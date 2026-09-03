Di mana generasi berikutnya timnas putri Inggris? WSL menghadapi masalah besar karena talenta-talenta muda terbaik Inggris harus menunggu kesempatan
Inggris memiliki salah satu tim nasional wanita terbaik di dunia. Juara dua edisi terakhir Kejuaraan Eropa dan finalis di Piala Dunia terbaru, Inggris adalah kekuatan besar dalam sepak bola wanita. Hal itu juga ditopang oleh Inggris yang bisa dibilang memiliki liga terbaik di dunia, yakni Women’s Super League. Namun, divisi ini saat ini menghadapi masalah nyata dalam memberi kesempatan kepada generasi berikutnya di negara tersebut.
Di antara lima liga top Eropa dan NWSL di Amerika Serikat, WSL menempati peringkat terakhir di sebagian besar kategori saat menghitung menit bermain yang diberikan kepada talenta muda hingga musim 2025-26, dengan mempertimbangkan musim 2025 untuk NWSL.
Jika melihat pemain homegrown yang lahir pada 2005 atau setelahnya, tidak ada liga yang memberikan persentase menit bermain lebih rendah daripada WSL, dengan kurang dari 3% dari total menit yang tersedia diberikan kepada kelompok tersebut. Setiap liga lain memiliki persentase setidaknya dua kali lipat lebih besar, dengan Frauen-Bundesliga Jerman (12%) memimpin. Namun, yang mungkin paling mengkhawatirkan adalah WSL sebenarnya memberikan porsi waktu bermain yang lebih besar kepada talenta yang lahir pada 2005 atau setelahnya dibandingkan NWSL, tetapi 64% di antaranya diberikan kepada pemain non-Inggris.
Bahkan ketika rentang usia diperluas menjadi pemain yang memulai musim 2025-26 pada usia 23 tahun atau lebih muda, WSL tetap menonjol karena minimnya peluang. Tidak ada liga yang memberikan persentase menit bermain lebih rendah kepada pemain U23 daripada WSL dan, sekali lagi, mayoritas menit tersebut jatuh kepada pemain asing, lebih besar dibandingkan di enam divisi lainnya.
Jelas, seperti yang ditunjukkan oleh kedatangan pemain seperti pemenang Ballon d'Or dua kali Alexia Putellas, WSL telah menjadi destinasi yang sangat menarik bagi bintang-bintang terbesar di dunia. Tetapi apa artinya bagi mereka yang mewakili masa depan sepak bola wanita Inggris?
Yang terbaik di dunia?
Statistik itu memperkuat kekhawatiran yang sudah cukup lama menghantui benak para pengamat, dan sulit untuk tidak mengaitkannya dengan perkembangan keseluruhan WSL menjadi mungkin liga terbaik di dunia. Seiring meningkatnya level elite, jarak yang harus dijembatani para pemain muda pun membesar secara masif.
“Saya pikir sekarang dibutuhkan waktu lebih lama untuk siap menjadi pemain yang bisa bersaing di WSL dibandingkan sebelumnya,” kata Martin Ho pada musim panas ini. Ho merupakan asisten manajer di Manchester United pada 2020 hingga 2023, sebelum menghabiskan dua tahun di Norwegia sebagai pelatih Brann. Setelah itu, ia kembali ke Inggris pada musim panas lalu untuk menangani Spurs.
"Saat saya di Man United, mungkin standarnya lebih rendah,” yakinnya. “Liga ini telah berkembang dalam tiga tahun terakhir. Tuntutannya sekarang jauh lebih tinggi.”
'Tantangan utama'
Setiap klub kini sedang berusaha mencari cara terbaik untuk menjembatani kesenjangan itu, dan Asosiasi Sepakbola Inggris (FA) juga demikian. Musim panas ini, kontrak akademi diperkenalkan, yang memungkinkan para pemain putri berlatih dan bermain penuh waktu seperti belum pernah sebelumnya. Ini adalah perubahan yang akan “bersifat transformasional”, menurut direktur pelaksana Manchester City Charlotte O’Neill: “Karena Anda tidak bisa beralih dari latihan pada malam hari dan akhir pekan lalu langsung bersaing melawan Lauren Hemp.”
