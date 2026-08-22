Dipermalukan Hull City: Manchester United butuh kedatangan Carlos Baleba secepatnya karena tim asuhan Michael Carrick kalah duel dan kalah permainan dari tim promosi Premier League dalam laga pembuka yang memalukan
Dan begitu saja, semua aura positif yang mengelilingi musim baru Manchester United pun lenyap.
Jadwal pertandingan sebenarnya menghadirkan laga pembuka yang tampak menguntungkan bagi Manchester United saat mereka bertandang ke markas tim promosi Hull pada Sabtu, tetapi tim asuhan Michael Carrick kalah dalam duel dan, sejujurnya, juga kalah permainan dari pendatang baru Premier League itu, hingga akhirnya menelan kekalahan 2-0 yang terus terang memalukan di MKM Stadium.
Ini menjadi bukti lain, seolah memang masih diperlukan, bahwa Man Utd masih membutuhkan tambahan kekuatan, khususnya di lini tengah, meski Youri Tielemans dan Andrey Santos sama-sama sudah didatangkan lebih awal pada musim panas ini.
Kedua rekrutan baru itu sama-sama menjalani debut yang ingin dilupakan saat United dihajar secara fisik oleh Hull, tim promosi yang berjuluk Tigers, yang memang bisa diduga tampil sangat bersemangat pada momen kembalinya mereka ke Premier League setelah absen selama sembilan tahun, dan memenangi 50 duel berbanding 36 milik United.
Man Utd setidaknya sudah mengatasi kurangnya kekuatan fisik di lini tengah dengan mencapai kesepakatan senilai £70 juta ($95 juta) dengan Brighton untuk target jangka panjang Carlos Baleba, tetapi gelandang internasional Kamerun yang berorientasi defensif itu belum akan tersedia untuk beberapa waktu setelah mengalami cedera ligamen pergelangan kaki pada pramusim.
Penampilan loyo pada Sabtu itu menunjukkan bahwa hari tersebut tak kunjung bisa datang lebih cepat.
Masuk angin
Tim tamu tampak dibuat terkejut oleh energi dan intensitas awal Hull, dan mereka tidak pernah pulih setelah tertinggal dua gol dalam 40 menit pertama.
Transisi cepat yang menembus langsung area tengah lapangan menghasilkan gol pembuka, dengan Regan Slater memanfaatkan sapuan sundulan Noussair Mazraoui yang agak longgar di area sentral saat Bryan Mbeumo entah bagaimana tertangkap lengah.
Tielemans dan Santos sama sekali tidak terlihat ketika bola digeser ke sisi lapangan, dengan Tielemans pada akhirnya terlalu lambat untuk menutup Ryan Giles. Umpan silang yang juga mengarah ke gawang dari wing-back itu ditepis Senne Lammens, yang berujung pada sepak pojok yang kemudian membuat Semi Ajayi membobol gawang pada menit ke-17.
Pada titik itu, Santos sebelumnya sudah kehilangan bola di dekat garis tengah dan sangat beruntung melihat serangan balik Hull gagal berlanjut, meski tampaknya Harry Maguire telah melanggar Elliot Stroud.
Masalah lama
Itu adalah penampilan yang mencerminkan masalah Manchester United di lini tengah.
Ada kekhawatiran serius atas anggapan kurangnya mobilitas dari trio lini tengah Santos-Tielemans-Fernandes ketika pemain Belgia itu datang dari Aston Villa, dan minimnya atletisme ketiganya terekspos jelas pada laga pembuka.
Mereka kerap kalah duel di area sentral, baik kehilangan bola maupun dipaksa melakukan kesalahan, dan ketiganya juga sering terlihat seperti berlari dalam lumpur saat tidak menguasai bola.
Tielemans yang menanggung malu ketika bolanya dikolongi di tepi kotak penalti sebelum melakukan pelanggaran yang berujung langsung pada gol kedua Hull, yang merangkum jalannya sore dia, saat Nobel Mendy menanduk masuk umpan silang akurat.
Santos membaik pada babak kedua dan bertarung dengan baik, tetapi satu kehilangan bola lagi pada akhirnya membuat penyerang Tigers Mohamed Belloumi melepaskan tembakan jarak jauh yang tipis melambung di atas mistar gawang Lammens.
Meski ada beberapa umpan rapi, United juga tidak punya daya gedor, dan itu jelas tidak terbantu oleh penampilan yang minim dari kapten sekaligus jimat mereka, Fernandes, yang dikawal dengan baik oleh tuan rumah. Dia memang sempat butuh sedikit waktu untuk panas pada musim-musim sebelumnya, tetapi akan ada tuntutan yang jauh lebih besar kepada dinamo Portugal itu ke depannya.
Menurut BBC, United mencatatkan penguasaan bola 72% dan mencoba lebih banyak operan dibandingkan dalam laga mana pun di Premier League musim lalu.
Kedatangan yang sangat dibutuhkan
Hal itu sangat jelas terlihat karena, setelah Marcus Rashford masuk pada babak pertama, Carrick memakai rangkaian pergantian pemain berikutnya untuk menarik keluar Tielemans dan Santos di pertengahan babak kedua, lalu memasukkan Kobbie Mainoo dan Benjamin Sesko.
Namun, itu tidak mengubah nasib United, dan Mainoo sendiri beruntung tidak dihukum ketika umpan liarnya yang sangat buruk dipotong Liam Miller, yang melesat ke depan tetapi kurang efektif saat mencapai tepi kotak penalti.
Ini adalah penampilan Man Utd yang menunjukkan dengan tepat mengapa mereka masih sangat membutuhkan tambahan di lini tengah, dan kedatangan Baleba, meski mungkin terlambat karena ia sedang memulihkan diri dari cedera, tak bisa datang lebih cepat lagi.
Seorang gelandang No.6 yang kuat secara fisik dan atletis, agresif dalam tekel, serta memiliki daya jelajah untuk menutup ruang, ia akan membawa keseimbangan yang sangat kurang dimiliki tim Carrick di MKM Stadium.