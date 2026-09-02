Meski sudah menjadi gelandang komplet yang kemungkinan besar akan masuk starting XI di klub elite mana pun di Eropa, Fernandes tidak pernah berhenti berusaha untuk berkembang. Baginya, intensitas latihan adalah kunci untuk mengeluarkan versi terbaik dirinya pada hari pertandingan.

"Saat Anda bermain, di situlah Anda menjadi lebih baik. Saya selalu menjalani sesi latihan seperti pertandingan setiap saat," tegasnya. "Itu mungkin yang membuat saya menjadi lebih baik lagi. Saya tidak puas hanya datang ke latihan. Saya harus berlatih dengan kapasitas maksimal."

Fernandes juga memiliki jiwa kompetitif yang sangat kuat, serta ketangguhan yang berakar dari masa kecilnya. "Saat tumbuh besar, pada masa saya, Anda banyak bermain di jalanan," tambahnya. "Saya selalu menjadi salah satu yang termuda, karena kakak laki-laki saya lima tahun lebih tua dari saya, jadi saya bermain melawannya dan teman-temannya. Saya terbiasa kalah, tetapi juga terbiasa mengalahkan orang-orang yang lebih kuat dari saya. Jadi saya tidak pernah takut untuk memasukkan kaki atau terlibat dalam duel."

Dengan kata lain, kapten Manchester United itu menyukai tantangan dan membawa sikap 'kalau tidak sulit, saya tidak berkembang' ke lapangan latihan. Fernandes sangat tekun dalam memperbaiki kelemahannya, dan memaparkan salah satu contoh ketika ia beradu langsung dengan Sesko.

"Musim lalu dalam latihan saya harus melakukan lari 50 yard bersama Benjamin Sesko," ungkapnya. "Saya mulai dua langkah lebih dulu dan dia berada di belakang saya, jadi saya mendorong diri saya dan saya memecahkan kecepatan tertinggi saya yang mencapai 35,5 [km/jam]. Dia mencapai 37 [km/jam] sekian pada akhirnya, itulah mengapa dia menangkap saya di akhir, tetapi saya sangat bangga pada diri saya sendiri karena Ben adalah pemain yang sangat kuat secara fisik, dan sangat cepat. Namun, inilah yang saya sukai dalam latihan, menghadapi orang-orang yang saya tahu lebih baik daripada saya dalam suatu hal agar saya bisa menguji diri saya sendiri."