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GFX Romario 1-1GOAL

Dari remaja yang besar kepala hingga fenomena Piala Dunia: Bagaimana Romario menjadi megabintang dunia

Pemain Brasil bertubuh mungil itu tidak mudah ditangani, baik di dalam maupun di luar lapangan, tetapi ia tetap berhasil menaklukkan dunia.

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • "Ketika saya lahir, Tuhan memandang saya dan berkata: 'Dialah orangnya.'"

    Kebanyakan orang belajar hidup dengan keterbatasan yang mereka miliki, baik karena faktor alamiah maupun keadaan. Ketika peluang untuk meraih impian tampak tidak berpihak kepada mereka, mereka memilih menyingkir dan membisu dalam keputusasaan. Romario tidak demikian.

    Bagi seorang anak yang lahir dalam kemiskinan ekstrem di favela Jacarezinho, Rio de Janeiro, dengan orang tua yang kesulitan membeli obat untuk asmanya, Romario tampaknya tidak pernah terpikir bahwa dirinya memiliki keterbatasan, apalagi menerimanya. Mungkin keyakinan itu bermula ketika sepakbola menjadi obat bagi masalah pernapasannya.

    Ia menulis di The Players Tribune: "Saya menderita asma ketika berusia empat tahun dan sulit tidur. Jadi, pada malam hari, jika saya kesulitan terlelap, saya akan menggandeng tangan ayah saya dan mengambil bola dengan tangan yang lain. Kami akan mengobrol sebentar sampai tiba di rel [kereta api], lalu bermain di sana selama sekitar 10 menit. Sejak saat itu, saya sudah tergila-gila pada bola. Sekadar menendangnya sebentar saja sudah cukup membuat saya bahagia. Ketika kami kembali ke rumah, saya akan tidur nyenyak."

    Cara mengatasi masalah itu pada larut malam turut meletakkan dasar bagi kehebatannya. Meski ia dengan cepat melampaui level tim-tim junior Vasco da Gama dan menjalani debut profesional pada awal 1985, peluang masih tidak berpihak kepada Romario. Dengan tinggi badan hanya 1,65 meter dan berusaha mencari nafkah sebagai penyerang, ia terus-menerus diremehkan.

  • Menegaskan klaim

    Romario Brazil 1988
    Getty Images

    Bahkan sejak usia muda, Romario memiliki kepercayaan diri yang luar biasa.

    Namun, Romario memiliki keyakinan diri yang nyaris tak masuk akal. Suatu hari pada 1985, ketika pelatih Vasco Antonio Lopes hendak mengakhiri latihan, pemain muda yang masih menjadi cadangan itu menghampirinya dan mengajukan tuntutan yang tak terbayangkan. Roberto Dinamite, kapten setinggi 1,85 m yang produktif mencetak gol dan telah menghabiskan lebih dari 15 tahun bersama klub, harus dicadangkan.

    “Saya sudah bermain lebih baik daripada dia,” kata pemain bertubuh mungil yang saat itu berusia 19 tahun tersebut, menurut Lopes.

    Lopes tak akan mencadangkan penyerang legendaris itu demi pemain muda yang belum teruji. Ia menertawakan permintaan tersebut dan mengingatkan Romario bahwa Dinamite, yang telah mencetak 16 gol dalam 15 pertandingan pada musim 1985, “masih tahu cara mencetak gol”.

    Menurut pengakuannya sendiri, Lopes sama sekali tidak ingin memainkan Romario. Ia telah meminta ketua klub merekrut lebih banyak pemain, tetapi diminta mengandalkan akademi. Akhirnya, tercapai kompromi untuk Romario. Pemain yang masih belajar itu akan menjadi starter di sayap untuk mendukung sang pemain veteran.

    Pada Agustus, tak lama setelah perselisihannya dengan Lopes, Romario akhirnya mendapat kesempatan bermain sebagai penyerang tengah dalam pertandingan Kejuaraan Negara Bagian Rio di Nova Venecia. Banyak di antara 2.708 penonton kecewa berat ketika mengetahui Dinamite, daya tarik utama pertandingan itu, absen karena cedera. Namun, mereka segera dibuat kagum ketika Romario, pemain muda yang baru mencuri perhatian, menguasai jalannya laga dan mencetak dua gol.

