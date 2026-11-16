Era Mauricio Pochettino dalam sepakbola Amerika tidak berlangsung lama, tetapi sarat peristiwa. Dengan Piala Dunia 2026 yang digelar di kandang sendiri sebagai pusat perhatian, masa jabatannya bersama USMNT sejak awal membawa pertaruhan besar. Namun, turnamen itu hanya sebagian dari perjalanan tersebut. Dari awal hingga akhir, kiprah ini penuh pasang surut, sebagian karena rancangan dan sebagian karena keadaan.

Yang pasti, tak pernah ada masa membosankan selama Pochettino menjabat. Sejak tiba di Amerika, pelatih asal Argentina itu tampak siap membawa perubahan. Ia memang direkrut untuk itu, dengan rekam jejak melatih Tottenham, PSG, dan Chelsea. Ia ditugaskan memimpin sepakbola Amerika menuju momen terbesar dalam sejarah olahraga tersebut. Pada akhirnya, tugas itu tidak akan mudah.

Masa Pochettino sebagai pelatih kepala mencakup sejumlah pencapaian tertinggi dalam sejarah tim ini. Namun, ada pula masa-masa sulit yang tak terbantahkan dan masih dibicarakan hingga kini. Singkatnya, banyak yang terjadi ketika Pochettino membangun, membongkar, lalu membangun kembali USMNT di tengah perjalanan, sembari memimpin tim ini dalam laga-laga besar.

Lantas, apa saja momen besarnya? Apa saja titik terendahnya? GOAL menengok kembali masa kepemimpinan Pochettino...