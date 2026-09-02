Eksklusif Mary Fowler: Bintang Manchester City yang terlupakan siap tampil untuk juara bertahan WSL setelah punya waktu untuk refleksi selama pemulihan ACL
Tidak heran Mary Fowler percaya pada takdir. Semi-final Piala FA 2024-25 menghadirkan salah satu momen terberat dalam kariernya, ketika ia diterpa cedera lutut yang menghancurkan. Namun, 12 bulan kemudian, tahap yang sama di kompetisi yang sama menjadi panggung untuk momen terbesar dalam comeback-nya sejauh ini, sebagai bagian dari perjalanan yang membuat Manchester City menjuarai trofi itu untuk pertama kalinya dalam enam tahun.
Fowler masih berada di tahap awal pemulihannya ketika City tertinggal 2-0 dari Chelsea di Stamford Bridge, dengan lima menit tersisa. Robekan ACL saat kalah dari Manchester United pada tahun sebelumnya membuatnya menepi selama 10 bulan, meninggalkannya dalam kesakitan ketika timnya tersingkir dari kompetisi terakhir yang masih mereka jalani di tengah kampanye yang mengecewakan.
Namun, ketika City menghadapi kemungkinan hasil yang sama pada awal tahun ini, Fowler memaksimalkan kesempatan yang ia dapat. Hanya dalam hitungan detik setelah masuk ke lapangan, sentuhan pertamanya pada sore itu menghasilkan tembakan indah yang diyakini pelatih kepala Andree Jeglertz mengubah momentum pertandingan. Beberapa menit kemudian, Khadija Shaw menyamakan skor dan kemudian memenangkan pertandingan pada babak tambahan waktu, mengirim City ke Wembley, tempat gelar ganda liga dan piala disempurnakan.
“Anehya, itu akhirnya menjadi momen puitis, karena itu juga pertandingan saat saya cedera, jadi rasanya seperti lingkaran yang utuh, dan itu menyenangkan,” ujar Fowler kepada GOAL menjelang dimulainya musim baru Women’s Super League akhir pekan ini. “Itu sangat keren karena saya merasa punya momen-momen aneh seperti itu, ketika saya benar-benar percaya pada semesta dan energi, dan hal-hal seperti itu. Pada momen itu, saya seperti, 'Wow, rasanya seperti ini memang sudah ditakdirkan'.”
Mencari sisi positif
Refleksi itu memberi gambaran tentang bagaimana Fowler menjalani masanya menepi dengan sangat sehat, dari sudut pandang mental. “Anehya, saya justru menikmati masa ketika saya absen,” akunya.
Namun, itu bukan berarti diagnosis tersebut tidak “menghancurkan”, karena ia menggambarkan “ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui” sebagai sesuatu yang membuatnya “sedikit cemas dan sedikit sedih". Berada 10.000 mil dari rumahnya di Australia juga tidak membantu.
“Saya adalah orang yang cukup mandiri dan saya suka punya rutinitas, kebebasan, dan semacamnya. Cedera itu seperti merenggut semua itu karena saya harus bergantung pada orang lain,” jelasnya. “Begitu saya menyadari itu, saya seperti, ‘Oh, ternyata saya memang tidak pernah menjadi orang yang menjadikan sepakbola sebagai segalanya’. Itu tidak pernah menjadi satu-satunya hal yang ingin saya lakukan, jadi saya bisa cukup cepat mengubah sudut pandang saya dan melihat bahwa anehnya saya justru diberi banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain dan saya merasa benar-benar memaksimalkan waktu itu.”
Hadiah berupa waktuGetty Images
Itu mencakup banyak hal yang berbeda. Mulai dari menulis bukunya, tampil di catwalk pada Paris Fashion Week, hingga kembali terhubung dengan kecintaannya pada seni, Fowler menemukan cara untuk “sedikit melepaskan diri dari sepakbola dan identitas saya sebagai pesepakbola”, yang memungkinkannya mengeksplorasi siapa dirinya tanpa itu.
