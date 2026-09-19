Dari Santi Cazorla yang memimpin Real Oviedo promosi hingga periode ketiga Carlos Tevez yang gemilang di Boca Juniors: perpisahan terbaik dengan klub masa kecil dalam sejarah sepak bola
Saat masa pensiun kian dekat, secara alami pilihan yang bisa dijajaki pesepakbola level atas pun semakin sedikit. Banyak yang mencari bayaran besar terakhir, meski itu berarti menerima kepindahan ke divisi yang kurang bergengsi, demi mengamankan tambahan jaminan finansial bagi diri mereka sendiri dan keluarga.
Namun, sama lazimnya bagi para pemain untuk mencari stabilitas di kota atau budaya yang sudah akrab, serta mencoba memberi sesuatu kembali kepada klub yang mereka dukung atau tempat mereka belajar bermain saat baru memulai. Kepulangan dapat memberi sosok-sosok ikonis kesempatan membentuk alur cerita yang rapi, menghadirkan perpaduan kuat antara pemenuhan emosional, pengukuhan warisan, dan penuntasan pribadi.
Perpindahan seperti ini didorong oleh afeksi mendalam dan loyalitas, bukan uang. Salah satu contoh terbaik muncul bulan lalu, ketika mantan bintang Manchester United Ander Herrera bergabung kembali dengan Real Zaragoza setelah 15 tahun pergi, dengan setuju menyumbangkan seluruh gajinya kepada yayasan klub.
Herrera merupakan anomali karena bermain tanpa bayaran belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi banyak bintang lain menerima pemotongan gaji yang signifikan demi memperkuat ikatan emosional dengan klub pertama mereka. Dorongan untuk meraih sukses nyata juga tetap menyala terang hingga akhir. Bahkan, legenda Argentina Angel Di Maria kembali ke Rosario Central dengan status bebas transfer pada 2025, dan menjadi motor perjalanan mereka menuju gelar liga pertama sejak 1987 pada musim penuh pertamanya setelah kembali.
Di bawah ini, GOAL mengulas tujuh penutup karier terbaik di klub masa kecil, dimulai dengan seorang legenda AC Milan yang menutup kariernya di Lisbon...
Rui Costa - Benfica
Rui Costa adalah gelandang kelas dunia yang bergerak di lapangan dengan keseimbangan luar biasa dan memiliki kemampuan menempatkan bola dengan presisi tinggi dari mana saja. AC Milan menikmati kejeniusannya selama lima tahun pada periode 2001-2006, dengan menjuarai Serie A dan Liga Champions saat ia menjadi bagian dari skuad bertabur bintang yang juga dihuni nama-nama seperti Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Kaka, dan Andriy Shevchenko.
Di Benfica, Rui Costa membentuk identitas permainannya, dan ia berjanji akan kembali suatu hari nanti setelah meninggalkan klub itu untuk bergabung dengan Fiorentina pada 1994. Pemain internasional Portugal itu menepati janjinya, dengan menuntaskan transfer kepulangan ke Estadio Da Luz pada Mei 2006 setelah mencapai kesepakatan untuk membatalkan kontraknya di Milan.
Meski nostalgia menjadi salah satu pendorong bagi Rui Costa, ia juga bertekad membawa Benfica keluar dari krisis. Mereka finis di posisi ketiga dengan selisih jauh dalam perburuan gelar Liga Portugal 2005-06 dan skuad itu telah kehilangan seluruh identitasnya.
Musim pertama Rui Costa setelah kembali ternoda oleh cedera, tetapi kehadirannya membawa kembali kedewasaan dan standar elite ke ruang ganti, dan Benfica memulai laju menegangkan hingga perempat-final Piala UEFA. Ia kembali sepenuhnya bugar pada musim berikutnya dan memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Benfica untuk 2007.
Ikon Milan itu mencatatkan 48 penampilan di semua kompetisi, dengan menyumbang tujuh gol, termasuk dua gol indah yang membantu Benfica melewati Copenhagen di kualifikasi Liga Champions. "Saya rasa dia bahkan terlalu cerdas untuk rekan-rekan setimnya sendiri," kata pelatih Copenhagen Stale Solbakken setelah pertandingan itu.
Ganjaran nyata tetap belum bisa diraih Benfica, tetapi Rui Costa meninggalkan klub dalam posisi harmonis. Ia mendapat sambutan meriah setelah laga perpisahannya, kemenangan 3-0 atas Vitoria Setubal, dan mengatakan kepada kerumunan penggemar yang memujanya: "Hari ini sesuatu berakhir bagi saya, yang mulai saya lakukan ketika saya berusia sembilan tahun. Tetapi alih-alih menangis, seperti yang saya lakukan pada waktu-waktu lain, saya akan banyak tersenyum, karena saya mengakhiri karier di tempat yang saya impikan: di Benfica. Tidak ada yang bisa mengalahkan kebahagiaan yang saya rasakan."
