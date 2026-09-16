Dongeng Ryan Reynolds & Rob Mac telah usai: Mengapa mimpi Wrexham ke Premier League mungkin sudah harus tertunda satu tahun lagi
Apakah rodanya akhirnya terlepas? Itulah pertanyaan yang kini dihadapi para suporter Wrexham setelah dipermalukan West Ham dengan kekalahan telak 6-0 di London Stadium.
"Sangat berat," kata manajer Phil Parkinson setelah kekalahan pada Jumat. "Malam yang sangat berat. Saya harus menganalisis diri sendiri dan bertanggung jawab atas itu. Saya akan melihat apa yang seharusnya bisa saya lakukan dengan lebih baik."
Proses itu seharusnya sudah dimulai jauh lebih awal. Tanda-tanda peringatan sudah terlihat dalam enam laga pertama Wrexham di kampanye Championship yang baru, di mana mereka hanya mampu meraih tujuh poin dengan satu kemenangan.
Untuk pertama kalinya, ada enam tempat play-off yang diperebutkan, dan untuk saat ini Wrexham hanya terpaut tiga poin dari Southampton yang berada di posisi kedelapan, yang akan mereka jamu di Racecourse Ground pada Sabtu. Namun, kecuali level performa kolektif meningkat drastis, Ryan Reynolds dan Rob Mac mungkin harus menunda mimpi mereka tampil di Premier League selama setahun lagi, dan mengambil keputusan terberat mereka sejauh ini.
Rekrutmen yang cacat
Setelah memastikan promosi ketiga beruntun yang memecahkan rekor pada 2025, Wrexham merekrut 13 pemain sebagai persiapan untuk musim pertama mereka kembali ke kasta kedua sepakbola Inggris setelah 43 tahun. Reynolds dan Mac menginvestasikan sekitar £40 juta untuk merombak skuad, dan bisa dibilang uang itu dibelanjakan dengan tepat, karena Red Dragons akhirnya finis di peringkat ketujuh, hanya terpaut dua poin dari zona play-off.
Namun, pendekatannya berbeda pada musim panas ini. Wrexham hanya melakukan tujuh perekrutan premium dalam dorongan 'kualitas di atas kuantitas' untuk mengambil langkah terakhir menuju Premier League. Parkinson berusaha membangun tulang punggung tim yang terbukti di Championship, dengan mantan kiper Inggris U-21 Anthony Patterson menjadi rekrutan utama, sekaligus menjadi pemain termahal dalam sejarah klub setelah pindah dari Sunderland senilai £8 juta.
Wrexham juga mendatangkan bek tengah Burnley Joe Worrall, gelandang bertahan Ben Whiteman dari Preston, dan No.10 Sheffield United Callum O'Hare, bersama trio bek sayap Jacques Ekomie, Danny Imray, dan Issa Kabore, yang terakhir menuntaskan kepindahan permanen dari Manchester City setelah masa peminjaman yang sukses pada 2025-26.
Ekspektasi kembali meningkat setelah pengeluaran £35 juta itu. Namun, Wrexham juga melepas 13 pemain, termasuk dua anggota inti tim dalam diri Thomas O'Connor dan Andy Cannon. Sementara itu, kepindahan pinjaman Davis Keillor-Dunn ke Sheffield Wednesday menyingkap kelemahan dalam strategi transfer Wrexham. Keillor-Dunn tampil produktif di League One bersama Barnsley, tetapi Wrexham hanya memainkannya secara terbatas setelah merekrut penyerang itu seharga £4 juta pada bursa musim dingin.
Untuk uang besar yang telah dibelanjakan, kontribusi dari pemain-pemain baru secara umum mengecewakan tahun ini. Parkinson bermain aman alih-alih membidik peningkatan kualitas yang nyata; ada argumen bahwa ia mungkin akan lebih baik jika hanya mempertahankan chemistry tim yang susah payah dibangun.
Musim panas itu juga tidak direncanakan dengan baik. Memang, Wrexham baru bergerak untuk Worrall pada hari terakhir bursa transfer setelah bek bintang Max Cleworth mengalami cedera hamstring serius. Mereka juga bergerak untuk O'Hare pada menit-menit akhir, setelah pendekatan untuk duo penyerang Anis Mehmeti dan Femi Azeez gagal.
