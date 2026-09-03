Dari mewakili Arsenal hingga menaklukkan industri fashion sebagai model Armani
Kebanyakan orang akan menganggap diri mereka beruntung jika mendapat kesempatan untuk mewujudkan satu mimpi. Bagi jutaan anak laki-laki dan perempuan penuh harapan di seluruh dunia, kehidupan sebagai atlet profesional merupakan puncak pencapaian pribadi. Sementara yang lain akan dengan senang hati menghabiskan hari-hari mereka berdandan dan berpose di depan kamera setelah menembus industri mode.
Kedua bidang itu terkenal sangat sulit untuk ditembus, karena hanya ada begitu banyak individu yang bisa menghiasi lintasan, lapangan, atau catwalk pada satu waktu. Menarik perhatian para pengambil keputusan tidak pernah mudah, dengan pelatih olahraga terus mengejar kesempurnaan sementara ketika menyangkut direktur kreatif dan editor yang kejam, ‘Iblis memakai Prada’.
Sejumlah orang tampaknya memiliki semua keberuntungan, dengan batas-batas itu bisa menjadi kabur dan mereka melenggang tanpa kesulitan dari lapangan sepakbola di London dan Paris ke runway di New York dan Milan. John Halls, dalam dua karier yang sangat berbeda, mampu mencentang semua kotak tersebut.
Sebagai bek yang dianggap cukup bagus untuk mendapat pengakuan internasional bersama England di level U-20, ia berada satu tim dengan Thierry Henry, Patrick Vieira, dan Dennis Bergkamp sebagai bagian dari skuad ikonik ‘Invincibles’ milik Arsenal. Halls lulus dari sistem akademi Hale End yang melegenda untuk mencatatkan tiga penampilan senior bagi Arsenal, sebelum membela 10 klub lain yang memberinya pengalaman di keempat tingkat English Football League.
Setelah hari-harinya sebagai pemain berakhir, dengan cedera pada akhirnya memaksa Halls menggantung sepatu pada usia 30 tahun, ia menghabiskan kurang dari sepekan meratapi nasib sebelum menukar keberadaannya sebagai model panutan olahraga dengan peran yang membuat wajahnya membuka pintu di Giorgio Armani dan Dolce & Gabbana.
Jadi bagaimana proses itu terjadi? Halls sendiri telah membeberkannya kepada GOAL...
Pendekatan pusat perbelanjaan
Takdir jelas berpihak pada Halls, dengan pria yang kini berusia 44 tahun itu, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas kerja sama dengan BritishGambler.co.uk, menjelaskan perpindahannya ke dunia modelling yang tampaknya memang sudah ditakdirkan. “Yang soal modelling itu aneh karena saya memang jadi model saat kecil. Saya model cilik. Jadi saya sudah melakukannya sejak, saya rasa sekitar usia delapan, sembilan, 10, 11 tahun,” katanya. “Lalu saya dikontrak Arsenal dan saya bilang kepada ibu saya, ‘Dengar, saya tidak mau melakukan modelling ini lagi’. Tapi semuanya berjalan sangat baik untuk saya.
“Saya ada di salah satu video Kylie Minogue, salah satu video musiknya. Saya seharusnya punya adegan menari di dalamnya, tapi syutingnya sampai sekitar pukul 04.00 di Camden. Kami syuting di Camden dan saya rasa adegan menari saya baru akan dimulai sekitar pukul 05.00 dan saya bilang, ‘Ayah, saya ingin pulang’. Saya masih anak-anak. Ayah bilang, ‘Baik, kita pulang’. Tapi saya ada di awal video Kylie Minogue.
“Tapi anehnya, menjelang akhir karier saya, cedera mulai datang dan segala macam lainnya, saya rasa saat itu usia saya sekitar 28 tahun, dan ada sesuatu dalam diri saya yang sedikit egois, di mana saya seperti, ‘Saya akan jadi model kalau semua ini berantakan’. Lalu saudara perempuan saya mendorong saya. Ketika saya mengalami cedera Achilles, kelihatannya itu akan jadi sesuatu, dia bilang, ‘Pergi ke London dan datangi saja semua agensi itu, masuk saja ke sana’. Jadi saya masuk ke semua agensi, saya masuk ke delapan yang besar di London, dan mereka semua bilang tidak, kecuali yang terakhir. Yang terakhir bilang, ‘Oh, mungkin, tapi bagaimana situasimu?’ Dan saya bilang, ‘Yah, saya masih punya sisa satu tahun di sepakbola’. Dia bilang, ‘Kembali lagi setahun lagi, mungkin kami akan bicara denganmu’.
