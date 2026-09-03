Dari yang diburu menjadi pemburu: Di balik upaya Chelsea untuk merebut kembali mahkota Women's Super League mereka
Bagi kebanyakan tim, memenangkan trofi dan mengamankan tiket ke Liga Champions akan menjadi musim yang bagus. Chelsea, pemenang enam gelar Women’s Super League secara beruntun hingga finis di posisi ketiga musim lalu, tidak seperti kebanyakan tim. Bahkan, pelatih kepala Sonia Bompastor terkekeh mendengar gagasan bahwa musim yang ia bicarakan dengan nada begitu mengecewakan itu justru akan disambut dengan tangan terbuka oleh tim lain.
“Terkadang bagian dari refleksi saya adalah mengatakan, ‘Sebenarnya, jika semua orang berpikir itu adalah musim yang sangat buruk bagi Chelsea, maka wow’. Ekspektasinya benar-benar sangat tinggi.”
Yang membuat gagasan itu makin asing bagi Bompastor adalah fakta bahwa sebelum menangani Chelsea pada musim panas 2024, ia berada di Lyon, juara Eropa delapan kali yang hanya sekali gagal menjuarai liga dalam 20 musim terakhir. Memenangkan satu trofi dan lolos ke Eropa bukan hanya tidak cukup bagus untuk Chelsea, tetapi juga tidak cukup bagus untuk dirinya.
Jadi, kampanye 2025-26 menempatkan klub, pelatih, dan para pemain pada posisi yang belum pernah mereka alami, jarang mereka alami, atau sudah sangat lama tidak mereka alami. Meski menjuarai Piala Liga, itu adalah musim WSL terburuk Chelsea sejak 2018-19, yang mencakup kekalahan beruntun pertama Chelsea di liga sejak 2015 serta kekalahan beruntun pertama di semua kompetisi dalam karier kepelatihan Bompastor.
Karena itu, semua mata tertuju pada sang juara yang terguling pada musim panas ini, dan bagaimana mereka akan merespons kekecewaan sebesar itu, dengan perhatian yang makin meningkat setelah kepergian kapten Millie Bright dan penyerang pemecah rekor Sam Kerr, ditambah pencarian striker yang dimulai dengan cukup banyak harapan palsu.
Saat Bompastor mengambil alih dari Emma Hayes dua tahun lalu, ia mampu melanjutkan momentum yang dibangun oleh juara bertahan WSL lima kali itu, menepis segala ekspektasi tentang musim transisi dengan membawa Chelsea meraih mahkota keenam secara beruntun. Namun sekarang, transisi itu sedang berjalan dan Bompastor mulai membentuk tim ini menjadi tim versinya sendiri.
Pertanyaannya adalah, apakah ia dan Chelsea sudah melakukan cukup banyak sejak berakhirnya musim 2025-26 yang mengecewakan itu untuk kembali ke puncak WSL?
Cedera di mana-mana
Di permukaan, Chelsea memiliki dua masalah utama musim lalu: kurangnya ketajaman di sepertiga akhir, yang membuat mereka mencatat jumlah gol terendah dalam tujuh tahun, dan jumlah cedera yang sangat mengganggu.
Keduanya juga saling berkaitan, karena ketika sebuah tim kehilangan penyerang tengah utamanya, seperti yang dialami Chelsea akibat masalah hamstring Mayra Ramirez, atau kehilangan pemain talisman mereka, dengan Lauren James absen selama tiga bulan, yang berarti ia hanya menjadi starter dalam separuh laga liga The Blues, dampaknya terasa signifikan.
Karena itu, ada keseimbangan yang perlu dijaga saat menilai musim lalu. Ya, musim itu mengecewakan, tetapi ada alasan di baliknya yang sampai batas tertentu berada di luar kendali Chelsea. Nathalie Bjorn, yang mengalami beberapa masalah cedera paling berat musim lalu, setuju. “Saya pikir kami punya skuad yang sangat bagus,” katanya kepada GOAL. “Tetapi sulit ketika pemain-pemain yang bermain banyak menit dan sangat penting bagi tim mengalami cedera seperti itu.”
Yang menggembirakan, Bompastor mengakui situasi cedera ini juga merupakan sesuatu yang telah “kami refleksikan”. “Penting bagi kami untuk mengambil pelajaran dari hal-hal yang mungkin kami rasa tidak berjalan baik musim lalu dan apa yang bisa kami perbaiki untuk memasuki musim baru ini,” ujarnya.
