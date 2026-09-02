Eksklusif Bruno Fernandes: Menyelami pikiran raja assist Manchester United dan bagaimana ia menjadi monster pencipta gol
Bruno Fernandes menua bak anggur berkualitas. Kapten Manchester United itu akan berusia 32 tahun pekan depan, tetapi pengaruhnya di Old Trafford terus membesar, seperti terlihat dari hat-trick sensasionalnya dalam kemenangan telak 5-2 atas tim promosi baru, Ipswich Town, pada hari Minggu.
Memenangi penghargaan PFA Player of the Year 2025-26 bisa saja dianggap sebagai puncak karier Fernandes di United, tetapi ia masih lapar akan lebih banyak hal. Namun, akan sulit baginya untuk melampaui pencapaian individunya pada musim lalu.
Fernandes membukukan 21 assist yang luar biasa saat United finis di posisi ketiga liga, melampaui rekor satu musim yang sebelumnya dipegang bersama oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Ia rata-rata menciptakan empat peluang per pertandingan, lebih banyak daripada pemain mana pun di lima liga top Eropa.
Manchester United berutang banyak terima kasih kepada Fernandes atas konsistensinya yang luar biasa, dan biaya £68 juta ($92 juta) yang mereka bayarkan kepada Sporting CP pada Januari 2020 kini terlihat sebagai salah satu kesepakatan terbaik sepanjang masa. Pertanyaannya adalah: bagaimana ia menjadi monster pencipta gol yang tak terbendung seperti sekarang? Berbicara di Beast Mode On Podcast pada ajang PFA Awards, Fernandes mengungkap beberapa rahasianya, dan memberikan wawasan yang sangat menarik tentang mentalitasnya yang tak terpatahkan...
Proses belajar bersama Raphinha
Fernandes beroperasi sebagai gelandang nomor 10 untuk United, dan tampil paling efektif di dalam serta sekitar kotak penalti, tetapi ia kerap mengikuti dorongan alaminya untuk turun lebih dalam dan mengatur permainan dari bawah. Hal ini berakar dari pendidikan sepak bolanya di klub-klub Italia, Novara, Udinese, dan Sampdoria, tempat ia bermain di depan lini pertahanan sebagai playmaker dengan gaya Andrea Pirlo.
Setelah bergabung dengan Sporting CP pada 2017, Fernandes bergerak lebih ke depan dan menjadi gelandang box-to-box, dan catatan gol serta assist-nya pun cepat meningkat. Kesempatan bekerja bersama Raphinha, mantan winger Leeds yang kemudian muncul sebagai kandidat Ballon d'Or di Barcelona, selama dua musim penuh di Portugal memberi dampak transformatif pada permainan Fernandes ketika ia mulai mengambil lebih banyak risiko saat menguasai bola.
"Saya cukup beruntung dalam karier saya, dan terlebih lagi ketika saya datang ke Premier League, memiliki pemain-pemain yang memahami bahwa saya akan melihat gambarannya lebih dulu. Jadi mereka melakukan pergerakan sedikit lebih awal karena mereka tahu saya akan melihat itu. Saya menyadari hal itu ketika pergi ke Sporting, itulah langkah yang saya ambil untuk menjadi bahkan lebih baik lagi," kata Fernandes di Beast Mode On Podcast. "Saya bermain dengan pemain-pemain di sana seperti Raphinha, yang merupakan salah satu pemain yang saya hubungkan lewat umpan, karena dia juga seseorang yang paham, 'Bruno bisa memainkan bola satu sentuhan di sini jadi saya harus bergerak'. Itu sangat membantu saya karena memiliki pemain-pemain di depan saya yang juga menyadari bahwa saya akan membacanya lebih cepat."
Pemindai terbaik
Teknik dan eksekusi Fernandes begitu memanjakan mata saat di Sporting, dan ia menjadi semakin matang di United. Namun, kemampuannya memindai lapangan dan selalu selangkah lebih maju dari lawan adalah hal yang benar-benar membedakannya dari para pemain selevelnya.
"Saya harus memvisualisasikan permainan. Setiap kali bola dimainkan, saya harus melihat ke sekeliling untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, umpan apa yang akan saya lakukan," katanya. "Kekuatan terbesar dalam karier saya selalu cara saya berpikir dan cara saya melakukan sesuatu sedikit lebih cepat karena saya bukan yang tercepat, bukan yang terkuat, jadi saya perlu memvisualisasikan berbagai hal lebih dulu dan mencoba mewujudkannya sebelum beberapa orang menyadari saya akan melakukan itu. Saya pikir itu adalah keahlian utama saya dan hal utama yang membuat saya menjadi pesepakbola top di level tertinggi."