“Jadi pada akhirnya, Achilles itu mengakhiri saya dan memaksa saya pensiun. Jadi saya pensiun dan benar-benar punya lima hari, sampai gaji terakhir saya habis, dan saya sempat menangis. Lalu saya sedang berjalan di pusat perbelanjaan Westfields dan wanita di sana datang menghampiri, Sarah Vickery, dia masih menjadi agen saya sampai sekarang, datang kepada saya. Dia bilang, ‘Apakah saya mengenalmu? Apakah kamu seorang model?’ Dan saya seperti, ‘Bukan, tapi saya rasa saya pernah mampir ke agensimu beberapa waktu lalu’. Dan dia seperti, ‘Baik, bagus, datang besok, kita lakukan sesi foto percobaan lalu kita lihat apa yang terjadi’.
“Jadi saya datang keesokan harinya. Kami melakukan sesi foto percobaan di Shoreditch, tempat mereka mengambil beberapa foto Anda dan memakaikan Anda pakaian yang bagus. Lalu seorang fotografer keren mengambil foto. Dan ketika hasilnya kembali, mereka melihat-lihat sebentar dan menilai Anda. Dan itu saja. Mereka bilang, ‘Oke, kami ingin merekrutmu besoknya’. Itu saja. Jadi saya dikontrak. Dan kemudian tiba-tiba saya sudah menjadi model enam hari setelah pensiun.”
Kepercayaan diri seorang pesepakbola
Halls menuntaskan transisinya dari pesepakbola menjadi sosok fashion dengan sangat mulus. Saat ditanya apakah ada keterampilan yang bisa dialihkan yang dapat dibawa seseorang yang terbiasa hidup di bawah sorotan olahraga ke sesi pemotretan, ia berkata: “Tentu saja. Kepercayaan diri seorang pesepakbola membuat Anda percaya bisa melakukan apa saja. Maksud saya, kebanyakan pesepakbola mungkin berpikir mereka bisa main golf, main basket, main tenis. Anda tahu maksud saya? Kami memang agak seperti itu. Itu sudah tertanam dalam diri Anda. Jadi kepercayaan diri itu memang membantu.
“Saya juga sebenarnya sudah agak tahu cara menjadi model sejak masa kecil. Saya merasa bisa melakukannya. Maksud saya, sisi dewasanya memang sedikit lebih baru dan seperti, ‘Oh, wow, ini berbeda’. Tetapi rasa percaya dirinya selalu ada. Dan saya pikir saya masuk ke sana dengan pengalaman yang masih minim karena saya tidak mengenal fotografer mana pun. Saya tidak tahu soal ini dan itu. Jadi nama-nama besar yang saya temui itu bukan nama besar bagi saya. Mereka hanya seperti Tom, Dick, atau Harry biasa saja. Jadi saya datang begitu saja, menjadi diri sendiri, dan percaya diri.
“Dan Anda datang ke lokasi syuting lalu duduk di depan 20, 50 orang, tetapi itu tidak berbeda dengan berada di depan kerumunan dan sebagainya. Hal yang menakutkan adalah berjalan keluar di depan 30.000 penggemar, bukan 15 orang di belakang kamera. Itu tidak terlalu buruk. Jadi itu cukup keren. Lalu saya pikir, sebagai olahragawan, mengendalikan tubuh Anda dan tahu bagaimana harus berdiri dan memiringkan pinggul atau apa pun, itu kurang lebih hal yang sama. Jadi beberapa hal memang bisa dialihkan.”
Namun, berdiri mengenakan celana dalam yang minim tentu terasa agak aneh dan menegangkan pada kali pertama: “Itu selalu sedikit aneh. Saat Anda memakai celana dalam, terutama jika mereka tidak memberi Anda pelindung, tetapi jelas kalau Anda tidak memakai pelindung dan masih ada sekitar 20 orang melihat Anda dengan celana dalam, itu sedikit menakutkan. Tetapi tentu saja juga, untungnya sebagai pesepakbola, Anda memang selalu bugar. Dan itu juga terbawa ke sisi modelling saya. Saya menjaga kebugaran. Jadi Anda selalu percaya diri soal tubuh Anda. Tetapi ya, celana renang super minim itu memang selalu terasa agak aneh.”
Balapan di gerbang Armani
Halls hanya mencatat satu penampilan di Premier League sebagai pesepakbola, yakni untuk Reading pada 2007, tetapi ia pernah bekerja untuk Armani dan D&G sebagai model. Saat ditanya apakah mendapatkan pekerjaan itu mirip dengan menembus kasta tertinggi, pria asal Islington itu berkata: “Ya, itu semacam level tertinggi, puncak dari puncak.
