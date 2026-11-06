Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Trent & Elliott's struggles.jpgGetty/GOAL

Derita di Spanyol: Mengapa mantan rekan setim di Liverpool, Trent Alexander-Arnold dan Harvey Elliott, mungkin tak bertahan lama di La Liga

Kepindahan kedua pemain ke Spanyol sama-sama tidak berjalan terlalu baik. Keduanya bisa saja duduk di bangku cadangan di Mestalla pada Sabtu malam, itu pun jika beruntung.

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Trent Alexander-Arnold dan Harvey Elliott belum pernah bermain di lapangan yang sama sejak menit-menit akhir pertandingan Liverpool yang berakhir imbang 1-1 melawan Crystal Palace pada 25 Mei tahun lalu. Hari itu membawa perasaan campur aduk bagi keduanya, yang merupakan pendukung Liverpool sejak kecil.

    Alexander-Arnold sebelumnya telah mengumumkan keputusan sulitnya untuk meninggalkan Liverpool dengan status bebas transfer, sementara masa Elliott di Merseyside juga jelas akan segera berakhir setelah semusim berperan sebagai supersub.

    Namun, keduanya tak bisa berharap mendapat perpisahan yang lebih meriah. Liverpool asuhan Arne Slot menerima trofi Premier League seusai pertandingan di Anfield yang dipenuhi kegembiraan.

    Momen bahagia itu mungkin akan mereka kenang jika Elliott dan Alexander-Arnold berkesempatan berbincang di Mestalla pada Sabtu malam, sebelum atau sesudah pertandingan La Liga antara klub baru mereka masing-masing, Valencia dan Real Madrid.

    Namun, untuk saat ini, peluang keduanya kembali bermain di lapangan yang sama sangat kecil. Kiprah mereka di Spanyol sama sekali tidak berjalan sesuai rencana...

  • Kesan pertama yang luar biasa

    Real Madrid Unveil New Signing Trent Alexander-Arnold
    Getty Images Sport

    Pria Inggris itu mengejutkan media Madrid dan Liverpool dengan berbicara dalam bahasa Spanyol pada konferensi pers pertamanya.

    Dari dua mantan rekan setim itu, Alexander-Arnold jelas diperkirakan akan memberi dampak lebih besar di La Liga. Ia telah memenangi nyaris semua gelar yang bisa diraih bersama Liverpool dan, dalam prosesnya, mengukuhkan diri sebagai bek kanan yang bisa dibilang paling menarik di sepakbola dunia.

    Namun, ia belum puas. Bahkan, peluang besar menjadi kapten klub setelah Virgil van Dijk pada akhirnya hengkang pun tidak bisa meyakinkannya untuk bertahan di Anfield selepas musim panas 2025.

    Alexander-Arnold ingin mendefinisikan ulang peran bek kanan. Terlepas dari apa pun pandangan orang tentang kekurangannya dalam bertahan, kemampuan menyerangnya tak diragukan lagi cukup untuk membuatnya bersinar di Santiago Bernabeu.

    Madrid jelas sependapat. Klub itu begitu ingin merekrutnya hingga bersedia membayar Liverpool £8,3 juta ($11,1 juta) untuk pemain yang kontraknya tinggal tersisa satu bulan, agar ia bisa memperkuat mereka di Piala Dunia Antarklub.

    Alexander-Arnold juga memberi kesan pertama yang luar biasa di klub barunya dengan berbicara dalam bahasa Spanyol saat diperkenalkan secara resmi sebagai pemain Madrid. Namun, meski ia telah menguasai bahasa yang masih sulit dikuasai rekan setim, rekan senegara, sekaligus sahabatnya, Jude Bellingham, adaptasi bek tersebut dengan lingkungan barunya jauh dari mulus.

  • "Ini menyakitkan bagi saya"

    FBL-EUR-C1-REAL MADRID-PRESSER
    AFP

    Jose Mourinho mengaku merasa tidak enak telah menempatkan Alexander-Arnold sebagai bek kanan pilihan ketiga di Madrid

    Alexander-Arnold mengatakan dalam konferensi pers pertamanya bahwa ia tak sabar untuk “menunjukkan [permainannya], meraih banyak gelar, dan menjadi juara”, tetapi sejauh ini ia belum mencapai satu pun dari tujuan tersebut.

    Tentu saja, ada beberapa hal yang bisa menjelaskan situasinya. Musim pertama Alexander-Arnold di Spanyol berulang kali terganggu cedera, sehingga ia tak bisa membangun momentum. Pergantian pelatih juga tidak membantu. Xabi Alonso dipecat pada Januari dan digantikan oleh Alvaro Arbeloa, yang kesulitan menjalankan tugasnya. Baru sekarang, di bawah Jose Mourinho, Madrid mulai kembali terlihat sebagai tim yang stabil.

    Namun, meski kehadiran Mourinho, yang dijuluki ‘The Special One’, setidaknya untuk saat ini terbukti membawa dampak positif bagi Real Madrid, bagi Alexander-Arnold dampaknya justru sepenuhnya negatif.

    Ia pindah ke Madrid dengan niat membuktikan diri sebagai bek kanan terbaik sepanjang masa. Namun, Mourinho bahkan tidak menganggapnya sebagai bek kanan terbaik kedua di Bernabeu. Denzel Dumfries dan, yang lebih menyakitkan lagi baginya, gelandang Federico Valverde sama-sama berada di atasnya dalam urutan pilihan.

    Mourinho telah mengungkapkan simpati atas situasi buruk yang tidak diduga Alexander-Arnold akan ia hadapi, tetapi itu bukan berarti sang pelatih akan melakukan sesuatu untuk membantunya keluar dari situasi tersebut.

