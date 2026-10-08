Sejak keberhasilan England menjuarai Kejuaraan Eropa 2022, dan Fran Kirby pensiun dari tugas internasional bersama England pada bulan-bulan setelahnya, nomor punggung 10 di tim Sarina Wiegman hampir sepenuhnya menjadi milik Ella Toone. Bintang Manchester United itu menjadi starter dalam lima dari tujuh pertandingan England di Piala Dunia Wanita 2023, saat England mencapai final, dan lima dari enam laga mereka di Euro 2025, saat tim asuhan Wiegman mempertahankan gelar kontinentalnya.

Ada momen-momen ketika pemain lain masuk ke posisi itu, terutama saat Wiegman mencoba Lauren James dalam peran yang sangat bebas, tetapi Toone hampir selalu mendapatkan kembali nomor itu. Namun setelah pemain berusia 27 tahun itu awalnya tidak dimasukkan dalam skuad terbaru Wiegman, untuk laga kualifikasi Piala Dunia Wanita pekan ini melawan Yunani, untuk pertama kalinya bukan karena alasan cedera sejak pelatih asal Belanda itu menangani England lebih dari lima tahun lalu, mungkinkah perubahan sedang terjadi?

Menjelaskan pencoretan itu, Wiegman menegaskan keyakinannya kepada Toone - dan Chloe Kelly, yang juga dicoret - bahwa ia mampu kembali ke performa terbaik dan, pada gilirannya, kembali ke skuad England. Ketika Lucy Bronze harus mundur karena cedera beberapa hari kemudian, Toone juga menjadi pemain yang dipanggilnya kembali. Namun, seperti apa peran nomor 10 pekan ini, setelah bintang United itu sebelumnya memang tidak direncanakan untuk terlibat, akan sangat menarik untuk dilihat, dan berpotensi sangat menentukan untuk masa depan.