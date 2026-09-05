Di balik upaya Manchester City membangun 'mesin pemenang' saat juara WSL itu bersiap menjalani pertahanan gelar pertama dalam satu dekade
Ketika Manchester City mengundang media ke fasilitas baru untuk tim putri pada Mei lalu, hanya beberapa hari setelah memenangi gelar Women’s Super League pertama dalam 10 tahun, pesannya sangat jelas. Saat ditanya apakah klub sedang membangun sesuatu yang bisa menjadi sebuah dinasti, direktur pelaksana City Charlotte O’Neill menjawab dengan yakin: "Tentu saja. Itulah rencananya. Kami berusaha membangun mesin pemenang."
Komentarnya itu muncul setelah tur gedung baru senilai £10 juta yang canggih, lengkap dengan segala hal mulai dari treadmill bawah air dan peralatan gym yang dipilih untuk menjawab kekhawatiran cedera yang spesifik pada sepakbola putri, hingga sumpit yang dipersonalisasi untuk kuartet pemain Jepang dalam skuad serta mesin kopi bergaya barista yang telah dilatih untuk digunakan oleh setiap anggota tim.
Kurang dari sepekan setelah keberhasilan City merebut gelar dipastikan, berkat hasil imbang Brighton dengan pesaing terdekat Arsenal, suasana di gedung itu, tempat para pemain menyaksikan status mereka sebagai juara Inggris dipastikan, terasa baik, tetapi ada satu ganjalan besar. Hal itu hanya makin terasa ketika Emma Deakin, kepala layanan performa City, menunjukkan titik-titik dalam tur yang berkaitan dengan striker bintang Khadija Shaw, yang kontraknya akan habis dalam beberapa pekan dan sangat sering dikaitkan dengan kepindahan ke Chelsea.
Namun, minuman pemulihan racikan khusus Shaw dengan nanas dan mangga serta tempatnya yang melanggar aturan di sebelah kapten City Alex Greenwood di ruang ganti, meski masing-masing bernomor 9 dan 5, sementara semua pemain lain duduk sesuai urutan nomor, tetap menjadi bagian dari gedung itu menjelang musim baru, setelah Shaw mengumumkan bahwa ia telah menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun saat perayaan setelah keberhasilan menjuarai WSL.
Seandainya pemain internasional Jamaika itu memasuki kampanye 2026-27 dengan mengenakan warna biru yang lebih gelap, ekspektasi terhadap kemampuan City untuk benar-benar membangun fondasi dari dwigelar liga dan piala musim lalu akan sangat berbeda. Namun, fakta bahwa Shaw tetap berada di Manchester sangatlah besar saat tim asuhan Andree Jeglertz berusaha memastikan bahwa gelar WSL pertama dalam 10 tahun maupun gelar Piala FA pertama dalam enam tahun bukan sekadar keberhasilan sesaat.
Pergeseran budaya
Apa yang dilakukan Jeglertz pada musim pertamanya sebagai bos City tidak boleh diremehkan. Selama beberapa tahun, tim ini memiliki talenta untuk memenangkan WSL, sehingga kerap menjadi pilihan para pundit setiap tahun untuk mengganggu dominasi Chelsea. Namun, City selalu gagal, entah dengan cara dramatis pada pekan-pekan terakhir atau dalam situasi yang lebih buruk.
Menurut Greenwood, Jeglertz mengawasi sebuah “pergeseran budaya” dan membantu para pemain mengubah “bahasa yang digunakan” saat mereka membidik trofi dan kesuksesan. “Kadang memang sedikit tidak nyaman, tetapi melewati rintangan itu dan mampu melakukannya telah mengubah begitu banyak pola pikir di klub ini,” jelasnya.
Dan kini grup tersebut telah mengunci gelar WSL itu, serta trofi pertama City dalam empat tahun, rasanya hal itu lebih bisa diulangi.
“Saya pikir pada musim-musim sebelumnya, mungkin kami gagal karena ada sedikit kekurangan dalam pola pikir, di mana kami merasa belum benar-benar mampu untuk menang,” kata Mary Fowler kepada GOAL. “Tetapi saya pikir sekarang kami sudah melakukannya, rasanya seperti, ‘Anda sangat mampu dan Anda bisa melakukannya lagi’.”