    Seperti yang telah ia katakan kepada pelatihnya, Romario membuktikan kemampuannya. Tak lama kemudian, ia tampil gemilang di Brasil. Ia membentuk duet yang tajam bersama Dinamite dan menjadi pencetak gol terbanyak Campeonato Carioca pada 1986, ketika Vasco kalah di final. Setelah itu, ia membawa Vasco meraih gelar juara negara bagian dua kali berturut-turut dengan cara yang mengesankan. Ia mengolongi kiper Flamengo pada leg pertama final 1988, sebelum diusir keluar lapangan pada pertandingan leg kedua karena berkelahi.

    Mendiang Dinamite, pemegang rekor gol dan penampilan terbanyak untuk Vasco yang kemudian menjadi presiden klub, mengatakan tentang Romario: “Tahukah Anda bagaimana rasanya bermain bersama Romario saat ia berusia 20 tahun? Anda hanya perlu mengoper bola kepadanya. Dari setiap tiga bola yang diterimanya, dua akan ia masukkan ke gawang.”

    Dalam wawancara lain, ia berkata: “Dia penyerang tengah terbaik yang pernah saya lihat bermain.”

    Demam Romario melanda Brasil. Ia menyatakan kepada sebuah majalah bahwa ia akan mencetak 1.000 gol sepanjang kariernya, jumlah yang ia klaim telah dicapai, dan tampaknya tak banyak alasan untuk meragukannya.

  • Bertolak ke Eropa

    Romario Brazil 1988
    Getty Images

    Kiprah luar biasa di Olimpiade mendahului kepindahan Romario ke PSV

    Dunia luar belum sepenuhnya menyadari aura luar biasa yang menyelimuti sosok berjuluk "Baixinho marrento" (Si Kecil yang Pongah) itu. Semuanya berubah pada 1988.

    Brasil mengirim generasi pemain yang luar biasa ke Olimpiade Seoul. Calon legenda juara Piala Dunia seperti Claudio Taffarel, Bebeto, Mazinho, dan Jorginho ada dalam skuad, tetapi penyerang bertubuh mungil bak burung kenari itulah yang mencuri perhatian.

    Romario menjadi pencetak gol terbanyak turnamen dengan tujuh gol. Ia mengawalinya dengan dua gol melawan Nigeria, lalu menghancurkan Australia lewat hat-trick pada pertandingan berikutnya. Saat Brasil tertinggal 1-0 dari Jerman Barat di semifinal, dialah yang mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-79 sebelum menuntaskan tendangan penaltinya dalam adu penalti.

    Brasil kemudian menghadapi Uni Soviet di final, dan Romario membuka skor setelah pertandingan berjalan 29 menit. Meski Uni Soviet akhirnya bangkit dan menang lewat perpanjangan waktu, sehingga Brasil harus puas dengan medali perak, pemain berusia 22 tahun itu tampil begitu berharga sepanjang turnamen.

    Kemampuan Romario pun tak lagi menjadi rahasia. Barcelona dan Real Madrid menginginkannya, tetapi Romario justru memilih PSV, juara Piala Champions Eropa.

    "Hal terpenting adalah kami yang pertama menghubunginya," kata pelatih Guus Hiddink. "Namun, ya, beberapa hari kemudian Real dan Barcelona datang, dan mereka memiliki sumber daya finansial yang jauh lebih besar. Dalam situasi seperti itu, banyak pemain berubah pikiran. 'Saya akan bergabung dengan PSV,' kata Romario. Ia menepati janjinya, dan saya sangat menghargai itu."

    PSV mengetahui tentang Romario lewat rangkaian kejadian yang tak biasa. Pada musim panas 1988, mereka sangat ingin membeli Marc Degryse dari Club Brugge. Klub Belgia itu menolak menjualnya karena mengaku ingin lebih dulu menuntaskan kesepakatan untuk penyerang lain yang sedang bersinar di Olimpiade.

