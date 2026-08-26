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GFX Romario 1-1GOAL

Dari remaja yang besar kepala menjadi fenomena Piala Dunia: Bagaimana Romario menjelma menjadi megabintang dunia

Sosok Brasil bertubuh mungil itu tak mudah dihadapi, baik di dalam maupun di luar lapangan, tetapi ia tetap berhasil menaklukkan dunia.

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • "Ketika saya lahir, Tuhan memandang saya dan berkata: 'Dialah orangnya.'"

    Kebanyakan orang belajar hidup dengan keterbatasan yang mereka miliki, baik karena kondisi bawaan maupun keadaan. Ketika peluang untuk meraih impian tampak begitu kecil, mereka memilih menyingkir dan pasrah dalam keheningan. Romario tidak demikian.

    Bagi anak yang lahir dalam kemiskinan ekstrem di favela Jacarezinho, Rio de Janeiro, dan memiliki orang tua yang kesulitan membeli obat untuk asmanya, Romario tampaknya tak pernah sekalipun menganggap dirinya punya keterbatasan, apalagi menerimanya. Mungkin keyakinan itu bermula ketika sepakbola menjadi obat bagi gangguan pernapasannya.

    Ia menulis di The Players Tribune: "Saya menderita asma saat berusia empat tahun dan sulit tidur. Jadi, pada malam hari, jika saya kesulitan terlelap, saya akan menggandeng tangan ayah dengan satu tangan dan mengambil bola dengan tangan lainnya. Kami mengobrol sebentar sampai tiba di rel [kereta api], lalu bermain di sana selama sekitar 10 menit. Sejak saat itu saya sudah tergila-gila pada bola. Menendangnya sebentar saja sudah cukup untuk membuat saya bahagia. Ketika kami pulang, saya bisa tidur nyenyak."

    Kebiasaan bermain larut malam itu turut meletakkan dasar bagi kehebatannya. Meski ia dengan cepat melampaui level tim-tim junior Vasco da Gama dan menjalani debut profesional pada awal 1985, Romario masih harus menghadapi berbagai keraguan. Dengan tinggi hanya 1,65 meter dan berusaha mencari nafkah sebagai penyerang, kemampuannya terus-menerus diremehkan.

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  • Menegaskan kelayakan diri

    Romario Brazil 1988
    Getty Images

    Bahkan sejak usia muda, Romario sudah memiliki kepercayaan diri yang luar biasa.

    Namun, Romario memiliki kepercayaan diri yang nyaris tak masuk akal. Suatu hari pada 1985, ketika pelatih Vasco, Antonio Lopes, hendak mengakhiri sesi latihan, pemain cadangan muda itu menghampirinya dan mengajukan tuntutan yang sulit dibayangkan: Roberto Dinamite harus dicadangkan. Dinamite adalah kapten setinggi 1,85 meter yang produktif mencetak gol dan telah membela klub selama lebih dari 15 tahun.

    “Saya sudah bermain lebih baik darinya,” kata pemain bertubuh kecil yang saat itu berusia 19 tahun, menurut Lopes.

    Lopes tidak akan menyingkirkan penyerang legendaris itu demi pemain muda yang belum teruji. Ia menertawakan permintaan tersebut dan mengingatkan Romario bahwa Dinamite, yang mencetak 16 gol dalam 15 pertandingan pada musim 1985, “masih tahu cara mencetak gol”.

    Lopes sendiri mengakui bahwa ia sama sekali tidak ingin memainkan Romario. Ia telah meminta ketua klub merekrut lebih banyak pemain, tetapi diminta mengandalkan akademi. Akhirnya, mereka mencapai kompromi terkait Romario. Pemain muda itu akan menjadi starter di posisi sayap untuk mendukung sang veteran.

