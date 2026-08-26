Di lapangan, Romario terkadang tampak semalas reputasinya di luar lapangan. Namun, ia terus muncul di tempat dan saat yang tepat untuk menuntaskan peluang. Semua itu terlihat begitu mudah dilakukannya.

Hiddink mengenang, "Sebelum pertandingan penting, ketika Anda sedikit gugup, dia akan mendatangi saya dan berkata: 'Pelatih, tranquilo (tenang). Romario akan mencetak gol, dan kita akan menang.' Dan dia benar-benar melakukannya. Tidak setiap kali, tetapi dalam delapan dari 10 pertandingan seperti itu, dia mencetak gol kemenangan."

Pada musim keduanya, Hiddink mulai frustrasi karena Romario terus-menerus terlambat menghadiri rapat tim dan latihan. Sang pelatih sangat takut timnya akan tersingkir dari Piala Champions Eropa setelah bermain imbang 0-0 dengan Steaua Bucharest pada leg pertama babak 16 besar. Ia membutuhkan Romario dalam performa terbaiknya, sehingga ia memakai cara yang tidak biasa untuk memotivasinya.

"Saya mengadakan rapat sebelum pertandingan melawan RKC Waalwijk, dan tiga hari kemudian kami akan menghadapi Steaua Bucharest," katanya kepada siniar MidMid. "Saya berpikir: 'Saya harus mencari cara untuk memancing reaksi si kecil itu.' Jadi, meski biasanya saya tidak pernah melakukan ini, saya mengatur jam tangan saya agar selisih satu menit. Saya tahu dia akan datang tepat pada menit [rapat dijadwalkan dimulai]. Jadi, saya memulai rapat pukul 11 dan Romario belum ada di sana. Satu atau dua menit kemudian, pintu terbuka dan saya berkata: 'Pergi sana. Saya tidak mau melihatmu lagi.'"

Ketika Romario bersikeras bahwa ia datang tepat waktu, Hiddink menunjuk jam tangannya dan mengatakan Romario tidak akan masuk skuad untuk menghadapi RKC. Ia menjelaskan alasannya: "Para pemain top akan bereaksi, sedangkan pemain yang nyaris mencapai level itu akan memperdebatkan hal yang keliru. Mereka akan mengharapkan simpati dan menunjukkan bahwa mereka sedih. Para pemain top akan kembali dengan berkata: 'Akan kutunjukkan kepadamu, Bung.'"

Pertandingan melawan Steaua berawal buruk. Steaua unggul pada menit ke-17, tetapi PSV menyamakan kedudukan kurang dari lima menit kemudian lewat tendangan bebas memukau Juul Ellerman. Umpan silang Soren Lerby menemukan Romario yang berdiri sendirian di tengah kotak penalti, dan sundulannya membawa PSV unggul sesaat sebelum turun minum. Keduanya kembali bekerja sama pada awal babak kedua. Kali ini, Lerby mengirim bola tinggi melalui tengah, sementara kehadiran Romario membuat kiper dan bek lawan kehilangan ketenangan, sehingga ia bisa menceploskan bola ke gawang yang kosong.

Setelah Ellerman mencetak satu gol lagi, Romario mempermalukan tim tamu. Ia menerima operan di dekat lingkaran tengah, melewati seorang bek, lalu membuat seorang bek tengah lainnya serta sang kiper terjatuh sebelum melepaskan tembakan keras dari sudut sempit untuk melengkapi hat-trick-nya.

"Lihat saja pertandingannya, dia benar-benar tampil tanpa hambatan," kata Hiddink.

Meski begitu, sang pelatih menyesali perlakuannya terhadap penyerang bintangnya itu. "Setelah pertandingan, saya sangat terguncang. Saya berkata: 'Romario, kamu menyelamatkan kami malam ini, tetapi belakangan ini kondisi saya kurang baik. Saya mengubah waktu di jam tangan saya sebelum rapat tim.' Dia berkata: 'Saya sudah menduganya, tetapi itu benar-benar membuat saya lebih terpacu.' Selesai sudah, kami melupakan kejadian itu."

Meski tim Belanda itu disingkirkan Bayern Munich di perempat-final, dengan Romario absen dalam kedua pertandingan karena cedera, pemain asal Brasil tersebut menjadi pencetak gol terbanyak bersama di kompetisi itu dengan enam gol. Tanpa dirinya, PSV kalah satu poin dari Ajax dalam perebutan gelar.