Tambahan kekuatan di lini serang
Sementara itu, mengatasi masalah di sepertiga akhir menjadi salah satu fokus utama Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Saat kepergian Kerr kian dekat, Chelsea sempat tampak akan merekrut bintang Manchester City Khadija Shaw, namun ia justru memperpanjang kontrak dengan juara baru WSL tersebut. Upaya untuk mendatangkan Felicia Schroder, yang bergabung dengan Real Madrid dengan biaya nyaris memecahkan rekor dunia, dan Salma Paralluelo, yang kini berada di Lyon setelah meninggalkan Barcelona, juga tidak terwujud.
“Anda selalu perlu mengantisipasi,” kata Bompastor. “Kami sekarang tahu persaingan menjadi semakin kuat, dengan banyak klub mampu berinvestasi di sepakbola wanita.”
Pada akhirnya, Chelsea mendatangkan Melvine Malard dari Manchester United, yang sudah sangat dikenal Bompastor sejak masa mereka di Lyon. Pemain internasional Prancis itu bisa bermain di sisi sayap maupun di tengah, memberikan fleksibilitas yang dapat menambah kedalaman skuad Chelsea dengan cara yang lebih efektif.
“Penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat di dalam skuad dari segi jumlah, tetapi juga kualitas,” jelas Bompastor. “Saya pikir memiliki pemain yang mampu bermain di level tertinggi dalam banyak posisi membantu saya menemukan keseimbangan yang tepat antara memiliki jumlah pemain yang ideal dan persaingan yang terlalu tinggi, dengan terlalu banyak pemain yang harus dikelola.”
Menambah kreativitas di belakang Malard adalah Giulia Dragoni, remaja Italia yang menjanjikan dan serbabisa, serta Manaka Matsukubo, pemain internasional Jepang berusia 22 tahun yang datang dari North Carolina Courage setelah dinobatkan sebagai Gelandang Terbaik NWSL 2025. Matsukubo bermain sebagai penyerang dan gelandang serang di AS, tetapi akan mengisi peran yang kedua di Inggris, posisi yang menurut Bompastor “kurang kreativitas” di Chelsea musim lalu.
“Dia sangat cepat dengan kakinya,” kata Bjorn dalam pujian besarnya tentang rekan setim barunya itu. “Anda pikir Anda menguasai bola, tapi ternyata tidak. Dia benar-benar, benar-benar bagus.”
Membangun kembali budaya
Ada alasan lain mengapa Chelsea tampil mengecewakan tahun lalu dan Bompastor menyadarinya, tetapi ia enggan mengungkap semuanya.
"Terkadang sulit untuk membeberkannya di luar lingkungan saya," jelasnya sambil tertawa. "Karena beberapa hal menjadi pelajaran yang baik bagi kami untuk tetap disimpan di lingkungan ini."
Namun, satu hal yang memang disebut bos Chelsea itu beberapa saat kemudian, dan beberapa kali sepanjang wawancaranya dengan GOAL, adalah kultur. Saat ditanya soal pelajaran utama yang ia petik dari tahun lalu, Bompastor berkata: "Meregenerasi skuad itu penting. Bekerja untuk membangun kembali kultur dan lingkungan juga merupakan sesuatu yang sangat penting.
"Dari pengalaman saya, tim-tim terbaik, ketika mereka ingin melangkah jauh di kompetisi, mereka punya kultur yang kuat. Mereka memiliki mentalitas yang sangat spesial untuk ingin memenangi segalanya dan ini berkaitan dengan perilaku serta sikap setiap hari saat Anda datang ke latihan, saat Anda turun ke lapangan untuk pertandingan."
Pemimpin baru
Membangun kembali kultur itu menjadi semakin mendesak karena beberapa kepergian dari Chelsea, dengan Bright dan Kerr termasuk di antara sosok pemimpin paling menonjol dari era Hayes. Meski begitu, kepergian mereka bukan berarti skuad ini tiba-tiba kekurangan karakter besar. Saat ditanya soal mengisi kekosongan itu, Bjorn menyebut sederet rekan setim yang pernah menjadi kapten tim nasional mereka: Naomi Girma untuk Amerika Serikat, Lucy Bronze dan Keira Walsh untuk Inggris, Kadeisha Buchanan untuk Kanada dan, sekarang, Katie McCabe untuk Irlandia. “Kami punya begitu banyak pemimpin besar,” kata Bjorn.