Kemenangan melahirkan kemenangan
Apa yang ditemukan Jeglertz saat kembali ke lingkungan ini setelah jeda musim panas yang singkat sangat menggembirakan. Perasaannya bukan sekadar bahwa lebih banyak kesuksesan bisa diraih; ada kesengajaan dan dorongan yang lebih besar daripada itu. Tidak ada indikasi bahwa kejayaan musim lalu telah mengurangi tekanan dan membuat para pemain merasa mereka bisa sedikit mengendur. Justru sebaliknya, itu membuat mereka semakin lapar.
“Saya sudah melihatnya pada para pemain,” kata Jeglertz kepada GOAL. “Mereka sudah punya kepercayaan diri yang luar biasa, yang tenang, tetapi juga ingin tahu bagaimana kami melangkah ke tahap berikutnya. Apa yang harus kami lakukan untuk menjadi sedikit lebih baik? Saya sudah melihatnya dan itu adalah sesuatu yang harus terus kami miliki sepanjang tahun.”
Yang membantu membangun lingkungan pemenang itu adalah kedatangan dua juara lagi pada bursa transfer musim panas. Niamh Charles datang dari Chelsea, yang memang merupakan mesin kemenangan sejati, setelah meraih lima gelar WSL beruntun dan tujuh trofi domestik lainnya hanya dalam enam tahun di London.
“Itu berarti dia punya sedikit jiwa pemimpin dalam dirinya,” yakin Jeglertz. “Itu adalah sesuatu yang juga akan bisa kami manfaatkan dalam sesi latihan dan dalam cara Anda menang dari satu tahun ke tahun berikutnya.”
Beth Mead, sementara itu, membantu England memenangkan dua gelar Kejuaraan Eropa secara beruntun dan menjadi bagian dari tim Arsenal yang mengalahkan Barcelona di final Liga Champions 2025. “Anda bisa melihat dari matanya, dia masih sangat ingin menjadi bagian dari ini dan belajar lebih banyak,” ujar Jeglertz.
Permintaan lebih besar
Dari segi budaya, mentalitas, lingkungan, dan semua hal tak berwujud itu, City tampak berada dalam posisi yang baik untuk mempertahankan gelar WSL mereka. Namun, bagaimana dengan skuadnya? Satu hal yang tak bisa diabaikan selama keberhasilan mereka menjuarai liga adalah fakta bahwa klub tidak harus menghadapi sepak bola Liga Champions, tidak seperti Chelsea, Arsenal, dan Manchester United. Kali ini, itu ada dalam kalender dan dengan demikian meningkatkan tuntutan terhadap kelompok ini.
Itu patut dicatat karena tambahan City di bursa transfer, selain Mead dan Charles, hanya Carlotta Wamser, yang akan memberi kedalaman berharga di kedua posisi bek sayap, dan Anna Moorhouse, kiper Inggris yang menggantikan Khiara Keating yang telah pergi. Jika digabungkan dengan sembilan pemain tim utama yang hengkang, skuad ini tidak diperkuat seperti yang mungkin diharapkan sebagian pihak, meskipun memang tidak pernah ada rencana untuk merombaknya secara besar-besaran.
“Kedalamannya ada,” kata O’Neill pada akhir musim lalu. “Ini bukan soal transformasi skuad. Ini soal menambah pemain di posisi-posisi kunci yang kami butuhkan.” Namun, cedera pada awal musim, yang paling menonjol menimpa Vivianne Miedema, yang menurut The Guardian kemungkinan baru akan kembali pada 2027, akan benar-benar menguji kedalaman itu. Fakta bahwa City mencoba menambah pemain pada hari terakhir bursa transfer tetapi gagal merampungkan satu pun kesepakatan menunjukkan kekhawatiran itu memang ada.
Keyakinan terhadap orang-orang di dalam klub
City menambah pemain di posisi-posisi kunci bek kiri, melalui Charles dan Wamser setelah kepergian Leila Ouahabi, serta di area depan dengan Mead, menyusul kepindahan Kerolin ke Barcelona. Selain itu, Jeglertz bertumpu pada musim yang lebih besar dari para pemain yang sudah ada di klub.
