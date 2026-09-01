Eksklusif Lucia Kendall: Bintang baru England merefleksikan lonjakan kariernya yang 'gila', mengamankan tempat dalam skuad Piala Dunia Wanita England, dan meningkatkan standar saat Aston Villa
Ada banyak pikiran yang saling bertentangan di benak Lucia Kendall, gelandang Aston Villa berusia 22 tahun yang musim pertamanya di Women’s Super League berjalan begitu baik hingga ia dipanggil ke skuad Inggris oleh Sarina Wiegman hanya dalam hitungan pekan sejak musim dimulai. Satu momen, ia berbicara tanpa diminta tentang Piala Dunia musim panas tahun depan. Momen berikutnya, ia mengakui bahwa sampai sekarang pun ia masih belum benar-benar menyadari bahwa dirinya sudah menjadi pemain penuh timnas Inggris.
Itu merangkum musim 2025-26 Kendall dengan cukup baik. Bagaimanapun, semuanya benar-benar seperti angin puyuh. Pada Juli tahun lalu, ia bergabung dengan Villa dari Southampton, klub WSL 2 tempat ia menjalani debut pada usia 16 tahun dan bermain reguler di level senior selama lima musim. Pada Oktober, tepat satu bulan setelah debut WSL-nya di Villa Park melawan Chelsea, ia untuk pertama kalinya masuk skuad senior Inggris, lalu menjalani debut penuhnya dua pekan kemudian melawan Australia. Ia terpilih sebagai Player of the Match.
Jika itu belum cukup terasa surealis, Kendall kembali ke Southampton pada pemusatan latihan berikutnya bersama Inggris dan mencetak gol di St. Mary's dalam kemenangan atas Ghana. Penampilan sang gelandang dalam laga-laga persahabatan itu bahkan begitu bagus sehingga ia masuk susunan pemain saat Spanyol bertandang ke Wembley pada April, dalam kualifikasi Piala Dunia. Inggris menang 1-0.
“Gila,” jawab Kendall, ketika GOAL bertanya tentang semua pencapaian dalam satu musim yang juga membuatnya menjadi starter dalam 16 dari 22 laga WSL Villa, pada tahun pertamanya di level ini. Dalam kebanyakan kasus, itu akan menjadi tajuk utama, tetapi dalam 12 bulan terakhir Kendall, hal itu nyaris hanya menjadi catatan kaki, mengingat begitu banyak momen penting yang terjadi. “Bahkan sekarang pun, saya melihat ke belakang dan rasanya saya masih belum bisa benar-benar mencerna semuanya,” akunya.
Namun, saat pemain internasional Inggris itu menatap musim keduanya di WSL, yang akan diikuti oleh Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil, tidak ada tanda bahwa ia merasa gentar oleh semua yang telah terjadi. Justru sebaliknya.
“Saya pikir bermain untuk Inggris benar-benar membuka mata saya, seperti, 'Wow, inilah yang saya impikan', dan saya rasa itu malah membuat saya lebih rileks,” katanya, luar biasa. “Rasanya seperti, 'Saya sudah melakukannya. Inilah yang saya impikan, jadi biarkan saya pergi dan menikmatinya'.”
Meletakkan fondasi
Komentar itu memberi gambaran mengapa Kendall mampu menjalani semuanya dengan tenang dalam 12 bulan terakhir. Sulit untuk tidak mengaitkan hal itu, serta kedewasaan yang tampak dari cara bicaranya, dengan tingkat pengalamannya di level senior. Kendall mungkin masih baru di kasta tertinggi sepakbola Inggris, tetapi dia sudah berkembang di divisi-divisi bawah sejak remaja, melalui level keempat, ketiga, dan kedua.
Mungkin tidak mengejutkan, hal terberat di musim pertamanya di WSL justru adalah urusan di luar lapangan, saat dia beradaptasi untuk pertama kalinya hidup jauh dari rumah. “Itu adalah transisi besar dan sesuatu yang, sejujurnya, mungkin baru benar-benar mulai bisa saya adaptasi,” katanya.
