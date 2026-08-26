Dari remaja egois menjadi fenomena Piala Dunia: Bagaimana Romario menjadi superstar global
"Ketika saya lahir, Tuhan memandang saya dan berkata: 'Dia orangnya.'"
Kebanyakan orang belajar hidup dengan keterbatasan yang dibebankan kepada mereka, entah oleh alam maupun keadaan. Ketika peluang tampak tidak berpihak pada mereka dalam mengejar mimpi, mereka mundur ke belakang dan menerima keheningan putus asa. Romario tidak.
Bagi seorang bocah yang lahir dalam kemiskinan ekstrem di favela Jacarezinho, Rio de Janeiro, dengan orang tua yang kesulitan membeli obat untuk asmanya, tampaknya Romario tidak pernah memikirkan bahwa dirinya punya keterbatasan, apalagi menerimanya. Mungkin keyakinan itu bermula ketika sepakbola menjadi obat bagi gangguan pernapasannya.
Ia menulis di The Players Tribune: "Saya mengidap asma ketika berusia empat tahun, saya sulit tidur. Jadi, pada malam hari, jika saya susah terlelap, saya akan menggandeng tangan ayah saya dan memegang bola dengan tangan yang lain. Kami akan berbicara sebentar sampai tiba di rel [kereta api], dan di sana kami bermain sekitar 10 menit. Saat itu saya sudah terobsesi dengan bola. Hanya menendangnya sebentar saja sudah cukup untuk membuat saya bahagia. Ketika kami kembali ke rumah, saya akan tidur nyenyak."
Terapi larut malam itu membantu meletakkan fondasi bagi kebesaran. Bahkan ketika ia dengan cepat melampaui tim-tim junior di Vasco da Gama dan menjalani debut profesionalnya pada awal 1985, peluang tetap tidak berpihak pada Romario. Dengan tinggi hanya 1,65 m dan mencoba mencari nafkah sebagai striker, ia terus-menerus diremehkan.
Menegaskan klaim
Namun, Romario memiliki kepercayaan diri yang nyaris tak masuk akal. Saat pelatih Vasco Antonio Lopes menuntaskan sesi latihan pada suatu hari di 1985, pemain cadangan muda itu mendekatinya dan menuntut sesuatu yang tak terpikirkan. Roberto Dinamite, kapten setinggi 1,85 m yang tajam di depan gawang dan telah menghabiskan lebih dari 15 tahun bersama klub, harus dicoret.
"Saya sudah bermain lebih baik daripada dia," kata pemain mungil berusia 19 tahun itu, menurut Lopes.
Sang pelatih tentu tidak akan menyingkirkan penyerang legendaris itu demi seorang youngster yang belum terbukti, dan ia menertawakan permintaan tersebut sambil mengingatkan Romario bahwa, setelah mencetak 16 gol dalam 15 pertandingan pada musim 1985, Dinamite "masih tahu cara mencetak gol".
Menurut pengakuannya sendiri, Lopes sama sekali tidak ingin memainkan Romario. Ia telah meminta ketua klub untuk merekrut lebih banyak pemain, tetapi diberi tahu untuk mengandalkan akademi muda. Sebuah kompromi dicapai dengan Romario. Pemain muda itu akan dimainkan di sayap untuk mendukung sang veteran.
Pada Agustus, tidak lama setelah konfrontasinya dengan Lopes, Romario akhirnya mendapat kesempatan sebagai penyerang tengah dalam sebuah laga Kejuaraan Negara Bagian Rio di Nova Venecia. Banyak dari 2.708 penonton yang kecewa ketika mereka menyadari bahwa daya tarik utama, Dinamite, absen karena cedera, tetapi mereka segera dibuat terpukau saat pendatang muda yang bersinar, Romario, mengambil alih jalannya pertandingan dan mencetak dua gol.
Persis seperti yang telah ia peringatkan kepada pelatihnya, ia membuktikannya, dan tak lama kemudian, ia tampil menggila di Brasil. Ia mengembangkan kemitraan yang eksplosif dengan Dinamite dan finis sebagai pencetak gol terbanyak di Campeonato Carioca pada 1986 saat Vasco kalah di final. Ia kemudian membawa mereka meraih gelar juara negara bagian secara beruntun dengan gaya, mengecoh kiper Flamengo lewat kolong kakinya pada leg pertama final 1988 sebelum kemudian dikartu merah dalam leg kedua karena berkelahi.
