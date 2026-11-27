Pernyataan itu tampaknya mengikuti pola komunikasi Ballers in God kepada publik: pesan penerimaan dan bahwa Yesus mencintai semua orang, termasuk mereka yang tidak sepakat dengan pandangan jaringan tersebut. Namun, pandangan mereka yang sebenarnya masih belum sepenuhnya jelas ketika mereka menghadapi tuduhan homofobia, transfobia, dan sikap antiaborsi.

Jon Holmes, pendiri Sports Media LGBT+, organisasi advokasi sekaligus media digital yang berfokus pada komunitas LGBTQ+ dalam olahraga, belum merasa yakin. “Menurut saya, organisasi itu pernah membuat sejumlah unggahan media sosial yang patut dipertanyakan,” katanya kepada GOAL. “Terkait aspek LGBTQ dalam persoalan ini, saya belum benar-benar melihat mereka menanggapinya. Mereka memang mengeluarkan pernyataan setelah kontroversi selebrasi gol Nmecha, tetapi pernyataan itu tidak secara langsung menjawab banyak poin utama yang dipersoalkan. Menurut saya, terserah kepada mereka untuk memutuskan apakah ingin memperjelas posisi mereka atau tidak.”

Organisasi antidisikriminasi dalam sepakbola Kick It Out melaporkan kenaikan 24 persen dalam jumlah laporan insiden homofobik di level profesional di Inggris pada 2025-26, serta kenaikan 23 persen dalam jumlah laporan pelecehan daring. Namun, Holmes menegaskan mustahil menarik hubungan antara lonjakan tajam itu dan semakin terlihatnya penginjilan Kristen di level tertinggi sepakbola.

“Menurut saya, terlalu sulit mencoba menghubungkan keduanya. Tidak boleh ada upaya menyalahkan orang berdasarkan iman mereka, karena itu sendiri merupakan diskriminasi. Tidak seorang pun yang saya temui dalam seluruh pembicaraan ini ingin berpotensi mengucilkan orang berdasarkan iman mereka. Itu hal terakhir yang diinginkan siapa pun. Namun, jelas ada pertanyaan yang perlu diajukan mengenai apa yang pernah dikatakan Ballers in God dan fakta bahwa sekarang mereka tidak benar-benar mengatakan apa-apa.

“Belum lama berselang, baru tahun lalu selama Bulan Pride, mereka mengunggah tulisan di media sosial tentang ban kapten pelangi dan merayakan keputusan Liga Primer menghentikan Rainbow Laces. Sekarang mereka tidak melakukannya tahun ini, meski Liga Primer telah beralih ke kampanye lain. Bukan berarti liga meninggalkan nilai-nilai inklusi LGBTQ. Sejauh yang saya lihat, Ballers in God tidak membuat pernyataan semacam itu di media sosial tahun ini. Jadi, tampaknya memang ada perubahan strategi.

“Yang perlu kita semua sadari adalah pentingnya berusaha memahami lebih jauh motivasi organisasi-organisasi tersebut. Pada akhirnya, semua orang semestinya menginginkan hal yang sama: tidak ada diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik terhadap iman seseorang maupun orientasi seksual atau identitas gender seseorang. Jika kita benar-benar percaya pada upaya menciptakan sepakbola yang bebas dari diskriminasi, kita semestinya memiliki tujuan yang sama.”

Daniels berpendapat bahwa keberagaman sepakbola yang meningkat, termasuk kehadiran lebih banyak pemeluk Kristen yang terbuka menyuarakan iman, menciptakan potensi gesekan. Meski demikian, ia tidak meyakini ketegangan itu ada di ruang ganti. “Ketika Anda bekerja di lingkungan ruang ganti, yang penting saat merekrut pemain hanyalah apakah karakternya baik. Anda membutuhkan bek kiri baru atau pelapis di posisi itu: ‘Apakah dia bek kiri yang bagus?’ Hanya itu yang Anda pedulikan. Anda benar-benar tidak peduli apa yang ia lakukan dalam kehidupan pribadinya, selama itu sah menurut hukum. Sungguh tidak. Tidak ada pelatih, direktur sepakbola, atau rekan setim yang peduli. Sama sekali tidak. Kehidupan pribadi Anda adalah urusan Anda sendiri.

“Saya telah berkecimpung dalam sepakbola sepanjang kehidupan kerja saya. Saya belum pernah melihat homofobia di ruang ganti, baik dari pemeluk Kristen maupun bukan, terutama pada era yang lebih modern yang sedang kita bicarakan. Itu bukan berarti hal tersebut berlaku di mana-mana, tetapi ini adalah pengalaman satu orang. Selama saya berkecimpung dalam sepakbola, orang-orang hanya tertarik pada pemainnya.”

Daniels juga menyinggung kegaduhan seputar Guehi dan kapten Ipswich Sam Morsy, seorang Muslim, selama kampanye Rainbow Laces pada 2024. Morsy sama sekali menolak mengenakan ban kapten pelangi atas dasar keyakinan agamanya. “Peristiwa itu membawa ke ruang publik sesuatu yang sangat penting dalam demokrasi liberal: kebebasan berbicara dan berekspresi. Itulah keistimewaan hidup di negara tempat Anda diharapkan, dan standar yang berlaku adalah, menghormati semua agama, semua orientasi seksual, dan semua etnis. Itu adalah rasa hormat timbal balik dalam lingkungan demokratis. Hal tersebut harus diseimbangkan dengan kebebasan berekspresi untuk mengatakan, ‘Sebenarnya saya tidak setuju dengan pandangan Anda mengenai hal itu, atau dengan sudut pandang filosofis maupun sosiokultural Anda atas persoalan tersebut.’

“Seni menjalani kehidupan yang benar-benar manusiawi dan saling berinteraksi adalah mampu mengatakan, ‘Kita tidak bisa sepakat soal itu, tetapi sebagai manusia, terkadang kita harus sepakat untuk berbeda pendapat, bahkan dalam hal-hal yang sangat mendalam dan sulit.’ Yang terjadi di sini adalah satu insiden telah memicu seluruh perdebatan mengenai toleransi timbal balik, penerimaan timbal balik, dan keluwesan untuk memiliki pendapat yang berbeda. Itulah demokrasi, bukan?

“Ini sama sekali tidak akan menjadi bahan pembicaraan 10 atau 20 tahun lalu, karena saat itu tidak akan ada lebih dari lima orang di sepakbola profesional yang mengatakan mereka beriman Kristen. Jelas, yang terjadi sekarang adalah masuknya bukan hanya iman Kristen, melainkan juga Islam dan agama-agama lain ke dalam sepakbola telah menggeser keseimbangan antara sudut pandang sekuler dan keagamaan. Sekarang keduanya lebih berimbang dan karena itu, dalam arti tertentu, ada lebih banyak ketegangan yang sebelumnya tidak akan muncul.”