Patut diapresiasi, Parkinson tidak menahan diri setelah melihat timnya benar-benar kalah kelas dan dipermalukan oleh West Ham. "Sangat jarang kami tampil di bawah standar pada malam-malam besar, atau momen-momen besar," katanya. "Saya tidak ingat terlalu banyak momen ketika laga ini dipromosikan sebagai pertandingan besar lalu kami tampil dan tidak bermain baik.

"Saya melihat kembali saat kami masih di National League dan menghadapi tim-tim Championship (Coventry City dan Sheffield United), serta tim-tim Premier League seperti Chelsea dan Nottingham Forest musim lalu, dan kami menunjukkan performa yang lebih baik daripada malam ini. Kami harus melihat alasan di balik itu. Di divisi mana pun kami berada, kami selalu punya kemampuan untuk menunjukkan daya juang dan tetap bertahan di dalam pertandingan agar memberi diri kami peluang. Tetapi, malam ini, setelah dua gol pertama itu, kami kehilangan arah."

Siapa pun yang rutin menyaksikan Wrexham di bawah Parkinson tidak akan mengharapkan sepakbola berkualitas tinggi, tetapi mereka juga jarang bisa dituduh kurang berjuang. Tampaknya, semangat tim mereka yang sebelumnya tak bisa dipatahkan kini mulai luntur setelah musim panas yang kacau, dan itu membuat cetak biru taktik Parkinson semakin terbuka terhadap kritik.

Ia terus berganti antara sistem pragmatis 3-4-3 dan 3-5-2 yang sangat menguras fisik para pemain. Tiga bek mereka terus-menerus diuji saat Wrexham bermain lebih ke belakang dan menyerap tekanan, sementara bola biasanya langsung diangkat ke Moore ketika mereka merebutnya kembali. Ia diharapkan mendominasi duel-duelnya dan menahan bola, sementara lini tengah harus bekerja mati-matian untuk menyambar bola-bola kedua.

Tujuan akhirnya adalah mengalirkan bola ke area sayap agar para wing-back bisa melepaskan umpan silang, tetapi tim lawan kini tahu bahwa mereka harus menutup sisi lapangan saat menghadapi Wrexham, dan berencana mengeksploitasi ruang yang mereka tinggalkan terbuka lebar setelah terlalu jauh naik membantu serangan. Semua ini terlalu mudah ditebak, dan Parkinson tidak pernah menunjukkan bahwa ia punya rencana B.