen yang sangat besar," kenang penyerang bintang Karl-Heinz Riedle bertahun-tahun kemudian. "Juventus memiliki tim yang luar biasa pada saat itu dengan Zidane, Boksic, dan semua yang lain.
"Mereka pada dasarnya nyaris tak terkalahkan."
Ia menambahkan kepada Sport1: "Saat itu, kami adalah mobil kelas menengah dan Juventus adalah Rolls Royce... Itu membuat kemenangan ini terasa semakin luar biasa."
Monster udara dan penembak jitu muda
Namun, Hittzfeld tidak khawatir. Meski Juve memiliki talenta menakutkan dalam diri Zidane, Deschamps, Vieri, Del Piero, dan Boksic, pelatih asal Jerman itu melihat Peruzzi sebagai titik lemah utama.
"Kami tahu Juventus memiliki Peruzzi di bawah mistar, seorang kiper yang tidak terlalu kuat saat keluar dari garisnya, sangat kuat di garisnya, tetapi tidak saat maju keluar," ujarnya kepada UEFA. "Dan kami juga tahu bahwa kami punya para penyerang yang sangat kuat dalam duel udara, terutama Kalle Riedle, yang merupakan monster udara, jadi kami secara khusus berlatih bola mati."
Juventus memulai dengan percaya diri, tetapi Dortmund melindungi ruang di sekitar kotak penalti mereka dan menunggu momen yang sudah dipersiapkan Hitzfeld untuk mereka manfaatkan. Tim asal Italia itu menguasai bola, tetapi agak boros, sedangkan Dortmund siap menghukum setiap peluang.
Juventus marah setelah klaim penalti mereka diabaikan pada awal pertandingan dan sempat melihat Vieri melepaskan tembakan sulit setelah menyelinap di antara dua bek dan menerima umpan panjang, tetapi upayanya mengenai jaring samping.
Peluang besar pertama Dortmund datang pada menit ke-29 ketika sapuan buruk Juventus jatuh sempurna ke kaki gelandang Skotlandia Paul Lambert untuk mengirim umpan silang sentuhan pertama ke dalam kotak penalti. Tanpa kawalan, Riedle melompat untuk menyambar bola di udara dan membuatnya memantul melewati kiper Peruzzi yang maju meninggalkan garisnya.
Dengan Zidane mengatur permainan, Juventus terus menekan di sekitar kotak penalti lawan mereka, tetapi tidak bisa benar-benar memberi tekanan kepada Stefan Klos. Sekali lagi, Dortmund yang efisien membuat mereka membayar ketika "monster udara" Riedle menahan tantangan untuk menyambut sepak pojok Moller dan menanduk bola dengan keras ke dalam gawang.
"Tentu saja, ketika saya mencetak gol-gol itu, euforia di dalam diri saya benar-benar gila," katanya.
Riedle mengalami cedera dan membutuhkan suntikan pada turun minum agar bisa bermain di babak kedua. "Saya mengalami malam itu di Munich seperti sedang kesurupan," tambahnya. "Saya bahkan tidak benar-benar mendengar pidato Hitzfeld; saya langsung menjalaninya."
Sementara tim Jerman memulai babak kedua dengan cerah, dengan sundulan diving Riedle melebar, Juventus semakin mendekat tembakan demi tembakan dan akhirnya menguji Klos. Di pertengahan babak, sebuah rangkaian operan apik berakhir dengan Boksic mengirim umpan tarik kepada pemain pengganti Del Piero yang dengan sontekan rapi menaklukkan sang kiper.
Dengan gol Del Piero, Juventus akhirnya memetik hasil dari tekanan mereka. Keunggulan Dortmund tiba-tiba terlihat rapuh dan Hitzfeld merespons dengan memasukkan pemain yang menghabiskan malam itu mempelajari Peruzzi dan bertekad membuktikan sesuatu.