Fernandes tidak bisa diintimidasi secara fisik karena ia terlalu sulit ditangkap dan terlalu cerdas. Ia adalah ahli dalam mengantisipasi di mana ruang akan terbuka dan memainkan bola ke area-area tempat rekan-rekannya bisa memberi ancaman terbesar. Saat mereka berada di frekuensi yang sama dengannya, seperti Raphinha, hampir mustahil menghentikannya membelah pertahanan.
Anthony Martial, Edinson Cavani, dan Marcus Rashford telah mampu memaksimalkan kejeniusan Fernandes di United selama bertahun-tahun, dan Benjamin Sesko membangun koneksi yang kuat dengan maestro Portugal itu pada paruh kedua musim lalu. Ia tampak seperti memiliki peta lapangan di benaknya dan terus-menerus mencari cara untuk membongkar blok pertahanan yang rapat alih-alih mengoper ke samping atau ke belakang.
Beradu sengit dengan Sesko
Meski sudah menjadi gelandang komplet yang kemungkinan besar akan masuk starting XI di klub elite mana pun di Eropa, Fernandes tidak pernah berhenti berusaha untuk berkembang. Baginya, intensitas latihan adalah kunci untuk mengeluarkan versi terbaik dirinya pada hari pertandingan.
"Saat Anda bermain, di situlah Anda menjadi lebih baik. Saya selalu menjalani sesi latihan seperti pertandingan setiap saat," tegasnya. "Itu mungkin yang membuat saya menjadi lebih baik lagi. Saya tidak puas hanya datang ke latihan. Saya harus berlatih dengan kapasitas maksimal."
Fernandes juga memiliki jiwa kompetitif yang sangat kuat, serta ketangguhan yang berakar dari masa kecilnya. "Saat tumbuh besar, pada masa saya, Anda banyak bermain di jalanan," tambahnya. "Saya selalu menjadi salah satu yang termuda, karena kakak laki-laki saya lima tahun lebih tua dari saya, jadi saya bermain melawannya dan teman-temannya. Saya terbiasa kalah, tetapi juga terbiasa mengalahkan orang-orang yang lebih kuat dari saya. Jadi saya tidak pernah takut untuk memasukkan kaki atau terlibat dalam duel."
Dengan kata lain, kapten Manchester United itu menyukai tantangan dan membawa sikap 'kalau tidak sulit, saya tidak berkembang' ke lapangan latihan. Fernandes sangat tekun dalam memperbaiki kelemahannya, dan memaparkan salah satu contoh ketika ia beradu langsung dengan Sesko.
"Musim lalu dalam latihan saya harus melakukan lari 50 yard bersama Benjamin Sesko," ungkapnya. "Saya mulai dua langkah lebih dulu dan dia berada di belakang saya, jadi saya mendorong diri saya dan saya memecahkan kecepatan tertinggi saya yang mencapai 35,5 [km/jam]. Dia mencapai 37 [km/jam] sekian pada akhirnya, itulah mengapa dia menangkap saya di akhir, tetapi saya sangat bangga pada diri saya sendiri karena Ben adalah pemain yang sangat kuat secara fisik, dan sangat cepat. Namun, inilah yang saya sukai dalam latihan, menghadapi orang-orang yang saya tahu lebih baik daripada saya dalam suatu hal agar saya bisa menguji diri saya sendiri."
Permata era pasca-Fergie
Determinasi itu juga menjadikan Fernandes sebagai kapten teladan. Memang ada beberapa masalah penyesuaian ketika ia pertama kali mengambil ban kapten dari Harry Maguire pada 2023, tetapi Fernandes secara bertahap bertransformasi menjadi pemimpin sejati. Ia adalah komunikator yang percaya diri dan lugas, memberi contoh cemerlang lewat kualitasnya saat menguasai bola serta kerja kerasnya tanpa bola, dan semua orang memandang kepadanya untuk mendapatkan inspirasi.
Era pasca-Sir Alex Ferguson di Old Trafford sebagian besar berjalan menyedihkan, tetapi tidak ada pemain lain yang berbuat lebih banyak untuk mencoba mengembalikan klub ke kejayaannya di masa lalu. Bahkan jika Anda tidak menerima kapasitasnya sebagai kapten, fakta itu tak terbantahkan berdasarkan catatan luar biasanya, yakni keterlibatan dalam 219 gol dari 329 penampilan di semua kompetisi.
Setiap penggemar United di seluruh dunia akan sepakat bahwa Fernandes adalah rekrutan terbaik klub dalam 13 tahun terakhir. Ia juga kerap dibandingkan dengan figur-figur legendaris yang memainkan peran kunci di bawah Ferguson.
Namun yang krusial, Fernandes tidak pernah terbawa oleh hype tersebut, dengan mengatakan tentang filosofi besarnya: "Yang saya tanamkan dalam diri saya adalah menjadi versi yang lebih baik dari diri saya sendiri dan bukan berusaha mengalahkan orang lain."
