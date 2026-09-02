Tidak heran Mary Fowler percaya pada takdir. Semi-final Piala FA 2024-25 menghadirkan salah satu momen terberat dalam kariernya, ketika ia diterpa cedera lutut yang menghancurkan. Namun, 12 bulan kemudian, tahap yang sama di kompetisi yang sama menjadi panggung untuk momen terbesar dalam comeback-nya sejauh ini, sebagai bagian dari perjalanan yang membuat Manchester City menjuarai trofi itu untuk pertama kalinya dalam enam tahun.

Fowler masih berada di tahap awal pemulihannya ketika City tertinggal 2-0 dari Chelsea di Stamford Bridge, dengan lima menit tersisa. Robekan ACL saat kalah dari Manchester United pada tahun sebelumnya membuatnya menepi selama 10 bulan, meninggalkannya dalam kesakitan ketika timnya tersingkir dari kompetisi terakhir yang masih mereka jalani di tengah kampanye yang mengecewakan.

Namun, ketika City menghadapi kemungkinan hasil yang sama pada awal tahun ini, Fowler memaksimalkan kesempatan yang ia dapat. Hanya dalam hitungan detik setelah masuk ke lapangan, sentuhan pertamanya pada sore itu menghasilkan tembakan indah yang diyakini pelatih kepala Andree Jeglertz mengubah momentum pertandingan. Beberapa menit kemudian, Khadija Shaw menyamakan skor dan kemudian memenangkan pertandingan pada babak tambahan waktu, mengirim City ke Wembley, tempat gelar ganda liga dan piala disempurnakan.

“Anehya, itu akhirnya menjadi momen puitis, karena itu juga pertandingan saat saya cedera, jadi rasanya seperti lingkaran yang utuh, dan itu menyenangkan,” ujar Fowler kepada GOAL menjelang dimulainya musim baru Women’s Super League akhir pekan ini. “Itu sangat keren karena saya merasa punya momen-momen aneh seperti itu, ketika saya benar-benar percaya pada semesta dan energi, dan hal-hal seperti itu. Pada momen itu, saya seperti, 'Wow, rasanya seperti ini memang sudah ditakdirkan'.”