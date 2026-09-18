Eksklusif Lewis Miley: Pahlawan didikan sendiri pemecah rekor Newcastle berbicara tentang panutan, selebrasi gol, dan atmosfer terbaik
Lewis Miley adalah sosok yang melesat dengan sangat cepat. Setelah bergabung dengan sistem akademi Newcastle United pada usia tujuh tahun, dalam rentang 10 tahun ia sudah menjalani debut seniornya untuk Newcastle United dan menulis ulang buku rekor sebagai debutan termuda mereka di Premier League.
Pada usia 17 tahun 191 hari, rekor lain kembali tercipta ketika ia masuk dari bangku cadangan dalam laga Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Kurang dari tiga pekan kemudian, ia mencatat assist pertamanya di kompetisi kasta tertinggi saat tampil melawan Chelsea.
Ia menjadi pemain Inggris termuda ketiga yang menjadi starter dalam laga level elite Eropa, di belakang Jude Bellingham dan Phil Foden, serta yang termuda yang menciptakan gol untuk klub Inggris di Liga Champions, setelah menorehkan pencapaian itu dalam pertemuan dengan AC Milan pada Desember 2023.
Setelah melewati ulang tahunnya yang ke-19, Miley membuka rekening golnya di kompetisi Eropa saat menghadapi Bayer Leverkusen pada Desember 2025, setelah menikmati kejayaan Carabao Cup di Wembley beberapa bulan sebelumnya. Perjalanan luar biasa menuju sorotan sedang dinikmati di St James’ Park oleh satu lagi pahlawan jebolan akademi yang mengikuti jejak sejumlah figur ikonik.
Siapa yang menginspirasinya untuk mencapai titik ini, dari mana tantangan terberat datang, bagaimana rasanya mencetak gol di depan Gallowgate, dan bagaimana permainannya berkembang dari sini?
Sumber inspirasi
Miley memiliki karakter serupa yang membuat sejumlah nama legendaris bisa bersinar di Premier League. Tingginya lebih dari enam kaki dan ia memiliki cadangan energi tanpa batas yang membantu lini tengah mana pun tetap berjalan, bayangkan juara dunia Patrick Vieira di Arsenal atau pemenang Ballon d’Or Rodri di Manchester City.
Tidak mengherankan, tipe gelandang petarung seperti itulah yang dijadikan acuan oleh youngster Newcastle itu saat membentuk permainannya sendiri. Ketika diminta menyebut nama-nama yang menjadi sumber inspirasi, Miley, yang berbicara dalam kerja sama dengan Under Armour saat mengenakan sepatu baru mereka Magnetico 6, mengatakan: “Satu pemain yang bermain sekarang, menurut saya, Rodri. Saya sudah lama selalu melihat dia dan saya pikir cara dia bermain, saya suka cara dia bermain dan saya mencoba memainkan bagian-bagian dari permainan saya seperti itu dan saya pikir dia sangat bagus secara teknis dengan bola.”
Saat melihat yang sedikit lebih dekat dengan rumah, satu sosok menonjol dibanding yang lain. “Jelas, Alan Shearer ada di sana mencetak semua gol itu,” tambah Miley ketika memilih sosok favoritnya sepanjang masa di Newcastle. “Posisinya berbeda, tapi dia legenda besar di klub, yang selalu Anda kagumi.”
Tetap dengan tema yang sudah familiar, seorang pria dengan Ballon d’Or dan kemenangan Piala Dunia atas namanya dipilih sebagai lawan yang paling sulit. “Lawan terberat?” renung Miley. “Rodri mungkin juga ada di posisi teratas, sejujurnya. Sangat rapi dengan bola dan ketika Anda mendekatinya, dia sudah mengoper bolanya jadi dia pemain yang sulit dihadapi.”
Ia kemudian mengatakan tentang mereka yang mampu menemukan waktu dan ruang ketika tampaknya tidak ada sama sekali: “Itu istimewa. Saya pikir Rodri salah satunya. Di mana pun dia berada, bahkan seketat apa pun lapangannya, dia selalu tampak menemukan jalan keluar dan saya pikir itu kualitas yang sangat bagus untuk dimiliki.”
Atmosfer terbaik
Miley bisa mengandalkan dukungan penuh semangat dari basis penggemar setia saat berusaha sebaik mungkin mengikuti jejak para pendahulunya yang masyhur, dengan St James’ Park terkenal sebagai salah satu stadion paling bergelora dan mengintimidasi.
Tampil di panggung itu bisa dianggap menakutkan bagi sebagian orang, terutama tim tamu yang datang ke Tyneside, tetapi Miley mengatakan soal momen pertama kali tampil di depan penonton yang memadati stadion: “Itu luar biasa. Mendengar nama Anda dinyanyikan juga bahkan lebih baik, jadi ya, itu bagus.”
