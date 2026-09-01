Ada banyak pikiran yang saling bertentangan di benak Lucia Kendall, gelandang Aston Villa berusia 22 tahun yang musim pertamanya di Women’s Super League berjalan begitu baik hingga ia dipanggil ke skuad Inggris oleh Sarina Wiegman hanya dalam hitungan pekan sejak musim dimulai. Satu momen, ia berbicara tanpa diminta tentang Piala Dunia musim panas tahun depan. Momen berikutnya, ia mengakui bahwa sampai sekarang pun ia masih belum benar-benar menyadari bahwa dirinya sudah menjadi pemain penuh timnas Inggris.

Itu merangkum musim 2025-26 Kendall dengan cukup baik. Bagaimanapun, semuanya benar-benar seperti angin puyuh. Pada Juli tahun lalu, ia bergabung dengan Villa dari Southampton, klub WSL 2 tempat ia menjalani debut pada usia 16 tahun dan bermain reguler di level senior selama lima musim. Pada Oktober, tepat satu bulan setelah debut WSL-nya di Villa Park melawan Chelsea, ia untuk pertama kalinya masuk skuad senior Inggris, lalu menjalani debut penuhnya dua pekan kemudian melawan Australia. Ia terpilih sebagai Player of the Match.

Jika itu belum cukup terasa surealis, Kendall kembali ke Southampton pada pemusatan latihan berikutnya bersama Inggris dan mencetak gol di St. Mary's dalam kemenangan atas Ghana. Penampilan sang gelandang dalam laga-laga persahabatan itu bahkan begitu bagus sehingga ia masuk susunan pemain saat Spanyol bertandang ke Wembley pada April, dalam kualifikasi Piala Dunia. Inggris menang 1-0.

“Gila,” jawab Kendall, ketika GOAL bertanya tentang semua pencapaian dalam satu musim yang juga membuatnya menjadi starter dalam 16 dari 22 laga WSL Villa, pada tahun pertamanya di level ini. Dalam kebanyakan kasus, itu akan menjadi tajuk utama, tetapi dalam 12 bulan terakhir Kendall, hal itu nyaris hanya menjadi catatan kaki, mengingat begitu banyak momen penting yang terjadi. “Bahkan sekarang pun, saya melihat ke belakang dan rasanya saya masih belum bisa benar-benar mencerna semuanya,” akunya.

Namun, saat pemain internasional Inggris itu menatap musim keduanya di WSL, yang akan diikuti oleh Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil, tidak ada tanda bahwa ia merasa gentar oleh semua yang telah terjadi. Justru sebaliknya.

“Saya pikir bermain untuk Inggris benar-benar membuka mata saya, seperti, 'Wow, inilah yang saya impikan', dan saya rasa itu malah membuat saya lebih rileks,” katanya, luar biasa. “Rasanya seperti, 'Saya sudah melakukannya. Inilah yang saya impikan, jadi biarkan saya pergi dan menikmatinya'.”