    PSV pun penasaran. Kees Ploegsma, kepala urusan transfer klub, membangunkan putranya yang sangat menggemari sepakbola di tengah malam untuk menanyakan siapa pemain incaran yang misterius itu. Bendahara PSV Harry van Raaij menceritakan kisahnya: "Dalam perjalanan pulang [dari Belgia], kami menyimpulkan bahwa pemain itu pasti penyerang asal Brasil. Setibanya di Eindhoven, kami langsung menuju rumah Ploegsma.

    "Saat itu sudah pukul 23.30. 'Kees kecil kami tahu siapa dia, tetapi dia sudah tidur,' kata Ploegsma, lalu ia membangunkan putranya. 'Oh, itu Romario,' kata Kees kecil."

    Kini, jaringan pemandu bakat sebuah tim tidak kesulitan mencari rekaman pertandingan dan beragam statistik pemain semacam itu. Namun, Ploegsma harus menggunakan cara lain yang tak biasa untuk mencari tahu lebih banyak. Ia menghubungi kantor pusat raksasa teknologi Philips di Brasil, perusahaan pendiri PSV, untuk mencari tahu apakah ada penggemar sepakbola yang bekerja di sana dan bisa memberinya informasi.

    "Di sana ada penggemar berat sepakbola, dan kami bertanya kepadanya tentang Romario," lanjut Ploegsma dalam wawancara dengan PSV Supportersvereniging. "Ia mengatakan Romario bisa menjadi pemain kelas atas."

    Romario juga sama tidak tahunya. Ia tidak tahu apa-apa tentang klub itu ataupun Eindhoven, tetapi setuju untuk pindah. Ia akan menghadapi kejutan.

  • 'Benturan budaya yang brutal'

    Romario PSV 1991

    Romario tampil sensasional di Eindhoven, tetapi gaya hidupnya menimbulkan sejumlah masalah

    “Belanda itu berat sekali, sialan,” kata Romario. Musim dinginnya terlalu gelap dan dingin, sehingga ia kerap membolos latihan. Ia sering pulang ke Brasil untuk bermain sepakbola pantai, alih-alih harus berlari jarak jauh di tengah dinginnya musim dingin Belanda. Suatu kali, ia menolak keluar rumah selama tiga hari: “Teman-teman mengkhawatirkan saya. Mereka mengetuk pintu, tetapi saya tidak menjawab.”

    Ada persoalan lain. Romario bukan tipe orang yang menjalani hidup dalam keputusasaan secara diam-diam. Ia sangat gemar berpesta. Pesta-pesta yang digelarnya di rumah terkenal, dan ia senang pergi ke kelab malam, kerap baru pulang menjelang pagi.

    “Pada beberapa pagi, ia tampil fenomenal dalam latihan,” tulis Sir Bobby Robson dalam autobiografinya. “Namun pada hari-hari lain, sekali melihatnya saja Anda tahu tenaga dan kekuatan kakinya sudah terkuras di rumah atau di kelab malam.”

    Robson melanjutkan: “Alkohol bukan masalahnya. Ia lebih suka Coca-Cola. Namun, ia bisa berada di luar sampai pukul empat pagi, lalu tidur sepanjang hari sebelum pertandingan yang dimulai pukul 19.30. Kami menerima telepon dari orang-orang yang mengatakan, ‘Romario keluar sepanjang malam. Ia baru pergi dari sini pukul empat.’ Ia akan menari, mengobrol, bertemu seorang perempuan setempat, bersenang-senang dengannya, lalu tidur sepanjang hari agar ‘segar’ untuk pertandingan.”

    “Itu benturan budaya yang keras,” kata kiper Hans van Breukelen kepada Frans van den Nieuwenhof dalam bukunya Romario in Eindhoven. “Ia yang harus menyesuaikan diri dengan kami, bukan sebaliknya. Sekarang Anda bisa mengatakan bahwa cara berpikir itu sepenuhnya keliru.”

