Ketika Manchester City menyambut media ke fasilitas baru untuk tim putri pada Mei lalu, hanya beberapa hari setelah memenangi gelar Women’s Super League pertama dalam 10 tahun, pesannya jelas. Saat ditanya apakah klub sedang membangun sesuatu yang bisa menjadi sebuah dinasti, direktur pelaksana City, Charlotte O’Neill, menjawab dengan percaya diri: "Tentu saja. Itulah rencananya. Kami berusaha membangun mesin pemenang."

Komentarnya itu muncul setelah tur gedung baru senilai £10 juta yang canggih, lengkap dengan segala hal mulai dari treadmill bawah air dan peralatan gym yang dipilih untuk mengatasi kekhawatiran cedera yang spesifik pada sepakbola putri, hingga sumpit yang dipersonalisasi untuk kuartet pemain Jepang di skuad dan mesin kopi bergaya barista yang telah dilatih digunakan oleh setiap anggota tim.

Kurang dari sepekan setelah keberhasilan City memastikan gelar, berkat hasil imbang Brighton melawan pesaing terdekat Arsenal, suasana di gedung itu, tempat para pemain menyaksikan status mereka sebagai juara Inggris dipastikan, memang bagus, tetapi ada masalah besar yang tak terucap. Hal itu semakin terasa ketika Emma Deakin, kepala layanan performa City, menunjukkan beberapa titik dalam tur yang berkaitan dengan penyerang bintang Khadija Shaw, yang kontraknya akan habis dalam beberapa pekan dan santer dikaitkan dengan kepindahan ke Chelsea.

Namun, shake pemulihan racikan khusus Shaw dengan nanas dan mangga serta tempatnya yang melanggar aturan di sebelah kapten City Alex Greenwood di ruang ganti, meski nomor punggung mereka masing-masing adalah No.9 dan No.5, sementara semua pemain lain duduk sesuai urutan nomor, tetap menjadi bagian dari gedung itu saat musim baru mendekat, setelah Shaw mengumumkan bahwa ia telah menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun dalam perayaan yang mengikuti keberhasilan di WSL.

Seandainya pemain internasional Jamaika itu memasuki kampanye 2026-27 dengan mengenakan warna biru yang lebih gelap, ekspektasi terhadap kemampuan City untuk benar-benar membangun dari dwigelar liga dan piala musim lalu akan sangat berbeda. Namun, fakta bahwa Shaw tetap di Manchester sangat besar artinya ketika tim asuhan Andree Jeglertz berusaha memastikan bahwa gelar WSL pertama dalam 10 tahun maupun gelar Piala FA pertama dalam enam tahun bukanlah keberhasilan sesaat.