“Saya ingat ketika pertama kali datang ke casting Armani. Kalau Anda pernah melihat casting Armani di Milan, itu gila. Ada ratusan, mungkin ribuan pria menunggu di luar gerbang yang hanya bertuliskan Giorgio Armani. Lalu tiba-tiba, setelah menunggu dua jam, tiga jam, gerbang itu perlahan terbuka. Dan kemudian saya seperti, sangat bingung, apa yang sedang terjadi? Dan ketika gerbang itu terbuka, para pria itu semuanya berlari cepat, karena ada sprint sekitar 100 meter ke depan antrean. Jadi kalau Anda berada di belakang antrean, Anda harus menunggu lagi tiga jam sampai mendapat giliran berjalan di depan Mr. Armani. Jadi para pria itu mulai berlari. Saya seperti, apa yang sedang terjadi? Jadi sekarang saya sudah tamat, selesai, saya bakal ada di belakang sekarang. Jadi saya mulai mengangkat siku dan berusaha menerobos untuk sampai ke depan.
“Tapi jelas itu adalah puncaknya, tampil untuk pria itu dan keluar paling pertama itu semacam puncak dunia modelling. Jelas ada beberapa pekerjaan seperti iklan parfum dan kampanye di sisi itu, serta wewangian, tetapi untuk tampil pertama dalam fashion week atau menutup pertunjukan, jadi Anda tampil terakhir juga, itu semacam level paling, paling, paling atas. Dan tentu saja saya beruntung sudah menjalani Armani selama 15 tahun terakhir sekarang. Dan untungnya saya tidak perlu menjalani casting itu lagi.
“Tapi sekarang Anda melihatnya di media sosial dan semua model baru ini, mereka hanya ingin melakukan itu. Itulah yang ingin mereka lakukan. Dan beruntung bagi saya, saya sudah ada di sana sejak lama. Dan itu juga seperti sebuah keluarga. Mereka sangat loyal, dan tidak banyak loyalitas dalam fashion, sama seperti dalam sepakbola. Tapi ya, yang satu ini punya sedikit loyalitas. Dan nuansanya seperti keluarga.”
Berkeliling dunia
Ada banyak kesamaan antara olahraga dan dunia mode, seperti bepergian ke seluruh dunia. Namun, model berjalan sendiri, bukan menjadi bagian dari tim. Membahas perubahan itu, Halls berkata: “Itu sangat, sangat menakutkan saat saya pertama kali mulai melakukannya. Saya ingat naik pesawat untuk pertama kalinya sendirian, pergi ke bandara sendirian. Dan saya benar-benar merasa sangat kesepian dan merasa seperti semua orang melihat saya. Itu hal yang aneh. Karena biasanya kami pergi bersama 20 atau 30 orang dan memang seperti itulah kami, kami pergi ke mana-mana. Itu seperti gelembung bersama, itu sebuah tim, semua yang kami lakukan dilakukan bersama.
“Jadi sekarang tiba-tiba, saya sendirian. Saya berada di negara yang berbeda. Saya sangat kesepian. Saya harus pergi dan bertemu 15 orang baru keesokan harinya. Lalu saya mungkin tinggal di sana beberapa hari lagi. Maksud saya, kami punya periode-periode sebagai model baru. Yang Anda lakukan adalah berkata, ‘Baik, keren, kami akan menempatkan Anda di Paris selama enam pekan agar Anda bisa pergi menemui semua orang, kami akan menempatkan Anda di New York selama enam pekan agar Anda bisa pergi menemui semua orang, mereka bisa melihat Anda, Anda bisa bertemu klien dan yang lainnya serta para booker’. Dan itu adalah masa yang sangat, sangat sepi.
“Dan itu aneh karena saya juga sebenarnya tidak punya teman. Sangat kesepian. Saya tidak punya siapa pun untuk dihubungi. Saya juga tidak akan menghubungi siapa pun. Begitulah cara kami dibesarkan. Dan itu masa yang sangat, sangat sulit.
“Pelan tapi pasti, saya mulai terbiasa dan mulai menikmatinya. Tetapi jelas ada masa sekitar, saya rasa, tiga tahun setelahnya ketika sesuatu menghantam saya seperti tembok bata, ‘Ya Tuhan, saya tampil sangat baik di London tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi di sini karena saya sangat kesepian, saya sangat depresi’. Dan akhirnya saya pergi menemui seorang psikiater dan kami melewati semuanya. Tapi ya, itu adalah hal yang sangat menakutkan, sesuatu yang tak diketahui pada saat itu.”
Industri yang mengerikan
Halls juga harus mengadopsi pola pikir yang berbeda dalam hal menghasilkan uang. Sebagai pesepakbola, Anda dibayar terlepas dari apakah Anda bermain atau tidak. Di industri fesyen, jika Anda tidak mendapatkan pekerjaan, maka tidak ada pemasukan.
