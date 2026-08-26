Dari remaja egois menjadi fenomena Piala Dunia: Bagaimana Romario menjadi superstar global

Terkadang, Romario tampak sama malasnya di lapangan seperti reputasinya di luar lapangan, tetapi ia terus muncul di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan memberikan sentuhan akhir. Ia membuat semuanya terlihat begitu mudah.

Hiddink mengenang, "Sebelum pertandingan-pertandingan penting, ketika Anda sedikit gugup, dia datang kepada saya dan berkata: ‘Coach, tranquilo (tenang). Romario akan mencetak gol, dan kita akan menang’. Dan dia melakukannya. Tidak setiap saat, tetapi dalam delapan dari 10 pertandingan seperti itu, dia akan mencetak gol penentu kemenangan."

Pada musim keduanya, Hiddink mulai frustrasi dengan Romario yang terus-menerus terlambat datang ke pertemuan tim dan sesi latihan. Sang pelatih sangat khawatir timnya berada di ambang tersingkir dari European Cup setelah bermain 0-0 dengan Steaua Bucharest pada leg pertama babak 16 besar. Ia membutuhkan Romario dalam performa terbaiknya, jadi ia beralih ke cara yang tidak biasa untuk memotivasinya.

"Saya mengadakan pertemuan sebelum pertandingan melawan RKC Waalwijk, dan tiga hari kemudian kami bermain melawan Steaua Bucharest,” katanya kepada podcast MidMid. "Saya berpikir: 'Saya harus memancing pemain kecil itu dengan suatu cara.' Jadi, meskipun biasanya saya tidak pernah melakukan ini, saya sengaja mengatur jam saya salah satu menit. Saya tahu dia akan datang tepat pada menitnya [saat pertemuan dijadwalkan dimulai]. Jadi, saya mulai pada pukul 11 dan Romario belum ada di sana. Satu atau dua menit kemudian pintu terbuka dan saya berkata: 'Pergi sana. Saya tidak mau melihatmu lagi.'"

Ketika Romario berargumen bahwa ia datang tepat waktu, Hiddink menunjuk jam tangannya dan mengatakan bahwa ia tidak akan masuk skuad untuk melawan RKC. Ia menjelaskan alasannya: "Pemain top akan bereaksi, dan pemain yang nyaris top justru memilih pertengkaran yang salah, Anda tahu. Mereka akan menginginkan rasa iba, dan mereka akan menunjukkan wajah memelas. Pemain top kembali dengan berkata: 'Saya akan tunjukkan kepada Anda, kawan.'"

Pertandingan itu dimulai dengan sangat buruk. Steaua unggul pada menit ke-17, tetapi PSV menyamakan kedudukan kurang dari lima menit kemudian melalui tendangan bebas spektakuler Juul Ellerman. Umpan silang Soren Lerby menemukan Romario sendirian di tengah kotak penalti dan ia menanduk PSV berbalik unggul tepat sebelum turun minum. Keduanya kembali bekerja sama pada awal babak kedua, kali ini Lerby mengirim bola melambung ke tengah ketika kehadiran Romario mengganggu penjaga gawang dan bek, memungkinkannya menceploskan bola ke gawang kosong.

Setelah gol lain dari Ellerman, Romario mempermalukan tim tamu. Ia menerima umpan di dekat lingkaran tengah, melewati satu bek, lalu membuat satu bek tengah lainnya serta penjaga gawang jatuh ke tanah sebelum melepaskan tembakan keras dari sudut sempit untuk melengkapi hat-trick-nya.

"Lihat saja pertandingannya, dia benar-benar dilepas tanpa kendali," kata Hiddink.

Meski begitu, sang pelatih menyesali perlakuannya terhadap penyerang bintang itu. "Setelah pertandingan, saya sangat menyesal. Saya berkata: 'Romario, Anda menyelamatkan kami malam ini, tetapi saya sudah tidak dalam kondisi terbaik untuk sementara waktu. Saya mengatur ulang jam saya sebelum pertemuan tim.' Dia berkata: 'Saya sudah menduganya, tetapi itu benar-benar membuat saya lebih tajam.' Sudah, persoalannya selesai."

Meski tim Belanda itu disingkirkan Bayern Munich di perempat-final, Romario absen dalam kedua pertandingan karena cedera, pemain Brasil itu menjadi pencetak gol terbanyak bersama di kompetisi tersebut dengan enam gol. Tanpa dirinya, PSV kalah dalam perburuan gelar dari Ajax dengan selisih satu poin.