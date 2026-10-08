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Lionesses No.10s 1:1Getty/GOAL

Eksperimen Lauren James atau debut Erica Parkinson? Opsi nomor 10 Inggris milik Sarina Wiegman di tengah kekhawatiran atas 'level' Ella Toone

Gelandang Manchester United itu awalnya dicoret dari skuad untuk menghadapi Yunani sebelum dipanggil kembali pada saat-saat terakhir, yang mengindikasikan bahwa ia berada lebih rendah dalam urutan pilihan dan tidak akan menjadi starter di posisi No.10

Ameé Ruszkai
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  • Sejak keberhasilan England menjuarai Kejuaraan Eropa 2022, dan Fran Kirby pensiun dari tugas internasional bersama England pada bulan-bulan setelahnya, nomor punggung 10 di tim Sarina Wiegman hampir sepenuhnya menjadi milik Ella Toone. Bintang Manchester United itu menjadi starter dalam lima dari tujuh pertandingan England di Piala Dunia Wanita 2023, saat England mencapai final, dan lima dari enam laga mereka di Euro 2025, saat tim asuhan Wiegman mempertahankan gelar kontinentalnya.

    Ada momen-momen ketika pemain lain masuk ke posisi itu, terutama saat Wiegman mencoba Lauren James dalam peran yang sangat bebas, tetapi Toone hampir selalu mendapatkan kembali nomor itu. Namun setelah pemain berusia 27 tahun itu awalnya tidak dimasukkan dalam skuad terbaru Wiegman, untuk laga kualifikasi Piala Dunia Wanita pekan ini melawan Yunani, untuk pertama kalinya bukan karena alasan cedera sejak pelatih asal Belanda itu menangani England lebih dari lima tahun lalu, mungkinkah perubahan sedang terjadi?

    Menjelaskan pencoretan itu, Wiegman menegaskan keyakinannya kepada Toone - dan Chloe Kelly, yang juga dicoret - bahwa ia mampu kembali ke performa terbaik dan, pada gilirannya, kembali ke skuad England. Ketika Lucy Bronze harus mundur karena cedera beberapa hari kemudian, Toone juga menjadi pemain yang dipanggilnya kembali. Namun, seperti apa peran nomor 10 pekan ini, setelah bintang United itu sebelumnya memang tidak direncanakan untuk terlibat, akan sangat menarik untuk dilihat, dan berpotensi sangat menentukan untuk masa depan.

  • Eksperimen James

    Lauren James England Women 2026
    Getty Images

    Wiegman secara rutin menempatkan James dalam peran No.10, tetapi itu tidak berjalan sebaik sebelumnya sejak keputusan untuk meninggalkan formasi 3-5-2

    Terlepas dari Toone, fokus utama eksperimen Wiegman di peran No.10 dalam beberapa waktu terakhir berpusat pada James. Di Piala Dunia 2023, setelah dua penampilan yang cukup datar pada awal turnamen, bos Inggris itu beralih ke formasi 3-5-2 yang menempatkan James dalam peran bebas bergerak, dari posisi itulah ia merepotkan China dalam penampilan luar biasa.

    Namun, ketika bintang Chelsea itu diganjar kartu merah pada laga berikutnya, melawan Nigeria, skorsing yang diterimanya membuka jalan bagi kembalinya Toone. Tidak lama setelah turnamen itu, eksperimen dengan formasi tersebut, yang paling sesuai dengan kebebasan yang diberikan kepada James, berakhir.

    Skema 4-3-3 yang kembali digunakan Wiegman tidak benar-benar memungkinkan James bermain sebagai No.10 sambil tetap memberikan keseimbangan yang tepat bagi tim secara keseluruhan. Hal itu terlihat di Euro 2025, ketika Wiegman memulai dengan James dalam peran sentral. Setelah menyaksikan Prancis dengan mudah mengungguli timnya dalam kekalahan yang mengkhawatirkan, ia mengubah pendekatan, menempatkan James kembali melebar dan memasukkan Toone ke peran No.10 lagi untuk sisa turnamen, yang dimenangi Inggris.