    “Saya sedih melihatnya. Saya tidak suka membuat pemain merasa buruk; saya lebih suka mereka merasa senang,” kata Mourinho kepada wartawan. “Ketika Anda menyusun skuad dengan dua pemain untuk setiap posisi, lalu akhirnya memainkan pemain ketiga (Valverde), itu bukan sesuatu yang saya sukai...

    “Namun, ada hal-hal yang lebih penting daripada perasaan itu, hal-hal yang lebih berarti bagi tim pada saat tertentu. Saya merasa kami perlu mengubah lini tengah dan memainkan Fede di posisi itu. Keputusan itu dibuat demi tim, bukan berdasarkan pemain secara individu.”

    Alexander-Arnold setidaknya bermain penuh dalam kemenangan 3-0 atas Racing Santander akhir pekan lalu. Namun, itu baru kali keempat ia menjadi starter di Liga musim ini, setelah hanya mendapat satu menit waktu bermain dalam kemenangan Clasico atas Barcelona di Camp Nou.

    Ia juga menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan untuk pertandingan Liga Champions ketiga berturut-turut pada tengah pekan. Madrid melanjutkan performa apiknya dengan meraih tiga poin saat bertandang ke Yunani untuk menghadapi AEK Athens berkat gol Valverde pada menit-menit akhir.

    Karena itu, sulit mengetahui apakah ia akan mendapat kesempatan bermain melawan Valencia atau kembali hanya duduk di bangku cadangan. Sayangnya bagi Elliott, bahkan tidak ada jaminan ia akan masuk skuad pilihan Javier Aguirre untuk pertandingan tersebut.

  • Dari buruk menjadi lebih buruk?

    Aston Villa FC v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8
    Getty Images Sport

    Elliott menjalani masa peminjaman bak mimpi buruk di Villa Park, dan kiprahnya di Mestalla dimulai dengan sangat buruk.

    Ketika Elliott bergabung dengan Aston Villa sebagai pemain pinjaman dari Liverpool musim panas lalu, dengan kemungkinan transfer permanen, kepindahan itu tampak seperti salah satu kesepakatan langka yang menguntungkan semua pihak. Namun, yang terjadi justru tak ada pihak yang diuntungkan, terutama Elliott, yang pada dasarnya kehilangan satu tahun penuh dalam kariernya karena Unai Emery tidak menginginkan pemain yang didatangkan oleh mantan direktur olahraga Monchi.

    Pelatih itu tidak bisa menyalahkan Elliott atas usaha maupun profesionalismenya. Ia hanya tidak menganggap Elliott sepadan dengan £35 juta ($47 juta). Karena itu, juara Eropa U-21 dua kali tersebut dicegah mencapai 10 penampilan di Liga Primer bersama Villa, sebab jumlah itu akan mengaktifkan klausul kewajiban membeli dalam kontraknya.

    Situasi itu benar-benar absurd, dan Emery mengakui bahwa Elliott diperlakukan dengan sangat tidak adil. "Saya kasihan kepada anak itu," kata pelatih asal Spanyol tersebut. Namun, seaneh apa pun kedengarannya, ada alasan untuk berpendapat bahwa kepindahan Elliott ke Mestalla justru lebih merugikannya, setidaknya dari segi reputasi.

    Sejak tiba di Valencia pada hari terakhir bursa transfer, pemain berusia 23 tahun itu tampil dalam enam pertandingan La Liga, tetapi tidak sekali pun menjadi starter. Lebih buruk lagi, ia diusir dari lapangan hanya 19 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 2-1 dari Villarreal pada 21 Oktober. Ia menerima dua kartu kuning secara beruntun karena memprotes keputusan wasit, sehingga Aguirre, yang menggantikan Carlos Corberan sebagai pelatih tetap klub sebulan sebelumnya, sangat marah, dan itu bisa dimengerti.

    "Saya tidak tahu apa yang mungkin ia katakan kepada wasit, ia hampir tidak bisa berbahasa Spanyol," kata mantan pelatih Meksiko itu, "jadi, ia diusir karena sesuatu yang ia katakan membuat saya marah. Pengusiran itu absurd dan konyol, dan saya sudah mengatakannya kepadanya."

    Akibat kartu merah itu, Elliott dilarang tampil dalam pertandingan melawan Elche akhir pekan lalu. Mengingat Valencia, yang berada di posisi ke-19, meraih kemenangan pertamanya sejak pertengahan September tanpa dirinya, tampaknya ia hanya akan mendapat sedikit menit bermain, kalaupun dimainkan, saat melawan Madrid.

    Di tengah laporan bahwa Elliott tiba di Spanyol dalam kondisi fisik yang buruk dan belum mencatatkan gol maupun assist untuk Valencia, sudah muncul pembicaraan bahwa masa peminjamannya bisa diakhiri pada bursa transfer musim dingin. Terlebih lagi, direktur olahraga yang mendatangkannya, Ron Gourlay, dipecat pada hari yang sama dengan Corberan.

    Menariknya, Alexander-Arnold juga dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Liverpool pada 2027. Ia kini berusia 28 tahun dan tidak bisa membiarkan dirinya menghabiskan musim sebagai bek kanan pilihan ketiga Madrid jika ingin mempertahankan tempatnya di skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel.

    Menurut pihaknya, ia bertekad bertahan dan memperjuangkan tempatnya di tim Mourinho. Namun, saat ini, peluang Alexander-Arnold dan Elliott kembali bermain bersama di Anfield justru terasa lebih besar daripada di tempat lain.