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Oakley GFX HIC 1-1GOAL

Dari menggaet Kylian Mbappe hingga kolaborasi berkelas dengan Arsenal: Bagaimana spesialis kacamata Oakley merambah dunia sepak bola

Dikenal lewat desain kacamatanya yang khas, merek asal Amerika Serikat ini memanfaatkan popularitasnya yang meroket di dunia olahraga dan streetwear untuk menciptakan terobosan baru.

Krishan Davis
Diterjemahkan oleh

  • Anda mungkin mengira merek kacamata untuk menunjang performa tidak punya tempat di dunia sepakbola, tetapi anggapan itu keliru. Seiring meningkatnya popularitas mereka secara global, baik di dalam maupun di luar dunia olahraga, Oakley mulai mencuri perhatian di ranah yang sekilas tampak tidak membutuhkan kacamata.

    Merek asal California yang lebih kerap dikaitkan dengan olahraga seperti ski dan selancar ini telah merambah dunia sepakbola. Kini, Oakley bekerja sama dengan sejumlah nama dan klub terbesar dalam olahraga tersebut, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan melambat.

  • Lonjakan popularitas

    Oakley sunglasses
    Getty

    Dalam beberapa tahun terakhir, kacamata Oakley meraih kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik sebagai aksesori fesyen jalanan maupun perlengkapan olahraga untuk menunjang performa.

    Kemunculan Oakley di dunia sepakbola bertepatan dengan lonjakan popularitasnya di luar olahraga. Kacamata dan produk vintage mereka masuk dalam daftar belanja orang-orang yang jauh lebih mengutamakan gaya ketimbang olahraga, serta menjadi bagian penting dari estetika Y2K. Bingkai khas dan lensa polarisasi Oakley kini lazim terlihat di festival musik maupun di jalanan kawasan paling ramai dibicarakan di berbagai kota.

    Pada Agustus 2025, Business of Fashion melaporkan bahwa merek perlengkapan olahraga asal Amerika Serikat itu telah memecahkan rekor penjualan selama lima tahun berturut-turut. Presiden merek global mereka, Caio Amato, mengaitkan pencapaian tersebut dengan daya tarik Oakley bagi konsumen muda yang mencari nuansa nostalgia, sekaligus menawarkan produk yang sepadan dengan harganya. Popularitas olahraga ketahanan seperti lari dan bersepeda yang terus meningkat juga menjadi pendorong. Menurut ExplodingTopics, pencarian daring untuk “kacamata lari” melonjak 90% antara 2023 dan 2025.

    Strategi Oakley mencakup peluncuran ulang produk dari arsip mereka dan penggunaan arsip tersebut sebagai sumber inspirasi. Mereka kembali merilis bingkai ‘Eye Jacket’ dari 1994, sementara model ‘Plantaris’ didasarkan pada desain dari era 90-an. Namun, mereka juga tidak mengabaikan teknologi modern. Tahun lalu, Oakley meluncurkan kacamata pertama mereka yang ditenagai AI bersama Meta, sebuah kemitraan yang merupakan pencapaian besar tersendiri.

    “Orang-orang membeli Oakley karena tampilannya keren dan sangat cocok untuk olahraga, tetapi mereka juga membelinya karena kami memahami nilai-nilai mereka dan sejalan dengan nilai-nilai tersebut,” kata Amato kepada publikasi itu saat itu.

  • Duta elite

    Team France Airport Arrival - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Merek kacamata itu mulai membangun jajaran duta merek yang sangat kuat dari berbagai cabang olahraga.

    Untuk merambah dunia sepak bola, produsen kacamata ini membidik nama besar. Pada 2022, Oakley mengumumkan Kylian Mbappe sebagai duta merek global melalui kontrak bernilai besar selama beberapa tahun. Dari sisi komersial, langkah itu sangat signifikan karena mereka berhasil menggandeng salah satu pemain terbaik di dunia. Ia bahkan kemudian memiliki lini kacamata khasnya sendiri, seperti 'Kato' dan 'HSTN'.