Pada Agustus, FA mengumumkan perubahan besar lainnya yang akan membuat empat tim akademi diberi kesempatan untuk berkompetisi di kasta ketiga mulai musim 2027-28. "Kami perlu mengambil tindakan proaktif sekarang untuk mengatasi beberapa tantangan utama yang kami hadapi," kata direktur sepakbola wanita FA, Sue Day. “Kami perlu menciptakan lebih banyak peluang bagi pemain muda Inggris berbakat untuk berkembang di sepakbola senior.”
Berbicara menjelang Piala Dunia Wanita U-20 pekan ini, Lydia Bedford, pelatih England di turnamen tersebut, menggambarkan perubahan itu sebagai sesuatu yang akan menghadirkan “peluang luar biasa” bagi para pemain muda di Inggris.
“Saya mendukung setiap peluang yang menguji para pemain muda kami,” katanya. “Jika itu tepat untuk pemain tersebut dan menguji serta meningkatkan kemampuan mereka, maka saya rasa kami harus selalu mempertimbangkan apa lagi yang bisa kami lakukan, karena negara-negara lain jelas juga melakukan itu.”
Belajar dari orang lain
Seperti yang disinggung Bedford, meski ini merupakan langkah kontroversial, yang sebagian besar ditolak dalam sepak bola putra Inggris dan juga mendapat banyak penolakan di sepak bola putri, tim B lazim ditemui di seluruh Eropa dan tanpa diragukan telah memberi dampak positif pada perkembangan talenta muda.
Memang, tim B (dan tim C) Barcelona telah menjadi bagian integral dari keberhasilan mereka memiliki salah satu akademi terbaik di olahraga ini, sementara Ulrike Ballweg, kepala pengembangan talenta sepak bola putri dan anak perempuan di Federasi Sepak Bola Jerman (DFB), menyebut penggunaan tim kedua di 2. Frauen-Bundesliga sebagai sesuatu yang “sangat penting”.
“Tujuan keseluruhan kami adalah membantu lebih banyak pemain melakukan transisi dari sepak bola usia muda ke pertandingan profesional,” katanya kepada GOAL. “Ini memberikan jembatan berlevel tinggi antara sepak bola usia muda dan sepak bola senior.”
Sonia Bompastor, manajer Chelsea, sebelumnya adalah kepala akademi Lyon dan kemudian memimpin tim utama OL sebagai pelatih kepala. Dalam kurun sembilan tahun itu, ia melihat secara langsung dampak dari keberadaan tim cadangan, yang dibatasi untuk pemain hingga usia 23 tahun, di divisi kedua.
“Di Prancis, akademi adalah program yang sangat kuat dan semuanya dilakukan agar para pemain muda memiliki jalur ini menuju lingkungan tim utama,” jelasnya saat berbicara kepada GOAL. “Semuanya selaras. Para pemain muda berlatih dengan jadwal yang sama dan mendapat dukungan yang sama dari staf. Dalam kompetisi yang mereka ikuti, divisi kedua atau divisi ketiga, mereka sudah bermain melawan pemain dewasa. Saya pikir semua keputusan ini membantu mereka berkembang lebih kuat dan lebih cepat, dan jarak antara tim utama dan mereka menjadi lebih kecil.”
Kompetisi elite
Ini adalah perubahan yang juga diharapkan FA bisa membantu WSL, karena tingkat persaingan di kasta tertinggi Inggris membuat pertandingan menjadi semakin sulit, bahkan bagi tim-tim papan atas, sehingga berdampak pada menit bermain untuk pemain muda.
