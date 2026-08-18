Belakangan ini, saat peluit akhir berbunyi, Lionel Messi cenderung melakukan hal yang sama.

Hanya ada sedikit basa-basi selepas pertandingan dan nyaris tidak ada waktu berlama-lama di lapangan. Sebaliknya, bintang Inter Miami itu menundukkan kepala dan langsung menuju lorong menuju ruang ganti. Messi bermain sepak bola. Lalu ia menghilang.

Jika dilihat secara terpisah, tidak banyak yang salah dengan itu. Messi berusia 39 tahun, bisa dibilang sebagai pemain terhebat sepanjang masa, dan tidak punya kewajiban untuk menyuguhkan tontonan setelah pertandingan berakhir. Namun pada momen ini, gambaran tersebut terasa begitu jelas. Seluruh proyek olahraga dan komersial Miami berputar di sekeliling dirinya. Messi bermain, dan Miami mengikuti.

Pengaturan itu berhasil. Messi membantu mengubah salah satu tim terburuk di MLS menjadi juara dan menjadikan Miami sebagai merek global. Tentu saja, ia tidak melakukannya sendirian. Proyek itu ditopang dukungan finansial besar dari Jorge Mas serta profil dan pengaruh David Beckham. Bersama-sama, itu menjadi formula yang nyaris sempurna.

Namun, itu juga merupakan formula yang memiliki tanggal kedaluwarsa.

Messi berusia 39 tahun. Piala Dunia 2026, yang secara luas dipandang sebagai titik akhir alami karier internasionalnya, telah berlalu. Unggahan Instagram terbarunya setelah kematian ayahnya juga memunculkan pertanyaan tentang berapa lama lagi ia ingin terus bermain. Kontraknya di Miami berlaku hingga musim 2028, tetapi tidak ada kontrak yang bisa menjamin bahwa seorang pemain 39 tahun akan terus bermain sampai masa kontraknya berakhir.

Karena itu, kini beban ada pada Miami. Messi memiliki kendali penuh atas masa depannya, tetapi klub akan lebih baik jika mulai memikirkan masa depannya sendiri dengan serius. Jika Miami terus bergantung kepadanya sebagai jawaban atas segalanya, masa depan mereka setelah Messi bisa terlihat cukup suram.