    Pada Agustus, tak lama setelah perdebatan dengan Lopes, Romario akhirnya mendapat kesempatan bermain sebagai penyerang tengah dalam pertandingan Kejuaraan Negara Bagian Rio di Nova Venecia. Banyak dari 2.708 penonton kecewa berat ketika mengetahui Dinamite, sosok yang paling mereka nantikan, absen karena cedera. Namun, mereka segera dibuat terpukau saat Romario, pemain muda yang mulai mencuri perhatian itu, mendominasi permainan dan mencetak dua gol.

    Romario membuktikan ucapannya kepada Lopes dan tak lama kemudian tampil gemilang di Brasil. Ia membentuk duet yang sangat tajam bersama Dinamite dan menjadi pencetak gol terbanyak di Campeonato Carioca pada 1986, ketika Vasco kalah di final. Setelah itu, ia membawa Vasco menjuarai kejuaraan negara bagian dua kali berturut-turut dengan penampilan mengesankan. Ia mengolongi kiper Flamengo pada leg pertama final 1988, sebelum diusir keluar lapangan karena berkelahi pada leg kedua.

    Mendiang Dinamite, pemegang rekor gol dan penampilan terbanyak untuk Vasco yang kemudian menjadi presiden klub, berkata tentang Romario: “Tahukah Anda bagaimana rasanya bermain bersama Romario saat ia berusia 20 tahun? Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengoper bola kepadanya. Dari setiap tiga bola yang sampai kepadanya, dua akan ia masukkan ke gawang.”

    Dalam wawancara lain, ia berkata: “Ia adalah penyerang tengah terbaik yang pernah saya lihat bermain.”

    Demam Romario melanda Brasil. Ia menyatakan kepada sebuah majalah bahwa ia akan mencetak 1.000 gol sepanjang kariernya, jumlah yang ia klaim berhasil dicapai. Saat itu, tampaknya tidak banyak alasan untuk meragukannya.

  • Berangkat ke Eropa

    Romario Brazil 1988
    Getty Images

    Kiprah gemilang di Olimpiade mendahului kepindahan Romario ke PSV

    Dunia belum sepenuhnya menyadari betapa besar pesona sosok fenomenal berjuluk "Baixinho marrento" (Si Kecil yang Tengil). Semua itu berubah pada 1988.

    Brasil mengirim sederet pemain hebat ke Olimpiade di Seoul. Calon legenda yang kelak menjuarai Piala Dunia seperti Claudio Taffarel, Bebeto, Mazinho, dan Jorginho semuanya masuk skuad, tetapi penyerang mungil itulah yang mencuri perhatian.

    Romario menjadi pencetak gol terbanyak turnamen dengan tujuh gol. Ia mengawalinya dengan dua gol ke gawang Nigeria, lalu menghancurkan Australia lewat hat-trick pada laga berikutnya. Saat Brasil tertinggal 1-0 dari Jerman Barat di semifinal, ia mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-79 sebelum menuntaskan tendangan penaltinya dalam adu penalti.

    Brasil kemudian menghadapi Uni Soviet di final, ketika Romario membuka keunggulan setelah pertandingan berjalan 29 menit. Meski Uni Soviet akhirnya bangkit dan menang pada babak perpanjangan waktu sehingga Brasil harus puas dengan medali perak, pemain berusia 22 tahun itu meninggalkan turnamen sebagai sosok yang sangat berharga.

    Kehebatannya kini bukan lagi rahasia. Barcelona dan Real Madrid menginginkannya, tetapi Romario justru memilih PSV, juara Piala Champions Eropa.

    "Yang paling penting adalah kami menjadi pihak pertama yang menghubunginya," kata pelatih Guus Hiddink. "Namun, ya, beberapa hari kemudian Real dan Barcelona datang, dan sumber daya finansial mereka jauh lebih besar. Banyak pemain akan berubah pikiran dalam situasi seperti itu. 'Saya akan ke PSV,' kata Romario. Ia menepati janjinya, dan saya sangat menghargai itu."

    PSV mengetahui tentang Romario melalui situasi yang tidak biasa. Pada musim panas 1988, mereka sangat ingin membeli Marc Degryse dari Club Brugge. Klub Belgia itu menolak menjualnya dengan alasan mereka ingin lebih dulu mencapai kesepakatan untuk merekrut penyerang lain yang sedang tampil gemilang di Olimpiade.