Rui Costa kemudian beralih ke peran direktur olahraga, dan mengambil alih sebagai presiden Benfica pada 2021, posisi yang masih dipegangnya hingga hari ini.
Diego Milito - Racing Club
Diego Milito benar-benar terlambat mencapai puncaknya. Ia membangun namanya di Eropa sebagai penyerang andal untuk Genoa dan Real Zaragoza, tetapi baru mendapatkan kesempatan besar saat berusia 30 tahun, ketika Jose Mourinho memutuskan membawanya ke Inter.
Striker Argentina itu kemudian memainkan peran kunci dalam perjalanan menakjubkan Inter meraih treble pada 2009-10, dengan mencetak dua gol dalam kemenangan mereka atas Bayern Munich di final Liga Champions. Ia menghabiskan empat tahun lagi di San Siro sebelum menelusuri kembali langkahnya ke Racing Club, klub Argentina tempat ia menjalani debut seniornya pada 1999.
Setelah mencetak gol pada debut keduanya untuk Racing, Milito kemudian memimpin tim sebagai kapten meraih gelar Primera Division Argentina (Torneo Transicion), mengakhiri puasa trofi 13 tahun mereka sekaligus menjadi satu-satunya pemain yang memenangi dua gelar nasional bersama klub itu di dua generasi yang berbeda. Racing memenangi delapan dari sembilan pertandingan terakhir mereka, dan Milito membukukan sembilan kontribusi gol hanya dalam 17 penampilan secara keseluruhan meski sudah berusia 35 tahun.
"Saya tidak percaya, ini adalah puncak dari sebuah mimpi. Ini seperti menggapai langit dengan tangan saya," kata Milito setelah kemenangan penentu 1-0 atas Godoy Cruz pada laga terakhir musim itu. Penyerang yang dicintai para suporter itu pensiun pada 2016, lalu menjadi sekretaris teknik Racing, semakin mengukuhkan warisannya dengan memodernisasi struktur olahraga klub.
Dirk Kuyt - Feyenoord
Dirk Kuyt paling dikenal lewat periode enam tahunnya di Liverpool, tempat ia menjadi pemain favorit suporter berkat etos kerja tanpa lelah dan kebiasaannya mencetak gol-gol penting. Ia juga mencetak 24 gol dalam 104 pertandingan untuk tim nasional Belanda, mewakili negaranya di lima turnamen besar.
Namun, bisa dibilang karya terbaiknya hadir saat mengenakan seragam Feyenoord. Kuyt mengoleksi 70 gol untuk raksasa Belanda itu pada periode pertamanya di De Kuip, lalu menambah 38 gol lagi setelah kembali pada 2015 usai menjalani periode bersama Fenerbahce. Ia mencetak 23 di antaranya dalam kampanye comeback yang luar biasa, yang membuat Feyenoord menjuarai KNVB Cup, dan juga menyumbang lima assist.
Meski sudah berusia 36 tahun, Kuyt juga membukukan keterlibatan dalam 21 gol pada musim 2016-17, termasuk hat-trick sensasional melawan Heracles pada laga terakhir musim yang memastikan Feyenoord meraih gelar Eredivisie pertama mereka dalam 18 tahun.
"Saya tahu ketika kembali dua tahun lalu bahwa kami bisa memenangkan liga. Dan semua orang menertawakan saya ketika saya mengatakan itu," kata Kuyt kepada wartawan. "Saya pernah bermain di final Liga Champions dan final Piala Dunia serta di klub-klub yang sangat populer. Namun, ini adalah momen terbaik dalam karier saya."
Tiga hari setelah mengangkat trofi, Kuyt gantung sepatu dan beralih ke dunia kepelatihan, dengan Feyenoord memberinya kesempatan pertama sebagai pelatih tim U-19.
Robin van Persie - Feyenoord
Sama seperti Kuyt, Robin van Persie menjadi salah satu penyerang terbaik di Premier League setelah meniti karier di Feyenoord. Ia tampil produktif bersama Arsenal dan mengantar Manchester United meraih gelar pada 2012-13, sebelum mengikuti jejak Kuyt dengan menghabiskan akhir kariernya di Fenerbahce.
