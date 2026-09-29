Di mana Chloe & Ella?! Pencoretan mengejutkan Kelly dan Toone membuktikan Sarina Wiegman mampu bersikap tegas demi mengejar kejayaan England
Ella Toone dan Chloe Kelly mungkin masih sangat jauh dari masa pensiun, tetapi keduanya sudah menjadi ikon England, para pemain yang menghadirkan momen-momen besar dalam era kesuksesan luar biasa bagi negara itu, saat menjuarai Kejuaraan Eropa pada 2022 dan 2025, serta melaju ke final Piala Dunia Wanita pertama pada 2023. Karena itu, absennya kedua pemain tersebut dari skuad pertama Sarina Wiegman untuk musim 2026-27, menjelang laga kualifikasi Piala Dunia kontra Yunani yang wajib dimenangi England, terasa mengejutkan.
Wiegman sudah lama memanggil inti pemain yang sama sepanjang masa kepemimpinannya yang sangat sukses, dengan Toone pada dasarnya selalu hadir sejak 2022 dan Kelly hanya sekali dicoret, ketika menit bermainnya merosot di Manchester City. Cedera kemudian membuka jalan baginya untuk tetap masuk ke skuad England beberapa hari setelahnya. Ini adalah manajer yang kerap berbicara tentang pemain yang punya "tabungan kredit" bahkan ketika performa atau menit bermain mereka menurun. Ia setia kepada mereka yang sudah memberi hasil.
Namun, tidak masuknya Toone dan Kelly dalam skuad terbaru Wiegman bukanlah hal yang mengejutkan karena mereka memulai musim baru dengan performa luar biasa. Tidak ada hal yang keterlaluan di sini. Justru, keterkejutannya datang karena terasa nyaris janggal tidak melihat nama mereka di antara para pemain yang dipilih, mengingat betapa jarangnya hal itu terjadi. Namun, keputusan tersebut lebih dari layak dibenarkan.
Sungguh luar biasa untuk mengatakannya, mengingat sedikit lebih dari setahun lalu Toone tampil sebagai starter dalam lima dari enam pertandingan England saat mereka menjuarai Euro 2025, sementara Kelly tampil menentukan sepanjang fase gugur sebagai pembeda dan pemenang pertandingan. Apa yang telah terjadi hingga dua bintang England ini kini berada di luar pilihan saat tim bersiap menghadapi laga kualifikasi hidup-mati yang sangat besar?
Di bawah level yang diharapkan
Wiegman langsung berbicara to the point saat ditanya soal Toone dan Kelly pada Selasa, setelah skuadnya untuk kualifikasi melawan Yunani diumumkan. "Level mereka tidak seperti yang saya harapkan dari mereka di lapangan," katanya.
Kelly baru dua kali menjadi starter untuk Arsenal pada awal musim baru ini dan kesulitan memberi dampak, baik saat masuk susunan pemain maupun ketika turun dari bangku cadangan. Perwakilannya mengatakan kepada The Athletic bahwa ia sedang menangani cedera hamstring dan akan memanfaatkan jeda internasional untuk "rehabilitasi". Bos Arsenal Renee Slegers menguatkan hal itu pada Selasa, meski ia juga mengatakan Kelly "fit and available" untuk seleksi Inggris. Saat ditanya apakah cedera menjadi bagian dari absennya Kelly, Wiegman berkata: “Itu hanya yang saya lihat di lapangan. Kami membatasinya pada sepak bola.”
Toone, sementara itu, dicadangkan untuk lawatan Manchester United ke markas Arsenal. Ia memang kembali dengan satu gol dan satu assist dalam kemenangan telak 10-1 atas Sheffield United di Piala Liga dan menjadi starter dalam kemenangan pertama United di Women's Super League musim ini pada Minggu, melawan West Ham. Namun, itu tidak cukup bagi Wiegman untuk memasukkannya ke dalam skuad pada Selasa.
Patut dicatat, keduanya juga belum melihat klub mereka membuat awal terbaik di musim baru. Namun ketika hal itu disinggung pada Selasa, khususnya terkait Toone, Wiegman menjawab: "Tetapi saya juga melihat bagaimana Anda mengeksekusi aksi sepak bola Anda sendiri. Sebagai individu dalam tugas dan peran yang Anda miliki, tetapi juga terhubung dengan tim. Itulah yang saya fokuskan." Jelas, keduanya tidak lulus ujian itu.
Persaingan yang semakin ketat
Setelah menyoroti kurangnya performa, penjelasan berikutnya dari Wiegman untuk dua pencoretan itu adalah "persaingan besar" untuk memperebutkan tempat. Tentu saja, persaingan untuk mendapatkan tempat selalu ada di tim nasional seperti Inggris, dengan kedalaman talenta yang tersedia. Namun, itu terutama terjadi saat ini di area lini tengah dan lini depan, dengan kondisi tersebut tidak selalu terjadi sebelumnya, khususnya di lini tengah.
Menatap pengumuman skuad ini, ada keyakinan kuat bahwa Lexi Potter akan mendapatkan panggilan pertamanya. Pemain berusia 20 tahun itu mengawali musim dengan sangat baik bersama Chelsea dan membentuk kemitraan yang sangat bagus dengan Keira Walsh, yang membantu memaksimalkan ancaman serangan pemain berusia 29 tahun itu.