Ia kemudian mengatakan soal menahan dorongan untuk menatap tribune dan terdistraksi oleh warna serta kebisingan yang ada: “Saat Anda bermain, Anda sebenarnya tidak terlalu melihat ke sana, tetapi ketika Anda melihatnya lagi setelah pertandingan, selalu menyenangkan untuk menontonnya kembali.”
Sementara Toon Army selalu bisa diandalkan untuk membuat suaranya terdengar, di mana atmosfer tandang terbaik tercipta bagi Miley, di kompetisi domestik maupun Eropa? Ia berkata: “Borussia Dortmund bagus ketika saya bermain di sana, saat saya menjalani debut di Liga Champions. PSG juga bagus, atmosfernya bagus. Atmosfer di Premier League agak berbeda, tetapi selalu sangat berisik dan selalu menjadi atmosfer yang bagus untuk bermain.”
Selebrasi gol pertama
Miley telah memberi warga Newcastle banyak alasan untuk bersorak, dan berniat menghadirkan lebih banyak lagi hal untuk dirayakan sepanjang kampanye 2026-27, sembari mengerjakan kontrak jangka panjang.
Ia mencetak tiga gol musim lalu, yang menjadi catatan terbaik pribadinya, jadi apakah itu menjadi salah satu aspek permainannya yang ingin ia benahi dan hasilkan lebih banyak lagi? Sang pemain sendiri berkata: “Ya, tentu saja. Saya rasa saya selalu berusaha mencetak lebih banyak gol, mencoba masuk ke kotak penalti saat bola sedang dikirimkan lewat umpan silang atau hal seperti itu. Tapi, ya, saya selalu berusaha menambah gol.”
Saat didesak apakah ia memiliki target tertentu, Miley kemudian berkata: “Sejujurnya saya tidak benar-benar punya angka. Seperti yang saya bilang, saya hanya berusaha masuk ke kotak penalti sesering mungkin dan mencoba melepaskan sebanyak mungkin tembakan untuk melihat apakah saya bisa mencetak lebih banyak gol.”
Setelah membuka rekening golnya di Premier League saat melawan Fulham pada Desember 2023, Miley melakukan selebrasi meluncur dengan lutut yang sangat disukai. Ketika ditanya apakah itu murni spontan, tanpa ada sesuatu pun yang direncanakan, bahkan tidak ada hormat satu tangan ala Shearer, ia berkata: “Tidak, sejujurnya saya tidak benar-benar merencanakan apa pun. Tapi pada saat itu, saya hanya berpikir untuk meluncur dengan lutut di depan Gallowgate jadi itu momen yang bagus. Saya benar-benar menikmatinya. Tapi itu bahkan lebih baik karena terjadi di Gallowgate.”
Menjalani mimpi masa kecil
Miley telah tampil di panggung Premier League dan Liga Champions, sekaligus merasakan selebrasi liar Piala Liga di Wembley pada Maret 2025, tetapi apakah menjalani debut untuk klub yang Anda dukung sejak kecil merupakan perwujudan mimpi tertinggi bagi mereka yang cukup beruntung untuk mencapai hal tersebut?
Bintang kelahiran Stanley itu berkata: “Ya, saya akan bilang begitu. Saya pikir, tentu saja, karena itu juga klub masa kecil saya, saya memang selalu menonton Newcastle sejak masih sangat kecil, jadi saya pikir itu akan sangat berarti, sama seperti hal lainnya, bisa masuk ke lapangan itu dan kemudian terus bermain seperti sekarang.”
Sebagai penggemar fanatik Newcastle United, laga derby melawan Sunderland memiliki arti lebih besar daripada kebanyakan pertandingan lainnya. Bagi mereka yang berada di tribun, rivalitas Tyne-Wear adalah soal memompa semangat setinggi mungkin.
Menjelaskan bagaimana mereka yang turun ke lapangan harus mempersiapkan diri untuk pertarungan, Miley berkata: “Itu selalu menjadi momen besar bagi para penggemar. Saya hanya fokus pada permainan saya dan tidak terlalu memikirkan semuanya, dan Anda benar-benar hanya harus tetap tenang. Saya rasa Anda tidak bisa terlalu banyak memikirkannya dan cukup bermain dengan cara saya biasanya bermain.”
Target trofi Inggris
Pendekatan itu sejauh ini sangat membantu Miley, memungkinkan laju menanjak yang luar biasa untuk dinikmati, dan ia semestinya menembus 100 penampilan kompetitif untuk Newcastle musim ini, jika semua berjalan baik. Ia sudah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan tuntutan bersaing di level tertinggi.
