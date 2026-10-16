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Lionesses wake-up call 1:1Getty/GOAL

Ella Toone, Chloe Kelly, dan para pemain langganan timnas Inggris harus menjadikan kekecewaan pada jeda internasional sebagai peringatan menjelang Piala Dunia atau terancam tak masuk skuad Inggris pada musim panas ini

Sejumlah bintang mapan tampaknya merosot dalam urutan pilihan Sarina Wiegman dan harus menunjukkan respons saat kompetisi klub kembali bergulir.

Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

  • Meski Inggris diperkirakan menang nyaman dalam dua laga pada pemusatan latihan ini, dan pada akhirnya memang demikian, ada banyak hal yang menjadi bahan pembicaraan tentang timnas Inggris pekan ini. Dengan formasi baru yang perlu dikupas dan empat pemain debutan yang perlu dinilai, rangkaian laga ini lebih menyita perhatian daripada yang mungkin diperkirakan sebagian orang. Terlebih, periode ini bisa menjadi titik balik bagi sejumlah pemain langganan timnas Inggris terkait peluang mereka masuk skuad Piala Dunia Wanita 2027.

    Ella Toone, Chloe Kelly, Aggie Beever-Jones, dan Grace Clinton tidak dipanggil oleh Sarina Wiegman bulan ini karena pelatih timnas Inggris itu mengharapkan performa yang lebih baik dari keempatnya. Toone dan Clinton akhirnya dipanggil menyusul cedera yang dialami pemain lain, tetapi keduanya tidak tampil dalam dua laga tersebut. Jalannya kedua pertandingan itu pun kemungkinan kian menambah kekhawatiran bagi mereka yang hanya bisa menyaksikan dari luar.

    Fokus keempat pemain itu kini berubah seiring kembalinya kompetisi antarklub. Tampil baik bersama klub masing-masing akan sangat penting jika mereka ingin membalikkan tren negatif yang mulai terbentuk terkait prospek mereka di timnas.

    Apakah semuanya sudah terlambat bagi sebagian dari mereka? Atau justru peringatan ini datang tepat waktu untuk membantu masing-masing pemain berjuang kembali masuk pertimbangan menjelang Piala Dunia?

  • Saatnya Kelly bangkit kembali

    Chloe Kelly England Women 2026
    Getty Images

    Kelly menjadi salah satu nama paling mencolok yang tidak masuk skuad Inggris, di tengah pertanyaan dan kebingungan seputar kebugarannya serta desakan Wiegman agar performanya meningkat.

    Di antara keempat kasus tersebut, situasi Kelly paling membingungkan. Ketika ia tidak masuk skuad Inggris, Wiegman mengatakan bahwa penampilannya belum cukup baik. Perwakilan Kelly mengatakan kepada The Athletic bahwa ia mengalami cedera, sementara komentar pelatih Arsenal Renee Slegers mengenai situasi tersebut berada di antara kedua penjelasan itu. "Ia mengalami beberapa masalah pada otot hamstring," kata pelatih Arsenal itu. "Tidak ada yang bisa kami lihat dari sisi cedera."

    Apa pun situasinya, jelas bahwa Kelly, yang absen dalam dua pertandingan terakhir Arsenal, harus kembali bermain dan menunjukkan performanya. Ia sendiri mengakui pada musim panas bahwa ia kecewa karena tidak bisa memberikan kontribusi lebih besar musim lalu, pada musim penuh pertamanya setelah kembali ke Arsenal. Terakhir kali ia benar-benar tampil gemilang adalah pada Piala Eropa 2025.

    Namun, kontribusinya di turnamen itu membantu timnya meraih gelar juara, melanjutkan performa gemilangnya bersama Arsenal pada bulan-bulan sebelumnya yang membantu klub tersebut menjuarai Liga Champions. Semua itu terjadi setelah masa penuh keraguan ketika kariernya di Manchester City mendekati akhir. Jadi, bisakah Kelly merespons masa penuh keraguan kali ini dengan cara serupa?

    Situasi ini semakin menarik karena keputusan Wiegman beralih ke sistem bek sayap dalam jeda internasional terakhir, sebuah sistem yang tidak secara alami cocok untuk Kelly. Apakah formasi itu akan digunakan secara rutin mungkin menentukan masa depan terdekatnya bersama timnas.

  • Lebih banyak posisi di lini tengah, persaingan makin ketat

    Ella Toone England Women 2025
    Getty Images

    Toone telah menjadi andalan di lini tengah Inggris selama empat tahun terakhir, tetapi tempatnya di skuad terancam oleh banyak pemain baru.

    Perubahan formasi itu juga memberi Wiegman kesempatan untuk mengamati banyak gelandang berbeda. Dalam formasi tersebut, dua gelandang diminta bermain sedikit lebih dalam dan lebih ke tengah, sementara dua lainnya bergerak di ruang antara lini tengah dan sayap untuk mendukung Alessia Russo. Keira Walsh, Georgia Stanway, dan Laura Blindkilde Brown semuanya mendapat menit bermain, sedangkan Lexi Potter dan Erica Parkinson menjalani debut. Hal itu semakin meningkatkan persaingan memperebutkan tempat di lini tengah.