Dinamite mendiang, yang memegang rekor gol dan penampilan terbanyak untuk Vasco serta kemudian menjadi presiden, berkata tentang dirinya: “Tahukah Anda seperti apa rasanya bermain dengan Romario saat dia berusia 20 tahun? Yang harus Anda lakukan hanyalah mengoper bola kepadanya. Dari setiap tiga bola yang datang kepadanya, dua akan ia masukkan ke gawang."
Dalam wawancara lain, ia berkata: “Dia adalah penyerang tengah terbaik yang pernah saya lihat bermain.”
Demam Romario melanda Brasil. Ia menyatakan kepada sebuah majalah bahwa ia akan mencetak 1.000 gol dalam kariernya, angka yang ia klaim telah ia capai, dan tampaknya tidak ada banyak alasan untuk meragukannya.
Bertolak ke Eropa
Bagian dunia lain belum benar-benar menangkap aura besar yang menyelimuti fenomena berjuluk "Baixinho marrento" (Si Kecil Sombong). Itu berubah pada 1988.
Brasil mengirim sekumpulan pemain spektakuler ke Olimpiade Seoul. Legenda-legenda calon juara Piala Dunia seperti Claudio Taffarel, Bebeto, Mazinho, dan Jorginho semuanya ada dalam skuad, tetapi penyerang bertubuh mungil itulah yang mencuri perhatian.
Romario menjadi top skor turnamen dengan tujuh gol. Ia mengawalinya dengan dua gol melawan Nigeria dan menghancurkan Australia dengan hat-trick di laga berikutnya. Saat tertinggal 1-0 dari Jerman Barat di semifinal, dialah yang mencetak gol penyeimbang pada menit ke-79 sebelum menuntaskan tendangan penalti miliknya dalam adu penalti.
Brasil kemudian menghadapi Uni Soviet di final, ketika Romario membuka skor hanya dalam 29 menit. Meski Uni Soviet pada akhirnya bangkit untuk menang di perpanjangan waktu, memaksa Brasil harus puas dengan medali perak, pemain berusia 22 tahun itu keluar dari turnamen dengan nilai bak emas.
Rahasianya terbongkar. Barcelona dan Real Madrid menginginkannya, tetapi Romario justru memilih juara Piala Champions Eropa, PSV.
"Hal terpenting adalah kami yang pertama menjalin kontak dengannya," kata pelatih Guus Hiddink. "Tetapi ya, beberapa hari kemudian Real dan Barcelona datang, dan mereka punya sumber daya finansial yang jauh lebih besar. Anda melihat banyak pemain berpindah pada saat itu. 'Saya akan datang ke PSV,' kata Romario. Dia menepati janjinya, dan saya sangat menghargai itu."
PSV menemukan Romario dalam keadaan yang ganjil. Pada musim panas 1988, mereka sangat ingin membeli Marc Degryse dari Club Brugge. Klub Belgia itu menolak menjualnya, dengan alasan mereka lebih dulu ingin mengamankan kesepakatan untuk penyerang lain yang saat itu sedang bersinar di Olimpiade.
PSV pun penasaran dan Kees Ploegsma, kepala transfer klub, membangunkan putranya yang maniak sepakbola di tengah malam untuk bertanya siapa target misterius itu. Bendahara PSV Harry van Raaij menceritakan kisahnya: "Dalam perjalanan pulang [dari Belgia], kami menyimpulkan bahwa itu pasti penyerang dari Brasil. Ketika kami tiba di Eindhoven, kami langsung pergi ke rumah Ploegsma.
"Saat itu sudah pukul 11.30 malam. 'Kees kecil kami tahu itu, tetapi dia sudah tidur,' kata Ploegsma, lalu dia membangunkan putranya. 'Oh, itu Romario,' kata Kees kecil."
Saat ini, jaringan pencari bakat sebuah tim tidak kesulitan menemukan cuplikan pertandingan dan segudang statistik tentang pemain seperti itu, tetapi Ploegsma harus memakai cara tak biasa lainnya untuk mencari tahu lebih banyak. Dia menghubungi kantor pusat raksasa teknologi Philips di Brasil, perusahaan pendiri PSV, untuk melihat apakah ada penggemar sepakbola yang bekerja di sana yang bisa memberinya petunjuk.