Saat menjadi pelatih kepala di Lyon, Bompastor bisa melakukan rotasi di sebagian besar laga liga “untuk memberi kesempatan kepada pemain muda”, karena Premiere Ligue tidak sekompetitif itu, terutama bagi OL, pemenang 19 dari 20 gelar terakhir. Namun, di Chelsea, ia berkata, “Perbedaannya sangat besar. Di sini, saya pikir ketika Anda memainkan Liga Champions dan liga, bagi saya, levelnya hampir sama, jadi Anda tidak selalu bisa merotasi tim seperti yang Anda inginkan karena persaingannya benar-benar tinggi.”
Bukan hanya Bompastor, yang bekerja di klub Chelsea yang telah memenangi enam gelar WSL beruntun sebelum kemenangan Man City musim lalu, yang memiliki masalah itu. Ho memiliki skuad termuda kedua di WSL musim lalu bersama Tottenham, tetapi mayoritas pemain U23-nya datang dari luar negeri, tempat mereka telah mengumpulkan banyak pengalaman sebelum pindah ke London utara. Hal itu menegaskan betapa sulitnya memberi talenta lokal kesempatan menembus tim utama ketika bahkan manajer seperti Ho, yang dikenal karena mengembangkan pemain, mengakui bahwa melakukan itu dengan pemain Inggris di WSL itu sulit. “Saya pikir itu adalah keseimbangan yang sangat sulit sebagai pelatih,” akunya.
“Kami tahu ini adalah sebuah masalah,” kata Bedford, pelatih tim U20 Inggris, pekan ini. Namun, ia juga memahami tantangan yang dihadapi para pelatih WSL, setelah menghabiskan satu tahun sebagai bos Leicester City sebelum bekerja sebagai asisten di Arsenal.
“Besarnya tekanan pada pelatih akhir-akhir ini berarti mereka akan selalu membuat keputusan yang menurut mereka akan mempersiapkan timnya untuk menang,” lanjutnya. "Karena itu, para pemain muda kami harus berjuang dan tampil baik serta menempatkan diri mereka pada posisi terbaik untuk mendapatkan kesempatan itu. Mereka juga harus pantas mendapatkannya. Tidak ada yang akan diberikan.”
Faktor finansial
Faktor finansial juga berperan dalam persoalan yang sedang dihadapi WSL. Tidak ada liga perempuan yang berbelanja seperti kasta tertinggi Inggris, yang memiliki investasi yang patut diapresiasi, kesepakatan siaran yang membuat iri, dan banyak elemen finansial lain yang layak dibanggakan. Namun, sisi positif bagi tim-tim di liga lain, yang tidak memiliki keunggulan-keunggulan tersebut, adalah bahwa investasi mereka pada akademi dan pengembangan pemain muda secara alami menjadi prioritas yang sangat tinggi, agar mereka bisa menghasilkan pemain sendiri alih-alih bersaing di pasar yang berkembang pesat. Hal ini kemudian membawa manfaat jangka panjang.
Ballweg, yang kini sudah 10 tahun menjabat di DFB, tidak menutup-nutupi faktor ini. “Kondisi finansial tentu memainkan peran besar,” akunya, saat berbicara kepada GOAL tentang pengembangan pemain muda Jerman yang mengesankan. Namun, ini bukan semata-mata karena klub-klub di Frauen-Bundesliga tidak punya pilihan lain.
“Kami melihat banyak klub sengaja memperluas pengembangan pemain muda mereka karena mereka percaya bahwa perkembangan yang berkelanjutan adalah strategi jangka panjang terbaik,” jelasnya. “Tujuan kami adalah mengembangkan sebanyak mungkin pemain yang mampu melangkah ke sepakbola profesional. Itulah mengapa klub-klub semakin banyak berinvestasi pada akademi dan struktur pengembangan mereka.”
Hal ini menghasilkan apa yang disebut Ballweg sebagai kemajuan “luar biasa” dalam kualitas sistem pemain muda di sepakbola putri Jerman dalam satu dekade terakhir. Secara khusus, negara itu menjuarai Piala Eropa Putri U17 pada awal tahun ini untuk kelima kalinya sejak 2016.