    Di satu sisi, bertambahnya posisi di lini tengah menjadi kabar baik bagi Toone dan Clinton, yang tidak masuk skuad awal tetapi kemudian dipanggil sebagai pengganti pemain yang cedera. Artinya, peluang mereka untuk kembali ke tim menjadi lebih besar. Namun, di sisi lain, debut Potter dan Parkinson menambah persaingan. Begitu pula perkembangan Blindkilde Brown dan Lucia Kendall, yang absen pekan ini karena cedera. Kini, lebih banyak pemain bersaing untuk mendapatkan tempat tersebut.

    Jika Wiegman tetap menggunakan formasi ini, Jess Park, Lauren James, dan Beth Mead juga akan bersaing memperebutkan posisi yang lebih menyerang, yang khususnya paling cocok untuk Toone. Namun, sekalipun formasi ini hanya sesekali digunakan, persaingan di lini tengah kini jauh lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

  • Performa di klub jadi kunci

    Grace Clinton Man City Women 2025-26
    Getty Images

    Di tengah kesulitan mendapat menit bermain di Man City, Clinton belum tampil untuk Inggris pada 2026.

    Dengan demikian, pembahasan kembali pada performa. Dalam hal itu, Toone merasa semakin dekat untuk kembali ke skuad, bukan hanya karena ia menjadi pemain pertama yang dipanggil untuk menggantikan pemain cedera atau karena pujian Wiegman atas caranya menyikapi kekecewaan tersebut.

    Toone menjadi pemain cadangan yang tidak diturunkan saat Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Arsenal pada September. Pelatih kepala baru Eva Olid memilih pendekatan yang lebih defensif setelah awal musim yang sulit. Namun, pemain berusia 27 tahun itu rutin tampil sejak saat itu. Membaiknya performa United juga menjadi pertanda baik, terutama karena Toone merupakan pemain inti. "Kami bisa bekerja sama untuk membantunya kembali ke sana," kata Olid menanggapi keputusan awal Wiegman untuk tidak memasukkan gelandang itu ke dalam rencananya. Kini, jalan Toone untuk kembali tampak cukup jelas.

    Namun, situasi Clinton masih lebih meragukan. Sejak menukar seragam merah Manchester United dengan seragam biru Man City pada musim panas 2025, ia bergulat dengan cedera ringan, kesulitan memanfaatkan kesempatan saat bugar, serta ketatnya persaingan memperebutkan tempat di tim City. Ia harus lebih dulu menemukan jalan masuk ke susunan pemain, mengingat satu-satunya kesempatan menjadi starter sejauh musim ini datang dalam kemenangan liga atas Charlton Athletic.

    Pelatih kepala City, Andree Jeglertz, menyatakan keyakinan besar terhadap Clinton pada musim panas dan antusias menantikan seperti apa musim keduanya di klub. "Saya sangat percaya kepadanya," katanya kepada GOAL. "Namun, kami membutuhkan konsistensi darinya." Clinton sendiri juga harus konsisten jika ingin masuk skuad yang berangkat ke Brasil musim panas mendatang, dengan asumsi Inggris memastikan kelolosan saat menghadapi Ukraina pada Desember.

  • Solusi dengan satu penyerang?

    Aggie Beever-Jones Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Wiegman menunjukkan pekan ini bahwa ia tak keberatan mengumumkan skuad dengan Alessia Russo sebagai satu-satunya pemain yang dikenal sebagai penyerang. Itu bukan pertanda baik bagi Beever-Jones.

    Lalu ada Aggie Beever-Jones. Penyerang Chelsea itu belum mengawali musim dengan performa bagus dan belum mencetak gol dalam laga kompetitif sejak final Piala Liga pada Maret. Ia juga sempat mengalami gangguan cedera ringan, meski Wiegman menegaskan pada Selasa bahwa ia tidak dicoret dari skuad karena cedera, melainkan karena perlu "tampil lebih baik".

    Yang paling mengkhawatirkan bagi pemain berusia 23 tahun itu adalah Wiegman tidak ragu mencoretnya dan memilih skuad dengan Russo sebagai satu-satunya penyerang murni. "Saya memilih Alessia dan opsi lain untuk posisi penyerang tengah saat ini," kata Wiegman, merujuk pada pemain seperti Lauren Hemp, Mead, dan James, yang semuanya bisa bermain di lini depan jika diperlukan.

    Jelas bahwa Wiegman tidak akan memanggil Beever-Jones hanya karena membutuhkan satu penyerang lagi dalam skuad. Beever-Jones harus membuktikan bahwa ia layak masuk. Mengatasi gangguan cedera ringan dan kembali mengukuhkan tempatnya di tim Chelsea adalah langkah pertama. Setelah itu, ia harus mencetak gol.

    Ia akan mendapat kesempatan dari pelatih Chelsea, Sonia Bompastor. Namun, seperti Toone, Kelly, dan Clinton, Beever-Jones harus memanfaatkannya jika ingin masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia.