Di balik rencana Mauricio Pochettino untuk generasi berikutnya USMNT dan bagaimana pemanggilan para remaja di pemusatan latihan ini menjadi bagian dari jalan menuju Olimpiade dan Piala Dunia 2030
FAYETVILLE, Ga. -- Sebuah dinamika menarik sudah muncul dalam beberapa hari pertama pemusatan latihan tim nasional putra Amerika Serikat: beberapa pemain kini menjadi rekan setim dari idola masa kecil mereka. Mereka juga tidak ragu membicarakannya. Percakapan-percakapan itu memang memunculkan beberapa momen canggung, tetapi sebagian besar berakhir dengan tawa dan rangkulan di bahu.
Pemusatan latihan USMNT kali ini menghadirkan 13 pendatang baru, termasuk delapan remaja, dengan yang termuda baru berusia 16 tahun. Bagi sebagian dari mereka, pemain yang selama bertahun-tahun hanya mereka saksikan dari kejauhan kini tiba-tiba berada bersama mereka di lapangan latihan.
Neil Pierre mengatakan ia mengidolakan bintang-bintang Piala Dunia musim panas ini. Pemain New York Red Bulls saat ini, Adri Mehmeti dan Julian Hall, tumbuh dengan menjadikan mantan bintang klub Tyler Adams sebagai sosok yang ingin mereka ikuti. Justin Ellis mengatakan Gio Reyna telah menjadi pemain tim nasional favoritnya "selama bertahun-tahun", dan pengakuan itu mengejutkan banyak orang, termasuk Reyna sendiri, mengingat "veteran" USMNT itu baru berusia 23 tahun.
"Ya, itu memang membuat Anda merasa sedikit tua," kata Reyna sambil tertawa, "tetapi menyenangkan memiliki banyak dari mereka di sini."
Dalam beberapa hal, pemusatan latihan ini adalah pergantian generasi, yang menjadi peringatan bagi inti pemain senior bahwa ada generasi baru yang sedang bangkit. Dalam hal lain, ini hanyalah perluasan kumpulan pemain seiring terjadinya pergantian secara alami untuk memulai siklus baru dengan kompetisi dan target yang berbeda.
Namun, semua ini dilakukan dengan sengaja. Ada alasan mengapa Mauricio Pochettino memilih pemusatan latihan ini untuk memanggil daftar pemain tersebut. Waktu dalam kalender, penampilan para bintang muda, jalur pengembangan, dan turnamen yang menanti, semuanya berpadu menjadikan ini momen yang tepat untuk gerakan pemain muda yang kini hadir untuk bertahan, tetapi akan mereda dalam beberapa pekan mendatang saat pertandingan kompetitif di Nations League dimulai.
Untuk saat ini, ada pemusatan latihan yang unik untuk dijalani, yang diharapkan Pochettino kemudian bisa terpecah dan menghasilkan kesuksesan di berbagai level dalam beberapa tahun ke depan.
"Tidak, para pemain itu bukan milik kelompok tertentu atau satu tim; mereka milik federasi, dan itu yang paling penting," kata Pochettino. "Saya pikir kami sedang membangun itu dan kami perlu menerapkan seluruh visi itu, dan saya pikir itulah jalan yang ingin kami tempuh di masa depan."
Mengambil keputusan
Pochettino mengingat panggilan pertamanya ke tim nasional, meski ia bercanda bahwa itu terjadi "sudah lama sekali". Ia mengingat antusiasmenya. Seperti kebanyakan hal, ingatan itu berpusat pada emosi, sebagaimana kebanyakan kenangan jangka panjang.
Pekan lalu, Pochettino kembali diingatkan pada emosi itu, meski dari sisi lain telepon. Di tengah proses memanggil skuad berisi 28 pemain yang mencakup delapan remaja dan 13 debutan, Pochettino mengatakan beberapa panggilan berakhir dengan air mata. Bagi banyak pemain muda yang akan bergabung dengan USMNT untuk pertama kalinya, emosi benar-benar menguasai mereka. Bagaimanapun, mereka masih anak-anak.