    PSV pun penasaran. Kees Ploegsma, kepala urusan transfer klub, membangunkan putranya yang sangat menggemari sepakbola di tengah malam untuk menanyakan siapa pemain incaran misterius itu. Bendahara PSV Harry van Raaij menceritakan kisahnya: "Dalam perjalanan pulang [dari Belgia], kami menyimpulkan bahwa pemain itu pasti penyerang asal Brasil. Setibanya di Eindhoven, kami langsung menuju rumah Ploegsma.

    "Saat itu sudah pukul 23.30. 'Kees kecil kami tahu siapa dia, tetapi dia sudah tidur,' kata Ploegsma, lalu ia membangunkan putranya. 'Oh, itu Romario,' kata Kees kecil."

    Saat ini, jaringan pemandu bakat sebuah tim tidak kesulitan menemukan rekaman pertandingan dan banyak statistik tentang pemain seperti itu. Namun, Ploegsma harus menggunakan cara lain yang tidak biasa untuk mencari informasi lebih lanjut. Ia menghubungi kantor raksasa teknologi Philips di Brasil, perusahaan yang mendirikan PSV, untuk mengetahui apakah ada penggemar sepakbola yang bekerja di sana dan bisa memberinya informasi.

    "Di sana ada seorang penggemar berat sepakbola, dan kami bertanya kepadanya tentang Romario," lanjut Ploegsma dalam wawancara dengan PSV Supportersvereniging. "Ia mengatakan Romario bisa menjadi pemain kelas dunia."

    Romario pun sama-sama tidak tahu banyak: ia tidak mengenal klub itu maupun Eindhoven, tetapi setuju untuk pindah. Ia akan menghadapi kejutan.

  • 'Benturan budaya yang sengit'

    Romario PSV 1991

    Romario tampil sensasional di Eindhoven, tetapi gaya hidupnya menimbulkan sejumlah masalah.

    “Hidup di Belanda berat setengah mati,” kata Romario. Musim dingin di sana terlalu gelap dan dingin, sehingga ia kerap melewatkan sesi latihan. Ia sering pulang ke Brasil untuk bermain sepakbola pantai ketimbang menjalani latihan lari jarak jauh di tengah musim dingin Belanda. Suatu kali, ia menolak keluar rumah selama tiga hari: “Teman-teman mengkhawatirkan saya. Mereka mengetuk pintu rumah saya, tetapi saya tidak menjawab.”

    Ada persoalan lain. Romario bukan tipe orang yang memendam kesusahan dalam diam. Ia gemar berpesta, menggelar pesta-pesta yang terkenal di rumahnya dan suka pergi ke kelab malam, kerap hingga dini hari.

    “Pada beberapa pagi, ia tampil fenomenal dalam latihan,” tulis Sir Bobby Robson dalam autobiografinya. “Pada hari-hari lain, sekali melihatnya saja Anda tahu ia telah meninggalkan energi dan tenaganya di rumah, atau di kelab malam.”

    Robson melanjutkan: “Alkohol bukan masalahnya. Ia lebih suka Coca-Cola. Namun, ia bisa berada di luar hingga pukul empat pagi dan tidur sepanjang hari sebelum pertandingan dimulai pukul 19.30. Kami menerima telepon dari orang-orang yang berkata, ‘Romario keluar sepanjang malam. Ia baru pergi dari sini pukul empat.’ Ia menari, mengobrol, bertemu perempuan setempat, bersenang-senang dengannya, lalu tidur sepanjang hari agar ‘segar’ untuk pertandingan.”

    “Itu benturan budaya yang keras,” kata kiper Hans van Breukelen kepada Frans van den Nieuwenhof dalam bukunya Romario in Eindhoven. “Ia harus menyesuaikan diri dengan kami, bukan sebaliknya. Sekarang Anda bisa mengatakan bahwa cara berpikir itu sepenuhnya keliru.”