"Ada seorang penggemar sepakbola fanatik di sana, dan kami bertanya kepadanya tentang Romario," lanjut Ploegsma dalam wawancara dengan PSV Supportersvereniging. "Dia mengatakan bahwa Romario bisa menjadi pemain top kelas dunia."
Romario sama tidak tahunya, karena tidak mengetahui apa pun tentang klub itu maupun Eindhoven, tetapi setuju untuk pindah. Sebuah kejutan menunggunya.
'Benturan budaya yang brutal'
“Belanda benar-benar sialan sulit,” kata Romario. Musim dinginnya terlalu gelap dan dingin, jadi ia rutin melewatkan sesi latihan. Ia sering pulang ke Brasil untuk bermain sepak bola pantai alih-alih menjalani lari jarak jauh dalam dinginnya musim dingin Belanda. Pernah suatu kali, ia menolak keluar dari rumahnya selama tiga hari: “Mereka jadi khawatir kepadaku. Mereka mengetuk pintu dan aku tidak menjawab.”
Ada masalah lain. Bukan tipe yang menjalani hidup dalam keputusasaan diam-diam, Romario adalah sosok yang gemar berpesta. Ia menggelar pesta-pesta terkenal di rumahnya dan senang pergi ke klub malam, sering kali berada di luar sampai dini hari.
"Pada beberapa pagi, dia bisa luar biasa saat latihan," tulis Sir Bobby Robson dalam autobiografinya. "Di hari lain, sekali melihatnya saja Anda akan tahu dia meninggalkan energi dan kakinya di rumah, atau di klub malam."
Robson melanjutkan: "Alkohol bukan masalahnya, dia orang Coca-Cola, tetapi dia akan berada di luar sampai pukul empat pagi dan tidur sepanjang hari sebelum kick-off pukul 19.30. Kami menerima telepon dari orang-orang yang mengatakan 'Romario keluar semalaman. Dia pergi dari sini pukul empat'. Dia akan menari, mengobrol, bertemu seorang wanita setempat, bersenang-senang dengannya lalu tidur sepanjang hari agar 'segar' untuk pertandingan."
"Itu benturan budaya yang brutal," kata kiper Hans van Breukelen kepada Frans van den Nieuwenhof dalam bukunya Romario in Eindhoven. "Dia harus beradaptasi dengan kami, bukan sebaliknya. Sekarang Anda bisa berkata: itu cara berpikir yang sepenuhnya keliru."
Motivasi Romario adalah tekadnya untuk terus menjauh dari kemiskinan. "Setiap kali kakiku terlalu dingin sampai aku tidak bisa merasakan jari-jari kaki, aku akan mengingat saat aku mengangkut lempeng atap untuk ayahku demi menjadi pesepakbola. Apa aku akan menyerah pada mimpiku hanya karena cuaca dingin?
"Pada akhirnya aku membelikan keluargaku sebuah rumah… dengan pembantu dan sopir. Itu kemenangan yang luar biasa besar bagiku."
Romario harus menunggu hingga akhir Oktober untuk penampilan pertamanya dengan jersey merah-putih yang terkenal itu, tetapi ia langsung menyatu dengan mulus. Ia mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu pada penampilan ketiganya di Eredivisie lalu membukukan hat-trick sepekan kemudian. Pada Maret, ia mencetak gol di kedua leg perempat final European Cup melawan Real Madrid, meski PSV kalah di babak tambahan.
Dalam 33 pertandingan pada musim itu, Romario mencetak 25 gol saat klub Eindhoven tersebut meraih dwigelar, pemain Brasil itu mencetak satu gol di final KNVB Beker.
Perang urat saraf bekerja dengan sangat efektif
Terkadang, Romario tampak sama malasnya di lapangan seperti reputasinya di luar lapangan, tetapi ia terus muncul di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan memberikan sentuhan akhir. Ia membuat semuanya terlihat begitu mudah.
Hiddink mengenang, "Sebelum pertandingan-pertandingan penting, ketika Anda sedikit gugup, dia datang kepada saya dan berkata: ‘Coach, tranquilo (tenang). Romario akan mencetak gol, dan kita akan menang’. Dan dia melakukannya. Tidak setiap saat, tetapi dalam delapan dari 10 pertandingan seperti itu, dia akan mencetak gol penentu kemenangan."