    "Saya merasa memiliki banyak kesamaan dengan sikap Oakley: semangat untuk mendobrak kebiasaan, berinovasi, dan dorongan untuk menciptakan perubahan positif," kata pemain asal Prancis itu saat itu. "Pesan 'jadilah diri sendiri' sangat mengena bagi saya, dan saya ingin membantu menanamkan keyakinan pada orang lain untuk tetap menjadi diri sendiri serta percaya diri. Dan tentu saja, kacamatanya juga keren."

    Belakangan ini, ia menjadi wajah kampanye Oakley Meta Vanguard, kacamata pintar bertenaga AI yang disebutkan sebelumnya. Kacamata itu dilengkapi lensa Prizm khas merek tersebut, kamera bawaan 12 megapiksel, serta pengeras suara untuk mendengarkan musik dan melakukan panggilan. Kacamata itu juga dapat terhubung ke jam tangan pintar untuk memantau performa tanpa hambatan.

    Di sepak bola wanita, Oakley memiliki dua bintang besar, Alessia Russo dan Alexia Putellas, yang kini telah tiga kali meraih Ballon d'Or, dalam jajaran duta mereknya. Di bidang dan cabang olahraga lain, rapper Travis Scott menjabat sebagai 'visioner utama' perusahaan, sementara Oakley juga bekerja sama dengan bintang NFL Patrick Mahomes, sensasi kriket India Virat Kohli, dan ikon rugbi Afrika Selatan Siya Kolisi.

    Tentu saja, tidak satu pun dari atlet tersebut akan mengenakan kacamatanya saat bertanding. Namun, kemitraan semacam inilah yang langsung memberi merek dari luar dunia olahraga seperti Oakley kredibilitas global di berbagai cabang olahraga tersebut dan, yang terpenting, di mata konsumen. Seperti telah disinggung, konsumen menyambutnya dengan antusias. Produsen sepatu lari On menerapkan strategi yang sama melalui kesepakatan sepatu sepak bola yang inovatif dengan Mbappe, langkah pertama mereka memasuki dunia sepak bola.

  • “Saya selalu mencari keunggulan”

    Kylian Mbappe Oakley
    Oakley

    Mbappe menegaskan kemitraannya dengan Oakley memiliki substansi nyata, bukan sekadar soal uang

    Meski Anda mungkin tidak melihatnya mengenakan kacamata itu di lapangan, Mbappe menegaskan bahwa ini bukan sekadar untuk penampilan. "Saya selalu mencari keunggulan apa pun yang dapat membantu saya berkembang sebagai atlet yang kompetitif," kata bintang Real Madrid itu kepada BroBible awal tahun ini. "Apa yang diciptakan Meta dan Oakley menarik karena mendorong batasan dalam cara atlet berlatih dan berinteraksi dengan teknologi. Ini tentang memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan performa sambil tetap sepenuhnya fokus pada apa yang sedang Anda lakukan. Semangat itu benar-benar sesuai dengan saya.

    "Salah satu fitur favorit saya adalah kamera yang bisa digunakan tanpa tangan. Saya bisa merekam latihan dari sudut pandang saya sendiri tanpa harus berhenti untuk mengambil ponsel. Ada juga mode kamera yang memungkinkan saya merekam latihan menggiring bola dan menembak dalam gerak lambat.

    "Ini kesempatan yang sangat baik bagi saya untuk melihat kembali gerakan atau sesi latihan dan memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa saya analisis. Meta Oakley Vanguards memungkinkan saya meninjau gerakan dari sudut pandang saya sendiri, baik saat berlari, menggiring bola, maupun dalam rangkaian gerakan penyelesaian akhir. Ini membantu saya memperbaiki detail teknis kecil dan memahami dengan tepat bagaimana saya bisa berkembang. Melihat momen-momen itu dari sudut pandang baru memberi saya masukan yang berbeda, yang sangat berguna untuk terus berkembang."

  • Oakley x Arsenal

    Arsenal x Oakley
    Arsenal

    Video pengumuman kolaborasi Oakley dan Arsenal berhasil menarik perhatian dan menjadi viral.