    Motivasi Romario adalah tekadnya untuk terus menjauh dari kemiskinan. “Setiap kali kaki saya begitu kedinginan hingga jari-jarinya mati rasa, saya teringat masa ketika saya mengangkut lempengan atap untuk ayah agar bisa menjadi pesepakbola. Apakah saya akan menyerah pada impian saya hanya karena cuacanya dingin?

    “Pada akhirnya saya membelikan keluarga saya sebuah rumah… lengkap dengan pembantu dan sopir. Itu kemenangan yang luar biasa bagi saya.”

    Romario harus menunggu hingga akhir Oktober untuk tampil pertama kali dengan kostum merah-putih yang termasyhur itu, tetapi ia langsung menyatu dengan tim. Ia mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan pada penampilan ketiganya di Eredivisie, lalu mencetak hat-trick sepekan kemudian. Pada Maret, ia mencetak gol dalam kedua leg perempat-final European Cup melawan Real Madrid, meski PSV kalah pada babak perpanjangan waktu.

    Dalam 33 pertandingan musim itu, Romario mencetak 25 gol saat klub asal Eindhoven tersebut meraih dua gelar. Pemain asal Brasil itu mencetak satu gol di final KNVB Beker.

  • Perang urat saraf terbukti sangat ampuh

    Romario PSV 1991

    Guus Hiddink butuh sedikit siasat psikologis untuk membawa Romario dan PSV mengarungi Liga Champions

    Di lapangan, Romario terkadang tampak sama malasnya seperti yang tergambar dari reputasinya di luar lapangan. Namun, ia selalu muncul di tempat dan waktu yang tepat untuk mencetak gol. Semua itu ia lakukan seolah tanpa kesulitan.

    Hiddink mengenang, "Menjelang pertandingan penting, ketika Anda sedikit gugup, ia akan menghampiri saya dan berkata: 'Pelatih, tranquilo (tenang saja). Romario akan mencetak gol, dan kita akan menang.' Dan ia melakukannya. Tidak setiap kali, tetapi dalam delapan dari 10 pertandingan seperti itu, ia mencetak gol kemenangan."

    Pada musim keduanya, Hiddink mulai frustrasi karena Romario terus-menerus terlambat menghadiri rapat tim dan latihan. Sang pelatih sangat takut timnya akan tersingkir dari Piala Champions Eropa setelah bermain imbang 0-0 melawan Steaua Bucharest pada leg pertama babak 16 besar. Ia membutuhkan Romario dalam performa terbaik, sehingga mencoba cara yang tidak biasa untuk memotivasinya.

    "Saya mengadakan rapat sebelum pertandingan melawan RKC Waalwijk, dan tiga hari kemudian kami akan menghadapi Steaua Bucharest," katanya kepada podcast MidMid. "Saya berpikir: 'Saya harus mencari cara untuk memancing reaksi si kecil itu.' Jadi, meskipun biasanya saya tidak pernah melakukan ini, saya mengatur jam tangan saya maju satu menit. Saya tahu ia akan tiba tepat pada menit [rapat dijadwalkan dimulai]. Jadi, saya mulai pukul 11 dan Romario belum datang. Satu atau dua menit kemudian pintu terbuka dan saya berkata: 'Pergi saja. Saya tidak mau melihatmu lagi.'"

    Ketika Romario bersikeras bahwa ia datang tepat waktu, Hiddink menunjuk jam tangannya dan mengatakan bahwa Romario tidak akan masuk skuad untuk menghadapi RKC. Ia menjelaskan alasannya: "Pemain top akan bereaksi, sementara pemain yang hampir mencapai level teratas justru mempersoalkan hal yang keliru. Mereka ingin dikasihani dan akan menunjukkan raut wajah memelas. Pemain top akan kembali dengan berkata: 'Akan kutunjukkan kepadamu, Kawan.'"