“Saya selalu bilang kehidupan sebagai model, bagi model yang bekerja, adalah kehidupan yang sangat, sangat baik. Bagi model yang tidak bekerja, hidupnya tidak begitu menyenangkan. Dan apa pun yang terjadi, sebagai model yang bekerja dengan baik, Anda tetap hanya berjarak dua pekan dari menjadi model yang tidak bekerja karena kami baru mengetahui soal pekerjaan mungkin dua pekan sebelumnya, tiga pekan sebelumnya jika Anda beruntung,” jelas Halls.
“Jadi pada dasarnya pekan depan, saya menganggur mulai pekan depan. Saat itulah saya punya satu pekerjaan lagi, dua pekerjaan lagi yang akan datang dan hanya itu. Jadi Anda selalu seperti dekat dengan situasi itu. Itu menjadi tanda, ‘Ini tidak akan berlangsung selamanya’. Ini industri yang cukup menakutkan untuk menjadi pekerja mandiri dan menunggu telepon berdering atau agen Anda menelepon dan berkata, ‘Dengar, saya ingin Anda mendapatkan pekerjaan’.”
Berapa bayaran yang diterima para model
Seperti di sepakbola, ada skala bayaran yang bertingkat dalam dunia modelling. Ketika diminta memberi gambaran soal bagaimana itu bekerja, dengan kampanye, pemotretan, dan acara tertentu menghasilkan uang lebih banyak daripada yang lain, Halls berkata: “Ya, skalanya memang sangat lebar. Dan saya rasa agen Anda melakukan banyak pekerjaan untuk Anda. Tapi jelas ada level model yang berbeda. Saya bisa meminta tarif ini atau model ini bisa meminta tarif itu. Dan pada akhirnya, ketika email masuk atau telepon datang, apa yang Anda setujui itulah yang Anda setujui. Jadi jika saya setuju untuk pekerjaan senilai £10.000 dan model lain akan berkata, ‘Tidak, saya setuju di angka £20.000’, maka itulah yang Anda dapatkan. Anda harus merasa puas dengan itu, Anda menyetujuinya, lalu pergi menjalani pekerjaannya.
“Tapi kami punya e-com, yang membayar dengan tarif tertentu. Kami punya lookbook, yang membuat kami meminta sedikit lebih banyak. Kami punya kampanye, kami meminta jauh lebih banyak. Lalu ada runway dan editorial. Editorial itu semacam gratis. Anda pergi mengerjakan editorial secara gratis. Anda akan tampil di majalah, tapi Anda mendapat sedikit sorotan dan perhatian.
“Untuk pekerjaan e-com, tarifnya benar-benar turun sejak saya pertama kali memulai karena sekarang ada banjir model. Begitu banyak model dan tidak ada permintaan sebesar dulu untuk tiap model karena opsinya sangat banyak. Tapi untuk pekerjaan e-com, sekarang Anda bisa dengan mudah dibayar £500 atau bisa juga £7.000. Jadi itulah e-com, dan itu yang Anda lihat saat online, ketika melihat Zara dan semacamnya, Anda hanya melihat pria itu berdiri dalam pose dasar dan diam di foto.
“Jadi selisihnya bisa sebesar itu dan tentu saja, kami ingin meminta lebih untuk lookbook. Kami ingin meminta lebih untuk kampanye dan kemudian tergantung berapa lama kampanye itu akan dipakai. Bisa penggunaan 12 bulan. Bisa penggunaan 18 bulan dan jika mereka memakainya lagi, mereka harus membayar lagi. Jadi ada jarak yang sangat, sangat besar dalam semua yang kami lakukan.
“Runway itu kurang lebih seperti ini, para pria akan datang dan pergi untuk melakukan runway. Kalau mereka dibayar untuk runway, mereka beruntung. Jika mereka pulang dari Milan, tempat mereka tinggal selama seminggu, mungkin untuk mengikuti casting, runway, hotel, jika mereka pulang dalam kondisi impas, mereka beruntung. Mereka akan sangat beruntung. Beberapa pria tertentu akan pulang dengan beberapa ribu pound di saku mereka atau bahkan lebih untuk mereka yang eksklusif. Tapi jika kadang-kadang Anda pulang dari acara runway bahkan sebagai pria muda, Anda sangat beruntung.
“Lalu tentu saja, ada fragrance. Fragrance biasanya yang paling utama. Itulah yang paling besar. Kalau Anda mau uang, Anda mau fragrance. Jadi kalau Anda melihat seseorang di bandara dan dia mengerjakan fragrance, dia akan mendapatkan lumayan banyak uang.”
Halls masih menunggu untuk mendapatkan bayaran besar itu, tetapi melihat bagaimana kariernya berkembang sejauh ini, dari Arsenal ke Armani, tidak akan terlalu mengejutkan jika ia kembali mencapai target lain dan memberi bukti lebih lanjut bahwa tidak ada mimpi yang seharusnya dianggap di luar jangkauan.