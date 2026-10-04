GLENDALE, Ariz. -- Beberapa jam sebelum ia mencetak gol yang mengubah hidupnya selamanya, Cavan Sullivan tidur siang. Itu adalah bagian normal dari rutinitasnya. Namun, tidur siang kali ini terasa sulit karena dibarengi perasaan tidak nyaman di perutnya. Ia tahu apa yang akan datang setelahnya: Meksiko.

Saat kepalanya menyentuh bantal, Sullivan mulai berpikir.

"Sebelum saya tidur, saya memvisualisasikan dan mencoba mewujudkan hal-hal baik untuk malam itu," katanya kepada para reporter. "Beberapa hal menjadi kenyataan, beberapa tidak. Bukan seperti itu cara saya membayangkan mencetak gol."

Itu karena gol pertamanya untuk USMNT bukan sekadar mimpi yang menjadi kenyataan. Momen itu bahkan bisa menandai dimulainya era baru. Setidaknya, itu menjadi terobosan bagi salah satu prospek yang paling digembar-gemborkan dalam sejarah sepak bola Amerika, sebuah momen "Selamat datang di USMNT" yang bahkan lebih baik daripada yang ia bayangkan.

Namun, bagi mereka yang telah mengikuti Sullivan, momen ini sudah lama dinantikan.

Bagaimanapun, ia sudah menjadi sorotan sejak berusia 14 tahun. Kini, lima hari setelah ulang tahunnya yang ke-17, rasanya ia benar-benar telah tiba. Membantu memimpin kemenangan 3-0 atas Meksiko dalam rivalitas terbesar di Amerika Utara bisa memberikan perasaan itu.

Terkadang, kenyataan memang lebih baik daripada mimpi. Setidaknya, itulah yang terjadi dalam kasus Sullivan.