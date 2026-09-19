Saat masa pensiun kian dekat, secara alami pilihan yang bisa dijajaki pesepakbola level atas pun semakin sedikit. Banyak yang mencari bayaran besar terakhir, meski itu berarti menerima kepindahan ke divisi yang kurang bergengsi, demi mengamankan tambahan jaminan finansial bagi diri mereka sendiri dan keluarga.

Namun, sama lazimnya bagi para pemain untuk mencari stabilitas di kota atau budaya yang sudah akrab, serta mencoba memberi sesuatu kembali kepada klub yang mereka dukung atau tempat mereka belajar bermain saat baru memulai. Kepulangan dapat memberi sosok-sosok ikonis kesempatan membentuk alur cerita yang rapi, menghadirkan perpaduan kuat antara pemenuhan emosional, pengukuhan warisan, dan penuntasan pribadi.

Perpindahan seperti ini didorong oleh afeksi mendalam dan loyalitas, bukan uang. Salah satu contoh terbaik muncul bulan lalu, ketika mantan bintang Manchester United Ander Herrera bergabung kembali dengan Real Zaragoza setelah 15 tahun pergi, dengan setuju menyumbangkan seluruh gajinya kepada yayasan klub.

Herrera merupakan anomali karena bermain tanpa bayaran belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi banyak bintang lain menerima pemotongan gaji yang signifikan demi memperkuat ikatan emosional dengan klub pertama mereka. Dorongan untuk meraih sukses nyata juga tetap menyala terang hingga akhir. Bahkan, legenda Argentina Angel Di Maria kembali ke Rosario Central dengan status bebas transfer pada 2025, dan menjadi motor perjalanan mereka menuju gelar liga pertama sejak 1987 pada musim penuh pertamanya setelah kembali.

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