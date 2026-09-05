Di balik upaya Manchester City membangun 'mesin pemenang' saat juara WSL bersiap menjalani upaya pertama mempertahankan gelar dalam satu dekade
Ketika Manchester City menyambut media ke fasilitas baru untuk tim putri pada Mei lalu, hanya beberapa hari setelah memenangi gelar Women’s Super League pertama dalam 10 tahun, pesannya jelas. Saat ditanya apakah klub sedang membangun sesuatu yang bisa menjadi sebuah dinasti, direktur pelaksana City, Charlotte O’Neill, menjawab dengan percaya diri: "Tentu saja. Itulah rencananya. Kami berusaha membangun mesin pemenang."
Komentarnya itu muncul setelah tur gedung baru senilai £10 juta yang canggih, lengkap dengan segala hal mulai dari treadmill bawah air dan peralatan gym yang dipilih untuk mengatasi kekhawatiran cedera yang spesifik pada sepakbola putri, hingga sumpit yang dipersonalisasi untuk kuartet pemain Jepang di skuad dan mesin kopi bergaya barista yang telah dilatih digunakan oleh setiap anggota tim.
Kurang dari sepekan setelah keberhasilan City memastikan gelar, berkat hasil imbang Brighton melawan pesaing terdekat Arsenal, suasana di gedung itu, tempat para pemain menyaksikan status mereka sebagai juara Inggris dipastikan, memang bagus, tetapi ada masalah besar yang tak terucap. Hal itu semakin terasa ketika Emma Deakin, kepala layanan performa City, menunjukkan beberapa titik dalam tur yang berkaitan dengan penyerang bintang Khadija Shaw, yang kontraknya akan habis dalam beberapa pekan dan santer dikaitkan dengan kepindahan ke Chelsea.
Namun, shake pemulihan racikan khusus Shaw dengan nanas dan mangga serta tempatnya yang melanggar aturan di sebelah kapten City Alex Greenwood di ruang ganti, meski nomor punggung mereka masing-masing adalah No.9 dan No.5, sementara semua pemain lain duduk sesuai urutan nomor, tetap menjadi bagian dari gedung itu saat musim baru mendekat, setelah Shaw mengumumkan bahwa ia telah menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun dalam perayaan yang mengikuti keberhasilan di WSL.
Seandainya pemain internasional Jamaika itu memasuki kampanye 2026-27 dengan mengenakan warna biru yang lebih gelap, ekspektasi terhadap kemampuan City untuk benar-benar membangun dari dwigelar liga dan piala musim lalu akan sangat berbeda. Namun, fakta bahwa Shaw tetap di Manchester sangat besar artinya ketika tim asuhan Andree Jeglertz berusaha memastikan bahwa gelar WSL pertama dalam 10 tahun maupun gelar Piala FA pertama dalam enam tahun bukanlah keberhasilan sesaat.
Perubahan budaya
Apa yang dilakukan Jeglertz pada musim pertamanya sebagai bos City tidak boleh diremehkan. Selama beberapa tahun, tim ini punya talenta untuk menjuarai WSL, sehingga kerap dijagokan tiap tahun oleh para pengamat untuk mengganggu dominasi Chelsea. Namun, City selalu gagal, entah dengan cara dramatis pada pekan-pekan terakhir atau dalam situasi yang lebih kacau.
Dalam kata-kata Greenwood, Jeglertz mengawasi sebuah “pergeseran budaya” dan membantu para pemain mengubah “bahasa yang digunakan” saat mereka memburu trofi dan kesuksesan. “Kadang sedikit tidak nyaman, tetapi melewati rintangan itu dan mampu melakukannya telah mengubah begitu banyak pola pikir di tim ini,” jelasnya.
Dan sekarang grup ini telah memastikan gelar WSL itu, serta trofi pertama City dalam empat tahun, rasanya hal itu lebih bisa terulang.
“Saya rasa pada musim-musim sebelumnya, mungkin kami gagal karena ada sedikit kekurangan dalam pola pikir, di mana kami merasa tidak benar-benar mampu untuk menang,” kata Mary Fowler kepada GOAL. “Namun saya pikir sekarang setelah kami melakukannya, rasanya seperti, 'Anda sangat mampu dan Anda bisa melakukannya lagi'.”
