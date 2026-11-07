Untuk merambah dunia sepak bola, produsen kacamata ini membidik nama besar. Pada 2022, Oakley mengumumkan Kylian Mbappe sebagai duta merek global melalui kontrak bernilai besar selama beberapa tahun. Dari sisi komersial, langkah itu sangat signifikan karena mereka berhasil menggandeng salah satu pemain terbaik di dunia. Ia bahkan kemudian memiliki lini kacamata khasnya sendiri, seperti 'Kato' dan 'HSTN'.

"Saya merasa memiliki banyak kesamaan dengan sikap Oakley: semangat untuk mendobrak kebiasaan, berinovasi, dan dorongan untuk menciptakan perubahan positif," kata pemain asal Prancis itu saat itu. "Pesan 'jadilah diri sendiri' sangat mengena bagi saya, dan saya ingin membantu menanamkan keyakinan pada orang lain untuk tetap menjadi diri sendiri serta percaya diri. Dan tentu saja, kacamatanya juga keren."

Belakangan ini, ia menjadi wajah kampanye Oakley Meta Vanguard, kacamata pintar bertenaga AI yang disebutkan sebelumnya. Kacamata itu dilengkapi lensa Prizm khas merek tersebut, kamera bawaan 12 megapiksel, serta pengeras suara untuk mendengarkan musik dan melakukan panggilan. Kacamata itu juga dapat terhubung ke jam tangan pintar untuk memantau performa tanpa hambatan.

Di sepak bola wanita, Oakley memiliki dua bintang besar, Alessia Russo dan Alexia Putellas, yang kini telah tiga kali meraih Ballon d'Or, dalam jajaran duta mereknya. Di bidang dan cabang olahraga lain, rapper Travis Scott menjabat sebagai 'visioner utama' perusahaan, sementara Oakley juga bekerja sama dengan bintang NFL Patrick Mahomes, sensasi kriket India Virat Kohli, dan ikon rugbi Afrika Selatan Siya Kolisi.

Tentu saja, tidak satu pun dari atlet tersebut akan mengenakan kacamatanya saat bertanding. Namun, kemitraan semacam inilah yang langsung memberi merek dari luar dunia olahraga seperti Oakley kredibilitas global di berbagai cabang olahraga tersebut dan, yang terpenting, di mata konsumen. Seperti telah disinggung, konsumen menyambutnya dengan antusias. Produsen sepatu lari On menerapkan strategi yang sama melalui kesepakatan sepatu sepak bola yang inovatif dengan Mbappe, langkah pertama mereka memasuki dunia sepak bola.