Namun, ia juga masih memiliki urusan yang belum tuntas di De Kuip. Van Persie membatalkan kontraknya di Fenerbahce pada Januari 2018 untuk bergabung kembali dengan Feyenoord pada usia 34 tahun, dan langsung memberi dampak. Pemain Belanda itu mencetak tujuh gol dalam 14 pertandingan, sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai idola suporter lewat gol cungkil yang luar biasa dalam kemenangan 3-0 Feyenoord atas AZ Alkmaar di final KNVB Cup.
Van Persie kemudian ditunjuk sebagai kapten untuk musim 2018-19, yang ia pastikan akan menjadi musim terakhirnya sebagai pesepakbola profesional, dan ia memberi teladan gemilang bagi rekan-rekan setimnya dengan 18 gol di semua kompetisi. Ia menjadi pemain tertua dalam sejarah Eredivisie yang mencetak dua gol di De Klasseiker saat Feyenoord membantai Ajax 6-2, membukukan hat-trick pertamanya di divisi tersebut dalam kemenangan 4-0 atas FC Emmen, dan mencetak tendangan bebas luar biasa untuk memberi tim kemenangan kandang penting 2-1 melawan Vitesse.
Momen-momen itu sangat berarti bagi para suporter, dan Van Persie bermain dengan senyuman yang sebagian besar hilang pada tahun-tahun sebelumnya. "Saya telah kehilangan kesenangan itu," katanya kepada Algemeen Dagblad. "Itu bukan cara yang saya inginkan untuk mengakhirinya, tanpa kegembiraan. Kesenangan itu telah kembali di Feyenoord."
Van Persie, yang berada di posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Belanda, pada akhirnya kembali lagi ke Feyenoord pada 2025, kali ini sebagai manajer. Meski membawa klub itu finis di posisi kedua Eredivisie dan lolos ke Liga Champions dalam satu-satunya musim penuh yang ia jalani sebagai pelatih, Van Persie dipecat setelah 16 bulan, tetapi namanya tetap terukir dalam cerita rakyat De Kuip.
Carlos Tevez - Boca Juniors
Carlos Tevez menempatkan dirinya di jajaran striker elite Eropa selama periode sarat trofi bersama Manchester United, Manchester City, dan Juventus, tetapi hatinya selalu milik Boca Juniors. Penyerang garang asal Argentina itu awalnya meninggalkan La Bombonera pada 2005, tetapi kembali 10 tahun kemudian untuk dua musim, dan menandatangani kontrak lagi dengan klub itu sekali lagi pada 2018.
Periode ketiga dan terakhirnya mungkin menjadi yang paling berdampak, dengan empat trofi diraih dalam tiga tahun, termasuk dua gelar Primera Division. Tevez membukukan keterlibatan dalam 45 gol dari 112 penampilan, dengan yang paling dikenang terjadi pada hari terakhir musim 2019-20.
Boca tertinggal satu poin dari rival berat River Plate menjelang laga melawan Gimnasia y Esgrima La Plata, yang ditangani tidak lain oleh idola sekaligus teman Tevez, Diego Maradona. Tevez melepaskan gol kemenangan dramatis di akhir laga dari jarak 20 yard yang pada akhirnya memberi Boca gelar juara karena River hanya mampu bermain imbang di pertandingan terakhir mereka, dan ia merayakannya dengan memanjat pagar lapangan, mencerminkan momen saat ia meraih sukses liga pertamanya bersama klub itu pada 2003.
Ia mengakhiri kariernya pada Juni 2021, dengan menyebut kelelahan mental setelah kepergian ayahnya dalam konferensi pers yang emosional. "Darah saya bukan merah, melainkan biru dan kuning," tegas Tevez pada hari itu, dan cinta yang ia rasakan untuk Boca selalu berbalas, dengan presiden klub sekaligus sesama legenda Juan Roman Riquelme memberinya akses penuh ke La Bombonera untuk laga testimoni bertabur bintang pada Desember mendatang.
Marcelo - Fluminense
Bek sayap asal Brasil Marcelo meninggalkan Fluminense untuk bergabung dengan Real Madrid pada 2005, dan kemudian menjadi salah satu pemain dengan koleksi gelar terbanyak dalam sejarah Bernabeu, dengan memenangi 25 trofi sebelum pergi sebagai agen bebas pada musim panas 2022. Setelah itu, ia menjalani lima bulan yang terlupakan di Olympiacos sebelum menuntaskan kepulangan emosional ke Fluminense, dan lebih dari 30.000 suporter hadir untuk perkenalannya di Maracana.
