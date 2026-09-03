Dari yang diburu menjadi pemburu: Di balik upaya Chelsea untuk merebut kembali mahkota Women's Super League mereka

Bagi kebanyakan tim, memenangkan trofi dan mengamankan tiket ke Liga Champions akan menjadi musim yang bagus. Chelsea, pemenang enam gelar Women’s Super League secara beruntun hingga finis di posisi ketiga musim lalu, tidak seperti kebanyakan tim. Bahkan, pelatih kepala Sonia Bompastor terkekeh mendengar gagasan bahwa musim yang ia bicarakan dengan nada begitu mengecewakan itu justru akan disambut dengan tangan terbuka oleh tim lain.

“Terkadang bagian dari refleksi saya adalah mengatakan, ‘Sebenarnya, jika semua orang berpikir itu adalah musim yang sangat buruk bagi Chelsea, maka wow’. Ekspektasinya benar-benar sangat tinggi.”

Yang membuat gagasan itu makin asing bagi Bompastor adalah fakta bahwa sebelum menangani Chelsea pada musim panas 2024, ia berada di Lyon, juara Eropa delapan kali yang hanya sekali gagal menjuarai liga dalam 20 musim terakhir. Memenangkan satu trofi dan lolos ke Eropa bukan hanya tidak cukup bagus untuk Chelsea, tetapi juga tidak cukup bagus untuk dirinya.

Jadi, kampanye 2025-26 menempatkan klub, pelatih, dan para pemain pada posisi yang belum pernah mereka alami, jarang mereka alami, atau sudah sangat lama tidak mereka alami. Meski menjuarai Piala Liga, itu adalah musim WSL terburuk Chelsea sejak 2018-19, yang mencakup kekalahan beruntun pertama Chelsea di liga sejak 2015 serta kekalahan beruntun pertama di semua kompetisi dalam karier kepelatihan Bompastor.

Karena itu, semua mata tertuju pada sang juara yang terguling pada musim panas ini, dan bagaimana mereka akan merespons kekecewaan sebesar itu, dengan perhatian yang makin meningkat setelah kepergian kapten Millie Bright dan penyerang pemecah rekor Sam Kerr, ditambah pencarian striker yang dimulai dengan cukup banyak harapan palsu.

Saat Bompastor mengambil alih dari Emma Hayes dua tahun lalu, ia mampu melanjutkan momentum yang dibangun oleh juara bertahan WSL lima kali itu, menepis segala ekspektasi tentang musim transisi dengan membawa Chelsea meraih mahkota keenam secara beruntun. Namun sekarang, transisi itu sedang berjalan dan Bompastor mulai membentuk tim ini menjadi tim versinya sendiri.

Pertanyaannya adalah, apakah ia dan Chelsea sudah melakukan cukup banyak sejak berakhirnya musim 2025-26 yang mengecewakan itu untuk kembali ke puncak WSL?