Pada musim keduanya, Hiddink mulai frustrasi dengan Romario yang terus-menerus terlambat datang ke pertemuan tim dan sesi latihan. Sang pelatih sangat khawatir timnya berada di ambang tersingkir dari European Cup setelah bermain 0-0 dengan Steaua Bucharest pada leg pertama babak 16 besar. Ia membutuhkan Romario dalam performa terbaiknya, jadi ia beralih ke cara yang tidak biasa untuk memotivasinya.
"Saya mengadakan pertemuan sebelum pertandingan melawan RKC Waalwijk, dan tiga hari kemudian kami bermain melawan Steaua Bucharest,” katanya kepada podcast MidMid. "Saya berpikir: 'Saya harus memancing pemain kecil itu dengan suatu cara.' Jadi, meskipun biasanya saya tidak pernah melakukan ini, saya sengaja mengatur jam saya salah satu menit. Saya tahu dia akan datang tepat pada menitnya [saat pertemuan dijadwalkan dimulai]. Jadi, saya mulai pada pukul 11 dan Romario belum ada di sana. Satu atau dua menit kemudian pintu terbuka dan saya berkata: 'Pergi sana. Saya tidak mau melihatmu lagi.'"
Ketika Romario berargumen bahwa ia datang tepat waktu, Hiddink menunjuk jam tangannya dan mengatakan bahwa ia tidak akan masuk skuad untuk melawan RKC. Ia menjelaskan alasannya: "Pemain top akan bereaksi, dan pemain yang nyaris top justru memilih pertengkaran yang salah, Anda tahu. Mereka akan menginginkan rasa iba, dan mereka akan menunjukkan wajah memelas. Pemain top kembali dengan berkata: 'Saya akan tunjukkan kepada Anda, kawan.'"
Pertandingan itu dimulai dengan sangat buruk. Steaua unggul pada menit ke-17, tetapi PSV menyamakan kedudukan kurang dari lima menit kemudian melalui tendangan bebas spektakuler Juul Ellerman. Umpan silang Soren Lerby menemukan Romario sendirian di tengah kotak penalti dan ia menanduk PSV berbalik unggul tepat sebelum turun minum. Keduanya kembali bekerja sama pada awal babak kedua, kali ini Lerby mengirim bola melambung ke tengah ketika kehadiran Romario mengganggu penjaga gawang dan bek, memungkinkannya menceploskan bola ke gawang kosong.
Setelah gol lain dari Ellerman, Romario mempermalukan tim tamu. Ia menerima umpan di dekat lingkaran tengah, melewati satu bek, lalu membuat satu bek tengah lainnya serta penjaga gawang jatuh ke tanah sebelum melepaskan tembakan keras dari sudut sempit untuk melengkapi hat-trick-nya.
"Lihat saja pertandingannya, dia benar-benar dilepas tanpa kendali," kata Hiddink.
Meski begitu, sang pelatih menyesali perlakuannya terhadap penyerang bintang itu. "Setelah pertandingan, saya sangat menyesal. Saya berkata: 'Romario, Anda menyelamatkan kami malam ini, tetapi saya sudah tidak dalam kondisi terbaik untuk sementara waktu. Saya mengatur ulang jam saya sebelum pertemuan tim.' Dia berkata: 'Saya sudah menduganya, tetapi itu benar-benar membuat saya lebih tajam.' Sudah, persoalannya selesai."
Meski tim Belanda itu disingkirkan Bayern Munich di perempat-final, Romario absen dalam kedua pertandingan karena cedera, pemain Brasil itu menjadi pencetak gol terbanyak bersama di kompetisi tersebut dengan enam gol. Tanpa dirinya, PSV kalah dalam perburuan gelar dari Ajax dengan selisih satu poin.
Menjinakkan kobra
Pada musim berikutnya, di bawah Robson, Romario tak terbendung. Lob sentuhan pertama dari tepi kotak penalti; sundulan di tiang jauh; sontekan sederhana; serta aksi lari penuh keterampilan menembus pertahanan sebelum melepaskan tendangan keras ke gawang, Romario selalu menemukan cara untuk mempermalukan lawan dan mencetak gol. Ia memborong empat gol ke gawang Feyenoord dan mencetak dua gol melawan Ajax, menutup musim dengan 30 gol dari jumlah pertandingan yang sama sambil memenangkan penghargaan top skor Eredivisie untuk ketiga kalinya.
