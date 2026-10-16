Meski Inggris diperkirakan menang nyaman dalam dua laga pada pemusatan latihan ini, dan pada akhirnya memang demikian, ada banyak hal yang menjadi bahan pembicaraan tentang timnas Inggris pekan ini. Dengan formasi baru yang perlu dikupas dan empat pemain debutan yang perlu dinilai, rangkaian laga ini lebih menyita perhatian daripada yang mungkin diperkirakan sebagian orang. Terlebih, periode ini bisa menjadi titik balik bagi sejumlah pemain langganan timnas Inggris terkait peluang mereka masuk skuad Piala Dunia Wanita 2027.

Ella Toone, Chloe Kelly, Aggie Beever-Jones, dan Grace Clinton tidak dipanggil oleh Sarina Wiegman bulan ini karena pelatih timnas Inggris itu mengharapkan performa yang lebih baik dari keempatnya. Toone dan Clinton akhirnya dipanggil menyusul cedera yang dialami pemain lain, tetapi keduanya tidak tampil dalam dua laga tersebut. Jalannya kedua pertandingan itu pun kemungkinan kian menambah kekhawatiran bagi mereka yang hanya bisa menyaksikan dari luar.

Fokus keempat pemain itu kini berubah seiring kembalinya kompetisi antarklub. Tampil baik bersama klub masing-masing akan sangat penting jika mereka ingin membalikkan tren negatif yang mulai terbentuk terkait prospek mereka di timnas.

Apakah semuanya sudah terlambat bagi sebagian dari mereka? Atau justru peringatan ini datang tepat waktu untuk membantu masing-masing pemain berjuang kembali masuk pertimbangan menjelang Piala Dunia?