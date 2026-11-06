Derita di Spanyol: Mengapa mantan rekan setim di Liverpool, Trent Alexander-Arnold dan Harvey Elliott, mungkin tak bertahan lama di La Liga

Alexander-Arnold mengatakan dalam konferensi pers pertamanya bahwa ia tak sabar untuk “menunjukkan [permainannya], meraih banyak gelar, dan menjadi juara”, tetapi sejauh ini ia belum mencapai satu pun dari tujuan tersebut.

Tentu saja, ada beberapa hal yang bisa menjelaskan situasinya. Musim pertama Alexander-Arnold di Spanyol berulang kali terganggu cedera, sehingga ia tak bisa membangun momentum. Pergantian pelatih juga tidak membantu. Xabi Alonso dipecat pada Januari dan digantikan oleh Alvaro Arbeloa, yang kesulitan menjalankan tugasnya. Baru sekarang, di bawah Jose Mourinho, Madrid mulai kembali terlihat sebagai tim yang stabil.

Namun, meski kehadiran Mourinho, yang dijuluki ‘The Special One’, setidaknya untuk saat ini terbukti membawa dampak positif bagi Real Madrid, bagi Alexander-Arnold dampaknya justru sepenuhnya negatif.

Ia pindah ke Madrid dengan niat membuktikan diri sebagai bek kanan terbaik sepanjang masa. Namun, Mourinho bahkan tidak menganggapnya sebagai bek kanan terbaik kedua di Bernabeu. Denzel Dumfries dan, yang lebih menyakitkan lagi baginya, gelandang Federico Valverde sama-sama berada di atasnya dalam urutan pilihan.

Mourinho telah mengungkapkan simpati atas situasi buruk yang tidak diduga Alexander-Arnold akan ia hadapi, tetapi itu bukan berarti sang pelatih akan melakukan sesuatu untuk membantunya keluar dari situasi tersebut.

“Saya sedih melihatnya. Saya tidak suka membuat pemain merasa buruk; saya lebih suka mereka merasa senang,” kata Mourinho kepada wartawan. “Ketika Anda menyusun skuad dengan dua pemain untuk setiap posisi, lalu akhirnya memainkan pemain ketiga (Valverde), itu bukan sesuatu yang saya sukai...

“Namun, ada hal-hal yang lebih penting daripada perasaan itu, hal-hal yang lebih berarti bagi tim pada saat tertentu. Saya merasa kami perlu mengubah lini tengah dan memainkan Fede di posisi itu. Keputusan itu dibuat demi tim, bukan berdasarkan pemain secara individu.”

Alexander-Arnold setidaknya bermain penuh dalam kemenangan 3-0 atas Racing Santander akhir pekan lalu. Namun, itu baru kali keempat ia menjadi starter di Liga musim ini, setelah hanya mendapat satu menit waktu bermain dalam kemenangan Clasico atas Barcelona di Camp Nou.

Ia juga menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan untuk pertandingan Liga Champions ketiga berturut-turut pada tengah pekan. Madrid melanjutkan performa apiknya dengan meraih tiga poin saat bertandang ke Yunani untuk menghadapi AEK Athens berkat gol Valverde pada menit-menit akhir.

Karena itu, sulit mengetahui apakah ia akan mendapat kesempatan bermain melawan Valencia atau kembali hanya duduk di bangku cadangan. Sayangnya bagi Elliott, bahkan tidak ada jaminan ia akan masuk skuad pilihan Javier Aguirre untuk pertandingan tersebut.