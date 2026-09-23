Didenda karena mengenakan New Balance: respons Michelle Cooper menguji kebijakan alas kaki NWSL yang ‘mengutamakan pemain’
Michelle Cooper menjadikan denda NWSL yang diterimanya sebagai alat pemasaran yang jenaka.
Penyerang Kansas City Current itu sempat membuat para penggemar membicarakannya pada pertengahan Agustus ketika ia mengunggah tangkapan layar email dari NWSL dengan baris subjek “NWSL Discipline Notification” ke Instagram Story-nya. Email itu memberi tahu bahwa ia didenda karena “penggunaan sepatu berlogo New Balance”.
Sebagai respons, ia mengunggah Story kedua yang menampilkan dirinya bermain dengan sepatu New Balance sponsornya, disertai keterangan, “Sooooo belanja New Balance (kita bisa punya sepatu yang sama)” dan menautkan langsung ke halaman tempat para penggemar bisa membelinya.
Denda karena memakai sepatu itu, lalu diikuti ajakan untuk membelinya. Paham maksud yang ia lakukan?
Respons Cooper memang bernada main-main, tetapi persoalan di baliknya lebih rumit: Apa yang terjadi ketika kesepakatan sponsor seorang pemain berbenturan dengan aturan komersial liga?
Membuat para pemain dibayar, tetapi dengan biaya apa?
Pemberitahuan disipliner itu bermula dari "perjanjian eksposur" sepatu dan sarung tangan kiper yang diperkenalkan NWSL selama musim 2026.
Singkatnya: merek sepatu dan sarung tangan kiper harus membayar kepada liga agar logo mereka bisa terlihat dalam pertandingan. Biaya itu, yang disebut berada di kisaran $100.000, terpisah dari uang yang dibayarkan perusahaan kepada pemain untuk kesepakatan merek individual, yang menurut kebijakan tersebut harus bernilai setidaknya $5.000 per pemain.
Komisioner NWSL Jessica Berman mempresentasikan program itu sebagai cara untuk menetapkan standar minimum bagi kesepakatan tersebut.
"Bagian dari program ini adalah benar-benar menciptakan standar minimum bagi para pemain agar mereka dibayar... Kami ingin para pemain kami dibayar oleh merek-merek ini."
Membuat pemain dibayar adalah tujuan yang layak. Namun ada kesenjangan antara menetapkan nilai minimum untuk sebuah sponsor dan memastikan pemain benar-benar bisa mendapatkan, atau mempertahankan, sponsor tersebut.
Kebijakan itu tidak menjamin setiap pemain NWSL mendapatkan kesepakatan merek berbayar. Dan bagi perusahaan yang sudah membayar pemain, biaya tambahan dari liga memunculkan pertanyaan: apakah melanjutkan kemitraan tersebut masih masuk akal secara finansial?
Perlu diingat, kebijakan ini diperkenalkan di tengah musim, ketika para pemain sudah memiliki komitmen sponsor. Asosiasi Pemain NWSL telah menolak hal itu, dengan berargumen bahwa kontrak yang sudah ada seharusnya tetap berlaku. Setidaknya itu akan memberi Cooper dan pemain dalam situasi serupa waktu untuk menentukan langkah mereka berikutnya.
Serikat pemain juga tidak tinggal diam. Mereka mengajukan gugatan yang menantang penerapan kebijakan tersebut, dan, seperti dilaporkan The Athletic pada Agustus, liga tidak bisa menagih denda yang diperselisihkan selama gugatan itu masih berlangsung.
Menutupi logo dengan warna hitam tidak menyelesaikan semuanya
Berdasarkan laporan The Athletic pada Agustus, Adidas dan Puma telah bergabung dalam program tersebut bersama mitra lama liga, Nike. New Balance menjadi salah satu nama besar yang tidak ikut serta.
Liga juga memberi pemain opsi untuk mengenakan sepatu yang dihitamkan tanpa logo yang terlihat, dan beberapa sudah mulai melakukannya. Itu memungkinkan mereka tetap memakai alas kaki pilihan mereka, tetapi tidak menyelesaikan masalah sponsor.
Kesepakatan dengan merek bergantung pada pemain sebagai alat pemasaran. Tanpa penonton bisa mengidentifikasi merek sepatu tersebut, seberapa besar nilai yang masih dimiliki kemitraan itu?
Itu bukan berarti setiap perusahaan akan mundur. Namun, hal itu memang menciptakan pengeluaran tambahan yang harus dipertimbangkan merek ketika memutuskan ke mana mereka akan mengalokasikan dana sponsor mereka, serta menambah ketidakpastian bagi para pemain yang mereka dukung.
Bagi produsen yang lebih kecil, itu bisa menjadi perhitungan yang sangat sulit.
Caddix, yang mensponsori bek Current Kayla Sharples, telah angkat bicara menentang kebijakan tersebut. Pendiri Jack Rasmussen berargumen bahwa perusahaannya sudah membayar Sharples secara langsung, sementara pembayaran tambahan kepada liga tidak akan langsung diberikan kepadanya. Ia menyebut kebijakan itu sebagai “kerugian serius bagi bisnis kami” di dalam NWSL.
