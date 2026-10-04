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Cavan Sullivan GFX 1-1GOAL

'Dia seorang pejuang' - Cavan Sullivan mengubah hype bertahun-tahun menjadi momen bersejarah bagi USMNT dengan gol impian melawan Meksiko

Pada usia 17 tahun, Cavan Sullivan menjadi pencetak gol termuda USMNT lewat sebuah chip berani ke gawang Meksiko, mendapatkan pujian dari Pochettino dan memberi para penggemar gambaran tentang apa yang akan datang selanjutnya.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • GLENDALE, Ariz. -- Beberapa jam sebelum ia mencetak gol yang mengubah hidupnya selamanya, Cavan Sullivan tidur siang. Itu adalah bagian normal dari rutinitasnya. Namun, tidur siang kali ini terasa sulit karena dibarengi perasaan tidak nyaman di perutnya. Ia tahu apa yang akan datang setelahnya: Meksiko.

    Saat kepalanya menyentuh bantal, Sullivan mulai berpikir.

    "Sebelum saya tidur, saya memvisualisasikan dan mencoba mewujudkan hal-hal baik untuk malam itu," katanya kepada para reporter. "Beberapa hal menjadi kenyataan, beberapa tidak. Bukan seperti itu cara saya membayangkan mencetak gol."

    Itu karena gol pertamanya untuk USMNT bukan sekadar mimpi yang menjadi kenyataan. Momen itu bahkan bisa menandai dimulainya era baru. Setidaknya, itu menjadi terobosan bagi salah satu prospek yang paling digembar-gemborkan dalam sejarah sepak bola Amerika, sebuah momen "Selamat datang di USMNT" yang bahkan lebih baik daripada yang ia bayangkan.

    Namun, bagi mereka yang telah mengikuti Sullivan, momen ini sudah lama dinantikan.

    Bagaimanapun, ia sudah menjadi sorotan sejak berusia 14 tahun. Kini, lima hari setelah ulang tahunnya yang ke-17, rasanya ia benar-benar telah tiba. Membantu memimpin kemenangan 3-0 atas Meksiko dalam rivalitas terbesar di Amerika Utara bisa memberikan perasaan itu.

    Terkadang, kenyataan memang lebih baik daripada mimpi. Setidaknya, itulah yang terjadi dalam kasus Sullivan.

  • Gol besar

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Lob Cavan Sullivan ke gawang Meksiko membuatnya menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah tim nasional pria Amerika Serikat.

    Cara Sullivan menceritakannya kembali, ia tak percaya dengan keberuntungannya.

    Yang ia ingat hanyalah berdiri di sana, terisolasi, memikirkan apa yang harus dilakukan berikutnya. Otaknya menyuruhnya menutup jalur umpan kiper Meksiko Raul Rangel, jadi ia melakukannya. Tiba-tiba, bola berada di kakinya, dan gawang terbuka dari jarak sekitar 30 yard lebih.

    "Rasanya seperti saya tidak akan mendapatkan bola, dan saya hanya harus pulih lalu kembali ke posisi," katanya. "Tapi ya, terkadang Anda mendapat keberuntungan dan keuntungan dari situasi yang meragukan. Saya mendapatkan bola dari sana, dan saya langsung seperti, 'Saya tidak akan menggiring bola'. Saya sedikit terlalu lelah, jadi saya akan mencungkilnya.

    "Kurasa sisanya adalah sejarah."

    Dan memang bersejarah. Berkat golnya, ia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah USMNT, melampaui rekor yang sebelumnya dibukukan rekan setimnya, Mathis Albert, hanya beberapa hari sebelumnya. Hanya dengan turun ke lapangan, ia menjadi pemain termuda USMNT yang menjadi starter melawan Meksiko. Jadi, ada lagi rekor yang masuk ke dalam daftar, dan daftar itu kemungkinan akan semakin panjang dalam beberapa tahun ke depan.

    "Saya pikir kita harus berhenti membicarakan usianya," kata kapten Tyler Adams. "Dia ada di sini karena suatu alasan."

    Saat tembakan Sullivan bersarang di belakang gawang, media sosial langsung ramai. Ribuan orang mencuit tentang penyelesaian akhir yang menakjubkan itu secara real time. Bisa dipastikan akan ada sekelompok orang, khususnya di Manchester, yang bangun dan melihat apa yang dilakukan penyerang yang akan bergabung dengan Manchester City itu dalam laga terbesar CONCACAF. Jika hype-nya sudah besar sebelumnya, sekarang akan semakin besar.

    Pelatih USMNT Mauricio Pochettino berusaha mengendalikan hype tersebut, tetapi bahkan dia tak bisa menahan diri untuk memuji bintang mudanya setelah pertandingan.


  • Pujian Pochettino

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    ZUMA Press Wire

    Pochettino tak bisa tidak memuji gol sensasional pemain berusia 17 tahun itu.

    Berbicara setelah pertandingan, Sullivan mengatakan bahwa ini adalah hari terbaik dalam hidupnya, bukan hanya karena gol itu tetapi juga karena kemenangan tersebut.

    "Saya suka dengan apa yang dia katakan setelah pertandingan," kata Pochettino. "Hal yang paling penting adalah hasilnya. Ya, dia belajar setiap hari, dan itu hal yang bagus."