“Hal-hal sederhana seperti, biasanya, saya hanya datang untuk bekerja jadi saya tidak akan benar-benar berdandan atau apa pun. Sementara saat saya cedera, saya seperti, 'Oke, saya punya rehabilitasi tetapi saya perlu sedikit lebih membangkitkan diri dan punya kepercayaan diri di area lain', jadi saya jauh lebih suka berdandan dan saya benar-benar menemukan kebahagiaan lain dalam melakukan itu,” katanya. “Itu hal yang sangat kecil, tetapi saya pikir semuanya adalah bagian dari saya mengeksplorasi siapa Mary tanpa menjadikan sepakbola sebagai pilar utama kepercayaan diri saya dalam hidup. Itu menyenangkan.”
Kebahagiaan-kebahagiaan itu dilengkapi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah rehabilitasi yang menurut Fowler dibuat “sangat menyenangkan” oleh staf City dengan “energi” dan “profesionalisme” mereka sepanjang proses tersebut. “Mereka merayakan kemajuan saya,” jelasnya. “Selalu terasa seperti ada sesuatu yang baik berjalan untuk saya.”
Lingkungan tempat Fowler menjalani rehabilitasi itu juga sangat membahagiakan karena City juga sedang menang, saat mereka melaju menuju gelar WSL. Itu membuat pemain berusia 23 tahun itu menikmati menonton rekan-rekan setimnya dari pinggir lapangan dan berada di dalam lingkungan klub setiap hari, meski dia tidak bermain.
Tetap sabar
Lalu datanglah comeback itu. Masuk sebagai pemain pengganti pada fase akhir kemenangan telak 5-1 City atas Chelsea di Stadion Etihad, kemenangan yang nyaris mengakhiri persaingan gelar WSL pada awal Februari, pemulihan kebugaran Fowler benar-benar meningkat di Piala Asia pada bulan berikutnya, ketika ia menjadi starter dalam lima pertandingan selama 17 hari saat Australia melaju ke final.
“Itu turnamen yang agak aneh bagi saya karena, dari sudut pandang performa, saya seperti, 'Saya ingin melakukan yang terbaik yang saya bisa', tetapi dari sudut pandang fisik, saya seperti, 'Saya baru saja kembali',” katanya. “Menyenangkan bisa merefleksikan itu bahkan sebelum saya memulai turnamen agar saya tidak masuk dengan ekspektasi yang terlalu tinggi.”
Fowler tetap menyumbang assist penting melawan China dan Korea Selatan, setelah mencetak gol dalam kemenangan atas Iran, meski ia mengakui: “Saya merasa, di beberapa momen, saya adalah pemain seperti sebelum saya cedera, tetapi di momen lain saya seperti, 'Ya Tuhan'. Kepala saya menyuruh saya melakukan sesuatu tetapi kaki saya tidak bergerak. Itulah momen-momen ketika saya seperti, 'Oke, sabar sedikit saja. Itu akan kembali'.”
Hal itulah yang membuatnya semakin termotivasi untuk Piala Dunia musim panas tahun depan, yang Australia, semifinalis pada 2023, sudah lolos ke sana. “Rasanya memang sangat memuaskan setelah Piala Asia bisa mencapai posisi yang kami raih dan, secara individu, melakukan apa yang saya lakukan. Tetapi pada saat yang sama, saya sangat lapar untuk melangkah ke hal berikutnya karena, di dalam diri saya, saya tahu saya bisa melakukan jauh lebih banyak, tetapi saya memang belum sepenuhnya sampai ke titik itu.”
Memainkan perannya
Itulah yang juga membuat Fowler antusias untuk tunjukkan pada musim mendatang. Golnya ke gawang Chelsea di semifinal Piala FA menjadi pengingat akan kualitasnya yang bisa mengubah permainan dan menjadi kesempatan baginya untuk memberi kontribusi berarti dalam musim besar bagi City, saat mereka mengakhiri penantian 10 tahun untuk kembali meraih gelar WSL dan penantian enam tahun untuk kembali mengangkat trofi Piala FA.