Membungkam para pengkritik
Namun, sebagai figur utama di klub sebesar United, Fernandes juga menjadi sasaran empuk bagi para pengkritik. Memang, mantan pemain Manchester United cenderung paling keras mengkritiknya, termasuk Roy Keane, yang menyebut upaya Fernandes mengejar rekor assist Premier League sebagai sebuah "aksi sirkus" dan menyiratkan bahwa ia memprioritaskan hal itu ketimbang memenangkan pertandingan.
Sementara itu, Patrice Evra baru-baru ini mengklaim bahwa Fernandes terlalu berfokus pada dirinya sendiri. Dalam siaran Kick-nya, atas nama Stake, ia berkata: "Sekarang setelah dia memenangkan penghargaan Player of the Year, saya tidak ingin melihat dia memenangkannya lagi. Saya ingin Bruno memainkan perannya sebagai bagian dari tim. Kekhawatiran saya terhadap Bruno adalah dia tidak mengendalikan permainan. Saya bermain dengan orang-orang seperti Paul Scholes, Sir Alex Ferguson akan berkata, 'Berikan bola kepada Paul Scholes,' karena dia tahu kapan harus mengendalikan permainan, kapan harus maju, atau kapan harus mempertahankan penguasaan bola."
Komentar seperti ini sangat tidak adil. United tidak akan pernah lolos ke Liga Champions musim lalu tanpa Fernandes yang terus mendorong mereka ke depan di setiap kesempatan; dia adalah sosok pemenang sejak lahir dan memintanya bermain lebih tertahan akan menghilangkan senjata paling mematikan milik tim.
Akan bisa dimengerti jika kepercayaan diri Fernandes naik turun karena semua kebisingan dari luar. Untungnya bagi United dan manajer mereka saat ini, Michael Carrick, ia cukup berkemauan kuat untuk mengabaikannya.
"Saya selalu berkata kepada diri sendiri untuk percaya pada diri sendiri. Karena sepanjang karier Anda, Anda akan mengalami momen-momen ketika orang akan meragukan seberapa bagus diri Anda, atau seberapa bagus Anda bisa menjadi," kata Fernandes. "Itu akan selalu ada, dari awal sampai akhir. Itu tidak akan berubah. Tidak peduli seberapa banyak Anda menunjukkannya. Tidak peduli berapa banyak yang ini (menunjuk trofi PFA Player of the Year) Anda dapatkan. Orang-orang akan selalu meragukan.
"Di level tinggi Anda selalu, dari pekan ke pekan dan kadang setiap tiga hari, akan mendapatkan sedikit pujian, di hari lain Anda akan mendapatkan kata-kata buruk. Anda hanya harus menghadapinya dan percaya pada diri sendiri karena jika Anda sampai di tempat-tempat tertentu, itu karena Anda telah melakukan sesuatu dengan benar."
Loyalitas dan gairah
Fernandes layak mendapat apresiasi yang jauh lebih besar, terutama jika mempertimbangkan betapa setianya dia kepada Manchester United. Real Madrid belum lama ini dikaitkan kuat dengan upaya merekrut gelandang timnas Portugal itu, dan tahun lalu ia menolak kepindahan menggiurkan ke Arab Saudi yang akan memberinya dan keluarganya kekayaan di luar impian terliar mereka.
United hanya memenangkan Piala FA dan Piala Liga selama enam tahun kiprah Fernandes, jadi tak seorang pun bisa menyalahkannya jika pikirannya sempat berpaling. Namun, pemain Portugal itu, yang kabarnya sedang berdiskusi untuk memperpanjang kontraknya melampaui tanggal berakhirnya pada 2027, secara terbuka menyatakan betapa besar gairahnya untuk meraih hal-hal yang lebih besar di Manchester.
Terlepas dari apa pun yang mungkin diyakini Keane, itu berarti kesuksesan tim, bukan pengakuan individu yang lebih banyak. Jawaban Fernandes ketika ditanya apa arti rekor assist itu baginya sedikit banyak menegaskan hal tersebut. Ia mengakui itu adalah pencapaian yang "istimewa", tetapi menambahkan: "Itu tidak pernah menjadi tujuan untuk melampaui Thierry dan Kevin."
Rekor-rekor lain yang akan dipecahkan Fernandes nantinya hanyalah produk sampingan dari hasratnya yang tak pernah terpuaskan untuk menyeret United kembali ke puncak. Hanya waktu yang akan menjawab apakah tim asuhan Carrick punya kedalaman skuad yang cukup untuk memenangkan trofi-trofi terbesar musim ini, tetapi yang pasti Fernandes kembali akan memberikan segalanya untuk perjuangan mereka hingga akhir.
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