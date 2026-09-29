Ella Toone dan Chloe Kelly mungkin masih sangat jauh dari masa pensiun, tetapi keduanya sudah menjadi ikon England, para pemain yang menghadirkan momen-momen besar dalam era kesuksesan luar biasa bagi negara itu, saat menjuarai Kejuaraan Eropa pada 2022 dan 2025, serta melaju ke final Piala Dunia Wanita pertama pada 2023. Karena itu, absennya kedua pemain tersebut dari skuad pertama Sarina Wiegman untuk musim 2026-27, menjelang laga kualifikasi Piala Dunia kontra Yunani yang wajib dimenangi England, terasa mengejutkan.

Wiegman sudah lama memanggil inti pemain yang sama sepanjang masa kepemimpinannya yang sangat sukses, dengan Toone pada dasarnya selalu hadir sejak 2022 dan Kelly hanya sekali dicoret, ketika menit bermainnya merosot di Manchester City. Cedera kemudian membuka jalan baginya untuk tetap masuk ke skuad England beberapa hari setelahnya. Ini adalah manajer yang kerap berbicara tentang pemain yang punya "tabungan kredit" bahkan ketika performa atau menit bermain mereka menurun. Ia setia kepada mereka yang sudah memberi hasil.

Namun, tidak masuknya Toone dan Kelly dalam skuad terbaru Wiegman bukanlah hal yang mengejutkan karena mereka memulai musim baru dengan performa luar biasa. Tidak ada hal yang keterlaluan di sini. Justru, keterkejutannya datang karena terasa nyaris janggal tidak melihat nama mereka di antara para pemain yang dipilih, mengingat betapa jarangnya hal itu terjadi. Namun, keputusan tersebut lebih dari layak dibenarkan.

Sungguh luar biasa untuk mengatakannya, mengingat sedikit lebih dari setahun lalu Toone tampil sebagai starter dalam lima dari enam pertandingan England saat mereka menjuarai Euro 2025, sementara Kelly tampil menentukan sepanjang fase gugur sebagai pembeda dan pemenang pertandingan. Apa yang telah terjadi hingga dua bintang England ini kini berada di luar pilihan saat tim bersiap menghadapi laga kualifikasi hidup-mati yang sangat besar?