"Ini momen terbaik dalam hidup saya, saya pulang ke rumah. Terima kasih semuanya! Saya yakin kita akan menjalani tahun yang luar biasa," kata Marcelo kepada kerumunan suporter, yang terbukti menjadi nubuat. Pada April, Marcelo membuka skor lewat gol solo brilian saat Fluminense mengalahkan Flamengo 4-1 pada leg kedua final Campeonato Carioca untuk merebut trofi, dengan cerdik melewati dua bek sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh.
Marcelo juga tampil menonjol dalam perjalanan Fluminense ke final Copa Libertadores, dan menjadi starter pada partai puncak di Maracana melawan Boca Juniors. Fluminense menang tipis 2-1 dalam duel yang mendebarkan setelah perpanjangan waktu, dan Marcelo menjadi pemain ke-12 yang pernah memenangi Copa Libertadores dan Liga Champions.
Ia pecah dalam tangis setelah peluit akhir, dan kemudian mengatakan kepada ESPN: "Real Madrid akan mengerti. Ini trofi terpenting saya, di level klub, karena ini klub yang membesarkan saya." Marcelo juga mengatakan kepada Globo bahwa ia merasa "punya utang" kepada Fluminense, dan ia nyaris tak mungkin berbuat lebih banyak lagi untuk membayarnya.
Marcelo menambahkan Recopa Sudamericana ke koleksi trofinya pada Maret berikutnya, tetapi kontraknya diputus delapan bulan kemudian setelah cekcok di pinggir lapangan dengan pelatih kepala saat itu, Mano Menezes. Meski begitu, tidak ada ketegangan berkepanjangan antara sang pemain dan klub, dan Fluminense memberi penghormatan khusus kepada Marcelo dengan mengganti nama tempat latihan mereka memakai nama pemain Brasil itu, yang resmi pensiun pada Februari 2025.
Santi Cazorla - Real Oviedo
Santi Cazorla menghabiskan tujuh tahun di tim muda Real Oviedo, tetapi terpaksa pergi saat masih remaja ketika klub itu menghadapi kesulitan finansial yang parah, dan pada akhirnya memulai karier profesionalnya di Villarreal. Ia sempat menjalani tiga periode terpisah di Villarreal, selain membela Recreativo Huelva, Malaga, dan Al-Saad, serta turut berperan dalam keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Eropa secara beruntun pada 2008 dan 2012.
Arsenal merekrut Cazorla setelah turnamen terakhir itu, dan ia menjadi idola di Emirates berkat kemampuan kreasi permainannya yang luar biasa serta versatilitasnya, dengan memenangi dua Piala FA di bawah asuhan Arsene Wenger. Ia juga memenangi enam trofi lagi di Qatar bersama Al-Sadd, sebelum meneken kontrak kembali dengan Oviedo pada usia 38 tahun dengan kontrak awal berdurasi satu tahun pada Agustus 2023.
Cazorla bersikeras bermain dengan gaji minimum yang diizinkan, yang dilaporkan hanya sebesar €91.000 per musim, dan agar 10 persen dari penjualan jerseynya diinvestasikan kembali ke akademi. Ia juga langsung mengarahkan pandangannya untuk membawa Oviedo kembali ke La Liga setelah absen selama 24 tahun.
Oviedo mewujudkan hal itu pada musim 2024-25, dan Cazorla menjadi pusat dari kesuksesan mereka. Oviedo mencapai play-off setelah finis di posisi ketiga Segunda Division, lalu menyingkirkan Almeria di semifinal dengan agregat 3-2, dengan Cazorla masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol penentu lewat tendangan bebas pada leg kedua. Ia juga mencetak gol di final melawan Mirandes, dengan mengeksekusi penalti yang memicu kemenangan comeback 3-2 yang berkesan bagi Oviedo.
Kontrak Cazorla kemudian habis, tetapi pemain berusia 40 tahun itu menandatangani perpanjangan satu tahun untuk mendapat satu kesempatan terakhir bermain di La Liga bersama klub masa kecilnya. Sayangnya, Oviedo akhirnya finis di dasar klasemen dan langsung terdegradasi, meski Cazorla sudah memberikan upaya terbaiknya, dan lebih sering dimainkan sebagai pemain pengganti yang memberi dampak.
Meski begitu, itu tetap menjadi cara yang membahagiakan baginya untuk menutup karier gemilangnya, ketika pemain Spanyol itu menulis di X saat mengonfirmasi pensiunnya: "Sekarang ketika semuanya berakhir, ketika sepatu digantung, dan kebisingan berubah menjadi keheningan, semuanya terasa pas, karena akhir itu bukan terjadi di sembarang tempat - saya berada di rumah."