Memetik hasilnya
Selain berstatus juara dunia senior, Spanyol juga menjadi kekuatan besar di turnamen usia muda, dengan menjuarai Euro U19 untuk kelima kalinya secara beruntun tahun ini. Sekali lagi, meski mereka tidak memiliki liga dengan kekuatan finansial yang sangat besar, Liga F adalah salah satu kompetisi terbaik di Eropa dalam hal memberi kepercayaan kepada pemain muda binaan sendiri, dengan merilis laporan awal musim panas ini yang mencatat kenaikan bersejarah sebesar 15,8% dalam jumlah pemain terdaftar dan bahwa 67 pemain terdaftar dari tim cadangan memainkan setidaknya satu pertandingan di kasta tertinggi Spanyol selama musim 2025-26. Delapan dari 67 pemain itu, jumlah terbanyak di liga, berasal dari Barcelona, juara Eropa yang terus menaruh kepercayaan pada pemain muda di level tertinggi.
Harus diakui, sampai batas tertentu, mereka memang harus melakukannya. Kondisi finansial Barca telah menjadi bahan pembicaraan selama beberapa tahun terakhir dan, pada waktu-waktu tertentu, agak memaksa klub untuk beralih ke akademi. Namun, La Masia mungkin adalah pabrik talenta terbaik di sepak bola wanita, sebagaimana dibuktikan oleh betapa baik Clara Serrajordi menjalankan peran pengganti di lini tengah musim lalu saat Aitana Bonmati, pemenang tiga Ballon d'Or terakhir, mengalami cedera. Jalur produksi ini membantu meringankan beban finansial Barcelona dan klub-klub lain dengan jalur pembinaan yang kuat, sekaligus memberi tim talenta yang bisa melengkapi skuad papan atas dengan biaya yang lebih rendah.
NWSL, liga teratas di Amerika Serikat, memiliki banyak talenta remaja yang berkembang pesat, dan ketika ditanya mengapa para pemain itu begitu dipercaya, wakil presiden olahraga liga, Sarah Gregorius, menyampaikan poin menarik tentang sepak bola wanita yang, menurutnya, sedang berada di “titik belok” ketika tim-tim berupaya melengkapi skuad mereka.
“Ekspansi liga dan kompetisi berarti kumpulan pemain sedang diuji dan tim harus mencari talenta lebih jauh dan lebih dalam untuk mendukung kemampuan bersaing,” ujarnya kepada GOAL. “Klub-klub di NWSL telah melakukan hal itu dan mendapati bahwa talenta muda di AS mampu bersaing di level tertinggi sepak bola klub profesional. Para pelatih telah bekerja keras untuk memastikan para pemain siap menjalani transisi itu dan upaya tersebut membuahkan hasil.”
Kuota pemain binaan sendiri dibutuhkan?
Ada juga elemen budaya yang turut masuk dalam pembahasan. Klub seperti Barca, misalnya, memiliki sejarah yang sangat lekat dengan pengembangan talenta binaan sendiri, entah itu Lionel Messi, Andres Iniesta dan Xavi, atau Bonmati, Putellas, dan Patri Guijarro. Sementara itu di Jerman, Ballweg mengatakan: “Pengembangan pemain secara tradisional sangat dihargai. Itulah mengapa klub, DFB, dan asosiasi regional secara sadar berinvestasi dalam pembinaan usia muda serta menciptakan struktur yang membantu talenta muda melangkah ke sepakbola profesional. Saya percaya bahwa banyak klub Jerman berinvestasi dalam pembinaan pemain mudanya sendiri karena mereka benar-benar meyakininya.”
Itu berarti Frauen-Bundesliga menjadi salah satu dari sedikit liga top Eropa yang justru tidak memiliki aturan homegrown, atau sesuatu yang serupa. “Pendekatan kami adalah menciptakan lingkungan pengembangan yang sangat baik, alih-alih memaksakan perubahan melalui regulasi,” tambah Ballweg. “Jika klub menyediakan pembinaan usia muda berkualitas tinggi, mereka akan mendapat manfaat darinya dalam jangka panjang. Karena itu, fokus kami adalah pada kualitas pengembangan pemain, bukan kuota formal.”