"Bagi saya pribadi, saya ingin merasa bahwa saya telah berkontribusi dengan suatu cara," kata Fowler. "Saya pikir Anda bisa, sebagai rekan satu tim, memberi banyak kontribusi di luar lapangan, tetapi saya rasa selalu ada keinginan untuk menjadi seseorang yang benar-benar memainkan peran di lapangan juga."
Dan ia melakukannya, saat City mengusir trauma dari persaingan gelar pada musim-musim sebelumnya yang berakhir gagal dan memenangkan trofi pertama mereka sejak pemain berusia 23 tahun itu datang pada 2022. "Itu sangat spesial. Bahkan saat tidak berada di lapangan, rasanya menyenangkan bisa merasakan betapa spesialnya itu karena saya sudah berada di sini selama beberapa tahun dan kami sudah beberapa kali nyaris memenangkan trofi, tetapi selalu gagal tepat di akhir," ujarnya.
"Saya sudah mengatakan sejak awal, kelompok pemain ini sangat spesial. Rasanya selalu seperti kelompok yang pantas memenangkan sesuatu, tetapi kami tidak pernah benar-benar sampai ke sana. Jadi, rasanya sangat memuaskan akhirnya bisa melihat para pemain bekerja keras sepanjang musim dan kemudian mendapatkan trofi itu pada akhirnya."
Lapar akan lebih banyak lagi
Musim ini berbeda. Setelah begitu lama menjadi pengejar, City kini akan menjadi tim yang dikejar, sebagai juara bertahan WSL dan pemegang Piala FA. Namun, kelompok ini tidak terasa seperti tim yang mengendur, terlepas dari pencapaian tersebut.
“Saya sudah melihatnya pada para pemain,” kata pelatih kepala Jeglertz kepada GOAL. “Mereka sudah punya kepercayaan diri yang luar biasa, yang tenang, tetapi juga penasaran tentang bagaimana kami mengambil langkah berikutnya. Apa yang kami lakukan untuk menjadi sedikit lebih baik? Saya sudah melihatnya dan itu adalah sesuatu yang perlu kami pertahankan sepanjang tahun.”
Fowler setuju. “Saya merasa kami bukan benar-benar tim yang digerakkan oleh ego. Saya tidak berpikir kami punya pemain yang arogan, tetapi saya memang berpikir kami punya pemain yang menuntut standar tinggi dan itu sangat bekerja untuk kami karena saya pikir itu mendorong performa kami dari pekan ke pekan. Saya pikir itulah salah satu alasan kami benar-benar padu. Semua orang benar-benar ingin memiliki level sepakbola yang tinggi dan di situlah kami menemukan kegembiraan saat berada di lapangan.
"Saya pikir pada musim-musim sebelumnya, mungkin kami gagal karena ada sedikit kekurangan dalam pola pikir, di mana kami merasa kami benar-benar mampu menang. Namun saya pikir sekarang setelah kami melakukannya, rasanya seperti, 'Kalian sangat mampu dan kalian bisa melakukannya lagi'.”
Kehadiran Beth Mead, juara Eropa dua kali bersama Inggris dan pemenang Liga Champions bersama Arsenal, serta Niamh Charles, anggota lain dari tim Inggris juara Euro dan bagian dari tim dominan Chelsea, akan membantu mempertahankan hal itu. “Saya pikir klub bekerja sangat baik dalam merekrut pemain yang benar-benar cocok dengan lingkungan tim kami,” ujar Fowler.
Namun, kembalinya Fowler ke kebugaran penuh juga menjadi dorongan besar lainnya. Dia mungkin telah memproses 10 bulan di pinggir lapangan dengan perspektif yang luar biasa, tetapi dia tetap selalu bersemangat untuk kembali beraksi.
“Saya tidak sabar untuk kembali dan mewujudkan momen itu, sebagai titik akhir dari semua kerja keras yang telah dilakukan semua orang untuk membawa saya kembali ke sana.” Dengan pengalaman yang kini terasa lengkap itu di belakangnya, semusim penuh dengan kualitas pengubah permainan itu kini menantinya.