McCabe menjadi rekrutan pertama Chelsea pada bursa transfer musim panas, mengisi celah di posisi bek kiri yang ditinggalkan oleh kepindahan Niamh Charles berikutnya ke Manchester City. Kualitasnya menjadi daya tarik pertama, tetapi setelah menyoroti hal itu, Bompastor juga cepat menekankan nilai dari “kepemimpinan” mantan bintang Arsenal tersebut.
“Saya pikir itu juga menjadi salah satu alasan utama kami ingin memiliki Katie di lingkungan kami,” katanya. “Terkadang, sebesar apa pun keinginan Anda untuk bekerja dengan para pemain Anda terkait mentalitas juara, kultur, perilaku, sikap, jika itu tidak alami atau tidak ada dalam DNA Anda, akan sulit untuk mencapai titik di mana Anda membawa mentalitas yang tepat dan kultur yang tepat. Saya pikir, secara alami, Katie membawa itu.
"Bagi kami, setelah kehilangan Sam Kerr, Millie Bright dan pemain-pemain penting lain yang sudah lama menjadi bagian dari tim Chelsea, saya pikir penting untuk membidik pemain-pemain yang mampu membantu kami membangun kultur baru dan mentalitas baru bersama tim ini. Katie memenuhi semua kriteria dari aspek itu.”
Tanda-tanda yang menggembirakan
Dalam hal menerapkan perubahan di luar lapangan ini, tur pramusim bisa sangat membantu. Tur Chelsea membawa mereka ke Australia dan Selandia Baru pada musim panas ini, di mana Bompastor meyakini para pemain mendapat kesempatan “untuk menghabiskan waktu bersama agar saling memahami” di dalam dan di luar lapangan. “Saya pikir ketika Anda membangun hubungan dan koneksi di luar lapangan, Anda akan selalu mendapatkan hal-hal yang lebih baik di lapangan juga.”
Di sana, harapannya adalah Matsukubo, Dragoni, dan Malard bisa memperkuat lini serang yang sempat tersendat, begitu pula umpan-umpan silang luar biasa McCabe dari permainan terbuka dan bola mati. Musim yang lebih sehat bagi James, Ramirez, Aggie Beever-Jones, dan lainnya juga akan membantu. Bompastor juga ingin kebobolan lebih sedikit, dan tidak adanya badai cedera di posisi bek tengah seperti yang dialami Chelsea musim lalu, sekali lagi, akan sangat membantu untuk itu.
Di luar lapangan, jelas bahwa Bompastor ingin grup ini berada dalam kondisi yang tepat untuk kembali menjadi mesin pemenang. Ada beberapa perubahan personel besar pada musim panas ini dan penyesuaian akan dibutuhkan. Namun, masih ada begitu banyak figur berpengalaman dalam skuad ini, yang ia harapkan bisa memimpin jalan dalam menciptakan lingkungan yang dibutuhkan.
Tanda-tanda awal, dalam hal itu, terlihat bagus. Bompastor berbicara kepada GOAL setelah memimpin sesi latihan pramusim untuk timnya yang sebelumnya ia ungkapkan akan menjadi sesuatu yang “sangat menantang”. Namun, reaksi mereka terhadap hal seperti itu cukup menggembirakan. “Mereka benar-benar menikmati bekerja keras bersama,” catatnya.
Menambah panas suasana
Yang mendasari semuanya adalah frustrasi yang masih tersisa dari tahun lalu. Para pemain yang menjadi bagian dari musim WSL terburuk Chelsea dalam tujuh tahun terakhir menggunakan kekecewaan itu untuk semakin memantik keinginan menjadi lebih baik.
“Bahkan jika kami menjalani hari-hari ketika kami tidak tampil seperti diri kami sendiri, saya tetap ingin kami memenangi pertandingan itu,” kata Bjorn. “Saya ingin level terendah kami lebih tinggi daripada musim lalu.”
Saat ini, Chelsea terasa seperti hewan yang terluka. Ini adalah kelompok pemenang yang musim lalu gagal memenuhi standar yang mereka harapkan. Dengan beberapa wajah baru, kedalaman skuad yang tetap mengesankan, dan dorongan tambahan itu, ada banyak alasan untuk percaya bahwa tim ini bisa bangkit kembali.