    Oakley kini semakin mendalami dunia sepakbola untuk memperkuat kehadirannya yang tak terduga di ranah ini. Mereka mengumumkan kemitraan dengan kekuatan besar lain di tingkat global, tetapi kali ini dengan sebuah klub secara keseluruhan, bukan pemain secara individu.

    Merek perlengkapan olahraga itu menjalin kerja sama dengan juara Liga Primer Arsenal. Kolaborasi mereka diluncurkan melalui film bertajuk 'We Go Again' yang menampilkan gelandang Declan Rice berlari di London utara sambil mengenakan kacamata pintar Vanguard. Ia menyusuri kembali rute parade trofi musim panas lalu, ketika para pendukung Arsenal memadati jalanan dalam luapan kegembiraan setelah tim mereka mengakhiri penantian 22 tahun untuk meraih gelar liga.

    Video berdurasi 90 detik itu menyelingi perjalanan Rice dengan montase sinematik hitam-putih yang direkam dengan indah untuk mereka ulang hari tersebut, serta cuplikan kejadian sebenarnya. Rice menghidupkan kembali momen itu melalui kacamatanya dan terdorong untuk kembali mengejar gelar pada 2026-27. Video tersebut memikat perhatian dan menjadi viral di media sosial. Salah satu cuitan yang mendapat 5.600 tanda suka berbunyi: "Ya... tim media Arsenal benar-benar sekelas Hollywood."

    "Film ini mencerminkan mentalitas yang dimiliki bersama oleh Arsenal dan Oakley Meta: rayakan apa yang telah Anda raih, lalu kembali bekerja. Ini adalah proyek pertama dari kemitraan baru yang menyatukan dua merek dengan ambisi bersama untuk terus maju," bunyi pernyataan Arsenal.

    Kepala divisi pendapatan Arsenal, Omar Shaikh, menambahkan: "Parade trofi itu menunjukkan ikatan luar biasa yang menyatukan para pendukung Arsenal, mulai dari mereka yang memenuhi jalanan London utara hingga jutaan orang di seluruh dunia yang menjadi bagian dari kesuksesan kami. Kemenangan telah memberi kami kepercayaan diri untuk berpikir lebih besar tentang seperti apa Arsenal bisa berkembang dan bagaimana kami mengajak para pendukung bersama kami.

    "Kemitraan kami dengan Oakley Meta merupakan bagian dari ambisi tersebut. Kami memadukan kekuatan Arsenal dan komunitas kami di seluruh dunia dengan teknologi serta kreativitas Oakley Meta untuk menciptakan pengalaman baru yang mendekatkan para pendukung dengan klub kami. Kami antusias mempererat hubungan ini dan melihat apa yang bisa kami capai bersama."

  • Berpikiran maju

    Oakley sunglasses
    Getty

    Oakley terus berinovasi dan menatap masa depan, sehingga kita bisa mengharapkan langkah-langkah lebih lanjut dari mereka di dunia sepakbola.

    Kemitraan dengan Arsenal menjadi langkah berikutnya bagi Oakley dalam upayanya mendominasi segmen kacamata penunjang performa, apa pun cabang olahraganya. Oakley jelas tidak berniat berdiam diri. Merek ini terus memanfaatkan teknologi baru dan berupaya mengikuti gelombang perkembangan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Lima puluh tahun dari sekarang, apakah kita ingin membicarakan apa yang dilakukan Oakley pada 2025?” tanya Brian Takumi, wakil presiden bidang jiwa merek Oakley, kepada edition+partners tahun lalu. “Jika kita masih membicarakan apa yang dilakukan merek ini pada era 80-an dan 90-an, sementara tidak ada hal lain yang bisa dibicarakan, berarti kita belum berhasil mengembangkan merek ini.”

    Tampaknya Mbappe dan Arsenal baru permulaan bagi Oakley di dunia sepakbola. Oakley mungkin dikenal sebagai spesialis kacamata, tetapi jelas kita bisa mengharapkan lebih banyak inovasi darinya di bidang ini ke depan.