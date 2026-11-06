Derita di Spanyol: Mengapa mantan rekan setim di Liverpool, Trent Alexander-Arnold dan Harvey Elliott, mungkin tak bertahan lama di La Liga

Ketika Elliott bergabung dengan Aston Villa sebagai pemain pinjaman dari Liverpool musim panas lalu, dengan kemungkinan transfer permanen, kepindahan itu tampak seperti salah satu kesepakatan langka yang menguntungkan semua pihak. Namun, yang terjadi justru tak ada pihak yang diuntungkan, terutama Elliott, yang pada dasarnya kehilangan satu tahun penuh dalam kariernya karena Unai Emery tidak menginginkan pemain yang didatangkan oleh mantan direktur olahraga Monchi.
Pelatih itu tidak bisa menyalahkan Elliott atas usaha maupun profesionalismenya. Ia hanya tidak menganggap Elliott sepadan dengan £35 juta ($47 juta). Karena itu, juara Eropa U-21 dua kali tersebut dicegah mencapai 10 penampilan di Liga Primer bersama Villa, sebab jumlah itu akan mengaktifkan klausul kewajiban membeli dalam kontraknya.
Situasi itu benar-benar absurd, dan Emery mengakui bahwa Elliott diperlakukan dengan sangat tidak adil. "Saya kasihan kepada anak itu," kata pelatih asal Spanyol tersebut. Namun, seaneh apa pun kedengarannya, ada alasan untuk berpendapat bahwa kepindahan Elliott ke Mestalla justru lebih merugikannya, setidaknya dari segi reputasi.
Sejak tiba di Valencia pada hari terakhir bursa transfer, pemain berusia 23 tahun itu tampil dalam enam pertandingan La Liga, tetapi tidak sekali pun menjadi starter. Lebih buruk lagi, ia diusir dari lapangan hanya 19 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 2-1 dari Villarreal pada 21 Oktober. Ia menerima dua kartu kuning secara beruntun karena memprotes keputusan wasit, sehingga Aguirre, yang menggantikan Carlos Corberan sebagai pelatih tetap klub sebulan sebelumnya, sangat marah, dan itu bisa dimengerti.
"Saya tidak tahu apa yang mungkin ia katakan kepada wasit, ia hampir tidak bisa berbahasa Spanyol," kata mantan pelatih Meksiko itu, "jadi, ia diusir karena sesuatu yang ia katakan membuat saya marah. Pengusiran itu absurd dan konyol, dan saya sudah mengatakannya kepadanya."
Akibat kartu merah itu, Elliott dilarang tampil dalam pertandingan melawan Elche akhir pekan lalu. Mengingat Valencia, yang berada di posisi ke-19, meraih kemenangan pertamanya sejak pertengahan September tanpa dirinya, tampaknya ia hanya akan mendapat sedikit menit bermain, kalaupun dimainkan, saat melawan Madrid.
Di tengah laporan bahwa Elliott tiba di Spanyol dalam kondisi fisik yang buruk dan belum mencatatkan gol maupun assist untuk Valencia, sudah muncul pembicaraan bahwa masa peminjamannya bisa diakhiri pada bursa transfer musim dingin. Terlebih lagi, direktur olahraga yang mendatangkannya, Ron Gourlay, dipecat pada hari yang sama dengan Corberan.
Menariknya, Alexander-Arnold juga dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Liverpool pada 2027. Ia kini berusia 28 tahun dan tidak bisa membiarkan dirinya menghabiskan musim sebagai bek kanan pilihan ketiga Madrid jika ingin mempertahankan tempatnya di skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel.
Menurut pihaknya, ia bertekad bertahan dan memperjuangkan tempatnya di tim Mourinho. Namun, saat ini, peluang Alexander-Arnold dan Elliott kembali bermain bersama di Anfield justru terasa lebih besar daripada di tempat lain.