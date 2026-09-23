FAYETVILLE, Ga. -- Sebuah dinamika menarik sudah muncul dalam beberapa hari pertama pemusatan latihan tim nasional putra Amerika Serikat: beberapa pemain kini menjadi rekan setim dari idola masa kecil mereka. Mereka juga tidak ragu membicarakannya. Percakapan-percakapan itu memang memunculkan beberapa momen canggung, tetapi sebagian besar berakhir dengan tawa dan rangkulan di bahu.

Pemusatan latihan USMNT kali ini menghadirkan 13 pendatang baru, termasuk delapan remaja, dengan yang termuda baru berusia 16 tahun. Bagi sebagian dari mereka, pemain yang selama bertahun-tahun hanya mereka saksikan dari kejauhan kini tiba-tiba berada bersama mereka di lapangan latihan.

Neil Pierre mengatakan ia mengidolakan bintang-bintang Piala Dunia musim panas ini. Pemain New York Red Bulls saat ini, Adri Mehmeti dan Julian Hall, tumbuh dengan menjadikan mantan bintang klub Tyler Adams sebagai sosok yang ingin mereka ikuti. Justin Ellis mengatakan Gio Reyna telah menjadi pemain tim nasional favoritnya "selama bertahun-tahun", dan pengakuan itu mengejutkan banyak orang, termasuk Reyna sendiri, mengingat "veteran" USMNT itu baru berusia 23 tahun.

"Ya, itu memang membuat Anda merasa sedikit tua," kata Reyna sambil tertawa, "tetapi menyenangkan memiliki banyak dari mereka di sini."

Dalam beberapa hal, pemusatan latihan ini adalah pergantian generasi, yang menjadi peringatan bagi inti pemain senior bahwa ada generasi baru yang sedang bangkit. Dalam hal lain, ini hanyalah perluasan kumpulan pemain seiring terjadinya pergantian secara alami untuk memulai siklus baru dengan kompetisi dan target yang berbeda.

Namun, semua ini dilakukan dengan sengaja. Ada alasan mengapa Mauricio Pochettino memilih pemusatan latihan ini untuk memanggil daftar pemain tersebut. Waktu dalam kalender, penampilan para bintang muda, jalur pengembangan, dan turnamen yang menanti, semuanya berpadu menjadikan ini momen yang tepat untuk gerakan pemain muda yang kini hadir untuk bertahan, tetapi akan mereda dalam beberapa pekan mendatang saat pertandingan kompetitif di Nations League dimulai.

Untuk saat ini, ada pemusatan latihan yang unik untuk dijalani, yang diharapkan Pochettino kemudian bisa terpecah dan menghasilkan kesuksesan di berbagai level dalam beberapa tahun ke depan.

"Tidak, para pemain itu bukan milik kelompok tertentu atau satu tim; mereka milik federasi, dan itu yang paling penting," kata Pochettino. "Saya pikir kami sedang membangun itu dan kami perlu menerapkan seluruh visi itu, dan saya pikir itulah jalan yang ingin kami tempuh di masa depan."