Dan begitu saja, semua aura positif yang mengelilingi musim baru Manchester United pun lenyap.

Jadwal pertandingan sebenarnya menghadirkan laga pembuka yang tampak menguntungkan bagi Manchester United saat mereka bertandang ke markas tim promosi Hull pada Sabtu, tetapi tim asuhan Michael Carrick kalah dalam duel dan, sejujurnya, juga kalah permainan dari pendatang baru Premier League itu, hingga akhirnya menelan kekalahan 2-0 yang terus terang memalukan di MKM Stadium.

Ini menjadi bukti lain, seolah memang masih diperlukan, bahwa Man Utd masih membutuhkan tambahan kekuatan, khususnya di lini tengah, meski Youri Tielemans dan Andrey Santos sama-sama sudah didatangkan lebih awal pada musim panas ini.

Kedua rekrutan baru itu sama-sama menjalani debut yang ingin dilupakan saat United dihajar secara fisik oleh Hull, tim promosi yang berjuluk Tigers, yang memang bisa diduga tampil sangat bersemangat pada momen kembalinya mereka ke Premier League setelah absen selama sembilan tahun, dan memenangi 50 duel berbanding 36 milik United.

Man Utd setidaknya sudah mengatasi kurangnya kekuatan fisik di lini tengah dengan mencapai kesepakatan senilai £70 juta ($95 juta) dengan Brighton untuk target jangka panjang Carlos Baleba, tetapi gelandang internasional Kamerun yang berorientasi defensif itu belum akan tersedia untuk beberapa waktu setelah mengalami cedera ligamen pergelangan kaki pada pramusim.

Penampilan loyo pada Sabtu itu menunjukkan bahwa hari tersebut tak kunjung bisa datang lebih cepat.