Ketika Manchester City mengundang media ke fasilitas baru untuk tim putri pada Mei lalu, hanya beberapa hari setelah memenangi gelar Women’s Super League pertama dalam 10 tahun, pesannya sangat jelas. Saat ditanya apakah klub sedang membangun sesuatu yang bisa menjadi sebuah dinasti, direktur pelaksana City Charlotte O’Neill menjawab dengan yakin: "Tentu saja. Itulah rencananya. Kami berusaha membangun mesin pemenang."

Komentarnya itu muncul setelah tur gedung baru senilai £10 juta yang canggih, lengkap dengan segala hal mulai dari treadmill bawah air dan peralatan gym yang dipilih untuk menjawab kekhawatiran cedera yang spesifik pada sepakbola putri, hingga sumpit yang dipersonalisasi untuk kuartet pemain Jepang dalam skuad serta mesin kopi bergaya barista yang telah dilatih untuk digunakan oleh setiap anggota tim.

Kurang dari sepekan setelah keberhasilan City merebut gelar dipastikan, berkat hasil imbang Brighton dengan pesaing terdekat Arsenal, suasana di gedung itu, tempat para pemain menyaksikan status mereka sebagai juara Inggris dipastikan, terasa baik, tetapi ada satu ganjalan besar. Hal itu hanya makin terasa ketika Emma Deakin, kepala layanan performa City, menunjukkan titik-titik dalam tur yang berkaitan dengan striker bintang Khadija Shaw, yang kontraknya akan habis dalam beberapa pekan dan sangat sering dikaitkan dengan kepindahan ke Chelsea.

Namun, minuman pemulihan racikan khusus Shaw dengan nanas dan mangga serta tempatnya yang melanggar aturan di sebelah kapten City Alex Greenwood di ruang ganti, meski masing-masing bernomor 9 dan 5, sementara semua pemain lain duduk sesuai urutan nomor, tetap menjadi bagian dari gedung itu menjelang musim baru, setelah Shaw mengumumkan bahwa ia telah menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun saat perayaan setelah keberhasilan menjuarai WSL.

Seandainya pemain internasional Jamaika itu memasuki kampanye 2026-27 dengan mengenakan warna biru yang lebih gelap, ekspektasi terhadap kemampuan City untuk benar-benar membangun fondasi dari dwigelar liga dan piala musim lalu akan sangat berbeda. Namun, fakta bahwa Shaw tetap berada di Manchester sangatlah besar saat tim asuhan Andree Jeglertz berusaha memastikan bahwa gelar WSL pertama dalam 10 tahun maupun gelar Piala FA pertama dalam enam tahun bukan sekadar keberhasilan sesaat.