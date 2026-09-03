Takdir jelas berpihak pada Halls, dengan pria yang kini berusia 44 tahun itu, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas kerja sama dengan BritishGambler.co.uk, menjelaskan perpindahannya ke dunia modelling yang tampaknya memang sudah ditakdirkan. “Yang soal modelling itu aneh karena saya memang jadi model saat kecil. Saya model cilik. Jadi saya sudah melakukannya sejak, saya rasa sekitar usia delapan, sembilan, 10, 11 tahun,” katanya. “Lalu saya dikontrak Arsenal dan saya bilang kepada ibu saya, ‘Dengar, saya tidak mau melakukan modelling ini lagi’. Tapi semuanya berjalan sangat baik untuk saya.

“Saya ada di salah satu video Kylie Minogue, salah satu video musiknya. Saya seharusnya punya adegan menari di dalamnya, tapi syutingnya sampai sekitar pukul 04.00 di Camden. Kami syuting di Camden dan saya rasa adegan menari saya baru akan dimulai sekitar pukul 05.00 dan saya bilang, ‘Ayah, saya ingin pulang’. Saya masih anak-anak. Ayah bilang, ‘Baik, kita pulang’. Tapi saya ada di awal video Kylie Minogue.

“Tapi anehnya, menjelang akhir karier saya, cedera mulai datang dan segala macam lainnya, saya rasa saat itu usia saya sekitar 28 tahun, dan ada sesuatu dalam diri saya yang sedikit egois, di mana saya seperti, ‘Saya akan jadi model kalau semua ini berantakan’. Lalu saudara perempuan saya mendorong saya. Ketika saya mengalami cedera Achilles, kelihatannya itu akan jadi sesuatu, dia bilang, ‘Pergi ke London dan datangi saja semua agensi itu, masuk saja ke sana’. Jadi saya masuk ke semua agensi, saya masuk ke delapan yang besar di London, dan mereka semua bilang tidak, kecuali yang terakhir. Yang terakhir bilang, ‘Oh, mungkin, tapi bagaimana situasimu?’ Dan saya bilang, ‘Yah, saya masih punya sisa satu tahun di sepakbola’. Dia bilang, ‘Kembali lagi setahun lagi, mungkin kami akan bicara denganmu’.

“Jadi pada akhirnya, Achilles itu mengakhiri saya dan memaksa saya pensiun. Jadi saya pensiun dan benar-benar punya lima hari, sampai gaji terakhir saya habis, dan saya sempat menangis. Lalu saya sedang berjalan di pusat perbelanjaan Westfields dan wanita di sana datang menghampiri, Sarah Vickery, dia masih menjadi agen saya sampai sekarang, datang kepada saya. Dia bilang, ‘Apakah saya mengenalmu? Apakah kamu seorang model?’ Dan saya seperti, ‘Bukan, tapi saya rasa saya pernah mampir ke agensimu beberapa waktu lalu’. Dan dia seperti, ‘Baik, bagus, datang besok, kita lakukan sesi foto percobaan lalu kita lihat apa yang terjadi’.

“Jadi saya datang keesokan harinya. Kami melakukan sesi foto percobaan di Shoreditch, tempat mereka mengambil beberapa foto Anda dan memakaikan Anda pakaian yang bagus. Lalu seorang fotografer keren mengambil foto. Dan ketika hasilnya kembali, mereka melihat-lihat sebentar dan menilai Anda. Dan itu saja. Mereka bilang, ‘Oke, kami ingin merekrutmu besoknya’. Itu saja. Jadi saya dikontrak. Dan kemudian tiba-tiba saya sudah menjadi model enam hari setelah pensiun.”