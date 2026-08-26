Dari remaja yang besar kepala hingga fenomena Piala Dunia: Bagaimana Romario menjadi megabintang dunia

Dunia luar belum sepenuhnya menyadari aura luar biasa yang menyelimuti sosok berjuluk "Baixinho marrento" (Si Kecil yang Pongah) itu. Semuanya berubah pada 1988.
Brasil mengirim generasi pemain yang luar biasa ke Olimpiade Seoul. Calon legenda juara Piala Dunia seperti Claudio Taffarel, Bebeto, Mazinho, dan Jorginho ada dalam skuad, tetapi penyerang bertubuh mungil bak burung kenari itulah yang mencuri perhatian.
Romario menjadi pencetak gol terbanyak turnamen dengan tujuh gol. Ia mengawalinya dengan dua gol melawan Nigeria, lalu menghancurkan Australia lewat hat-trick pada pertandingan berikutnya. Saat Brasil tertinggal 1-0 dari Jerman Barat di semifinal, dialah yang mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-79 sebelum menuntaskan tendangan penaltinya dalam adu penalti.
Brasil kemudian menghadapi Uni Soviet di final, dan Romario membuka skor setelah pertandingan berjalan 29 menit. Meski Uni Soviet akhirnya bangkit dan menang lewat perpanjangan waktu, sehingga Brasil harus puas dengan medali perak, pemain berusia 22 tahun itu tampil begitu berharga sepanjang turnamen.
Kemampuan Romario pun tak lagi menjadi rahasia. Barcelona dan Real Madrid menginginkannya, tetapi Romario justru memilih PSV, juara Piala Champions Eropa.
"Hal terpenting adalah kami yang pertama menghubunginya," kata pelatih Guus Hiddink. "Namun, ya, beberapa hari kemudian Real dan Barcelona datang, dan mereka memiliki sumber daya finansial yang jauh lebih besar. Dalam situasi seperti itu, banyak pemain berubah pikiran. 'Saya akan bergabung dengan PSV,' kata Romario. Ia menepati janjinya, dan saya sangat menghargai itu."
PSV mengetahui tentang Romario lewat rangkaian kejadian yang tak biasa. Pada musim panas 1988, mereka sangat ingin membeli Marc Degryse dari Club Brugge. Klub Belgia itu menolak menjualnya karena mengaku ingin lebih dulu menuntaskan kesepakatan untuk penyerang lain yang sedang bersinar di Olimpiade.
PSV pun penasaran. Kees Ploegsma, kepala urusan transfer klub, membangunkan putranya yang sangat menggemari sepakbola di tengah malam untuk menanyakan siapa pemain incaran yang misterius itu. Bendahara PSV Harry van Raaij menceritakan kisahnya: "Dalam perjalanan pulang [dari Belgia], kami menyimpulkan bahwa pemain itu pasti penyerang asal Brasil. Setibanya di Eindhoven, kami langsung menuju rumah Ploegsma.
"Saat itu sudah pukul 23.30. 'Kees kecil kami tahu siapa dia, tetapi dia sudah tidur,' kata Ploegsma, lalu ia membangunkan putranya. 'Oh, itu Romario,' kata Kees kecil."
Kini, jaringan pemandu bakat sebuah tim tidak kesulitan mencari rekaman pertandingan dan beragam statistik pemain semacam itu. Namun, Ploegsma harus menggunakan cara lain yang tak biasa untuk mencari tahu lebih banyak. Ia menghubungi kantor pusat raksasa teknologi Philips di Brasil, perusahaan pendiri PSV, untuk mencari tahu apakah ada penggemar sepakbola yang bekerja di sana dan bisa memberinya informasi.
"Di sana ada penggemar berat sepakbola, dan kami bertanya kepadanya tentang Romario," lanjut Ploegsma dalam wawancara dengan PSV Supportersvereniging. "Ia mengatakan Romario bisa menjadi pemain kelas atas."
Romario juga sama tidak tahunya. Ia tidak tahu apa-apa tentang klub itu ataupun Eindhoven, tetapi setuju untuk pindah. Ia akan menghadapi kejutan.