Kemenangan melahirkan kemenangan
Apa yang ditemukan Jeglertz saat kembali ke lingkungan ini setelah jeda musim panas yang singkat sangat menggembirakan. Perasaannya bukan sekadar bahwa lebih banyak kesuksesan bisa diraih; ada kesengajaan dan dorongan yang lebih kuat dari itu. Tidak ada indikasi bahwa keberhasilan musim lalu telah mengurangi tekanan dan membuat para pemain merasa mereka bisa mengendurkan intensitas. Justru sebaliknya, itu membuat mereka semakin lapar.
“Saya sudah melihatnya pada para pemain,” kata Jeglertz kepada GOAL. “Mereka sudah punya kepercayaan diri yang luar biasa, yang tenang, tetapi juga penasaran tentang bagaimana kami mengambil langkah berikutnya. Apa yang kami lakukan untuk menjadi sedikit lebih baik? Saya sudah melihatnya dan itu adalah sesuatu yang perlu kami pertahankan sepanjang tahun.”
Membantu membangun lingkungan pemenang itu adalah kedatangan dua juara lagi pada bursa transfer musim panas. Niamh Charles datang dari Chelsea, yang memang merupakan mesin pemenang sejati, setelah meraih lima gelar WSL beruntun dan tujuh trofi domestik lainnya hanya dalam enam tahun di London.
“Itu berarti dia punya sedikit jiwa pemimpin di dalam dirinya,” yakin Jeglertz. “Itu adalah sesuatu yang juga akan bisa kami manfaatkan dalam sesi latihan dan dalam bagaimana Anda menang dari satu tahun ke tahun berikutnya.”
Beth Mead, sementara itu, membantu England menjuarai Kejuaraan Eropa secara beruntun dan menjadi bagian dari tim Arsenal yang mengalahkan Barcelona di final Liga Champions 2025. “Anda bisa melihat dari matanya, dia masih sangat bersemangat untuk menjadi bagian dari ini dan belajar lebih banyak lagi,” ujar Jeglertz.
Permintaan lebih besar
Dalam hal budaya, mentalitas, lingkungan, dan semua aspek tak kasatmata itu, City tampak berada dalam posisi yang baik untuk mempertahankan gelar WSL mereka. Namun, bagaimana dengan skuadnya? Satu hal yang tak bisa diabaikan saat mereka menjuarai liga adalah fakta bahwa klub tidak harus menghadapi sepak bola Liga Champions, tidak seperti Chelsea, Arsenal, dan Manchester United. Kali ini, itu ada dalam kalender dan dengan demikian meningkatkan tuntutan terhadap grup ini.
Itu patut dicatat karena satu-satunya tambahan City pada bursa transfer, selain Mead dan Charles, adalah Carlotta Wamser, yang akan memberikan kedalaman berharga di kedua posisi bek sayap. Jika digabungkan dengan sembilan pemain tim utama yang pergi, skuad ini belum diperkuat seperti yang mungkin diharapkan sebagian orang, meski memang tidak pernah ada rencana untuk merombaknya.
“Kedalamannya ada,” kata O’Neill pada akhir musim lalu. “Ini bukan soal transformasi skuad. Ini soal menambah di posisi-posisi kunci yang kami butuhkan.” Namun, cedera pada awal musim, terutama pada Vivianne Miedema, yang the Guardian pahami mungkin baru akan kembali pada 2027, akan benar-benar menguji kedalaman itu. Fakta bahwa City mencoba menambah pemain pada hari terakhir bursa transfer tetapi gagal merampungkan satu pun kesepakatan menunjukkan kekhawatiran itu memang ada.
Kepercayaan pada orang-orang di dalam klub
City telah menambah pemain di posisi-posisi kunci bek kiri, lewat Charles dan Wamser setelah kepergian Leila Ouahabi, serta di area depan dengan Mead, menyusul kepindahan Kerolin ke Barcelona. Selain itu, Jeglertz mengandalkan musim yang lebih besar dari para pemain yang sudah ada di klub.