"Ini juga masih emosional bagi saya," kata Pochettino. "Setiap kali Anda berbicara tentang negara Anda, tentang lambang Anda, Anda harus merasakannya seperti ini. Jika Anda tidak merasakannya seperti ini, sulit untuk memberikan yang terbaik. Bermain untuk tim nasional Anda, bermain atau bekerja untuk federasi, itu karena pertama-tama Anda harus mencintai apa yang Anda lakukan. Ini bukan bisnis bagi pemain. Klub adalah bisnis. Yah, setidaknya sedikit bisnis, tetapi tim nasional adalah tentang bermain untuk [hati Anda]. Jika Anda tidak merasakan itu, itu mustahil."
"Beberapa pemain menangis karena itu sangat emosional. Ini adalah mimpi sejak mereka memutuskan untuk bermain. Yang kami inginkan adalah merasakan gairah itu dari setiap anak yang akan bergabung dengan kami."
Pochettino menggunakan satu kata kunci di sana: "anak". Banyak dari mereka bukan hanya baru di USMNT, tetapi juga baru di level profesional secara umum. Panggilan ini tentu merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, itu juga datang dengan sedikit kecemasan yang sedang diupayakan semua orang untuk diatasi.
"Saya sedikit gugup datang ke sini," kata Pierre. "Ini adalah para pemain yang saya tonton saat tumbuh besar dan di Piala Dunia, tetapi saya pikir ekspektasi yang mereka berikan kepada saya adalah menikmati, bersaing, dan tentu saja menghormati serta mewakili lambang ini. Saya hanya harus melakukan segalanya dan menunjukkan segalanya. Itulah alasan mengapa Anda datang ke sini."
Pierre, seperti setiap pemain lainnya, akan bersemangat untuk memperjuangkan tempatnya di USMNT. Namun, itu bukan satu-satunya hal yang sedang diperjuangkan para pemain, karena federasi menaruh fokus pada kompetisi yang berbeda-beda.
Satu tim besar
Pada momen-momen awal pemanasan hari Selasa, Pochettino dan asistennya, Jesus Perez, berdiri di pinggir lapangan sambil memetakan detail sesi latihan. Namun, tepat di tengah rondo, ada pelatih U23 Amerika Serikat Steve Cherundolo. Mantan bek kanan USMNT itu bukan sedang meluangkan waktunya sebagai sukarelawan atau membantu mengembangkan tim Pochettino; dia juga sedang membangun timnya sendiri.
Cherundolo, Pochettino, dan jajaran pimpinan U.S. Soccer sejalan dalam cara mereka menilai kumpulan pemain saat ini. Untuk sementara, semuanya berada dalam satu wadah besar. Wadah itu mencakup pemain dengan pengalaman seperti Tim Ream yang berusia 38 tahun hingga Cavan Sullivan yang baru 16 tahun. Saat ini, siapa pun Anda, Anda termasuk dalam kumpulan pemain USMNT.
"Ini akan berjalan sangat organik, sangat alami," kata Pochettino, "karena itulah yang paling penting."
Dalam beberapa bulan dan tahun ke depan, wadah-wadah itu akan dipisahkan. Beberapa pemain di kamp ini akan menjadi bintang utama tim U20 di Piala Dunia U20 tahun depan. Yang lain akan menjadi pemimpin tim U23 milik Cherundolo dalam perburuan medali di Olimpiade 2028. Itu juga bisa mencakup beberapa pemain yang lebih tua, yang dapat bergabung dengan kelompok itu sebagai pemain overage.