Masalah di kedua ujung
Parkinson sangat perlu membenahi jantung pertahanan yang kebobolan 65 gol musim lalu. Worrall, 29 tahun, yang datang setelah menjalani musim 11 pertandingan di Premier League bersama Burnley, ternyata tidak cukup untuk memperkokoh lini belakang itu.
Hal itu terlihat jelas saat melawan West Ham, ketika Worrall menjalani debut penuhnya yang ingin dilupakan, dengan Wrexham sudah tertinggal 4-0 saat ia akhirnya ditarik pada menit ke-71. Kekalahan terbesar sepanjang masa kepelatihan Parkinson, sekaligus pada era Reynolds dan Mac sebagai pemilik bersama, menegaskan bahwa mereka salah langkah pada musim panas ini. Patterson memang tidak banyak terbantu oleh pertahanan yang rapuh, tetapi sejauh ini mantan penjaga gawang Sunderland itu belum membuktikan nilai transfernya, atau menunjukkan bahwa ia bisa menjadi kiper nomor satu jangka panjang yang lebih baik daripada pendahulunya, Arthur Okonkwo.
Wrexham juga seharusnya merekrut satu striker lagi. Mereka hanya mencetak tujuh gol dalam tujuh laga terakhir di Championship, dengan tiga di antaranya datang dalam kemenangan 3-0 di markas Millwall, yang sejauh ini menjadi penampilan terbaik mereka.
Kieffer Moore menikmati tahun debut yang apik di Racecourse, mencetak 11 gol sambil tampil menonjol sebagai target man, tetapi usianya juga sudah 34 tahun. Karena itu, pemain Wales tersebut tidak cukup mobile atau tajam untuk memimpin upaya promosi yang sukses. Sementara itu, Sam Smith melakukan pekerjaan yang bagus saat menggantikan Moore ketika cedera, tetapi Wrexham tidak bisa mengandalkannya sebagai sumber gol reguler; pemain 28 tahun itu belum mencetak gol musim ini, dan hanya menyentuh bola sembilan kali selama 67 menit berada di lapangan saat menghadapi West Ham.
Parkinson tampaknya serba terbatas tanpa Josh Windass, pencetak gol terbanyak Wrexham pada 2025-26, yang memberi inspirasi di sepertiga akhir lapangan. Ia absen dalam tiga pertandingan pertama klub karena cedera betis, dan meski kembali dengan penampilan bintang saat melawan Millwall, mantan andalan Rangers dan Sheffield Wednesday itu masih berusaha memulihkan kebugaran penuhnya.
Keterbatasan
Patut diapresiasi, Parkinson tidak menahan diri setelah melihat timnya benar-benar kalah kelas dan dipermalukan oleh West Ham. "Sangat jarang kami tampil di bawah standar pada malam-malam besar, atau momen-momen besar," katanya. "Saya tidak ingat terlalu banyak momen ketika laga ini dipromosikan sebagai pertandingan besar lalu kami tampil dan tidak bermain baik.
"Saya melihat kembali saat kami masih di National League dan menghadapi tim-tim Championship (Coventry City dan Sheffield United), serta tim-tim Premier League seperti Chelsea dan Nottingham Forest musim lalu, dan kami menunjukkan performa yang lebih baik daripada malam ini. Kami harus melihat alasan di balik itu. Di divisi mana pun kami berada, kami selalu punya kemampuan untuk menunjukkan daya juang dan tetap bertahan di dalam pertandingan agar memberi diri kami peluang. Tetapi, malam ini, setelah dua gol pertama itu, kami kehilangan arah."
Siapa pun yang rutin menyaksikan Wrexham di bawah Parkinson tidak akan mengharapkan sepakbola berkualitas tinggi, tetapi mereka juga jarang bisa dituduh kurang berjuang. Tampaknya, semangat tim mereka yang sebelumnya tak bisa dipatahkan kini mulai luntur setelah musim panas yang kacau, dan itu membuat cetak biru taktik Parkinson semakin terbuka terhadap kritik.
