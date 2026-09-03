Di mana generasi berikutnya timnas putri Inggris? WSL menghadapi masalah besar karena talenta-talenta muda terbaik Inggris harus menunggu kesempatan

Meski begitu, sulit untuk tidak mempertanyakan apa arti kondisi WSL saat ini bagi generasi berikutnya. Hanya 42 pemain binaan lokal berusia 23 tahun atau lebih muda yang tampil di kasta tertinggi Inggris musim lalu, dibandingkan dengan 125 di kasta tertinggi Spanyol, 104 di Jerman, 91 di Prancis, 83 di AS, dan 53 di Italia. Itu terjadi meski yang terakhir merupakan negara yang masih baru di level elite sepak bola wanita dan, karena itu, memiliki angka partisipasi yang sangat rendah.

“Tim nasional Inggris adalah yang terbaik di Eropa,” kata bos Chelsea, Bompastor. “Tapi sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana Anda mengembangkan para pemain muda untuk menjadi salah satu negara terkuat di dunia.”

Sejumlah pihak menyerukan kesabaran. Bos Man City, Andree Jeglertz, sangat paham soal pembinaan usia muda yang baik karena itu merupakan ciri khas negara asalnya, Swedia. Saat berbicara kepada GOAL tentang betapa jauh lebih rumitnya hal itu di Inggris, ia mencatat bahwa ini adalah area di mana WSL masih “bertumbuh”, sebelum menambahkan: “Namun Anda perlu memulai dengan liga terbaik dan kemudian Anda bisa membangun hal-hal lainnya.”

Berbicara secara spesifik tentang rencana City untuk menjembatani kesenjangan antara tim U21 dan tim utama, Jeglertz jelas merasa terdorong, “tetapi itu butuh waktu,” tegasnya. “Butuh waktu yang sangat lama dan kami harus sabar.”

Harapan itu juga dimiliki O’Neill, direktur pelaksana klub. Ia menghabiskan delapan tahun di akademi putra City, menyaksikan para pemain muda berbakat mencoba menembus liga pria terbaik di dunia dan, seiring kedatangan Pep Guardiola yang kemudian menghadirkan tujuh gelar Premier League dalam delapan tahun, salah satu tim terbaik di dunia. Pandangannya sederhana, saat mengatakan kepada para reporter pada Mei: “Cara terbaik untuk membuka jalur itu adalah mengembangkan pemain top. Tidak ada solusi lain. Saya telah menjalaninya dan menghirupnya. Solusinya adalah menemukan dan mengembangkan pemain terbaik di dunia. Jika Anda melakukan itu, jalurnya akan terbuka dengan sendirinya.

“Lihatlah Phil [Foden], Oscar Bobb, Rico Lewis, Nico O'Reilly, [James] Trafford. Saya membawa James Trafford ke sebuah turnamen saat dia berada di U12, ke Paris, dan melihat betapa luar biasanya dia serta semua hal yang kami siapkan di sekelilingnya untuk menjadikannya salah satu kiper terbaik di negara ini. Jadi, bagi saya, fokusnya adalah menciptakan akademi terbaik di negara ini, kalau bukan di Eropa. Jika kami menghasilkan talenta elite, mereka akan bermain.”

Bisakah setiap klub di Inggris melakukan itu? Mungkin tidak. Namun, bisakah ada perubahan untuk membantu situasi membaik bagi semuanya? Tentu saja. Jika Inggris ingin terus memenangi gelar internasional besar dan tetap menjadi salah satu tim terbaik di dunia selama bertahun-tahun ke depan, peluang bagi pemain muda untuk bermain di WSL harus meningkat.