    Motivasi Romario adalah tekadnya untuk terus menjauh dari kemiskinan. “Setiap kali udara terlalu dingin sampai saya tidak bisa merasakan jari-jari kaki, saya teringat saat mengangkut lempengan atap untuk ayah saya demi menjadi pesepakbola. Apakah saya akan menyerah pada impian saya hanya karena cuaca dingin?

    “Pada akhirnya saya membelikan keluarga saya sebuah rumah… lengkap dengan pembantu dan sopir. Itu kemenangan yang luar biasa bagi saya.”

    Romario harus menunggu hingga akhir Oktober untuk tampil pertama kali dengan seragam merah-putih yang terkenal itu, tetapi ia langsung menyatu dengan tim. Ia mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan pada penampilan ketiganya di Eredivisie, lalu mengemas hat-trick sepekan kemudian. Pada Maret, ia mencetak gol di kedua leg perempat-final Piala Champions Eropa melawan Real Madrid, meski PSV kalah pada babak perpanjangan waktu.

    Dalam 33 pertandingan musim itu, Romario mencetak 25 gol saat klub asal Eindhoven tersebut meraih dua gelar. Pemain Brasil itu menyumbang satu gol di final Piala KNVB.

  • Perang urat saraf membuahkan hasil luar biasa

    Romario PSV 1991

    Guus Hiddink membutuhkan sedikit trik psikologis untuk membawa Romario &amp; PSV mengarungi Liga Champions

    Di lapangan, Romario terkadang tampak semalas reputasinya di luar lapangan. Namun, ia terus muncul di tempat dan saat yang tepat untuk menuntaskan peluang. Semua itu terlihat begitu mudah dilakukannya.

    Hiddink mengenang, "Sebelum pertandingan penting, ketika Anda sedikit gugup, dia akan mendatangi saya dan berkata: 'Pelatih, tranquilo (tenang). Romario akan mencetak gol, dan kita akan menang.' Dan dia benar-benar melakukannya. Tidak setiap kali, tetapi dalam delapan dari 10 pertandingan seperti itu, dia mencetak gol kemenangan."

    Pada musim keduanya, Hiddink mulai frustrasi karena Romario terus-menerus terlambat menghadiri rapat tim dan latihan. Sang pelatih sangat takut timnya akan tersingkir dari Piala Champions Eropa setelah bermain imbang 0-0 dengan Steaua Bucharest pada leg pertama babak 16 besar. Ia membutuhkan Romario dalam performa terbaiknya, sehingga ia memakai cara yang tidak biasa untuk memotivasinya.

    "Saya mengadakan rapat sebelum pertandingan melawan RKC Waalwijk, dan tiga hari kemudian kami akan menghadapi Steaua Bucharest," katanya kepada siniar MidMid. "Saya berpikir: 'Saya harus mencari cara untuk memancing reaksi si kecil itu.' Jadi, meski biasanya saya tidak pernah melakukan ini, saya mengatur jam tangan saya agar selisih satu menit. Saya tahu dia akan datang tepat pada menit [rapat dijadwalkan dimulai]. Jadi, saya memulai rapat pukul 11 dan Romario belum ada di sana. Satu atau dua menit kemudian, pintu terbuka dan saya berkata: 'Pergi sana. Saya tidak mau melihatmu lagi.'"

    Ketika Romario bersikeras bahwa ia datang tepat waktu, Hiddink menunjuk jam tangannya dan mengatakan Romario tidak akan masuk skuad untuk menghadapi RKC. Ia menjelaskan alasannya: "Para pemain top akan bereaksi, sedangkan pemain yang nyaris mencapai level itu akan memperdebatkan hal yang keliru. Mereka akan mengharapkan simpati dan menunjukkan bahwa mereka sedih. Para pemain top akan kembali dengan berkata: 'Akan kutunjukkan kepadamu, Bung.'"