Ia terus berganti antara sistem pragmatis 3-4-3 dan 3-5-2 yang sangat menguras fisik para pemain. Tiga bek mereka terus-menerus diuji saat Wrexham bermain lebih ke belakang dan menyerap tekanan, sementara bola biasanya langsung diangkat ke Moore ketika mereka merebutnya kembali. Ia diharapkan mendominasi duel-duelnya dan menahan bola, sementara lini tengah harus bekerja mati-matian untuk menyambar bola-bola kedua.
Tujuan akhirnya adalah mengalirkan bola ke area sayap agar para wing-back bisa melepaskan umpan silang, tetapi tim lawan kini tahu bahwa mereka harus menutup sisi lapangan saat menghadapi Wrexham, dan berencana mengeksploitasi ruang yang mereka tinggalkan terbuka lebar setelah terlalu jauh naik membantu serangan. Semua ini terlalu mudah ditebak, dan Parkinson tidak pernah menunjukkan bahwa ia punya rencana B.
Aman untuk saat ini
Terlepas dari semua itu, Parkinson hampir pasti akan tetap terlindungi jika hasil buruk terus berlanjut. Baru pada Februari lalu Mac angkat bicara untuk memberikan dukungan penuh kepada sang manajer, dengan mengatakan: "Ryan dan saya berbicara sepanjang waktu, dan saya benar-benar tidak melihat skenario di mana Phil Parkinson dipecat. Itu sama sekali tidak masuk akal. Dia adalah arsitek, pencipta dari semua ini. Dari sudut pandang kami, dia memegang pekerjaan ini seumur hidup."
Mac benar ketika menegaskan bahwa Wrexham tidak akan pernah sampai di posisi ini tanpa Parkinson. Dia adalah manajer aktif dengan masa jabatan terpanjang keempat di English Football League karena mampu menjaga Wrexham tetap berada di jalur menanjak sambil menghadapi sorotan media yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dongeng Hollywood itu, yang direkam secara detail untuk serial dokumenter Disney 'Welcome to Wrexham', telah menarik penonton global, dan meski Reynolds dan Mac mendapat sebagian besar perhatian, Parkinson adalah sosok yang luar biasa tenang dan dapat dipercaya yang menyatukan semuanya di atas lapangan.
Perlu juga dicatat bahwa Wrexham memulai musim lalu dengan sangat lambat, hanya memenangkan lima dari 15 pertandingan pembuka mereka. Belum ada yang akan menekan tombol panik untuk saat ini, tetapi Parkinson kini menghadapi tantangan terbesar dalam masa jabatannya sejauh ini. Sumber daya Wrexham terlalu besar sehingga kemunduran signifikan apa pun tidak akan bisa diterima.
Angan-angan kosong
Menjelang laga pembuka musim Wrexham melawan Cardiff pada Agustus, Mac kembali menegaskan target utama dari proyek yang ia dan Reynolds tetapkan saat membeli klub itu pada 2021. "Yang kami katakan (kepada para pemain) adalah kami ingin menang, dan kami ingin menang sekarang juga," kata bintang 'It's Always Sunny in Philadelphia' itu kepada podcast Men in Blazers.
"Kami tidak ingin menang dengan segala cara atau berapa pun biayanya. Tetapi percayalah saat kami mengatakan ini, kami ingin menjuarai Championship, promosi ke Premier League, menjadi yang terbaik, karena itulah keseluruhan esensi dari sepakbola. Namun ini bukan hanya soal menang. Ini tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda dari hari ke hari."
Saat ini, Wrexham belum mendekati level untuk menjadi salah satu dari delapan tim terbaik di Championship, jadi Premier League masih terasa seperti mimpi belaka. Mereka telah melangkah sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat, tetapi tampaknya sudah mencapai batas maksimalnya. Untuk menembusnya, dibutuhkan kecerdasan taktik yang lebih baik, serta dana transfer besar lainnya pada Januari.
Meski begitu, promosi mungkin masih tetap di luar jangkauan mereka pada musim ini. Wrexham akhirnya kehilangan momentum, dan tidak akan ada kemajuan lebih lanjut tanpa evolusi yang tepat.