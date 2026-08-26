Dari remaja yang besar kepala hingga fenomena Piala Dunia: Bagaimana Romario menjadi megabintang dunia

Di lapangan, Romario terkadang tampak sama malasnya seperti yang tergambar dari reputasinya di luar lapangan. Namun, ia selalu muncul di tempat dan waktu yang tepat untuk mencetak gol. Semua itu ia lakukan seolah tanpa kesulitan.

Hiddink mengenang, "Menjelang pertandingan penting, ketika Anda sedikit gugup, ia akan menghampiri saya dan berkata: 'Pelatih, tranquilo (tenang saja). Romario akan mencetak gol, dan kita akan menang.' Dan ia melakukannya. Tidak setiap kali, tetapi dalam delapan dari 10 pertandingan seperti itu, ia mencetak gol kemenangan."

Pada musim keduanya, Hiddink mulai frustrasi karena Romario terus-menerus terlambat menghadiri rapat tim dan latihan. Sang pelatih sangat takut timnya akan tersingkir dari Piala Champions Eropa setelah bermain imbang 0-0 melawan Steaua Bucharest pada leg pertama babak 16 besar. Ia membutuhkan Romario dalam performa terbaik, sehingga mencoba cara yang tidak biasa untuk memotivasinya.

"Saya mengadakan rapat sebelum pertandingan melawan RKC Waalwijk, dan tiga hari kemudian kami akan menghadapi Steaua Bucharest," katanya kepada podcast MidMid. "Saya berpikir: 'Saya harus mencari cara untuk memancing reaksi si kecil itu.' Jadi, meskipun biasanya saya tidak pernah melakukan ini, saya mengatur jam tangan saya maju satu menit. Saya tahu ia akan tiba tepat pada menit [rapat dijadwalkan dimulai]. Jadi, saya mulai pukul 11 dan Romario belum datang. Satu atau dua menit kemudian pintu terbuka dan saya berkata: 'Pergi saja. Saya tidak mau melihatmu lagi.'"

Ketika Romario bersikeras bahwa ia datang tepat waktu, Hiddink menunjuk jam tangannya dan mengatakan bahwa Romario tidak akan masuk skuad untuk menghadapi RKC. Ia menjelaskan alasannya: "Pemain top akan bereaksi, sementara pemain yang hampir mencapai level teratas justru mempersoalkan hal yang keliru. Mereka ingin dikasihani dan akan menunjukkan raut wajah memelas. Pemain top akan kembali dengan berkata: 'Akan kutunjukkan kepadamu, Kawan.'"

Pertandingan melawan Steaua dimulai dengan buruk. Steaua unggul pada menit ke-17, tetapi PSV menyamakan kedudukan kurang dari lima menit kemudian lewat tendangan bebas spektakuler Juul Ellerman. Umpan silang Soren Lerby menemui Romario yang berdiri sendirian di tengah kotak penalti, dan sundulannya membawa PSV unggul sesaat sebelum jeda. Keduanya kembali bekerja sama pada awal babak kedua. Kali ini, Lerby mengirim bola tinggi melalui tengah. Kehadiran Romario membuat kiper dan bek lawan kehilangan ketenangan, sehingga ia bisa menceploskan bola ke gawang kosong.

Setelah Ellerman mencetak satu gol lagi, Romario mempermalukan tim tamu. Ia menerima umpan di dekat lingkaran tengah, melewati seorang bek, lalu membuat seorang bek tengah lainnya dan sang kiper terjatuh sebelum melepaskan tembakan keras dari sudut sempit untuk melengkapi hat-trick-nya.

"Lihat saja pertandingannya, ia benar-benar tak terbendung," kata Hiddink.

Meski begitu, sang pelatih menyesali perlakuannya terhadap penyerang bintangnya itu. "Setelah pertandingan, saya begitu emosional. Saya berkata: 'Romario, malam ini kamu menyelamatkan kami, tetapi belakangan ini kondisi saya sedang tidak baik. Saya mengubah jam tangan saya sebelum rapat tim.' Ia berkata: 'Saya sudah menduganya, tetapi itu benar-benar membuat saya lebih bersemangat.' Selesai sudah, yang berlalu biarlah berlalu."

Meski tim Belanda itu disingkirkan Bayern Munich di perempat-final, dengan Romario absen dalam kedua pertandingan karena cedera, pemain asal Brasil itu menjadi pencetak gol terbanyak bersama di kompetisi tersebut dengan enam gol. Tanpa dirinya, PSV kalah satu poin dari Ajax dalam persaingan memperebutkan gelar.