Namun, untuk urusan sepakbola, Kendall percaya waktunya di Southampton “meletakkan semua fondasi” untuknya di Villa. “Saya hanya harus membiasakan diri dengan kecepatan permainan,” ujarnya. “Pengalaman yang saya miliki dalam bermain sepakbola, meskipun terkadang saya bermain di level keempat atau ketiga, saya pernah mengalami momen-momen itu saat masih 17 tahun ketika saya harus benar-benar mengambil alih permainan. Tidak banyak orang pada usia itu yang harus melakukan hal tersebut. Saya rasa itu jelas sangat membantu saya.”
Terobosan di level internasional
Membawa kualitas-kualitas itu dari WSL 2 ke WSL adalah satu hal; membawanya ke pemusatan latihan timnas Inggris, hampir pada waktu yang bersamaan, adalah hal yang sama sekali berbeda. Saat Kendall merampungkan kontraknya di Villa musim panas lalu, timnas putri Inggris sedang menjuarai Kejuaraan Eropa untuk kedua kalinya secara beruntun. Tiga bulan kemudian, jalan mereka berpapasan.
Namun Kendall mengambil pendekatan yang serupa dan jelas tidak pernah gentar menghadapi terobosannya di level internasional itu, meski hal tersebut masih terus ia cerna. Ketika GOAL menyampaikan kepadanya bahwa sekarang ia adalah pemain Inggris, pemain berusia 22 tahun itu tertawa. “Saya masih belum merasa seperti itu,” jawabnya. “Saya rasa saya tidak akan merasa seperti itu untuk beberapa waktu.”
Menarik bahwa unsur tidak percaya itu berjalan berdampingan dengan pendekatan yang sangat matang dan percaya diri dalam mewakili timnas putri Inggris. “Saya tahu saya bermain paling baik saat saya percaya diri, tetapi itu sebenarnya keseimbangan yang sangat tipis, antara percaya diri dan juga memahami besarnya apa yang sedang Anda lakukan,” jelas Kendall. Dalam pemusatan latihan pertamanya sebagai pemain Inggris, ia yakin dirinya memiliki “keseimbangan yang sempurna”, yang membantunya menampilkan performa-performa yang begitu menonjol.
Nilai dari kepercayaan
Arahan Wiegman menjadi faktor lain yang turut berkontribusi. Kendall ingat pelatih Inggris itu duduk bersamanya sebelum debutnya melawan Australia dan berkata kepadanya: “Anda pantas bermain.” Meski keputusan memasukkan gelandang itu ke susunan pemain inti sudah “sangat menunjukkan” kepercayaan yang dimiliki Wiegman kepadanya, hal itu makin menegaskannya. “Keterbukaan dan kejujuran yang Anda dapatkan darinya benar-benar menyegarkan dan sangat saya hargai,” kata Kendall.
Hal vital lainnya adalah fakta bahwa kepercayaan itu juga ada di level klub, yang memungkinkan sang gelandang mendapatkan menit bermain dan kesempatan yang ia butuhkan untuk tetap masuk dalam radar Inggris. Pelatih Villa Natalia Arroyo memiliki reputasi luar biasa dalam mengembangkan pemain muda, dengan pemain internasional kelompok umur Inggris Rachel Maltby mengatakan kepada GOAL musim lalu bahwa hal itu bukan hanya datang dari memberinya menit bermain, tetapi juga karena waktu dan upaya yang ia curahkan untuk mengenal setiap individu dan “apa yang membuat kami bergerak”.
Sementara itu, Kendall menyoroti bahwa, karena keyakinan Arroyo pada talenta muda, “fakta bahwa saya tahu jika saya tampil pada level yang tepat, saya seharusnya berada di susunan pemain inti” menjadi hal besar baginya ketika ia memilih bergabung dengan Villa musim panas lalu.
Langkah selanjutnya
Banyak hal telah terjadi dalam 12 bulan terakhir, dan Kendall tentu berharap lebih banyak lagi yang akan terjadi dalam setahun ke depan. Di level klub, Villa ingin memperbaiki finis di peringkat kesembilan musim lalu yang mengecewakan, setelah menutup musim di paruh atas klasemen dalam dua dari tiga musim sebelumnya, dan hanya satu posisi di luar itu pada musim lainnya.