    Pertandingan melawan Steaua dimulai dengan buruk. Steaua unggul pada menit ke-17, tetapi PSV menyamakan kedudukan kurang dari lima menit kemudian lewat tendangan bebas spektakuler Juul Ellerman. Umpan silang Soren Lerby menemui Romario yang berdiri sendirian di tengah kotak penalti, dan sundulannya membawa PSV unggul sesaat sebelum jeda. Keduanya kembali bekerja sama pada awal babak kedua. Kali ini, Lerby mengirim bola tinggi melalui tengah. Kehadiran Romario membuat kiper dan bek lawan kehilangan ketenangan, sehingga ia bisa menceploskan bola ke gawang kosong.

    Setelah Ellerman mencetak satu gol lagi, Romario mempermalukan tim tamu. Ia menerima umpan di dekat lingkaran tengah, melewati seorang bek, lalu membuat seorang bek tengah lainnya dan sang kiper terjatuh sebelum melepaskan tembakan keras dari sudut sempit untuk melengkapi hat-trick-nya.

    "Lihat saja pertandingannya, ia benar-benar tak terbendung," kata Hiddink.

    Meski begitu, sang pelatih menyesali perlakuannya terhadap penyerang bintangnya itu. "Setelah pertandingan, saya begitu emosional. Saya berkata: 'Romario, malam ini kamu menyelamatkan kami, tetapi belakangan ini kondisi saya sedang tidak baik. Saya mengubah jam tangan saya sebelum rapat tim.' Ia berkata: 'Saya sudah menduganya, tetapi itu benar-benar membuat saya lebih bersemangat.' Selesai sudah, yang berlalu biarlah berlalu."

    Meski tim Belanda itu disingkirkan Bayern Munich di perempat-final, dengan Romario absen dalam kedua pertandingan karena cedera, pemain asal Brasil itu menjadi pencetak gol terbanyak bersama di kompetisi tersebut dengan enam gol. Tanpa dirinya, PSV kalah satu poin dari Ajax dalam persaingan memperebutkan gelar.

  • Menjinakkan kobra

    Sir Bobby Robson PSV

    Baik pertahanan Belanda di lapangan maupun salah satu pelatih terhebat Inggris di luar lapangan, tak ada yang mampu membungkam Romario.

    Musim berikutnya, di bawah asuhan Robson, Romario tak terbendung. Sepakan lambung dengan sentuhan pertama dari tepi kotak penalti, sundulan di tiang jauh, sontekan sederhana, hingga aksi melewati barisan pertahanan sebelum melepaskan tembakan keras ke gawang: Romario selalu menemukan cara untuk mempermalukan lawan dan mencetak gol. Ia mencetak empat gol ke gawang Feyenoord dan dua gol saat menghadapi Ajax, menutup musim dengan 30 gol dari 30 pertandingan sekaligus meraih gelar pencetak gol terbanyak Eredivisie untuk ketiga kalinya.

    “Dalam jarak sekitar 27 meter dari gawang, dia luar biasa,” tulis Robson. “Dia bisa melewati siapa pun. Dia penyelesai peluang yang hebat, pandai menahan bola, dan berbahaya dalam duel udara meski tubuhnya tidak besar.”

    Meski begitu, gaya hidup Romario membuat pelatih legendaris tersebut marah. Di bawah Hiddink, pemain-pemain lain pernah mengeluhkan kurangnya kontribusi sang bintang saat bertahan. Romario menanggapinya dengan mempermalukan mereka lewat tekel-tekel agresif dalam latihan. Namun, kebencian terhadapnya kini semakin besar.

    Romario adalah pemain dengan bayaran tertinggi di tim dan, menurut Robson, rekan-rekan setimnya kesal karena ia tidak perlu berlatih sekeras mereka, bahkan tidak harus datang tepat waktu untuk naik bus tim.