Kuncinya, Pochettino dan stafnya ingin setiap pemain merasakan hal yang sama. Tidak peduli di level mana atau kompetisi apa Anda bermain, Anda mewakili Amerika Serikat. Jadi, waktu bersama U-20 bukanlah penurunan level. Kesempatan tampil bersama USMNT juga bukan sesuatu yang permanen. Situasinya sepenuhnya cair, tetapi budayanya harus tetap konsisten.
"Kami melihat para pemain ini sebagai satu kumpulan besar," kata CEO U.S. Soccer, JT Batson, kepada para wartawan pekan lalu. "Anda bukan bagian dari U20, Under 23; Anda adalah bagian dari program Tim Nasional Amerika Serikat. Pemain yang berbeda memenuhi syarat untuk kompetisi yang berbeda karena usia mereka dan, tentu saja, kami akan menempatkan pemain pada posisi agar sukses terkait hal itu, tetapi kami memandang Piala Dunia U20, Olimpiade, Gold Cup, Nations League, semua pertandingan yang kami mainkan, sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri menuju 2030.
"Kami ingin semua orang menerima itu dan sama antusiasnya terhadap peluang-peluang tersebut seperti kami."
Meski antusiasme itu nyata dirasakan para pemain, akan ada masa-masa sulit dalam prosesnya. Para remaja belum menjadi produk jadi, dan akan ada momen di setiap level yang menguji mereka. Beberapa mungkin siap atau mungkin juga tidak siap untuk level tertentu. Beberapa lainnya bisa saja ternyata lebih maju dari perkiraan para pelatih. Semuanya cair.
"Saya pikir bagi kami, ini soal mengamati, melihat, dan menganalisis untuk mencoba membuat keputusan terbaik bagi federasi," kata Pochettino. "Ada banyak talenta muda yang mulai bermunculan, dan pada saat yang sama, talenta itu soal [kemampuan] bermain dan tampil baik, tetapi juga soal memiliki hasrat dan gairah untuk bertarung dan membela lambang di dada Anda. Itulah hal yang sedang kami fokuskan sekarang: berkembang melalui gagasan-gagasan ini."
Untuk membantu hal itu, Pochettino mengandalkan beberapa pemain veteran untuk membantu menetapkan standar yang ia harapkan bisa membawa tim ini hingga 2030.
Para veteran itu
Sebastian Berhalter tidak merasa seperti seorang veteran. Ia baru menjalani debutnya bersama tim nasional Amerika Serikat 16 bulan lalu. Namun, dengan 18 caps dan satu gol di Piala Dunia, ia menjadi salah satu pemain yang lebih senior. Itu berarti ia harus menjadi pemimpin.
"Saya pikir istilah pemain yang lebih senior memang tepat," katanya. "Saya baru menjadi bagian dari tim ini selama setahun, dan saya sudah jadi pemain senior, yang terasa gila. Itu sesuatu yang harus dijalani, dan bagi kami, ini soal performa individu kami serta memastikan kami menjaga standar. Ini juga soal menunjukkan kepada semua orang di sekitar kami apa yang dibutuhkan dan apa artinya menjadi bagian dari negara ini, serta apa yang diperlukan untuk melakukannya."
Sejauh ini, sambutan yang diberikan sangat terbuka. Tidak ada ritual perkenalan, kata Pierre, meski Miles Robinson sempat bercanda bahwa kedatangan Chris Richards yang akan datang bisa membuat ada sesi menyanyi. Secara umum, tujuan para pemain senior adalah menjadi sosok pembimbing bagi sekelompok pemain yang pada akhirnya bersaing bersama dan melawan mereka.
Robinson pernah menjalankan peran itu sebelumnya, sebagai pemain overage dalam kiprah Olimpiade terakhir. Namun, kelompok ini bahkan lebih muda dibanding kelompok saat itu.
"Saat saya melihat semua pemain muda ini, mereka sangat profesional," kata bek tengah itu pada Selasa. "Mereka sangat dewasa untuk usia 16, 18, 20 tahun. Mereka sangat paham permainan, dan saya pikir mereka ingin belajar dan mereka ingin menjadi lebih baik. Mereka ingin tumbuh dan berkembang, dan saya pikir itulah pola pikir yang harus dimiliki pemain muda.