"Dari jarak 30 yard dari gawang, dia luar biasa," tulis Robson. "Dia bisa melewati siapa pun. Dia adalah finisher hebat, pemain penahan bola yang bagus, dan berbahaya di udara, meski posturnya tidak besar."
Meski begitu, manajer legendaris itu dibuat geram oleh gaya hidup Romario. Di bawah Hiddink, para pemain lain sempat mengeluhkan minimnya kerja defensif sang superstar, yang dibalas Romario dengan mempermalukan mereka sebagai monster tekel dalam sesi latihan. Namun, kali ini rasa kesal itu telah berkembang lebih jauh.
Romario adalah pemain dengan bayaran tertinggi di tim dan, menurut Robson, rekan-rekan setimnya kesal dengan fakta bahwa dia tidak harus berlatih sekeras mereka, atau bahkan datang tepat waktu untuk bus tim.
"Dalam beberapa pertandingan dia bisa sangat memukau," lanjutnya. "Dalam pertandingan lain dia lesu, terdistraksi. Para pemain segera mengenali hari-hari buruk Romario. Dalam satu kekalahan, saya mendengar Eric Gerets memarahinya dengan agresif… Eric berkata: 'Dengar, kamu ini sialan anu atau itu, saya tahu kamu dibayar lebih besar daripada saya. Saya paham itu dan saya tidak mempermasalahkannya karena kamu pemain yang lebih baik daripada saya. Saya mungkin bisa menyelamatkan satu pertandingan, tetapi kamu bisa memenangkannya. Yang saya persoalkan adalah pada hari Sabtu kita semua berbagi bonus, dan saya mati-matian berusaha mendapatkan bonus itu, sementara kamu tidak. Kita berjuang bersama.'"
Seperti kata pria Inggris itu: "Romario-Romario di dunia ini tidak menyadari seberapa besar mereka bisa merusak jalinan sebuah tim."
Setelah Romario diam-diam pergi di tengah sesi latihan dengan alasan punggungnya sakit, Robson mengadakan pertemuan dengannya dengan menggunakan asisten Frank Arnesen, yang bisa berbicara sedikit bahasa Spanyol, sebagai penerjemah. Ketika mereka memberi tahu sang pemain untuk "berhenti meninggalkan lapangan latihan" dan menghentikan kebiasaan pesta pada Jumat malam, para pelatih hanya disambut kebungkaman.
"Yang dia lakukan hanya menatap, seperti kobra, ke mata Frank Arnesen, dengan cukup agresif. Frank mulai gelisah. Dia sedang ditentang. Dia mulai merasa dipermalukan. 'Comprehendo?' tanya kami, saat pertemuan kecil kami terus berlangsung, tetapi Romario tetap tidak mau bicara." Hening. Tak pernah putus asa.
Romario menghabiskan sebagian besar musim 1991-92 dalam keadaan cedera, tetapi tetap klinis saat bermain. Pada musim setelah itu, dia kembali mematikan, finis sebagai top skor di Liga Champions yang baru dirombak meski PSV gagal melangkah lebih jauh dari fase grup putaran kedua.
Pada musim panas itu, sudah waktunya pergi. Hiddink ingin bereuni dengannya di Valencia, tetapi langkahnya didahului oleh sesama kompatriotnya, Johan Cruyff, yang ingin menambahkan pemain Brasil yang bombastis itu ke dalam tim Barcelona terkenalnya.
Tim baru, Romario yang sama
Itu adalah kisah singkat namun membara di Barcelona. Setelah pramusim yang banjir gol, penyerang berusia 27 tahun itu mengawalinya dengan hat-trick pada debutnya di La Liga melawan Real Sociedad. Itu benar-benar kedatangan yang luar biasa dan sang striker lincah tidak kesulitan memenuhi ekspektasi yang ia ciptakan; itu adalah yang pertama dari lima hat-trick yang ia cetak di liga pada musim tersebut.
Dua di antaranya lahir saat melawan Atletico Madrid; Barca kalah 5-3 pada pertemuan pertama, lalu menang dengan skor yang sama di Camp Nou. Osasuna menjadi korban hat-trick lainnya, ketika Romario dengan berani mencungkil salah satu golnya melewati kiper. Yang paling terkenal, tentu saja, tercipta saat melawan Real Madrid.