    “Dalam beberapa pertandingan, dia tampil gemilang,” lanjutnya. “Dalam pertandingan lain, dia lesu dan tidak fokus. Para pemain segera mengenali hari-hari ketika Romario tampil buruk. Setelah sebuah kekalahan, saya mendengar Eric Gerets memberondongnya dengan kata-kata bernada keras… Eric berkata: ‘Dengar, dasar kau sialan, aku tahu bayaranmu lebih besar daripada bayaranku. Aku paham dan tidak mempersoalkannya karena kau pemain yang lebih baik daripadaku. Aku mungkin bisa menyelamatkan sebuah pertandingan, tetapi kau bisa memenanginya. Yang kupersoalkan adalah pada hari Sabtu kita semua berbagi bonus, dan aku mati-matian berusaha mendapatkannya, sementara kau tidak. Kita berjuang bersama.’”

    Seperti diungkapkan pelatih asal Inggris itu: “Orang-orang seperti Romario tidak menyadari betapa besar dampak mereka dalam merusak fondasi sebuah tim.”

    Setelah Romario diam-diam meninggalkan sesi latihan di tengah jalan dengan alasan punggungnya sakit, Robson mengadakan pertemuan dengannya. Ia menggunakan bantuan asistennya, Frank Arnesen, yang bisa berbicara sedikit bahasa Spanyol, sebagai penerjemah. Ketika mereka meminta Romario untuk “berhenti meninggalkan lapangan latihan” dan menghentikan kebiasaannya berpesta pada Jumat malam, kedua pelatih itu hanya mendapat jawaban berupa keheningan.

    “Dia hanya menatap mata Frank Arnesen seperti ular kobra, dengan tatapan yang cukup mengintimidasi. Frank mulai gelisah. Romario terang-terangan menentangnya. Frank mulai merasa dipermalukan. ‘Paham?’ tanya kami berulang kali seiring pertemuan kecil itu berlanjut, tetapi Romario tetap tidak mau bicara.” Diam. Tak pernah merasa terdesak.

    Romario absen karena cedera selama sebagian besar musim 1991/92, tetapi tetap tajam saat bermain. Musim berikutnya, ia kembali menjadi ancaman mematikan dan mengakhiri kompetisi sebagai pencetak gol terbanyak Liga Champions yang baru saja mengalami perubahan format, meski PSV gagal melampaui fase grup putaran kedua.

    Pada musim panas itu, tiba waktunya untuk pergi. Hiddink ingin kembali bekerja sama dengannya di Valencia, tetapi rekan senegaranya, Johan Cruyff, lebih dulu bergerak. Cruyff ingin mendatangkan pemain Brasil yang penuh percaya diri itu ke tim Barcelona asuhannya yang terkenal.

  • Tim baru, Romario tetap sama

    Romario Barcelona 1994

    Romario tampak seperti rekrutan impian bagi Barcelona, tetapi ia juga menjadi sumber masalah bagi Cruyff

    Kiprahnya di Barcelona singkat, tetapi gemilang. Setelah pramusim yang penuh gol, pemain berusia 27 tahun itu mengawali debutnya di La Liga dengan hat-trick melawan Real Sociedad. Itu merupakan awal yang luar biasa, dan penyerang lincah tersebut mampu memenuhi ekspektasi yang telah ia bangun sendiri. Hat-trick itu menjadi yang pertama dari lima hat-trick yang ia cetak di liga musim tersebut.

    Dua di antaranya tercipta saat menghadapi Atletico Madrid. Barca kalah 5-3 pada pertemuan pertama, lalu menang dengan skor yang sama di Camp Nou. Osasuna menjadi korban hat-trick lainnya, dengan salah satu gol Romario tercipta lewat sebuah cungkilan berani yang melambung melewati kiper. Yang paling terkenal, tentu saja, tercipta saat melawan Real Madrid.

    Betapa luar biasanya penampilan itu! Kemenangan telak 5-0, dengan Romario sebagai sosok sentralnya.

    Pep Guardiola yang memulai semuanya. Ketika operan sederhana sang gelandang sampai di kaki kanan Romario di tepi kotak penalti Madrid, mustahil menebak apa yang akan dilakukannya. Ia membelakangi gawang tepat di luar kotak penalti, dengan pilihan yang terbatas. Dua pemain Real Madrid siap menghadangnya jika ia bergerak mundur. Bergerak ke arah gawang pun tampak mustahil. Seorang bek Madrid berada tepat di kirinya dan seorang lagi di kanannya, seolah menantangnya untuk mencoba menerobos.