“Kami banyak membicarakan tentang bagaimana kami bisa meningkatkan intensitas, saling mendorong, dan menaikkan standar untuk berkembang sebagai klub. Itu adalah sesuatu yang benar-benar kami fokuskan pada awal musim ini,” kata Kendall.
Sebagai bagian dari itu, pemain berusia 22 tahun tersebut ingin punya peran yang lebih besar. Dia ingat datang ke WSL musim panas lalu dan memikirkan tentang “bertahan di level ini”. Setelah berhasil melakukannya, bahkan lebih dari itu, fokusnya kini sedikit meningkat.
“Saya tahu bahwa saya bisa menjalani pertandingan yang bagus dan kami sebagai tim tetap tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan,” jelasnya. “Bagi saya, saya ingin memberi dampak lebih besar pada hasil pertandingan, entah itu mencetak gol atau membuat assist, tetapi juga mengambil sedikit lebih banyak risiko. Bagaimana saya bisa menembus lini dan mengirim umpan itu untuk membantu kami memulai serangan? Daripada bermain ke belakang atau ke pemain lain lalu kami hanya menjaga penguasaan bola.”
Semua itu mengarah pada “tujuan utama” Kendall, yaitu “bisa bermain sangat efektif di ketiga posisi di lini tengah”. Dia bermain lebih dalam di Villa musim lalu, sesuatu yang dia nikmati karena dia suka “mendapatkan bola dan mengatur tempo permainan”, sementara kesempatan-kesempatannya bersama Inggris sering datang sebagai gelandang box-to-box, peran yang “mungkin paling membuatnya nyaman”. Sementara itu, musim penuh pertamanya di tim Southampton membuatnya mencetak 21 gol dalam 24 pertandingan sebagai pemain No.10, saat Saints meraih promosi ke WSL 2.
“Saya rasa itu bukan posisi alami saya,” ujarnya, terlepas dari angka-angka tersebut. “Tetapi saya ingin menjadi tipe pemain yang bisa bermain di mana saja di lini tengah.”
Bintang Utara
Kendall tahu bahwa jika ia bisa terus berkembang secara individu, hal itu akan berdampak pada hal-hal lain. Itu akan membantu Villa, yang menurutnya bisa “melangkah lebih jauh lagi” setelah perekrutan pemain yang bagus pada musim panas ini, dan itu juga akan menjadi modal bagus baginya dalam kaitannya dengan England, di tahun Piala Dunia.
Justru Kendall yang lebih dulu menyinggung Piala Dunia, ketika GOAL bertanya di awal wawancara apakah ia punya waktu untuk merefleksikan musim panas ini tentang musim luar biasa tahun lalu: “Saya pikir itu sulit karena ini seperti siklus dua tahunan, dengan Piala Dunia musim panas mendatang. Jadi saya pikir meski saya bisa merefleksikannya, saya juga setengah memikirkan itu dan saya harus terus melangkah.”
Fakta bahwa itu ada dalam pikirannya, dan bukan sesuatu yang pura-pura ia abaikan, memberi petunjuk tentang pola pikir Kendall yang matang dan jelas dalam menyikapi semua terobosan besarnya sejauh ini. “Itu memberi saya arah,” katanya kemudian, ketika GOAL kali ini menyinggung turnamen yang saat terakhir digelar pada 2023, England mencapai final.
“Saat musim panas tiba, saya ingin berada di sana. Tapi ada begitu banyak hal yang harus berjalan dengan baik dan begitu banyak hal yang harus saya lakukan. Di lapangan, saya harus menjaga tubuh saya, saya harus terus menjadi lebih baik, saya harus tetap percaya diri dan berada dalam pola pikir yang baik. Ada begitu banyak hal yang harus saya jaga dan saya pikir itu seperti bintang utara, tahu? Itulah arahnya. Tapi setiap hari, saya tidak bisa memberi tekanan pada diri saya sendiri dan berkata, ‘Oh, saya harus melakukan ini karena saya harus ke Piala Dunia’. Saya hanya menjalaninya hari demi hari. Hal yang sangat penting, berada di Villa, adalah kami harus sesukses mungkin dan saya ingin memainkan peran sebesar mungkin dalam hal itu.”