Dan betapa hebat penampilannya! Kemenangan telak 5-0. Romario menjadi pusat dari semuanya.
Pep Guardiola yang memulai semuanya. Ketika umpan sederhana sang gelandang mengarah ke kaki kanan Romario di tepi kotak penalti Madrid, mustahil menebak apa yang akan ia lakukan berikutnya. Membelakangi gawang tepat di luar kotak penalti, pilihannya terbatas. Ada dua pemain Real Madrid yang menunggunya untuk bergerak mundur. Bergerak ke arah gawang juga tampak mustahil. Satu bek Madrid tepat di sisi kirinya, satu lagi di kanannya, mereka menantangnya untuk mencobanya.
Romario melakukannya. Dalam satu gerakan mulus, ia melewati seorang bek tengah dan kiper, lalu menempatkan bola ke pojok bawah gawang.
Dengan memenangi penghargaan top skor La Liga lewat 30 gol dalam 33 pertandingan, Romario mencetak gol demi gol dengan mudah di lapangan. Dan ia juga tidak menghentikan masa-masa menyenangkannya di luar lapangan. Ketika Karnaval tiba, ia mendatangi Cruyff untuk meminta izin pulang ke Rio de Janeiro.
"Saya menjawab: 'Kalau besok kamu mencetak dua gol, saya akan memberimu libur dua hari ekstra dibanding pemain lain'," tutur Cruyff. "Keesokan harinya, Romario mencetak gol keduanya saat pertandingan baru berjalan 20 menit dan langsung memberi isyarat kepada saya sambil meminta keluar. Dia berkata kepada saya: 'Pelatih, pesawat saya berangkat dalam satu jam'. Saya tidak punya pilihan selain membiarkan Romario pergi karena menepati janjinya."
Barca merekrut penghancur di Liga Champions itu dari PSV untuk membangun reputasi tersebut, tetapi ia hanya mencetak dua gol dalam perjalanan mereka menuju kekalahan 4-0 dari AC Milan pada final 1994. Ketika hubungannya dengan Cruyff memburuk, Romario memutuskan pulang ke negaranya, bergabung dengan Flamengo, tetapi hanya setelah menaklukkan dunia.
Menaklukkan dunia
Kritik terbuka terhadap pelatih Carlos Alberto Parreira seharusnya membuat Romario kehilangan tempat di Piala Dunia 1994. Ia sempat disingkirkan dari tim, tetapi ketika Brasil menghadapi laga kualifikasi terakhir hidup-mati melawan Uruguay, Parreira menelan harga dirinya dan memanggilnya kembali.
Brasil menang 2-0. Romario mencetak dua gol.
"Anda bisa bertanya kepada siapa pun yang ada di sana dan mereka akan memberi tahu Anda bahwa itu mungkin adalah pertandingan terhebat yang bisa dimainkan seorang pesepakbola," kata sang penyerang kemudian. “Dalam skala satu sampai 10, saya mendapat 11."
Piala Dunia itu menjadi miliknya. Itulah Romario yang sesungguhnya. Sontekan sulit melawan Rusia pada laga pertama; sentuhan apik dan dorongan bola melewati kiper Kamerun; berlari di antara dua bek Swedia dan menggulirkannya melewati garis; menyambar sepak pojok saat menghadapi Belanda; lalu kembali menghantui Swedia dengan sundulan di semifinal. Mereka tak mungkin bisa mencapai final tanpa dirinya.
Romario melepaskan sundulan yang dengan mudah diamankan pada babak pertama melawan Italia. Pada babak kedua, ia menerima bola di tiang jauh dengan peluang yang tampak pasti akan ia tuntaskan, tetapi ia justru tersandung ketika bola keluar untuk tendangan gawang.
Laga berlanjut ke adu penalti. Brasil gagal mengeksekusi penalti pertama mereka, Italia tidak. Romario menjadi penendang kedua dan mencetak gol. Setelah Roberto Baggio mengirim tendangannya melambung di atas mistar, Brasil menjadi juara dan Romario memenangkan Golden Ball. Akhirnya, pemain Brasil bertubuh mungil itu tumbuh sebesar egonya.
Romario telah dituduh melakukan banyak hal, tetapi ia tak pernah diam, dan ia tak akan pernah putus asa.