Perusahaan besar berskala global berada dalam posisi yang lebih baik untuk menyerap biaya tambahan. Merek yang lebih kecil memiliki sumber daya lebih terbatas, dan kemitraan dengan pemain individu bisa menjadi cara penting bagi mereka untuk menjangkau audiens.
Jika biaya akses ke liga menghambat kemitraan tersebut, lalu bagaimana nasib para pemain yang seharusnya bisa mendapat manfaat darinya?
Itulah pertanyaan yang harus dijawab NWSL. Pembayaran sponsor minimum memang memberikan perlindungan kepada pemain yang memiliki kesepakatan yang memenuhi syarat. Namun, apa yang terjadi jika biaya untuk masuk ke pasar membuat semakin sedikit merek yang bersedia menawarkannya?
Seperti apa pendekatan yang menempatkan pemain sebagai prioritas utama?
Pembatasan serupa di cabang olahraga lain tidak menyelesaikan perdebatan itu. NWSL perlu menjelaskan mengapa pendekatan ini cocok untuk para pemainnya, pasar sponsornya, dan tahap pertumbuhannya saat ini.
Berman mengatakan, “Visi kami untuk NWSL adalah menjadikannya liga terbaik di dunia, bukan hanya liga wanita terbaik.”
Ambisi itu layak dimiliki. Namun, kebijakan yang membuat sebagian kemitraan pemain menjadi lebih mahal memerlukan penjelasan yang lebih jelas tentang bagaimana para pemain itu akan diuntungkan.
Ingin melihat cara lain dalam melakukannya? Lihat Women’s Super League Inggris, salah satu pesaing terbesar NWSL dalam perebutan talenta.
Pada 2025, WSL Football memperluas kemitraannya dengan Nike untuk menyediakan sepatu dan sarung tangan kiper kepada pemain di dua divisi teratas yang tidak memiliki kesepakatan endorsement pribadi. Sebuah kemitraan Nike di level liga, dengan perlengkapan diberikan langsung kepada para pemain yang membutuhkannya. Ada sesuatu yang bisa dijadikan acuan.
Lebih dekat lagi, serikat pemain USL Super League bermitra dengan IDA Sports pada 2025 untuk menawarkan sepatu bola gratis kepada setiap pemain yang berminat.
Sepatu gratis tentu tidak membayar tagihan. Itu bukan pengganti sponsor berbayar. Namun, pengaturan seperti ini menunjukkan bahwa ada cara lain untuk membuat kemitraan alas kaki bekerja bagi para pemain.
Jika NWSL ingin menjual pendekatannya sebagai kemenangan bagi para atlet, liga itu perlu menjelaskan bagaimana membebankan biaya tambahan kepada merek membantu para pemain mendapatkan, dan mempertahankan, kesepakatan mereka sendiri. Jika tidak, sebenarnya apa yang didapat para pemain dari hal ini?
Denda untuk Cooper, promosi gratis untuk New Balance
Kembali ke Cooper.
Ada strategi pemasaran yang sudah familiar di sini. Nike pernah membangun kampanye yang terkenal dari keberatan NBA terhadap sepatu Michael Jordan. Detail kisah itu telah bercampur dalam legenda sneaker, tetapi daya tariknya sederhana: Dilarang mengenakan sesuatu bisa membuat orang justru semakin menginginkannya.
Respons Cooper memberi New Balance tepat jenis perhatian yang diinginkan sponsor alas kaki. Ia menerima pemberitahuan disipliner dan mengubahnya menjadi promosi penjualan, dengan para penggemar ikut dalam percakapan dan menandai merek tersebut.
Itu tidak membuktikan bahwa kebijakan ini akan membuat pemain atau sponsor menjauh. Namun, itu menunjukkan betapa canggung penerapannya bisa terlihat: Seorang pemain mempromosikan sponsornya, menerima denda, lalu menggunakan denda itu untuk kembali mempromosikan sponsor tersebut.
NWSL memiliki kepentingan komersial terhadap merek-merek yang muncul dalam pertandingannya. Pemain juga memiliki kepentingan komersial dalam kerja sama sponsor yang mereka bangun. Tantangannya adalah membuat kepentingan-kepentingan itu berjalan bersama.
Melindungi kontrak yang sudah ada akan menjadi langkah awal yang masuk akal. Menjelaskan bagaimana biaya liga menguntungkan pemain, dan bagaimana kebijakan ini mengakomodasi merek-merek yang lebih kecil, juga akan membantu.
Olahraga wanita telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun hingga mencapai tingkat perhatian dan investasi seperti ini. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mengubah momentum itu menjadi lebih banyak peluang bagi para atlet yang mendorongnya.
Cooper menemukan cara untuk membuat dendanya bekerja untuk dirinya. NWSL masih harus menunjukkan bahwa kebijakannya juga demikian.