“Tim kami dipenuhi pemain tim nasional. Karena semua orang fit, saya sudah menduga akan berada di bangku cadangan," kenangnya, lalu berkata: "Saya agak kesal karena harus terlalu lama berada di bangku cadangan. Lagi pula, gol-gol saya melawan Auxerre dan Manchester United telah membantu kami mencapai final sejak awal. Meski Hitzfeld menjelaskan alasannya kepada saya pada malam sebelum pertandingan, saya tidak benar-benar senang dengan peran saya sebagai pemain pengganti."
Pemain berusia 20 tahun itu menggantikan top skor Stephane Chapuisat dan dalam hitungan detik langsung mengejar umpan terobosan Moller. Bek Juve Paolo Montero terus mendekat, tetapi gelandang itu tidak membuang waktu ketika menyambarnya di luar kotak penalti dan langsung mencungkil bola melewati Peruzzi yang tak berdaya.
"Itu mungkin cuma kenekatan anak muda," candanya. "Dari 10 percobaan, saya mungkin akan gagal sembilan kali. Tetapi saat melawan Juve, semuanya benar-benar berjalan sempurna."
Untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, Borussia Dortmund menjadi juara Eropa.
"Itu adalah momen yang tidak terlalu sering datang dalam hidup," kata Riedle kepada Sport1 18 tahun kemudian. "Sejujurnya, menjuarai Liga Champions bahkan lebih berarti bagi saya daripada menjuarai Piala Dunia pada 1990."
Setelah pertemuan puncak
Triumf itu terbukti menjadi puncak, bukan awal dari sebuah dinasti. Hitzfeld naik jabatan pada musim panas itu, sementara Nevio Scala datang sebagai pelatih baru. Dortmund merosot ke peringkat ke-10 Bundesliga pada musim berikutnya dalam penampilan domestik brutal lainnya.
Namun, kompetisi Eropa tetap menjadi sumber kebanggaan. Sang juara bertahan mencapai semifinal Liga Champions, menyingkirkan Bayern Munich sebelum juara akhirnya, Real Madrid, mengakhiri upaya mereka mempertahankan gelar.
Dortmund baru kembali ke final 16 tahun kemudian, ketika tim asuhan Jurgen Klopp mencapai Wembley pada 2013 setelah membangkitkan klub dengan gelar Bundesliga beruntun. Mereka memberi perlawanan hebat kepada Bayern yang difavoritkan dalam laga itu, tetapi ditentukan oleh sentuhan cerdik telat dari Arjen Robben.
Juventus pulih lebih cepat, mencapai final Liga Champions ketiga secara beruntun pada 1998, tetapi sama seperti Dortmund, mereka dihancurkan Real Madrid di Amsterdam.
Masa tugas pertama Lippi menangani Juventus berakhir di pertengahan musim berikutnya, dengan Carlo Ancelotti datang sebagai penggantinya. Meski sosok besar Italia itu kembali untuk memenangi dua gelar liga lagi bersama Juventus dan mencapai final Liga Champions keempat sebelum kemudian meraih trofi Piala Dunia bersama tim nasional, malam di Munich tampaknya meninggalkan luka. Pada 2022, ia ditanya apakah kekalahan pada 1997 itu merupakan penyesalan terbesarnya. Ia tidak mengatakan apa pun, hanya berjalan pergi sambil tersenyum.
Malam di Munich itu menjadi malam penting bagi kedua klub. Janji Dortmund tidak bisa dipertahankan, sementara Juventus tetap berada di antara elite Eropa tetapi sejak itu belum mampu merebut kembali mahkota Eropa.
Adapun Ricken, ia menghabiskan seluruh karier bermainnya di Dortmund, menambahkan gelar Bundesliga ketiga ke rekornya pada 2002. Setelah pensiun pada 2009, ia mengambil peran di balik layar di klub dan pada akhirnya menjalani pekerjaannya saat ini sebagai direktur pelaksana.
Terlepas dari semua yang telah ia capai, sosok setia pada satu klub itu paling dikenal karena mempermalukan Peruzzi dan Juventus. "Tidak ada yang lebih baik daripada mencetak gol yang begitu membekas jelas dalam ingatan orang-orang," katanya. "Yang lain dikenang setelah karier mereka karena aksi diving atau pelanggaran brutal. Saya dikenang karena gol saya ke gawang Juve."