Risa Shimizu, yang menghabiskan tahun lalu sebagai pemain pinjaman di Liverpool, akan diminta memberi kedalaman di posisi full-back, sementara musim yang lebih berdampak juga diharapkan dari Sydney Lohmann dan Grace Clinton. Keduanya tidak mencapai level yang diharapkan setelah bergabung dengan City musim panas lalu, karena cedera ringan yang terus mengganggu, tetapi juga ketidakmampuan memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Sementara itu, Fowler adalah salah satu pemain yang patut diperhatikan dalam musim penuh pertamanya setelah pulih dari cedera ACL, setelah menunjukkan kilasan kualitas briliannya saat kembali pada Februari.
Ada fleksibilitas di lini depan, dengan Mead, Fowler, Lauren Hemp, Aoba Fujino, dan Iman Beney semuanya mampu memainkan berbagai peran, termasuk penyerang tengah bagi beberapa nama tersebut, yang berarti merekrut seseorang hanya untuk berada di belakang Shaw dalam urutan pilihan sepanjang musim tidak benar-benar diperlukan.
Kontrak profesional pertama juga telah ditandatangani para pemain akademi berbakat pada musim panas ini, yaitu Sacha Lewis, Amelia Oldroyd, dan Aoibhe Brennan, dengan Mayzee Davies, pemain senior tim nasional Wales yang menandatangani kontraknya tahun lalu, menjadi sosok yang berpotensi menjadi pelapis musim ini.
Lalu, di puncak urutan pilihan, nama-nama kunci tetap ada, dengan pemain-pemain seperti Shaw, Greenwood, Hemp, Kerstin Casparij, Jade Rose, dan Yui Hasegawa membentuk salah satu susunan pemain inti terbaik di WSL, yang juga akan menampilkan Miedema saat ia kembali nanti.
Mengambil langkah berikutnya
Apakah semua itu akan cukup? City memiliki catatan cedera yang sempurna pada musim lalu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bisakah itu dipertahankan meski sepak bola Liga Champions kembali hadir?
“Kami sudah belajar dan kami pasti akan siap musim depan,” tegas O’Neill. Sementara itu, Jeglertz menilai skuad musim lalu terlalu besar, sehingga bertambah padatnya jadwal justru disambut baik agar para pemain mendapatkan kesempatan yang layak mereka peroleh. “Kami punya terlalu banyak pemain bagus untuk memainkan sedikit pertandingan seperti yang kami jalani ini,” katanya pada Mei lalu. “Tahun depan akan berbeda karena pertandingannya lebih banyak. Skuad ini dibangun untuk itu.”
Meski begitu, ada beberapa posisi yang, jika dihantam cedera, dampaknya bisa sangat merugikan, dan ada lebih banyak area lagi di mana kekhawatiran itu akan muncul jika beberapa pemain yang diharapkan menjalani musim yang lebih besar, seperti Lohmann, yang juga menjalani operasi pinggul, atau Clinton, tidak memenuhi ekspektasi. Fakta bahwa Cityzens memasuki musim baru dengan beberapa pemain yang sudah diragukan karena cedera, sambil juga mengetahui Miedema akan memulai musim dari pinggir lapangan, juga menjadi kekhawatiran.
Meski demikian, walaupun mungkin ada tim-tim di WSL yang memiliki kedalaman skuad lebih baik, mereka punya pertanyaan soal kultur atau kekompakan di lapangan yang tidak dimiliki City. Menciptakan dinasti ala Chelsea, di era baru WSL ini, ketika persaingan lebih besar dari sebelumnya, tampaknya tidak mungkin. Namun, kemampuan City untuk bersaing memperebutkan, dan memenangkan, trofi-trofi besar semestinya tetap terjaga pada musim mendatang.
Ini adalah tim terbaik di Inggris dengan selisih yang sangat jauh tahun lalu, dan rasa percaya diri serta keyakinan yang dibawa kesuksesan meraih trofi kepada grup ini, dikombinasikan dengan beberapa wajah baru yang disambut baik, seharusnya berarti masa-masa City menunggu 10 tahun untuk gelar WSL berikutnya sudah lama berlalu.