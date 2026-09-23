Pemberitahuan disipliner itu bermula dari "perjanjian eksposur" sepatu dan sarung tangan kiper yang diperkenalkan NWSL selama musim 2026.

Singkatnya: merek sepatu dan sarung tangan kiper harus membayar kepada liga agar logo mereka bisa terlihat dalam pertandingan. Biaya itu, yang disebut berada di kisaran $100.000, terpisah dari uang yang dibayarkan perusahaan kepada pemain untuk kesepakatan merek individual, yang menurut kebijakan tersebut harus bernilai setidaknya $5.000 per pemain.

Komisioner NWSL Jessica Berman mempresentasikan program itu sebagai cara untuk menetapkan standar minimum bagi kesepakatan tersebut.

"Bagian dari program ini adalah benar-benar menciptakan standar minimum bagi para pemain agar mereka dibayar... Kami ingin para pemain kami dibayar oleh merek-merek ini."

Membuat pemain dibayar adalah tujuan yang layak. Namun ada kesenjangan antara menetapkan nilai minimum untuk sebuah sponsor dan memastikan pemain benar-benar bisa mendapatkan, atau mempertahankan, sponsor tersebut.

Kebijakan itu tidak menjamin setiap pemain NWSL mendapatkan kesepakatan merek berbayar. Dan bagi perusahaan yang sudah membayar pemain, biaya tambahan dari liga memunculkan pertanyaan: apakah melanjutkan kemitraan tersebut masih masuk akal secara finansial?

Perlu diingat, kebijakan ini diperkenalkan di tengah musim, ketika para pemain sudah memiliki komitmen sponsor. Asosiasi Pemain NWSL telah menolak hal itu, dengan berargumen bahwa kontrak yang sudah ada seharusnya tetap berlaku. Setidaknya itu akan memberi Cooper dan pemain dalam situasi serupa waktu untuk menentukan langkah mereka berikutnya.

Serikat pemain juga tidak tinggal diam. Mereka mengajukan gugatan yang menantang penerapan kebijakan tersebut, dan, seperti dilaporkan The Athletic pada Agustus, liga tidak bisa menagih denda yang diperselisihkan selama gugatan itu masih berlangsung.