Ketika ditanya apa yang membuat Premier League menjadi salah satu kompetisi tersulit untuk ditaklukkan, dengan selalu banyak pembicaraan tentang kecepatan dan fisik dalam sepakbola Inggris, Miley berkata: “Saya pikir sebagai pemain muda yang berkembang, ini benar-benar liga yang sangat mengandalkan fisik. Jadi saya pikir Anda harus menghadapi tuntutan itu terlebih dahulu lalu membiarkan permainan Anda mengambil alih, seperti cara saya biasanya bermain, sebenarnya.”
Ia kemudian mengatakan soal perbedaan yang mencolok saat berhadapan dengan lawan dari Spanyol, Italia, Jerman, dan Prancis: “Saya akan bilang di Liga Champions, terkadang mungkin tidak se-fisik saat Anda menghadapi beberapa tim asing, yang menurut saya lebih berbasis taktik, dan teknis. Saya pikir itu tergantung pertandingannya, tetapi sebagian besar laga memang cenderung lebih fisik, sebenarnya.”
Di samping komitmennya di level klub, Miley juga telah menapaki level-level kelompok umur bersama timnas Inggris sebagai bintang internasional. Ia sudah mencapai level U21 dan berharap bisa menjadi bagian dari rencana Young Lions musim panas mendatang saat mereka berupaya mengamankan hat-trick gelar Kejuaraan Eropa.
Ia berkata tentang target trofi itu, setelah menyaksikan dari kejauhan saat trofi mayor diangkat pada 2023 dan 2025: “Saya harap begitu. Itu akan sangat bagus. Sesuatu yang juga bisa dinantikan. Jadi, ya, seperti yang Anda katakan, semoga kami bisa mempertahankan itu dan menjuarai turnamen lagi.”
Mencari keuntungan kecil
Jika Miley ingin mencapai target-targetnya bersama Newcastle dan England, maka peningkatan berkelanjutan akan dibutuhkan. ‘Keuntungan marginal’ telah menjadi istilah populer dalam olahraga modern, dengan Under Armour membantu Miley memenuhi aspek-aspek tersebut dalam hal dukungan apparel dan alas kaki.
Tentang kolaborasi itu dan mengenakan rilisan terbaru dari UA, ia berkata: “Sejauh ini sangat menyenangkan bersama Under Armour. Saya sangat menikmati memakai sepatu ini dan saya juga merasa sepatu ini sangat nyaman, yang sangat membantu. Saya sangat menikmati bermain dengan sepatu ini dan semoga saya bisa terus melanjutkannya.”
Magnetico 6 dirancang untuk kontrol, menghadirkan sentuhan yang lebih baik dan kenyamanan yang meningkat dari peluit pertama hingga terakhir. Dengan menggabungkan fit yang adaptif dengan bantalan yang responsif dan teknologi sentuhan yang disempurnakan, sepatu ini dirancang untuk para pesepakbola yang ingin memengaruhi setiap fase permainan.
Di inti desainnya terdapat upper Liquid Clone inovatif milik Under Armour yang menyesuaikan dengan mulus pada kontur kaki untuk fit yang dipersonalisasi dan sentuhan pertama yang lebih baik, bersama heel counter terpahat yang menghadirkan dorongan ujung kaki yang mulus serta sistem bantalan bawah kaki yang didesain ulang yang memberikan rasa “terkunci” dan membangun kepercayaan diri yang lebih besar saat menerima bola di ruang sempit.
Miley, sebagai sosok yang tampil dengan ketenangan dan kematangan melampaui usianya, mendikte permainan dari lini tengah, cerdas mencari ruang, dan mengalirkan bola dengan presisi, dianggap sangat selaras dengan sepatu yang ia kenakan.
Ia menambahkan tentang peran Under Armour dalam membantu perkembangan berkelanjutannya di dalam dan luar lapangan: “Mereka luar biasa. Jelas, semua sepatu mereka sangat bagus dan sejauh ini saya sangat menikmati memakainya. Sangat menyenangkan.”
Tentang seperti apa persiapan dan rutinitasnya pada hari pertandingan, dengan penting baginya untuk selalu siap tempur, Miley berkata: “Saya pikir yang utama adalah tetap fokus. Saya pikir ketika pertandingan semakin dekat, saya fokus pada permainan saya dan tidak terlalu memikirkannya, lalu bermain seperti biasanya, dan tetap tenang. Sejujurnya saya tidak punya banyak takhayul. Saya cukup santai dan itu membuat saya bisa memainkan permainan saya.”
Tetap tenang di bawah tekanan adalah kualitas yang membuat Miley mampu berkembang, dengan dukungan diberikan oleh rekan setim, pelatih, dan mitra komersial. Ia sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh dalam waktu yang relatif singkat, tetapi tidak ada tanda-tanda dirinya akan melambat karena selalu ada lebih banyak mimpi untuk dikejar.