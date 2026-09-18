Lewis Miley adalah sosok yang melesat dengan sangat cepat. Setelah bergabung dengan sistem akademi Newcastle United pada usia tujuh tahun, dalam rentang 10 tahun ia sudah menjalani debut seniornya untuk Newcastle United dan menulis ulang buku rekor sebagai debutan termuda mereka di Premier League.

Pada usia 17 tahun 191 hari, rekor lain kembali tercipta ketika ia masuk dari bangku cadangan dalam laga Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Kurang dari tiga pekan kemudian, ia mencatat assist pertamanya di kompetisi kasta tertinggi saat tampil melawan Chelsea.

Ia menjadi pemain Inggris termuda ketiga yang menjadi starter dalam laga level elite Eropa, di belakang Jude Bellingham dan Phil Foden, serta yang termuda yang menciptakan gol untuk klub Inggris di Liga Champions, setelah menorehkan pencapaian itu dalam pertemuan dengan AC Milan pada Desember 2023.

Setelah melewati ulang tahunnya yang ke-19, Miley membuka rekening golnya di kompetisi Eropa saat menghadapi Bayer Leverkusen pada Desember 2025, setelah menikmati kejayaan Carabao Cup di Wembley beberapa bulan sebelumnya. Perjalanan luar biasa menuju sorotan sedang dinikmati di St James’ Park oleh satu lagi pahlawan jebolan akademi yang mengikuti jejak sejumlah figur ikonik.

Siapa yang menginspirasinya untuk mencapai titik ini, dari mana tantangan terberat datang, bagaimana rasanya mencetak gol di depan Gallowgate, dan bagaimana permainannya berkembang dari sini?