    Pertandingan melawan Steaua berawal buruk. Steaua unggul pada menit ke-17, tetapi PSV menyamakan kedudukan kurang dari lima menit kemudian lewat tendangan bebas memukau Juul Ellerman. Umpan silang Soren Lerby menemukan Romario yang berdiri sendirian di tengah kotak penalti, dan sundulannya membawa PSV unggul sesaat sebelum turun minum. Keduanya kembali bekerja sama pada awal babak kedua. Kali ini, Lerby mengirim bola tinggi melalui tengah, sementara kehadiran Romario membuat kiper dan bek lawan kehilangan ketenangan, sehingga ia bisa menceploskan bola ke gawang yang kosong.

    Setelah Ellerman mencetak satu gol lagi, Romario mempermalukan tim tamu. Ia menerima operan di dekat lingkaran tengah, melewati seorang bek, lalu membuat seorang bek tengah lainnya serta sang kiper terjatuh sebelum melepaskan tembakan keras dari sudut sempit untuk melengkapi hat-trick-nya.

    "Lihat saja pertandingannya, dia benar-benar tampil tanpa hambatan," kata Hiddink.

    Meski begitu, sang pelatih menyesali perlakuannya terhadap penyerang bintangnya itu. "Setelah pertandingan, saya sangat terguncang. Saya berkata: 'Romario, kamu menyelamatkan kami malam ini, tetapi belakangan ini kondisi saya kurang baik. Saya mengubah waktu di jam tangan saya sebelum rapat tim.' Dia berkata: 'Saya sudah menduganya, tetapi itu benar-benar membuat saya lebih terpacu.' Selesai sudah, kami melupakan kejadian itu."

    Meski tim Belanda itu disingkirkan Bayern Munich di perempat-final, dengan Romario absen dalam kedua pertandingan karena cedera, pemain asal Brasil tersebut menjadi pencetak gol terbanyak bersama di kompetisi itu dengan enam gol. Tanpa dirinya, PSV kalah satu poin dari Ajax dalam perebutan gelar.

  • Menjinakkan kobra

    Sir Bobby Robson PSV

    Baik barisan pertahanan Belanda di lapangan maupun salah satu manajer terhebat Inggris di luar lapangan, tak ada yang mampu membungkam Romario.

    Musim berikutnya, di bawah asuhan Robson, Romario tak terbendung. Ia mencetak gol lewat sepakan lob dengan sentuhan pertama dari tepi kotak penalti, sundulan di tiang jauh, sontekan mudah, hingga aksi individu melewati barisan pertahanan sebelum melepaskan tembakan keras ke gawang. Romario selalu menemukan cara untuk mempermalukan lawan dan mencetak gol. Ia membobol gawang Feyenoord empat kali dan mencetak dua gol melawan Ajax, lalu menutup musim dengan 30 gol dalam 30 pertandingan serta meraih penghargaan pencetak gol terbanyak Eredivisie untuk ketiga kalinya.

    “Dalam jarak sekitar 27 meter dari gawang, dia luar biasa,” tulis Robson. “Dia bisa melewati siapa pun. Dia penyelesai peluang yang hebat, piawai menahan bola, dan berbahaya dalam duel udara meski tubuhnya tidak besar.”

    Meski begitu, gaya hidup Romario membuat manajer legendaris itu marah. Saat Hiddink masih menangani tim, pemain-pemain lain pernah mengeluhkan kurangnya kontribusi defensif sang bintang. Romario menanggapinya dengan mempermalukan mereka lewat tekel-tekel agresif dalam latihan. Namun, kini rasa kesal mereka semakin besar.

    Romario adalah pemain bergaji tertinggi di tim dan, menurut Robson, rekan-rekannya kesal karena ia tidak perlu berlatih sekeras mereka, bahkan tidak harus datang tepat waktu untuk menaiki bus tim.