  • Mencari keseimbangan

    England v Wales - UEFA Women's EURO 2025 Group D
    Getty Images Sport

    Menemukan formula yang tepat untuk memainkan James di posisi sentral dalam tim Inggris bisa menjadi fokus khusus bagi Wiegman pada jeda internasional ini

    Toone kini menuju Kreta bersama skuad setelah mendapat panggilan telat karena cedera, tetapi mengingat Wiegman baru pekan lalu mengatakan bahwa level Toone belum berada di titik yang ia harapkan, yang kemudian membuatnya awalnya tidak dipilih, kecil kemungkinan ia akan menjadi pilihan utama di peran No.10 dalam laga-laga mendatang ini.

    Jadi, ada beberapa pemikiran terkait posisi tersebut untuk jeda internasional kali ini, yang terdiri dari duel dua leg melawan Yunani, yang seharusnya bisa dikalahkan Inggris dengan nyaman.

    Salah satunya berpusat pada James dan apakah Wiegman bisa menemukan struktur yang tepat dalam tim untuk memainkannya dalam peran sentral, dengan cara yang memaksimalkan bintang Chelsea itu dan juga menguntungkan tim.

    James jelas tampil terbaik ketika ia diberi kebebasan untuk bergerak dan menemukan ruang-ruang tempat ia bisa paling membahayakan lawan. Namun, itu tidak harus selalu di area tengah. Di Chelsea, pelatih kepala Sonia Bompastor, misalnya, cukup berhasil memainkannya dari sisi kiri.

    Semuanya bergantung pada apa yang paling cocok bagi Wiegman dan tim Inggris ini, sesuatu yang bisa diutak-atik sang pelatih dalam jeda kali ini.

  • Menatap masa depan

    Erica Parkinson England Women 2026
    Getty Images

    Sebagai gantinya, Wiegman bisa memilih mencoba sesuatu yang baru di lini tengah serang dengan memberikan debut kepada remaja berbakat Erica Parkinson

    Namun, ada pertanyaan tentang seberapa banyak yang bisa dipelajari Wiegman dari semua itu dalam laga-laga ini, mengingat Yunani akan bermain bertahan dengan blok rendah. Ini kemungkinan besar bukan pertandingan yang akan menguji keseimbangan England sebagai sebuah tim.

    Jadi, mungkin ada nilai lebih dalam menyoroti Erica Parkinson, yang sangat mungkin menjadi gelandang serang andalan England di masa depan. Pemain berusia 18 tahun itu untuk pertama kalinya dipanggil ke pemusatan latihan pada April lalu dan, setelah mengawali kiprahnya di Amerika Serikat bersama North Carolina Courage dengan baik, ia kembali pekan ini dan berpeluang menjalani debut.

    Parkinson sangat bertalenta, mampu menemukan ruang, melepaskan umpan, dan mengancam gawang dengan sama baiknya, sembari memiliki etos kerja yang mengesankan. Semua itu membantunya dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Tahun Ini di Portugal saat bermain untuk Valadares Gaia, melesat naik melalui jenjang tim muda England, dan mendapat panggilan pertama ke skuad England, semuanya bahkan sebelum ulang tahunnya yang ke-18. Parkinson siap untuk naik ke level berikutnya dan ini akan menjadi pertandingan yang bagus untuk mengawalinya.

  • Menilai opsi

    Sarina Wiegman 2026
    Getty Images

    Wiegman punya opsi lain yang bisa ia lihat dalam pertandingan-pertandingan mendatang melawan Yunani, dengan pemain lain sebelumnya pernah ia gunakan di posisi No.10

    Ada nilai tersendiri jika Wiegman menilai lebih lanjut kredensial opsi-opsi gelandang lainnya juga. Laura Blindkilde Brown, Lucia Kendall, dan Jess Park memang saat ini tidak bermain di peran No.10 di level klub, tetapi mereka pernah melakukannya, memiliki kualitas untuk itu, dan pernah bermain di sana untuk England pada masa lalu.

    Tidak akan mengejutkan jika Toone turun ke lapangan dan mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa levelnya juga bisa lebih tinggi, sekarang setelah ia bersama grup.

    Namun, pada saat bintang United itu awalnya tidak masuk pilihan karena performa terbarunya dan Grace Clinton, opsi yang bagus sebagai No.10 ketika ia pertama kali menembus skuad, masih berada di luar radar setelah awal yang sulit dalam kehidupannya di Manchester City, membangun kedalaman yang lebih baik di gelandang serang harus menjadi prioritas bagi Wiegman dan England saat Piala Dunia Wanita 2027 mulai menjadi fokus, dimulai pekan ini.