    Romario menerima tantangan itu. Dalam satu gerakan mulus, ia melewati seorang bek tengah dan kiper, lalu menempatkan bola ke sudut bawah gawang.

    Romario meraih gelar pencetak gol terbanyak La Liga dengan 30 gol dalam 33 pertandingan. Ia mencetak gol demi gol di lapangan, tetapi tetap menikmati kesenangan di luar lapangan. Ketika Karnaval tiba, ia meminta izin kepada Cruyff untuk pulang ke Rio de Janeiro.

    “Saya menjawab: ‘Jika kamu mencetak dua gol besok, saya akan memberimu dua hari istirahat tambahan dibandingkan pemain lain,’” tutur Cruyff. “Keesokan harinya, Romario mencetak gol keduanya saat pertandingan baru berjalan 20 menit dan langsung memberi isyarat kepada saya bahwa ia ingin pergi. Ia berkata kepada saya: ‘Pelatih, pesawat saya berangkat satu jam lagi.’ Saya tidak punya pilihan selain mengizinkan Romario pergi karena ia telah menepati janjinya.”

    Barca telah mendatangkan pemain yang tampil begitu menghancurkan di Liga Champions bersama PSV itu untuk membangun reputasi tersebut. Namun, ia hanya mencetak dua gol dalam perjalanan mereka menuju kekalahan 4-0 dari AC Milan di final 1994. Ketika hubungannya dengan Cruyff memburuk, Romario memutuskan untuk pulang dan bergabung dengan Flamengo, tetapi baru setelah ia menaklukkan dunia.

  • Menaklukkan dunia

    Mazinho, Bebeto, Romario 1994

    Brasil semakin putus asa, dan Romario, yang sebelumnya disingkirkan, tampil berperan penting dalam perjalanan mereka menuju final Piala Dunia 1994.

    Kritik terbuka Romario terhadap pelatih Carlos Alberto Parreira seharusnya membuatnya kehilangan tempat di Piala Dunia 1994. Ia telah disingkirkan dari tim, tetapi ketika Brasil harus menghadapi Uruguay dalam laga kualifikasi terakhir yang menentukan, Parreira mengesampingkan gengsinya dan memanggilnya kembali.

    Brasil menang 2-0. Romario mencetak dua gol.

    “Tanyakan saja kepada siapa pun yang ada di sana. Mereka akan mengatakan kepada Anda bahwa itu mungkin pertandingan terbaik yang bisa dimainkan seorang pesepakbola,” kata sang penyerang kemudian. “Dalam skala satu sampai 10, saya mendapat nilai 11.”

    Piala Dunia menjadi miliknya. Itulah Romario yang sesungguhnya. Sepakan sulit dengan ujung kaki saat melawan Rusia pada laga pertama; sentuhan apik dan tendangan yang melewati kiper Kamerun; berlari di antara dua bek Swedia sebelum menggulirkan bola melewati garis gawang; menyambut sepak pojok saat menghadapi Belanda; lalu kembali menghantui Swedia lewat sundulan di semi-final. Brasil tak mungkin mencapai final tanpa dirinya.

    Dalam laga melawan Italia, sundulan Romario pada babak pertama dengan mudah diselamatkan. Pada babak kedua, ia menerima bola di tiang jauh dan tampak siap menuntaskan peluang itu, tetapi justru tersandung saat bola keluar untuk tendangan gawang.

    Pertandingan berlanjut ke adu penalti. Brasil gagal pada eksekusi pertama, sementara Italia tidak. Romario menjadi penendang kedua dan mencetak gol. Setelah tendangan Roberto Baggio melambung di atas mistar, Brasil menjadi juara dan Romario meraih Bola Emas. Akhirnya, pemain Brasil bertubuh mungil itu mampu mengimbangi egonya sendiri.

    Romario telah dituduh melakukan banyak hal, tetapi ia tak pernah diam dan tak akan pernah putus asa.