    “Dalam beberapa pertandingan, dia tampil memukau,” lanjutnya. “Dalam pertandingan lain, dia lesu dan tidak fokus. Para pemain segera tahu kapan Romario sedang tidak dalam performa terbaiknya. Dalam satu kekalahan, saya mendengar Eric Gerets berbicara kepadanya dengan nada keras dan agresif… Eric berkata: ‘Dengar, kau ini benar-benar brengsek. Aku tahu bayaranmu lebih besar dariku. Aku mengerti dan tidak mempermasalahkannya karena kau pemain yang lebih baik dariku. Aku mungkin bisa menyelamatkan hasil sebuah pertandingan, tetapi kau bisa memenangkannya. Yang kupermasalahkan adalah pada hari Sabtu kita semua berbagi bonus, dan aku berjuang mati-matian untuk mendapatkan bonus itu, sedangkan kau tidak. Kita berjuang bersama.’”

    Seperti diungkapkan pria Inggris itu: “Orang-orang seperti Romario tidak menyadari betapa mereka bisa merusak kekompakan sebuah tim.”

    Setelah Romario diam-diam meninggalkan sesi latihan di tengah jalan dengan alasan punggungnya sakit, Robson mengadakan pertemuan dengannya. Asisten Robson, Frank Arnesen, yang bisa sedikit berbahasa Spanyol, bertindak sebagai penerjemah. Ketika mereka meminta Romario untuk “berhenti meninggalkan lapangan latihan” dan menghentikan kebiasaannya berpesta pada Jumat malam, sang pemain hanya diam.

    “Dia hanya menatap mata Frank Arnesen, seperti kobra, dengan cukup agresif. Frank mulai gelisah. Romario menentangnya. Frank mulai merasa dipermalukan. ‘Mengerti?’ tanya kami seiring pertemuan kecil itu berlanjut, tetapi Romario tetap tidak mau bicara.” Diam. Tak pernah putus asa.

    Romario absen karena cedera selama sebagian besar musim 1991/92, tetapi tetap tajam saat bermain. Pada musim berikutnya, ia kembali mematikan dan menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions yang baru dirombak, meski PSV gagal melaju lebih jauh dari fase grup putaran kedua.

    Musim panas itu, tiba waktunya untuk pergi. Hiddink ingin kembali bekerja sama dengannya di Valencia, tetapi kompatriotnya, Johan Cruyff, lebih dulu bergerak. Cruyff ingin menambahkan pemain Brasil yang penuh percaya diri itu ke dalam tim Barcelona-nya yang tersohor.

  • Tim baru, Romario tetap sama

    Romario Barcelona 1994

    Romario tampak seperti rekrutan impian bagi Barcelona, tetapi ia juga menjadi sumber masalah bagi Cruyff

    Kiprah Romario di Barcelona berlangsung singkat, tetapi gemilang. Setelah mencetak banyak gol sepanjang pramusim, pemain berusia 27 tahun itu mengawali debutnya di La Liga dengan hat-trick melawan Real Sociedad. Itu awal yang luar biasa, dan sang penyerang lincah tak kesulitan memenuhi ekspektasi yang telah ia bangun sendiri. Hat-trick tersebut menjadi yang pertama dari lima hat-trick yang ia cetak di liga musim itu.

    Dua di antaranya tercipta saat menghadapi Atletico Madrid. Barcelona kalah 5-3 pada pertemuan pertama, lalu menang dengan skor yang sama di Camp Nou. Osasuna juga menjadi korban hat-trick Romario, yang mencetak salah satu golnya lewat sepakan cungkil berani melewati kiper. Hat-trick paling terkenal, tentu saja, tercipta saat melawan Real Madrid.

    Dan betapa hebat penampilannya! Barcelona menang telak 5-0, dengan Romario sebagai tokoh utamanya.

    Pep Guardiola yang mengawali prosesnya. Ketika umpan sederhana sang gelandang sampai ke kaki kanan Romario di tepi kotak penalti Madrid, sulit menebak apa yang akan ia lakukan berikutnya. Dengan punggung menghadap gawang tepat di luar kotak penalti, pilihannya terbatas. Dua pemain Real Madrid menunggu jika ia bergerak mundur. Bergerak menuju gawang pun tampak mustahil. Seorang bek Madrid berada tepat di sebelah kirinya dan seorang lagi di sebelah kanannya, seolah menantangnya untuk mencoba.