Risa Shimizu, yang menghabiskan tahun lalu dengan status pinjaman di Liverpool, akan diminta memberi kedalaman di posisi full-back, sementara musim yang lebih berdampak juga akan diharapkan dari Sydney Lohmann dan Grace Clinton. Keduanya tidak mencapai level yang diharapkan setelah bergabung dengan City musim panas lalu, karena cedera-cedera kecil yang mengganggu, tetapi juga ketidakmampuan memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Sementara itu, Fowler adalah sosok yang patut diperhatikan dalam musim penuh pertamanya setelah kembali dari cedera ACL, setelah menunjukkan kilasan kecemerlangannya saat kembali pada Februari.
Ada fleksibilitas di lini depan, dengan Mead, Fowler, Lauren Hemp, Aoba Fujino, dan Iman Beney semuanya mampu memainkan berbagai peran, termasuk penyerang tengah bagi beberapa dari nama-nama tersebut, yang berarti merekrut seseorang hanya untuk berada di belakang Shaw dalam urutan pilihan sepanjang musim tidak benar-benar diperlukan.
Kontrak profesional pertama juga telah ditandatangani oleh para pemain akademi berbakat pada musim panas ini, yakni Sacha Lewis, Amelia Oldroyd, dan Aoibhe Brennan, dengan Mayzee Davies, pemain senior timnas Wales yang menandatangani kontraknya tahun lalu, merupakan sosok yang berpotensi menjadi pelapis musim ini.
Lalu, di puncak urutan pilihan, nama-nama kunci tetap ada, dengan pemain-pemain seperti Shaw, Greenwood, Hemp, Kerstin Casparij, Jade Rose, dan Yui Hasegawa membentuk salah satu susunan pemain inti terbaik di WSL, yang juga akan menampilkan Miedema ketika ia kembali nanti.
Mengambil langkah berikutnya
Apakah semua itu akan cukup? City memiliki catatan cedera yang sempurna musim lalu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bisakah itu dipertahankan meski Liga Champions kembali hadir?
“Kami sudah belajar dan kami benar-benar akan siap musim depan,” tegas O’Neill. Sementara itu, Jeglertz menilai skuad terlalu besar tahun lalu, sehingga perluasan jadwal ini disambut baik karena memberi para pemain kesempatan yang layak mereka dapatkan. “Kami punya terlalu banyak pemain bagus untuk memainkan sedikit laga yang kami jalani,” katanya kembali pada Mei. “Tahun depan akan berbeda karena pertandingannya lebih banyak. Skuad ini dibangun untuk itu.”
Namun, masih ada beberapa posisi yang, jika dilanda cedera, bisa sangat merugikan, dan ada lebih banyak area lagi yang kekhawatiran itu akan muncul jika beberapa pemain yang diharapkan menjalani musim lebih besar, seperti Lohmann, yang juga menjalani operasi pinggul, atau Clinton, tidak memenuhi ekspektasi. Fakta bahwa City memasuki kampanye baru dengan beberapa pemain yang sudah diragukan karena cedera, sambil juga mengetahui Miedema akan memulainya dari pinggir lapangan, juga menjadi perhatian.
Meski begitu, walaupun mungkin ada tim di WSL yang memiliki kedalaman skuad lebih baik, mereka punya pertanyaan tentang kultur atau kekompakan di lapangan yang tidak dimiliki City. Menciptakan dinasti ala Chelsea, di era baru WSL ini, ketika persaingan lebih besar dari sebelumnya, tampaknya tidak mungkin. Namun, kemampuan City untuk bersaing memperebutkan, dan meraih, trofi-trofi besar seharusnya tetap terjaga pada musim mendatang.
Ini adalah tim terbaik di Inggris dengan selisih yang sangat jauh tahun lalu, dan kepercayaan diri serta keyakinan yang dibawa kesuksesan meraih trofi kepada grup ini, dikombinasikan dengan beberapa wajah baru yang disambut baik, seharusnya berarti masa-masa City menunggu 10 tahun untuk gelar WSL berikutnya sudah lama berlalu.