    Meski begitu, setelah melihatnya dari dekat, Pochettino kini lebih memahami level bakat Sullivan. Saat ditanya soal itu, dia menegaskan kembali bahwa Sullivan tidak kekurangan bakat. Dia menyebut setiap pendatang baru di kamp dan mengatakan bahwa dia senang dengan mereka semua. Ya, termasuk Sullivan.

    Namun, tak ada yang bisa menampik momen itu maupun kualitas yang ditunjukkan Sullivan di dalamnya.

    "Dia petarung. Dia pejuang," kata Pochettino. "Sulit menemukan tipe pemain seperti ini yang punya kualitas luar biasa saat menguasai bola. Saya pikir Cavan menunjukkan itu ketika menguasai bola di kakinya dan saat dia perlu mengejar lawan serta merebut kembali bola.

    "Itulah kesan saya setelah hampir tiga pekan, dan itu luar biasa. Memiliki pemain seperti ini, saya pikir itu fantastis untuk Amerika Serikat. Saya harap dia terus seperti itu: berkembang."

    Pochettino benar: Sullivan memang masih harus banyak berkembang. Dan agar dia berkembang dengan cara terbaik, Pochettino mengatakan bahwa dia membutuhkan perlindungan dari hype yang terus bergulir.

  • Melindungi seorang remaja

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Pochettino ingin menjaga Sullivan tetap membumi, sama seperti semua remaja lainnya.

    Dalam beberapa pekan terakhir, Pochettino melontarkan komentar yang tidak terlalu terselubung soal kerendahan hati. Para pemain muda di tim ini memang berbakat, tetapi mereka perlu ingat bahwa ini baru permulaan. Tidak ada satu pun dari mereka yang merupakan Lionel Messi, katanya, dan bahkan Messi pun jarang membicarakan betapa bagus dirinya.

    Banyak yang menafsirkan komentar itu sebagai pesan untuk Sullivan, atau setidaknya untuk mereka yang memanaskan hype di sekelilingnya. Dia sudah tampil dalam iklan, memiliki banyak pengikut di media sosial, dan tampaknya punya masa depan cerah. Namun di pemusatan latihan ini, dia tetap menjadi yang termuda dari 28 pemain, yang semuanya berjuang untuk mendapatkan tempat mereka.

    "Ini momen besar karena kami harus bersikap tepat terhadap mereka," kata Pochettino. "Kami perlu melindungi mereka. Kami perlu mendukung mereka. Tanggung jawab kami sekarang adalah memastikan kelompok pemain berbakat ini berkembang ke arah yang tepat."

    Pochettino juga menekankan pentingnya memperlakukan setiap pertandingan sebagai yang terpenting dalam karier mereka, dengan menunjuk kapten Tyler Adams sebagai contoh mentalitas itu. Jika para pemain menerapkan pendekatan tersebut, dia yakin kelompok ini memiliki talenta untuk terus berkembang dan bersaing memperebutkan trofi.

    Berbicara kepada media setelah pertandingan, Adams bercanda bahwa dia pun akan berpikir untuk menembak mengingat gawang terbuka begitu lebar. Dia juga berbicara tentang pentingnya membimbing pemain seperti Sullivan dengan cara yang tepat.

    Adams mengatakan bahwa mengelilingi para pemain yang lebih muda dengan rekan setim berpengalaman akan sedikit mengurangi tekanan. Tujuannya adalah menempatkan mereka dalam posisi yang membuat mereka merasa nyaman dan bisa mencetak gol serta menunjukkan kekuatan mereka.

    "Mereka tidak harus menampilkan performa yang gila, gila... Saya pikir ada keseimbangan yang sangat bagus di seluruh area lapangan, dan itu benar-benar mengeluarkan kemampuan terbaik mereka," katanya.

  • Langkah berikutnya

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Cavan Sullivan pulang membawa bola pertandingan dan gol perdana bersama tim nasional Amerika Serikat yang patut dikenang setelah kemenangan atas Meksiko.

    Lebih dari satu jam setelah gol besarnya, senyum itu masih bertahan. Sullivan berdiri di sana, dikerubungi media, sambil memegang bola pertandingan. Setiap kali pertanyaan datang, ia tampak menggenggamnya semakin erat. Bola itu tidak akan ke mana-mana.

    "Kurasa aku akan meminta para pemain menandatanganinya," kata Sullivan. "Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengan ini."

    Itu masalah untuk hari lain. Untuk saat ini, fokusnya adalah pemulihan. Ada pertandingan lain yang menanti, melawan Kanada asuhan Jesse Marsch, dan laga itu akan sama sengitnya dengan pertandingan-pertandingan yang sudah dijalani Sullivan sejauh ini. Mungkin bahkan lebih sengit.

    Saat kepala Sullivan menyentuh bantal setelah pertandingan, rasanya pasti berbeda dibanding tidur siang sebelum laga yang memulai semua ini. Ia sudah mencetak gol pertamanya, dan memiliki bola pertandingan sebagai buktinya. Malam itu berjalan lebih baik dari yang bisa ia impikan, dan membuat banyak penggemar Amerika memimpikan apa lagi yang bisa datang berikutnya dari bocah yang mencetak gol itu.