WSL memang memiliki aturan homegrown, yang menyatakan bahwa tim harus menyertakan setidaknya delapan pemain homegrown dalam skuad terdaftar berisi 25 pemain. Aturan itu diperkenalkan pada September 2020 dan, meski FA sempat menyatakan harapan untuk menaikkan jumlah tersebut di masa depan, tetap tidak berubah sejak saat itu. Berbicara pada musim panas ini, Ho mengatakan bahwa ia meyakini “kuota homegrown itu penting”, tetapi mengisyaratkan bahwa “cara kami menggunakannya mungkin perlu sedikit berbeda”.
'Ditahan'?
Aturan lain yang patut dicatat adalah batasan usia di WSL, di mana pemain harus berusia 16 tahun untuk menjalani debut. Aturan ini jarang ditemukan di liga-liga top lain, termasuk A-League Australia, tempat mantan bos Brighton Dario Vidosic membantu memunculkan sejumlah pemain muda top selama menangani Melbourne City. Di antara mereka ada Shelby McMahon, yang menjadi starter di tim itu pada usia 15 tahun, usia yang sama ketika Sam Kerr, Ellie Carpenter, dan Steph Catley menjalani debut pertama mereka di kasta teratas Australia. Namun, ketika Vidosic ingin membawa Mia Balmer, pemain muda internasional Inggris berbakat milik Brighton, ke skuad senior Seagulls pada usia yang sama, ia tidak bisa melakukannya.
"Kami tidak bisa begitu saja berkata, 'Setiap pemain 15 tahun yang punya sedikit bakat harus ada di sini'. Kami selalu harus mempertimbangkan apakah mereka mampu menanganinya dan apakah itu tepat untuk mereka pada saat itu, tetapi saya pikir [aturan] itu mungkin sedikit menghambat mereka," kata Vidosic kepada GOAL pada musim panas ini, sebelum kepergiannya yang mengejutkan dari Brighton. "Mia Balmer mungkin akan sudah bermain untuk tim utama, tetapi tidak diizinkan. Dia kehilangan kesempatan itu hanya karena batasan usia yang sebenarnya tidak benar-benar ada di tempat lain. Max Dowman bisa bermain di Premier League, dia berusia 15 tahun, dan Mia tidak bisa bermain."
Matt Beard, mantan bos Liverpool yang secara tragis meninggal dunia tahun lalu, sebelumnya mengatakan hal serupa tentang Zara Shaw, salah satu pemain paling menonjol di skuad Inggris U20. Frauen-Bundesliga Jerman adalah salah satu dari sedikit liga top yang memiliki aturan sama seperti WSL. NWSL dulu juga memiliki pembatasannya sendiri, yang berarti seorang pemain harus berusia 18 tahun untuk bermain di liga teratas di AS, tetapi itu dihapus pada 2021, membuka jalan bagi talenta-talenta top seperti Olivia Moultrie, Alyssa Thompson, dan Jaedyn Shaw untuk tampil menonjol sejak usia remaja.
Bintang-bintang berbasis di dalam negeri
WSL mungkin punya sejumlah persoalan yang perlu dibenahi dalam hal pengembangan pemain muda, tetapi liga ini berkembang pesat dalam banyak aspek lain, terutama dalam mempertahankan talenta terbaik Inggris. Meski nama-nama seperti Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Alex Greenwood, dan Mary Earps sempat berkarier di luar negeri selama beberapa tahun terakhir, pada akhirnya masing-masing kembali ke WSL, dengan liga ini menegaskan diri sebagai tempat terbaik di Eropa, bahkan mungkin di dunia.
Hal seperti ini tidak terjadi di tempat lain. Ketika Trinity Rodman terlihat mungkin meninggalkan NWSL untuk Eropa tahun lalu, liga itu memperkenalkan aturan High Impact Player, yang memungkinkan klub melampaui batas gaji hingga $1 juta untuk pemain elite. Tak mengejutkan, aturan itu dijuluki 'Aturan Rodman'.