    Romario menerima tantangan itu. Dalam satu gerakan mulus, ia melewati seorang bek tengah dan kiper sebelum mengarahkan bola ke sudut bawah gawang.

    Romario meraih gelar top skor La Liga dengan 30 gol dalam 33 pertandingan. Ia mencetak gol demi gol di lapangan, tetapi tetap menikmati hidup di luar lapangan. Ketika Karnaval tiba, ia meminta izin kepada Cruyff untuk pulang ke Rio de Janeiro.

    “Saya menjawab: ‘Jika kamu mencetak dua gol besok, saya akan memberimu tambahan dua hari istirahat dibandingkan pemain lain,’” tutur Cruyff. “Keesokan harinya, Romario mencetak gol keduanya pada menit ke-20 dan langsung memberi isyarat kepada saya bahwa ia ingin pergi. Ia berkata kepada saya: ‘Pelatih, pesawat saya berangkat satu jam lagi.’ Saya tidak punya pilihan selain mengizinkan Romario pergi karena ia telah menepati janjinya.”

    Barcelona mendatangkan pemain yang menjadi momok bagi lawan-lawan di Liga Champions itu dari PSV untuk semakin mengukuhkan reputasi tersebut. Namun, ia hanya mencetak dua gol dalam perjalanan Barcelona menuju kekalahan 4-0 dari AC Milan pada final 1994. Ketika hubungannya dengan Cruyff memburuk, Romario memutuskan pulang ke tanah air dan bergabung dengan Flamengo, tetapi baru setelah menaklukkan dunia.

  • Menaklukkan dunia

    Mazinho, Bebeto, Romario 1994

    Brasil semakin putus asa, lalu Romario yang sebelumnya disingkirkan tampil dan memainkan peran kunci dalam perjalanan mereka menuju final Piala Dunia 1994.

    Kritik terbuka terhadap pelatih Carlos Alberto Parreira seharusnya membuat Romario kehilangan tempat di Piala Dunia 1994. Ia telah dicoret dari tim, tetapi ketika Brasil menghadapi Uruguay dalam laga kualifikasi terakhir yang menentukan nasib mereka, Parreira mengesampingkan gengsinya dan memanggilnya kembali.

    Brasil menang 2-0. Romario mencetak dua gol.

    "Tanyakan saja kepada siapa pun yang ada di sana, dan mereka akan mengatakan bahwa itu mungkin pertandingan terbaik yang bisa dimainkan seorang pesepakbola," kata sang penyerang belakangan. "Dalam skala satu sampai 10, saya mendapat nilai 11."

    Piala Dunia itu menjadi miliknya. Penampilan Romario begitu khas: sontekan sulit dengan ujung kaki melawan Rusia pada laga pertama; sentuhan apik dan tendangan yang melewati kiper Kamerun; berlari di antara dua bek Swedia lalu menggulirkan bola melewati garis gawang; menyambut sepak pojok melawan Belanda; dan kembali menjadi momok bagi Swedia lewat sundulan di semi-final. Brasil tak mungkin mencapai final tanpa dirinya.

    Melawan Italia, sundulan Romario dengan mudah diselamatkan pada babak pertama. Pada babak kedua, ia menerima bola di tiang jauh dalam posisi yang tampak akan berujung gol, tetapi ia tersandung dan bola keluar untuk tendangan gawang.

    Pertandingan berlanjut ke adu penalti. Brasil gagal pada tendangan pertamanya, sementara Italia tidak. Romario menjadi penendang kedua dan mencetak gol. Setelah tendangan Roberto Baggio melambung di atas mistar, Brasil menjadi juara dan Romario meraih Bola Emas. Akhirnya, pemain Brasil bertubuh mungil itu mampu membuktikan bahwa kemampuannya sepadan dengan egonya.

    Romario telah dituduh melakukan banyak hal, tetapi ia tidak pernah diam, dan ia tidak akan pernah putus asa.