Erica Parkinson adalah nama lain yang menurut banyak orang akan masuk. Gelandang serang berusia 18 tahun itu mendapat panggilan pertamanya pada April lalu, tetapi hanya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam kedua pertandingan sebelum kembali ke tim U-23 pada Juni. Namun, ia mengawali waktunya di Amerika Serikat bersama North Carolina Courage dengan baik dan layak kembali ke tim senior.
Pertanyaannya, bagaimanapun, adalah siapa yang akan tersingkir untuk memberi ruang bagi dua pemain ini? Toone dan Kelly merupakan sosok yang selalu masuk di bawah Wiegman, jadi mengandalkan mereka sebagai pihak yang akan memberi ruang bukanlah sesuatu yang diperkirakan banyak orang. Namun, memang merekalah yang akhirnya tersingkir.
Generasi berikutnya
Dan ini adalah perubahan yang patut disambut. Potter dan Parkinson adalah dua pemain muda yang benar-benar menarik, yang tampil sangat baik untuk klub mereka dan mewakili masa depan jangka panjang timnas wanita Inggris. Mereka layak dilibatkan. Hal serupa juga bisa dikatakan tentang Freya Godfrey, penyerang 21 tahun yang mempertahankan tempatnya saat pemain seterkenal Kelly justru terdepak.
Ada pemain lain yang juga ingin mengikuti mereka masuk ke skuad. Ruby Mace bisa kembali masuk pertimbangan setelah musim ini dipindahkan lagi ke lini tengah oleh Everton, alih-alih bermain di posisi bek tengah yang sudah sangat penuh opsi untuk Inggris. Laila Harbert meninggalkan Arsenal pada musim panas ini untuk bergabung dengan San Diego Wave dan merupakan pemain muda lain dengan penilaian tinggi yang pada waktunya bisa mengguncang lini tengah.
Katie Reid, bek tengah Arsenal, akan segera kembali dari cedera, setelah harus mundur dari pemusatan latihan pertamanya bersama timnas wanita Inggris akibat cedera ACL yang parah. Michelle Agyemang, bintang terobosan Euro 2025, juga berharap bisa segera kembali dari cedera yang sama. Sementara itu, Anouk Denton, yang menjalani debutnya untuk Inggris pada akhir 2025, sedang tampil baik untuk Bay FC sebelum mengalami kemunduran cederanya sendiri.
Semua ini adalah pemain-pemain muda yang meminta untuk dilirik oleh Wiegman, berusaha menembus skuad itu dan menunjukkan kepada sang manajer bahwa ia memiliki lebih banyak opsi yang layak dipertimbangkan. Karena itu, para pemain senior harus tetap waspada. Wiegman terkadang menerima kritik yang tidak perlu karena dianggap kurang memercayai pemain muda, padahal kenyataannya ia selalu berupaya mempromosikan mereka yang memang pantas dari tim U-23.
Pengumuman skuad pekan ini menjadi pengingat penting akan hal itu dan akan memberi banyak dorongan kepada mereka yang ingin mengikuti jejak Potter, Parkinson, dan Godfrey dalam radar timnas wanita Inggris.
Respons positif masih ditunggu?
Semua ini bukan berarti tidak ada jalan kembali bagi Kelly dan Toone. Wiegman menegaskan hal itu dengan sangat jelas pada Selasa. "Saya benar-benar percaya kepada mereka. Saya masih percaya kepada mereka. Mereka tidak ada dalam skuad, tetapi saya percaya kepada mereka," katanya, sebelum menyampaikan sedikit cinta yang keras yang ia harapkan bisa menghasilkan respons positif. "Kami memantau mereka dengan sangat baik dan kami berpikir, 'Hmmm, kami mengharapkan sedikit lebih', dan kami tahu mereka bisa memberikan lebih. Itu juga pesannya," tambahnya. "Saya berharap mereka bisa meningkatkan level dan menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan karena saya yakin mereka bisa tampil lebih baik."
Ditanya apakah ia pikir ini akan menjadi motivasi bagi kedua pemain tersebut, Wiegman berkata: "Itulah yang saya harapkan. Tentu saja saya berharap mereka meresponsnya dengan sangat baik. Itulah yang saya inginkan. Saya berharap mereka kembali dengan kondisi yang bahkan lebih baik daripada sebelumnya."
Ini adalah posisi yang positif bagi England, ketika dua nama besar yang telah menciptakan momen-momen penting bisa dicoret dari skuad karena ada cukup kualitas dan persaingan untuk memperebutkan tempat sehingga Wiegman merasa nyaman untuk tidak memasukkan mereka. Situasinya akan semakin baik jika Kelly dan Toone benar-benar merespons kemunduran ini secara positif dan mencapai level yang lebih tinggi.
Dalam waktu kurang dari sembilan bulan, England berharap sudah memulai perjalanan menuju Piala Dunia Wanita 2027, dan mereka akan ingin menghadapi turnamen itu dengan sebanyak mungkin pemain yang sedang dalam performa terbaik serta sebanyak mungkin dilema seleksi.