"Anda ingin menjadi seperti spons yang menyerap semuanya, yang belajar, yang menyadari bahwa masih banyak yang harus dipelajari, dan masih banyak ruang untuk berkembang dalam permainan Anda sendiri maupun permainan tim secara kolektif. Saya pikir selama mereka tetap berpikiran terbuka, kami punya masa depan yang cerah."
Tetap sabar
Bahkan sebelum pemusatan latihan dimulai, Pochettino sudah melepaskan peringatan kepada para bintang mudanya. Mereka belum "berhasil". Ini bukan puncaknya. Ini memang sebuah langkah, dan layak dirayakan, tetapi ini bukan akhir.
"Saya pikir rasa hormat adalah hal yang paling penting, dan mereka harus menghormati itu," kata Pochettino dalam konferensi pers sebelum mengumumkan skuadnya. "Dan tentu saja, kami menginginkan pemain bertalenta. Kami menginginkan pemain yang merasa berani, merasa percaya diri, tetapi tidak merasa memiliki sesuatu yang tidak mereka tunjukkan. Saya pikir Anda hanya berhak sedikit berbicara di luar batas jika Anda adalah Messi.
"Jika Anda memenangkan delapan Ballon d'Or, oke, Anda bisa berbicara dengan tingkat arogansi tertentu, tetapi bahkan saat itu, ... jika Anda masih muda dan mulai berbicara bahwa Anda bisa bermain di sini, Anda bisa bermain di sana, atau Anda bisa bermain. Saya bilang, saya tidak percaya bahwa ini adalah cara yang tepat untuk membangun karier Anda dengan sebaik mungkin, tidak. Dan itulah mengapa kami harus berhati-hati."
Pochettino telah mengulang poin itu beberapa kali selama beberapa pekan terakhir: ia ingin berhati-hati. Ia ingin menantang para pemainnya, tetapi tidak membuat mereka kewalahan. Ia ingin membangun kepercayaan diri mereka, tetapi tidak membuat mereka percaya bahwa mereka adalah sesuatu yang sebenarnya bukan diri mereka. Ia ingin mereka terlihat dan bertindak seperti pemain senior, tetapi memahami bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk benar-benar bersaing di level itu.
Itulah, pada akhirnya, tujuan dari pemusatan latihan ini: menjembatani kesenjangan antara level junior dan senior. Ada banyak mentor, dan juga tidak ada kekurangan target dalam jangka pendek maupun panjang. Lalu ada Pochettino sendiri, yang sadar bahwa ia harus sedikit lebih sabar dan pengertian terhadap beberapa bintang termudanya.
"Saya pikir setiap pemain memiliki tingkat kedewasaan yang berbeda," ujarnya. "Tentu saja, ini adalah kesempatan besar untuk mengenal mereka. Kami harus berhati-hati karena kami memiliki beberapa pemain berusia 16 tahun dan kami perlu menghormati itu, tetapi saya pikir penting untuk mengetahui seperti apa mereka. Tentu saja, kami akan memberi sedikit perhatian lebih karena ini adalah pertama kalinya mereka akan bergabung dengan kami dan ini akan menjadi pengalaman pertama di level ini.
"Saya pikir kami mungkin akan menghabiskan sedikit lebih banyak waktu dengan anak-anak ini sejak awal, tetapi kemudian ini akan menjadi hubungan yang alami, di mana kami bisa menciptakan dan membangun hubungan dengan cara yang sangat alami."
Hubungan-hubungan itu sedang berkembang. Bintang-bintang remaja USMNT sedang bertemu dan berlatih bersama para idola mereka. Dan, saat semua ini berakhir, mereka akan siap, kata Pochettino, untuk mewakili Amerika Serikat dengan cara apa pun saat mereka dibutuhkan.