Sementara itu, 13 dari skuad terbaru Spanyol yang berisi 25 pemain bermain di luar negeri, begitu pula tujuh dari 16 pemain lainnya yang dipanggil untuk Spanyol dalam 12 bulan terakhir. Itu berbanding dengan 21 pemain yang berbasis di dalam negeri dalam skuad terbaru Inggris yang berisi 24 pemain, dan fakta bahwa 10 dari 13 nama lain yang dipanggil dalam setahun terakhir juga bermain di WSL. Menjaga para bintang besar lokal tetap bermain di dalam negeri memberi dorongan besar bagi liga domestik.
Peluang yang meningkat diperlukan
Meski begitu, sulit untuk tidak mempertanyakan apa arti kondisi WSL saat ini bagi generasi berikutnya. Hanya 42 pemain binaan lokal berusia 23 tahun atau lebih muda yang tampil di kasta tertinggi Inggris musim lalu, dibandingkan dengan 125 di kasta tertinggi Spanyol, 104 di Jerman, 91 di Prancis, 83 di AS, dan 53 di Italia. Itu terjadi meski yang terakhir merupakan negara yang masih baru di level elite sepak bola wanita dan, karena itu, memiliki angka partisipasi yang sangat rendah.
“Tim nasional Inggris adalah yang terbaik di Eropa,” kata bos Chelsea, Bompastor. “Tapi sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana Anda mengembangkan para pemain muda untuk menjadi salah satu negara terkuat di dunia.”
Sejumlah pihak menyerukan kesabaran. Bos Man City, Andree Jeglertz, sangat paham soal pembinaan usia muda yang baik karena itu merupakan ciri khas negara asalnya, Swedia. Saat berbicara kepada GOAL tentang betapa jauh lebih rumitnya hal itu di Inggris, ia mencatat bahwa ini adalah area di mana WSL masih “bertumbuh”, sebelum menambahkan: “Namun Anda perlu memulai dengan liga terbaik dan kemudian Anda bisa membangun hal-hal lainnya.”
Berbicara secara spesifik tentang rencana City untuk menjembatani kesenjangan antara tim U21 dan tim utama, Jeglertz jelas merasa terdorong, “tetapi itu butuh waktu,” tegasnya. “Butuh waktu yang sangat lama dan kami harus sabar.”
Harapan itu juga dimiliki O’Neill, direktur pelaksana klub. Ia menghabiskan delapan tahun di akademi putra City, menyaksikan para pemain muda berbakat mencoba menembus liga pria terbaik di dunia dan, seiring kedatangan Pep Guardiola yang kemudian menghadirkan tujuh gelar Premier League dalam delapan tahun, salah satu tim terbaik di dunia. Pandangannya sederhana, saat mengatakan kepada para reporter pada Mei: “Cara terbaik untuk membuka jalur itu adalah mengembangkan pemain top. Tidak ada solusi lain. Saya telah menjalaninya dan menghirupnya. Solusinya adalah menemukan dan mengembangkan pemain terbaik di dunia. Jika Anda melakukan itu, jalurnya akan terbuka dengan sendirinya.
“Lihatlah Phil [Foden], Oscar Bobb, Rico Lewis, Nico O'Reilly, [James] Trafford. Saya membawa James Trafford ke sebuah turnamen saat dia berada di U12, ke Paris, dan melihat betapa luar biasanya dia serta semua hal yang kami siapkan di sekelilingnya untuk menjadikannya salah satu kiper terbaik di negara ini. Jadi, bagi saya, fokusnya adalah menciptakan akademi terbaik di negara ini, kalau bukan di Eropa. Jika kami menghasilkan talenta elite, mereka akan bermain.”
Bisakah setiap klub di Inggris melakukan itu? Mungkin tidak. Namun, bisakah ada perubahan untuk membantu situasi membaik bagi semuanya? Tentu saja. Jika Inggris ingin terus memenangi gelar internasional besar dan tetap menjadi salah satu tim terbaik di dunia selama bertahun-tahun ke depan, peluang bagi pemain muda untuk bermain di WSL harus meningkat.